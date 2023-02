Witamy w kompleksowym badaniu Amazon Web Services (AWS), wiodącej platformy cloud computing, która zrewolucjonizowała branżę technologiczną. AWS oferuje szeroki zakres zaawansowanych rozwiązań, które zaspokajają zróżnicowane potrzeby firm różnej wielkości, od małych startupów po duże przedsiębiorstwa. Dzięki najnowocześniejszym ofertom w krytycznych obszarach, takich jak pamięć masowa, obliczenia, bezpieczeństwo i sztuczna inteligencja, AWS ustanowił się wzorcem dla innowacji i wydajności. W tym szczegółowym artykule zagłębimy się w unikalne zalety i możliwości AWS oraz to, jak może pomóc Twojej firmie osiągnąć optymalny sukces, wydajność i skalowalność.

Co to jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa to model dostarczania usług IT, w którym użytkownicy mogą uzyskać dostęp do współdzielonych zasobów obliczeniowych przez Internet zamiast zarządzać i utrzymywać własną infrastrukturę. Chmura obliczeniowa umożliwia dostęp na żądanie do skalowalnych zasobów, takich jak pamięć masowa, moc obliczeniowa i aplikacje, zapewniając korzyści takie jak oszczędność kosztów, zwiększona sprawność i zmniejszenie złożoności IT.

Co to jest AWS?

AWS (Amazon Web Services) to zbiór usług zdalnego przetwarzania (zwanych również usługami internetowymi), które składają się na platformę cloud computing oferowaną przez Amazon.com. Usługi te działają z 12 regionów geograficznych na całym świecie i zapewniają różne usługi, takie jak moc obliczeniowa, pamięć masowa, bazy danych i analityka, ułatwiając przedsiębiorstwom skalowanie i uruchamianie aplikacji i usług. Klienci AWS korzystają z bezpieczeństwa, niezawodności i skalowalności oferowanej przez największą na świecie platformę chmury obliczeniowej oraz z szeregu narzędzi do monitorowania i zarządzania swoimi zasobami.

AppMaster to platformano-code , która zapewnia wygodne rozwiązanie dla osób prywatnych i firm do tworzenia i uruchamiania aplikacji bez konieczności pisania kodu. Ta innowacyjna platforma wykorzystuje solidną infrastrukturę AWS do hostowania swoich aplikacji użytkowników i serwerów produktów. Platforma wykorzystuje moc serwerów AWS, które są wyposażone w najnowsze procesory Graviton3 oparte na architekturze ARM, zapewniając niezawodną i wydajną pracę. Połączenie najnowocześniejszej technologii z przyjaznym dla użytkownika interfejsem sprawia, że AppMaster jest cennym zasobem dla każdego, kto chce szybko i sprawnie uruchomić aplikację. Dzięki możliwości uproszczenia procesu rozwoju, AppMaster jest idealnym wyborem dla osób z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w kodowaniu.

Historia AWS

Amazon Web Services (AWS) została uruchomiona w marcu 2006 roku, oferując programistom i firmom dostęp do obszernego pakietu infrastrukturalnych usług internetowych firmy Amazon. Początkowo usługa skupiała się na oferowaniu deweloperom prostych, skalowalnych i opłacalnych rozwiązań w zakresie przechowywania danych. Z czasem AWS rozszerzył swoją ofertę o szeroki zakres usług, w tym obliczeniowych, baz danych, analitycznych, uczenia maszynowego, mobilnych, bezpieczeństwa i innych. Dziś AWS jest największą platformą cloud computing na świecie, z milionami klientów od startupów do dużych przedsiębiorstw, w tym największych korporacji, takich jak Netflix, Airbnb i Twitter. AWS wciąż wprowadza innowacje i rozszerza swoją ofertę, ugruntowując swoją pozycję lidera w branży cloud computing.

Jak działa AWS?

