Benvenuti a un esame completo di Amazon Web Services (AWS), la principale piattaforma di cloud computing che ha rivoluzionato il settore tecnologico. AWS offre un'ampia gamma di soluzioni avanzate che soddisfano le diverse esigenze di aziende di ogni dimensione, dalle piccole startup alle grandi imprese. Con le sue offerte all'avanguardia in aree critiche come lo storage, il calcolo, la sicurezza e l'intelligenza artificiale, AWS si è affermata come punto di riferimento per l'innovazione e le prestazioni. In questo articolo dettagliato, approfondiremo i vantaggi e le capacità uniche di AWS e come può aiutare la vostra azienda a raggiungere un successo, un'efficienza e una scalabilità ottimali.

Che cos'è il cloud computing?

Il cloud computing è un modello di fornitura di servizi IT in cui gli utenti possono accedere a risorse informatiche condivise su Internet invece di gestire e mantenere la propria infrastruttura. Il cloud computing consente l'accesso on-demand a risorse scalabili quali storage, potenza di calcolo e applicazioni software, offrendo vantaggi quali risparmio economico, maggiore agilità e riduzione della complessità IT.

Che cos'è AWS?

AWS (Amazon Web Services) è una raccolta di servizi di remote computing (chiamati anche servizi web) che costituiscono una piattaforma di cloud computing offerta da Amazon.com. Questi servizi operano da 12 regioni geografiche in tutto il mondo e forniscono vari servizi, come potenza di calcolo, storage, database e analisi, facilitando la scalabilità e l'esecuzione di applicazioni e servizi da parte delle aziende. I clienti di AWS beneficiano della sicurezza, dell'affidabilità e della scalabilità offerte dalla più grande piattaforma di cloud computing al mondo e di una serie di strumenti per il monitoraggio e la gestione delle risorse.

AppMaster è una piattaformano-code che fornisce una soluzione conveniente per privati e aziende per sviluppare e lanciare le proprie applicazioni senza dover scrivere codice. Questa piattaforma innovativa utilizza la solida infrastruttura di AWS per ospitare le applicazioni degli utenti e i server dei prodotti. La piattaforma sfrutta la potenza dei server AWS, dotati dei più recenti processori Graviton3 basati su architettura ARM, che garantiscono prestazioni affidabili ed efficienti. Questa combinazione di tecnologia all'avanguardia e di un'interfaccia facile da usare rende AppMaster una risorsa preziosa per chiunque voglia lanciare un'applicazione in modo rapido ed efficiente. Grazie alla sua capacità di semplificare il processo di sviluppo, AppMaster è la scelta ideale per chi ha poca o nessuna esperienza di codifica.

Storia di AWS

Amazon Web Services (AWS) è stato lanciato nel marzo 2006, offrendo a sviluppatori e aziende l'accesso alla vasta suite di servizi web infrastrutturali di Amazon. Inizialmente, il servizio si è concentrato sull'offerta agli sviluppatori di soluzioni di storage semplici, scalabili ed economiche. Nel corso del tempo, AWS ha ampliato la propria offerta includendo un'ampia gamma di servizi, tra cui elaborazione, database, analisi, machine learning, mobile, sicurezza e altro ancora. Oggi AWS è la più grande piattaforma di cloud computing al mondo, con milioni di clienti, dalle startup alle grandi imprese, comprese grandi aziende come Netflix, Airbnb e Twitter. AWS ha continuato a innovare e a espandere la propria offerta, consolidando la propria posizione di leader nel settore del cloud computing.

Come funziona AWS?

AWS (Amazon Web Services) opera come piattaforma di cloud computing, fornendo accesso remoto a varie risorse informatiche tramite Internet. I servizi offerti da AWS includono potenza di calcolo, storage, database e vari strumenti e servizi per lo sviluppo, la distribuzione e la gestione delle applicazioni. Per utilizzare AWS, i clienti si registrano per un account AWS, quindi accedono alle risorse di cui hanno bisogno attraverso la console di gestione AWS, le APIo gli strumenti a riga di comando. I clienti possono scegliere i servizi di cui hanno bisogno e pagare solo per le risorse che consumano, offrendo una soluzione flessibile ed economica.

