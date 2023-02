Willkommen zu einer umfassenden Untersuchung von Amazon Web Services (AWS), der führenden Cloud-Computing-Plattform, die die Technologiebranche revolutioniert hat. AWS bietet eine breite Palette fortschrittlicher Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht werden, von kleinen Start-ups bis hin zu Großunternehmen. Mit seinen bahnbrechenden Angeboten in wichtigen Bereichen wie Speicherung, Computing, Sicherheit und künstliche Intelligenz hat sich AWS als Maßstab für Innovation und Leistung etabliert. In diesem ausführlichen Artikel befassen wir uns mit den einzigartigen Vorteilen und Fähigkeiten von AWS und damit, wie Sie Ihrem Unternehmen zu optimalem Erfolg, Effizienz und Skalierbarkeit verhelfen können.

Was ist Cloud Computing?

Cloud Computing ist ein Bereitstellungsmodell für IT-Services, bei dem Benutzer über das Internet auf gemeinsam genutzte Computerressourcen zugreifen können, anstatt ihre eigene Infrastruktur zu verwalten und zu warten. Cloud Computing ermöglicht den bedarfsgerechten Zugriff auf skalierbare Ressourcen wie Speicherplatz, Rechenleistung und Softwareanwendungen und bietet Vorteile wie Kosteneinsparungen, höhere Flexibilität und geringere IT-Komplexität.

Was ist AWS?

AWS (Amazon Web Services) ist eine Sammlung von Remote-Computing-Diensten (auch Webservices genannt), die eine von Amazon.com angebotene Cloud-Computing-Plattform bilden. Diese Dienste werden von 12 geografischen Regionen weltweit aus betrieben und bieten verschiedene Dienste wie Rechenleistung, Speicherplatz, Datenbanken und Analysen, die es Unternehmen erleichtern, Anwendungen und Dienste zu skalieren und zu betreiben. AWS Kunden profitieren von der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, die die weltweit größte Cloud-Computing-Plattform bietet, sowie von einer Reihe von Tools zur Überwachung und Verwaltung ihrer Ressourcen.

AppMasterno-code ist eine Plattform, die Privatpersonen und Unternehmen eine bequeme Lösung für die Entwicklung und den Start ihrer Anwendungen bietet, ohne dass sie selbst Code schreiben müssen. Diese innovative Plattform nutzt die robuste Infrastruktur von AWS, um ihre Benutzeranwendungen und Produktserver zu hosten. Die Plattform nutzt die Leistung der AWS -Server, die mit den neuesten Graviton3-Prozessoren auf ARM-Basis ausgestattet sind und eine zuverlässige und effiziente Leistung gewährleisten. Diese Kombination aus Spitzentechnologie und einer benutzerfreundlichen Oberfläche macht AppMaster zu einem wertvollen Instrument für alle, die eine Anwendung schnell und effizient starten wollen. Mit seiner Fähigkeit, den Entwicklungsprozess zu vereinfachen, ist AppMaster die ideale Wahl für alle, die nur wenig oder gar keine Erfahrung im Programmieren haben.

Geschichte von AWS

Amazon Web Services (AWS) wurde im März 2006 ins Leben gerufen und bietet Entwicklern und Unternehmen Zugang zu Amazons umfangreichem Angebot an Infrastruktur-Webdiensten. Anfangs konzentrierte sich der Service darauf, Entwicklern einfache, skalierbare und kostengünstige Speicherlösungen anzubieten. Im Laufe der Zeit erweiterte AWS sein Angebot um eine breite Palette von Diensten, darunter Computing, Datenbanken, Analysen, maschinelles Lernen, Mobile, Sicherheit und mehr. Heute ist AWS die größte Cloud-Computing-Plattform der Welt mit Millionen von Kunden, von Startups bis hin zu Großunternehmen, darunter auch Großunternehmen wie Netflix, Airbnb und Twitter. AWS hat sein Angebot kontinuierlich erneuert und erweitert und seine Position als Marktführer in der Cloud-Computing-Branche gefestigt.

Wie funktioniert AWS?

