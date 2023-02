Welkom bij een uitgebreid onderzoek naar Amazon Web Services (AWS), het toonaangevende cloud computing-platform dat een revolutie teweeg heeft gebracht in de technologie-industrie. AWS biedt een breed scala aan geavanceerde oplossingen die tegemoetkomen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven van elke omvang, van kleine startups tot grote ondernemingen. Met zijn geavanceerde aanbod op kritieke gebieden zoals opslag, computergebruik, beveiliging en kunstmatige intelligentie heeft AWS zich gevestigd als een benchmark voor innovatie en prestaties. In dit gedetailleerde artikel gaan we dieper in op de unieke voordelen en mogelijkheden van AWS en hoe het uw bedrijf kan helpen optimaal succes, efficiëntie en schaalbaarheid te bereiken.

Wat is cloud computing?

Cloud computing is een leveringsmodel voor IT-diensten waarbij gebruikers via het internet toegang hebben tot gedeelde computerbronnen in plaats van hun eigen infrastructuur te beheren en te onderhouden. Cloud computing biedt on-demand toegang tot schaalbare middelen zoals opslag, rekenkracht en softwaretoepassingen, wat voordelen biedt zoals kostenbesparingen, grotere flexibiliteit en minder IT-complexiteit.

Wat is AWS?

AWS (Amazon Web Services) is een verzameling externe computerdiensten (ook webdiensten genoemd) die een cloud computing-platform vormen dat wordt aangeboden door Amazon.com. Deze diensten opereren vanuit 12 geografische regio's wereldwijd en leveren verschillende diensten, zoals rekenkracht, opslag, databases en analyses, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger wordt om applicaties en diensten te schalen en uit te voeren. AWS klanten profiteren van de veiligheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid die het grootste cloud computing-platform ter wereld biedt en van een reeks tools voor het bewaken en beheren van hun resources.

AppMaster is een no-code platform dat particulieren en bedrijven een handige oplossing biedt om hun applicaties te ontwikkelen en te lanceren zonder code te hoeven schrijven. Dit innovatieve platform maakt gebruik van de robuuste infrastructuur van AWS om zijn gebruikerstoepassingen en productservers te hosten. Het platform maakt gebruik van de kracht van AWS servers die zijn uitgerust met de nieuwste Graviton3 processoren op basis van ARM-architectuur, waardoor betrouwbare en efficiënte prestaties worden gegarandeerd. Deze combinatie van geavanceerde technologie en een gebruiksvriendelijke interface maakt AppMaster een waardevolle aanwinst voor iedereen die snel en efficiënt een applicatie wil lanceren. Met zijn vermogen om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen, is AppMaster een ideale keuze voor mensen met weinig of geen coderingservaring.

Geschiedenis van AWS

Amazon Web Services (AWS) werd gelanceerd in maart 2006 en biedt ontwikkelaars en bedrijven toegang tot Amazon's uitgebreide reeks infrastructuur webdiensten. Aanvankelijk richtte de dienst zich op het aanbieden van eenvoudige, schaalbare en kosteneffectieve opslagoplossingen voor ontwikkelaars. Na verloop van tijd breidde AWS zijn aanbod uit met een breed scala aan diensten, waaronder computing, databases, analytics, machine learning, mobile, security en meer. Tegenwoordig is AWS het grootste cloud computing-platform ter wereld, met miljoenen klanten van startups tot grote ondernemingen, waaronder grote bedrijven als Netflix, Airbnb en Twitter. AWS is blijven innoveren en zijn aanbod blijven uitbreiden, waardoor zijn positie als leider in de cloud computing-industrie is verstevigd.

Hoe werkt AWS?

AWS (Amazon Web Services) werkt als een cloud computing-platform, dat op afstand toegang biedt tot verschillende IT-middelen via het internet. De door AWS aangeboden diensten omvatten rekenkracht, opslag, databases en verschillende tools en diensten voor applicatieontwikkeling, implementatie en beheer. Om AWS te gebruiken, melden klanten zich aan voor een AWS account en krijgen vervolgens toegang tot de resources die zij nodig hebben via de AWS Management Console, API'sof commandoregeltools. Klanten kunnen de diensten kiezen die ze nodig hebben en alleen betalen voor de middelen die ze gebruiken, wat een kosteneffectieve en flexibele oplossing oplevert.