AWS opera a livello globale, con data center situati in diverse regioni geografiche del mondo. Questo permette ai clienti di scegliere il luogo in cui memorizzare i propri dati, offrendo un ulteriore controllo sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. AWS offre anche una serie di certificazioni di sicurezza e conformità, come SOC, PCI e HIPAA, aiutando i clienti a garantire che i loro dati siano sicuri e conformi alle normative vigenti. AWS fornisce una soluzione scalabile, flessibile ed economica per l'accesso a un'ampia gamma di risorse IT su Internet senza la necessità di mantenere e gestire l'infrastruttura sottostante.

Vantaggi di AWS

Scalabilità : AWS offre l'accesso on-demand a una vasta gamma di risorse informatiche, consentendo alle aziende di scalare facilmente la propria infrastruttura IT in base alle esigenze.

: offre l'accesso on-demand a una vasta gamma di risorse informatiche, consentendo alle aziende di scalare facilmente la propria infrastruttura IT in base alle esigenze. Economicità : i clienti di AWS pagano solo per le risorse che consumano, offrendo una soluzione conveniente senza costi iniziali o impegni a lungo termine.

: i clienti di pagano solo per le risorse che consumano, offrendo una soluzione conveniente senza costi iniziali o impegni a lungo termine. Affidabilità : AWS gestisce una rete globale di data center altamente sicuri e affidabili, che garantiscono un'elevata disponibilità e capacità di disaster recovery.

: gestisce una rete globale di data center altamente sicuri e affidabili, che garantiscono un'elevata disponibilità e capacità di disaster recovery. Flessibilità : AWS offre un'ampia gamma di servizi, tra cui elaborazione, storage, database e analisi, consentendo ai clienti di creare ed eseguire diverse applicazioni e servizi.

: offre un'ampia gamma di servizi, tra cui elaborazione, storage, database e analisi, consentendo ai clienti di creare ed eseguire diverse applicazioni e servizi. Innovazione : AWS investe molto in ricerca e sviluppo, rilasciando regolarmente servizi e funzionalità nuovi e innovativi e fornendo ai clienti l'accesso alle tecnologie più recenti.

: investe molto in ricerca e sviluppo, rilasciando regolarmente servizi e funzionalità nuovi e innovativi e fornendo ai clienti l'accesso alle tecnologie più recenti. Sicurezza : AWS implementa diverse misure di sicurezza e certificazioni per proteggere i dati dei clienti e garantire la conformità alle normative vigenti.

: implementa diverse misure di sicurezza e certificazioni per proteggere i dati dei clienti e garantire la conformità alle normative vigenti. Portata globale: Grazie a data center situati in diverse regioni geografiche, AWS consente ai clienti di archiviare i dati più vicino ai loro clienti, migliorando le prestazioni e riducendo la latenza.

AWS fornisce una soluzione flessibile, economica e sicura per accedere a un'ampia gamma di risorse IT, consentendo alle aziende di scalare e innovare in modo più efficiente.

Svantaggi AWS

Complessità : AWS offre una vasta gamma di servizi e funzionalità, che possono essere complessi da gestire e da navigare, soprattutto per le organizzazioni che si avvicinano per la prima volta al cloud computing.

: offre una vasta gamma di servizi e funzionalità, che possono essere complessi da gestire e da navigare, soprattutto per le organizzazioni che si avvicinano per la prima volta al cloud computing. Costo : Sebbene AWS fornisca una soluzione conveniente, il suo modello di prezzo può diventare costoso per le aziende con un utilizzo elevato o con requisiti specializzati.

: Sebbene fornisca una soluzione conveniente, il suo modello di prezzo può diventare costoso per le aziende con un utilizzo elevato o con requisiti specializzati. Dipendenza da Internet : AWS si basa su una connessione Internet stabile e veloce, e qualsiasi interruzione può influire sulle prestazioni e sulla disponibilità dei servizi.

: si basa su una connessione Internet stabile e veloce, e qualsiasi interruzione può influire sulle prestazioni e sulla disponibilità dei servizi. Blocco del fornitore : Una volta che un'azienda ha investito in AWS , passare a un altro provider può essere difficile e costoso, creando un vendor lock-in.

