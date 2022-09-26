Успешные проекты на 31% чаще используют платформы для разработки мобильных приложений и на 35% чаще используют облачные платформы, чем неудачные инициативы. Чтобы предложить мобильным пользователям, сетевым операторам и поставщикам облачных вычислений существенные вычислительные возможности, сочетание мобильных вычислений, облачных вычислений и беспроводных сетей называется «мобильными облачными вычислениями» или MCC.

Благодаря мобильным облачным вычислениям многофункциональные мобильные приложения предназначены для работы на нескольких мобильных устройствах. С помощью этой технологии обработка и хранение данных происходят отдельно от мобильных устройств. Приложения распространяются на мобильные устройства через облако в мобильных облачных вычислениях. Удаленная доставка этих мобильных приложений возможна с использованием инструментов разработки. Мобильные облачные приложения могут быть быстро разработаны или изменены благодаря облачным сервисам. Они могут быть отправлены на множество устройств с разными операционными системами, вычислительной мощностью и хранилищем данных. Теперь пользователи могут получить доступ к приложениям, которые раньше могли быть недоступны.

Современным клиентам нужен удобный круглосуточный удаленный доступ к веб-сайту компании и приложениям из любого места. Компании используют приложения для мобильных облачных вычислений, чтобы эффективно и успешно удовлетворить эти ожидания. Они выполняют сложные действия с использованием облачных ресурсов , чтобы пользователи не были ограничены операционными системами своих устройств или емкостью хранилища. Мобильные облачные вычисления обеспечивают разработчикам гибкость, необходимую им для эффективного разделения обработки и хранения данных между устройством и облаком, чтобы максимизировать скорость и масштабируемость. Мобильность и простота использования мобильных устройств, а также быстрая гибкость облачных сервисов обеспечивают положительный пользовательский опыт, который способствует лояльности клиентов.

Используют ли мобильные приложения облачные вычисления?

Все облачные данные, программное обеспечение и услуги, разработанные специально для мобильных устройств, в совокупности называются «мобильным облаком». В результате к приложениям и службам могут обращаться мобильные пользователи, имеющие доступ к удаленному облачному серверу или среде. Мобильные облачные вычисления — это особый тип облачных вычислений, применимый к портативным устройствам, таким как смартфоны и планшеты. Мобильные пользователи могут получать доступ к данным и приложениям из любого места и в любое время благодаря интеграции технологий мобильных и облачных вычислений.

Мобильное облако сочетает в себе создание мобильных приложений с облачными сервисами. В контексте мобильного облака хранилище, приложения, вычисления и услуги часто предоставляются через облако. Несмотря на то, что мобильные устройства содержат собственные ресурсы и приложения, почти вся обработка выполняется на удаленном облачном сервере, и все программы доступны через браузеры, а не локально.

Мобильные облачные вычисления плавно переключаются между ресурсами на мобильных устройствах и в облачной среде, чтобы улучшить взаимодействие с мобильными пользователями. Запросы данных, сделанные мобильными приложениями, передаются в облако через Интернет. Запросы обрабатываются удаленными серверами, которые затем предоставляют требуемый ответ, который затем показывается мобильным пользователям. Ниже приведены четыре основных типа облачных ресурсов, используемых архитектурой мобильных облачных вычислений.

Удаленные неподвижные облака. Удаленные неподвижные облака относятся к виртуальным серверам, которыми управляют поставщики услуг облачных вычислений. В эту категорию попадают такие элементы, как экземпляры Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Разработчики создают код приложения, который затем развертывают на этих виртуальных серверах. Затем запросы на мобильные данные обрабатываются и отвечают на них серверами.

Ближайшие неподвижные вычислительные объекты — это серверные устройства, которые физически находятся ближе к вашим мобильным пользователям. Они преодолевают проблемы с медлительностью сети и ускоряют MCC. Например, вы можете настроить инстансы Amazon EC2 так, чтобы они находились в регионе AWS, расположенном ближе к вашим конечным пользователям.

