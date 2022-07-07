Понимание концепции баз данных и их различных типов, таких как реляционные и нереляционные базы данных, может быть сложным для людей, не имеющих опыта в кодировании и разработке приложений. Однако это не означает, что это невыполнимая задача. Эта статья поможет вам получить полные знания о реляционных базах данных, их плюсах и минусах, примерах, а также о том, как можно создать реляционную базу данных, даже не имея опыта кодирования. Давайте начнем с основ реляционных баз данных.

Обзор реляционной базы данных



Реляционная база данных - это коллекция правильно организованной информации с четко определенными взаимосвязями, чтобы к ней можно было легко получить доступ и извлечь ее. Согласно традиционной модели реляционной базы данных, структуры данных, включающие таблицы данных, представления и индексы, хранятся отдельно от физических структур хранения. В результате администраторы баз данных могут редактировать физическое хранилище данных, не затрагивая логическую структуру данных.

Различные типы организаций, особенно крупные предприятия, используют реляционные базы данных для организации данных и формирования четких взаимосвязей между ключевыми точками данных. Таким образом, становится легко искать и находить нужную информацию, необходимую для принятия ключевых бизнес-решений. Структурированные данные, как правило, являются основой эффективной реляционной базы данных.

Работа с реляционной базой данных



Реляционная база данных использует таблицы данных для хранения информации о связанных объектах. Каждая строка имеет уникальный идентификатор, называемый ключом, а каждый столбец - атрибуты данных. В реляционной базе данных легко определить взаимосвязи между точками данных, поскольку каждая запись присваивает значение каждому признаку базы данных.

Язык структурированных запросов (SQL) - это стандартный пользовательский и прикладной программный интерфейс (API) реляционной базы данных. Целью кодовых операторов SQL является создание интерактивных запросов к информации, содержащейся в реляционной базе данных, и сбор данных для принятия решений и составления отчетов. Также важно иметь четко определенные правила целостности данных, чтобы сделать реляционную базу данных точной и доступной.

Структура реляционной базы данных



Вы можете лучше понять принцип работы и создания реляционной базы данных, ознакомившись с ее структурой. Таблицы в реляционной базе данных имеют ключевой столбец, который содержит уникальное значение для каждой строки. Этот столбец известен как первичный ключ.

В то время как столбцы в одной таблице ссылаются на первичные ключи в других таблицах, они называются внешними ключами. Наличие этих столбцов крайне важно, поскольку данные в различных таблицах связаны друг с другом через совпадающие значения в ключевых столбцах. Столбцы также называют полями или атрибутами, а строки - записями.

В идеальной реляционной базе данных каждая таблица должна представлять определенный тип сущности, например, клиента, продукт или доход. Каждая строка относится к конкретному экземпляру этого типа сущности, а столбец относится к конкретному значению этого экземпляра, такому как имя клиента, цена продукта или точная сумма.

Пример

База данных продаж организации имеет две таблицы, называемые "Доходы" и "Услуги".

Таблица услуг будет иметь столбцы для названия, продолжительности и стоимости.



Таблица доходов будет иметь столбцы для даты продажи, точной оплаты, скидки и адреса.



Каждая запись в доходах будет иметь внешний ключ, который ссылается на первичный ключ таблицы услуг. Для каждого продукта может быть несколько продаж, поэтому такой тип связи между таблицами услуг и доходов называется связью "один ко многим". Мы подробно рассмотрим типы отношений в реляционных базах данных далее в статье.

Важность реляционных баз данных



Теперь, когда вы знакомы с основами реляционных баз данных, вы можете задаться вопросом, почему они важны и в чем их преимущества. Давайте подробно рассмотрим плюсы и минусы реляционных баз данных, чтобы вы могли овладеть искусством создания реляционных баз данных для разработки приложений.

Плюсы



Ниже перечислены основные преимущества использования реляционных баз данных:

Максимальная точность данных



Минимальный риск дублирования данных, поскольку реляционные базы данных строятся с использованием ключей. При наличии нескольких записей одних и тех же данных может быть сложно определить, какой источник информации является надежным. Удаление дубликатов в реляционных базах данных гарантирует точность ваших данных.

Гибкость



При создании реляционной базы данных вы не будете ограничены в будущем при добавлении дополнительных данных. База данных обеспечивает гибкость, позволяя расширяться и изменяться по мере необходимости в соответствии с требованиями к информации, которая будет храниться.

Простой и быстрый доступ к данным



В других видах баз данных, которые зависят от информационной иерархии или предопределенных путей доступа к информации, трудно искать, фильтровать и упорядочивать данные так, как вам нужно. Вместо этого извлечь нужные вам точные данные из реляционной базы данных значительно проще.

Минусы



Есть и несколько недостатков использования реляционных баз данных при разработке приложений.

Сложная структура



Поскольку необходимо создавать столбцы, а данные должны соответствовать довольно строгим категориям, реляционные базы данных требуют большой структуры и планирования. Хотя такая структура имеет ряд преимуществ, у нее есть и существенные недостатки, включая проблемы с обслуживанием и отсутствие адаптивности и масштабируемости без надлежащего опыта.

Сложность обслуживания



Для поддержания реляционной базы данных на высоком уровне требуется значительное количество времени, усилий и знаний. Администраторы баз данных обычно нанимают экспертов по базам данных и разработчиков для управления и оптимизации базы данных.

Негибкость для неструктурированных данных



Большие объемы неструктурированных данных плохо подходят для управления реляционными базами данных. Реляционные базы данных - не лучший выбор для данных, которые в основном являются качественными, трудноописуемыми или динамичными, поскольку схема должна меняться со временем по мере изменения или развития данных, что требует времени. Нереляционная база данных больше подходит для работы с неструктурированными данными.

