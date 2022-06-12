Создатели приложений без кода завоевали массовое внимание среди пандемии благодаря своей маневренности и более быстрым бизнес-решениям. Эти решения преодолели ограничения традиционной разработки мобильных приложений. Таким образом, владельцы малого и крупного бизнеса осознали важность использования платформ для создания приложений no-code для роста своего бизнеса. Давайте начнем с основ разработки приложений no-code. Эти конструкторы приложений no-code предоставляют готовые шаблоны для создания мобильного приложения без навыков кодирования.

Если оглянуться назад, разработка приложений была вопросом обширных знаний о языках программирования. Кодирование требует обширных знаний языков программирования. Кроме того, вы можете не получить качественное мобильное приложение с первого раза. Возможно, вы задаетесь вопросом, можно ли создать мобильное приложение, если у вас нет навыков кодирования. Ответ - да! Создание приложений без кода позволило воплотить вашу идею в реальность. Если у вас есть навыки работы в Интернете, вы можете создать приложение с помощью программы для создания приложений. Если вы разбираетесь в интернет-серфинге, вы можете использовать программу для создания приложений в качестве альтернативы традиционной разработке. В этом руководстве мы обсудим шаги по созданию мобильного приложения с помощью программы для создания приложений без кода, лучшие программы для создания приложений, а также стоимость создания мобильного приложения. Давайте углубимся в детали:

Шаги создания мобильного приложения с помощью no code app maker

Создание мобильного приложения с помощью no code app maker проще и дешевле, чем традиционная разработка приложений. Существует обширный рынок инструментов для создания приложений без кода с заранее запрограммированными шаблонами, которые позволяют вам настроить ваше приложение.





AppMaster - лучший создатель приложений, который позволяет владельцам бизнеса развивать свой бизнес с помощью цифровых технологий. Используя этот конструктор приложений, вы можете создать мобильное приложение с помощью простого процесса разработки. Следуйте этим простым семи шагам для создания мобильного приложения для ваших личных или профессиональных нужд:

Шаг 1: Выберите конструктор приложений без кода

Поскольку разработка приложений без кода находится на пике популярности, мы рекомендуем вам выбрать лучшую платформу для создания приложений без кода для более быстрого и дешевого бизнес-решения. Заметно то, что не все платформы для создания приложений обладают функциями, отвечающими вашим индивидуальным потребностям. Поэтому уделите достаточно времени при рассмотрении нескольких платформ для создания приложений no-code. Вы можете выбрать конструктор приложений no-code, основываясь на следующих факторах:

1. Репутация разработчика приложений

Сегодня на рынке существует огромное количество производителей приложений no-code, которые помогают владельцам бизнеса создать мобильное приложение за считанные минуты. Но при выборе платформы для создания приложений очень важно обратить внимание на репутацию бренда через отзывы клиентов и тематические исследования. Кроме того, вы можете проверить надежность разработчика мобильных приложений, загрузив приложения, созданные на этой платформе, чтобы проверить, как они работают. Если приложение не работает, самое время отказаться от этой платформы для создания приложений.

2. Пользовательский интерфейс

Перед тем, как подписаться на услуги no-code app maker, воспользуйтесь бесплатной пробной версией, чтобы совершить быстрый тур и проверить, имеет ли она интуитивно понятный интерфейс или сложный дизайн. Такое быстрое посещение программы для создания приложений без кода поможет вам проверить, удобно ли вам пользоваться интерфейсом. Некоторые программы требуют изучения функций, но некоторые платформы, несомненно, проще в использовании, чем другие. Поэтому выбирайте ту платформу для разработки приложений, которая динамична и проста в использовании.

3. Стоимость

Различные производители приложений предлагают несколько планов подписки для настройки мобильных приложений. Поэтому выберите разумный тарифный план, который наилучшим образом отвечает потребностям вашего бизнеса. Например, если вы только начали свой бизнес, не стоит приобретать дорогостоящий тарифный план. Кроме того, вы можете исключить ненужные функции, чтобы снизить стоимость разработки.