Близкие мобильные вычислительные объекты. Некоторые облачные мобильные приложения могут использовать дополнительную вычислительную мощность ближайших мобильных устройств для повышения производительности. Мобильные гаджеты, такие как смартфоны и носимые устройства, называются ближайшими мобильными вычислительными устройствами.

Гибридные решения. Гибридные решения MCC сочетают в себе три упомянутых выше ресурса, чтобы лучше обслуживать ваши бизнес-приложения.

MCC использует облачные технологии для создания мобильных приложений , которые представляют собой не что иное, как мобильные приложения для распространения мобильных приложений. Это позволяет каждому создавать мобильные приложения для устройств без ограничений по объему памяти или мобильным операционным системам. Мобильный браузер может подключаться к любому удаленному веб-серверу для мобильных облачных приложений. Этот метод избавляет от необходимости устанавливать клиентские приложения на мобильные устройства. Управление, подключение, интерфейс и безопасность — все это важные факторы при развертывании мобильных облачных вычислений.

Архитектура мобильных облачных вычислений состоит из двух основных элементов. Первым важным компонентом является ядро виртуализированных вычислений (VC), размещенная облачная служба, в которой размещены различные службы облачных вычислений, необходимые для работы на мобильном устройстве. Приложения MCC выполняются на хост-устройстве через клиентское приложение (CSA), которое является вторым важным компонентом. CSA использует облачную службу выполнения для запуска программ для клиента. Во время работы в CES программное обеспечение MCC может использовать ряд облачных сервисов для расширения своей функциональности.

Зачем нам нужны облачные вычисления?

Современным клиентам нужен удобный круглосуточный удаленный доступ к веб-сайту компании и приложениям из любого места. Компании используют приложения для мобильных облачных вычислений, чтобы эффективно и успешно удовлетворить эти ожидания. Сложные рабочие нагрузки выполняются на облачных ресурсах, чтобы гарантировать, что производительность операционной системы или устройства не ограничивает пользователей.

Приложения распространяются на мобильные устройства через облако в мобильных облачных вычислениях. Эти мобильные приложения можно развертывать удаленно с помощью инструментов разработки. Мобильные облачные приложения могут быть быстро разработаны или изменены благодаря облачным сервисам. Они могут быть отправлены на множество устройств с разными операционными системами, вычислительной мощностью и хранилищем данных. Приложения, ранее недоступные для пользователей, теперь им доступны. Использование мобильных облачных вычислений имеет несколько преимуществ.

Скорость и гибкость. Быстрое создание или изменение мобильных облачных приложений стало возможным благодаря облачным сервисам. Они могут быть доступны для многих различных типов устройств с различными операционными системами.

Общие ресурсы. Хранилище и вычислительная мощность устройства не являются ограничением для облачных мобильных приложений. Облако можно использовать для выполнения процессов, требующих большого объема данных.

Интегрированные данные. Мобильные приложения, использующие облако, не ограничены памятью или вычислительной мощностью устройства. Облако можно использовать для выполнения процессов, которым требуется много данных.

Мобильные облачные вычисления (MCC) уникальны по своему дизайну, поскольку они сочетают в себе широко используемый смартфон с быстро растущим рынком приложений облачных вычислений. Преимущества использования мобильных облачных вычислений были признаны и приняты как мобильными пользователями, так и поставщиками облачных услуг.

Благодаря интерфейсу MCC этот маленький гаджет, который всегда с вами, известный как смартфон, теперь может объединять фильмы, музыкальные файлы, фотографии и многое другое. Перенос мобильных приложений в облако, занимающее мало места на устройстве пользователя, позволяет им напрямую взаимодействовать с облаком для передачи данных и других целей. Ниже приведены 5 основных причин успеха облачных мобильных приложений, даже если вы знаете о множестве преимуществ, предоставляемых облачными вычислениями.

Не требуется загружать приложение

Не ограничено ОС или устройством

Экономически эффективным

Расширенная безопасность данных

Интеграция с базой данных проста

Что лучше, облачные вычисления или мобильные вычисления?

