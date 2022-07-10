JavaScript - это язык веб-программирования, который помогает веб-разработчикам сделать статичные веб-страницы более динамичными для улучшения пользовательского опыта. В последние годы на пике популярности находятся JavaScript-фреймворки, которые предоставляют "дорожную карту" для создания клиентских приложений. Эти фреймворки стали популярны в веб-разработке, поскольку они обеспечивают лучший пользовательский опыт благодаря системам разделения кода.
При разработке фронтенда веб-приложений крайне важно знать, как кодировать эти JavaScript-фреймворки. При работе веб-разработчиком вам могут понадобиться знания о таких библиотеках, как React, Angular или Svelte. Вам может быть интересно, какой фреймворк является лучшим вариантом
для веб-приложений. В этой статье мы обсудим, что такое JavaScript, функции фреймворков JavaScript и лучшие фреймворки JavaScript в 2022 году, чтобы вы могли сделать выбор. Давайте углубимся в детали:
JavaScript - это многошаблонный язык программирования для событийно-ориентированных, объектно-ориентированных и основанных на прототипах веб-приложений. Изначально код JavaScript был ориентирован только на клиентскую сторону, но в последние годы он используется и на серверной стороне веба.
Сегодня JavaScript является популярным языком программирования в Интернете. Это единственный язык в Интернете, для которого доступно несколько фреймворков. JavaScript-фреймворки позволяют пользователям создавать масштабируемые веб-приложения с помощью стандартных инструментов. Они имеют несколько библиотек кода JavaScript с шаблонами кода JS, которые помогают выполнять стандартные задачи программирования. Большинство людей путают веб-фреймворки с библиотеками из-за их функций, но они отличаются по своим задачам и масштабу.
Библиотека JavaScript содержит упакованный код, классы, методы и функции, которые можно повторно использовать для разработки веб-приложения. Эти библиотеки предлагают код JavaScript, который разработчики могут использовать повторно. В отличие от JavaScript-кода библиотек JavaScript, JavaScript-фреймворки определяют дизайн веб-приложений, вызывают JS-библиотеку и используют код в ней для завершения приложения. Эти фреймворки предлагают полную дорожную карту для создания веб-приложений вместо одного решения. Разработчики добавили эти фреймворки в свой набор инструментов при разработке веб-решений для своих клиентов. Преимущество использования этих фреймворков заключается в том, что вы можете создавать множество веб-страниц, используя их многократно используемые компоненты.
До появления современных фреймворков популярной библиотекой, используемой разработчиками для написания кода JavaScript, совместимого со всеми веб-браузерами, был jQuery. Все функции были абстрагированы в простую и легкую в освоении библиотеку, которую разработчики использовали на своих веб-страницах.
jQuery положил начало современным фреймворкам, таким как React, Backbone, Angular и Ember, которые обеспечивают архитектуру для создания новых веб-приложений с динамическими страницами.
Роль фреймворков JavaScript в веб-приложениях
Фреймворк JavaScript предоставляет схему, помогающую разработчикам создавать приложения быстрее и дешевле. Используя эти фреймворки, вы можете выполнять код без ошибок.
С помощью их макетов можно строить веб-приложения и создавать различные части пользовательских интерфейсов, чтобы повторно использовать эти компоненты независимо друг от друга, создавая высокоинтерактивные и элегантные веб-приложения.
Более того, эти фреймворки также помогают разработчикам:
- Реализуйте компоненты пользовательских интерфейсов на основе данных
- Смягчайте проблемы фронтенда
- Пишите многократно используемый и легко читаемый код
- Повторно используйте инкременты для создания приложений
- Абстрагирование идей в понятный язык
- Стандартизируйте элементы пользовательского интерфейса, такие как цветовая схема, кнопки и стиль шрифта, чтобы сделать пользовательский опыт лучше.
Более того, эти фреймворки помогают разработчикам использовать языки, специфичные для конкретной области, чтобы сохранить код в более понятном формате. Эти языки могут включать JSX и Handlebars. Все эти функции упрощают разработку для разработчиков благодаря интеграции инструментов для тестирования и отладки кода. Кроме того, эти JavaScript-фреймворки помогают разработчикам автоматизировать установку, обновление и настройку библиотек без ошибок.
Зачем использовать JavaScript Frameworks?
Без сомнения, JavaScript-фреймворки популярны, но все же есть задачи, в которых их использование не обязательно. Допустим, разработка веб-приложения проста и не требует сложных функций. В таких случаях использование фреймворка не рекомендуется. Фреймворки предлагают множество функций, но все они имеют свою ценовую политику. Эти фреймворки, несомненно, обеспечивают более декларативный код, но в итоге вы можете получить приложение с более высокими вычислительными затратами, чем обычный JavaScript.
