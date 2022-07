В настоящее время игровые приложения находятся на пике популярности благодаря массовому использованию смартфонов. Эти приложения прокладывают себе путь в AppStore и GooglePlay и помогают издателям и разработчикам получать больший доход через игровые приложения. В быстро развивающуюся цифровую эпоху привлекательной идеей является создание собственного игрового приложения, чтобы зарабатывать деньги с помощью рекламы. Вас может волновать вопрос, можно ли создать игровое приложение без кодирования.

Ответ - да! Несколько лет назад для разработки игровых приложений требовались обширные знания кодирования. Но сегодня разработка приложений без кода помогла многим издателям создавать свои собственные игровые приложения без кодирования. Возможно, вы задаетесь вопросом, как создать игровое приложение, особенно если у вас нет навыков кодирования. В этой статье мы расскажем о том, почему конструкторы приложений без кода имеют решающее значение для разработки мобильных приложений, о лучших платформах для разработки приложений без кода и о процессе создания игровых приложений. Давайте углубимся в детали:

Почему стоит выбрать разработку приложений без кода?

Было время, когда создание игровых приложений с помощью кодирования требовало больших усилий и времени. Разработка мобильных приложений была сложной задачей для новичков, а добавление функций приложения с помощью кодирования было еще сложнее. Сегодня в индустрии разработки приложений происходят масштабные изменения. Платформы для создания приложений без кода помогают новичкам создавать игровые приложения без навыков кодирования. Таким образом, создание игрового приложения с помощью no code app builder может обеспечить вам более дешевое и быстрое решение для разработки.

Нужны ли вам навыки кодирования для создания игрового приложения?

Кодирование игровых приложений - это сложная задача для создания игрового приложения со сложными функциями. Не всегда для разработки игровых приложений требуется кодирование. Причина в популярности таких конструкторов приложений без кода, как AppMaster, и вы можете создавать игровые приложения без знаний кодирования. Вы можете попробовать эти платформы no-code, если хотите создать простое игровое приложение без дополнительных функций. С другой стороны, если вы хотите сделать карьеру в области разработки мобильных приложений, вам понадобятся сильные навыки кодирования.

Некоторые базовые навыки кодирования помогут вам понять бэкенд разработки игровых приложений. Более того, это будет иметь больше смысла при создании игровых приложений без no-code app builders и обеспечит больший контроль над разработкой приложения. Таким образом, инструменты без кода - лучший вариант, если вы хотите создать базовую игру. Создание сложных игр требует большого энтузиазма, навыков кодирования и терпения.

Почему разработка игр без кода проще, чем традиционная разработка?

Было время, когда разработка игр требовала много времени и усилий от команды разработчиков. Таким образом, разработка игр с помощью кодирования - это сложный процесс, поскольку он требует планирования, проектирования, кодирования и сопровождения. Создание игр с помощью кодирования возможно, если вы любитель игр и любите проводить время за кодированием игровых приложений. Возможно, вы сможете создать одну игру, но для того, чтобы воплотить свое воображение в реальность, вам потребуются обширные навыки кодирования. Поэтому вам не помешает страсть к созданию игровых приложений с помощью кодирования.

С другой стороны, инструменты без кода приобрели огромную популярность, потому что эти инструменты помогают людям создавать игровые приложения, не написав ни строчки кода. Именно поэтому разработка приложений без кода обеспечивает новичкам более быстрые и дешевые решения для разработки.

Создание игрового приложения: Этапы, которые необходимо знать

Как создать игровое приложение без кодирования?

Средства создания приложений без кода помогают издателям создавать свои игровые приложения, не написав ни строчки кода. Эти инструменты для создания приложений без кода больше сосредоточены на дизайне и креативности игровых приложений, а не на кодировании. Возможно, вам интересно, как создать игровое приложение с помощью разработки приложений без кода. Давайте разберемся в простых шагах по созданию игрового приложения без кодирования:

Шаг 1. Подготовьте идею для игрового приложения

Если вы потратите время на разработку идеи для вашего игрового приложения, это поможет вам создать приложение, которое привлечет внимание большего количества пользователей. В настоящее время в Play Store и Apple Store есть миллионы активных игровых приложений. Мы рекомендуем вам прокручивать самые модные категории приложений, чтобы привлечь больше аудитории и завоевать большой рынок. Как только вы получили представление о разработке приложения, проведите исследование рынка, чтобы найти пробел, который ищут игроки. Вы можете сравнить два самых популярных игровых приложения, Hill Climb Racing и Asphalt 9. Оба приложения имеют одну и ту же категорию, но Hill Climb Racing предлагает вид от третьего лица, и игрокам этого игрового приложения требуется концентрация, чтобы сбалансировать автомобиль, который привлекает их внимание, что делает игроков зависимыми.