AWS (Amazon Web Services) arbeitet als Cloud-Computing-Plattform und bietet Fernzugriff auf verschiedene IT-Ressourcen über das Internet. Zu den von AWS angebotenen Diensten gehören Rechenleistung, Speicherplatz, Datenbanken sowie verschiedene Tools und Dienste für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen. Um AWS zu nutzen, melden sich Kunden für ein AWS Konto an und greifen dann über die AWS Management-Konsole, APIsoder Befehlszeilen-Tools auf die benötigten Ressourcen zu. Die Kunden können die Dienste auswählen, die sie benötigen, und zahlen nur für die Ressourcen, die sie verbrauchen, was eine kostengünstige und flexible Lösung darstellt.

AWS ist global tätig und verfügt über Rechenzentren in mehreren geografischen Regionen weltweit. Dadurch können Kunden den Ort wählen, an dem ihre Daten gespeichert werden sollen, und haben so eine zusätzliche Kontrolle über Datenschutz und Sicherheit. AWS bietet auch eine Reihe von Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen, wie SOC, PCI und HIPAA, die Kunden dabei helfen, sicherzustellen, dass ihre Daten sicher sind und den einschlägigen Vorschriften entsprechen. AWS bietet eine skalierbare, flexible und kostengünstige Lösung für den Zugriff auf eine breite Palette von IT-Ressourcen über das Internet, ohne dass die zugrunde liegende Infrastruktur gewartet und verwaltet werden muss.

Die Vorteile sind AWS

Skalierbarkeit : AWS bietet On-Demand-Zugang zu einer breiten Palette von Computerressourcen, so dass Unternehmen ihre IT-Infrastruktur je nach Bedarf problemlos skalieren können.

: bietet On-Demand-Zugang zu einer breiten Palette von Computerressourcen, so dass Unternehmen ihre IT-Infrastruktur je nach Bedarf problemlos skalieren können. Kosteneffizienz : Kunden von AWS zahlen nur für die Ressourcen, die sie verbrauchen, und erhalten so eine kosteneffiziente Lösung ohne Vorlaufkosten oder langfristige Verpflichtungen.

: Kunden von zahlen nur für die Ressourcen, die sie verbrauchen, und erhalten so eine kosteneffiziente Lösung ohne Vorlaufkosten oder langfristige Verpflichtungen. Zuverlässigkeit : AWS betreibt ein globales Netzwerk von hochsicheren und zuverlässigen Rechenzentren, die hohe Verfügbarkeit und Disaster-Recovery-Funktionen bieten.

: betreibt ein globales Netzwerk von hochsicheren und zuverlässigen Rechenzentren, die hohe Verfügbarkeit und Disaster-Recovery-Funktionen bieten. Flexibilität : AWS bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Computing, Speicher, Datenbanken und Analysen, die es den Kunden ermöglichen, verschiedene Anwendungen und Dienstleistungen zu entwickeln und zu betreiben.

: bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Computing, Speicher, Datenbanken und Analysen, die es den Kunden ermöglichen, verschiedene Anwendungen und Dienstleistungen zu entwickeln und zu betreiben. Innovation : AWS investiert stark in Forschung und Entwicklung, bringt regelmäßig neue und innovative Dienste und Funktionen auf den Markt und bietet seinen Kunden Zugang zu den neuesten Technologien.

: investiert stark in Forschung und Entwicklung, bringt regelmäßig neue und innovative Dienste und Funktionen auf den Markt und bietet seinen Kunden Zugang zu den neuesten Technologien. Sicherheit : AWS implementiert verschiedene Sicherheitsmaßnahmen und Zertifizierungen, um den Schutz der Kundendaten und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften zu gewährleisten.

: implementiert verschiedene Sicherheitsmaßnahmen und Zertifizierungen, um den Schutz der Kundendaten und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften zu gewährleisten. Globale Reichweite: Mit Rechenzentren in verschiedenen geografischen Regionen ermöglicht AWS seinen Kunden, Daten näher an ihren Kunden zu speichern, was die Leistung verbessert und die Latenzzeit verringert.

AWS bietet eine flexible, kostengünstige und sichere Lösung für den Zugriff auf eine Vielzahl von IT-Ressourcen, die es Unternehmen ermöglicht, effizienter zu skalieren und zu innovieren.

Nachteile AWS

Komplexität : AWS bietet eine große Auswahl an Diensten und Funktionen, deren Verwaltung und Navigation komplex sein kann, insbesondere für Unternehmen, die neu im Cloud Computing sind.