: Una volta che un'azienda ha investito in , passare a un altro provider può essere difficile e costoso, creando un vendor lock-in. Problemi di sicurezza : Anche se AWS implementa una serie di misure di sicurezza, esistono ancora rischi e preoccupazioni legati all'archiviazione di dati sensibili nel cloud.

: Anche se implementa una serie di misure di sicurezza, esistono ancora rischi e preoccupazioni legati all'archiviazione di dati sensibili nel cloud. Mancanza di controllo: i clienti di AWS devono affidare a Amazon la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura e dei servizi sottostanti, il che può ridurre il controllo e la visibilità sulle loro risorse IT.

AWS Sebbene il cloud offra molti vantaggi, presenta anche degli svantaggi, tra cui la complessità, il costo, la dipendenza da Internet, il vendor lock-in, i problemi di sicurezza e la mancanza di controllo. Le aziende devono considerare attentamente questi fattori quando valutano AWS e altre opzioni di cloud computing.

La migrazione

Per migrazione si intende lo spostamento di dati, applicazioni o altre risorse IT da una posizione a un'altra, ad esempio da un ambiente on-premise al cloud o da un ambiente cloud a un altro. AWS offre una serie di servizi e strumenti di migrazione per aiutare i clienti a spostare le proprie risorse IT nel cloud AWS. Alcuni dei vantaggi della migrazione a AWS includono una maggiore scalabilità, una riduzione dei costi e un miglioramento della sicurezza e delle prestazioni.

AWS I servizi e gli strumenti di migrazione includono:

AWS Migration Hub : Una postazione centrale per seguire i progressi della migrazione e monitorare lo stato di salute delle applicazioni migrate.

: Una postazione centrale per seguire i progressi della migrazione e monitorare lo stato di salute delle applicazioni migrate. AWS Application Discovery Service : Aiuta i clienti a identificare e valutare le loro applicazioni e infrastrutture on-premise, rendendo più facile la pianificazione e l'esecuzione delle migrazioni.

: Aiuta i clienti a identificare e valutare le loro applicazioni e infrastrutture on-premise, rendendo più facile la pianificazione e l'esecuzione delle migrazioni. AWS Database Migration Service : Permette ai clienti di migrare facilmente i database su AWS con tempi di inattività minimi.

: Permette ai clienti di migrare facilmente i database su con tempi di inattività minimi. AWS Server Migration Service : Automatizza la migrazione di macchine virtuali on-premises al cloud AWS .

: Automatizza la migrazione di macchine virtuali on-premises al cloud . AWS Snowball : Un servizio di trasferimento dati sicuro ed economico che consente ai clienti di trasferire grandi quantità di dati da e verso AWS .

AWS offre una serie di opzioni di migrazione per aiutare i clienti a spostare le proprie risorse IT nel cloud, garantendo una maggiore scalabilità, una riduzione dei costi e un miglioramento della sicurezza e delle prestazioni.

Applicazioni di AWS

AWS fornisce un'ampia gamma di servizi e strumenti per aziende, sviluppatori e organizzazioni di tutte le dimensioni. Ecco alcune delle principali applicazioni di AWS:

Archiviazione e backup

AWS offre una serie di opzioni di archiviazione, tra cui l'archiviazione a oggetti, l'archiviazione di file e l'archiviazione a blocchi, semplificando l'archiviazione, il backup e il ripristino dei dati da parte delle aziende. Inoltre, AWS offre una serie di servizi di backup e disaster recovery, fornendo ai clienti una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei dati.

Siti web

AWS consente alle aziende di ospitare e gestire facilmente i propri siti web, fornendo soluzioni di web hosting scalabili e altamente disponibili. Con AWS, i clienti possono creare e distribuire i loro siti web in modo rapido e semplice, senza preoccuparsi di gestire l'infrastruttura sottostante.

Gioco

AWS offre una serie di servizi e strumenti per gli sviluppatori di giochi, consentendo loro di creare, distribuire e scalare applicazioni di gioco ad alte prestazioni. AWS offre l'infrastruttura necessaria, come l'elaborazione e lo storage, per supportare giochi multiplayer su larga scala, fornendo una soluzione affidabile e scalabile per gli sviluppatori di giochi.