С другой стороны, Asphalt 9 - самое потрясающее игровое приложение для смартфонов, но оно не предлагает такой привлекательной графики, как Hill Climb. Поэтому Hill Climb - это игровое приложение с более чем 500 миллионами загрузок, в то время как Asphalt 9 - всего 10 миллионов. Таким образом, очевидно, что самые успешные игры, такие как Temple run Angry Bird, популярны благодаря идеям приложений. Эта разработка мобильных приложений дала новый опыт игрокам с интуитивно понятным интерфейсом. Поэтому, планируя идею своего приложения, вы должны мыслить нестандартно, чтобы создать игровое приложение, которое может завоевать вашу целевую аудиторию.

Шаг 2: Выберите инструмент для разработки приложений без кода

После того как вы окончательно определились с идеей вашего игрового приложения, пришло время выбрать инструмент для разработки приложений без кодирования. Возможно, вам интересно узнать о лучших конструкторах приложений без кода для разработки мобильных приложений. Многочисленные платформы no-code позволяют новичкам создать игровое приложение, даже если у них нет навыков кодирования. Мы перечислим самые популярные платформы для разработки приложений без кодирования. Давайте посмотрим:

Game Maker от Gamify

Компания Gamify прошла долгий путь, предоставляя инструменты для разработки игр без кодирования. Создание игрового приложения с помощью Gamify's Game Makers не требует разработчика игр в вашей команде для разработки игрового приложения. Сегодня владельцы сайтов хотят снизить показатель отказов, поэтому создание увлекательных игр для своих страниц помогает им привлечь больше трафика. В этом отношении Gamify's Game Makers помогает таким сайтам, как WIX & Shopify, получать больше трафика с помощью игровых приложений.

Эта платформа для игр без кода помогает владельцам сайтов выбрать шаблон для игры, настроить дизайн и брендинг, а затем запустить игровое приложение. В игры, созданные с помощью этого конструктора игр, можно играть на любом устройстве, как на смартфонах, так и на настольных компьютерах. Давайте посмотрим на инструмент "без кода" от Gamify:

Gizmo

Gizmo - это еще один конструктор игр от Gamify, который помогает пользователям выбрать шаблон игры из библиотеки. Эта платформа для разработки игр без кода предоставляет самые популярные шаблоны для игровых приложений. Игровые приложения помогают владельцам сайтов повысить KPI, такие как коэффициент конверсии, анализ конкуренции и распределение вознаграждений, не написав ни строчки кода.

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2 - это платформа для игр без кода, которая помогает людям в разработке игр, даже если у них нет навыков кодирования. Эта платформа для разработки приложений без кода имеет слоган "Создание игр - дело каждого", который позволяет людям с разным уровнем подготовки создавать захватывающие игровые приложения. Эта платформа для разработки приложений "drag-and-drop" сделала разработку мобильных приложений проще и быстрее. Самое интересное, что в платформу Game Maker 2 Studio встроен язык сценариев, который помогает пользователям понять основы кодирования, и они могут редактировать его для последующих изменений. Более того, этот no-code конструктор приложений предлагает видеоуроки по созданию игрового приложения без кодирования.

Этот инструмент no-code поддерживает все платформы для создания игр, такие как Android OS, iOS, настольные компьютеры и игровые консоли. Эта платформа для разработки приложений без кода предлагает три версии игровых приложений, такие как Creator, Developer и Console. Этот конструктор приложений no-code имеет разные цены для разных версий игровых приложений. Но для создания игрового приложения вы можете воспользоваться бесплатной пробной версией на 30 дней.

Unity

Unity - это ведущая мировая платформа для разработки игр. Этот конструктор приложений без кода помогает пользователям создавать игровые приложения без кодирования. Эта платформа для создания приложений без кода находится на пике популярности, поскольку в 2016 году в ней зарегистрировалось более 5,5 миллионов пользователей. Более того, генеральный директор Unity утверждает, что люди ежемесячно загружают 2 миллиарда шаблонов игровых приложений для разработки игр. Таким образом, очевидно, что эта платформа разработки мобильных приложений без кода популярна для создания увлекательных игр во всем мире.

