Kijk je uit naar het maken van je menstruatie tracking app met no-code technologie? Zo JA, dan is deze gids misschien iets voor u. De huidige markt is waar mobiele toepassingen heersen. Met het toenemende gebruik van mobiele telefoons dagelijks, iedereen heeft onmiddellijke toegang tot elke vorm van app binnen handbereik. Van klok tot camera, tot entertainment, dagelijkse takenlijsten, spelletjes, onderwijs en gezondheidszorg, alle soorten apps zijn direct beschikbaar met vele functies om te concurreren. In een tijd waarin het leven en de dagelijkse routines druk zijn geworden, kunnen mobiele apps de eindgebruikers direct en toegankelijk oplossingen bieden die aansluiten bij hun behoeften, en daarom zijn ze zo populair.

Period tracking apps zijn meer dan een app

Mobiele apps lopen voorop in de markt als het gaat om gezondheidszorg. De meeste mensen hebben in hun drukke schema's geen tijd om voor hun gezondheid te zorgen. De verschillende gezondheidsgerelateerde apps herinneren hen eraan en helpen hen hun gezondheidszorg op schema te houden. De waterherinneringsapp herinnert de gebruiker er bijvoorbeeld aan om in de loop van de dag water te drinken. De bewegingsapp helpt gebruikers om thuis dagelijkse oefeningen te doen volgens hun comfortniveau. Sommige toepassingen helpen bij het bijhouden van de calorieën die je eet. Ook sommige gezondheidsgerelateerde apps zijn genderspecifiek, zoals applicaties voor het bijhouden van de menstruatieperiode van vrouwen die helpen bij het nauwkeurig bijhouden van hun menstruatiedata en menstruele gezondheid.

Femtech - gezondheidstechnologie voor vrouwen

Femtech is een term die een soort technologie betekent die vrouwen op de een of andere manier helpt, vooral vanuit een gezondheidsperspectief, dus de nauwkeurige menstruatie tracking apps zijn het type femtech dat gunstig is voor de gezondheidszorg voor vrouwen. Femtech is voor het eerst op de markt gebracht door Ida Tin, de Chief Executing Officer - CEO en oprichter van een van de top drie menstruatie-opsporingsapps, Clue.

Femtech richt zich dus op elke generatie die de fitheid en het leven van vrouwen wil verbeteren. Dus ook apps voor het bijhouden van menstruaties vallen onder deze grote categorie. Het is ook spannend dat naast vrouwen, deze apps zelfs kunnen worden gebruikt door hun artsen. De statistieken gepresenteerd met behulp van deze apps kunnen vrouwen artsen om hogere kennis van hun vrouwelijke patiënten fitness hebben. Het paar kan hebben gewild om hun relatie te helpen door middel van deze apps.

Hoe helpen menstruatie tracking apps de gezondheid van vrouwen?

Zoals veel vrouwen in de markt, als je al gebruik maken van nauwkeurige periode tracking toepassingen, moet u hebben geweten de voordelen ervan en hoe het heeft u geholpen. Maar, als u nieuw bent en op zoek bent naar een reden om het te gaan gebruiken of verward bent over de vraag of u de menstruatie tracking app voor vrouwen gezondheidszorg moet gebruiken of niet? Het eenvoudige antwoord is dat het op alle manieren gunstig is voor vrouwen. Het gebruik van menstruatie tracking applicaties om je menstruatie bij te houden stelt je niet alleen in staat om je menstruatie bij te houden, maar laat je ook je eigen lichaam op een betere manier begrijpen.

Een period tracker is niet alleen een app maar meer dan dat. Het helpt om de algemene gezondheidszorg van vrouwen bij te houden, en de app biedt nauwkeurige menstruatie trackers die informatie geven over je stemmingswisselingen, hormonen, vruchtbaarheid periode bijhouden, geboortebeperking, enz.