Applicazioni mobili, web e sociali

AWS offre una serie di servizi e strumenti per la creazione, la distribuzione e la scalabilità di applicazioni mobili, web e sociali. Dall'infrastruttura backend all'analisi e all'apprendimento automatico, AWS semplifica la creazione e l'esecuzione delle applicazioni, fornendo gli strumenti necessari per avere successo nel mondo mobile-first.

Gestione e analisi dei big data

AWS fornisce una serie di servizi e strumenti per la gestione e l'analisi di grandi quantità di dati, facilitando alle aziende l'acquisizione di informazioni e la presa di decisioni informate. Con AWS, i clienti possono archiviare ed elaborare grandi quantità di dati e utilizzare i servizi di machine learning e analytics per scoprire modelli e tendenze nascoste.

Intelligenza artificiale

AWS fornisce una gamma di servizi di intelligenza artificiale, tra cui l'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale e la computer vision, consentendo alle aziende di creare e distribuire applicazioni intelligenti. AWS fornisce l'infrastruttura e gli strumenti necessari per supportare lo sviluppo e la distribuzione dell'intelligenza artificiale, offrendo una soluzione potente per le aziende che desiderano sfruttare l'intelligenza artificiale.

Messaggi e notifiche

AWS fornisce una serie di servizi di messaggistica e notifica, semplificando l'invio e la ricezione di messaggi e notifiche in tempo reale. AWS offre una soluzione scalabile, sicura e affidabile per le aziende che creano e distribuiscono applicazioni di messaggistica e notifica.

Realtà aumentata e realtà virtuale

AWS fornisce vari servizi e strumenti per la creazione e la distribuzione di applicazioni di realtà aumentata e virtuale. AWS fornisce gli strumenti per creare e scalare applicazioni AR e VR ad alte prestazioni, dall'infrastruttura backend all'apprendimento automatico e alla computer vision.

Sviluppo di giochi

AWS fornisce una serie di servizi e strumenti per gli sviluppatori di giochi, consentendo loro di creare, distribuire e scalare applicazioni di gioco ad alte prestazioni. Con AWS, gli sviluppatori di giochi hanno accesso all'infrastruttura e agli strumenti necessari per creare e scalare i loro giochi, fornendo una soluzione affidabile e scalabile per lo sviluppo di giochi.

Internet delle cose

AWS fornisce una serie di servizi e strumenti per la creazione e l'implementazione di applicazioni IoT, semplificando la connessione e la gestione dei dispositivi e l'elaborazione e l'analisi dei dati da parte delle aziende. Con AWS, le aziende possono creare e scalare le loro applicazioni IoT in modo rapido e semplice, fornendo una soluzione potente per l'Internet delle cose.

AWS offre un'ampia gamma di servizi e strumenti per aziende, sviluppatori e organizzazioni di tutte le dimensioni, fornendo una soluzione potente per la creazione, la distribuzione e la scalabilità di un'ampia gamma di applicazioni e servizi.

AWS Modello di prezzo

Il modello di pricing di AWS si basa su un approccio pay-as-you-go, ovvero i clienti pagano solo per i servizi e le risorse che utilizzano. AWS offre una serie di opzioni di pricing per i suoi servizi, tra cui:

Istanze su richiesta : I clienti possono pagare le risorse informatiche ogni ora senza costi iniziali o impegni a lungo termine.

: I clienti possono pagare le risorse informatiche ogni ora senza costi iniziali o impegni a lungo termine. Istanze spot : I clienti possono fare offerte per la capacità di calcolo disponibile su Amazon EC2 ed eseguire applicazioni a un costo inferiore rispetto alla tariffazione on-demand.

: I clienti possono fare offerte per la capacità di calcolo disponibile su ed eseguire applicazioni a un costo inferiore rispetto alla tariffazione on-demand. Istanze riservate : I clienti possono effettuare un pagamento una tantum per la capacità riservata e ricevere uno sconto significativo rispetto ai prezzi on-demand in cambio di un impegno di 1 o 3 anni.

