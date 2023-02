Bem-vindo a um exame completo de Amazon Web Services (AWS), a plataforma líder de computação em nuvem que revolucionou a indústria tecnológica. AWS oferece uma vasta gama de soluções avançadas que respondem às diferentes necessidades das empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups a grandes empresas. Com as suas ofertas de vanguarda em áreas críticas como armazenamento, computação, segurança e inteligência artificial, AWS estabeleceu-se como uma referência de inovação e desempenho. Neste artigo pormenorizado, vamos analisar as vantagens e capacidades únicas da AWS e como esta pode ajudar a sua empresa a alcançar o sucesso, eficiência e escalabilidade ideais.

O que é a computação em nuvem?

A computação em nuvem é um modelo de entrega de serviços de TI em que os utilizadores podem aceder a recursos informáticos partilhados através da Internet em vez de gerirem e manterem a sua própria infra-estrutura. A computação em nuvem permite o acesso a recursos escaláveis, tais como armazenamento, potência de computação e aplicações de software, proporcionando benefícios tais como redução de custos, maior agilidade e redução da complexidade das TI.

O que é AWS?

AWS (Amazon Web Services) é uma colecção de serviços de computação remota (também chamados web services) que constituem uma plataforma de computação em nuvem oferecida por Amazon.com. Estes serviços operam a partir de 12 regiões geográficas em todo o mundo e fornecem vários serviços, tais como poder de computação, armazenamento, bases de dados e análises, facilitando às empresas a escala e execução de aplicações e serviços. AWS Os clientes beneficiam da segurança, fiabilidade e escalabilidade oferecidas pela maior plataforma de computação em nuvem do mundo e uma gama de ferramentas para monitorizar e gerir os seus recursos.

História de AWS

Amazon Web Services (AWS) foi lançado em Março de 2006, oferecendo aos programadores e empresas acesso ao vasto conjunto de serviços web de infra-estrutura da Amazon. Inicialmente, o serviço concentrou-se em oferecer aos programadores soluções de armazenamento simples, escaláveis e económicas. Com o tempo, AWS expandiu as suas ofertas para incluir uma vasta gama de serviços, incluindo computação, bases de dados, análises, aprendizagem de máquinas, móveis, segurança, e muito mais. Actualmente, AWS é a maior plataforma de computação em nuvem do mundo, com milhões de clientes desde startups a grandes empresas, incluindo grandes corporações como a Netflix, Airbnb, e Twitter. AWS continuou a inovar e expandir as suas ofertas, solidificando a sua posição como líder na indústria de computação em nuvem.

Como é que AWS funciona?

AWS (Amazon Web Services) funciona como uma plataforma de computação em nuvem, fornecendo acesso remoto a vários recursos informáticos através da Internet. Os serviços oferecidos por AWS incluem poder computacional, armazenamento, bases de dados, e várias ferramentas e serviços para o desenvolvimento, implementação e gestão de aplicações. Para utilizar AWS, os clientes inscrevem-se numa conta AWS, depois acedem aos recursos de que necessitam através da Consola de Gestão AWS, APIs, ou ferramentas de linha de comando. Os clientes podem escolher os serviços de que necessitam e pagar apenas pelos recursos que consomem, fornecendo uma solução rentável e flexível.

AWS opera globalmente, com centros de dados localizados em múltiplas regiões geográficas em todo o mundo. Isto permite aos clientes escolher o local onde querem que os seus dados sejam armazenados, proporcionando controlo adicional sobre a privacidade e segurança dos dados. AWS também oferece uma gama de certificações de segurança e conformidade, tais como SOC, PCI, e HIPAA, ajudando os clientes a garantir que os seus dados estão seguros e em conformidade com os regulamentos relevantes. AWS fornece uma solução escalável, flexível e rentável para aceder a uma vasta gama de recursos de TI através da Internet, sem necessidade de manter e gerir a infra-estrutura subjacente.

