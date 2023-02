Bienvenue dans un examen complet de Amazon Web Services (AWS), la principale plateforme de cloud computing qui a révolutionné l'industrie technologique. AWS offre une large gamme de solutions avancées qui répondent aux besoins variés des entreprises de toutes tailles, des petites startups aux grandes entreprises. Grâce à ses offres de pointe dans des domaines essentiels tels que le stockage, le calcul, la sécurité et l'intelligence artificielle, AWS s'est imposé comme une référence en matière d'innovation et de performance. Dans cet article détaillé, nous allons nous plonger dans les avantages et les capacités uniques d'AWS et voir comment il peut aider votre entreprise à atteindre un succès, une efficacité et une évolutivité optimaux.

Qu'est-ce que le cloud computing ?

Le cloud computing est un modèle de fourniture de services informatiques dans lequel les utilisateurs peuvent accéder à des ressources informatiques partagées sur Internet au lieu de gérer et d'entretenir leur propre infrastructure. Le cloud computing permet un accès à la demande à des ressources évolutives telles que le stockage, la puissance de calcul et les applications logicielles, offrant des avantages tels que des économies de coûts, une plus grande souplesse et une réduction de la complexité informatique.

Qu'est-ce que AWS?

AWS (Amazon Web Services) est un ensemble de services informatiques à distance (également appelés services Web) qui constituent une plate-forme de cloud computing proposée par Amazon.com. Ces services fonctionnent à partir de 12 régions géographiques dans le monde entier et fournissent divers services, tels que la puissance de calcul, le stockage, les bases de données et l'analyse, facilitant ainsi la mise à l'échelle et l'exécution d'applications et de services pour les entreprises. Les clients de AWS bénéficient de la sécurité, de la fiabilité et de l'évolutivité offertes par la plus grande plateforme de cloud computing au monde, ainsi que d'une gamme d'outils pour surveiller et gérer leurs ressources.

AppMaster est une plateformeno-code qui offre une solution pratique aux particuliers et aux entreprises pour développer et lancer leurs applications sans avoir à écrire de code. Cette plateforme innovante utilise l'infrastructure robuste de AWS pour héberger ses applications utilisateur et ses serveurs de produits. La plateforme exploite la puissance des serveurs AWS qui sont équipés des derniers processeurs Graviton3 basés sur l'architecture ARM, garantissant des performances fiables et efficaces. Cette combinaison d'une technologie de pointe et d'une interface conviviale fait de AppMaster un atout précieux pour quiconque cherche à lancer une application rapidement et efficacement. Grâce à sa capacité à simplifier le processus de développement, AppMaster est un choix idéal pour ceux qui ont peu ou pas d'expérience en matière de codage.

Historique de AWS

Amazon Web Services (AWS) a été lancé en mars 2006, offrant aux développeurs et aux entreprises un accès à la vaste gamme de services Web d'infrastructure d'Amazon. Au départ, le service visait à offrir aux développeurs des solutions de stockage simples, évolutives et rentables. Au fil du temps, AWS a élargi son offre pour inclure un large éventail de services, notamment l'informatique, les bases de données, l'analytique, l'apprentissage automatique, le mobile, la sécurité, etc. Aujourd'hui, AWS est la plus grande plateforme de cloud computing au monde, avec des millions de clients, des startups aux grandes entreprises, en passant par de grandes sociétés comme Netflix, Airbnb et Twitter. AWS n'a cessé d'innover et d'étendre ses offres, consolidant sa position de leader dans le secteur du cloud computing.

AWS (Amazon Web Services) fonctionne comme une plateforme de cloud computing, fournissant un accès à distance à diverses ressources informatiques sur Internet. Les services offerts par AWS comprennent la puissance de calcul, le stockage, les bases de données et divers outils et services pour le développement, le déploiement et la gestion d'applications. Pour utiliser AWS, les clients s'inscrivent pour obtenir un compte AWS, puis accèdent aux ressources dont ils ont besoin par le biais de la console de gestion AWS, des APIou des outils de ligne de commande. Les clients peuvent choisir les services dont ils ont besoin et ne payer que pour les ressources qu'ils consomment, ce qui constitue une solution rentable et flexible.