AWS (Amazon Web Services) działa jako platforma cloud computing, zapewniając zdalny dostęp do różnych zasobów IT przez internet. Usługi oferowane przez AWS obejmują moc obliczeniową, pamięć masową, bazy danych oraz różne narzędzia i usługi do tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami. Aby korzystać z serwisu AWS, klienci zakładają konto AWS, a następnie uzyskują dostęp do potrzebnych zasobów za pośrednictwem konsoli zarządzania AWS, interfejsów APIlub narzędzi wiersza poleceń. Klienci mogą wybierać usługi, których potrzebują i płacić tylko za zasoby, które zużywają, zapewniając opłacalne i elastyczne rozwiązanie.

AWS działa globalnie, z centrami danych zlokalizowanymi w wielu regionach geograficznych na całym świecie. Umożliwia to klientom wybór miejsca, w którym chcą przechowywać swoje dane, zapewniając dodatkową kontrolę nad prywatnością i bezpieczeństwem danych. AWS oferuje również szereg certyfikatów bezpieczeństwa i zgodności, takich jak SOC, PCI i HIPAA, pomagając klientom zapewnić, że ich dane są bezpieczne i zgodne z odpowiednimi przepisami. AWS zapewnia skalowalne, elastyczne i opłacalne rozwiązanie umożliwiające dostęp do szerokiego zakresu zasobów informatycznych przez Internet bez konieczności utrzymywania i zarządzania infrastrukturą bazową.

Zalety AWS

Skalowalność : AWS oferuje dostęp na żądanie do szerokiego zakresu zasobów obliczeniowych, ułatwiając firmom skalowanie infrastruktury IT w zależności od potrzeb.

: oferuje dostęp na żądanie do szerokiego zakresu zasobów obliczeniowych, ułatwiając firmom skalowanie infrastruktury IT w zależności od potrzeb. Efektywność kosztowa : klienci AWS płacą tylko za zasoby, które zużywają, zapewniając opłacalne rozwiązanie bez kosztów wstępnych lub długoterminowych zobowiązań.

: klienci płacą tylko za zasoby, które zużywają, zapewniając opłacalne rozwiązanie bez kosztów wstępnych lub długoterminowych zobowiązań. Niezawodność : AWS obsługuje globalną sieć wysoce bezpiecznych i niezawodnych centrów danych, zapewniając wysoką dostępność i możliwości odzyskiwania danych po awarii.

: obsługuje globalną sieć wysoce bezpiecznych i niezawodnych centrów danych, zapewniając wysoką dostępność i możliwości odzyskiwania danych po awarii. Elastyczność : AWS oferuje szeroki zakres usług, w tym obliczeniowych, pamięci masowej, baz danych i analityki, umożliwiając klientom tworzenie i uruchamianie różnych aplikacji i usług.

: oferuje szeroki zakres usług, w tym obliczeniowych, pamięci masowej, baz danych i analityki, umożliwiając klientom tworzenie i uruchamianie różnych aplikacji i usług. Innowacyjność : AWS intensywnie inwestuje w badania i rozwój, regularnie wypuszczając nowe i innowacyjne usługi i funkcje oraz zapewniając klientom dostęp do najnowszych technologii.

: intensywnie inwestuje w badania i rozwój, regularnie wypuszczając nowe i innowacyjne usługi i funkcje oraz zapewniając klientom dostęp do najnowszych technologii. Bezpieczeństwo : AWS wdraża różne środki bezpieczeństwa i certyfikaty, aby pomóc chronić dane klientów i zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami.

: wdraża różne środki bezpieczeństwa i certyfikaty, aby pomóc chronić dane klientów i zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami. Globalny zasięg: Dzięki centrom danych zlokalizowanym w wielu regionach geograficznych, AWS pozwala klientom przechowywać dane bliżej swoich klientów, poprawiając wydajność i zmniejszając opóźnienia.

AWS zapewnia elastyczne, opłacalne i bezpieczne rozwiązanie dostępu do szerokiego zakresu zasobów informatycznych, umożliwiając przedsiębiorstwom bardziej efektywne skalowanie i wprowadzanie innowacji.