Vantagens de AWS

Escalabilidade : AWS oferece acesso a uma vasta gama de recursos informáticos a pedido, facilitando às empresas a escala da sua infra-estrutura informática conforme as necessidades.

: oferece acesso a uma vasta gama de recursos informáticos a pedido, facilitando às empresas a escala da sua infra-estrutura informática conforme as necessidades. Rentabilidade : AWS os clientes pagam apenas pelos recursos que consomem, fornecendo uma solução rentável sem custos iniciais ou compromissos a longo prazo.

: os clientes pagam apenas pelos recursos que consomem, fornecendo uma solução rentável sem custos iniciais ou compromissos a longo prazo. Fiabilidade : AWS opera uma rede global de centros de dados altamente seguros e fiáveis, fornecendo alta disponibilidade e capacidades de recuperação de desastres.

: opera uma rede global de centros de dados altamente seguros e fiáveis, fornecendo alta disponibilidade e capacidades de recuperação de desastres. Flexibilidade : AWS oferece uma vasta gama de serviços, incluindo computação, armazenamento, bases de dados, e análises, permitindo aos clientes construir e executar várias aplicações e serviços.

: oferece uma vasta gama de serviços, incluindo computação, armazenamento, bases de dados, e análises, permitindo aos clientes construir e executar várias aplicações e serviços. Inovação : AWS investe fortemente em investigação e desenvolvimento, lançando regularmente novos e inovadores serviços e funcionalidades e proporcionando aos clientes acesso à mais recente tecnologia.

: investe fortemente em investigação e desenvolvimento, lançando regularmente novos e inovadores serviços e funcionalidades e proporcionando aos clientes acesso à mais recente tecnologia. Segurança : AWS implementa várias medidas e certificações de segurança para ajudar a proteger os dados dos clientes e assegurar o cumprimento dos regulamentos relevantes.

: implementa várias medidas e certificações de segurança para ajudar a proteger os dados dos clientes e assegurar o cumprimento dos regulamentos relevantes. Alcance global: Com centros de dados localizados em múltiplas regiões geográficas, AWS permite aos clientes armazenar dados mais perto dos seus clientes, melhorando o desempenho e reduzindo a latência.

AWS fornece uma solução flexível, rentável e segura para aceder a uma vasta gama de recursos de TI, permitindo às empresas escalar e inovar de forma mais eficiente.

Desvantagens de AWS

Complexidade : AWS oferece uma vasta gama de serviços e características, que podem ser complexos de gerir e navegar, especialmente para organizações recém-chegadas à computação em nuvem.

: oferece uma vasta gama de serviços e características, que podem ser complexos de gerir e navegar, especialmente para organizações recém-chegadas à computação em nuvem. Custo : Enquanto AWS oferece uma solução rentável, o seu modelo de preços pode tornar-se caro para empresas com elevada utilização ou requisitos especializados.

: Enquanto oferece uma solução rentável, o seu modelo de preços pode tornar-se caro para empresas com elevada utilização ou requisitos especializados. Dependência da Internet : AWS depende de uma ligação estável e rápida à Internet, e quaisquer interrupções podem ter impacto no desempenho e disponibilidade dos serviços.

: depende de uma ligação estável e rápida à Internet, e quaisquer interrupções podem ter impacto no desempenho e disponibilidade dos serviços. Vendor lock-in : Uma vez que uma empresa tenha investido em AWS , a mudança para outro fornecedor pode ser difícil e dispendiosa, criando um "lock-in" de fornecedor.

: Uma vez que uma empresa tenha investido em , a mudança para outro fornecedor pode ser difícil e dispendiosa, criando um "lock-in" de fornecedor. Preocupações de segurança : Enquanto AWS implementa uma série de medidas de segurança, ainda existem riscos e preocupações de segurança associados ao armazenamento de dados sensíveis na nuvem.