Мобильные вычисления — это возможность доступа к информации и приложениям из любого места, в любое время и с любого устройства. Это технология, позволяющая передавать данные, звук и видео через мобильное аппаратное и программное обеспечение. Простое начало процесса разработки приложения включает в себя несколько этапов. Мобильные облачные вычисления — это уникальная разновидность облачных вычислений, специально разработанная для портативных устройств, таких как смартфоны и планшеты.

Мобильные пользователи могут иметь доступ к данным и приложениям из любого места в любое время благодаря конвергенции технологий мобильных и облачных вычислений. Мобильные облачные вычисления — это передовая технология, которая позволяет программистам создавать и выполнять приложения мирового класса на мобильных устройствах независимо от их операционной системы, емкости хранилища или вычислительных требований. Какой тип приложения лучше всего соответствует вашей концепции, будет одним из самых важных решений, которые вам придется принять.

И конечные пользователи, и разработчики приложений получают выгоду от улучшенной производительности и гибкости мобильных облачных вычислений. Объединяя разработку мобильных приложений и облачные сервисы, он позволяет разработчикам предоставлять облачные сервисы и приложения своим клиентам через смартфоны. Приложения используются в удаленных центрах обработки данных, в которых хранятся соответствующие данные.

Это позволяет мобильным облачным приложениям работать на облачных серверах больше, чем на физическом устройстве. Более высокая производительность обусловлена более быстрой обработкой данных и меньшей зависимостью процессора от хранения данных. Единственное сходство между этими двумя предложениями заключается в том, что они оба связаны с передачей данных с использованием беспроводных устройств. Использование мобильного облачного приложения — это только один из нескольких вариантов. Как показано ниже, это дает вам массу гибкости и масштабируемости.

Облачные вычисления позволяют подключать локальные или закрытые сети клиентов, а также собственные системы хранения и резервного копирования данных. Многочисленные возможности, такие как доступ в Интернет через браузер, возможность запуска нескольких программных приложений в одной операционной системе и обмен множеством различных типов данных, стали возможными благодаря мобильным вычислениям.

Потребители являются обычной целевой аудиторией мобильных вычислительных услуг. С другой стороны, широкий спектр предприятий и организаций выбирают облачные вычисления в качестве своего первого выбора.

Основой облачных вычислений является разработка новых платформ и сервисов, обеспечивающих проводную или беспроводную передачу данных через децентрализованные сети. Мобильные облачные вычисления связаны с новым оборудованием и разрабатываемыми пользовательскими интерфейсами.

С появлением облачных вычислений у компаний появилась возможность использовать функции и услуги, которые ранее были доступны только через проводные соединения. Целью мобильного облака является предоставление доступа к услугам через различных операторов мобильной связи.

Облачные вычисления служат интегрированной точкой входа, которая дает людям доступ к широкому спектру фундаментально сложных компьютерных возможностей, позволяя им хранить свои данные и управлять ими. Однако интеллектуальные сети имеют приоритет над виртуальным хостингом и совместным использованием ресурсов в мобильных вычислениях.

Каковы некоторые преимущества мобильных облачных вычислений?

Учитывая быстрое развитие мобильных технологий и огромный рост числа мобильных пользователей, предприятия должны адаптироваться к мобильным облачным вычислениям. Почти 89 процентов людей на планете сейчас используют облачные вычисления и имеют к ним доступ. Все отрасли используют облачные технологии, и компании и клиенты получают от этого выгоду. Многие предприятия решили внедрить облачные хранилища, потому что теперь они понимают, насколько они могут быть безопасными. МЦК имеет массу преимуществ.

Поскольку они дешевле, проще уложиться в бюджет. Если вы собирались разработать мобильное приложение для своего бизнеса, вы должны были изучить связанные с этим затраты и бюджет, который вам потребуется установить. Вы осознаете тот факт, что это значительная сумма денег и что вам, возможно, придется пересмотреть все варианты планирования. Как вы думаете, какова стоимость создания нативного мобильного приложения? Стоимость варьируется от приложения к приложению в зависимости от сложности, функциональности, дизайна и ряда других факторов, поэтому единого ответа на этот вопрос нет, но это также не будет дешевым предприятием.