Если вы работаете над небольшим проектом, который требует интерактивности от пользователя, мы рекомендуем вам не использовать фреймворк. В этом случае вы можете просто использовать JavaScript для создания приложений. Пройдя через наше руководство, вы изучите различные JavaScript-фреймворки и сможете решить, какой из них является лучшим вариантом для вашего проекта.
Преимущества использования JavaScript Frameworks
Как веб-разработчику, вам стоит использовать JavaScript-фреймворки по нескольким причинам. Мы перечислим преимущества использования фреймворков для создания веб-приложений. Давайте начнем:
- Обеспечивают сильную поддержку сообщества
Поскольку эти фреймворки стали популярными среди веб-разработчиков, некоторые из них уже могут столкнуться с проблемой, с которой столкнулись вы. Поэтому, связавшись с сообществом разработчиков, вы сможете найти решение конкретной проблемы.
- Возможность повторного использования
Поскольку эти фреймворки имеют встроенные методы, вы можете повторно использовать шаблон для разработки приложений, не написав ни одной строки кода.
- Быстрая разработка
Использование JavaScript-фреймворка позволяет пользователям быстрее создавать и запускать свои приложения, экономя время.
- Сокращение расходов
Большинство фреймворков JavaScript бесплатны для использования и сокращают затраты на разработку. Использование этих фреймворков экономически выгодно, особенно для владельцев малого бизнеса.
Какие JavaScript фреймворки выбрать для своего проекта?
При разработке веб-приложений необходимо использовать современные фреймворки. Возможно, вы не знаете, какой фреймворк лучше использовать для веб-приложений. Не волнуйтесь! Существует множество фреймворков, доступных разработчикам для создания приложений, но мы перечислим семь самых популярных фреймворков в 2022 году:
- React
- Svelte
- Vue
- Angular
- Ember
- Backbone
- NextJS
Прежде чем выбрать фреймворк, убедитесь в этом:
- У фреймворка есть учебники и руководства для начинающих.
- Выбирайте фреймворк, принятый разработчиками на протяжении многих лет.
- Выбирайте тот фреймворк, который имеет сильное сообщество и документацию.
В этой статье мы рассмотрим самые популярные JavaScript-фреймворки в 2022 году. Давайте углубимся в детали:
React JS
React - это фреймворк с открытым исходным кодом, принадлежащий Facebook (Meta). React - это свободный и декларативный фреймворк, широко используемый для разработки интуитивных пользовательских интерфейсов для веб-приложений. Вы можете использовать этот фреймворк для более быстрого создания масштабируемых приложений. Кроме того, React имеет небольшие пакеты, поэтому его легко освоить новичкам. Вы можете использовать фреймворк React для разработки крупномасштабных веб-приложений, использующих различные данные. Изначально React использовался в Facebook и будет использоваться для лент Instagram. Более того, вы можете использовать этот фреймворк для крупных веб-проектов с небольшой командой.
Согласно опросу State of JavaScript, React является наиболее используемым фреймворком. React.js обеспечивает быстрый пользовательский интерфейс для мгновенного создания веб-приложений с помощью компонентов, а не обновления отдельных частей, как это делает библиотека. Этот фреймворк позволяет инкрементально использовать компоненты для более быстрого обновления веб-страниц. React также предоставляет пользовательский интерфейс под названием JSX для более удобного использования. Давайте рассмотрим особенности фреймворка React:
Особенности
- Позволяет инкрементное использование компонентов
React позволяет пользователям разделять веб-страницу на множество компонентов. Каждая часть относится к пользовательскому интерфейсу, имеет свой собственный код и структуру и помогает разработчикам создавать веб-приложения с многократно используемым кодом.
- Работа с виртуальной объектной моделью документа (DOM)
React предоставляет виртуальную объектную модель документа (DOM) для представления данных в древовидной структуре. Более того, React также разделяет данные на компоненты, содержащие код для каждого независимого элемента пользовательского интерфейса в документе. Наличие DOM в фреймворке React позволяет обновлять только часть веб-страницы, а не весь сайт.
- Поддержка JavaScript XML (JSX)
JavaScript XML (JSX) похож на встраивание HTML в вызовы JavaScript. Эти вызовы помогают веб-разработчикам встраивать модули JavaScript в элементы HTML.
- Обеспечивать динамический пользовательский интерфейс (UI)
JavaScript позволяет вам контролировать дизайн и поток вашего приложения, используя синтаксис JSX в стиле HTML. Выбор веб-архитектуры помогает решить, как должно выглядеть ваше веб-приложение.