AWS fonctionne à l'échelle mondiale, avec des centres de données situés dans plusieurs régions géographiques du monde. Cela permet aux clients de choisir l'endroit où ils souhaitent que leurs données soient stockées, offrant ainsi un contrôle supplémentaire sur la confidentialité et la sécurité des données. AWS offre également une gamme de certifications de sécurité et de conformité, telles que SOC, PCI, et HIPAA, aidant les clients à s'assurer que leurs données sont sécurisées et conformes aux réglementations pertinentes. AWS fournit une solution évolutive, flexible et rentable pour accéder à un large éventail de ressources informatiques sur Internet sans avoir à maintenir et à gérer l'infrastructure sous-jacente.

Avantages AWS

Évolutivité : AWS offre un accès à la demande à une vaste gamme de ressources informatiques, ce qui permet aux entreprises de faire évoluer facilement leur infrastructure informatique en fonction de leurs besoins.

: offre un accès à la demande à une vaste gamme de ressources informatiques, ce qui permet aux entreprises de faire évoluer facilement leur infrastructure informatique en fonction de leurs besoins. Rentabilité : les clients de AWS ne paient que pour les ressources qu'ils consomment, offrant ainsi une solution rentable sans coûts initiaux ni engagements à long terme.

: les clients de ne paient que pour les ressources qu'ils consomment, offrant ainsi une solution rentable sans coûts initiaux ni engagements à long terme. Fiabilité : AWS exploite un réseau mondial de centres de données hautement sécurisés et fiables, offrant des capacités de haute disponibilité et de reprise après sinistre.

: exploite un réseau mondial de centres de données hautement sécurisés et fiables, offrant des capacités de haute disponibilité et de reprise après sinistre. Flexibilité : AWS offre une large gamme de services, notamment en matière de calcul, de stockage, de bases de données et d'analyse, permettant aux clients de créer et d'exécuter diverses applications et services.

: offre une large gamme de services, notamment en matière de calcul, de stockage, de bases de données et d'analyse, permettant aux clients de créer et d'exécuter diverses applications et services. Innovation : AWS investit massivement dans la recherche et le développement, en proposant régulièrement des services et des fonctionnalités nouveaux et innovants et en donnant aux clients l'accès aux technologies les plus récentes.

: investit massivement dans la recherche et le développement, en proposant régulièrement des services et des fonctionnalités nouveaux et innovants et en donnant aux clients l'accès aux technologies les plus récentes. Sécurité : AWS met en œuvre diverses mesures de sécurité et certifications pour aider à protéger les données des clients et garantir la conformité aux réglementations en vigueur.

: met en œuvre diverses mesures de sécurité et certifications pour aider à protéger les données des clients et garantir la conformité aux réglementations en vigueur. Portée mondiale: Avec des centres de données situés dans plusieurs régions géographiques, AWS permet aux clients de stocker leurs données plus près de leurs clients, ce qui améliore les performances et réduit la latence.

AWS fournit une solution flexible, rentable et sécurisée pour accéder à un large éventail de ressources informatiques, permettant aux entreprises d'évoluer et d'innover plus efficacement.

Inconvénients AWS

Complexité : AWS offre une vaste gamme de services et de fonctionnalités, qui peuvent être complexes à gérer et à naviguer, en particulier pour les organisations novices en matière de cloud computing.

: offre une vaste gamme de services et de fonctionnalités, qui peuvent être complexes à gérer et à naviguer, en particulier pour les organisations novices en matière de cloud computing. Coût : Bien que AWS offre une solution rentable, son modèle de tarification peut devenir coûteux pour les entreprises ayant une utilisation élevée ou des exigences spécialisées.

: Bien que offre une solution rentable, son modèle de tarification peut devenir coûteux pour les entreprises ayant une utilisation élevée ou des exigences spécialisées. Dépendance à l'égard d'Internet : AWS repose sur une connexion Internet stable et rapide, et toute interruption peut avoir un impact sur les performances et la disponibilité des services.