AWS werkt wereldwijd, met datacenters in meerdere geografische regio's wereldwijd. Hierdoor kunnen klanten de locatie kiezen waar ze hun gegevens willen opslaan, wat extra controle biedt over de privacy en beveiliging van gegevens. AWS biedt ook een reeks beveiligings- en compliance-certificaten, zoals SOC, PCI en HIPAA, waarmee klanten ervoor kunnen zorgen dat hun gegevens veilig zijn en voldoen aan de relevante regelgeving. AWS biedt een schaalbare, flexibele en kosteneffectieve oplossing voor toegang tot een breed scala aan IT-resources via internet, zonder dat de onderliggende infrastructuur hoeft te worden onderhouden en beheerd.

Voordelen AWS

Schaalbaarheid : AWS biedt on-demand toegang tot een breed scala aan computermiddelen, waardoor bedrijven hun IT-infrastructuur gemakkelijk naar behoefte kunnen schalen.

: biedt on-demand toegang tot een breed scala aan computermiddelen, waardoor bedrijven hun IT-infrastructuur gemakkelijk naar behoefte kunnen schalen. Kosteneffectiviteit : AWS klanten betalen alleen voor de resources die ze gebruiken, waardoor ze een kosteneffectieve oplossing krijgen zonder kosten vooraf of langetermijnverplichtingen.

: klanten betalen alleen voor de resources die ze gebruiken, waardoor ze een kosteneffectieve oplossing krijgen zonder kosten vooraf of langetermijnverplichtingen. Betrouwbaarheid : AWS beheert een wereldwijd netwerk van zeer veilige en betrouwbare datacenters, die een hoge beschikbaarheid en mogelijkheden voor disaster recovery bieden.

: beheert een wereldwijd netwerk van zeer veilige en betrouwbare datacenters, die een hoge beschikbaarheid en mogelijkheden voor disaster recovery bieden. Flexibiliteit : AWS biedt een breed scala aan diensten, waaronder computing, storage, databases en analytics, waardoor klanten verschillende applicaties en diensten kunnen bouwen en uitvoeren.

: biedt een breed scala aan diensten, waaronder computing, storage, databases en analytics, waardoor klanten verschillende applicaties en diensten kunnen bouwen en uitvoeren. Innovatie : AWS investeert fors in onderzoek en ontwikkeling, brengt regelmatig nieuwe en innovatieve diensten en functies uit en biedt klanten toegang tot de nieuwste technologie.

: investeert fors in onderzoek en ontwikkeling, brengt regelmatig nieuwe en innovatieve diensten en functies uit en biedt klanten toegang tot de nieuwste technologie. Beveiliging : AWS implementeert verschillende beveiligingsmaatregelen en certificeringen om klantgegevens te helpen beschermen en de naleving van relevante regelgeving te garanderen.

: implementeert verschillende beveiligingsmaatregelen en certificeringen om klantgegevens te helpen beschermen en de naleving van relevante regelgeving te garanderen. Wereldwijd bereik: Met datacenters in meerdere geografische regio's stelt AWS klanten in staat gegevens dichter bij hun klanten op te slaan, waardoor de prestaties verbeteren en de latentie afneemt.

AWS biedt een flexibele, kosteneffectieve en veilige oplossing voor toegang tot een breed scala aan IT-resources, waardoor bedrijven efficiënter kunnen schalen en innoveren.

Nadelen AWS

Complexiteit : AWS biedt een groot aantal diensten en functies, die complex kunnen zijn om te beheren en te navigeren, vooral voor organisaties die nieuw zijn in cloud computing.

: biedt een groot aantal diensten en functies, die complex kunnen zijn om te beheren en te navigeren, vooral voor organisaties die nieuw zijn in cloud computing. Kosten : Hoewel AWS een kosteneffectieve oplossing biedt, kan het prijsmodel duur worden voor bedrijven met een hoog gebruik of gespecialiseerde vereisten.

: Hoewel een kosteneffectieve oplossing biedt, kan het prijsmodel duur worden voor bedrijven met een hoog gebruik of gespecialiseerde vereisten. Afhankelijkheid van het internet : AWS is afhankelijk van een stabiele en snelle internetverbinding, en eventuele onderbrekingen kunnen de prestaties en beschikbaarheid van diensten beïnvloeden.