Een goede period tracker voor vrouwen app helpt om het volgende bij te houden:

Vrouwen Gezondheid

Menstruele gezondheid

Nauwkeurige menstruatie trackers

Vruchtbaarheid volgen

Geboortecontrole

Stemmingswisselingen

slaappatronen

Periodegerelateerde pijn (dysmenorroe)

Medicatie herinnering

Seksueel leven

Anticonceptiemiddelen

Snakken naar voedsel

Oefening

Vaginale afscheiding

Ovulatiedagen

Period trackers helpen bij de analyse van een cyclus en een verscheidenheid aan gerelateerde factoren. De meeste trackers hebben een countdown en een grafische weergave van de gegevens met betrekking tot je menstruatie en gerelateerde informatie, waardoor het voor de eindgebruiker gemakkelijker te begrijpen en te gebruiken is.

Welke is de beste app voor het bijhouden van de menstruatie?

In de app-markt is een grote verscheidenheid aan menstruatie tracking apps beschikbaar zoals elke andere app. Veel van hen delen een aantal gemeenschappelijke functies en verschillen in een paar dingen die hen uniek maken van anderen. Sommige zijn gratis, sommige hebben een paar betaalde functies, en de rest van de app is gratis. Hieronder is de lijst van top 5-perioden tracking apps beschikbaar in de markt die de beste download rate en gebruikerservaring hebben:

Flo

Deze is de beste in de markt en een van de veelgebruikte trackers voor vrouwengezondheidszorg met een gratis en premium versie voor iOS- en Android-gebruikers. De gratis versie heeft alle basis must-haves voor een vrouwen fitnesstracker, inclusief menstruatiestroom, stemmingswisselingen, vaginale afscheiding en ovulatievoorspellingen voor vrouwen die zwanger willen worden. De premium versie bevat echter klantenondersteuning en deelt de meer gepersonaliseerde aanpak van de tracker.

Clue

De volgende op de lijst is Clue. Deze heeft weer de gratis en premium versie en is niet alleen de vrouwen fitness tracking toepassingen, maar een geboortebeperking of zwangerschap tracker met een track record van vrouwen de menstruele gezondheidszorg. Maar tijdens de periode tracking, het volgt A tot Z van de veranderingen je lichaam waarneemt van de migraine aan hoe zwaar je menstruatie stroom is.

FitrWoman

De derde op de lijst van menstruatietrackers is FitrWoman. Het is het beste voor vrouwen die fitnessliefhebbers zijn en graag vaker fysieke activiteiten ondernemen. Met een periode tracker, deze app bevat voeding, calorie tracking, en vrouwen fitness tips tijdens uw periode fasen. Het is meestal gratis voor u op beide app-versies, en u kunt FitrCoach erbij kopen als u de begeleiding van een vrouwelijke fitnesscoach wilt hebben.

Glow

Een andere populaire menstruatietracker is Glow. Het vertelt en volgt niet alleen de menstruele gezondheid van vrouwen en ovulatie. Toch heeft het extra slimmere functies, waaronder het bijhouden van uw fysieke en mentale symptomen en seksuele activiteit, het vermijden van zwangerschap of pogingen om zwanger te worden, zelfs het bijhouden van in-vitrofertilisatie (IVF) en andere vruchtbaarheidsbehandelingen, enz. Het is meestal gratis voor u op beide app-versies, en een premium versie heeft op kennis gebaseerde artikelen, ondersteuning, en persoonlijke berichten als je wilt deskundige begeleiding.

Eve

De laatste op de lijst is Eve, die Glow ook introduceert. Het verbetert het bijhouden van menstruatiesymptomen en seksuele activiteit met grafiekweergave. Met Eve krijg je toegang tot een gemeenschap waar je je ervaringen over gezondheid en menstruatie kunt bespreken en delen. Op die manier kunnen mensen beter van elkaar leren. Het is meestal gratis voor u op beide soorten toepassingen.

De beste menstruatie tracker applicaties

De beste menstruatie tracking app is er niet één, maar hangt meestal af van je individuele voorkeur. Het kan dus van persoon tot persoon verschillen. Sommige apps kunnen je gebruiksvriendelijker lijken dan andere. Plus, het hangt ook af van welke functies je zou willen hebben in je menstruatie tracking app.