: repose sur une connexion Internet stable et rapide, et toute interruption peut avoir un impact sur les performances et la disponibilité des services. Verrouillage du fournisseur : Une fois qu'une entreprise a investi dans AWS , il peut être difficile et coûteux de changer de fournisseur, ce qui crée une dépendance vis-à-vis du fournisseur.

: Une fois qu'une entreprise a investi dans , il peut être difficile et coûteux de changer de fournisseur, ce qui crée une dépendance vis-à-vis du fournisseur. Problèmes de sécurité : Bien que AWS mette en œuvre une série de mesures de sécurité, le stockage de données sensibles dans le cloud présente toujours des risques et des préoccupations en matière de sécurité.

: Bien que mette en œuvre une série de mesures de sécurité, le stockage de données sensibles dans le cloud présente toujours des risques et des préoccupations en matière de sécurité. Manque de contrôle: les clients de AWS doivent faire confiance à Amazon pour gérer et maintenir l'infrastructure et les services sous-jacents, ce qui peut réduire leur contrôle et leur visibilité sur leurs ressources informatiques.

AWS Si le cloud computing offre de nombreux avantages, il présente également des inconvénients, notamment la complexité, le coût, la dépendance à l'égard d'Internet, le verrouillage des fournisseurs, les problèmes de sécurité et le manque de contrôle. Les entreprises doivent examiner attentivement ces facteurs lorsqu'elles évaluent AWS et d'autres options de cloud computing.

Migration

La migration fait référence au déplacement de données, d'applications ou d'autres ressources informatiques d'un endroit à un autre, par exemple d'un environnement sur site vers le cloud ou d'un environnement cloud vers un autre. AWS offre une gamme de services et d'outils de migration pour aider les clients à déplacer leurs ressources informatiques vers le cloud AWS. Parmi les avantages de la migration vers AWS, citons une meilleure évolutivité, une réduction des coûts et une amélioration de la sécurité et des performances.

AWS Les services et outils de migration incluent :

AWS Migration Hub : Un emplacement central pour suivre la progression de la migration et surveiller la santé des applications migrées.

: Un emplacement central pour suivre la progression de la migration et surveiller la santé des applications migrées. AWS Application Discovery Service : Aide les clients à identifier et à évaluer leurs applications et leur infrastructure sur site, ce qui facilite la planification et l'exécution des migrations.

: Aide les clients à identifier et à évaluer leurs applications et leur infrastructure sur site, ce qui facilite la planification et l'exécution des migrations. AWS Database Migration Service : Permet aux clients de migrer facilement des bases de données vers AWS avec un minimum de temps d'arrêt.

: Permet aux clients de migrer facilement des bases de données vers avec un minimum de temps d'arrêt. AWS Server Migration Service : Automatise la migration des machines virtuelles sur site vers le cloud AWS .

: Automatise la migration des machines virtuelles sur site vers le cloud . AWS Snowball : Un service de transfert de données sécurisé et rentable qui permet aux clients de transférer de grandes quantités de données vers et depuis AWS .

AWS fournit une gamme d'options de migration pour aider les clients à déplacer leurs ressources informatiques vers le cloud, offrant ainsi une meilleure évolutivité, une réduction des coûts et une amélioration de la sécurité et des performances.

Applications de AWS

AWS fournit un large éventail de services et d'outils pour les entreprises, les développeurs et les organisations de toutes tailles. Voici quelques-unes des principales applications de AWS:

Stockage et sauvegarde

AWS fournit une gamme d'options de stockage, y compris le stockage d'objets, le stockage de fichiers et le stockage de blocs, ce qui facilite le stockage, la sauvegarde et la récupération des données pour les entreprises. En outre, AWS propose une gamme de services de sauvegarde et de récupération après sinistre, offrant aux clients une solution fiable et sûre pour protéger leurs données.

Sites web

AWS permet aux entreprises d'héberger et de gérer facilement leurs sites Web, en fournissant des solutions d'hébergement Web évolutives et hautement disponibles. Avec AWS, les clients peuvent créer et déployer leurs sites Web rapidement et facilement sans se soucier de la gestion de l'infrastructure sous-jacente.