: is afhankelijk van een stabiele en snelle internetverbinding, en eventuele onderbrekingen kunnen de prestaties en beschikbaarheid van diensten beïnvloeden. Vendor lock-in : Als een bedrijf eenmaal heeft geïnvesteerd in AWS , kan het moeilijk en duur zijn om naar een andere provider over te stappen, waardoor een vendor lock-in ontstaat.

: Als een bedrijf eenmaal heeft geïnvesteerd in , kan het moeilijk en duur zijn om naar een andere provider over te stappen, waardoor een vendor lock-in ontstaat. Beveiligingsproblemen : Hoewel AWS een reeks beveiligingsmaatregelen implementeert, zijn er nog steeds beveiligingsrisico's en zorgen verbonden aan de opslag van gevoelige gegevens in de cloud.

: Hoewel een reeks beveiligingsmaatregelen implementeert, zijn er nog steeds beveiligingsrisico's en zorgen verbonden aan de opslag van gevoelige gegevens in de cloud. Gebrek aan controle: AWS klanten moeten Amazon vertrouwen om de onderliggende infrastructuur en diensten te beheren en te onderhouden, wat hun controle en zichtbaarheid over hun IT-middelen kan verminderen.

AWS biedt veel voordelen, maar heeft ook nadelen, zoals complexiteit, kosten, afhankelijkheid van het internet, vendor lock-in, beveiligingsproblemen en gebrek aan controle. Bedrijven moeten deze factoren zorgvuldig overwegen wanneer zij AWS en andere cloud computing-opties evalueren.

Migratie

Migratie verwijst naar het verplaatsen van gegevens, toepassingen of andere IT-middelen van de ene locatie naar de andere, zoals van een omgeving op locatie naar de cloud of van de ene cloudomgeving naar de andere. AWS biedt een reeks migratiediensten en -tools om klanten te helpen hun IT-middelen te verplaatsen naar de AWS cloud. Enkele voordelen van een migratie naar AWS zijn een grotere schaalbaarheid, lagere kosten en betere beveiliging en prestaties.

AWS De migratiediensten en -tools omvatten:

AWS Migration Hub : Een centrale locatie om de voortgang van de migratie te volgen en de gezondheid van gemigreerde applicaties te bewaken.

: Een centrale locatie om de voortgang van de migratie te volgen en de gezondheid van gemigreerde applicaties te bewaken. AWS Application Discovery Service : Helpt klanten hun applicaties en infrastructuur op locatie te identificeren en te beoordelen, waardoor het plannen en uitvoeren van migraties eenvoudiger wordt.

: Helpt klanten hun applicaties en infrastructuur op locatie te identificeren en te beoordelen, waardoor het plannen en uitvoeren van migraties eenvoudiger wordt. AWS Database Migration Service : Stelt klanten in staat om eenvoudig databases te migreren naar AWS met minimale downtime.

: Stelt klanten in staat om eenvoudig databases te migreren naar met minimale downtime. AWS Server Migration Service : Automatiseert de migratie van on-premises virtuele machines naar de AWS cloud.

: Automatiseert de migratie van on-premises virtuele machines naar de cloud. AWS Snowball : Een veilige en kosteneffectieve gegevensoverdrachtservice waarmee klanten grote hoeveelheden gegevens kunnen overbrengen naar en vanuit AWS .

AWS biedt een reeks migratieopties om klanten te helpen hun IT-resources naar de cloud te verplaatsen, met meer schaalbaarheid, lagere kosten en betere beveiliging en prestaties.

Toepassingen van AWS

AWS biedt een breed scala aan diensten en tools voor bedrijven, ontwikkelaars en organisaties van elke omvang. Hier zijn enkele van de belangrijkste toepassingen van AWS:

Opslag en back-up

AWS biedt een scala aan opslagmogelijkheden, waaronder objectopslag, bestandsopslag en blokopslag, waardoor het voor bedrijven eenvoudig is om hun gegevens op te slaan, back-ups te maken en te herstellen. Bovendien biedt AWS een reeks diensten voor back-up en noodherstel, waardoor klanten een betrouwbare en veilige oplossing krijgen om hun gegevens te beschermen.

Websites

AWS maakt het gemakkelijk voor bedrijven om hun websites te hosten en te beheren en biedt schaalbare en zeer beschikbare webhostingoplossingen. Met AWS kunnen klanten hun websites snel en gemakkelijk bouwen en implementeren zonder zich zorgen te maken over het beheer van de onderliggende infrastructuur.

