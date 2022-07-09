Термин "наем no-coder" стал означать большой шаг вперед в технологии. Исследования показывают, что к 2022 году рынок найма no-code решений будет стоить впечатляюще, если нанять команду no-code.





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Несмотря на то, что этого не ожидали, развитие no-code решений сделало наем no-code специалистов для создания бизнес-приложений более простым. Вы можете автоматизировать текущие рабочие процессы без кодирования, наняв команду no-code. Вы можете нанять no-coder и превратить их в экспертов по разработке опций.

Нанимая команду no-code, компании по-прежнему будут сталкиваться с проблемой нехватки квалифицированных ИТ-работников и растущей потребностью в создании новых бизнес-приложений. Обучая и повышая квалификацию сотрудников с техническими и no-code навыками и способствуя развитию потребительской культуры разработки путем найма команды no-code, можно будет решить эти проблемы и обеспечить долговечность и устойчивость бизнеса в ближайшие месяцы. Компания может извлечь выгоду из no-code решений.

Наем команды no-code, которая осваивает навыки no-code, может увеличить количество работы, которую они могут выполнять, или полностью изменить их задачи. Существует множество способов продвижения по карьерной лестнице: от принятия на себя большего объема обязанностей в своей нынешней компании до перехода на хорошую должность и более высокооплачиваемую работу в другом месте.

Новая работа в ИТ: почему вам стоит нанять no-coder?

Из-за нехватки квалифицированных специалистов в этой области, разработка программного обеспечения относится к числу наиболее высокооплачиваемых профессий в сфере информационных технологий. В связи с этим средняя годовая зарплата разработчика программного обеспечения уже превышает 110 000 долларов. Логично, что наем команды no-code создал инструменты no-code для создания приложений, потому что разработка приложений должна быть проще и дешевле, чем наем no-code.

Решения no-code предоставляют клиентам простые пользовательские интерфейсы, которые делают всю работу, нанимая команду no-code, использующую инструменты no-code. Нанимая команду no-code, вы можете использовать библиотечные строительные блоки для создания и запуска уникальных функций, которые позволяют другим работникам участвовать и работать вместе в решениях no-code.

Наем команды no-code, которая использует инструменты no-code для переподготовки и переобучения нынешних работников в гражданских разработчиков решений no-code, имеет ряд преимуществ для предприятий. К ним относятся малые этапы процесса создания приложений, прекращение нелегальной работы технических специалистов, более доступные бизнес-процедуры и многое другое. Создание no-code решений позволяет сократить объем работы, которую приходится выполнять перегруженному работой ИТ-персоналу, чтобы сосредоточиться на no-code инструментах и более важных проектах, наняв команду no-code.

Рабочие места, которые будут востребованы в будущем, потребуют владения современными технологическими навыками, такими как no-code.

Навыки no-code на рабочем месте, которое постоянно меняется



Более восьмидесяти процентов компаний либо используют инструменты no-code, либо накапливают опыт, нанимая команду no-code. Кроме того, Всемирный экономический форум утверждает, что к 2030 году более миллиарда работников должны будут овладеть навыками no-code и использовать инструменты no-code. Таким образом, они смогут воспользоваться преимуществами решений no-code.

Поскольку такие важные навыки no-code, как общение, математика, сортировка проблем, навыки работы с цифровыми технологиями и групповые усилия, необходимы для большинства рабочих мест, рынок труда быстро меняется в сторону no-code решений. Наем команды no-code может привести к росту новых талантов в сфере лидерства, человеческих ресурсов, образования и ухода. В этой новой среде огромные работодатели хотят, чтобы их работники использовали инструменты no-code и обладали такими навыками no-code, как процесс разработки, коучинг, креативность, поток, и строили отношения.





Навыки no-code на рабочем месте, которое постоянно меняется



Более восьмидесяти процентов компаний либо используют инструменты no-code, либо накапливают опыт, нанимая команду no-code. Кроме того, Всемирный экономический форум утверждает, что к 2030 году более миллиарда работников должны будут овладеть навыками no-code и использовать инструменты no-code. Таким образом, они смогут воспользоваться преимуществами решений no-code.