: I clienti possono effettuare un pagamento una tantum per la capacità riservata e ricevere uno sconto significativo rispetto ai prezzi on-demand in cambio di un impegno di 1 o 3 anni. Host dedicati : I clienti possono eseguire le loro applicazioni su server dedicati, single-tenant, pagando una tariffa oraria inferiore rispetto ai prezzi on-demand.

: I clienti possono eseguire le loro applicazioni su server dedicati, single-tenant, pagando una tariffa oraria inferiore rispetto ai prezzi on-demand. Piani di risparmio: I clienti possono impegnarsi a utilizzare una quantità costante di calcolo e ricevere uno sconto sulla tariffa oraria per l'utilizzo di Amazon EC2 e Fargate.

Inoltre, AWS offre una serie di strumenti e calcolatori per aiutare i clienti a stimare i costi mensili e a ottimizzare l'uso di AWS. AWS offre trasparenza nei suoi prezzi, rendendo più facile per i clienti capire e controllare i costi.

Aziende che utilizzano AWS

Molte aziende di diversi settori utilizzano Amazon Web Services (AWS) come piattaforma di cloud computing. Alcune delle aziende più note che utilizzano AWS includono:

Netflix: Un fornitore leader di contenuti video e cinematografici in streaming, utilizza AWS per alimentare la sua enorme infrastruttura globale e scalare i suoi servizi a milioni di clienti.

per alimentare la sua enorme infrastruttura globale e scalare i suoi servizi a milioni di clienti. Airbnb: la popolare piattaforma di home-sharing si affida a AWS per gestire la sua base di clienti in rapida crescita e le sue grandi quantità di dati.

per gestire la sua base di clienti in rapida crescita e le sue grandi quantità di dati. Dropbox: Il popolare servizio di file hosting utilizza AWS per archiviare e gestire i file e i dati dei suoi clienti e per alimentare le sue funzioni di sincronizzazione e condivisione.

per archiviare e gestire i file e i dati dei suoi clienti e per alimentare le sue funzioni di sincronizzazione e condivisione. Twitch: La principale piattaforma di live streaming per videogiocatori utilizza AWS per offrire flussi video di alta qualità a milioni di spettatori e per gestire la sua crescente base di utenti.

per offrire flussi video di alta qualità a milioni di spettatori e per gestire la sua crescente base di utenti. ESPN: L'azienda di media sportivi utilizza AWS per fornire i propri contenuti a milioni di spettatori e per gestire l'elevato traffico e le grandi quantità di dati generati durante i principali eventi sportivi.

per fornire i propri contenuti a milioni di spettatori e per gestire l'elevato traffico e le grandi quantità di dati generati durante i principali eventi sportivi. Slack: La popolare piattaforma di comunicazione sul posto di lavoro utilizza AWS per gestire la sua base di utenti in rapida crescita e per fornire servizi di messaggistica e collaborazione in tempo reale ai suoi clienti.

per gestire la sua base di utenti in rapida crescita e per fornire servizi di messaggistica e collaborazione in tempo reale ai suoi clienti. Capital One: la società di servizi finanziari utilizza AWS per alimentare le applicazioni e i servizi rivolti ai clienti e per supportare le iniziative di analisi dei dati e di apprendimento automatico.

Questi sono solo alcuni esempi delle molte aziende che hanno scelto AWS come piattaforma di cloud computing. Grazie alla sua infrastruttura scalabile, flessibile e sicura, AWS è diventata una scelta popolare per aziende di ogni dimensione e settore.

AWS servizi

Servizio di calcolo

AWS fornisce vari servizi di calcolo per soddisfare le esigenze di applicazioni e carichi di lavoro diversi. Uno dei servizi più popolari è Elastic Compute Cloud (EC2).

AWS EC2

EC2 è una capacità di calcolo scalabile che consente di lanciare rapidamente macchine virtuali (VM) con vari sistemi operativi. Offre un controllo completo sulla configurazione delle macchine virtuali e permette di scalare facilmente verso l'alto o verso il basso in base alle proprie esigenze. È inoltre possibile scegliere tra una serie di istanze preconfigurate e ottimizzate per carichi di lavoro specifici, come istanze generiche, ottimizzate per il calcolo, ottimizzate per la memoria o accelerate dalle GPU.

