Вы ищете информацию о соответствии требованиям HIPAA или о программном обеспечении для здравоохранения, разработанном с учетом требований HIPAA? Если ДА, то это руководство для вас. Согласно статистике, все больше систем и организаций здравоохранения, как и любые другие организации по всему миру, переходят на онлайн-модели. Преимуществом этого является сокращение физического взаимодействия с пациентами. После пандемии COVID-19 эта концепция получила еще большее распространение.

Программное обеспечение и приложения, связанные со здравоохранением, пользуются большим спросом во всем мире. Но виртуальное здравоохранение - это большая проблема, поскольку на карту поставлены жизнь и здоровье. Именно здесь в игру вступает соблюдение требований HIPAA. Любой разработчик, будь то приложение, связанное со здравоохранением, или программное обеспечение для здравоохранения, должен соблюдать требования HIPAA, чтобы начать работу.

Что такое HIPAA?

HIPAA расшифровывается как Health Insurance Portability and Accountability Act. Впервые он был принят в 1996 году. Основной причиной принятия этого закона стало требование компаний-разработчиков программного обеспечения соблюдать правила безопасности и конфиденциальности для более эффективного управления пациентами, обеспечения конфиденциальности и безопасности так называемой PHI (медицинской информации, защищаемой пациентом).

Однако, с момента первого появления, по мере совершенствования технологий и возникновения угроз программному обеспечению здравоохранения, в требования HIPAA были внесены различные изменения и дополнения.

Требования к программному обеспечению для обеспечения соответствия HIPAA

Важно знать, что разработка программного обеспечения для здравоохранения должна отвечать следующим требованиям, чтобы соответствовать требованиям HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act. PHI (медицинская информация, охраняемая пациентом), которая является обязательной для соответствия требованиям HIPAA, это:

Инициалы - (имя, отчество и фамилия)

Адрес

почтовый индекс

Дата рождения

Дата поступления или выписки

Фотографии

Номер (телефон и факс)

Электронная почта

Биометрические (отпечатки пальцев, двухфакторная аутентификация и идентификация по лицу)

SSN - номер социального страхования

MRN - номер медицинской карты

HPBN - номер бенефициара плана медицинского страхования

AN - номер счета

Номер лицензии

Идентификаторы устройств

URL-адреса веб-сайтов и IP-адрес

Контрольный список программного обеспечения на соответствие требованиям HIPAA

Для успешной разработки программного обеспечения, связанного со здравоохранением, и для гарантии его соответствия HIPAA; нижеприведенный контрольный список соответствия HIPAA является обязательным для выполнения:

Контроль доступа к данным

Первый контрольный список соответствия HIPAA - контроль доступа, отвечающий за разрешение использования данных. Это можно предотвратить с помощью контроля доступа на основе ролей и многого другого.

Аудит деятельности

Следующий контрольный список соответствия HIPAA - аудит деятельности; разработчики программного обеспечения и приложений для здравоохранения могут обеспечить безопасность и использование данных только соответствующими людьми, а не всеми подряд. Это можно сделать с помощью успешного входа в систему, неудачных попыток и сохраненной информации.

Целостность системы

Следующий пункт в контрольном списке соответствия HIPAA - данные и коммуникации должны быть зашифрованы от конца до конца.

Механизм защиты от взлома

Внедрение методов блокчейна и цифровых подписей может снизить темперирование безопасности в медицинском приложении или программном обеспечении.

Надежная авторизация пользователей

Безопасность можно повысить с помощью таких методов, как сохранение надежных паролей, многоступенчатая аутентификация и т.д.

Безопасная передача данных

Для обеспечения безопасной передачи данных необходимо регулярно выполнять резервное копирование данных через надежную стороннюю организацию.

Как стать компанией, соответствующей требованиям HIPAA

Чтобы приложение или программное обеспечение соответствовало требованиям HIPAA, необходимо выполнить следующее:

Политика конфиденциальности организации

Для соответствия требованиям HIPAA организация должна разработать политику конфиденциальности. После создания она должна быть доступна в виде уведомления о практике конфиденциальности (Notice of Privacy Practices - NPP) и подписана пациентами. Эта политика должна содержать объяснение того, как обеспечивается неприкосновенность частной жизни пациента, и информировать его о его правах.