Поскольку такие важные навыки no-code, как общение, математика, сортировка проблем, навыки работы с цифровыми технологиями и групповые усилия, необходимы для большинства рабочих мест, рынок труда быстро меняется в сторону no-code решений. Наем команды no-code может привести к росту новых талантов в сфере лидерства, человеческих ресурсов, образования и ухода. В этой новой среде крупные работодатели хотят, чтобы их работники использовали инструменты no-code и обладали такими навыками no-code, как процесс разработки, коучинг, креативность, поток, и строили отношения.

По состоянию на 2022 год в список востребованных технологических профессий входят специалисты по анализу данных и аналитики, специалисты по ИИ и компьютерным технологиям, ИТ-инженеры, маркетологи по ведению и найму, специалисты по цифровой трансформации и многие другие. Удивительно, но не для всех этих позиций требуется знание кода или использование инструментов no-code в решениях no-code. Тем не менее, наем команды no-code требует знания того, как использовать новые цифровые навыки, такие как инструменты no-code.

Что подразумевается под "навыками без кода"?



No-coder может создавать критически важные и способствующие росту no-code инструменты, которые поставляются с no-code решениями. Эти так называемые "гражданские разработчики" знают бизнес-проблемы, которые необходимо решить, и наборы информации, необходимые для получения навыков no-code. В зависимости от проблем, которые их просят решить, "гражданский разработчик no-code решений" может быть инженером по управлению операциями, нанимать экспертов по устойчивой автоматизации или быстро разрабатывать no-code приложения.

Навыки no-code - это навыки, которыми могут обладать нетехнические сотрудники, которые используют инструменты no-code для создания бизнес-приложений, автоматизации рабочих процессов и оптимизации процессов с помощью решений no-code. Все это можно сделать, наняв команду no-code.

Как люди могут использовать навыки No-code для улучшения своей работы в 2022 году?



Навыки no-code могут помочь кандидату получить работу и сделать его более ценным с помощью инструментов no-code. Вот четыре наиболее важные причины, по которым вам следует создавать приложения no-code и искать решения no-code:

Простой способ передвижения в мире ИТ



Нанимая команду no-code, вы можете получить навыки работы с no-code, которые могут стать для человека простым способом попасть в ИТ, если он хочет получить больше возможностей для трудоустройства. Когда сотрудники учатся использовать no-code решения и no-code инструменты для автоматизации рабочих процессов и улучшения бизнес-операций, они глубже погружаются в работу своей компании и начинают понимать основы кодирования.

Стать ИТ-лидером своей компании



Мощные навыки no-code помогают человеку перейти на полную должность эксперта в области информационных технологий, где он отвечает за внедрение решений no-code.

Получать больше зарплаты



Оплата труда может меняться в зависимости от знаний и опыта, необходимых для найма no-coder.

Сделать сотрудников счастливее



Семьдесят один процент сотрудников считают, что их компания будет использовать технологии, чтобы обеспечить им опыт обслуживания клиентов, аналогичный потребительским товарам. Компания может создать себе репутацию и сделать своих сотрудников более счастливыми, внедряя и рекламируя no-code решения. Нанимая команду no-code, их навыки no-code могут помочь вам перейти в ИТ, продвинуться в вашей компании в качестве технического лидера, заработать больше денег и получать удовольствие от работы, если вы нанимаете no-coder для использования инструментов no-code.

Менеджер по продуктам



Менеджеры продуктов, также называемые "владельцами продуктов", отвечают за стратегию, дизайн и реализацию продуктов своих компаний. В Кремниевой долине им платят даже больше, чем разработчикам программного обеспечения. Хотя для этой работы вам не обязательно уметь кодировать, будет полезно, если вы будете использовать инструменты no-code. Для найма команды no-code обычно требуется больше опыта, чем для других должностей в этом списке.

Руководитель проекта



В некотором смысле это то же самое, что и управление продуктом, но в меньшем масштабе. Нанимая команду no-code, можно хорошо видеть как общую картину, так и более мелкие детали в решениях no-code. Они отвечают за конкретные проекты от стадии планирования до их завершения. Они работают с другими no-code командами и привлекают инженеров, маркетологов, экспертов по продуктам и т.д.

Технический писатель







В зависимости от того, где вы работаете, умение кодировать может помочь вам стать лучшим техническим писателем для использования инструментов no-code. Тем не менее, большая часть технической информации не предполагает кодирования, например, руководства, пресс-релизы продуктов, инструкции и примеры использования. Наняв команду no-code, вы сможете спокойно отдыхать и наслаждаться использованием инструментов no-code.