Если вы собирались разработать мобильное приложение для своего бизнеса, вы должны были изучить связанные с этим затраты и бюджет, который вам потребуется установить. Вы осознаете тот факт, что это значительная сумма денег и что вам, возможно, придется пересмотреть все варианты планирования. Как вы думаете, какова стоимость создания нативного мобильного приложения? Стоимость варьируется от приложения к приложению в зависимости от сложности, функциональности, дизайна и ряда других факторов, поэтому единого ответа на этот вопрос нет, но это также не будет дешевым предприятием. Использование API. Интерфейсы прикладного программирования или API — это распространенный способ доступа к хранилищу данных и сторонним источникам данных. Облачные приложения могут иметь меньший размер, поскольку данные предоставляются этим базовым службам на основе API для обработки или аналитических вычислений, а результаты возвращаются в облачное приложение.

Интерфейсы прикладного программирования или API — это распространенный способ доступа к хранилищу данных и сторонним источникам данных. Облачные приложения могут иметь меньший размер, поскольку данные предоставляются этим базовым службам на основе API для обработки или аналитических вычислений, а результаты возвращаются в облачное приложение. Эти приложения не нужно устанавливать . Тот факт, что пользователям облачных приложений не нужно загружать и устанавливать их на свои мобильные устройства, чтобы использовать их, весьма выгоден. Весь пользовательский интерфейс может просматриваться и использоваться пользователями приложения в окне браузера без каких-либо проблем. Нативные приложения должны быть сначала загружены на мобильные устройства пользователей, прежде чем они смогут начать работать. Приложения также будут доступны в нескольких версиях, что изменит работу каждого пользователя в зависимости от того, какое устройство он использует.

. Тот факт, что пользователям облачных приложений не нужно загружать и устанавливать их на свои мобильные устройства, чтобы использовать их, весьма выгоден. Весь пользовательский интерфейс может просматриваться и использоваться пользователями приложения в окне браузера без каких-либо проблем. Нативные приложения должны быть сначала загружены на мобильные устройства пользователей, прежде чем они смогут начать работать. Приложения также будут доступны в нескольких версиях, что изменит работу каждого пользователя в зависимости от того, какое устройство он использует. Простота масштабирования . Если вы считаете, что ваша работа выполнена после публикации вашего приложения, вы можете просто сидеть сложа руки и наслаждаться просмотром, поскольку ваше приложение позаботится обо всем. Необходимо постоянное обслуживание и обновление, в то же время улучшая приложение и работу с ним. Это обслуживание и улучшение имеют свою цену, даже если они необходимы. Естественно, вы хотите развивать свою компанию, и при этом вы хотите масштабировать свое приложение.

. Если вы считаете, что ваша работа выполнена после публикации вашего приложения, вы можете просто сидеть сложа руки и наслаждаться просмотром, поскольку ваше приложение позаботится обо всем. Необходимо постоянное обслуживание и обновление, в то же время улучшая приложение и работу с ним. Это обслуживание и улучшение имеют свою цену, даже если они необходимы. Естественно, вы хотите развивать свою компанию, и при этом вы хотите масштабировать свое приложение. База данных может быть легко интегрирована . Если вы создаете приложение для коммерческого использования, вы должны включить какую-либо базу данных . Этот процесс может оказаться одним из самых сложных, трудоемких и запутанных аспектов разработки нативного мобильного приложения. Как мы уже упоминали, время имеет решающее значение. Поэтому при выборе периода разработки нативного приложения вам нужно будет выделить значительное количество времени. Но облачные приложения значительно упрощают эту процедуру, поскольку все эти данные можно синхронизировать через облачный сервер.