Gaming

AWS biedt een reeks diensten en tools voor game-ontwikkelaars, waarmee zij krachtige gaming-toepassingen kunnen bouwen, implementeren en schalen. AWS biedt de nodige infrastructuur, zoals computers en opslag, om grootschalige multiplayer-games te ondersteunen en biedt daarmee een betrouwbare en schaalbare oplossing voor game-ontwikkelaars.

Mobiele, web- en sociale toepassingen

AWS biedt een reeks diensten en tools voor het bouwen, implementeren en schalen van mobiele, web- en sociale toepassingen. Van backend infrastructuur tot analytics en machine learning, AWS maakt het voor bedrijven gemakkelijk om hun applicaties te bouwen en uit te voeren en biedt de nodige tools om te slagen in de mobile-first wereld.

Beheer en analyse van big data

AWS biedt een reeks diensten en tools voor het beheren en analyseren van grote hoeveelheden gegevens, waardoor het voor bedrijven eenvoudig wordt om inzichten te verwerven en geïnformeerde beslissingen te nemen. Met AWS kunnen klanten grote hoeveelheden gegevens opslaan en verwerken en machine learning- en analyticsdiensten gebruiken om verborgen patronen en trends bloot te leggen.

Kunstmatige intelligentie

AWS biedt een reeks diensten voor kunstmatige intelligentie, waaronder machine learning, verwerking van natuurlijke taal en computer vision, waarmee bedrijven intelligente toepassingen kunnen bouwen en implementeren. AWS biedt de nodige infrastructuur en tools om de ontwikkeling en implementatie van AI te ondersteunen, waardoor een krachtige oplossing ontstaat voor bedrijven die gebruik willen maken van AI.

Berichten en meldingen

AWS biedt een reeks berichten- en notificatiediensten, waarmee bedrijven gemakkelijk berichten en notificaties in realtime kunnen verzenden en ontvangen. AWS biedt een schaalbare, veilige en betrouwbare oplossing voor bedrijven die berichten- en notificatieapplicaties bouwen en implementeren.

Augmented reality en virtuele realiteit

AWS biedt verschillende diensten en tools voor het bouwen en implementeren van augmented en virtual reality-toepassingen. AWS biedt de tools om krachtige AR- en VR-toepassingen te bouwen en te schalen, van backend-infrastructuur tot machine learning en computer vision.

Ontwikkeling van games

AWS biedt een reeks diensten en tools voor game-ontwikkelaars, waarmee ze high-performance gametoepassingen kunnen bouwen, implementeren en schalen. Met AWS hebben game-ontwikkelaars toegang tot de benodigde infrastructuur en tools om hun games te bouwen en te schalen, waardoor een betrouwbare en schaalbare oplossing voor game-ontwikkeling wordt geboden.

Internet der dingen

AWS biedt een reeks diensten en tools voor het bouwen en implementeren van IoT-toepassingen, waardoor het voor bedrijven eenvoudig wordt om apparaten aan te sluiten en te beheren en gegevens te verwerken en te analyseren. Met AWS kunnen bedrijven hun IoT-toepassingen snel en gemakkelijk bouwen en schalen, waardoor een krachtige oplossing voor het internet der dingen ontstaat.

AWS biedt een breed scala aan diensten en tools voor bedrijven, ontwikkelaars en organisaties van elke omvang en biedt een krachtige oplossing voor het bouwen, implementeren en schalen van een breed scala aan toepassingen en diensten.

AWS Prijsmodel

Het prijsmodel AWS is gebaseerd op een pay-as-you-go benadering, wat betekent dat klanten alleen betalen voor de diensten en middelen die ze gebruiken. AWS biedt een reeks prijsopties voor zijn diensten, waaronder:

On-Demand Instances : Klanten kunnen per uur betalen voor computing resources zonder kosten vooraf of verplichtingen op lange termijn.

: Klanten kunnen per uur betalen voor computing resources zonder kosten vooraf of verplichtingen op lange termijn. Spot Instances : Klanten kunnen bieden op reserve Amazon EC2 computercapaciteit en applicaties draaien tegen lagere kosten dan bij on-demand prijzen.

: Klanten kunnen bieden op reserve computercapaciteit en applicaties draaien tegen lagere kosten dan bij on-demand prijzen. Gereserveerde instanties : Klanten kunnen een lage, eenmalige betaling doen voor gereserveerde capaciteit en krijgen een aanzienlijke korting in vergelijking met on-demand prijzen in ruil voor een 1- of 3-jarige verbintenis.