Аналитик рынка продуктов



UX-дизайн может быть для вас, если вы умеете находить и объяснять плюсы и минусы продукта, понимать, чего хотят пользователи, сортировать данные и использовать инструменты no-code. Нанимая команду no-code, вы также будете довольны тем, что облегчаете жизнь своим клиентам.

Дизайнер пользовательского интерфейса



Дизайн пользовательского интерфейса был одним из самых востребованных навыков на LinkedIn в 2017 году. Команда no-code в основном использует программное обеспечение или инструменты no-code для создания пользовательского интерфейса, который прост в использовании, хорошо работает и хорошо выглядит. Это отличная техническая работа, нанимающая художников и no-coder графических дизайнеров.

Информационный архитектор



Когда вы смотрите на веб-сайты, думаете ли вы когда-нибудь: "Это можно было сделать гораздо лучше"? Возможно, у вас хорошо получается создавать информацию с помощью бескодовых решений. Эта вакансия, являющаяся частью дизайна и пользовательского опыта, связана с улучшением организации и структуры веб-сайтов путем привлечения команды no-code и использования инструментов no-code.

Мобильный разработчик







В зависимости от того, где вы работаете, умение кодировать может помочь вам стать лучшим техническим писателем для использования инструментов no-code. Тем не менее, большая часть технической информации не предполагает кодирования, например, руководства, пресс-релизы продуктов, инструкции и примеры использования. Наняв команду no-code, вы сможете спокойно отдыхать и наслаждаться использованием инструментов no-code.

Аналитик рынка продуктов



UX-дизайн может быть для вас, если вы умеете находить и объяснять плюсы и минусы продукта, понимать, чего хотят пользователи, сортировать данные и использовать инструменты no-code. Нанимая команду no-code, вы также будете довольны тем, что облегчаете жизнь своим клиентам.

Дизайнер пользовательского интерфейса



Дизайн пользовательского интерфейса был одним из самых востребованных навыков на LinkedIn в 2017 году. Команда no-code в основном использует программное обеспечение или инструменты no-code для создания пользовательского интерфейса, который прост в использовании, хорошо работает и хорошо выглядит. Это отличная техническая работа, нанимающая художников и no-coder графических дизайнеров.

Информационный архитектор



Когда вы смотрите на веб-сайты, думаете ли вы когда-нибудь: "Это можно было сделать гораздо лучше"? Возможно, у вас хорошо получается создавать информацию с помощью бескодовых решений. Эта вакансия, являющаяся частью дизайна и пользовательского опыта, связана с улучшением организации и структуры веб-сайта путем найма команды no-code и использования инструментов no-code.

Мобильный разработчик



Просмотр веб-сайта на смартфоне или планшете может сильно отличаться от того, как он выглядит на большом экране. Нанимайте мобильных дизайнеров no-coder и используйте инструменты no-code, чтобы обеспечить хорошую работу веб-сайтов и приложений на различных устройствах. Нанимая команду no-code, они тесно сотрудничают с экспертами в области no-code решений.

SEO/SEM эксперт



Поисковые системы по-прежнему важны, потому что люди ежедневно используют их в no-code решениях. Поисковая оптимизация и наем специалистов по маркетингу no-coder отвечают за улучшение органического рейтинга сайта и превращение некоторых поисковых запросов в трафик, который конвертируется. Это еще один из самых прибыльных навыков найма LinkedIn на 2017 год.

Человек, отвечающий за автоматизированный маркетинг



Автоматизация в маркетинге полезна, особенно при найме крупных no-coder-бизнесов. Они настраивают воронки электронной почты, выхаживают хороших клиентов и используют инструменты автоматизации маркетинга no-code, чтобы сократить ежедневную работу. Они также управляют маркетинговыми кампаниями, нанимая команду no-code и используя свои навыки в решениях no-code.

Менеджер по эксплуатации



При найме команды no-code менеджеры по эксплуатации создают приложения с помощью инструментов no-code и помогают обеспечить бесперебойную работу бизнеса. Они могут отвечать за цепочку поставок, работать с подрядчиками и следить за тем, чтобы люди и оборудование доставлялись туда, куда им нужно, в решениях no-code.