Unity создает игровые приложения, совместимые со всеми платформами, а также помогает пользователям создавать игровые приложения без кодирования. Эта платформа для разработки приложений также поддерживает код на C#, JavaScript и Boo. Более того, вы можете создавать как 2D, так и 3D игровые приложения для Android и IOS. Лучшими примерами игр, созданных с помощью Unity, являются Rochard и Deus Ex: The Fall. Эта платформа для разработки игр бесплатна до тех пор, пока пользователь не начнет зарабатывать более 100 тысяч долларов в год. Как только пользователь превысит этот лимит, эта платформа для разработки приложений предлагает подписку для продолжения своих услуг. Пользователям необходимо заплатить 1 500 долларов за лицензию Unity Pro, чтобы продолжить работу с этой платформой для разработки игр без кода.

GameSalad

GameSalad - это платформа для разработки приложений без кода, которая помогает новичкам создавать игровые приложения. Вы можете использовать эту платформу, даже если у вас нет опыта кодирования. Эта платформа для разработки мобильных приложений позволяет пользователям создавать 2D-игры, которые поддерживают Android, iOS и настольные компьютеры. Кроме того, эта платформа разработки приложений без кода помогает пользователям публиковать эти игровые приложения на Amazon KindleFire и Tizen. Более того, этот инструмент разработки мобильных приложений предлагает "GaleSalad Arcade", платформу для пользователей, где они могут загружать игры, испытывать их и учиться в игровой среде без кодирования. Этот инструмент разработки игр использует встроенную логику "Если и тогда", которая помогает пользователям создавать игровые приложения без кодирования.

GameSalad предлагает бесплатную пробную версию, но вам необходимо подписаться на план подписки на базовую или профессиональную версию. Этот инструмент разработки игр без кода доступен по цене, и вы получаете права на игры, созданные в этом инструменте без кода.

Шаг 3: Выберите 2D или 3D игру

После того как вы выбрали инструмент разработки приложений, следующий шаг - решить, какую игру вы хотите создать: 2D или 3D. Выбор 2D или 3D игры поможет вам создать игровое приложение с более привлекательным внешним видом и ощущениями. Сегодня 3D является более продвинутой технологией, чем 2D, но она может работать не со всеми категориями игр.

Создание 3D-игры требует больше ресурсов и надежной системы. Но в некоторых случаях 3D-игры могут оказаться не такими привлекательными, как 2D-игры. Flappy Bird - лучший пример 2D-игры. Многие игровые студии создали свою 3D-версию, но 2D-версия Flappy Bird более популярна. В других сценариях игровые приложения могут потребовать добавления 3D-объектов при разработке 2D-приложения. Fruit Ninja - популярный пример использования 3D-объектов в 2D-среде.

Шаг 4: Выберите платформу

После того как вы определились с 2D- или 3D-средой для игрового приложения, пришло время выбрать игровую платформу. Вы можете создать игровое приложение для одной платформы, например, Android, или выбрать кросс-платформу, например, Android, iOS, настольную и веб-версию. Игровое приложение, созданное для одной платформы, известно как "родное" приложение. В отличие от нативного приложения, кроссплатформенная игра совместима со всеми операционными системами, веб-сайтами и браузерами.

Шаг 5: Выберите шаблон для игрового приложения

После выбора платформы для игрового приложения настало время выбрать шаблон игры на платформе разработки приложений без кода. Платформы для разработки приложений без кода позволяют пользователям создавать 2D и 3D игровые приложения без навыков кодирования. Было время, когда для создания приложений требовались обширные знания языков программирования.

Шаг 6: Персонализация

После того как вы выбрали шаблон для игрового приложения, пришло время сделать вашу игру более персонализированной, добавив индивидуальный контент в творческом пакете. Вы можете добавить индивидуальные логотипы игры, цветовые сочетания и изображения, чтобы создать более персонализированное игровое приложение. Если вы не умеете кодировать, многочисленные платформы для разработки приложений без кода помогут вам создать игровое приложение без кодирования.

Шаг 7: Публикация игрового приложения

Все платформы для разработки приложений no-code позволяют пользователям публиковать свои игровые приложения на Android, iOS и настольных компьютерах. Кроме того, эти инструменты no-code позволяют очень легко добавлять ссылки на игры в социальные сети.

Шаг 8: Мониторинг кампании

После запуска игрового приложения вы готовы продвигать его в социальных сетях. Вы можете продвигать свою игру, вставляя ссылки или нажимая на кнопки социальных сетей. Таким образом, вы сможете увеличить видимость вашего приложения на всех платформах социальных сетей. Как только ваша кампания начнется, инструменты no code позволят вам отслеживать все показатели эффективности с помощью информационных панелей. С помощью этой аналитики вы можете измерить прогресс и здоровье вашей кампании.