Over het algemeen zijn twee apps de duidelijke winnaar op basis van hun aantal actieve gebruikers, en de meest betrouwbare app biedt nauwkeurige resultaten. Volgens de onderzoeken en claims zijn de twee populairste menstruatietrackers Flo en Clue. Periode apps hebben miljoenen gebruikers om hun cycli te volgen. Flo is echter het populairst, met meer dan 43 miljoen actieve gebruikers. De volgende in de rij is Clue, dat maandelijks ongeveer 12 miljoen actieve gebruikers heeft en steeds meer.

Kan ik mijn eigen mobiele app maken om mijn menstruatie bij te houden?

Het antwoord is JA; dat kan, en wat denk je? Je hoeft er geen programmeur voor te zijn. Is dat geen goed nieuws? Met een no-coding platform als AppMaster is het nu voor iedereen heel eenvoudig om allerlei apps te maken zonder gedoe. No-code platforms zoals AppMaster maken het mogelijk om elk soort web app en mobiele applicatie te maken. U kunt zich ook aanmelden bij AppMaster en uw applicaties maken voor het bijhouden van periodes. Stel echter dat je een traditionele mobiele app moet ontwikkelen voor het bijhouden van je menstruatie. In dat geval gebeurt dat via codering, waarvoor volledige kennis van programmeertalen en een team van ontwikkelaars nodig is. Traditionele mobiele app-ontwikkeling zal tijdrovend en duur zijn in vergelijking met no-code platforms zoals AppMaster.

Hoe maak ik een android app voor het bijhouden van menstruatie?

Period tracking of elke andere android app kan worden gemaakt met behulp van Android studio. De ontwikkeling vereist enige coderingskennis van Java en/of Kotlin. Kotlin is een taal die tegenwoordig in meer dan 60% van de android apps wordt gebruikt omdat het productiever, veiliger en minder tijdrovend is voor een ontwikkelaar en eindgebruiker. Maar als u nieuw bent in app-ontwikkeling, schakel dan over naar no-code platforms zoals AppMaster. Voor het maken van android applicaties voor het bijhouden van periodes, volg deze stappen:

Installeer en start android studio op desktop

Start een nieuw project

Klik op basisactiviteit in plaats van de standaard

Geef je te maken applicaties een naam

Selecteer taal als Kotlin (je kunt ook Java selecteren als je ervaring en kennis hebt)

Klik vervolgens op finish en begin met bouwen via een visuele editor

Hoe maak je je menstruatietracker?

Je eigen menstruatietracker maken en op de markt brengen is beter en gemakkelijker met no-code platforms zoals AppMaster. Ze zijn het beste voor iedereen, ontwikkelaars en niet-ontwikkelaars. Verder zijn ze kosten- en tijdbesparend. Met AppMaster kunt u gemakkelijk en probleemloos uw periodetracker maken en op de markt brengen. Echter, de functies die moeten worden opgenomen in uw periode tracker zijn hieronder opgesomd. Sommige zijn elementair en moeten worden opgenomen; de rest is geavanceerd of optioneel naar wens.

Basisfuncties van een menstruatietracker

De must-have functies van een menstruatie tracking applicaties zijn:

Een basis gezondheidsprofiel bevat

Leeftijd

Gewicht

Lengte

Allergieën

Verslavingen

Datum menstruatie

Informatie over de menstruatie

Informatie over seksuele activiteit

Menstruatiecyclus:

Het bijhouden van

Dagen tot volgende cyclus

Symptomen logboek

Cyclus logboek

Duur van de cyclus

Gewichtsveranderingen

Activiteitenlogboek tijdens de cyclus

Stemmingslogboek

Pushmeldingen voor

Komende periode

Dagelijkse logboekvermeldingen

Volgende fase van de cyclus

Invoeren stemming

Tijd medicatie

Ovulatie

Vruchtbaarheid

Suggesties en tips

PMS

Medische informatie

Dagelijkse gezondheidstips

Grafische voorstellingen van

Menstruatiecyclus

Vruchtbaarheid

Ovulatie

Symptomen

Koppeling met

Vrouwen fitnesstrackers

Sociale media

Geavanceerde functies van menstruatie tracker

De optionele functies van een menstruatie tracking app voordat deze op de markt komt zijn:

Een gedetailleerd gezondheidsprofiel inclusief gedetailleerde gezondheidsgegevens en een enquête of een optie om het aanmelden over te slaan en de app te gebruiken.

Een e-mail adres & wachtwoord aanpak om in te loggen / aanmelden of inloggen met social media of google.

Eenvoudige schermwisseling tussen opties zoals onboarding.

De vruchtbaarheidskalender geeft voorspellingen van ovulatie en menstruatiedatum.

Waarschuwt mogelijke gezondheidsproblemen voor de symptomen en bepaalt de voorwaarden die deze veroorzaken.

Delen van details met de partners zodat ze kunnen weten over menstruatie, PMS en ovulatie, en vruchtbaarheid.

Een gemeenschap waarin de gebruikers hun ervaringen, symptomen en problemen kunnen delen met andere gebruikers van de app om verschillende ideeën en feedback te krijgen. Het zal ook worden gekoppeld aan sociale netwerksites en een betere gebruikersbetrokkenheid genereren.

Digitale consultatie voor het probleem van de gebruiker door een gezondheidswerker waar de gebruiker zijn symptomen en zorgen kan delen en zijn deskundige consultatie kan krijgen via video of voice call.

Aftelfunctie voor de geboorte van een baby, waarbij de gebruikers de week van hun zwangerschap kunnen volgen.

Ontvang gepersonaliseerde inzichten op basis van de symptomen van de gebruiker.

Het genereren van maandelijkse gezondheidsrapporten.

Als app-eigenaar kunt u de populariteit van uw app uitbreiden met een doorverwijs- en verdienfunctie, waarbij huidige gebruikers een cadeau krijgen als ze apps doorverwijzen naar anderen.

Kosten om je eigen menstruatietracker te bouwen

De kosten van een app kunnen niet precies worden bepaald, omdat ze gebaseerd zijn op verschillende factoren en ook afhangen van de functies die je in je app wilt opnemen. Om een ruwe schatting te geven van de kosten voor de menstruatie tracking app (zowel android en iOS), als het de basisfuncties bevat zal rond of tussen de 30k - 45k USD. Als de geavanceerde functies zijn opgenomen, zullen de kosten ook worden verhoogd tot ongeveer 50k - 65k USD. Deze kosten zijn voor traditionele app-bouw door middel van codering.

Als u een periode tracking app maakt via de traditionele methode van ontwikkeling, zullen de kosten drie of meer bedragen dan bij een no-code platform zoals AppMaster, omdat er veel factoren bij betrokken zijn, namelijk:

Ontwikkelaarstarieven die u misschien per uur of als een vaste projectbetaling moet inhuren, plus meer dan één ontwikkelaar zal nodig zijn omdat apps niet in één taal worden gemaakt maar een mix van vele programmeertalen.

App ontwerp kosten door een ontwerper

Betaalde functies kosten

Aantal platformen

Als u een no-code period tracking app maakt via AppMaster zullen de kosten minder dan de helft bedragen en bijna alle functies van uw voorkeur omvatten. De kosten zullen minder zijn als u alleen de AppMaster kunt gebruiken en er geen ontwikkelaar bij betrokken is. U kunt uw aangepaste offerte nu krijgen van AppMaster.

Hoe verdient de period tracker app geld?

Volgensonderzoek zal de totale omzet van de online gezondheidsindustrie voor vrouwen tegen het einde van 2025 ongeveer 75 miljard USD bedragen.