Gaming

AWS fournit une gamme de services et d'outils aux développeurs de jeux, leur permettant de créer, de déployer et de mettre à l'échelle des applications de jeux très performantes. AWS offre l'infrastructure nécessaire, telle que l'informatique et le stockage, pour prendre en charge des jeux multijoueurs à grande échelle, fournissant ainsi une solution fiable et évolutive aux développeurs de jeux.

Applications mobiles, web et sociales

AWS fournit une gamme de services et d'outils pour créer, déployer et mettre à l'échelle des applications mobiles, Web et sociales. De l'infrastructure dorsale à l'analyse et à l'apprentissage automatique, AWS permet aux entreprises de créer et d'exécuter facilement leurs applications, en leur fournissant les outils nécessaires pour réussir dans le monde du mobile-first.

Gestion et analyse du big data

AWS fournit une gamme de services et d'outils pour gérer et analyser de grandes quantités de données, ce qui permet aux entreprises d'obtenir facilement des informations et de prendre des décisions éclairées. Avec AWS, les clients peuvent stocker et traiter de grandes quantités de données et utiliser des services d'apprentissage automatique et d'analyse pour découvrir des modèles et des tendances cachés.

Intelligence artificielle

AWS fournit une gamme de services d'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur, permettant aux entreprises de créer et de déployer des applications intelligentes. AWS fournit l'infrastructure et les outils nécessaires pour prendre en charge le développement et le déploiement de l'IA, offrant ainsi une solution puissante aux entreprises qui cherchent à exploiter l'IA.

Messages et notifications

AWS fournit une gamme de services de messagerie et de notification, permettant aux entreprises d'envoyer et de recevoir facilement des messages et des notifications en temps réel. AWS fournit une solution évolutive, sécurisée et fiable pour les entreprises qui créent et déploient des applications de messagerie et de notification.

Réalité augmentée et réalité virtuelle

AWS AWS fournit les outils nécessaires à la création et à la mise à l'échelle d'applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée très performantes, de l'infrastructure dorsale à l'apprentissage automatique et à la vision par ordinateur.

Développement de jeux

AWS fournit une gamme de services et d'outils pour les développeurs de jeux, leur permettant de créer, de déployer et de mettre à l'échelle des applications de jeux très performantes. Avec AWS, les développeurs de jeux ont accès à l'infrastructure et aux outils nécessaires pour créer et mettre à l'échelle leurs jeux, offrant ainsi une solution fiable et évolutive pour le développement de jeux.

L'internet des objets

AWS fournit une gamme de services et d'outils pour créer et déployer des applications IoT, ce qui permet aux entreprises de connecter et de gérer facilement des appareils et de traiter et analyser des données. Avec AWS, les entreprises peuvent créer et faire évoluer leurs applications IoT rapidement et facilement, offrant ainsi une solution puissante pour l'Internet des objets.

AWS fournit un large éventail de services et d'outils pour les entreprises, les développeurs et les organisations de toutes tailles, offrant une solution puissante pour la création, le déploiement et la mise à l'échelle d'un large éventail d'applications et de services.

AWS Modèle de tarification

Le modèle de tarification de AWS est basé sur une approche de paiement à la demande, ce qui signifie que les clients ne paient que pour les services et les ressources qu'ils utilisent. AWS offre une gamme d'options de tarification pour ses services, notamment :

Instances à la demande : Les clients peuvent payer les ressources informatiques à l'heure, sans coûts initiaux ni engagements à long terme.

: Les clients peuvent payer les ressources informatiques à l'heure, sans coûts initiaux ni engagements à long terme. Instances ponctuelles : Les clients peuvent faire une offre sur la capacité informatique disponible sur Amazon EC2 et exécuter des applications à un coût inférieur à la tarification à la demande.

: Les clients peuvent faire une offre sur la capacité informatique disponible sur et exécuter des applications à un coût inférieur à la tarification à la demande. Instances réservées : Les clients peuvent effectuer un paiement unique peu élevé pour une capacité réservée et bénéficier d'une réduction importante par rapport à la tarification à la demande en échange d'un engagement de 1 ou 3 ans.

