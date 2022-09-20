Всего десять лет назад интернет и технологии были совсем другими, чем сейчас. Технологии по-прежнему оставались «растущим рынком» и «будущим». В то же время сегодня как никогда настоящее, а Интернет — это что-то доступное с вашего компьютера и по-настоящему понятное лишь немногим гикам. Напротив, сегодня мы носим «Интернет» в наших карманах каждый день с нашими мобильными устройствами.

Как следствие, веб-разработка и работа веб-дизайнеров сильно изменились за последние годы. В этой статье мы обсуждаем эволюцию веб-разработки; каковы основные изменения? И почему это важно для вашего бизнеса?

Эволюция веб-разработки: почему вы должны об этом знать

Поскольку мы собираемся обсудить, как веб-разработка изменилась за последние годы, стоит уделить некоторое время размышлениям о том, почему вы должны задуматься об этом как владелец бизнеса или менеджер.

Идти в ногу с изменениями на рынке веб-дизайна важно по двум основным причинам:

Технологии и программное обеспечение улучшили многие процессы управления бизнесом. Используя программное обеспечение и инструменты веб-разработки, вы повышаете эффективность своего бизнеса и рабочих процессов , снижаете затраты, повышаете производительность и, что не менее важно, свою прибыль.

Веб-сайты, веб-приложения и мобильные приложения могут открыть новые возможности для бизнеса и предпринимателей. Если вы не поспеваете за развитием этого сектора, вы можете упустить много возможностей.

Эволюция веб-разработки за последние 10 лет: основные изменения

Давайте теперь последовательно проанализируем основные изменения, произошедшие в веб-дизайне и веб-разработке за последние 10 лет.

Принятие веб-стандартов увеличилось

Десять лет назад наш веб-опыт на веб-сайтах и в нескольких доступных веб-приложениях был в некоторых отношениях ограничен:

Мы использовали устаревшие браузеры, такие как Internet Explorer, и старую инфраструктуру, из-за которой наш просмотр становился медленнее и менее отзывчивым.

Веб-дизайн, пользовательский опыт ( UX ) и интерфейсы даже не приблизились к тому, что мы имеем сейчас.

Прежде всего, они не были на 100% безопасны. На самом деле безопасность была одной из главных проблем: мы никогда не могли быть на 100 долларов уверены, что за нами не следят в Интернете, и мы не чувствовали себя в безопасности, совершая онлайн-транзакции.

Со временем веб-стандарты были отредактированы: это был способ, с помощью которого веб-дизайнеры и сообщество разработчиков в целом пытались найти стандарты, которые могли бы улучшить взаимодействие с пользователем и, прежде всего, безопасность. HTML5 и CSS3, например, значительно упростили создание веб-сайтов, сделали их безупречными и все более и более удобными для пользователя. SSL-сертификаты сделали Интернет и его приложения более безопасными для всех пользователей. Эти стандарты сегодня все больше и больше используются в веб-разработке.

Разработка без кода

Метод разработки без кода является одним из основных факторов, определяющих то, что называют «демократизацией кодирования». В наши дни веб-разработка и программирование в целом становятся все более доступными для все большего числа людей. Мало того, что больше людей имеют доступ к обучению программированию, становится легче получить необходимое образование.

Отсутствие кода является одним из определяющих факторов, потому что это упрощает адаптивную веб-разработку, программирование мобильных приложений и веб-дизайн. Как следует из названия, метод разработки без кода не требует написания кода, то есть написания строк кода на одном или нескольких языках программирования.

Люди с меньшими знаниями и опытом теперь могут разрабатывать веб-приложения, необходимые для их бизнеса, а затраты на разработку в целом снижаются, поскольку сокращаются и время, и знания, необходимые для работы.

Однако это не означает, что код и языки программирования исчезают. Приложение без кода, используемое для этого метода разработки, среди которых AppMaster известен как один из лучших, автоматически генерирует исходный код. В частности, с помощью AppMaster вы можете получить доступ к коду и проверить его в любое время. AppMaster идет еще дальше, позволяя своим пользователям экспортировать код, если они хотят: это, помимо возможности настройки деталей проекта с использованием языков программирования, гарантирует, что у вас есть полный контроль и собственность над проектом разработки, которым вы занимаетесь. работаю с AppMaster.