: bietet eine große Auswahl an Diensten und Funktionen, deren Verwaltung und Navigation komplex sein kann, insbesondere für Unternehmen, die neu im Cloud Computing sind. Kosten : Obwohl AWS eine kostengünstige Lösung bietet, kann das Preismodell für Unternehmen mit hoher Nutzung oder speziellen Anforderungen teuer werden.

: Obwohl eine kostengünstige Lösung bietet, kann das Preismodell für Unternehmen mit hoher Nutzung oder speziellen Anforderungen teuer werden. Abhängigkeit vom Internet : AWS ist auf eine stabile und schnelle Internetverbindung angewiesen, und jede Unterbrechung kann die Leistung und Verfügbarkeit der Dienste beeinträchtigen.

: ist auf eine stabile und schnelle Internetverbindung angewiesen, und jede Unterbrechung kann die Leistung und Verfügbarkeit der Dienste beeinträchtigen. Bindung an den Anbieter : Sobald ein Unternehmen in AWS investiert hat, kann ein Wechsel zu einem anderen Anbieter schwierig und kostspielig sein, was zu einer Anbieterbindung führt.

: Sobald ein Unternehmen in investiert hat, kann ein Wechsel zu einem anderen Anbieter schwierig und kostspielig sein, was zu einer Anbieterbindung führt. Sicherheitsbedenken : Obwohl AWS eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen implementiert, gibt es immer noch Sicherheitsrisiken und Bedenken im Zusammenhang mit der Speicherung sensibler Daten in der Cloud.

: Obwohl eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen implementiert, gibt es immer noch Sicherheitsrisiken und Bedenken im Zusammenhang mit der Speicherung sensibler Daten in der Cloud. Mangelnde Kontrolle: Die Kunden von AWS müssen sich darauf verlassen, dass Amazon die zugrunde liegende Infrastruktur und die Dienste verwaltet und wartet, was die Kontrolle und den Überblick über ihre IT-Ressourcen beeinträchtigen kann.

AWS Auch wenn die Cloud viele Vorteile bietet, hat sie auch ihre Nachteile, darunter Komplexität, Kosten, Abhängigkeit vom Internet, Bindung an einen bestimmten Anbieter, Sicherheitsbedenken und mangelnde Kontrolle. Unternehmen sollten diese Faktoren bei der Bewertung von AWS und anderen Cloud Computing-Optionen sorgfältig abwägen.

Migration

Unter Migration versteht man das Verschieben von Daten, Anwendungen oder anderen IT-Ressourcen von einem Standort zu einem anderen, z. B. von einer lokalen Umgebung in die Cloud oder von einer Cloud-Umgebung in eine andere. AWS bietet eine Reihe von Migrationsdiensten und -tools, die Kunden dabei helfen, ihre IT-Ressourcen in die AWS Cloud zu verschieben. Zu den Vorteilen einer Migration auf AWS gehören eine höhere Skalierbarkeit, geringere Kosten sowie eine verbesserte Sicherheit und Leistung.

AWS Zu den Migrationsdiensten und -tools gehören:

AWS Migration Hub : Eine zentrale Stelle zur Verfolgung des Migrationsfortschritts und zur Überwachung des Zustands der migrierten Anwendungen.

: Eine zentrale Stelle zur Verfolgung des Migrationsfortschritts und zur Überwachung des Zustands der migrierten Anwendungen. AWS Application Discovery Service : Unterstützung der Kunden bei der Identifizierung und Bewertung ihrer Anwendungen und Infrastruktur vor Ort, wodurch die Planung und Durchführung von Migrationen erleichtert wird.

: Unterstützung der Kunden bei der Identifizierung und Bewertung ihrer Anwendungen und Infrastruktur vor Ort, wodurch die Planung und Durchführung von Migrationen erleichtert wird. AWS Database Migration Service : Ermöglicht Kunden die einfache Migration von Datenbanken auf AWS mit minimaler Ausfallzeit.

: Ermöglicht Kunden die einfache Migration von Datenbanken auf mit minimaler Ausfallzeit. AWS Server Migration Service : Automatisiert die Migration von virtuellen Maschinen vor Ort in die AWS Cloud.

