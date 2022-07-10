JavaScript - это язык веб-программирования, который помогает веб-разработчикам сделать статичные веб-страницы более динамичными для улучшения пользовательского опыта. В последние годы на пике популярности находятся JavaScript-фреймворки, которые предоставляют "дорожную карту" для создания клиентских приложений. Эти фреймворки стали популярны в веб-разработке, поскольку они обеспечивают лучший пользовательский опыт благодаря системам разделения кода.

При разработке фронтенда веб-приложений крайне важно знать, как кодировать эти JavaScript-фреймворки. При работе веб-разработчиком вам могут понадобиться знания о таких библиотеках, как React, Angular или Svelte. Вам может быть интересно, какой фреймворк является лучшим вариантом

для веб-приложений. В этой статье мы обсудим, что такое JavaScript, функции фреймворков JavaScript и лучшие фреймворки JavaScript в 2022 году, чтобы вы могли сделать выбор. Давайте углубимся в детали:





JavaScript - это многошаблонный язык программирования для событийно-ориентированных, объектно-ориентированных и основанных на прототипах веб-приложений. Изначально код JavaScript был ориентирован только на клиентскую сторону, но в последние годы он используется и на серверной стороне веба.

Сегодня JavaScript является популярным языком программирования в Интернете. Это единственный язык в Интернете, для которого доступно несколько фреймворков. JavaScript-фреймворки позволяют пользователям создавать масштабируемые веб-приложения с помощью стандартных инструментов. Они имеют несколько библиотек кода JavaScript с шаблонами кода JS, которые помогают выполнять стандартные задачи программирования. Большинство людей путают веб-фреймворки с библиотеками из-за их функций, но они отличаются по своим задачам и масштабу.

Библиотека JavaScript содержит упакованный код, классы, методы и функции, которые можно повторно использовать для разработки веб-приложения. Эти библиотеки предлагают код JavaScript, который разработчики могут использовать повторно. В отличие от JavaScript-кода библиотек JavaScript, JavaScript-фреймворки определяют дизайн веб-приложений, вызывают JS-библиотеку и используют код в ней для завершения приложения. Эти фреймворки предлагают полную дорожную карту для создания веб-приложений вместо одного решения. Разработчики добавили эти фреймворки в свой набор инструментов при разработке веб-решений для своих клиентов. Преимущество использования этих фреймворков заключается в том, что вы можете создавать множество веб-страниц, используя их многократно используемые компоненты.

До появления современных фреймворков популярной библиотекой, используемой разработчиками для написания кода JavaScript, совместимого со всеми веб-браузерами, был jQuery. Все функции были абстрагированы в простую и легкую в освоении библиотеку, которую разработчики использовали на своих веб-страницах.

jQuery положил начало современным фреймворкам, таким как React, Backbone, Angular и Ember, которые обеспечивают архитектуру для создания новых веб-приложений с динамическими страницами.

Роль фреймворков JavaScript в веб-приложениях

Фреймворк JavaScript предоставляет схему, помогающую разработчикам создавать приложения быстрее и дешевле. Используя эти фреймворки, вы можете выполнять код без ошибок.

С помощью их макетов можно строить веб-приложения и создавать различные части пользовательских интерфейсов, чтобы повторно использовать эти компоненты независимо друг от друга, создавая высокоинтерактивные и элегантные веб-приложения.

Более того, эти фреймворки также помогают разработчикам:

Реализуйте компоненты пользовательских интерфейсов на основе данных



Смягчайте проблемы фронтенда



Пишите многократно используемый и легко читаемый код



Повторно используйте инкременты для создания приложений



Абстрагирование идей в понятный язык



Стандартизируйте элементы пользовательского интерфейса, такие как цветовая схема, кнопки и стиль шрифта, чтобы сделать пользовательский опыт лучше.



Более того, эти фреймворки помогают разработчикам использовать языки, специфичные для конкретной области, чтобы сохранить код в более понятном формате. Эти языки могут включать JSX и Handlebars. Все эти функции упрощают разработку для разработчиков благодаря интеграции инструментов для тестирования и отладки кода. Кроме того, эти JavaScript-фреймворки помогают разработчикам автоматизировать установку, обновление и настройку библиотек без ошибок.

Зачем использовать JavaScript Frameworks?

Без сомнения, JavaScript-фреймворки популярны, но все же есть задачи, в которых их использование не обязательно. Допустим, разработка веб-приложения проста и не требует сложных функций. В таких случаях использование фреймворка не рекомендуется. Фреймворки предлагают множество функций, но все они имеют свою ценовую политику. Эти фреймворки, несомненно, обеспечивают более декларативный код, но в итоге вы можете получить приложение с более высокими вычислительными затратами, чем обычный JavaScript.