Сотрудник по вопросам конфиденциальности HIPAA

Соблюдение требований HIPAA иногда сложно для понимания, поэтому в организации должен быть сотрудник по вопросам конфиденциальности HIPAA, который является экспертом, возглавляющим создание политики конфиденциальности компании и обеспечивающим ее выполнение. Этот сотрудник также отвечает за обработку NPP, организацию тренингов и проведение внутренних аудитов организации для обеспечения соответствия HIPAA.

Регулярные внутренние аудиты

После получения разрешения на соответствие требованиям HIPAA медицинская организация должна регулярно проводить внутренние аудиты, чтобы выявить несоответствия. Затем медицинские организации должны разработать документированные стратегии исправления, демонстрирующие способы устранения нарушений HIPAA.

Сохраняйте деловые контракты

Прежде чем передавать данные, убедитесь, что бизнес-ассоциированный договор соответствует требованиям медицинского программного обеспечения HIPAA, защищает от нарушения данных и пересмотрен с учетом изменений.

Протокол предупреждения о нарушении

Нарушение требований HIPAA не всегда является проблемой, особенно если оно совершено случайно и организация может это доказать.

Адекватная документация

Организации здравоохранения должны сообщать и документировать все меры по соблюдению требований HIPAA. Эти медицинские записи будут проверяться в ходе аудитов и анализа жалоб.

Правило конфиденциальности HIPAA

Оно требует соблюдения прав пользователей программных решений для здравоохранения на их конфиденциальные данные, которые называются защищенной медицинской информацией - PHI, и должны сохраняться в тайне. Эта информация включает в себя текущие медицинские проблемы пациента, предыдущие проблемы, историю лечения, историю операций и т.д. В ней кратко описывается, как эти данные будут использоваться и кто может получить к ним доступ. Пациент имеет право на доступ к своим данным и их копирование. Политика конфиденциальности организации должна быть написана, документирована и доведена до сведения пациента.

Правило безопасности HIPAA

Организации обязаны обеспечивать безопасность защищенной медицинской информации - PHI - в соответствии с правилом безопасности HIPAA. Правило безопасности HIPPA объясняет, как действовать. Точнее, Правило безопасности устанавливает международные стандарты обработки, хранения и передачи защищенной в электронном виде медицинской информации (ePHI).

Административная, физическая и техническая защита - это меры безопасности данных, которые должны быть предусмотрены в сфере здравоохранения для соблюдения этого правила.

Административная защита

Согласно административным мерам защиты, организации, работающие с защищенной медицинской информацией - PHI, обязаны назначить надежного сотрудника и организовать систему управления безопасностью для безопасного учета всей информации. Правила безопасности также включают обучение сотрудников, управление и оценку политики безопасности. Убедитесь, что вы наняли сотрудника, способного почувствовать кибератаки и оперативно их отрабатывать, чтобы сохранить внутреннюю информацию вашей больницы. Это защитит ваши данные от передачи третьим лицам и неавторизованным отделам. С учетом правил использования приложений, соответствующих HIPPA, сотрудник должен прогнозировать риски и вовремя их преодолевать.

Физическая защита

Эта мера защиты предусматривает физическое хранение в удаленном центре или электронно защищенной медицинской информации - ePHI, хранящейся на месте в облаке. Если вы получаете доступ к охраняемой в электронном виде медицинской информации - ePHI с вашего устройства, вы должны следовать политике безопасности, например, удалять охраняемую в электронном виде медицинскую информацию - ePHI с вашего устройства после завершения контракта. Безопасные рабочие места Ваши рабочие места с доступом к ePHI должны иметь надежную систему безопасности, включая надлежащие дверные и оконные замки и видеоконтроль для обеспечения безопасности компьютеров и серверов.

Технические меры предосторожности

Эта мера защиты включает в себя технологии, связанные с целостностью передачи данных, и безопасный аудит. Должны быть разрешены защищенные базы данных PHI, чтобы работники имели доступ только к разрешенным данным, а не ко всем. Должно быть сквозное шифрование. Созданная электронная почта для передачи должна быть безопасной в соответствии с медицинским программным обеспечением HIPAA Compliant Messaging solutions.