Wady AWS

Złożoność : AWS oferuje ogromny zakres usług i funkcji, które mogą być skomplikowane w zarządzaniu i nawigacji, zwłaszcza dla organizacji nowych w dziedzinie chmury obliczeniowej.

: oferuje ogromny zakres usług i funkcji, które mogą być skomplikowane w zarządzaniu i nawigacji, zwłaszcza dla organizacji nowych w dziedzinie chmury obliczeniowej. Koszt : Chociaż AWS zapewnia opłacalne rozwiązanie, jego model cenowy może stać się kosztowny dla firm o dużym wykorzystaniu lub specjalistycznych wymaganiach.

: Chociaż zapewnia opłacalne rozwiązanie, jego model cenowy może stać się kosztowny dla firm o dużym wykorzystaniu lub specjalistycznych wymaganiach. Zależność od internetu : AWS zależy od stabilnego i szybkiego połączenia internetowego, a wszelkie przerwy mogą wpłynąć na wydajność i dostępność usług.

: zależy od stabilnego i szybkiego połączenia internetowego, a wszelkie przerwy mogą wpłynąć na wydajność i dostępność usług. Przywiązanie do dostawcy : Gdy firma zainwestuje w AWS , zmiana dostawcy może być trudna i kosztowna, co prowadzi do zablokowania dostawcy.

: Gdy firma zainwestuje w , zmiana dostawcy może być trudna i kosztowna, co prowadzi do zablokowania dostawcy. Obawy o bezpieczeństwo : Chociaż AWS wdraża szereg środków bezpieczeństwa, nadal istnieją zagrożenia i obawy związane z przechowywaniem wrażliwych danych w chmurze.

: Chociaż wdraża szereg środków bezpieczeństwa, nadal istnieją zagrożenia i obawy związane z przechowywaniem wrażliwych danych w chmurze. Brak kontroli: Klienci AWS muszą zaufać Amazon w kwestii zarządzania i utrzymania podstawowej infrastruktury i usług, co może zmniejszyć ich kontrolę i widoczność zasobów IT.

AWS Zapewnia wiele korzyści, ale ma też swoje wady, w tym złożoność, koszty, zależność od Internetu, uzależnienie od dostawcy, obawy dotyczące bezpieczeństwa i brak kontroli. Firmy powinny dokładnie rozważyć te czynniki podczas oceny AWS i innych opcji chmury obliczeniowej.

Migracja

Migracja odnosi się do przenoszenia danych, aplikacji lub innych zasobów IT z jednej lokalizacji do innej, np. ze środowiska lokalnego do chmury lub z jednego środowiska chmury do innego. AWS oferuje szereg usług i narzędzi migracyjnych, aby pomóc klientom w przeniesieniu ich zasobów IT do chmury AWS. Niektóre korzyści z migracji do AWS obejmują zwiększoną skalowalność, zmniejszenie kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa i wydajności.

AWS usługi i narzędzia migracyjne obejmują:

AWS Migration Hub : Centralne miejsce do śledzenia postępów migracji i monitorowania stanu zdrowia migrowanych aplikacji.

: Centralne miejsce do śledzenia postępów migracji i monitorowania stanu zdrowia migrowanych aplikacji. AWS Application Discovery Service : Pomoc klientom w identyfikacji i ocenie ich aplikacji i infrastruktury w siedzibie firmy, co ułatwia planowanie i realizację migracji.

: Pomoc klientom w identyfikacji i ocenie ich aplikacji i infrastruktury w siedzibie firmy, co ułatwia planowanie i realizację migracji. AWS Database Migration Service : Umożliwia klientom łatwą migrację baz danych do AWS przy minimalnym przestoju.

: Umożliwia klientom łatwą migrację baz danych do przy minimalnym przestoju. AWS Server Migration Service : Automatyzuje migrację maszyn wirtualnych w siedzibie klienta do chmury AWS .