AWS Lambda

AWS Lambda è un servizio di serverless computing che consente di eseguire codice senza necessità di fornire o gestire server. Con Lambda è possibile eseguire il codice in risposta a eventi, come le modifiche ai dati in un bucket S3 o una nuova richiesta API, e scalare automaticamente l'applicazione in base alla domanda. Questo servizio è ideale per la creazione di microservizi e applicazioni basate su eventi.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) è un servizio di archiviazione a oggetti che consente di archiviare, recuperare e gestire grandi quantità di dati, come documenti, immagini e video. S3 è altamente scalabile e fornisce una soluzione altamente durevole e disponibile per l'archiviazione dei dati. Può essere utilizzato come data lake per l'analisi dei big data o come storage primario per le applicazioni cloud-native.

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store (EBS) fornisce volumi di archiviazione persistenti a livello di blocco da utilizzare con le istanze EC2. Offre prestazioni elevate, bassa latenza e la possibilità di regolare dinamicamente le dimensioni dello storage in base alle proprie esigenze. EBS offre anche diverse opzioni per la protezione dei dati, come snapshot e repliche.

Database

AWS offre vari servizi di database gestiti per soddisfare le esigenze di diversi tipi di applicazioni e carichi di lavoro. Due servizi popolari tra questi sono DynamoDB e RDS.

DynamoDB

DynamoDB è un servizio di database NoSQL che fornisce un'archiviazione dei dati veloce e flessibile per le applicazioni che richiedono prestazioni coerenti e prevedibili. Supporta modelli di dati sia documentali che a valore-chiave e offre una scalabilità illimitata. DynamoDB fornisce inoltre una soluzione gestita e altamente disponibile, che lo rende ideale per le applicazioni cloud-native.

RDS

Amazon Relational Database Service (RDS) è un servizio di database relazionale gestito che semplifica l'impostazione, la gestione e la scalabilità di un database relazionale nel cloud. RDS supporta diversi motori di database, tra cui Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL e MySQL. Fornisce backup automatici, patch del software e rilevamento e ripristino automatico dei guasti, rendendola una soluzione altamente disponibile e scalabile per i database relazionali.

Networking e distribuzione di contenuti

AWS offre diversi servizi di rete e di distribuzione dei contenuti per aiutarvi a distribuire in modo sicuro ed efficiente i contenuti ai vostri clienti. Due servizi popolari sono Virtual Private Cloud (VPC) e Route 53.

VPC

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) consente di lanciare le risorse AWS in una sezione logicamente isolata del cloud AWS, dove è possibile archiviare i dati in modo sicuro e accedervi attraverso la propria rete. VPC controlla l'ambiente di rete virtuale, compresi l'intervallo di indirizzi IP, le sottoreti, le tabelle di routing e i gateway di rete.

Route 53

Amazon Route 53 è un servizio DNS (Domain Name System) altamente disponibile e scalabile. Permette di instradare il traffico verso le applicazioni o i siti web attraverso vari tipi di instradamento, come quello semplice, ponderato, basato sulla latenza o sulla geolocalizzazione. Route 53 fornisce anche servizi di registrazione dei domini, consentendo di gestire facilmente i nomi di dominio e i record DNS in un unico posto.

Strumenti per gli sviluppatori

AWS fornisce vari strumenti di sviluppo e distribuzione del software, come CodeStar e CodeBuild.

CodeStar

AWS CodeStar è un servizio completamente gestito che semplifica lo sviluppo, la creazione e la distribuzione di applicazioni su AWS. CodeStar fornisce ambienti di sviluppo preconfigurati per vari linguaggi di programmazione e framework, tra cui Java, .NET, Node.js, Python e Ruby. Fornisce anche una pipeline di integrazione e consegna continua (CI/CD), che rende facile automatizzare la distribuzione delle applicazioni.