De Femtech-technologie stelt vrouwen in staat verantwoordelijk te zijn voor hun gezondheid, ziel en lichaam. Het laat vrouwen verder toe om hun gezondheidsproblemen voor vrouwen gemakkelijk op te volgen met behulp van technologie. Zelfs binnen de classificatie van apps voor de gezondheid van vrouwen is de gezondheid van vrouwen de tweede meest voorkomende onder de gezondheid van adolescente vrouwen.

Monetisatie en menstruatie tracking apps

Vrouwen fitness en period tracking apps voor vrouwen gezondheid kan ook worden gebruikt vanuit een zakelijk perspectief. Ze kunnen u helpen om via hen enorm veel geld te verdienen. Dit artikel moet snel hebben gewist een factor de erkenning van bedrag deze periode tracking apps is groot op het moment, en in komende terug tijden bovendien, het zal expertise meer in de richting van groei. Dus, er is genoeg kans hier om geld te creëren; echter, hoe?

Het monetisatiemodel is de meest gunstige vorm van geld verdienen met apps en websites. U kunt gewoon сommercialize uw vrouwen gezondheid of periode tracking app in het bedrijfsleven om mooie inkomsten en resultaat te verdienen.

In-app advertenties

U kunt beginnen met de advertentie promotie binnen uw vrouwen fitness tracking apps. Het zal de meest effectieve methode om geld te verdienen via apps en websites is door marketing, dankzij beginnen om inkomsten te creëren door het hebben van de in-app promoties praktische geïntegreerd in de app. U kunt de advertentie van het bedrijf in uw app zetten en hen daarvoor geld in rekening brengen. De andere methode is dat als een gebruiker de geadverteerde app gaat installeren en gebruiken, u daar ook een deel van krijgt. Houd er echter rekening mee dat de gebruikers van de app gefrustreerd en geïrriteerd kunnen raken door te veel advertenties. Let dus op zaken als de verscheidenheid aan advertenties, hun duur en ook de plaats waar de advertenties verschijnen.

Betaalde app/betaalde applicatie functies

Als u zeker bent van uw periode tracking applicatie en erkent dat het geweldig zal doen, ga dan verder en behoud het als een betaalde periode tracking app vanaf het begin. Dit werkt het beste bij iOS app gebruikers in plaats van Android, omdat de vergoeding rechter het iOS medium is veel groter. U kunt ook de basis app gratis houden om te downloaden en te gebruiken en sommige functies in de applicaties als betaald houden in plaats van gratis.

U kunt de premium versie van uw periode tracker voor in-app aankopen aanbieden en effectief op de markt brengen. In combinatie met basisfuncties vergelijkbaar met profielaanpassing, kleurverandering één-op-één overdracht met vrouwelijke zorgverleners, of als moe met advertenties, zal de premium versie geen advertenties bevatten om het gebruik van de toepassingen te onderbreken.

Conclusie

Concluderend, de period tracker applicatie maakt het leven gemakkelijk bij het bespreken van vrouwen gezondheidszorg, in het bijzonder menstruele gezondheidszorg. Deze apps zijn essentieel voor het bijhouden van de periode en het bepalen van de algemene gezondheidszorg voor vrouwen. Veel nauwkeurige periode trackers en gratis en betaalde apps zijn beschikbaar in de markt die gemakkelijk tracks uw periode. Maar als u uw menstruatietrackers wilt maken, is dit ook mogelijk, zelfs als u geen programmeerachtergrond hebt. Met AppMaster kun je bijna alle soorten apps maken die voor verschillende doeleinden in het dagelijks leven kunnen worden gebruikt.

Het unieke van AppMaster is dat je er gemakkelijk een app mee kunt ontwikkelen zonder enige kennis van codering. Als u uw eigen winstgevende applicatie voor vrouwengezondheidszorg voor het bijhouden van de menstruatie op AppMaster wilt maken, kan dat gemakkelijk met een drag-and-drop of visuele programmeermethode. Probeer ons uit en maak vandaag nog uw eigen persoonlijke en verkoopbare applicatie voor het bijhouden van menstruaties.