Если вы работаете над небольшим проектом, который требует интерактивности от пользователя, мы рекомендуем вам не использовать фреймворк. В этом случае вы можете просто использовать JavaScript для создания приложений. Пройдя через наше руководство, вы изучите различные JavaScript-фреймворки и сможете решить, какой из них является лучшим вариантом для вашего проекта.

Преимущества использования JavaScript Frameworks

Как веб-разработчику, вам стоит использовать JavaScript-фреймворки по нескольким причинам. Мы перечислим преимущества использования фреймворков для создания веб-приложений. Давайте начнем:

Обеспечивают сильную поддержку сообщества

Поскольку эти фреймворки стали популярными среди веб-разработчиков, некоторые из них уже могут столкнуться с проблемой, с которой столкнулись вы. Поэтому, связавшись с сообществом разработчиков, вы сможете найти решение конкретной проблемы.

Возможность повторного использования

Поскольку эти фреймворки имеют встроенные методы, вы можете повторно использовать шаблон для разработки приложений, не написав ни одной строки кода.

Быстрая разработка

Использование JavaScript-фреймворка позволяет пользователям быстрее создавать и запускать свои приложения, экономя время.

Сокращение расходов

Большинство фреймворков JavaScript бесплатны для использования и сокращают затраты на разработку. Использование этих фреймворков экономически выгодно, особенно для владельцев малого бизнеса.

Какие JavaScript фреймворки выбрать для своего проекта?



При разработке веб-приложений необходимо использовать современные фреймворки. Возможно, вы не знаете, какой фреймворк лучше использовать для веб-приложений. Не волнуйтесь! Существует множество фреймворков, доступных разработчикам для создания приложений, но мы перечислим семь самых популярных фреймворков в 2022 году:

React



Svelte



Vue



Angular



Ember



Backbone



NextJS

Прежде чем выбрать фреймворк, убедитесь в этом:

У фреймворка есть учебники и руководства для начинающих.



Выбирайте фреймворк, принятый разработчиками на протяжении многих лет.



Выбирайте тот фреймворк, который имеет сильное сообщество и документацию.

В этой статье мы рассмотрим самые популярные JavaScript-фреймворки в 2022 году. Давайте углубимся в детали:

React JS

React - это фреймворк с открытым исходным кодом, принадлежащий Facebook (Meta). React - это свободный и декларативный фреймворк, широко используемый для разработки интуитивных пользовательских интерфейсов для веб-приложений. Вы можете использовать этот фреймворк для более быстрого создания масштабируемых приложений. Кроме того, React имеет небольшие пакеты, поэтому его легко освоить новичкам. Вы можете использовать фреймворк React для разработки крупномасштабных веб-приложений, использующих различные данные. Изначально React использовался в Facebook и будет использоваться для лент Instagram. Более того, вы можете использовать этот фреймворк для крупных веб-проектов с небольшой командой.

Согласно опросу State of JavaScript, React является наиболее используемым фреймворком. React.js обеспечивает быстрый пользовательский интерфейс для мгновенного создания веб-приложений с помощью компонентов, а не обновления отдельных частей, как это делает библиотека. Этот фреймворк позволяет инкрементально использовать компоненты для более быстрого обновления веб-страниц. React также предоставляет пользовательский интерфейс под названием JSX для более удобного использования. Давайте рассмотрим особенности фреймворка React:

Особенности

Позволяет инкрементное использование компонентов

React позволяет пользователям разделять веб-страницу на множество компонентов. Каждая часть относится к пользовательскому интерфейсу, имеет свой собственный код и структуру и помогает разработчикам создавать веб-приложения с многократно используемым кодом.

Работа с виртуальной объектной моделью документа (DOM)

React предоставляет виртуальную объектную модель документа (DOM) для представления данных в древовидной структуре. Более того, React также разделяет данные на компоненты, содержащие код для каждого независимого элемента пользовательского интерфейса в документе. Наличие DOM в фреймворке React позволяет обновлять только часть веб-страницы, а не весь сайт.

Поддержка JavaScript XML (JSX)

JavaScript XML (JSX) похож на встраивание HTML в вызовы JavaScript. Эти вызовы помогают веб-разработчикам встраивать модули JavaScript в элементы HTML.

Обеспечивать динамический пользовательский интерфейс (UI)

JavaScript позволяет вам контролировать дизайн и поток вашего приложения, используя синтаксис JSX в стиле HTML. Выбор веб-архитектуры помогает решить, как должно выглядеть ваше веб-приложение.