: Les clients peuvent effectuer un paiement unique peu élevé pour une capacité réservée et bénéficier d'une réduction importante par rapport à la tarification à la demande en échange d'un engagement de 1 ou 3 ans. Hôtes dédiés : Les clients peuvent exécuter leurs applications sur des serveurs dédiés, à locataire unique, et payer un taux horaire inférieur à la tarification à la demande.

: Les clients peuvent exécuter leurs applications sur des serveurs dédiés, à locataire unique, et payer un taux horaire inférieur à la tarification à la demande. Plans d'économies: Les clients peuvent s'engager à utiliser une quantité constante de ressources informatiques et bénéficier d'une réduction sur le tarif horaire pour l'utilisation de Amazon EC2 et Fargate.

En outre, AWS offre une gamme d'outils et de calculateurs pour aider les clients à estimer leurs coûts mensuels et à optimiser leur utilisation de AWS. AWS offre une transparence dans sa tarification, ce qui permet aux clients de comprendre et de contrôler facilement leurs coûts.

Les entreprises utilisent AWS

De nombreuses entreprises de différents secteurs utilisent Amazon Web Services (AWS) comme plateforme de cloud computing. Parmi les entreprises les plus connues utilisant AWS, on peut citer :

Netflix : Netflix, l'un des principaux fournisseurs de vidéos et de films en streaming, utilise AWS pour alimenter son infrastructure mondiale massive et étendre ses services à des millions de clients.

pour alimenter son infrastructure mondiale massive et étendre ses services à des millions de clients. Airbnb : la populaire plateforme de partage de maison s'appuie sur AWS pour gérer sa clientèle en pleine expansion et ses grandes quantités de données.

pour gérer sa clientèle en pleine expansion et ses grandes quantités de données. Dropbox : Le populaire service d'hébergement de fichiers utilise AWS pour stocker et gérer les fichiers et les données de ses clients et pour alimenter ses fonctions de synchronisation et de partage.

pour stocker et gérer les fichiers et les données de ses clients et pour alimenter ses fonctions de synchronisation et de partage. Twitch: La principale plateforme de streaming en direct pour les joueurs utilise AWS pour diffuser des flux vidéo de haute qualité à des millions de spectateurs et pour gérer sa base d'utilisateurs croissante.

pour diffuser des flux vidéo de haute qualité à des millions de spectateurs et pour gérer sa base d'utilisateurs croissante. ESPN : La société de médias sportifs utilise AWS pour diffuser son contenu à des millions de téléspectateurs et pour gérer le trafic élevé et les grandes quantités de données générées lors des grands événements sportifs.

pour diffuser son contenu à des millions de téléspectateurs et pour gérer le trafic élevé et les grandes quantités de données générées lors des grands événements sportifs. Slack : La populaire plateforme de communication sur le lieu de travail utilise AWS pour gérer sa base d'utilisateurs en croissance rapide et pour fournir des services de messagerie et de collaboration en temps réel à ses clients.

pour gérer sa base d'utilisateurs en croissance rapide et pour fournir des services de messagerie et de collaboration en temps réel à ses clients. Capital One : la société de services financiers utilise AWS pour alimenter ses applications et services destinés aux clients et pour soutenir ses initiatives d'analyse de données et d'apprentissage automatique.

Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses entreprises qui ont choisi AWS comme plateforme de cloud computing. Grâce à son infrastructure évolutive, flexible et sécurisée, AWS est devenu un choix populaire pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

AWS services

Service de calcul

AWS fournit divers services informatiques pour répondre aux demandes de différentes applications et charges de travail. L'un des services les plus populaires est le Elastic Compute Cloud (EC2).

AWS EC2

EC2 est une capacité de calcul évolutive qui permet de lancer rapidement des machines virtuelles (VM) avec différents systèmes d'exploitation. Il offre un contrôle total sur la configuration de vos machines virtuelles et vous permet d'augmenter ou de réduire facilement vos capacités en fonction de vos besoins. Vous pouvez également choisir parmi une gamme d'instances préconfigurées et optimisées pour des charges de travail spécifiques, telles que des instances polyvalentes, optimisées pour le calcul, optimisées pour la mémoire ou accélérées par le GPU.