. Если вы создаете приложение для коммерческого использования, вы должны включить какую-либо базу данных . Этот процесс может оказаться одним из самых сложных, трудоемких и запутанных аспектов разработки нативного мобильного приложения. Как мы уже упоминали, время имеет решающее значение. Поэтому при выборе периода разработки нативного приложения вам нужно будет выделить значительное количество времени. Но облачные приложения значительно упрощают эту процедуру, поскольку все эти данные можно синхронизировать через облачный сервер. Восстановление данных . Все данные программы хранятся на локальном сервере, как вы наверняка знаете, если вы когда-либо использовали родное приложение. Однако что произойдет, если сервер пострадает или погибнет? Вы должны принять это во внимание, даже если не хотите. Стихийные бедствия могут повредить ваш локальный сервер, что приведет к безвозвратной потере ваших данных. Однако если бы вы создавали облачное приложение, все ваши данные хранились бы на нескольких серверах и были бы гораздо более защищены от потери.

. Все данные программы хранятся на локальном сервере, как вы наверняка знаете, если вы когда-либо использовали родное приложение. Однако что произойдет, если сервер пострадает или погибнет? Вы должны принять это во внимание, даже если не хотите. Стихийные бедствия могут повредить ваш локальный сервер, что приведет к безвозвратной потере ваших данных. Однако если бы вы создавали облачное приложение, все ваши данные хранились бы на нескольких серверах и были бы гораздо более защищены от потери. Экономьте время . Считаете ли вы, что разработка традиционного нативного мобильного приложения требует времени? Опять же, на этот вопрос нет однозначного ответа. Из-за различий в функциях, сложности, необходимых элементах дизайна и множества других соображений на создание каждого из них уходит разное время. Основатели бизнеса и предприниматели отлично понимают важность выбора времени. Должен быть четкий и справедливый график разработки, в зависимости от того, какое приложение вы создаете. Разработка нативного приложения занимает несколько месяцев.

Каковы некоторые проблемы мобильных облачных вычислений?

Несмотря на то, что MCC, как говорят, предлагает все преимущества, известные человеку, у него также есть недостатки. Одной из основных проблем мобильных облачных вычислений является нехватка полосы пропускания. Беспроводные соединения используют неограниченные радиоволны, но мобильное облако использует ограниченные радиоволны. Некоторые портативные устройства могут использовать разные длины волн. Таким образом, его скорость доступа в три раза ниже, чем у проводной сети. Вот несколько трудностей, возникших при внедрении MCC.

Безопасность и конфиденциальность . Обнаружение и устранение рисков на портативных устройствах является более сложной задачей, поскольку потеря информации через беспроводное соединение более вероятна, чем на настольном компьютере.

. Обнаружение и устранение рисков на портативных устройствах является более сложной задачей, поскольку потеря информации через беспроводное соединение более вероятна, чем на настольном компьютере. Доступность услуги . Пользователи часто упоминают проблемы с сетью, трафиком, покрытием и другие проблемы. Клиенты время от времени сталкиваются с низкочастотными сигналами, которые замедляют доступ к данным и их хранение.

. Пользователи часто упоминают проблемы с сетью, трафиком, покрытием и другие проблемы. Клиенты время от времени сталкиваются с низкочастотными сигналами, которые замедляют доступ к данным и их хранение. Изменения в сетях . Мобильные облачные вычисления используются на платформах, работающих под управлением различных операционных систем, включая Apple iOS, Android и Windows Phone. В результате он должен быть кроссплатформенным. Технология IRNA (интеллектуальный доступ к радиосети) управляет функциями нескольких сетей мобильной платформы.

Вывод

MCC — это передовой подход к мобильным вычислениям, который дает пользователям больше свободы и возможностей. Пользователи могут в полной мере использовать возможности своих смартфонов или планшетов благодаря MCC, который сочетает в себе вычислительную мощность этих устройств с мощностью, предоставляемой через облако. Пользователи могут иметь доступ к другим службам, которые недоступны на каждом устройстве в отдельности, а также больше мощности, чем они могли бы получить от использования только одного из устройств.

В мире технологий облачные вычисления, облачные приложения, мобильные облачные вычисления и мобильные облачные приложения — все это горячие темы. Однако это больше, чем просто набор модных терминов; в нем много содержания, и тенденция, похоже, сохранится. Хотя эта технология имеет много преимуществ, есть и определенные подводные камни, о которых вам следует знать и которых следует избегать. Несмотря на то, что эта технология все еще находится в зачаточном состоянии, ее охват и потенциал выглядят большими.

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