Преимущества использования платформ no-code для разработки игр

Несколько лет назад разработка игр была вопросом огромного труда и знаний для создания игрового приложения. No-code конструкторы приложений помогли новичкам создать игровое приложение, даже если они не знают языков программирования. Создание игровых приложений с помощью инструментов "без кода" произвело революцию в игровой индустрии(узнать больше). Миллионы приложений, доступных в Google Play Store и Apple Store, привлекли внимание большой аудитории. Вот преимущества использования платформы no-code для разработки приложений. Давайте посмотрим:

1. Простота разработки

Платформы для разработки приложений no-code помогают новичкам создать игровое приложение без кодирования. Более того, эти инструменты no-code просты в освоении и предоставляют интуитивно понятный интерфейс для создания игровых приложений путем перетаскивания. Таким образом, разработка приложений без кодирования - это лучший вариант, если вам нужно решение для разработки без кодирования.

2. Поддержка кросс-платформ

Игры, созданные с помощью инструментов no-code, совместимы практически со всеми платформами, такими как Android, iOS и настольные компьютеры. Создание игровых приложений с помощью этих no-code платформ не требует времени для загрузки на всех устройствах.

3. Возможность персонализации

Создание игр с помощью этих платформ для разработки приложений без кода предлагает персонализацию для создания более персонализированного приложения. Выбрав готовый шаблон игры, вы можете добавить игровые иконки и цветовые схемы для создания индивидуальности вашего бренда.

4. Отслеживание производительности

Эти инструменты no-code не ограничиваются только разработкой игр, они также отслеживают ход кампании для мониторинга матриц производительности игры. Разработка мобильных приложений с помощью этих инструментов помогает отслеживать генерацию свинца, предлагает анализ конкуренции и лучшее вовлечение.

5. Полный набор средств разработки

Инструменты разработки приложений No-code предлагают комплексные услуги по созданию, настройке и анализу производительности игры. Вы можете управлять всеми действиями даже после разработки игры.

Заключение

Создание игрового приложения с помощью средств разработки приложений no-code - это то же самое, что и разработка других мобильных приложений. После прочтения этой статьи, мы надеемся, вы будете хорошо разбираться в этапах создания игрового приложения. В случае разработки мобильного приложения вам нужно получить идею, спланировать процесс, разработать и запустить. То же самое происходит и при создании игрового приложения. Если вы хотите создать сложную игру, лучшим вариантом будет кодирование, или же вам потребуется терпение, чтобы нанять разработчика игр. С другой стороны, если вы хотите создавать простые игры, мы рекомендуем вам попробовать инструменты без кода. Эти инструменты помогают новичкам создавать игровые приложения без навыков кодирования.

Более того, эти инструменты разработки приложений no-code поддерживают кросс-платформы, и игроки могут получить доступ к играм с любого устройства. Более того, возможность социального обмена повышает осведомленность об игре и помогает увеличить коэффициент конверсии. В связи с массовым использованием смартфонов, следующая эра - это эра игр.

Поэтому мы рекомендуем вам попробовать AppMaster, если вам нужен бэкенд для разработки игр. Этот no-code конструктор приложений помогает создать бэкенд без кодирования. Кроме того, AppMaster может создавать мобильные и веб-приложения. Этот инструмент no-code - это больше, чем просто no-code; прелесть этой платформы в том, что она создает исходный код. Это означает, что пользователь может взять свой исходный код. Кроме того, эта платформа может автоматически писать техническую документацию. Прежде всего, этот инструмент no-code является лучшей альтернативой для классической команды разработчиков. Они обеспечивают более быстрое, качественное и дешевое решение для разработки, которое создает 22 000 строк кода в секунду.

AppMaster - лучший no-code конструктор приложений, который помогает пользователям создавать приложения для целевой аудитории. AppMaster - это наша рекомендация, которую вы можете использовать для успешной разработки приложений без кодирования. Эта платформа no-code позволяет пользователям разрабатывать приложения с помощью опций перетаскивания. Выдающимися свойствами этого инструмента без кодирования являются:

Реальный бэкенд, созданный искусственным интеллектом

AppMaster предлагает разработку мобильных приложений без участия человека. Используя этот инструмент no-code, вы можете создать приложение с использованием лучших практик кодирования.

Предоставление исходного кода

Прелесть этого no-code конструктора приложений в том, что он предоставляет исходный код. Таким образом, вы можете получить доступ к исходному коду для игровых приложений, даже если вы больше не используете эту платформу no-coding.

Только инструменты визуального редактирования

AppMaster позволяет разрабатывать без кода, без хлопот и без риска. Таким образом, создание игрового приложения с помощью AppMaster помогает энтузиастам в разработке приложений без кодирования.

Разве это не интересно?