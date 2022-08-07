Вы ищете исчерпывающее руководство по разработке приложений и программного обеспечения DevOps? Если ДА, прочитайте его до конца, так как это полное руководство, которое вы ищете. Подход DevOps — это собирательное слово для разработки и эксплуатации. Таким образом, это означает создание единого подхода к различной работе, выполняемой командами организации по разработке приложений и программного обеспечения и информационными технологиями.

Изучение DevOps имеет важное значение, поскольку оно способствует более хорошим контактам и сотрудничеству между этими командами в компании. В своей ограниченной производительности программное обеспечение с подходом DevOps представляет собой внедрение разработки программного обеспечения и приложений, индустриализации, автоматизации и передовых методов контроля и развертывания инфраструктуры.

Представление также защищает изменения, такие как создание доверия и сплоченности между разработчиками и ИТ-руководителями и согласование специализированных схем с потребностями предприятия. DevOps может изменить доставку программного обеспечения, должностные обязанности, службы и механизмы информационных технологий и использовать наиболее подходящие методы.

DevOps — это методология, которую ИТ-специалисты используют для оптимизации процесса разработки приложений и программного обеспечения. Он предполагает сотрудничество между командами разработки программного обеспечения и эксплуатации для автоматизации процесса доставки программного обеспечения.

В этой статье объясняется введение в методологию развертывания DevOps и дается руководство по ее реализации. Если вы новичок в программном обеспечении для подхода DevOps или планируете внедрить его в своей организации, это руководство даст вам обзор его инфраструктуры и того, как оно работает. Он содержит культуру DevOps, инструменты, автоматизацию и многое другое. К концу вы поймете, какую пользу инструменты DevOps могут принести вашему бизнесу, и какие шаги следует предпринять для начала работы.

Что такое DevOps?

Инфраструктура DevOps — это подход к разработке и развертыванию приложений и программного обеспечения с интеграцией между командами разработки и эксплуатации. Термин DevOps был введен Джином Кимом в 2010 году после того, как он написал сообщение в блоге под названием «Идеальный процесс DevOps». Эта методология используется организациями по всему миру для повышения эффективности и скорости доставки, а также для снижения рисков, связанных с большими и нечастыми развертываниями в производственных средах. Разработка и эксплуатация всегда были отдельными командами, хотя и принадлежат к одному и тому же функциональному подразделению. Группа разработки приложений и программного обеспечения занималась написанием кода и отправкой его в эксплуатацию для развертывания в нужное время.

Методологии развертывания постоянно развиваются, и программное обеспечение для подхода DevOps является одним из самых последних и популярных. Итак, вкратце, подход DevOps к разработке программного обеспечения — это набор процессов и инструментов, которые помогают сгладить переход между разработкой программного обеспечения и эксплуатацией. Автоматизируя задачи и взаимодействие между командами, подход DevOps к разработке программного обеспечения может помочь сократить время доставки и улучшить контроль качества за счет автоматизации задач и взаимодействия между командами.





Что такое методология развертывания DevOps?

Разделение двух команд в DevOps-приложениях и операциях по разработке программного обеспечения было накладными расходами, в которые команда разработчиков не хотела вмешиваться. В DevOps группы разработчиков занимаются написанием и отправкой кода операционной группе для развертывания программного обеспечения в нужное время. Операционные группы также занимаются написанием своих сценариев и отслеживанием того, что происходит в инфраструктуре их программного обеспечения после развертывания выпуска.

Инструменты DevOps — это методология развертывания, в которой особое внимание уделяется общению и сотрудничеству между разработчиками программного обеспечения и ИТ-специалистами. Программное обеспечение с подходом DevOps направлено на сокращение полных операций по разработке программного обеспечения и увеличение частоты и качества выпусков приложений или программного обеспечения.

Одним из важнейших аспектов философии DevOps является непрерывная интеграция (CI). CI — это практика объединения всех рабочих копий разработчиков с общей основной веткой несколько раз в день. Регулярно выполняя интеграцию, разработчики могут избежать ловушек обширных, нечастых интеграций.