: Enquanto implementa uma série de medidas de segurança, ainda existem riscos e preocupações de segurança associados ao armazenamento de dados sensíveis na nuvem. Falta de controlo: AWS os clientes devem confiar em Amazon para gerir e manter as infra-estruturas e serviços subjacentes, o que pode reduzir o seu controlo e visibilidade sobre os seus recursos de TI.

AWS proporciona muitos benefícios, vem também com as suas desvantagens, incluindo a complexidade, o custo, a dependência da Internet, o bloqueio de fornecedores, as preocupações de segurança e a falta de controlo. As empresas devem considerar cuidadosamente estes factores ao avaliar AWS e outras opções de computação em nuvem.

Migração

A migração refere-se à deslocação de dados, aplicações ou outros recursos de TI de um local para outro, tais como de um ambiente local para a nuvem ou de um ambiente de nuvem para outro. AWS oferece uma gama de serviços e ferramentas de migração para ajudar os clientes a deslocar os seus recursos de TI para a nuvem AWS. Alguns dos benefícios da migração para AWS incluem o aumento da escalabilidade, redução de custos e melhoria da segurança e desempenho.

AWS Os serviços e ferramentas de migração incluem:

AWS Migration Hub : Uma localização central para acompanhar o progresso da migração e monitorizar a saúde das aplicações migradas.

: Uma localização central para acompanhar o progresso da migração e monitorizar a saúde das aplicações migradas. AWS Application Discovery Service : Ajuda os clientes a identificar e avaliar as suas aplicações e infra-estruturas no local, facilitando o planeamento e execução das migrações.

: Ajuda os clientes a identificar e avaliar as suas aplicações e infra-estruturas no local, facilitando o planeamento e execução das migrações. AWS Database Migration Service : Permite aos clientes migrar bases de dados para AWS com o mínimo de tempo de paragem facilmente.

: Permite aos clientes migrar bases de dados para com o mínimo de tempo de paragem facilmente. AWS Server Migration Service : Automatiza a migração de máquinas virtuais on-premises para a nuvem AWS .

: Automatiza a migração de máquinas virtuais on-premises para a nuvem . AWS Snowball : Um serviço seguro e económico de transferência de dados que permite aos clientes transferir grandes quantidades de dados para dentro e fora de AWS .

AWS fornece uma gama de opções de migração para ajudar os clientes a mover os seus recursos de TI para a nuvem, proporcionando maior escalabilidade, custos reduzidos, e maior segurança e desempenho.

Aplicações de AWS

AWS fornece uma vasta gama de serviços e ferramentas para empresas, desenvolvedores, e organizações de todas as dimensões. Aqui estão algumas das principais aplicações de AWS:

Armazenamento e cópia de segurança

AWS fornece uma gama de opções de armazenamento, incluindo armazenamento de objectos, armazenamento de ficheiros e armazenamento em bloco, facilitando às empresas o armazenamento, o backup e a recuperação dos seus dados. Além disso, AWS oferece uma gama de serviços de backup e recuperação de desastres, proporcionando aos clientes uma solução fiável e segura para a protecção dos seus dados.

Sítios Web

AWS facilita às empresas o alojamento e gestão dos seus sítios web, fornecendo soluções de alojamento web escaláveis e altamente disponíveis. Com AWS, os clientes podem construir e implementar os seus sítios Web de forma rápida e fácil sem se preocuparem com a gestão da infra-estrutura subjacente.

Jogos

AWS fornece uma gama de serviços e ferramentas para criadores de jogos, permitindo-lhes construir, implementar e escalar aplicações de jogo de alto desempenho. AWS oferece a infra-estrutura necessária, tal como computação e armazenamento, para apoiar jogos multijogadores em larga escala, fornecendo uma solução fiável e escalável para criadores de jogos.

Aplicações móveis, web, e sociais

AWS fornece uma gama de serviços e ferramentas para construir, implementar e escalar aplicações móveis, web, e sociais. Da infra-estrutura backend à análise e aprendizagem de máquinas, AWS facilita às empresas a construção e execução das suas aplicações, fornecendo as ferramentas necessárias para o sucesso no mundo do mobile-first.