Эта технология безопасности предназначена для контроля ущерба в случае отключения электроэнергии, перезапуска или обновления системы, или любого инцидента, который может привести к ошибке. Она гарантирует, что данные будут восстановлены и переданы организациям в правильной форме. Кроме того, она предоставляет авторизованным пользователям уникальный доступ только к соответствующему отделу. Доступ ко всей информации осуществляется только с помощью биометрии, смарт-карт или паролей.

Разработка программного обеспечения, соответствующего требованиям HIPAA

Чтобы разработать программное решение или приложение для здравоохранения, вы должны убедиться, что оно соответствует требованиям HIPAA для защиты информации о пациентах. Ведь если вы не будете соблюдать и следовать HIPAA, это может привести к серьезным последствиям. Многие медицинские организации платят штрафы из-за нарушений конфиденциальности в HIPAA. Поэтому создание онлайновой медицинской организации требует гораздо большего, чем просто создание приложения или медицинского программного решения. Вы должны обеспечить конфиденциальность, секретность и целостность электронной PHI в приложении.

AppMaster предлагает программные решения для здравоохранения, соответствующие требованиям HIPAA, и разработку приложений с использованием технологии no-code. В AppMaster мы гарантируем, что ваш продукт будет соответствовать требованиям HIPAA, чтобы не допустить таких разрушительных утечек данных.

Как создавать программные системы, соответствующие требованиям HIPAA

Предположим, вы хотите с самого начала построить медицинскую систему, соответствующую требованиям HIPAA. В этом случае все будет зависеть от функций, которые вы хотите включить, и основной цели разработки приложения, соответствующего требованиям HIPAA, называемого системой управления больницей (HMS).

HMS - это отличный инструмент, который обеспечит удобство работы для врачей, медсестер и медицинского персонала, когда они захотят получить доступ к данным, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных пациента. Общие правила разработки HMS таковы:

Она должна быть доступна каждому медицинскому работнику.

Дизайн UI/UX должен вызывать восхищение.

Она должна содержать контроль доступа пользователей.

Она содержит надежную систему безопасности.

Данные могут регулярно храниться на сторонних платформах.

Данные должны быть зашифрованы из конца в конец.

Медицинское программное решение или приложение HMS должно быть способно улучшить автоматизацию клиники.

Разработка медицинского программного обеспечения должна соответствовать требованиям HIPAA.

Стоимость разработки программного обеспечения должна быть разумной.

Разработка программного обеспечения, необходимого для HIPAA-совместимой программной системы или медицинского приложения, может быть легко выполнена с помощью технологии no-code. Считайте AppMaster лучшей платформой для создания мобильного приложения или веб-приложения для любых целей. Разработка программного обеспечения для управления здравоохранением или приложения может быть создана и традиционным методом кодирования разработчиками программного обеспечения для здравоохранения, но работа с AppMaster, платформой без кода, проста в использовании, экономически эффективна, удобна для пользователя и занимает меньше времени. AppMaster гарантирует, что приложение, созданное вами на базе этой платформы, будет соответствовать всем вышеупомянутым требованиям соответствия HIPAA:

Шифрование при передаче

Перед передачей вся электронная PHI должна быть зашифрована. Первый шаг в защите конфиденциальной медицинской информации с помощью протоколов SSL и HTTPS - это обеспечение того, чтобы программное обеспечение, соответствующее требованиям HIPAA, шифровало ее во время передачи. Рекомендуется проверить правильность настройки протокола HTTPS и отсутствие устаревших или небезопасных версий TLS.

Резервное копирование и хранение

Резервное копирование данных должно быть обеспечено, сохранено и доступно только уполномоченному персоналу. Убедитесь, что только уполномоченные лица имеют доступ к конфиденциальной PHI, включая журналы, резервные копии, базы данных и все данные, которые хранит ваша система. Можно хранить их в неподконтрольных вам местах, например, на одном и том же хостинг-плане, но используя общий сервер с несколькими клиентами. Несмотря ни на что, данные должны быть зашифрованы и недоступны любой ценой.