Svelte

Svelte - это JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом, который помогает веб-разработчикам превратить необработанный код статичных веб-приложений в интуитивно понятные и интерактивные пользовательские интерфейсы. Этот фреймворк, созданный Ричем Харрисом, обогатил экосистему JavaScript. Как и React, Svelte - это больше, чем фреймворк; он работает как компилятор, превращающий код Svelte в ванильный JavaScript для получения более быстрых веб-решений, чем VueJS и React.

Примечание: Если вы заинтересованы в создании приложений с помощью фреймворка Svelte, вам следует изучить SvelteKit. Svelte компилирует код как независимые компоненты JavaScript и загружает приложения быстрее без особых задач со стороны браузера. Давайте рассмотрим особенности Svelte:

Особенности

Работа без виртуального DOM

В отличие от React, фреймворк Svelte напрямую работает с кодом без Document Object Module (DOM) и переносит большую часть кода на компиляцию, достигая более быстрых результатов, чем другие фреймворки.

Обеспечить реактивность

Фреймворк Svelte преобразует модули в функции DOM, которые реагируют на изменения данных и отображают модификации в виде кода JavaScript.

Требует минимального кода от веб-разработчика

Фреймворк svelte требует минимального количества кода, чем React и Vue, что помогает веб-разработчикам тратить больше времени на другие задачи, кроме кодирования.

Обеспечивает модульную стилизацию веб-страниц

Svelte обеспечивает последовательный дизайн всех веб-страниц приложений за счет добавления уникальных стилей и создания уникальных имен для классов.

Vue

Vue был разработан в 2014 году Эваном Ю и использовал лицензию MIT. Эван является бывшим сотрудником Google и до сих пор помогает команде поддерживать этот фреймворк. Это фреймворк с открытым исходным кодом, который помогает создавать интуитивно понятные пользовательские интерфейсы. Этот фреймворк сочетает в себе популярные функции Angular и React. Он использует шаблоны Angular и привязку данных, а также реквизиты React.

Фреймворк Vue имеет отличительную особенность от других фреймворков, так как его можно постепенно перенимать для создания приложений. В число инкрементов входят решение для маршрутизации, инструментарий, командный ввод (CLI) и управление состоянием.

Этот фреймворк предлагает инкрементально внедряемые модули, поэтому вы можете кодом добавлять новые инкременты в свой веб-проект. Архитектура этого фреймворка проста в использовании, и вам не нужно разбираться во всех функциях. Стоит отметить, что Vue - это легкий фреймворк размером 23 кб. Vue требует обширных знаний JavaScript, HTML и CSS для создания масштабных веб-приложений и объединения их в новые или уже существующие приложения с помощью JSX. Давайте взглянем на особенности:

Особенности

Обеспечение интерактивности

Vue позволяет добавлять эффекты перехода, чтобы оживить веб-страницы. Более того, вы можете добавить сторонние библиотеки анимации для большей интерактивности веб-приложений.

Связывание DOM с объектными данными с помощью HTML-шаблонов

Фреймворк Vue предоставляет HTML-шаблоны для связывания DOM с данными объектов. Более того, этот фреймворк запускает компиляцию шаблонов в виде HTML, совместимого со всеми браузерами.

Позволяет пользователям быстрее перемещаться по сайту

Маршрутизаторы Vue переключаются между страницами без частого обновления веб-страниц и ускоряют навигацию для пользователей.

Предоставляют директивы для интеграции кода

Директивы - это набор инструкций для интеграции кода экземпляров Vue. Эти визуальные средства обеспечивают интерактивность вашего приложения для улучшения пользовательского опыта.

Angular

Angular, созданный компанией Google в 2010 году, является фреймворком с открытым исходным кодом, написанным на языке Typescript. Это фреймворк, основанный на инкрементах, который предлагает множество интегрированных библиотек и инструментов для создания, тестирования и поддержки кода веб-приложений. Этот фреймворк является надежным вариантом для веб-разработчиков, позволяющим создавать интерактивные приложения с помощью кода JavaScript.

В angular framework интегрированы интерактивные шаблоны и инструменты сквозной интеграции для смягчения проблем в веб-проектах. Вы можете использовать этот фреймворк для создания одноразовых веб-приложений. В связи с большой популярностью этого фреймворка существует множество версий Angular. Этот фреймворк является лучшим вариантом для разработки приложений корпоративного уровня путем интеграции сложных функций. Часто люди путают Angular с AngularJS, но между этими двумя фреймворками есть разница. Angular совместим со всеми мобильными браузерами, в то время как версия JS поддерживает только настольные браузеры.