Grande gestão e análise de dados

AWS fornece uma gama de serviços e ferramentas para a gestão e análise de grandes quantidades de dados, facilitando às empresas a obtenção de conhecimentos e a tomada de decisões informadas. Com AWS, os clientes podem armazenar e processar grandes quantidades de dados e utilizar serviços de aprendizagem e análise de máquinas para descobrir padrões e tendências ocultos.

Inteligência artificial

AWS fornece uma gama de serviços de inteligência artificial, incluindo aprendizagem de máquinas, processamento de linguagem natural, e visão por computador, permitindo às empresas construir e implementar aplicações inteligentes. AWS fornece a infra-estrutura e as ferramentas necessárias para apoiar o desenvolvimento e implementação de IA, fornecendo uma solução poderosa para as empresas que procuram alavancar a IA.

Mensagens e notificações

AWS fornece uma gama de serviços de mensagens e notificações, facilitando às empresas o envio e a recepção de mensagens e notificações em tempo real. AWS fornece uma solução escalável, segura e fiável para as empresas que constroem e implantam aplicações de mensagens e notificações.

Realidade aumentada e realidade virtual

AWS fornece vários serviços e ferramentas para construir e implementar aplicações de realidade aumentada e virtual. AWS fornece as ferramentas para construir e escalar aplicações AR e VR de alto desempenho, desde a infra-estrutura backend à aprendizagem de máquinas e visão por computador.

Desenvolvimento de jogos

AWS fornece uma gama de serviços e ferramentas para os criadores de jogos, permitindo-lhes construir, implementar, e escalar aplicações de jogo de alto desempenho. Com AWS, os criadores de jogos têm acesso às infra-estruturas e ferramentas necessárias para construir e escalar os seus jogos, fornecendo uma solução fiável e escalável para o desenvolvimento de jogos.

Internet das coisas

AWS fornece uma gama de serviços e ferramentas para a construção e implementação de aplicações de IdC, facilitando às empresas a ligação e gestão de dispositivos e o processamento e análise de dados. Com AWS, as empresas podem construir e escalar as suas aplicações IoT de forma rápida e fácil, fornecendo uma solução poderosa para a Internet das Coisas.

AWS fornece uma vasta gama de serviços e ferramentas para empresas, desenvolvedores, e organizações de todas as dimensões, fornecendo uma solução poderosa para construir, implementar, e escalar uma vasta gama de aplicações e serviços.

AWS Modelo de preços

O modelo de preços AWS baseia-se numa abordagem de pagamento por encomenda, o que significa que os clientes só pagam pelos serviços e recursos que utilizam. AWS oferece uma gama de opções de preços para os seus serviços, incluindo

Prestações a pedido : Os clientes podem pagar pelos recursos informáticos por hora, sem quaisquer custos iniciais ou compromissos a longo prazo.

: Os clientes podem pagar pelos recursos informáticos por hora, sem quaisquer custos iniciais ou compromissos a longo prazo. Prestações pontuais : Os clientes podem licitar na capacidade de computação de reserva Amazon EC2 e executar aplicações a um custo inferior ao preço a pedido.

: Os clientes podem licitar na capacidade de computação de reserva e executar aplicações a um custo inferior ao preço a pedido. Instâncias reservadas : Os clientes podem fazer um pagamento baixo e único pela capacidade reservada e receber um desconto significativo em comparação com os preços a pedido em troca de um compromisso de 1 ou 3 anos.

: Os clientes podem fazer um pagamento baixo e único pela capacidade reservada e receber um desconto significativo em comparação com os preços a pedido em troca de um compromisso de 1 ou 3 anos. Anfitriões Dedicados : Os clientes podem executar as suas aplicações em servidores dedicados de um só tenente e pagar uma taxa horária mais baixa do que o preço on-demand.