: Klanten kunnen een lage, eenmalige betaling doen voor gereserveerde capaciteit en krijgen een aanzienlijke korting in vergelijking met on-demand prijzen in ruil voor een 1- of 3-jarige verbintenis. Dedicated Hosts : Klanten kunnen hun applicaties draaien op dedicated servers met één huurder en betalen een lager uurtarief dan bij on-demand.

: Klanten kunnen hun applicaties draaien op dedicated servers met één huurder en betalen een lager uurtarief dan bij on-demand. Spaarplannen: Klanten kunnen zich vastleggen op een consistente hoeveelheid computergebruik en krijgen korting op het uurtarief voor Amazon EC2 en Fargate-gebruik.

Bovendien biedt AWS een reeks hulpmiddelen en calculators om klanten te helpen hun maandelijkse kosten te schatten en hun gebruik van AWS te optimaliseren. AWS biedt transparantie in zijn prijzen, waardoor het voor klanten gemakkelijk is hun kosten te begrijpen en te beheersen.

Bedrijven gebruiken AWS

Veel bedrijven in verschillende sectoren gebruiken Amazon Web Services (AWS) als hun cloud computing platform. Enkele bekende bedrijven die AWS gebruiken zijn:

Netflix: Een toonaangevende streaming video en film content provider, het gebruikt AWS om zijn enorme wereldwijde infrastructuur aan te drijven en zijn diensten te schalen naar miljoenen klanten.

om zijn enorme wereldwijde infrastructuur aan te drijven en zijn diensten te schalen naar miljoenen klanten. Airbnb: Het populaire home-sharing platform vertrouwt op AWS om zijn snel groeiende klantenbestand aan te kunnen en zijn grote hoeveelheden gegevens te beheren.

om zijn snel groeiende klantenbestand aan te kunnen en zijn grote hoeveelheden gegevens te beheren. Dropbox: De populaire bestandshostingservice gebruikt AWS om de bestanden en gegevens van zijn klanten op te slaan en te beheren en om zijn synchronisatie- en deelfuncties aan te drijven.

om de bestanden en gegevens van zijn klanten op te slaan en te beheren en om zijn synchronisatie- en deelfuncties aan te drijven. Twitch: Het toonaangevende live streaming platform voor gamers gebruikt AWS om hoogwaardige videostreams te leveren aan miljoenen kijkers en om het groeiende aantal gebruikers te beheren.

om hoogwaardige videostreams te leveren aan miljoenen kijkers en om het groeiende aantal gebruikers te beheren. ESPN: Het sportmediabedrijf gebruikt AWS om zijn content te leveren aan miljoenen kijkers en om het hoge verkeer en de grote hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd tijdens grote sportevenementen te verwerken.

om zijn content te leveren aan miljoenen kijkers en om het hoge verkeer en de grote hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd tijdens grote sportevenementen te verwerken. Slack: Het populaire platform voor werkplekcommunicatie gebruikt AWS om zijn snelgroeiende gebruikersbestand te verwerken en om real-time berichten- en samenwerkingsdiensten aan zijn klanten te leveren.

om zijn snelgroeiende gebruikersbestand te verwerken en om real-time berichten- en samenwerkingsdiensten aan zijn klanten te leveren. Capital One: De financiële dienstverlener gebruikt AWS voor zijn klantgerichte toepassingen en diensten en ter ondersteuning van zijn initiatieven op het gebied van gegevensanalyse en machinaal leren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele bedrijven die AWS hebben gekozen als hun cloud computing-platform. Met zijn schaalbare, flexibele en veilige infrastructuur is AWS een populaire keuze geworden voor bedrijven van alle groottes en sectoren.

AWS diensten

Computerdienst

AWS biedt verschillende computerdiensten om aan de eisen van verschillende applicaties en workloads te voldoen. Een van de populairste diensten is de Elastic Compute Cloud (EC2).

AWS EC2

EC2 is een schaalbare rekencapaciteit waarmee snel virtuele machines (VM's) met verschillende besturingssystemen kunnen worden gestart. Het biedt volledige controle over de configuratie van uw VM's en stelt u in staat om gemakkelijk naar behoefte op- of af te schalen. U kunt ook kiezen uit een reeks vooraf geconfigureerde instanties die zijn geoptimaliseerd voor specifieke werkbelastingen, zoals instanties voor algemene doeleinden, voor rekenkracht geoptimaliseerde instanties, voor geheugen geoptimaliseerde instanties of instanties met GPU-acceleratie.