: Automatisiert die Migration von virtuellen Maschinen vor Ort in die Cloud. AWS Snowball : Ein sicherer und kosteneffizienter Datentransfer-Service, der es Kunden ermöglicht, große Datenmengen in und aus AWS zu transferieren.

AWS bietet eine Reihe von Migrationsoptionen, die Kunden dabei helfen, ihre IT-Ressourcen in die Cloud zu verlagern, und sorgt so für höhere Skalierbarkeit, geringere Kosten und verbesserte Sicherheit und Leistung.

Anwendungen von AWS

AWS bietet eine breite Palette von Diensten und Tools für Unternehmen, Entwickler und Organisationen jeder Größe. Hier sind einige der wichtigsten Anwendungen von AWS:

Speicherung und Sicherung

AWS bietet eine Reihe von Speicheroptionen, einschließlich Objektspeicher, Dateispeicher und Blockspeicher, die es Unternehmen leicht machen, ihre Daten zu speichern, zu sichern und wiederherzustellen. Darüber hinaus bietet AWS eine Reihe von Backup- und Disaster-Recovery-Diensten, die den Kunden eine zuverlässige und sichere Lösung zum Schutz ihrer Daten bieten.

Webseiten

AWS macht es Unternehmen leicht, ihre Websites zu hosten und zu verwalten und bietet skalierbare und hochverfügbare Webhosting-Lösungen. Mit AWS können Kunden ihre Websites schnell und einfach erstellen und bereitstellen, ohne sich um die Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur kümmern zu müssen.

Spiele

AWS bietet eine Reihe von Diensten und Tools für Spieleentwickler, die es ihnen ermöglichen, hochleistungsfähige Spieleanwendungen zu erstellen, bereitzustellen und zu skalieren. AWS bietet die notwendige Infrastruktur, wie z. B. Rechen- und Speicherkapazitäten, um große Multiplayer-Spiele zu unterstützen, und stellt damit eine zuverlässige und skalierbare Lösung für Spieleentwickler dar.

Mobile, Web- und soziale Anwendungen

AWS bietet eine Reihe von Diensten und Tools für die Erstellung, Bereitstellung und Skalierung von mobilen, Web- und sozialen Anwendungen. Von der Backend-Infrastruktur bis hin zu Analysen und maschinellem Lernen: AWS macht es Unternehmen leicht, ihre Anwendungen zu erstellen und auszuführen, und stellt die notwendigen Tools bereit, um in der Mobile-First-Welt erfolgreich zu sein.

Big Data-Verwaltung und -Analytik

AWS bietet eine Reihe von Diensten und Tools für die Verwaltung und Analyse großer Datenmengen, die es Unternehmen leicht machen, Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit AWS können Kunden große Datenmengen speichern und verarbeiten und maschinelles Lernen und Analysedienste nutzen, um verborgene Muster und Trends aufzudecken.

Künstliche Intelligenz

AWS bietet eine Reihe von Diensten für künstliche Intelligenz, darunter maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache und Computer Vision, die es Unternehmen ermöglichen, intelligente Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen. AWS bietet die notwendige Infrastruktur und Tools zur Unterstützung der KI-Entwicklung und -Einführung und stellt damit eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen dar, die KI nutzen möchten.

Nachrichten und Benachrichtigungen

AWS bietet eine Reihe von Messaging- und Benachrichtigungsdiensten, die es Unternehmen erleichtern, Nachrichten und Benachrichtigungen in Echtzeit zu senden und zu empfangen. AWS bietet eine skalierbare, sichere und zuverlässige Lösung für Unternehmen, die Messaging- und Benachrichtigungsanwendungen entwickeln und bereitstellen.

Erweiterte Realität und virtuelle Realität

AWS bietet verschiedene Dienste und Tools für die Erstellung und Bereitstellung von Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen. AWS bietet die Tools für die Erstellung und Skalierung von hochleistungsfähigen AR- und VR-Anwendungen, von der Backend-Infrastruktur bis hin zu maschinellem Lernen und Computer Vision.

Entwicklung von Spielen

AWS bietet eine Reihe von Diensten und Tools für Spieleentwickler, mit denen sie leistungsstarke Spieleanwendungen erstellen, bereitstellen und skalieren können. Mit AWS haben Spieleentwickler Zugriff auf die notwendige Infrastruktur und Tools, um ihre Spiele zu erstellen und zu skalieren, und erhalten eine zuverlässige und skalierbare Lösung für die Spieleentwicklung.

