No-code подходит не только для быстрого создания бизнес-приложений и сайтов. Разработчики игр тоже давно взяли его на вооружение. Игры, созданные с помощью конструкторов, отлично демонстрируют возможности и без слов говорят о потенциале визуального программирования.
Little Misfortune
by Killmonday Games AB
Небольшой квест с неординарными визуалом и сюжетом о мистических приключениях маленькой девочки.
Инструмент: Adventure Creator
Cessabit: a Stress Relief Game
by Tepes Ovidiu
Минималистичная антистресс-игра, улучшающая зрительную память.
Инструмент: BUILDBOX
Small Saga
by Jeremy Noghani
Миниатюрная РПГ про приключения мышей, собравшая почти 50 000 £ на Kickstarter. Выйдет на Windows и Mac.
Страница проекта на Kickstarter.
Инструмент: Construct
Dash N Blast
by Popa Radu
Простая, но визуально приятная 3D игра, основная составляющая геймплея которой — избегание и разрушение препятствий.
Инструмент: BUILDBOX
Utopia Syndrome
by Utopia Games
Point&click в жанре фантастики. Цикл атмосферных историй о жизни людей в подземном убежище.
Инструмент: Adventure Creator
Swamp
by After Apocalypse Games
Визуальный роман с интерактивными сражениями и осмысленными выборами.
Страница игры на сайте разработчика
Инструмент: GDevelop
Rainswept
by Frostwood Interactive
Интерактивная история с запутанными сюжетом и минималистичной графикой.
Инструмент: Adventure Creator
Mighty Goose
by Blastmode, MP2 Games
Покоряющий одной лишь своей идеей, динамичный шутер про приключения гуся, который исследует просторы галактики и борется со злом.
Инструмент: Construct
Moth
by Mertzsoft
Мобильная игра с приятным визуалом и бесконечными уровнями про приключения мотылька в ночном лесу.
Инструмент: BUILDBOX
A Pixel Adventure Legion
by Ulises Freitas
Пиксельная мобильная РПГ с системой прокачки персонажа, возможностью собирать предметы, вести диалоги и торговать.
Инструмент: GDevelop
Arcana Sands of Destiny
by Invoke Games
Классическое приключение c элементами поиска предметов.
Инструмент: Adventure Creator
Nite Fighter
by Ben Scriven
Трехмерный аркадный шутер для мобильных платформ с динамичной графикой.
Инструмент: BUILDBOX
Goldspace
by mabafu
Сюжетный шутер с полностью разрушаемым окружением, нелинейными уровнями и несколькими концовками.`
Инструмент: Stencyl
No-code инструменты для создания игр
Список инструментов, упомянутых в этой статье, с короткими описаниями.
Adventure Creator
Полнофункциональный#nbsp;инструментарий Unity для разработчиков любого уровня. Есть интерфейс визуального написания сценариев, а интуитивный дизайн удобен для новичков. Опытных программистов определенно заинтересуют мощная система событий и широкие возможности API.
Посмотреть проекты, созданные на Adventure Creator.
Construct
Среда для быстрой разработки, которая позволяет комбинировать визуальное и классическое программирование: тут есть как блочный конструктор, так и полноценный редактор кода. Разрабатывать игры можно через браузер или автономно, установив Construct на компьютер.#nbsp;
Посмотреть проекты, созданные на Construct.
Stencyl
Платформа, предоставляющая набор инструментов визуального программирования для создания 2D игр. Портфолио на сайте давно не обновляли, посмотреть новые проекты, в которых разработчики используют Stencyl, можно по хештегу #MadeInStencyl в Twitter.
Посмотреть проекты, созданные на Stencyl.
BUILDBOX
No-code конструктор, который позволяет создавать 2D и 3D мобильные игры без навыков программирования — благодаря удобному drag&drop интерфейсу и библиотеке шаблонов. Есть бесплатный тарифный план, возможностей которого вполне хватит начинающим no-code разработчикам.
Посмотреть проекты, созданные на BUILDBOX.
GDevelop
Бесплатный конструктор игр с открытым исходным кодом. Редактор событий позволяет выразить логику игры без знания программирования, а готовые модели поведения для игровых объектов ускоряют разработку. Можно создавать нативные игры под разные платформы и быстро публиковать их.
Посмотреть проекты, созданные на GDevelop.
Вдохновляет!
Возможности no-code расширяются, причем стремительно. Тысячи людей воплощают в жизнь свои идеи — неважно, в составе команды или в одиночку, используя опыт программирования или вовсе с нуля.
Уже сейчас визуальные конструкторы позволяют настроить довольно сложную логику, спроектировать уровни и реализовать разветвленные сценарии. Хотя no-code разработка игр — не та сфера, в которой применимы возможности AppMaster.io, мы с удовольствием и интересом наблюдаем за ее развитием!