AWS Lambda

AWS Lambda is een serverloze computerdienst waarmee u code kunt uitvoeren zonder servers te provisioneren of te beheren. Met Lambda kunt u uw code uitvoeren als reactie op gebeurtenissen, zoals wijzigingen in gegevens in een S3-bucket of een nieuw API-verzoek, en uw toepassing automatisch schalen op basis van de vraag. Deze dienst is ideaal voor het bouwen van microservices en event-driven toepassingen.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) is een objectopslagdienst waarmee u grote hoeveelheden gegevens, zoals documenten, afbeeldingen en video's, kunt opslaan, ophalen en beheren. S3 is zeer schaalbaar en biedt een zeer duurzame en beschikbare oplossing voor gegevensopslag. Het kan worden gebruikt als data lake voor big data analytics of als primaire opslag voor cloud-native toepassingen.

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store (EBS) biedt persistente opslagvolumes op blokniveau voor gebruik met EC2 instanties. Het biedt hoge prestaties, lage latentie en de mogelijkheid om de grootte van uw opslag dynamisch aan te passen aan uw vereisten. EBS biedt ook verschillende opties voor gegevensbescherming, zoals snapshots en replicatie.

Database

AWS biedt verschillende beheerde databaseservices om te voldoen aan de behoeften van verschillende soorten toepassingen en werklasten. Twee populaire diensten zijn DynamoDB en RDS.

DynamoDB

DynamoDB is een NoSQL-databasedienst die snelle en flexibele gegevensopslag biedt voor toepassingen die consistente en voorspelbare prestaties vereisen. Het ondersteunt zowel document- als key-value datamodellen en biedt onbeperkte schaalbaarheid. DynamoDB biedt ook een beheerde en hoog beschikbare oplossing, waardoor het ideaal is voor cloud-native toepassingen.

RDS

Amazon Relational Database Service (RDS) is een beheerde relationele databaseservice waarmee eenvoudig een relationele database in de cloud kan worden opgezet, beheerd en geschaald. RDS ondersteunt meerdere database-engines, waaronder Amazon AuroraMicrosoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL en MySQL. Het biedt automatische back-ups, softwarepatching en automatische foutdetectie en -herstel, waardoor het een zeer beschikbare en schaalbare oplossing is voor relationele databases.

Netwerken en levering van inhoud

AWS biedt verschillende diensten voor netwerken en levering van inhoud om u te helpen veilig en efficiënt inhoud aan uw klanten te leveren. Twee populaire diensten zijn Virtual Private Cloud (VPC) en Route 53.

VPC

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) stelt u in staat om AWS bronnen te lanceren in een logisch geïsoleerd deel van de AWS Cloud, waar u gegevens veilig kunt opslaan en er via uw netwerk toegang toe hebt. VPC beheert uw virtuele netwerkomgeving, inclusief IP-adresbereik, subnetten, routeringstabellen en netwerkgateways.

Route 53

Amazon Route 53 is een uiterst beschikbare en schaalbare DNS-service (Domain Name System). Hiermee kunt u verkeer naar uw applicatie of website routeren via verschillende routeringstypen, zoals eenvoudige, gewogen, op latentie gebaseerde of op geolocatie gebaseerde routering. Route 53 biedt ook domeinregistratiediensten, zodat u uw domeinnamen en DNS-records gemakkelijk op één plaats kunt beheren.

AWS biedt verschillende tools voor softwareontwikkeling en -implementatie, zoals CodeStar en CodeBuild.

CodeStar

AWS CodeStar is een volledig beheerde dienst waarmee u gemakkelijk toepassingen kunt ontwikkelen, bouwen en implementeren op AWS. CodeStar biedt vooraf geconfigureerde ontwikkelomgevingen voor verschillende programmeertalen en frameworks, waaronder Java, .NET, Node.js, Python en Ruby. Het biedt ook een continue integratie en levering (CI/CD) pipeline, waardoor het eenvoudig is om de implementatie van uw applicaties te automatiseren.