: Automatyzuje migrację maszyn wirtualnych w siedzibie klienta do chmury . AWS Snowball : Bezpieczna i ekonomiczna usługa transferu danych, która umożliwia klientom przenoszenie dużych ilości danych do i z AWS .

AWS Zapewnia szereg opcji migracji, aby pomóc klientom w przeniesieniu ich zasobów IT do chmury, zapewniając większą skalowalność, zmniejszenie kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa i wydajności.

Aplikacje AWS

AWS zapewnia szeroki zakres usług i narzędzi dla firm, programistów i organizacji każdej wielkości. Oto niektóre z kluczowych zastosowań AWS:

Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych

AWS oferuje szereg opcji przechowywania, w tym przechowywanie obiektów, przechowywanie plików i przechowywanie blokowe, ułatwiając firmom przechowywanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. Dodatkowo, AWS oferuje szereg usług tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, zapewniając klientom niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do ochrony ich danych.

Strony internetowe

AWS ułatwia firmom hosting i zarządzanie ich stronami internetowymi, zapewniając skalowalne i wysoce dostępne rozwiązania hostingowe. Dzięki AWS klienci mogą szybko i łatwo budować i wdrażać swoje strony internetowe, nie martwiąc się o zarządzanie podstawową infrastrukturą.

Gaming

AWS oferuje szereg usług i narzędzi dla twórców gier, umożliwiając im tworzenie, wdrażanie i skalowanie wysokowydajnych aplikacji do gier. AWS oferuje niezbędną infrastrukturę, taką jak obliczenia i pamięć masowa, do obsługi wielkoskalowych gier wieloosobowych, zapewniając niezawodne i skalowalne rozwiązanie dla twórców gier.

Aplikacje mobilne, internetowe i społecznościowe

AWS oferuje szereg usług i narzędzi do budowania, wdrażania i skalowania aplikacji mobilnych, internetowych i społecznościowych. Od infrastruktury backendowej po analitykę i uczenie maszynowe, AWS ułatwia firmom budowanie i uruchamianie aplikacji, zapewniając niezbędne narzędzia do odniesienia sukcesu w świecie mobile-first.

Zarządzanie dużymi danymi i analityka

AWS zapewnia szereg usług i narzędzi do zarządzania i analizowania dużych ilości danych, ułatwiając przedsiębiorstwom uzyskanie wglądu i podejmowanie świadomych decyzji. Dzięki AWS, klienci mogą przechowywać i przetwarzać duże ilości danych oraz korzystać z usług uczenia maszynowego i analityki, aby odkryć ukryte wzorce i trendy.

Sztuczna inteligencja

AWS zapewnia szereg usług z zakresu sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i wizji komputerowej, umożliwiając firmom tworzenie i wdrażanie inteligentnych aplikacji. AWS zapewnia niezbędną infrastrukturę i narzędzia wspierające rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji, stanowiąc potężne rozwiązanie dla firm chcących wykorzystać sztuczną inteligencję.

Wiadomości i powiadomienia

AWS zapewnia szereg usług związanych z przesyłaniem wiadomości i powiadomień, ułatwiając firmom wysyłanie i odbieranie wiadomości i powiadomień w czasie rzeczywistym. AWS zapewnia skalowalne, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie dla firm budujących i wdrażających aplikacje do przesyłania wiadomości i powiadomień.

Rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna

AWS oferuje różne usługi i narzędzia do budowania i wdrażania aplikacji rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. AWS zapewnia narzędzia do budowania i skalowania wysokowydajnych aplikacji AR i VR, od infrastruktury zaplecza po uczenie maszynowe i wizję komputerową.

Tworzenie gier

AWS zapewnia szereg usług i narzędzi dla twórców gier, umożliwiając im tworzenie, wdrażanie i skalowanie wysokowydajnych aplikacji do gier. Dzięki AWS, twórcy gier mają dostęp do niezbędnej infrastruktury i narzędzi do budowania i skalowania swoich gier, zapewniając niezawodne i skalowalne rozwiązanie do tworzenia gier.