Svelte
Svelte - это JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом, который помогает веб-разработчикам превратить необработанный код статичных веб-приложений в интуитивно понятные и интерактивные пользовательские интерфейсы. Этот фреймворк, созданный Ричем Харрисом, обогатил экосистему JavaScript. Как и React, Svelte - это больше, чем фреймворк; он работает как компилятор, превращающий код Svelte в ванильный JavaScript для получения более быстрых веб-решений, чем VueJS и React.
Примечание: Если вы заинтересованы в создании приложений с помощью фреймворка Svelte, вам следует изучить SvelteKit. Svelte компилирует код как независимые компоненты JavaScript и загружает приложения быстрее без особых задач со стороны браузера. Давайте рассмотрим особенности Svelte:
Особенности
- Работа без виртуального DOM
В отличие от React, фреймворк Svelte напрямую работает с кодом без Document Object Module (DOM) и переносит большую часть кода на компиляцию, достигая более быстрых результатов, чем другие фреймворки.
- Обеспечить реактивность
Фреймворк Svelte преобразует модули в функции DOM, которые реагируют на изменения данных и отображают модификации в виде кода JavaScript.
- Требует минимального кода от веб-разработчика
Фреймворк svelte требует минимального количества кода, чем React и Vue, что помогает веб-разработчикам тратить больше времени на другие задачи, кроме кодирования.
- Обеспечивает модульную стилизацию веб-страниц
Svelte обеспечивает последовательный дизайн всех веб-страниц приложений за счет добавления уникальных стилей и создания уникальных имен для классов.
Vue
Vue был разработан в 2014 году Эваном Ю и использовал лицензию MIT. Эван является бывшим сотрудником Google и до сих пор помогает команде поддерживать этот фреймворк. Это фреймворк с открытым исходным кодом, который помогает создавать интуитивно понятные пользовательские интерфейсы. Этот фреймворк сочетает в себе популярные функции Angular и React. Он использует шаблоны Angular и привязку данных, а также реквизиты React.
Фреймворк Vue имеет отличительную особенность от других фреймворков, так как его можно постепенно перенимать для создания приложений. В число инкрементов входят решение для маршрутизации, инструментарий, командный ввод (CLI) и управление состоянием.
Этот фреймворк предлагает инкрементально внедряемые модули, поэтому вы можете кодом добавлять новые инкременты в свой веб-проект. Архитектура этого фреймворка проста в использовании, и вам не нужно разбираться во всех функциях. Стоит отметить, что Vue - это легкий фреймворк размером 23 кб. Vue требует обширных знаний JavaScript, HTML и CSS для создания масштабных веб-приложений и объединения их в новые или уже существующие приложения с помощью JSX. Давайте взглянем на особенности:
Особенности
- Обеспечение интерактивности
Vue позволяет добавлять эффекты перехода, чтобы оживить веб-страницы. Более того, вы можете добавить сторонние библиотеки анимации для большей интерактивности веб-приложений.
- Связывание DOM с объектными данными с помощью HTML-шаблонов
Фреймворк Vue предоставляет HTML-шаблоны для связывания DOM с данными объектов. Более того, этот фреймворк запускает компиляцию шаблонов в виде HTML, совместимого со всеми браузерами.
- Позволяет пользователям быстрее перемещаться по сайту
Маршрутизаторы Vue переключаются между страницами без частого обновления веб-страниц и ускоряют навигацию для пользователей.
- Предоставляют директивы для интеграции кода
Директивы - это набор инструкций для интеграции кода экземпляров Vue. Эти визуальные средства обеспечивают интерактивность вашего приложения для улучшения пользовательского опыта.
Angular
Angular, созданный компанией Google в 2010 году, является фреймворком с открытым исходным кодом, написанным на языке Typescript. Это фреймворк, основанный на инкрементах, который предлагает множество интегрированных библиотек и инструментов для создания, тестирования и поддержки кода веб-приложений. Этот фреймворк является надежным вариантом для веб-разработчиков, позволяющим создавать интерактивные приложения с помощью кода JavaScript.
В angular framework интегрированы интерактивные шаблоны и инструменты сквозной интеграции для смягчения проблем в веб-проектах. Вы можете использовать этот фреймворк для создания одноразовых веб-приложений. В связи с большой популярностью этого фреймворка существует множество версий Angular. Этот фреймворк является лучшим вариантом для разработки приложений корпоративного уровня путем интеграции сложных функций. Часто люди путают Angular с AngularJS, но между этими двумя фреймворками есть разница. Angular совместим со всеми мобильными браузерами, в то время как версия JS поддерживает только настольные браузеры.