4. Возможности настройки

Не все производители приложений могут предложить функции, которые вы хотите добавить в свое мобильное приложение. Поэтому, выбирая конструктор мобильных приложений, убедитесь, что он не имеет ограничений по функциям. Выбор лучшего конструктора приложений с неограниченными возможностями поможет вам создать более индивидуальный продукт. Итак, стоит заметить, что не все производители приложений предлагают все функции, которые вы хотите добавить в приложение. Но если вы хотите создать приложение с базовыми функциями, это не будет вашей проблемой. Но если вы ищете расширенные возможности, вам следует с большой осторожностью оценивать платформу для создания приложений без кода. Выбирая AppMaster, вы можете быть уверены, что это одно из самых влиятельных и гибких решений на рынке.

Шаг 2: Выберите план подписки

После того, как вы выбрали no-code app builder для разработки приложений, пришло время выбрать план подписки, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Для этого вы можете потратить время на планирование функций, которые вы хотите видеть в своем приложении, и на то, сколько они могут стоить. Например, если вы хотите создать несколько приложений, вам нужно подписаться на дорогостоящий тарифный план. Кроме того, вам необходимо определить совместимость вашего приложения со смартфонами или планшетами. Совместимость приложений поможет вам определиться с планом подписки.

Давайте взглянем на планы подписки, предлагаемые AppMaster:

Explore: $5/месяц



Startup: $165/месяц



Business: $855/месяц



Enterprise: Получите предложение от круглосуточной службы поддержки

План Explore подходит, если вам нужно одно мобильное приложение с поддержкой сообщества. Если вам нужно несколько приложений, вы можете выбрать тарифный план Startup или Business в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Для более продвинутых функций вы можете получить цену и круглосуточное обслуживание. AppMaster - это только один пример, но у других производителей приложений могут быть разные планы подписки, которые вам нужно оценить. Если вы не уверены в своих конкретных потребностях, вы можете обратиться за помощью к техническому агенту.





Шаг 3: Выбор шаблона

После того, как вы подписались на платформу для создания приложений без кода, выберите шаблон, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Создание приложений с помощью шаблона - дело нескольких кликов. Производители приложений без кода позволяют частным лицам и владельцам бизнеса создавать мобильные приложения с нулевыми навыками кодирования.

Шаблоны дают вам отправную точку в создании приложений с нулевыми навыками кодирования. Все шаблоны имеют функции в соответствии с типом бизнеса. Например, шаблон туристического приложения помогает туристам найти свое любимое место, шаблон приложения для салонов помогает салонам записывать клиентов, а шаблон приложения для ресторанов принимает заказы на доставку еды. Если вы не можете найти функции, которые вы хотите добавить в свое мобильное приложение, вы можете настроить эти функции в соответствии с вашими требованиями. Более того, вы можете создать мобильное приложение, добавив страницы и функции по своему усмотрению.

Шаг 4: Брендинг

Шаблон - это лишь начальный шаг на пути к созданию приложения. Все основные элементы дизайна уже созданы в шаблонах; вам нужно изменить значок приложения, цветовую схему и макет, чтобы получить более персонализированное мобильное приложение. В AppMaster есть редактор WYSIWYG (что видишь, то и получаешь), который обеспечивает предварительный просмотр приложения в режиме реального времени, когда вы вносите в него изменения. Брендинг позволит вам получить более персонализированный продукт, выбрав подходящую цветовую схему, логотип, шрифт и макет. Логотип приложения - это то, что люди видят при загрузке приложения из Google Play или Apple App store. Поэтому важно разработать привлекательный логотип, который сможет привлечь внимание пользователей. Возможно, вам интересно, как разработать логотип, который будет соответствовать вашему бизнесу. Чтобы создать привлекательный логотип, вы можете использовать любой онлайн-инструмент, например, Canva. Он прост в использовании и предлагает шаблоны для различных видов бизнеса.

Шаг 5: Редактирование контента

После того как вы настроили логотип, цветовую схему и макет приложения, следующим шагом будет редактирование контента приложения. Каждый шаблон имеет предварительно загруженное содержание, которое вы можете редактировать в соответствии с характером вашего бизнеса. Например, вы можете отредактировать содержание страницы "О нас", чтобы сделать его более соответствующим вашему бизнесу. Платформы для создания приложений без кода позволяют добавлять новые вкладки, чтобы сделать ваше мобильное приложение более интерактивным для пользователей.