Рост интеграции социальных сетей

За последние десять лет мы стали свидетелями растущего значения и присутствия социальных сетей в нашей жизни. Поскольку социальные сети настолько вездесущи, предприниматели начали использовать их, чтобы привлечь своих клиентов и вести свой бизнес. Как следствие, веб-дизайнеры должны были найти способы интеграции взаимодействия пользователей на своих веб-сайтах, в мобильных и веб-приложениях с социальными сетями.

Одним из примеров интеграции с социальными сетями, с которым мы все знакомы, является возможность регистрации на платформе, в службе или в новостной рассылке с помощью вашей учетной записи Facebook или Google. Для веб-дизайнеров также важно предоставить клиентам возможность делиться контентом своих веб-сайтов или опытом работы с вашим мобильным или веб-приложением в своих социальных сетях простым щелчком мыши.

Веб-сайты становятся все более и более отзывчивыми

За последние десять лет мы также стали свидетелями повышения уровня производительности веб-сайтов по всему Интернету. Сегодня у нас есть динамические веб-сайты с автоматическими видео и анимациями, которые загружаются за несколько секунд.

Пользователи больше не привыкли ждать загрузки страницы сайта; они хотят это немедленно. Если страница не загружается через секунду или две, они, скорее всего, перейдут на другой сайт. Эффективность бизнес-сайта воспринимается как признак качества самого бизнеса.

То, что в 2009 году называлось адаптивным веб-дизайном (адаптация веб-сайтов к разным размерам экрана), теперь воспринимается как должное. Пользователи получают доступ к веб-сайтам с любого типа браузера и устройства (включая мобильные), и веб-сайты должны быть достаточно динамичными, чтобы иметь возможность адаптироваться к этим типам изменений. И на любом устройстве и любом размере экрана пользовательский интерфейс должен быть на одном уровне превосходства.

Безопасность

Мы уже говорили о том, как увеличилось внедрение стандартов и стандартов безопасности за последние десять лет, и оно продолжает расти. Одна из причин этого заключается в том, что количество кибератак также увеличилось. Похоже, в то время как потенциал Интернета становился все больше, его начали использовать не только предприниматели и простые люди, но и злоумышленники, которые также увидели в этом возможность.

Сегодня безопасность является одной из главных проблем разработчиков. Помимо SSL, двухфакторная аутентификация также внедряется на веб-сайтах и в мобильных приложениях. Когда дело доходит до отсутствия кода, в выбранном вами приложении без кода должны быть доступны готовые исправления безопасности и интеграция двухфакторной аутентификации. Это еще одна причина создать свое мобильное или веб-приложение с помощью AppMaster.

Одностраничные приложения

Многие изменения в секторе веб-разработки были обусловлены распространением мобильных устройств, что, в свою очередь, привело к тому, что большинство людей просматривают Интернет с экрана размером с ладонь.

Если десять лет назад большинство веб-сайтов состояло из множества страниц, связанных между собой иерархической структурой, то сегодня подход меняется. Это должно быть потому, что веб-страницы загружаются медленнее на мобильном устройстве, и их не может быть слишком много. Просмотр сложного веб-сайта на мобильном устройстве может вызвать разочарование: если пользователю нужно дождаться загрузки страницы, он должен ждать только один раз, а не каждый раз, когда он нажимает на какой-либо элемент.

Подход Single Page Application (SPA) сегодня наиболее широко используется веб-дизайнерами. Почему? Потому что он более удобен для мобильных устройств и потому, что при разработке веб-сайта вы можете имитировать работу мобильного приложения, улучшая взаимодействие с пользователем. SPA также идеально подходит с точки зрения адаптивного веб-дизайна: страница загружается только один раз, что улучшает взаимодействие с пользователем ( UX ) и обеспечивает более быстрое веб-приложение.

Как мы используем Интернет

И последнее, но не менее важное: мы должны обратить внимание на один факт: то, как мы все пользуемся Интернетом, изменилось. Большинство веб-сайтов десять лет назад задумывались как источники знаний и информации любого рода: пользователи обращались к ним, просматривая веб-страницы, в основном с компьютера, когда у них было время.

Сегодня мы выходим в Интернет на бегу, чтобы проверить, открыто ли место, где мы хотим купить кофе, в это время; мы не рассчитываем обращаться только к веб-сайту; мы взаимодействуем с ним. Веб-сайты становятся платформами, приложениями в распоряжении пользователей. Таким образом, веб-разработка изменилась в направлении, которое меньше ориентировано на браузер и больше сосредоточено на пользовательском опыте и вовлеченности, никогда не упуская из виду производительность и скорость.