Internet der Dinge

AWS bietet eine Reihe von Diensten und Tools für den Aufbau und die Bereitstellung von IoT-Anwendungen, die es Unternehmen leicht machen, Geräte zu verbinden und zu verwalten sowie Daten zu verarbeiten und zu analysieren. Mit AWS können Unternehmen ihre IoT-Anwendungen schnell und einfach erstellen und skalieren und erhalten so eine leistungsstarke Lösung für das Internet der Dinge.

AWS bietet eine breite Palette von Diensten und Tools für Unternehmen, Entwickler und Organisationen jeder Größe und stellt damit eine leistungsstarke Lösung für die Erstellung, Bereitstellung und Skalierung einer Vielzahl von Anwendungen und Diensten bereit.

AWS Preismodell

Das Preismodell von AWS basiert auf einem Pay-as-you-go-Ansatz, d. h. Kunden zahlen nur für die Dienste und Ressourcen, die sie nutzen. AWS bietet eine Reihe von Preisoptionen für seine Dienste, darunter:

On-Demand-Instanzen : Die Kunden können die Rechenressourcen stündlich bezahlen, ohne Vorlaufkosten oder langfristige Verpflichtungen.

: Die Kunden können die Rechenressourcen stündlich bezahlen, ohne Vorlaufkosten oder langfristige Verpflichtungen. Spot-Instanzen : Kunden können auf freie Amazon EC2 Rechnerkapazitäten bieten und Anwendungen zu niedrigeren Kosten als bei On-Demand-Preisen ausführen.

: Kunden können auf freie Rechnerkapazitäten bieten und Anwendungen zu niedrigeren Kosten als bei On-Demand-Preisen ausführen. Reservierte Instanzen : Kunden können eine niedrige, einmalige Zahlung für reservierte Kapazitäten leisten und erhalten im Gegenzug für eine 1- oder 3-Jahres-Bindung einen erheblichen Rabatt im Vergleich zu On-Demand-Preisen.

: Kunden können eine niedrige, einmalige Zahlung für reservierte Kapazitäten leisten und erhalten im Gegenzug für eine 1- oder 3-Jahres-Bindung einen erheblichen Rabatt im Vergleich zu On-Demand-Preisen. Dedizierte Hosts : Kunden können ihre Anwendungen auf dedizierten, mandantenfähigen Servern ausführen und zahlen einen niedrigeren Stundensatz als bei On-Demand-Preisen.

: Kunden können ihre Anwendungen auf dedizierten, mandantenfähigen Servern ausführen und zahlen einen niedrigeren Stundensatz als bei On-Demand-Preisen. Sparpläne: Kunden können sich zu einer gleichbleibenden Computernutzung verpflichten und erhalten einen Rabatt auf den Stundensatz für die Nutzung von Amazon EC2 und Fargate.

Darüber hinaus bietet AWS eine Reihe von Tools und Rechnern, die den Kunden helfen, ihre monatlichen Kosten abzuschätzen und ihre AWS Nutzung zu optimieren. AWS bietet eine transparente Preisgestaltung, die es den Kunden leicht macht, ihre Kosten zu verstehen und zu kontrollieren.

Unternehmen nutzen AWS

Viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen nutzen Amazon Web Services (AWS) als ihre Cloud-Computing-Plattform. Einige der bekannten Unternehmen, die AWS nutzen, sind:

Netflix: Der führende Anbieter von Video- und Film-Streaming-Inhalten nutzt AWS , um seine umfangreiche globale Infrastruktur zu betreiben und seine Dienste für Millionen von Kunden zu skalieren.

, um seine umfangreiche globale Infrastruktur zu betreiben und seine Dienste für Millionen von Kunden zu skalieren. Airbnb: Die beliebte Home-Sharing-Plattform setzt auf AWS , um ihren schnell wachsenden Kundenstamm zu verwalten und ihre großen Datenmengen zu managen.