Системные журналы и идентификация

Что касается системных журналов, идентификаторы и пароли должны быть так же надежно защищены. Программное обеспечение, соответствующее требованиям HIPAA, имеет очень жесткие критерии в отношении уровня конфиденциальности, который необходимо поддерживать. Система должна иметь возможность отслеживать все журналы и изменения, внесенные в PHI. Ключевыми факторами являются:

Надежный пароль

Ограничение попыток входа в систему

Двухфакторная аутентификация (2FA)

Мультимодальная биометрия - отпечатки пальцев, лицо или распознавание голоса

Единый вход в систему (SSO)

Обнаружение активности

Контроль доступа на основе атрибутов

Блокчейн

Это может помочь системе управления здоровьем (HMS) следующим образом:

Можно избежать использования полудоверенных третьих сторон

Развитые криптографические шифры, предотвращающие взлом

Псевдонимность для защиты личности пользователя

Изменение записей в блокчейне

Защита прав пациентов на данные

Конкурентоспособные корпорации медицинской помощи и анализа

Транзакции будут записываться

Больше доверия

Прозрачность данных

Утилизация

Для обеспечения безопасности медицинских данных и соответствия требованиям HIPAA резервные копии и архивные данные должны быть удалены по истечении срока хранения и навсегда. Когда кто-то больше не использует сервер, убедитесь, что данные утилизированы из всех мест, куда они были переданы, поскольку, возможно, придется делать резервные копии или копировать их.

Деловое соглашение

Соответствующие требованиям HIPAA программные системы и электронная PHI должны размещаться на серверах компании с подписанным соглашением о деловом сотрудничестве или, по крайней мере, иметь защищенный собственный сервер. Лучшими вариантами среди наиболее надежных провайдеров являются

Облачная платформа Google

Amazon Web Services

Microsoft Azure

Как обеспечить соответствие требованиям HIPAA - опыт AppMaster

Создать приложение или программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HIPPA - это совсем другое дело, но поддерживать его в рабочем состоянии необходимо всегда. Заключается в поддержании соответствия HIPAA - внимательности и проверке, но ручные методы требуют много времени и не являются экономически выгодными. Передовые технологии искусственного интеллекта позволят сделать это эффективно с помощью автоматического поиска информации о пациенте, автоматического сканирования для снижения риска и мгновенного восстановления данных с помощью регулярного резервного копирования. Для обеспечения соответствия программного обеспечения HIPAA с вашими пользовательскими программными приложениями для здравоохранения, позвольте нам рассказать вам об опыте AppMaster и о том, как это делается.

Консентограмма - это разновидность метода автоматического информированного согласия. Это было решение AppMaster в отношении ePHI, обеспечивающее бесшовную интеграцию в электронное хранилище данных, поддержание ранее существовавшей информации и сокращение ручного документооборота.

Эта часть изобретения была создана на основе модели искусственного интеллекта и работает для поддержки принятия клинических решений (CDS), а также для снижения рисков недобросовестной практики для медицинских работников на основе ML. В AppMaster был разработан бэкэнд консентограммы, который затем был интегрирован с системами ePHI медицинских учреждений и работает по протоколам HIPAA и HITECH. Сотрудничество с AppMaster в рамках проекта было эффективным с точки зрения времени и затрат, а успешное сопровождение предлагалось через определенные промежутки времени. Узнайте больше о программе Consentogram на AppMaster.

Итог

Чтобы создать систему управления здоровьем или программное обеспечение или приложение, связанное с здравоохранением, необходимо убедиться, что оно обеспечивает все рекомендации по соблюдению HIPAA. Без этого программное обеспечение или приложение для здравоохранения не прослужит дольше и не будет соответствовать требуемым протоколам безопасности и конфиденциальности пациентов. Выполнение требований HIPAA и создание приложения или программного обеспечения, отвечающего всем протоколам безопасности, сведет к минимуму случаи мошенничества, кражи личных данных, взлома или утечки личной информации. Это также защитит вашу медицинскую организацию от получения финансовых штрафов от руководящих органов.

Если вы хотите создать свое приложение для здравоохранения или бэкэнд, AppMaster поможет вам в этом. В нем есть мощный инструмент визуального программирования и бэкэнд для приложения, связанного со здравоохранением, если вы убедитесь, что ваше приложение соответствует требуемым протоколам соответствия HIPAA во время разработки программного обеспечения. Ознакомьтесь с разумными пакетами и начните работу над своим приложением уже сегодня!