Internet rzeczy

AWS zapewnia szereg usług i narzędzi do budowania i wdrażania aplikacji IoT, ułatwiając firmom podłączanie i zarządzanie urządzeniami oraz przetwarzanie i analizowanie danych. Dzięki AWS, przedsiębiorstwa mogą szybko i łatwo budować i skalować swoje aplikacje IoT, zapewniając potężne rozwiązanie dla Internetu rzeczy.

AWS oferuje szeroki zakres usług i narzędzi dla firm, deweloperów i organizacji każdej wielkości, zapewniając wydajne rozwiązanie do budowania, wdrażania i skalowania szerokiej gamy aplikacji i usług.

AWS Model cenowy

Model cenowy AWS jest oparty na podejściu pay-as-you-go, co oznacza, że klienci płacą tylko za usługi i zasoby, z których korzystają. AWS oferuje szereg opcji cenowych dla swoich usług, w tym:

On-Demand Instances : Klienci mogą płacić za zasoby obliczeniowe co godzinę bez żadnych kosztów wstępnych lub długoterminowych zobowiązań.

: Klienci mogą płacić za zasoby obliczeniowe co godzinę bez żadnych kosztów wstępnych lub długoterminowych zobowiązań. Spot Instances: Klienci mogą licytować wolną Amazon EC2 moc obliczeniową i uruchamiać aplikacje po niższych kosztach niż w przypadku cen na żądanie.

Instances: Klienci mogą licytować wolną moc obliczeniową i uruchamiać aplikacje po niższych kosztach niż w przypadku cen na żądanie. Reserved Inst ances: Klienci mogą dokonać niskiej, jednorazowej płatności za zarezerwowaną pojemność i otrzymać znaczny rabat w porównaniu do cen na żądanie w zamian za 1- lub 3-letnie zobowiązanie.

ances: Klienci mogą dokonać niskiej, jednorazowej płatności za zarezerwowaną pojemność i otrzymać znaczny rabat w porównaniu do cen na żądanie w zamian za 1- lub 3-letnie zobowiązanie. Dedykowane hosty : Klienci mogą uruchamiać swoje aplikacje na dedykowanych serwerach typu single-tenant i płacić niższą stawkę godzinową niż w przypadku cen na żądanie.

: Klienci mogą uruchamiać swoje aplikacje na dedykowanych serwerach typu single-tenant i płacić niższą stawkę godzinową niż w przypadku cen na żądanie. Plany oszczędnościowe: Klienci mogą zobowiązać się do stałej ilości wykorzystania mocy obliczeniowej i otrzymać zniżkę od stawki godzinowej za korzystanie z Amazon EC2 i Fargate.

Dodatkowo, AWS oferuje szereg narzędzi i kalkulatorów, które pomagają klientom oszacować miesięczne koszty i zoptymalizować wykorzystanie AWS. AWS zapewnia przejrzystość cen, ułatwiając klientom zrozumienie i kontrolę kosztów.

Firmy korzystające AWS

Wiele firm z różnych branż korzysta Amazon Web Services (AWS) jako swojej platformy cloud computing. Niektóre ze znanych firm korzystających z AWS obejmują:

Netflix: Wiodący dostawca strumieniowych treści wideo i filmów, używa AWS do zasilania swojej ogromnej globalnej infrastruktury i skalowania swoich usług do milionów klientów.

do zasilania swojej ogromnej globalnej infrastruktury i skalowania swoich usług do milionów klientów. Airbnb: Popularna platforma home-sharingowa polega na AWS , aby obsługiwać swoją szybko rosnącą bazę klientów i zarządzać dużymi ilościami danych.