: Os clientes podem executar as suas aplicações em servidores dedicados de um só tenente e pagar uma taxa horária mais baixa do que o preço on-demand. Planos de poupança: Os clientes podem comprometer-se com uma quantidade consistente de utilização computacional e receber um desconto na tarifa horária para Amazon EC2 e utilização Fargate.

Adicionalmente, AWS oferece uma gama de ferramentas e calculadoras para ajudar os clientes a estimar os seus custos mensais e optimizar a sua utilização para AWS. AWS proporciona transparência nos seus preços, tornando mais fácil para os clientes compreenderem e controlarem os seus custos.

Empresas que utilizam AWS

Muitas empresas de uma série de indústrias utilizam Amazon Web Services (AWS) como a sua plataforma de cloud computing. Algumas das empresas bem conhecidas que utilizam AWS incluem:

Netflix: Um fornecedor líder de streaming de vídeo e conteúdo cinematográfico, utiliza AWS para alimentar a sua enorme infra-estrutura global e dimensionar os seus serviços a milhões de clientes.

para alimentar a sua enorme infra-estrutura global e dimensionar os seus serviços a milhões de clientes. Airbnb: A popular plataforma de home-sharing conta com AWS para lidar com a sua base de clientes em rápido crescimento e gerir a sua grande quantidade de dados.

para lidar com a sua base de clientes em rápido crescimento e gerir a sua grande quantidade de dados. Dropbox: O popular serviço de alojamento de ficheiros utiliza AWS para armazenar e gerir os ficheiros e dados dos seus clientes e para potenciar a sua sincronização e partilha de características.

para armazenar e gerir os ficheiros e dados dos seus clientes e para potenciar a sua sincronização e partilha de características. Twitch: A plataforma líder de streaming ao vivo para jogadores utiliza AWS para fornecer streams de vídeo de alta qualidade a milhões de espectadores e para gerir a sua base de utilizadores em crescimento.

para fornecer streams de vídeo de alta qualidade a milhões de espectadores e para gerir a sua base de utilizadores em crescimento. ESPN: A empresa de média desportiva usa AWS para entregar o seu conteúdo a milhões de espectadores e para lidar com o elevado tráfego e grandes quantidades de dados gerados durante grandes eventos desportivos.

para entregar o seu conteúdo a milhões de espectadores e para lidar com o elevado tráfego e grandes quantidades de dados gerados durante grandes eventos desportivos. Pouco dinâmico: A popular plataforma de comunicação no local de trabalho utiliza AWS para gerir a sua base de utilizadores em rápido crescimento e para fornecer serviços de mensagens e colaboração em tempo real aos seus clientes.

para gerir a sua base de utilizadores em rápido crescimento e para fornecer serviços de mensagens e colaboração em tempo real aos seus clientes. Capital One: A empresa de serviços financeiros utiliza AWS para potenciar as suas aplicações e serviços voltados para o cliente e para apoiar as suas iniciativas de análise de dados e aprendizagem de máquinas.

Estes são apenas alguns exemplos das muitas empresas que escolheram AWS como a sua plataforma de cloud computing. Com a sua infra-estrutura expansível, flexível e segura, AWS tornou-se uma escolha popular para empresas de todas as dimensões e indústrias.

AWS serviços

Serviço de cálculo

AWS fornece vários serviços informáticos para satisfazer as exigências de diferentes aplicações e cargas de trabalho. Um dos serviços mais populares é o Elastic Compute Cloud (EC2).

AWS EC2

EC2 é uma capacidade computacional escalável que lhe permite lançar rapidamente máquinas virtuais (VMs) com vários sistemas operativos. Fornece um controlo completo sobre a configuração das suas VMs e permite-lhe escalar facilmente para cima ou para baixo de acordo com as suas necessidades. Também pode seleccionar entre uma gama de instâncias pré-configuradas optimizadas para cargas de trabalho específicas, tais como instâncias de uso geral, optimizadas para computação, optimizadas para memória, ou aceleradas por GPU.

