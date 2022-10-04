Люди смотрят все больше видео благодаря технологическим достижениям. Cisco даже смело заявила, что к 2021 году на видео будет приходиться почти 80% всего интернет-трафика. В равной степени ли видео всех жанров способствовали их растущей популярности? Одно из основных влияний на текущее потребление видео может быть связано с живыми потоковыми приложениями.

Около 64% людей в возрасте от 18 до 34 лет говорят, что им нравятся прямые трансляции. Фактически, прогнозируется, что к концу 2021 года бизнес приложений для потокового вещания будет стоить почти 70 миллиардов долларов. Согласно исследованию Restream, 78% людей в возрасте 24 лет и младше, вероятно, будут транслировать приложения для игр. Тем не менее, большинство из тех, кому 45 лет и старше, будут использовать приложения для потокового видео для развлечения.

Что такое приложение Twitch и как оно работает?

Приложение Twitch позволяет пользователям смотреть и транслировать записанное или живое видео. Игровая индустрия особенно пользуется популярностью платформы. Геймеры часто используют Twitch для потоковой передачи видео, включая комментарии. Через чат Twitch также позволяет пользователям взаимодействовать с игроками.

Twitch не только для геймеров. Электронные турниры и демонстрации будущих игр проводятся через Twitch. Кроме того, группы используют приложение в качестве платформы для изучения создания приложений, где они транслируют целые видеопроекты по программированию.

Основные функции, которые вы должны добавить, чтобы сделать приложение похожим на Twitch

Есть несколько потоковых сайтов, таких как приложение Twitch, но Twitch не зря удерживает свое место, несмотря на конкуренцию.

Онбординг

Общий опыт работы с приложением становится значительно более привлекательным, когда онбординг интуитивно понятен. Если вы хотите создать приложение наподобие Twitch, убедитесь, что вы обеспечили тщательный процесс адаптации новых пользователей.

Регистрация пользователя и вход

Разрешите людям загружать и входить в ваше приложение перед его использованием. Однако крайне важно сделать процесс регистрации простым и беспроблемным.

Видеотека

Богатые библиотеки видео должны быть включены, если вы хотите создать приложение, которое в основном зависит от видео. Разрешите пользователям вашего приложения просматривать всю коллекцию видео и выбирать медиафайлы, которые они хотят воспроизвести и просмотреть в данный момент.

Прямая трансляция

Эти функции позволяют пользователям приложения транслировать свои видеоматериалы в прямом эфире, чтобы другие пользователи приложения могли просматривать их и взаимодействовать с ними.

Мгновенный чат

Это приложение для прямой трансляции имеет социальный компонент. Таким образом, функция обмена мгновенными сообщениями позволяет общаться всем пользователям приложения. Эта функция обеспечивает прямую связь между пользователями приложения, а также между пользователями приложения и производителями контента.

Панель поиска

Пользователи приложения могут легко найти любой видеоматериал, который они хотят увидеть, благодаря удобному окну поиска. Эта функция позволяет пользователям вашего приложения быстро находить нужный материал.

Как создать потоковый сервис наподобие Twitch?

Для создания приложения с самого начала необходимы большие финансовые обязательства и месяцы труда невероятно талантливой команды разработчиков. Большинству стартапов и малых предприятий не хватает финансирования, необходимого для создания традиционных приложений. Предприятия и стартапы используют такие платформы, как Twitch, для трансляции корпоративных событий, таких как запуск продуктов, сделки и онлайн-конференции, чтобы охватить более широкую аудиторию. Эти платформы открыли путь для быстро развивающегося бизнеса в сфере прямых трансляций. Следующие шаги можно использовать для создания приложения, такого как Twitch.

Дайте вашему приложению уникальное имя

Выбрав имя для своего приложения, выберите подходящую категорию приложения, тему дизайна и макет. Включив логотип вашего бренда, улучшите брендинг вашего бизнеса.

Добавьте соответствующие функции

Просмотрите перечисленные выше функции и включите их все в свое приложение. Приложение теперь может быть безупречно отредактировано.

Протестируйте приложение и запустите

Отладьте приложение и протестируйте его на реальных устройствах. Теперь ваше приложение готово к запуску во всех основных магазинах приложений.

Приложение для потоковой передачи видео стоит денег

Успешный потоковый веб-сайт не является исключением из правил; каждый стартап сопряжен с затратами. Почасовые ставки команды разработчиков, которую вы хотите нанять, существенно повлияют на стоимость создания приложения, похожего на Twitch. Это главное оправдание того, почему большинство западных стран передают свои проекты азиатским странам, таким как Индия. В разных регионах будут разные цены на создание таких приложений, как Twitch. Например, в Северной Америке это будет стоить в среднем 150 долларов в час, а в Соединенном Королевстве — в среднем 140 долларов в час.

Как много времени это займет?

Прототипирование и создание UI/UX

Все начинается с создания схемы UI/UX и прототипа видеостриминговых ресурсов. Проще говоря, вы должны сначала создать модель предполагаемого веб-сайта, которая показывает, как пользователи будут с ним взаимодействовать. Это займет примерно 250-260 часов.

Реальная разработка сайта

Структура вашей платформы создается профессионалами, которые также создают ее функциональные компоненты и связывают необходимые плагины, библиотеки и расширения. Это займет примерно 550-600 часов.

Бэкэнд разработка

Следующий шаг имеет решающее значение и неразрывно связан с предыдущим этапом. Приложение делает упор на интеграцию API и настройку сервера. Это займет примерно 450-460 часов.

Создание панели администратора

Панель администратора необходима как удобный инструмент управления вашим приложением. Это займет примерно 220-230 часов.

Решение без кода

Вы можете создать полнофункциональное приложение с бэкендом, интерфейсом и передовым мобильным приложением с помощью AppMaster. Исходный код вашего приложения создается AppMaster, который затем компилирует и распространяет его на любую облачную службу или частный сервер. Инженеру обычно требуется двадцать минут, чтобы понять идеи, лежащие в основе AppMaster, прежде чем приложение станет его второй натурой.

Вывод

Прямые трансляции существуют уже давно, но в 2020 году, когда весь земной шар столкнулся с пандемией, они вышли на совершенно новый уровень. Благодаря игровому бизнесу прямые трансляции стали более распространенными в сфере развлечений. Просмотр прямых трансляций более популярен, чем чтение блогов или прослушивание подкастов.

Вероятно, именно по этой причине ожидается, что к 2028 году мировой рынок потокового видео достигнет 223,98 млрд долларов. Многие владельцы небольших компаний и предприниматели заинтересованы в том, чтобы войти в эту область, потому что эта статистика настолько привлекательна. Однако традиционная разработка приложений является сложной задачей. Для создания приложения с нуля вам потребуются такие ресурсы, как время, деньги и опыт. К сожалению, не все могут это сделать. Здесь в игру вступает AppMaster. AppMaster — мощная платформа для разработки приложений без кода .