, um ihren schnell wachsenden Kundenstamm zu verwalten und ihre großen Datenmengen zu managen. Dropbox: Der beliebte Filehosting-Dienst nutzt AWS , um die Dateien und Daten seiner Kunden zu speichern und zu verwalten und um seine Synchronisierungs- und Freigabefunktionen zu betreiben.

, um die Dateien und Daten seiner Kunden zu speichern und zu verwalten und um seine Synchronisierungs- und Freigabefunktionen zu betreiben. Twitch: Die führende Live-Streaming-Plattform für Gamer nutzt AWS , um qualitativ hochwertige Videostreams für Millionen von Zuschauern bereitzustellen und die wachsende Nutzerbasis zu verwalten.

, um qualitativ hochwertige Videostreams für Millionen von Zuschauern bereitzustellen und die wachsende Nutzerbasis zu verwalten. ESPN: Das Sportmedienunternehmen nutzt AWS , um seine Inhalte für Millionen von Zuschauern bereitzustellen und den hohen Datenverkehr und die großen Datenmengen zu bewältigen, die bei großen Sportereignissen anfallen.

, um seine Inhalte für Millionen von Zuschauern bereitzustellen und den hohen Datenverkehr und die großen Datenmengen zu bewältigen, die bei großen Sportereignissen anfallen. Slack: Die beliebte Plattform für die Kommunikation am Arbeitsplatz nutzt AWS , um ihre schnell wachsende Nutzerbasis zu verwalten und ihren Kunden Messaging- und Kollaborationsdienste in Echtzeit anzubieten.

, um ihre schnell wachsende Nutzerbasis zu verwalten und ihren Kunden Messaging- und Kollaborationsdienste in Echtzeit anzubieten. Capital One: Das Finanzdienstleistungsunternehmen nutzt AWS , um seine kundenorientierten Anwendungen und Dienste zu betreiben und seine Datenanalyse- und maschinellen Lerninitiativen zu unterstützen.

Dies sind nur einige Beispiele für die vielen Unternehmen, die AWS als Cloud Computing-Plattform gewählt haben. Mit seiner skalierbaren, flexiblen und sicheren Infrastruktur ist AWS eine beliebte Wahl für Unternehmen aller Größen und Branchen geworden.

AWS Dienstleistungen

Compute-Dienst

AWS bietet verschiedene Computing-Dienste an, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen und Arbeitslasten zu erfüllen. Einer der beliebtesten Dienste ist der Elastic Compute Cloud (EC2).

AWS EC2

EC2 ist eine skalierbare Rechenkapazität, die es Ihnen ermöglicht, schnell virtuelle Maschinen (VMs) mit verschiedenen Betriebssystemen zu starten. Er bietet die vollständige Kontrolle über die Konfiguration Ihrer VMs und ermöglicht es Ihnen, diese je nach Bedarf problemlos zu vergrößern oder zu verkleinern. Sie können auch aus einer Reihe von vorkonfigurierten Instanzen wählen, die für bestimmte Arbeitslasten optimiert sind, z. B. für allgemeine Zwecke, rechenoptimierte, speicheroptimierte oder GPU-beschleunigte Instanzen.

AWS Lambda

AWS Lambda ist ein serverloser Computing-Dienst, mit dem Sie Code ausführen können, ohne Server bereitstellen oder verwalten zu müssen. Mit Lambda können Sie Ihren Code als Reaktion auf Ereignisse ausführen, z. B. auf Änderungen an Daten in einem S3-Bucket oder eine neue API-Anfrage, und Ihre Anwendung automatisch je nach Bedarf skalieren. Dieser Dienst ist ideal für die Entwicklung von Microservices und ereignisgesteuerten Anwendungen.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) ist ein Objektspeicherdienst, mit dem Sie große Datenmengen wie Dokumente, Bilder und Videos speichern, abrufen und verwalten können. S3 ist hochgradig skalierbar und bietet eine äußerst langlebige und verfügbare Lösung für die Datenspeicherung. Es kann als Data Lake für Big Data-Analysen oder als primärer Speicher für Cloud-native Anwendungen verwendet werden.

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store (EBS) bietet persistente Speichervolumes auf Blockebene für die Verwendung mit EC2 Instanzen. Sie bietet hohe Leistung, niedrige Latenzzeiten und die Möglichkeit, die Größe des Speichers dynamisch an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. EBS bietet außerdem verschiedene Optionen für die Datensicherung, wie Snapshots und Replikation.