AWS Lambda

AWS Lambda est un service informatique sans serveur qui vous permet d'exécuter du code sans provisionner ni gérer de serveurs. Avec Lambda, vous pouvez exécuter votre code en réponse à des événements, tels que des modifications de données dans un seau S3 ou une nouvelle demande API, et faire évoluer automatiquement votre application en fonction de la demande. Ce service est idéal pour la création de microservices et d'applications axées sur les événements.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) est un service de stockage d'objets qui vous permet de stocker, d'extraire et de gérer de grandes quantités de données, telles que des documents, des images et des vidéos. S3 est très évolutif et constitue une solution hautement durable et disponible pour le stockage des données. Il peut être utilisé comme un lac de données pour l'analyse des big data ou comme stockage primaire pour les applications cloud-natives.

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store (EBS) fournit des volumes de stockage persistants au niveau des blocs à utiliser avec les instances EC2. Il offre de hautes performances, une faible latence et la possibilité d'ajuster dynamiquement la taille de votre stockage en fonction de vos besoins. EBS propose également diverses options de protection des données, telles que les snapshots et la réplication.

Base de données

AWS fournit divers services de base de données gérés pour répondre aux besoins de différents types d'applications et de charges de travail. Deux services populaires parmi ceux-ci sont DynamoDB et RDS.

DynamoDB

DynamoDB est un service de base de données NoSQL qui fournit un stockage de données rapide et flexible pour les applications qui nécessitent des performances constantes et prévisibles. Il prend en charge les modèles de données de type document et clé-valeur et offre une évolutivité illimitée. DynamoDB fournit également une solution gérée et hautement disponible, ce qui le rend idéal pour les applications natives du cloud.

RDS

Amazon Relational Database Service (RDS) est un service de base de données relationnelle géré qui facilite la configuration, l'exploitation et la mise à l'échelle d'une base de données relationnelle dans le cloud. RDS prend en charge plusieurs moteurs de base de données, notamment Amazon AuroraMicrosoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL et MySQL. Il fournit des sauvegardes automatiques, des correctifs logiciels, ainsi qu'une détection et une récupération automatiques des pannes, ce qui en fait une solution hautement disponible et évolutive pour les bases de données relationnelles.

Mise en réseau et fourniture de contenu

AWS offre divers services de mise en réseau et de livraison de contenu pour vous aider à fournir du contenu à vos clients de manière sûre et efficace. Deux services populaires sont Virtual Private Cloud (VPC) et Route 53.

VPC

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) vous permet de lancer des ressources AWS dans une section logiquement isolée du cloud AWS, où vous pouvez stocker des données en toute sécurité et y accéder via votre réseau. VPC contrôle votre environnement réseau virtuel, y compris la plage d'adresses IP, les sous-réseaux, les tables de routage et les passerelles réseau.

Route 53

Amazon Route 53 est un service de système de nom de domaine (DNS) hautement disponible et évolutif. Il vous permet d'acheminer le trafic vers votre application ou votre site Web par le biais de différents types de routage, tels que le routage simple, pondéré, basé sur la latence ou la géolocalisation. Route 53 fournit également des services d'enregistrement de domaine, vous permettant de gérer facilement vos noms de domaine et vos enregistrements DNS en un seul endroit.

Outils pour développeurs

AWS fournit divers outils de développement et de déploiement de logiciels, tels que CodeStar et CodeBuild.

CodeStar

AWS CodeStar CodeStar est un service entièrement géré qui facilite le développement, la création et le déploiement d'applications sur AWS. fournit des environnements de développement préconfigurés pour divers langages et cadres de programmation, notamment Java, .NET, Node.js, Python et Ruby. Il fournit également un pipeline d'intégration et de livraison continues (CI/CD), ce qui permet d'automatiser facilement le déploiement de vos applications.