AWS Lambda

AWS Lambda é um serviço de computação sem servidor que lhe permite executar código sem provisionar ou gerir servidores. Com Lambda, pode executar o seu código em resposta a eventos, tais como alterações de dados num balde S3 ou um novo pedido de API, e escalar automaticamente a sua aplicação com base na procura. Este serviço é ideal para a construção de micro-serviços e aplicações orientadas para eventos.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) é um serviço de armazenamento de objectos que lhe permite armazenar, recuperar e gerir grandes quantidades de dados, tais como documentos, imagens, e vídeos. S3 é altamente escalável e proporciona uma solução altamente durável e disponível para o armazenamento de dados. Pode ser utilizado como um lago de dados para grandes análises de dados ou como armazenamento primário para aplicações nativas de nuvens.

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store (EBS) fornece volumes persistentes de armazenamento a nível de bloco para utilização com EC2 instâncias. Oferece alto desempenho, baixa latência, e a capacidade de ajustar dinamicamente o tamanho do seu armazenamento de acordo com as suas necessidades. EBS também fornece várias opções para protecção de dados, tais como instantâneos e replicação.

Base de dados

AWS fornece vários serviços de base de dados geridos para satisfazer as necessidades de diferentes tipos de aplicações e cargas de trabalho. Dois serviços populares entre estes são DynamoDB e RDS.

DynamoDB

DynamoDB é um serviço de base de dados NoSQL que fornece armazenamento de dados rápido e flexível para aplicações que requerem um desempenho consistente e previsível. Suporta modelos de dados tanto de documentos como de valores-chave e oferece escalas ilimitadas. DynamoDB também fornece uma solução gerida e altamente disponível, tornando-o ideal para aplicações nativas da nuvem.

RDS

Amazon O Serviço de Base de Dados Relacionais (RDS) é um serviço de base de dados relacional gerido que facilita a criação, operação e escala de uma base de dados relacional na nuvem. RDS suporta múltiplos motores de base de dados, incluindo Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, e MySQL. Fornece cópias de segurança automáticas, correcção de software, e detecção e recuperação automática de falhas, tornando-a uma solução altamente disponível e escalável para bases de dados relacionais.

Criação de redes e entrega de conteúdos

AWS fornece vários serviços de rede e de entrega de conteúdos para o ajudar a entregar conteúdos de forma segura e eficiente aos seus clientes. Dois serviços populares são Virtual Private Cloud (VPC) e Route 53.

VPC

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) permite-lhe lançar recursos AWS numa secção logicamente isolada da AWS Cloud, onde pode armazenar dados em segurança e aceder a eles através da sua rede. VPC controla o seu ambiente de rede virtual, incluindo gama de endereços IP, sub-redes, tabelas de encaminhamento, e gateways de rede.

Route 53

Amazon Route 53 é um serviço de Sistema de Nomes de Domínio (DNS) altamente disponível e escalável. Permite-lhe encaminhar tráfego para a sua aplicação ou website através de vários tipos de encaminhamento, tais como encaminhamento simples, ponderado, baseado em latência, ou baseado em geolocalização. Route 53 também fornece serviços de registo de domínios, permitindo-lhe gerir facilmente os seus nomes de domínio e registos DNS num só local.

Ferramentas de desenvolvimento

AWS fornece várias ferramentas de desenvolvimento e implementação de software, tais como CodeStar e CodeBuild.

CodeStar

AWS CodeStar é um serviço totalmente gerido que facilita o desenvolvimento, construção e implementação de aplicações em AWS. CodeStar fornece ambientes de desenvolvimento pré-configurados para várias linguagens de programação e frameworks, incluindo Java, .NET, Node.js, Python, e Ruby. Fornece também uma conduta de integração e entrega contínua (CI/CD), tornando fácil a automatização da implementação das suas aplicações.