AWS bietet verschiedene verwaltete Datenbankservices, um die Anforderungen verschiedener Arten von Anwendungen und Arbeitslasten zu erfüllen. Zwei beliebte Dienste unter diesen sind DynamoDB und RDS.

DynamoDB

DynamoDB ist ein NoSQL-Datenbankdienst, der schnelle und flexible Datenspeicherung für Anwendungen bietet, die eine konsistente und vorhersehbare Leistung erfordern. Er unterstützt sowohl Dokumenten- als auch Key-Value-Datenmodelle und bietet unbegrenzte Skalierbarkeit. DynamoDB bietet außerdem eine verwaltete und hochverfügbare Lösung und ist damit ideal für Cloud-native Anwendungen.

RDS

Amazon Relational Database Service (RDS) ist ein verwalteter relationaler Datenbankdienst, der die Einrichtung, den Betrieb und die Skalierung einer relationalen Datenbank in der Cloud erleichtert. RDS unterstützt mehrere Datenbank-Engines, darunter Amazon AuroraMicrosoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, und MySQL. Er bietet automatische Backups, Software-Patching sowie automatische Fehlererkennung und -wiederherstellung und ist damit eine hochverfügbare und skalierbare Lösung für relationale Datenbanken.

Vernetzung und Bereitstellung von Inhalten

AWS bietet verschiedene Netzwerk- und Content-Delivery-Dienste, die Ihnen helfen, Inhalte sicher und effizient an Ihre Kunden zu liefern. Zwei beliebte Dienste sind Virtual Private Cloud (VPC) und Route 53.

VPC

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ermöglicht es Ihnen, AWS Ressourcen in einem logisch isolierten Bereich der AWS Cloud zu starten, wo Sie Daten sicher speichern und über Ihr Netzwerk darauf zugreifen können. VPC steuert Ihre virtuelle Netzwerkumgebung, einschließlich IP-Adressbereich, Subnetze, Routing-Tabellen und Netzwerk-Gateways.

Route 53

Amazon Route 53 ist ein hochverfügbarer und skalierbarer Domain Name System (DNS)-Dienst. Er ermöglicht es Ihnen, den Datenverkehr zu Ihrer Anwendung oder Website über verschiedene Routing-Typen zu leiten, wie z. B. einfaches, gewichtetes, latenzbasiertes oder geolokalisierungsbasiertes Routing. Route 53 bietet auch Domainregistrierungsdienste, mit denen Sie Ihre Domainnamen und DNS-Einträge einfach an einem Ort verwalten können.

AWS bietet verschiedene Tools für die Softwareentwicklung und -bereitstellung, z. B. CodeStar und CodeBuild.

CodeStar

AWS CodeStar ist ein vollständig verwalteter Dienst, der die Entwicklung, Erstellung und Bereitstellung von Anwendungen auf AWS erleichtert. CodeStar bietet vorkonfigurierte Entwicklungsumgebungen für verschiedene Programmiersprachen und Frameworks, darunter Java, .NET, Node.js, Python und Ruby. Es bietet auch eine kontinuierliche Integrations- und Bereitstellungspipeline (CI/CD), mit der Sie die Bereitstellung Ihrer Anwendungen leicht automatisieren können.

CodeBuild

AWS CodeBuild ist ein vollständig verwalteter Build-Service, der Quellcode kompiliert, Tests durchführt und Softwarepakete erstellt, die bereit für die Bereitstellung sind. CodeBuild lässt sich mit gängigen Quellcode-Repositories wie AWS CodeCommit, GitHub und Bitbucket integrieren und bietet vorkonfigurierte Build-Umgebungen für verschiedene Programmiersprachen und Frameworks. CodeBuild bietet außerdem eine skalierbare und hochverfügbare Build-Infrastruktur, die sich ideal für große Build- und Test-Workloads eignet.

Sicherheit, Identität und Compliance

AWS bietet verschiedene Dienste, die Sie bei der Sicherung und Einhaltung Ihrer Sicherheits- und Regulierungsanforderungen unterstützen, wie IAM und KMS.

IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) ist ein Webservice, der die sichere Verwaltung des Zugriffs auf AWS Ressourcen für Ihre Benutzer ermöglicht. Mit IAM können Sie AWS Benutzer und Gruppen erstellen und verwalten und ihnen Zugriffsrechte auf AWS Ressourcen zuweisen. IAM bietet außerdem Optionen für die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für zusätzliche Sicherheit.

KMS

AWS Key Management Service (KMS) ist ein verwalteter Dienst, der es Ihnen erleichtert, die zur Verschlüsselung Ihrer Daten verwendeten Verschlüsselungsschlüssel zu erstellen und zu kontrollieren. KMS lässt sich mit verschiedenen AWS Diensten wie S3, EBS und RDS integrieren und bietet eine zentrale Kontrolle über die zur Verschlüsselung Ihrer Daten verwendeten Verschlüsselungsschlüssel. KMS bietet außerdem eine sichere und hochverfügbare Lösung für die Schlüsselverwaltung und ist damit ideal für die Verschlüsselung und den Schutz Ihrer Daten.

AWS stellt verschiedene Tools zur Verfügung, die Sie bei der Verwaltung und Überwachung Ihrer Infrastruktur unterstützen, wie CloudWatch und CloudFormation.

CloudWatch

Amazon CloudWatch ist ein Überwachungsdienst für AWS Ressourcen und die Anwendungen, die Sie auf AWS ausführen. CloudWatch liefert Daten und Betriebseinblicke für verschiedene AWS Ressourcen, wie EC2 Instanzen, RDS Datenbanken und S3-Buckets. Außerdem bietet er Warnmeldungen und automatisierte Aktionen, mit denen Sie schnell auf Änderungen in Ihrer Umgebung reagieren können.

CloudFormation

AWS CloudFormation ist ein Dienst, mit dem Sie AWS Ressourcen auf vorhersehbare und wiederholbare Weise erstellen, aktualisieren und löschen können. CloudFormation bietet eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung und Bereitstellung aller Infrastrukturressourcen in Ihrer Anwendung. Außerdem bietet es Versionskontrolle und Änderungsverfolgung, so dass Sie Änderungen leicht rückgängig machen oder neue Versionen Ihrer Infrastruktur ausrollen können.

FAQ

Was bedeutet Amazon Web Services (AWS)?

AWS ist eine von Amazon angebotene Cloud-Computing-Plattform, die eine Reihe von Diensten und Infrastrukturen für die Erstellung und das Hosting von Webanwendungen bereitstellt.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von AWS?

Kosteneffizienz, Skalierbarkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und ein breites Spektrum an Diensten.

Wie ist AWS im Vergleich zu anderen Cloud Computing-Plattformen?

AWS ist die größte und ausgereifteste Cloud-Plattform und bietet im Vergleich zu anderen Plattformen ein breiteres Spektrum an Diensten und einen größeren Umfang.

Welche Art von Diensten bietet AWS?

AWS bietet über 200 Cloud-basierte Dienste an, darunter Rechen-, Speicher-, Datenbank-, Analyse-, maschinelles Lernen-, Mobil-, Sicherheits- und Internet of Things (IoT)-Dienste.

Was ist ein Amazon Machine Image (AMI)?

Ein AMI ist ein vorkonfiguriertes Image einer virtuellen Maschine, das zur Erstellung einer Instanz in der AWS Cloud verwendet wird.

Wie kann ich mit AWS beginnen?

Erstellen Sie ein AWS Konto, wählen Sie die von Ihnen benötigten Dienste aus und beginnen Sie mit der AWS Management-Konsole, API oder CLI, um auf Ihre Dienste zuzugreifen und sie zu verwalten.

Wie sind die Preise von AWS?

AWS Die Dienste werden nutzungsabhängig abgerechnet, wobei es mehrere Preismodelle gibt, z. B. pro Stunde, pro GB und pro Anfrage.

Gibt es eine kostenlose Stufe für AWS?

Ja, AWS bietet eine kostenlose Stufe mit einer begrenzten Anzahl von Diensten für neue Kunden für ein Jahr.

Ist AWS sicher?

AWS stellt eine sichere Infrastruktur bereit und bietet Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung, Identitäts- und Zugriffsmanagement und Netzwerksicherheit. Die endgültige Sicherheit Ihrer Daten hängt jedoch von Ihrer Implementierung und Nutzung ab.