Еще одним важным аспектом философии DevOps является непрерывная поставка (CD). CD — это практика доставки программного обеспечения короткими циклами, обычно каждые две недели или реже. Это позволяет быстро получать обратную связь и повторять функции. Преимущества подхода DevOps включают ускорение выхода на рынок, снижение рисков и повышение эффективности. Доказано, что инструменты DevOps повышают удовлетворенность и производительность разработчиков и ИТ-специалистов.

Как реализуется методология DevOps?

Операции разработки приложений и программного обеспечения DevOps реализуются путем определения областей, в которых процесс можно улучшить, и изменения способа выполнения работы. Одним из наиболее важных аспектов этого является общение, поскольку все участники проекта должны знать об изменениях. Другим важным аспектом является автоматизация, которая может помочь сократить объем ручной работы, которую необходимо выполнять.

Каковы 5 столпов DevOps?

Существует пять основных столпов операций разработки приложений и программного обеспечения DevOps:

Культура

Автоматизация

Худой

Измерения

Обмен



Культура

Философия DevOps — это культура. Это метод, с помощью которого организации рассматривают технологии и работают с ними. Философия DevOps делает упор на сотрудничество между командами разработки и эксплуатации. Цель состоит в том, чтобы создать культуру непрерывного совершенствования программного обеспечения, при которой все постоянно учатся и экспериментируют.

Автоматизация

Автоматизация — еще одна важная опора DevOps. Автоматизация помогает ускорить процесс доставки приложений и программного обеспечения, устраняя ручные задачи и ошибки. Это также обеспечивает более последовательное и повторяемое развертывание. Инфраструктура оснащена всем необходимым для сокращения переутомления за счет автоматизации рабочих процессов и тестирования нового кода.

Худой

Бережливое производство — это третий столп создания философии DevOps с разумными стратегиями и соглашениями, которые используются для создания приложений и программного обеспечения. Процессы бережливого тестирования позволяют проводить регулярное и влиятельное тестирование, которое необходимо для выполнения.

Измерение

Измерение — четвертый столп философии DevOps. Инфраструктура DevOps опирается на данные для принятия решений. Измеряя различные аспекты процесса доставки приложений и программного обеспечения, организации могут определить области для улучшения. Постоянно измеряя и контролируя, организации могут гарантировать, что они всегда продвигаются к своим целям.

Обмен

Последний и пятый столп DevOps — это обмен мыслями и отчетами о трудностях, когда победа имеет фундаментальное значение. Экипаж должен признать и относиться к ситуации как к противнику, а не между собой. Обмен концепциями инфраструктуры открывает пути для обратной связи, которая в долгосрочной перспективе может стать опорой для улучшения. Объединяйте бригады для лучшего контакта и устранения разрозненности между страхованием качества (QA), разработкой и эксплуатацией.

Сколько этапов развертывания в DevOps?





Обычно существует шесть этапов разработки и развертывания программного обеспечения DevOps, а именно:

Непрерывное развитие

Непрерывная интеграция

Непрерывная доставка

Непрерывное тестирование

Непрерывный мониторинг

Непрерывное развертывание



Непрерывное развитие

Непрерывная разработка — собирательное словосочетание, определяющее процедуру создания программного кода, готового к запуску на рынок. Он применяет непрерывную интеграцию к непрерывному развертыванию в DevOps. Выполняя метод непрерывной разработки программного обеспечения и связанные с ним стратегии, корпорации могут добиться более быстрого получения результатов, которые будут более качественными и включают снижение рисков и избежание потенциальных барьеров.

Непрерывная интеграция

Непрерывная интеграция — это прикладная практика эволюции программного обеспечения, основанная на процедуре DevOps. Создатели мобильных приложений ежедневно подключают изменения кода к распределенному хранилищу, где эти изменения регулярно тестируются автоматически. Непрерывная интеграция гарантирует, что недавно обновленный и проверенный код постоянно и эффективно открыт для разработчиков программного обеспечения. Непрерывная интеграция исключает дорогостоящие паузы в создании программного обеспечения, позволяя и предоставляя доступ многочисленным разработчикам без колебаний работать с одним исходным кодом, вместо того, чтобы ждать, пока будут включены различные принципы и разделы, а затем объединены. Этот подход имеет важное значение для операций разработки программного обеспечения DevOps, в которых скорость и мастерство сочетаются с надежностью и защитой.