Реляционные базы данных не могут эффективно масштабироваться горизонтально по многочисленным серверам и физическим архитектурам хранения данных. Когда набор данных растет и становится более разрозненным, структура нарушается, а использование многочисленных серверов влияет на производительность (например, время отклика приложений) и доступность. Управление реляционными базами данных на нескольких серверах является сложной задачей.

Как закодировать реляционную базу данных?



При кодировании реляционной базы данных пользователям приходится определять область потенциальных значений в столбце данных и ограничения. Например, область потенциальных клиентов может допускать до 100 имен клиентов, но вы можете ограничить ее одной таблицей, чтобы допустить только десять имен клиентов.

При создании реляционной базы данных также важно учитывать ограничения. Целостность сущности полезна для того, чтобы сделать первичный ключ таблицы уникальным и гарантировать, что его значение не будет установлено на null. Ссылочная целостность необходима для того, чтобы каждое значение в столбце внешнего ключа находилось в первичном ключе исходной таблицы.

Вы также должны знать, что, в отличие от нереляционных баз данных, реляционные базы данных обладают физической независимостью данных. Система может вносить изменения во внутреннюю схему, не затрагивая внешние схемы или приложения. Владея этими понятиями, вы можете полагаться на реляционные системы управления базами данных, такие как Microsoft Access, Oracle и MySQL, для создания сложных баз данных с минимальным опытом кодирования или вообще без него.

Что является примером реляционной базы данных?



Цель стандартных реляционных баз данных - позволить пользователям управлять и организовывать предопределенные отношения данных в нескольких базах данных. В настоящее время облачные реляционные базы данных становятся очень популярными, поскольку организации могут передать на аутсорсинг такие важные процессы, как обслуживание базы данных и поддержка инфраструктуры.

К наиболее популярным примерам реляционных баз данных относятся:

MySQL используется в таких веб-приложениях, как Joomla и WordPress.



SQLite - популярная библиотека на языке Си, используемая для встраивания функций реляционных баз данных в программные пакеты.



Microsoft Access - популярная часть пакета Microsoft Office и Microsoft 365. Он имеет удобный интерфейс, облегчающий новичкам управление и разработку реляционных баз данных.



PostgreSQL - это система управления реляционными базами данных (РСУБД) с открытым исходным кодом, которая ориентирована на соответствие стандартам ANSI SQL и предоставляет множество полезных функций, таких как расширяемость.



Microsoft Azure SQL, Google Cloud SQL, Amazon Relational Database Service и IBM DB2 on Cloud - вот некоторые из современных популярных облачных СУБД.



Каковы типы отношений в базе данных?





В реляционной базе данных существует четыре различных типа определенных отношений. Вы должны быть знакомы с этими отношениями, чтобы иметь возможность выбрать правильное отношение и добиться максимальной точности.

Один-к-одному

Как следует из названия, в отношениях "один к одному" одна строка в одной таблице связана только с одной строкой в другой таблице.

Как следует из названия, в отношениях "один к одному" одна строка в одной таблице связана только с одной строкой в другой таблице. Один-ко-многим

В отношениях "один-ко-многим" одна строка информации связана со многими записями в различной коллекции.

В отношениях "один-ко-многим" одна строка информации связана со многими записями в различной коллекции. Многие-к-одному

Это противоположность отношениям "один-ко-многим". Проще говоря, многие строки информации связаны с одной записью в отношениях "многие-к-одному".

Это противоположность отношениям "один-ко-многим". Проще говоря, многие строки информации связаны с одной записью в отношениях "многие-к-одному". Многие-ко-многим

В отношениях "многие-ко-многим" одна строка в таблице может быть связана со многими строками во второй таблице. Аналогично, одна строка во второй таблице может быть связана со многими строками в первой таблице.

Каковы три основных вида отношений в реляционной базе данных?

Существует определенный тип данных, который вы выбираете при создании соединения, чтобы указать, что вы хотите, чтобы этот атрибут был задан существующей коллекцией. Это не типичное свойство, где вы можете выбрать тип данных, например, текст, целое число, дату или картинку. То, сможете ли вы отображать, организовывать и фильтровать данные таким образом, который имеет смысл для вашего приложения, зависит от того, насколько правильно вы настроите связи. Один-к-одному, один-ко-многим и многие-ко-многим - это три основные связи в реляционной базе данных.

Реляционные базы данных полезны для организации структурированных данных в табличные форматы с установленными отношениями. Однако выбор оптимальной архитектуры базы данных включает в себя гораздо больше, чем просто выбор между реляционной и нереляционной моделями. Ключевыми факторами являются тип используемых или создаваемых данных и приложений. Узнайте о некоторых дополнительных аспектах, которые необходимо учитывать при выборе модели базы данных для корпоративного приложения.

Заключение



Общее создание, внедрение, развертывание и обслуживание реляционной базы данных может быть сложным процессом, особенно если вы не знакомы с кодированием. Хорошо то, что существуют платформы без кода, такие как AppMaster, которые позволяют создавать мощные бэкенды и базы данных как для мобильных приложений, так и для веб-приложений. Это полезно для создания надежных, эффективных и безопасных баз данных, не беспокоясь о своих навыках кодирования и при этом получая наилучшие результаты.

Платформы No-code позволяют создавать сложные приложения, не тратя лишних денег на наем разработчиков и администраторов баз данных. Поэтому вам следует ознакомиться с такими платформами, как AppMaster, чтобы воспользоваться преимуществами современных инструментов и технологий на основе искусственного интеллекта в разработке мобильных приложений и создании реляционных баз данных без кодирования.