, aby obsługiwać swoją szybko rosnącą bazę klientów i zarządzać dużymi ilościami danych. Dropbox: Popularna usługa hostingu plików używa AWS do przechowywania plików i danych swoich klientów oraz zarządzania nimi, a także do zasilania swoich funkcji synchronizacji i udostępniania.

do przechowywania plików i danych swoich klientów oraz zarządzania nimi, a także do zasilania swoich funkcji synchronizacji i udostępniania. Twitch: Wiodąca platforma do przesyłania strumieniowego na żywo dla graczy używa AWS do dostarczania wysokiej jakości strumieni wideo milionom widzów oraz do zarządzania swoją rosnącą bazą użytkowników.

do dostarczania wysokiej jakości strumieni wideo milionom widzów oraz do zarządzania swoją rosnącą bazą użytkowników. ESPN: Sportowa firma medialna używa AWS do dostarczania swoich treści milionom widzów oraz do obsługi dużego ruchu i dużej ilości danych generowanych podczas dużych wydarzeń sportowych.

do dostarczania swoich treści milionom widzów oraz do obsługi dużego ruchu i dużej ilości danych generowanych podczas dużych wydarzeń sportowych. Slack: Popularna platforma komunikacji w miejscu pracy wykorzystuje AWS do obsługi swojej szybko rosnącej bazy użytkowników oraz do świadczenia usług przesyłania wiadomości i współpracy w czasie rzeczywistym dla swoich klientów.

do obsługi swojej szybko rosnącej bazy użytkowników oraz do świadczenia usług przesyłania wiadomości i współpracy w czasie rzeczywistym dla swoich klientów. Capital One: Firma świadcząca usługi finansowe wykorzystuje stronę AWS do zasilania swoich aplikacji i usług skierowanych do klientów oraz do wspierania swoich inicjatyw w zakresie analizy danych i uczenia maszynowego.

To tylko kilka przykładów z wielu firm, które wybrały AWS jako swoją platformę cloud computing. Dzięki skalowalnej, elastycznej i bezpiecznej infrastrukturze, AWS stała się popularnym wyborem dla firm wszystkich rozmiarów i branż.

AWS usługi

Usługa obliczeniowa

AWS zapewnia różne usługi obliczeniowe, aby sprostać wymaganiom różnych aplikacji i obciążeń. Jedną z najbardziej popularnych usług jest Elastic Compute Cloud (EC2).

AWS EC2

EC2 to skalowalna moc obliczeniowa, która umożliwia szybkie uruchamianie maszyn wirtualnych (VM) z różnymi systemami operacyjnymi. Zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją maszyn wirtualnych i umożliwia łatwe skalowanie w górę lub w dół zgodnie z wymaganiami. Można również wybrać spośród szeregu wstępnie skonfigurowanych instancji zoptymalizowanych pod kątem określonych obciążeń, takich jak instancje ogólnego przeznaczenia, zoptymalizowane pod kątem obliczeń, zoptymalizowane pod kątem pamięci lub akcelerowane przez GPU.

AWS Lambda

AWS Lambda to usługa serverless computing, która pozwala na uruchamianie kodu bez konieczności dostarczania i zarządzania serwerami. Dzięki Lambda, możesz uruchamiać swój kod w odpowiedzi na zdarzenia, takie jak zmiany danych w wiadrze S3 lub nowe żądanie API, i automatycznie skalować swoją aplikację w zależności od zapotrzebowania. Ta usługa jest idealna do budowania mikroserwisów i aplikacji sterowanych zdarzeniami.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) to usługa przechowywania obiektów, która umożliwia przechowywanie, pobieranie i zarządzanie dużymi ilościami danych, takich jak dokumenty, obrazy i filmy. S3 jest wysoce skalowalny i zapewnia bardzo trwałe i dostępne rozwiązanie do przechowywania danych. Może być używany jako jezioro danych do analizy dużych danych lub jako podstawowy magazyn dla aplikacji cloud-native.