CodeBuild

AWS CodeBuild é um serviço de compilação totalmente gerido que compila código fonte, executa testes, e produz pacotes de software prontos a implementar. CodeBuild integra-se com repositórios de código fonte populares, tais como AWS CodeCommit, GitHub, e Bitbucket, e fornece ambientes de compilação pré-configurados para várias linguagens de programação e frameworks. CodeBuild também fornece infra-estrutura de compilação escalável e altamente disponível, tornando-a ideal para compilação e testes de cargas de trabalho em grande escala.

Segurança, identidade e conformidade

AWS fornece vários serviços para o ajudar a garantir e a cumprir os seus requisitos de segurança e regulamentares, tais como IAM e KMS.

IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço web que permite a gestão segura do acesso aos recursos AWS para os seus utilizadores. IAM permite-lhe criar e gerir AWS utilizadores e grupos e atribuir-lhes permissões de acesso aos recursos AWS. IAM também fornece opções de autenticação multi-factor (AMF) para maior segurança.

KMS

AWS Key Management Service (KMS) é um serviço gerido que facilita a criação e controlo das chaves de encriptação usadas para encriptar os seus dados. KMS integra-se com vários serviços AWS, tais como S3, EBS, e RDS, e fornece controlo centralizado sobre as chaves de encriptação usadas para encriptar os seus dados. KMS também fornece uma solução segura e altamente disponível para a gestão de chaves, tornando-a ideal para a encriptação e protecção de dados.

Ferramentas de gestão

AWS fornece várias ferramentas para o ajudar a gerir e monitorizar as suas infra-estruturas, tais como CloudWatch e CloudFormation.

CloudWatch

Amazon CloudWatch é um serviço de monitorização de recursos AWS e das aplicações que executa em AWS. CloudWatch fornece dados e conhecimentos operacionais para vários recursos AWS, tais como EC2 instâncias, RDS bases de dados, e baldes S3. Também fornece alertas e acções automatizadas, permitindo-lhe responder rapidamente a mudanças no seu ambiente.

CloudFormation

AWS CloudFormation é um serviço que lhe permite criar, actualizar e eliminar recursos AWS de forma previsível e repetível. CloudFormation fornece uma linguagem comum para descrever e fornecer todos os recursos de infra-estrutura na sua aplicação. Também fornece seguimento de versões e alterações, facilitando a reversão de alterações ou a implementação de novas versões da sua infra-estrutura.

FAQ

O que é Amazon Web Services (AWS)?

AWS é uma plataforma de computação em nuvem oferecida por Amazon que fornece um conjunto de serviços e infra-estruturas para construir e alojar aplicações web.

Quais são os benefícios da utilização de AWS?

Custo-eficácia, escalabilidade, segurança, fiabilidade, e uma vasta gama de serviços.

Como é que AWS se compara com outras plataformas de nebulosa computacional?

AWS é a maior e mais madura plataforma de cloud computing, oferecendo uma maior gama de serviços e uma maior escala em comparação com outras plataformas.

Que tipo de serviços oferece a AWS?

AWS oferece mais de 200 serviços baseados na nuvem, incluindo serviços de computação, armazenamento, base de dados, análise, aprendizagem de máquinas, móveis, segurança, e Internet das Coisas (IoT).

O que é um Amazon Machine Image (AMI)?

Uma AMI é uma imagem de máquina virtual pré-configurada utilizada para criar uma instância na AWS nuvem.

Como é que começo com AWS?

Crie uma conta AWS, escolha os serviços de que necessita, e comece a utilizar o AWS Management Console, API, ou CLI para aceder e gerir os seus serviços.

Qual é o preço do AWS?

AWS Os serviços são cobrados com base na utilização, com múltiplos modelos de preços, tais como por hora, por gb, e por pedido.

Existe um escalão gratuito para AWS?

Sim, AWS oferece um escalão gratuito com um número limitado de serviços para novos clientes durante um ano.

O AWS é seguro?

AWS fornece uma infra-estrutura segura e oferece características de segurança tais como encriptação, gestão de identidade e acesso, e segurança de rede. No entanto, a segurança final dos seus dados depende da sua implementação e utilização.