Теперь давайте глубже погрузимся в особенности фреймворка Angular:
Особенности
- Поддержка привязки данных в двух измерениях
Фреймворк Angular поддерживает двустороннее связывание данных для представления слоя модели. Прелесть этого фреймворка в том, что он имеет предварительный просмотр для отслеживания изменений в модели. Таким образом, пользователи могут просматривать изменения в модели автоматически, сокращая время на разработку приложения.
- Обеспечение взаимозависимости
Этот фреймворк позволяет классам, методам, функциям и модулям работать с взаимозависимыми модулями и поддерживать согласованность кода, сокращая изменения классов.
- Обеспечение архитектуры Model View Controller(MVC)
Структура этого фреймворка отделяет код приложения от пользовательского интерфейса, что помогает веб-разработчикам экономить время на коде.
Ember
Фреймворк Ember, созданный в 2011 году Иегудой Кацем, широко используется веб-разработчиками для создания приложений, совместимых с настольными и мобильными браузерами, и одностраничных веб-приложений. Этот популярный фреймворк использует шаблон HTMLBars, который автоматически обновляет изменения в данных. Давайте более подробно рассмотрим особенности фреймворка Ember:
Особенности
- Предоставление языка шаблонов
Синтаксис Handlebar относится к языку шаблонов. Он использует шаблон и входные данные для создания HTML или других форматов данных. Эти шаблоны похожи на обычный текст, в котором используется синтаксис рукоятки с фигурными скобками.
- Предоставить инструмент проверки
Этот фреймворк предоставляет инструмент инспекции для проверки своего кода Ember, мониторинга производительности приложений, использующих Ember, и более быстрой отладки ошибок в приложениях.
- Обеспечить аутентификацию
Этот фреймворк предлагает шаблоны безопасности для аутентификации и авторизации приложений. Более того, он предоставляет абстрактные шаблоны и интегрируется с другими вариантами безопасности для более строгих протоколов.
- Инициализаторы приложений
Этот фреймворк предлагает функцию инициализаторов приложений для запуска и настройки инъекции зависимостей вашего приложения.
Backbone
Backbone - это минималистский JavaScript-фреймворк, созданный Джереми Ашкенасом в 2010 году для событийно-управляемых позволяет проектировать клиентские приложения, совместимые со всеми веб-браузерами. Этот фреймворк предлагает модули MVC для абстракции данных и объединяет эти компоненты для создания элегантных пользовательских интерфейсов (UI) путем написания нескольких строк кода.
Этот фреймворк использует императивное программирование для создания желаемых веб-приложений, в то время как другие фреймворки предлагают декларативный стиль разработки. Давайте углубимся в особенности Backbone:
Особенности
- Использование методов и функций JavaScript
Фреймворк Backbone использует функции и модули JavaScript в качестве строительных блоков кода JavaScript и обеспечивает привязку модулей и пользовательских вхождений.
- Бесплатный фреймворк с открытым исходным кодом
Backbone - это бесплатный фреймворк с открытым исходным кодом для веб-проектов, предлагающий 100 с лишним библиотек для создания приложений.
- Поддержка кросс-платформенной разработки приложений
Фреймворки Backbone помогают веб-разработчикам создавать приложения, совместимые со всеми устройствами и браузерами.
NextJS
NextJS - это бесплатный фреймворк с открытым исходным кодом для создания статических веб-приложений с помощью React. Этот фреймворк обеспечивает лучший пользовательский опыт, улучшенную производительность и более быструю разработку веб-приложений. Сегодня этот фреймворк находится на высоте благодаря сильной поддержке сообщества. Этот JavaScript-фреймворк помогает разрабатывать приложения на основе существующих шаблонов, а не писать код с нуля. NextJS - лучший фреймворк для бизнеса благодаря полному контролю над продуктами, такими как веб-сайты или приложения. Используя этот фреймворк, вам не нужно полагаться на плагины, как в других фреймворках. Большинство разработчиков предпочитают повторно использовать компоненты React, так как это сокращает время и стоимость разработки.
Заключительные мысли
В последние годы разработка приложений получила новое направление, такое как no-code. No-code - это перспективное направление, позволяющее разработчикам отказаться от рутинных задач и заняться более сложными и интересными вещами, например, проектированием архитектуры. Но некоторые разработчики все еще скептически относятся к разработке без кода, считая, что это только уровень MVP, но платформы прошли долгий путь и могут вас удивить.
Аналогично, JavaScript-фреймворки - это расширение разработки без кода, которое предлагает более быстрые и дешевые веб-решения. JavaScript - это популярный язык сценариев, используемый для веб-разработки. Этот язык позволяет вести разработку с использованием библиотек и фреймворков. Мы рекомендуем вам использовать любой фреймворк по вашему выбору, чтобы сократить время и стоимость разработки веб-приложений.