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store (EBS) zapewnia trwałe wolumeny pamięci masowej na poziomie bloku do użytku z instancjami EC2. Oferuje wysoką wydajność, niskie opóźnienia i możliwość dynamicznego dostosowania rozmiaru pamięci masowej do wymagań. EBS zapewnia również różne opcje ochrony danych, takie jak migawki i replikacja.

Baza danych

AWS zapewnia różne usługi zarządzanych baz danych, aby spełnić potrzeby różnych typów aplikacji i obciążeń. Dwie popularne usługi wśród nich to DynamoDB i RDS.

DynamoDB

DynamoDB to usługa bazy danych NoSQL, która zapewnia szybkie i elastyczne przechowywanie danych dla aplikacji wymagających spójnej i przewidywalnej wydajności. Obsługuje zarówno dokumentowe, jak i kluczowo-wartościowe modele danych i oferuje nieograniczone skalowanie. DynamoDB zapewnia również zarządzane i wysoce dostępne rozwiązanie, co czyni go idealnym dla aplikacji chmurowych.

RDS

Amazon Relational Database Service (RDS) to zarządzana usługa relacyjnej bazy danych, która ułatwia konfigurację, obsługę i skalowanie relacyjnej bazy danych w chmurze. RDS obsługuje wiele silników baz danych, w tym. Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL oraz MySQL. Zapewnia automatyczne tworzenie kopii zapasowych, poprawianie oprogramowania oraz automatyczne wykrywanie i odzyskiwanie awarii, dzięki czemu jest wysoce dostępnym i skalowalnym rozwiązaniem dla relacyjnych baz danych.

Tworzenie sieci i dostarczanie treści

AWS oferuje różne usługi sieciowe i dostarczania treści, aby pomóc w bezpiecznym i efektywnym dostarczaniu treści do klientów. Dwie popularne usługi to Virtual Private Cloud (VPC) i Route 53.

VPC

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) umożliwia uruchomienie zasobów AWS w logicznie odizolowanej części chmury AWS, gdzie można bezpiecznie przechowywać dane i uzyskiwać do nich dostęp za pośrednictwem sieci. VPC kontroluje wirtualne środowisko sieciowe, w tym zakres adresów IP, podsieci, tablice routingu i bramy sieciowe.

Route 53

Amazon Route 53 to wysoce dostępna i skalowalna usługa Domain Name System (DNS). Umożliwia kierowanie ruchu do aplikacji lub witryny za pomocą różnych typów routingu, takich jak prosty, ważony, oparty na opóźnieniach lub geolokalizacji. Route 53 zapewnia również usługi rejestracji domen, umożliwiając łatwe zarządzanie nazwami domen i rekordami DNS w jednym miejscu.

Narzędzia dla programistów

AWS zapewnia różne narzędzia do tworzenia i wdrażania oprogramowania, takie jak CodeStar i CodeBuild.

CodeStar

AWS CodeStar Jest to w pełni zarządzana usługa, która ułatwia tworzenie, budowanie i wdrażanie aplikacji na stronie AWS. CodeStar zapewnia wstępnie skonfigurowane środowiska programistyczne dla różnych języków programowania i frameworków, w tym Java, .NET, Node.js, Python i Ruby. Udostępnia również potok ciągłej integracji i dostarczania (CI/CD), ułatwiając automatyzację wdrażania aplikacji.

CodeBuild

AWS CodeBuild CodeBuild integruje się z popularnymi repozytoriami kodu źródłowego, takimi jak AWS CodeCommit, GitHub i Bitbucket, oraz udostępnia wstępnie skonfigurowane środowiska budowania dla różnych języków programowania i frameworków. CodeBuild zapewnia również skalowalną i wysoce dostępną infrastrukturę budowania, dzięki czemu idealnie nadaje się do budowania i testowania na dużą skalę.

Bezpieczeństwo, tożsamość i zgodność

AWS oferuje różne usługi pomagające w zabezpieczeniu i spełnieniu wymogów bezpieczeństwa i przepisów, takie jak IAM i KMS.

IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) to usługa internetowa umożliwiająca bezpieczne zarządzanie dostępem do zasobów AWS dla użytkowników. IAM umożliwia tworzenie i zarządzanie użytkownikami i grupami AWS oraz przypisywanie im uprawnień do dostępu do zasobów AWS. IAM zapewnia również opcje uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

KMS

AWS Key Management Service (KMS) to usługa zarządzana, która ułatwia tworzenie i kontrolowanie kluczy szyfrowania używanych do szyfrowania danych. KMS integruje się z różnymi usługami AWS, takimi jak S3, EBS i RDS, i zapewnia scentralizowaną kontrolę nad kluczami szyfrowania używanymi do szyfrowania danych. KMS zapewnia również bezpieczne i wysoce dostępne rozwiązanie do zarządzania kluczami, dzięki czemu idealnie nadaje się do szyfrowania i ochrony danych.

Narzędzia do zarządzania

AWS udostępnia różne narzędzia ułatwiające zarządzanie i monitorowanie infrastruktury, takie jak CloudWatch i CloudFormation.

CloudWatch

Amazon CloudWatch Jest to usługa monitorowania zasobów AWS i aplikacji uruchamianych na AWS. CloudWatch dostarcza danych i wglądów operacyjnych dla różnych zasobów AWS, takich jak EC2 instancje, RDS bazy danych i wiadra S3. Zapewnia również alerty i automatyczne działania, umożliwiając szybkie reagowanie na zmiany w środowisku.

CloudFormation

AWS CloudFormation CloudFormation jest usługą umożliwiającą tworzenie, aktualizację i usuwanie zasobów AWS w sposób przewidywalny i powtarzalny. zapewnia wspólny język do opisywania i dostarczania wszystkich zasobów infrastruktury w aplikacji. Zapewnia również wersjonowanie i śledzenie zmian, co ułatwia przywracanie zmian lub wprowadzanie nowych wersji infrastruktury.

FAQ

Co to jest Amazon Web Services (AWS)?

AWS to platforma chmury obliczeniowej oferowana przez Amazon, która zapewnia pakiet usług i infrastruktury do budowania i hostowania aplikacji internetowych.

Jakie są korzyści z używania AWS?

Opłacalność, skalowalność, bezpieczeństwo, niezawodność i szeroki zakres usług.

Jak AWS wypada na tle innych platform cloud computing?

AWS jest największą i najbardziej dojrzałą platformą chmurową, oferującą szerszy zakres usług i większą skalę w porównaniu z innymi platformami.

Jakie usługi oferuje AWS?

AWS oferuje ponad 200 usług w chmurze, w tym usługi obliczeniowe, przechowywania, bazy danych, analityki, uczenia maszynowego, mobilne, bezpieczeństwa i Internetu rzeczy (IoT).

Czym jest obraz maszyny Amazon (AMI)?

AMI to wstępnie skonfigurowany obraz maszyny wirtualnej używany do tworzenia instancji w chmurze AWS.

Jak rozpocząć pracę z AWS?

Utwórz konto AWS, wybierz potrzebne usługi i zacznij korzystać z konsoli zarządzania AWS, interfejsu API lub CLI, aby uzyskać dostęp do usług i zarządzać nimi.

Jak wyceniana jest usługa AWS?

AWS Opłaty za usługi są naliczane na podstawie wykorzystania, z wieloma modelami cenowymi, takimi jak za godzinę, za gb i za żądanie.

Czy istnieje darmowy poziom dla AWS?

Tak, AWS oferuje darmową warstwę z ograniczoną liczbą usług dla nowych klientów na okres jednego roku.

Czy AWS jest bezpieczny?

AWS zapewnia bezpieczną infrastrukturę i oferuje funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, zarządzanie tożsamością i dostępem oraz bezpieczeństwo sieci. Jednak ostateczne bezpieczeństwo Twoich danych zależy od wdrożenia i użytkowania.