Шаг 6: Добавление функций

Сейчас вы можете добавить все необходимые функции для развития вашего бизнеса. В этом отношении AppMaster - лучший конструктор приложений, который предлагает широкие возможности для создания более индивидуального мобильного приложения. В нем есть рынок, если вы хотите добавить новую функцию в свое приложение. Чтобы добавить функцию, нажмите на кнопку Добавить в Компонентах приложения. Кроме того, вы можете редактировать функции приложения в меню App Components.

Шаг 7: Публикация приложения

После того, как вы добавили все функции и контент в ваше приложение, пришло время его опубликовать. С конструктором приложений без кода ваше приложение может быть опубликовано в Apple App Store и Google в один клик. Для мгновенной публикации вашего приложения вам придется создать аккаунт разработчика на каждой платформе для создания приложений без кода. В этом отношении AppMaster упрощает пользователям публикацию приложения с помощью простого в использовании мастера. Вам необходимо следовать политике Google App Store, чтобы ваше приложение стало доступным для ваших клиентов. AppMaster предоставляет техническую документацию приложения, которая поможет вам соответствовать стандартной политике магазина приложений Google.

После запуска приложения успех вашего мобильного приложения во многом зависит от того, сколько пользователей скачают его из Google Play Store. Как только ваше приложение запущено, следующий шаг - продвижение приложения. Продвижение приложения помогает увеличить количество клиентов, повышая ценность вашего бизнеса. Используя AppMaster, вы можете самостоятельно создать мобильное приложение, следуя этим семи шагам. Эта платформа для создания приложений без кода - лучший производитель приложений для создания сильного цифрового присутствия для бизнеса.

Стоимость создания приложений

Существуют различные варианты разработки, когда дело доходит до создания мобильного приложения. Вы можете нанять разработчика, фрилансера или использовать платформу для создания приложений без кода, чтобы создать мобильное приложение для ваших личных или профессиональных нужд. Выбор онлайн-производителя приложений может снизить стоимость разработки. Причина в том, что создатель приложений взимает ежемесячную или ежегодную плату. Точная стоимость платформы для создания приложений зависит от выбранного вами плана подписки, который отвечает вашим деловым или личным потребностям. В связи с этим AppMaster предлагает гибкие тарифные планы, и вы можете обновить план подписки, когда это необходимо. Вы можете выбрать любой план подписки, который поможет вам достичь ваших бизнес-целей. Например, если вам нужно решение для одного приложения для вашего бизнеса, вам подойдет план Explore. С другой стороны, если вам нужны расширенные функции в вашем мобильном приложении, вы можете выбрать бизнес-план или план уровня предприятия.

Традиционная разработка приложений требует наличия команды для создания приложения, в которую входят:

iOS-разработчик



Android-разработчик



Web-разработчик



Менеджер проекта



Дизайнер приложения



Агент по обеспечению качества



Тестеры



Команда технического обслуживания



Иногда вам может понадобиться нанять дополнительного разработчика для разработки приложений для iOS и Android, если ваши разработчики уволились, заболели или ушли в отпуск. Но если вы используете конструктор приложений, вам не придется беспокоиться об этом. Более того, если вы подписались на услуги разработчика приложений для получения расширенных функций, вам не нужно платить больше за аутентификацию пользователей, push-уведомления, обновления приложений и многое другое. Платформы для создания приложений без кода могут создать мобильное приложение за 150 долларов в месяц.

Факторы, влияющие на стоимость создания приложений

Помимо метода разработки, на цену мобильного приложения влияют и некоторые другие факторы:

Категория приложения



Метод разработки



Функции приложения



Дизайн мобильного приложения



Стоимость обслуживания



Сложность приложения



Платформа (Android и iOS )



Давайте углубимся в детали этих факторов:

1. Категория приложения

Мобильные приложения играют ключевую роль в развитии бизнеса, и существуют различные категории приложений, такие как музыка, образование, образ жизни, здоровье и фитнес, путешествия, спорт и социальные сети. Стоимость разработки приложения сильно зависит от категории вашего приложения. Если вам нужны базовые функции в вашем приложении, вы можете получить их за несколько долларов. Например, создание секундомера или калькулятора требует только базовой функциональности. Эти мобильные приложения легко разрабатывать, поэтому они не имеют высокой стоимости разработки. Но если вы захотите добавить в свои приложения расширенные функции, такие как push-уведомления и покупки внутри приложения, стоимость создания мобильного приложения возрастет. Добавление более сложных функций повышает сложность приложения и приводит к увеличению стоимости. К сложным функциям приложений относятся платежи, GPS и возможность покупки в приложении. Помимо сложных функций, на общую стоимость разработки приложения влияют и некоторые другие факторы:

Стоимость дизайна



Бэк-энд разработка (но AppMaster предоставляет ее в рамках выбранного вами плана подписки)



Протоколы безопасности



Тестирование



Сопровождение

Допустим, вы хотите создать игровое приложение, приложение для социальных сетей или приложение для электронной коммерции; эти приложения будут стоить дороже, чем приложения с базовыми функциями.





2. Выберите метод разработки

Существует множество вариантов создания приложения, отвечающего вашим личным или деловым потребностям. Метод разработки приложения напрямую влияет на цену вашего приложения. Существует несколько вариантов разработки приложения:

1. Создать приложение самостоятельно

Вы можете создать приложение самостоятельно, если у вас есть техническое образование. Создание приложения самостоятельно является самым дешевым решением.

2. Нанять разработчика

Если у вас нет навыков кодирования, стоимость разработки приложения значительно возрастет. Вы можете обратиться за помощью к разработчику приложений или команде разработчиков. Это увеличит стоимость разработки приложения. Стоимость разработки зависит от местонахождения разработчиков.

3. Нанять фрилансера

Если вы предпочитаете традиционную разработку, а не платформу для создания приложений без кода, вы можете нанять фрилансера, что не будет стоить слишком дорого. Вы можете найти фрилансера или независимого подрядчика, если у вас есть бюджет в 10 000 долларов на создание приложений. В этом ценовом диапазоне наем разработчика не является подходящим вариантом, поскольку они берут больше из-за своего богатого опыта в создании приложений.

Но проблема с фрилансерами заключается в том, что они работают на нескольких клиентов, и ваше приложение не получит их полного внимания. Мы рекомендуем нанимать фрилансеров, если вы хотите, чтобы ваш бизнес жил в условиях ограниченного бюджета. Так, если вы хотите создать приложение в ценовом диапазоне от $1 000 до $10 000, вы можете рассмотреть возможность найма человека с ограниченными навыками создания приложений. В итоге вы, возможно, получите профессиональное мобильное приложение, но при этом сохраняется риск в отношении качества приложения. Поэтому вам нужно принять решение, которое удовлетворит ваши личные или профессиональные потребности по доступной цене.

4. Используйте платформу No-Code App Building Platform

Чтобы сэкономить время и деньги, вы можете рассмотреть возможность использования платформы No-Code App Building Platform, чтобы удовлетворить свои потребности по доступной цене. Такие производители приложений, как AppMaster, значительно снижают стоимость разработки мобильных приложений. Причина в том, что эти платформы предлагают бесплатные шаблоны приложений; вам нужно только настроить ваше мобильное приложение, сделав его более персонализированным. Вы можете попробовать любой профессионально разработанный шаблон, подходящий для вашего бизнеса, и начать разработку, даже если у вас нет навыков кодирования.

Производители приложений, такие как AppMaster, предлагают четыре плана подписки, которые вы можете выбрать в соответствии с вашими потребностями в настройке приложения. Платформы для создания приложений без кода - лучший вариант для владельцев малого бизнеса, которые запустили свой стартап и имеют ограниченный бюджет. Но эти программы не подойдут для крупных предприятий и игровых приложений.

Вывод

Сегодня платформы для создания приложений без кода завоевали огромную популярность благодаря своим доступным бизнес-решениям. После изучения нашего руководства, мы надеемся, вам стало ясно, как создать мобильное приложение, как выбрать лучшего разработчика приложений, какова стоимость разработки приложений и факторы, влияющие на цену приложения. Настало время воплотить свои фантазии в реальность с помощью создания приложений без кода. AppMaster - это лучший производитель приложений с интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет вам самостоятельно создать мобильное приложение. Прелесть этой платформы no-code в том, что она предлагает код бэкенда и техническую документацию, которые могут быть полезны для вас, даже если вы больше не используете эту платформу для создания приложений.