CodeBuild

AWS CodeBuild CodeBuild est un service de construction entièrement géré qui compile le code source, exécute des tests et produit des paquets logiciels prêts à être déployés. s'intègre aux dépôts de code source les plus courants, tels que AWS CodeCommit, GitHub et Bitbucket, et fournit des environnements de construction préconfigurés pour divers langages et frameworks de programmation. CodeBuild fournit également une infrastructure de construction évolutive et hautement disponible, ce qui en fait un outil idéal pour les charges de travail de construction et de test à grande échelle.

Sécurité, identité et conformité

AWS fournit divers services pour vous aider à sécuriser et à vous conformer à vos exigences en matière de sécurité et de réglementation, tels que IAM et KMS.

IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) est un service web qui permet une gestion sécurisée de l'accès aux ressources AWS pour vos utilisateurs. IAM vous permet de créer et de gérer AWS utilisateurs et groupes et de leur attribuer des autorisations d'accès à AWS ressources. IAM fournit également des options d'authentification multifactorielle (MFA) pour une sécurité accrue.

KMS

AWS Key Management Service (KMS) est un service géré qui vous permet de créer et de contrôler facilement les clés de chiffrement utilisées pour chiffrer vos données. KMS s'intègre à divers services AWS, tels que S3, EBS et RDS, et offre un contrôle centralisé des clés de chiffrement utilisées pour chiffrer vos données. KMS fournit également une solution sécurisée et hautement disponible pour la gestion des clés, ce qui en fait une solution idéale pour le chiffrement et la protection des données.

Outils de gestion

AWS fournit divers outils pour vous aider à gérer et surveiller votre infrastructure, tels que CloudWatch et CloudFormation.

CloudWatch

Amazon CloudWatch CloudWatch est un service de surveillance des ressources AWS et des applications que vous exécutez sur AWS. fournit des données et des informations opérationnelles pour diverses ressources AWS, telles que EC2 instances, RDS bases de données et S3 buckets. Il fournit également des alertes et des actions automatisées, vous permettant de répondre rapidement aux changements dans votre environnement.

CloudFormation

AWS CloudFormation est un service qui vous permet de créer, mettre à jour et supprimer les ressources AWS de manière prévisible et répétable. CloudFormation fournit un langage commun pour décrire et fournir toutes les ressources d'infrastructure de votre application. Il fournit également un suivi des versions et des changements, ce qui facilite l'annulation des changements ou le déploiement de nouvelles versions de votre infrastructure.

FAQ

Qu'est-ce que Amazon Web Services (AWS) ?

AWS est une plateforme de cloud computing proposée par Amazon qui fournit une suite de services et d'infrastructures pour créer et héberger des applications Web.

Quels sont les avantages de l'utilisation de AWS?

Rentabilité, évolutivité, sécurité, fiabilité et large gamme de services.

AWS est la plus grande et la plus mature des plateformes de cloud computing, offrant une plus large gamme de services et une plus grande échelle par rapport aux autres plateformes.

Quel type de services offre AWS?

AWS propose plus de 200 services basés sur le cloud, notamment des services de calcul, de stockage, de base de données, d'analyse, d'apprentissage automatique, de mobilité, de sécurité et d'Internet des objets (IoT).

Qu'est-ce qu'une image machine Amazon (AMI) ?

Une AMI est une image de machine virtuelle préconfigurée utilisée pour créer une instance dans le cloud AWS.

Créez un compte AWS, choisissez les services dont vous avez besoin et commencez à utiliser la console de gestion AWS, l'API ou le CLI pour accéder à vos services et les gérer.

Quel est le prix de AWS?

AWS Les services sont facturés en fonction de leur utilisation, avec plusieurs modèles de tarification tels que par heure, par Go et par demande.

Existe-t-il un niveau gratuit pour AWS?

Oui, AWS offre un niveau gratuit avec un nombre limité de services pour les nouveaux clients pendant un an.

Est-ce que AWS est sécurisé ?

AWS fournit une infrastructure sécurisée et offre des fonctions de sécurité telles que le cryptage, la gestion des identités et des accès, et la sécurité du réseau. Toutefois, la sécurité ultime de vos données dépend de votre mise en œuvre et de votre utilisation.