Тестировщик качества программного обеспечения



Прежде чем программное обеспечение будет выпущено на рынок, нанять no-coder - значит тщательно его протестировать. Если вы хорошо умеете использовать инструменты и программное обеспечение no-code и составлять тесты, пытаясь его сломать, из вас получится хороший тестировщик.

Зачем работать в сфере технологий, если вы не умеете кодировать?



Доходная оплата

Большинство технических профессий предлагают оплату, сопоставимую с другими профессиями в той же области. Вам не придется беспокоиться о зарплате.

Конкурентоспособный технологический бизнес

В нем много возможностей для трудоустройства. Если у вас есть необходимые навыки и знания, вы сможете найти работу, которая наилучшим образом соответствует вам и вашим профессиональным целям.

Низкий барьер для входа

В зависимости от ваших потребностей, есть высокооплачиваемая работа в сфере технологий для тех, кто только начинает работать. Некоторые вакансии начального уровня не требуют от вас знания кода.

Почему вам стоит нанять не кодера?



Вам следует нанять no-coder, потому что:

Они используют менее дорогие инструменты no-code, которые помогут вам работать быстрее.

Вы можете добавить инструменты no-code, используя уже имеющийся персонал или наняв команду no-code.

Благодаря автоматизации процессов с помощью no-code решений, нанятая команда no-code, которая и так очень занята, может получить гораздо больше пространства для дыхания.

Поговорите со своей командой no-code об инструментах no-code и поощряйте всех делиться своими навыками при приеме на работу.

Добейтесь уверенности в решениях no-code, используя инструменты no-code и работая над небольшими проектами, чтобы собрать доказательства, прежде чем поделиться ими с остальной частью организации.

Используйте простые инструменты no-code и нанимайте no-coders, чтобы сразу же начать видеть результаты.

Выясните, какие проблемы и узкие места вам нужно устранить и где они находятся в no-code решениях.

Используйте инструменты no-code для отслеживания и анализа текущей рабочей нагрузки.

Используйте возможности, которые дали вам инструменты no-code, чтобы помочь вашей команде продолжать совершенствоваться в решениях no-code.

Выясните, где вашей команде не хватает навыков no-code и что вы могли бы сделать, если бы эти пробелы были восполнены с помощью no-code решений.

Сделайте свою команду более самодостаточной и отслеживайте необходимые решения no-code, которые не предполагают написание кода.

Используйте имеющиеся ресурсы, обеспечив активную подписку на наем сотрудников и программное обеспечение.

Используйте то, что вы знаете о пробелах в навыках, высоком спросе и необходимых no-code решениях, как часть найма команды no-code.

Инструменты no-code жизненно важны, поскольку ими могут пользоваться как технические, так и нетехнические команды.

Вы можете выиграть от найма no-coder, потому что навыки no-code позволяют большему количеству людей создавать таланты и решать проблемы с помощью инструментов no-code.



Если вам нужно создавать решения no-code, но вы не умеете кодить, самое время нанять no-coder.





Легко ли получить работу в сфере технологий, не связанную с кодированием?



Да, легко найти хорошо оплачиваемую работу по найму компьютерщиков, не умея кодить. Бесчисленные сайты предоставляют людям, ищущим работу, возможность искать вакансии в своих идеальных областях. Наем на работу в онлайн-сообществах, таких как LinkedIn, дает вам доступ к социальной сети людей, интересующихся тем же, чем и вы. Это облегчает знакомство с людьми и налаживание деловых отношений. Вы также можете попросить профессионального совета и поучиться у людей, которые пытаются пробиться в компьютерную индустрию и ищут ответы на свои проблемы.

Заключение



В конечном счете, есть преимущества в найме людей из команд no-code, предприятий с решениями no-code и тех, кто нанимает no-coders. Нетехнические работники, освоившие навыки no-code, могут получить более высокую зарплату, больше возможностей для трудоустройства или даже сменить профессию. Надежный конструктор приложений без кода, такой как AppMaster, может помочь компаниям восполнить пробел в навыках ИТ, упрощая разработку приложений для всех и автоматизируя больше рабочих процессов в решениях без кода.

В 2022 году мы будем следить за влиянием найма на no-code решения по мере того, как все большее их количество будет менять способы выполнения работы. А пока вы можете начать использовать услуги no-code разработки через AppMaster для автоматизации своих бизнес-процессов и создания приложений.