Непрерывное тестирование

Непрерывное тестирование DevOps — это процедура, которая позволяет разработчикам программного обеспечения подтвердить, что код работает нормально и в соответствии с планом в реальных условиях. Непрерывное тестирование может обнаружить недостатки, ошибки и различные результаты и компоненты продукта, которые могут нуждаться в модификации или пересмотре, и могут быть вынуждены вернуться к более ранним этапам разработки программного обеспечения для постоянного улучшения.

Непрерывный мониторинг

В DevOps непрерывный мониторинг означает, что команда разработчиков программного обеспечения должна иметь адекватные стандарты для мониторинга кода и процесса разработки на протяжении всего процесса разработки. Хотя всегда лучше, если большая часть мониторинга автоматизирована, чтобы операционный отдел мог легко распознавать проблемы, давать обратную связь и вовремя информировать команду разработчиков. Постоянная обратная связь гарантирует повышенную безопасность, надежность системы и более элегантные ответы при возникновении проблем.

Непрерывная доставка

Это следующая аналитическая мера в списке. Когда код протестирован, изменен и одобрен, он выпускается на выставку, чтобы предоставить потребителю обновления о продукте для его устойчивости и проверки. Для этой цели непрерывная поставка имеет автоматический процесс выпуска настолько эффективно, насколько это возможно, и находится на расстоянии одного клика.

Непрерывное развертывание

Непрерывное развертывание предназначено для DevOps, обслуживаемого по времени; она может стать более подходящей, чем непрерывная доставка. Это полностью автоматизированная интерпретация непрерывной доставки без ручного вмешательства или операций. Каждое утвержденное изменение в коде непрерывного развертывания доставляется клиентам в рамках согласованного организационного процесса. Это взаимодействие отменяет требование о забронированных днях выписки и ускоряет цикл ввода. Более скромные, непрерывные поставки позволяют инженерам быстро получать информацию от клиентов и решать проблемы с большей гибкостью и точностью. Непрерывная отправка — отличная цель для группы инструментов DevOps, но ее лучше всего применять после того, как будет выяснен цикл DevOps. Ассоциации нуждаются в тщательном и надежном компьютеризированном климате для тестирования, чтобы последовательная организация функционировала превосходно. Начиная с непрерывной интеграции CI и непрерывной доставки CD, вы сможете достичь успеха, даже если вы еще этого не сделали.

Преимущества DevOps

Хотя это далеко не волшебный выстрел, философия DevOps может справиться с большим количеством обычных проблемных мест, характерных для традиционной ИТ-ассоциации. Его акцент на сотрудничестве, автоматизации и навыках может иметь огромные преимущества, в том числе:

Высокая окупаемость инвестиций (ROI)

Быстро продать

Обеспечьте более высокую степень удовлетворенности пользователей

Повышенная эффективность

Лучшее сотрудничество

Своевременное исправление ошибок



Поскольку группы безупречно сотрудничают, поддерживаемые как циклом, так и культурой, одно из многих преимуществ философии DevOps включает в себя значительно сниженную опасность недопонимания или несоответствия. Точное соответствие приводит к повышению эффективности и, в конечном счете, к совершенству продукта. Кроме того, ловкие методы, такие как последовательная координация и отправка, в сочетании с автоматическим тестированием и стандартным вводом, ускоряют цикл продвижения и гарантируют, что ошибки или другие проблемы будут обнаружены и проконтролированы на раннем этапе.

По большому счету, неудивительно, что бесчисленное множество таких ассоциаций спешат принять такое отношение, чтобы получить вознаграждение за операции по разработке программного обеспечения DevOps. При правильном выполнении цикл инструментов DevOps приносит более качественные продукты, более радостных клиентов и лучшие основные задачи.

В двух словах

DevOps — это новый способ организации работы, объединения команд и разработки командообразующего подхода к операциям по разработке продуктов. Инструменты DevOps также полезны и помогают организовывать и выполнять задачи вовремя, поскольку они требуют меньше времени, обеспечивают более быструю доставку и являются экономически эффективными.

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