Теперь давайте глубже погрузимся в особенности фреймворка Angular:

Особенности

Поддержка привязки данных в двух измерениях

Фреймворк Angular поддерживает двустороннее связывание данных для представления слоя модели. Прелесть этого фреймворка в том, что он имеет предварительный просмотр для отслеживания изменений в модели. Таким образом, пользователи могут просматривать изменения в модели автоматически, сокращая время на разработку приложения.

Обеспечение взаимозависимости

Этот фреймворк позволяет классам, методам, функциям и модулям работать с взаимозависимыми модулями и поддерживать согласованность кода, сокращая изменения классов.

Обеспечение архитектуры Model View Controller(MVC)

Структура этого фреймворка отделяет код приложения от пользовательского интерфейса, что помогает веб-разработчикам экономить время на коде.

Ember

Фреймворк Ember, созданный в 2011 году Иегудой Кацем, широко используется веб-разработчиками для создания приложений, совместимых с настольными и мобильными браузерами, и одностраничных веб-приложений. Этот популярный фреймворк использует шаблон HTMLBars, который автоматически обновляет изменения в данных. Давайте более подробно рассмотрим особенности фреймворка Ember:

Особенности

Предоставление языка шаблонов

Синтаксис Handlebar относится к языку шаблонов. Он использует шаблон и входные данные для создания HTML или других форматов данных. Эти шаблоны похожи на обычный текст, в котором используется синтаксис рукоятки с фигурными скобками.

Предоставить инструмент проверки

Этот фреймворк предоставляет инструмент инспекции для проверки своего кода Ember, мониторинга производительности приложений, использующих Ember, и более быстрой отладки ошибок в приложениях.

Обеспечить аутентификацию

Этот фреймворк предлагает шаблоны безопасности для аутентификации и авторизации приложений. Более того, он предоставляет абстрактные шаблоны и интегрируется с другими вариантами безопасности для более строгих протоколов.

Инициализаторы приложений

Этот фреймворк предлагает функцию инициализаторов приложений для запуска и настройки инъекции зависимостей вашего приложения.

Backbone

Backbone - это минималистский JavaScript-фреймворк, созданный Джереми Ашкенасом в 2010 году для событийно-управляемых позволяет проектировать клиентские приложения, совместимые со всеми веб-браузерами. Этот фреймворк предлагает модули MVC для абстракции данных и объединяет эти компоненты для создания элегантных пользовательских интерфейсов (UI) путем написания нескольких строк кода.

Этот фреймворк использует императивное программирование для создания желаемых веб-приложений, в то время как другие фреймворки предлагают декларативный стиль разработки. Давайте углубимся в особенности Backbone:

Особенности

Использование методов и функций JavaScript

Фреймворк Backbone использует функции и модули JavaScript в качестве строительных блоков кода JavaScript и обеспечивает привязку модулей и пользовательских вхождений.

Бесплатный фреймворк с открытым исходным кодом

Backbone - это бесплатный фреймворк с открытым исходным кодом для веб-проектов, предлагающий 100 с лишним библиотек для создания приложений.

Поддержка кросс-платформенной разработки приложений

Фреймворки Backbone помогают веб-разработчикам создавать приложения, совместимые со всеми устройствами и браузерами.

NextJS

NextJS - это бесплатный фреймворк с открытым исходным кодом для создания статических веб-приложений с помощью React. Этот фреймворк обеспечивает лучший пользовательский опыт, улучшенную производительность и более быструю разработку веб-приложений. Сегодня этот фреймворк находится на высоте благодаря сильной поддержке сообщества. Этот JavaScript-фреймворк помогает разрабатывать приложения на основе существующих шаблонов, а не писать код с нуля. NextJS - лучший фреймворк для бизнеса благодаря полному контролю над продуктами, такими как веб-сайты или приложения. Используя этот фреймворк, вам не нужно полагаться на плагины, как в других фреймворках. Большинство разработчиков предпочитают повторно использовать компоненты React, так как это сокращает время и стоимость разработки.

Заключительные мысли

В последние годы разработка приложений получила новое направление, такое как no-code. No-code - это перспективное направление, позволяющее разработчикам отказаться от рутинных задач и заняться более сложными и интересными вещами, например, проектированием архитектуры. Но некоторые разработчики все еще скептически относятся к разработке без кода, считая, что это только уровень MVP, но платформы прошли долгий путь и могут вас удивить.

Аналогично, JavaScript-фреймворки - это расширение разработки без кода, которое предлагает более быстрые и дешевые веб-решения. JavaScript - это популярный язык сценариев, используемый для веб-разработки. Этот язык позволяет вести разработку с использованием библиотек и фреймворков. Мы рекомендуем вам использовать любой фреймворк по вашему выбору, чтобы сократить время и стоимость разработки веб-приложений.