CodeBuild

AWS CodeBuild CodeBuild si integra con i più diffusi repository di codice sorgente, come AWS CodeCommit, GitHub e Bitbucket, e fornisce ambienti di compilazione preconfigurati per vari linguaggi di programmazione e framework. CodeBuild fornisce inoltre un'infrastruttura di compilazione scalabile e altamente disponibile, ideale per carichi di lavoro di compilazione e test su larga scala.

Sicurezza, identità e conformità

AWS fornisce vari servizi per aiutarvi a proteggere e rispettare i requisiti di sicurezza e normativi, come IAM e KMS.

IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) è un servizio web che consente di gestire in modo sicuro l'accesso alle risorse AWS per gli utenti. IAM consente di creare e gestire utenti e gruppi AWS e di assegnare loro le autorizzazioni per l'accesso alle risorse AWS. IAM fornisce anche opzioni di autenticazione a più fattori (MFA) per una maggiore sicurezza.

KMS

AWS Key Management Service (KMS) è un servizio gestito che semplifica la creazione e il controllo delle chiavi di crittografia utilizzate per crittografare i dati. KMS si integra con vari servizi AWS, come S3, EBS e RDS, e fornisce un controllo centralizzato sulle chiavi di crittografia utilizzate per crittografare i dati. KMS fornisce inoltre una soluzione sicura e altamente disponibile per la gestione delle chiavi, rendendola ideale per la crittografia e la protezione dei dati.

Strumenti di gestione

AWS fornisce diversi strumenti per la gestione e il monitoraggio dell'infrastruttura, come CloudWatch e CloudFormation.

CloudWatch

Amazon CloudWatch è un servizio di monitoraggio delle risorse AWS e delle applicazioni eseguite su AWS. CloudWatch fornisce dati e approfondimenti operativi per varie risorse AWS, come le istanze EC2, i database RDS e i bucket S3. Fornisce inoltre avvisi e azioni automatiche, consentendo di rispondere rapidamente ai cambiamenti dell'ambiente.

CloudFormation

AWS CloudFormation è un servizio che consente di creare, aggiornare ed eliminare le risorse AWS in modo prevedibile e ripetibile. CloudFormation fornisce un linguaggio comune per descrivere e fornire tutte le risorse infrastrutturali dell'applicazione. Fornisce inoltre il monitoraggio delle versioni e delle modifiche, facilitando il ripristino delle modifiche o il lancio di nuove versioni dell'infrastruttura.

DOMANDE FREQUENTI

Che cos'è Amazon Web Services (AWS)?

AWS è una piattaforma di cloud computing offerta da Amazon che fornisce una suite di servizi e infrastrutture per costruire e ospitare applicazioni web.

Quali sono i vantaggi di utilizzare AWS?

Economicità, scalabilità, sicurezza, affidabilità e un'ampia gamma di servizi.

Come si colloca AWS rispetto ad altre piattaforme di cloud computing?

AWS è la piattaforma cloud più grande e più matura, che offre una gamma più ampia di servizi e una scala maggiore rispetto ad altre piattaforme.

Che tipo di servizi offre AWS?

AWS offre oltre 200 servizi basati sul cloud, tra cui servizi di elaborazione, archiviazione, database, analisi, machine learning, mobile, sicurezza e Internet of Things (IoT).

Che cos'è un'immagine macchina Amazon (AMI)?

Un'AMI è un'immagine di macchina virtuale preconfigurata utilizzata per creare un'istanza nel cloud AWS.

Come si inizia con AWS?

Create un account AWS, scegliete i servizi di cui avete bisogno e iniziate a utilizzare la console di gestione AWS, le API o la CLI per accedere e gestire i vostri servizi.

Qual è il prezzo di AWS?

AWS I servizi vengono addebitati in base all'utilizzo, con diversi modelli di prezzo, come ad esempio per ora, per GB e per richiesta.

Esiste un livello gratuito per AWS?

Sì, AWS offre un livello gratuito con un numero limitato di servizi per i nuovi clienti per un anno.

AWS è sicuro?

AWS fornisce un'infrastruttura sicura e offre funzioni di sicurezza come la crittografia, la gestione delle identità e degli accessi e la sicurezza della rete. Tuttavia, la sicurezza definitiva dei vostri dati dipende dall'implementazione e dall'utilizzo che ne farete.