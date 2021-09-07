No-code подходит не только для быстрого создания бизнес-приложений и сайтов. Разработчики игр тоже давно взяли его на вооружение. Игры, созданные с помощью конструкторов, отлично демонстрируют возможности и без слов говорят о потенциале визуального программирования.

Little Misfortune

by Killmonday Games AB

Небольшой квест с неординарными визуалом и сюжетом о мистических приключениях маленькой девочки.

Страница в Steam





Инструмент: Adventure Creator

Cessabit: a Stress Relief Game

by Tepes Ovidiu

Минималистичная антистресс-игра, улучшающая зрительную память.

Страница в App Store





Инструмент: BUILDBOX

Small Saga

by Jeremy Noghani

Миниатюрная РПГ про приключения мышей, собравшая почти 50 000 £ на Kickstarter. Выйдет на Windows и Mac.

Страница проекта на Kickstarter .





Инструмент: Construct

Dash N Blast

by Popa Radu

Простая, но визуально приятная 3D игра, основная составляющая геймплея которой — избегание и разрушение препятствий.

Страница в App Store .





Инструмент: BUILDBOX

Utopia Syndrome

by Utopia Games

Point&click в жанре фантастики. Цикл атмосферных историй о жизни людей в подземном убежище.

Страница в Steam .

Инструмент: Adventure Creator

Swamp

by After Apocalypse Games

Визуальный роман с интерактивными сражениями и осмысленными выборами.

Страница игры на сайте разработчика

Инструмент: GDevelop

Rainswept

by Frostwood Interactive

Интерактивная история с запутанными сюжетом и минималистичной графикой.

Страница в Steam

Инструмент: Adventure Creator

Mighty Goose

by Blastmode, MP2 Games

Покоряющий одной лишь своей идеей, динамичный шутер про приключения гуся, который исследует просторы галактики и борется со злом.

Страница в Steam

Инструмент: Construct

Moth

by Mertzsoft

Мобильная игра с приятным визуалом и бесконечными уровнями про приключения мотылька в ночном лесу.

Страница в Google Play





Инструмент: BUILDBOX

A Pixel Adventure Legion

by Ulises Freitas

Пиксельная мобильная РПГ с системой прокачки персонажа, возможностью собирать предметы, вести диалоги и торговать.

Google Play

Инструмент: GDevelop

Arcana Sands of Destiny

by Invoke Games

Классическое приключение c элементами поиска предметов.

Страница в Steam

Инструмент: Adventure Creator

Nite Fighter

by Ben Scriven

Трехмерный аркадный шутер для мобильных платформ с динамичной графикой.

Страница в App Store

Инструмент: BUILDBOX

Goldspace

by mabafu

Сюжетный шутер с полностью разрушаемым окружением, нелинейными уровнями и несколькими концовками.`

Сайт проекта Goldspace

Инструмент: Stencyl

No-code инструменты для создания игр

Список инструментов, упомянутых в этой статье, с короткими описаниями.

Полнофункциональный#nbsp;инструментарий Unity для разработчиков любого уровня. Есть интерфейс визуального написания сценариев, а интуитивный дизайн удобен для новичков. Опытных программистов определенно заинтересуют мощная система событий и широкие возможности API.

Посмотреть проекты, созданные на Adventure Creator .

Среда для быстрой разработки, которая позволяет комбинировать визуальное и классическое программирование: тут есть как блочный конструктор, так и полноценный редактор кода. Разрабатывать игры можно через браузер или автономно, установив Construct на компьютер.#nbsp;

Посмотреть проекты, созданные на Construct .

Платформа, предоставляющая набор инструментов визуального программирования для создания 2D игр. Портфолио на сайте давно не обновляли, посмотреть новые проекты, в которых разработчики используют Stencyl, можно по хештегу #MadeInStencyl в Twitter.

Посмотреть проекты, созданные на Stencyl .

No-code конструктор, который позволяет создавать 2D и 3D мобильные игры без навыков программирования — благодаря удобному drag&drop интерфейсу и библиотеке шаблонов. Есть бесплатный тарифный план, возможностей которого вполне хватит начинающим no-code разработчикам.

Посмотреть проекты, созданные на BUILDBOX .

Бесплатный конструктор игр с открытым исходным кодом. Редактор событий позволяет выразить логику игры без знания программирования, а готовые модели поведения для игровых объектов ускоряют разработку. Можно создавать нативные игры под разные платформы и быстро публиковать их.

Посмотреть проекты, созданные на GDevelop .

Вдохновляет!

Возможности no-code расширяются, причем стремительно. Тысячи людей воплощают в жизнь свои идеи — неважно, в составе команды или в одиночку, используя опыт программирования или вовсе с нуля.