CodeBuild

AWS CodeBuild is een volledig beheerde buildservice die broncode compileert, tests uitvoert en softwarepakketten produceert die klaar zijn om te implementeren. CodeBuild integreert met populaire broncode-repositories, zoals AWS CodeCommit, GitHub en Bitbucket, en biedt vooraf geconfigureerde buildomgevingen voor verschillende programmeertalen en frameworks. CodeBuild biedt ook schaalbare en zeer beschikbare buildinfrastructuur, waardoor het ideaal is voor grootschalige build- en testworkloads.

Beveiliging, identiteit en compliance

AWS biedt verschillende diensten om u te helpen beveiligen en te voldoen aan uw beveiligings- en regelgevingseisen, zoals IAM en KMS.

IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) is een webservice die een veilig beheer van de toegang tot AWS resources voor uw gebruikers mogelijk maakt. IAM stelt u in staat om AWS gebruikers en groepen aan te maken en te beheren en hen rechten toe te kennen voor toegang tot AWS resources. IAM biedt ook opties voor multifactorauthenticatie (MFA) voor extra beveiliging.

KMS

AWS Key Management Service (KMS) is een beheerde service waarmee u gemakkelijk de encryptiesleutels kunt aanmaken en beheren die worden gebruikt om uw gegevens te versleutelen. KMS integreert met verschillende AWS diensten, zoals S3, EBS en RDS, en biedt gecentraliseerde controle over de encryptiesleutels die worden gebruikt om uw gegevens te versleutelen. KMS biedt ook een veilige en zeer beschikbare oplossing voor sleutelbeheer, waardoor het ideaal is voor de versleuteling en bescherming van gegevens.

AWS biedt verschillende hulpmiddelen om u te helpen bij het beheren en bewaken van uw infrastructuur, zoals CloudWatch en CloudFormation.

CloudWatch

Amazon CloudWatch is een monitoringservice voor AWS resources en de applicaties die u op AWS draait. CloudWatch biedt gegevens en operationele inzichten voor verschillende AWS resources, zoals EC2 instances, RDS databases en S3 buckets. Het biedt ook waarschuwingen en geautomatiseerde acties, zodat u snel kunt reageren op veranderingen in uw omgeving.

CloudFormation

AWS CloudFormation is een service waarmee u AWS resources op een voorspelbare en herhaalbare manier kunt aanmaken, bijwerken en verwijderen. CloudFormation biedt een gemeenschappelijke taal om alle infrastructuurresources in uw applicatie te beschrijven en beschikbaar te stellen. Het biedt ook versiebeheer en het bijhouden van wijzigingen, waardoor het gemakkelijk is om wijzigingen terug te draaien of nieuwe versies van uw infrastructuur uit te rollen.

FAQ

Wat is Amazon Web Services (AWS)?

AWS is een cloud computing platform aangeboden door Amazon dat een reeks diensten en infrastructuur biedt om webapplicaties te bouwen en te hosten.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van AWS?

Kosteneffectiviteit, schaalbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid en een breed scala aan diensten.

Hoe verhoudt AWS zich tot andere cloud computing platforms?

AWS is het grootste en meest volwassen cloudplatform en biedt een breder scala aan services en een grotere schaal in vergelijking met andere platforms.

Wat voor soort diensten biedt AWS?

AWS biedt meer dan 200 clouddiensten, waaronder computing, storage, database, analytics, machine learning, mobile, security en Internet of Things (IoT) services.

Wat is een Amazon Machine Image (AMI)?

Een AMI is een vooraf geconfigureerde virtuele machine-image die wordt gebruikt om een instance te creëren in de AWS cloud.

Hoe begin ik met AWS?

Maak een AWS account aan, kies de diensten die u nodig heeft, en begin met het gebruik van de AWS Management Console, API, of CLI om toegang te krijgen tot uw diensten en deze te beheren.

Hoe is AWS geprijsd?

AWS services worden aangerekend op basis van gebruik, met meerdere prijsmodellen zoals per uur, per gb en per aanvraag.

Is er een gratis tier voor AWS?

Ja, AWS biedt een gratis tier met een beperkt aantal diensten voor nieuwe klanten gedurende een jaar.

Is AWS veilig?

AWS biedt een veilige infrastructuur en biedt beveiligingsfuncties zoals encryptie, identiteits- en toegangsbeheer en netwerkbeveiliging. De uiteindelijke veiligheid van uw gegevens hangt echter af van uw implementatie en gebruik.