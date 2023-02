Selamat datang di ujian komprehensif Amazon Web Services ( AWS), platform komputasi awan terkemuka yang telah merevolusi industri teknologi. AWS menawarkan berbagai solusi canggih yang memenuhi beragam kebutuhan bisnis dari semua ukuran, mulai dari startup kecil hingga perusahaan besar. Dengan penawaran mutakhirnya di area penting seperti penyimpanan, komputasi, keamanan, dan kecerdasan buatan, AWS telah memantapkan dirinya sebagai tolok ukur untuk inovasi dan kinerja. Dalam artikel mendetail ini, kami akan menyelidiki keunggulan dan kemampuan unik AWS dan bagaimana hal itu dapat membantu bisnis Anda mencapai kesuksesan, efisiensi, dan skalabilitas yang optimal.

Apa itu komputasi awan?

Komputasi awan adalah model pengiriman untuk layanan TI di mana pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi bersama melalui internet alih-alih mengelola dan memelihara infrastruktur mereka sendiri. Komputasi awan memungkinkan akses sesuai permintaan ke sumber daya yang dapat diskalakan seperti penyimpanan, daya komputasi, dan aplikasi perangkat lunak, memberikan manfaat seperti penghematan biaya, peningkatan ketangkasan, dan pengurangan kompleksitas TI.

Apa itu AWS?

AWS ( Amazon Web Services) adalah kumpulan layanan komputasi jarak jauh (juga disebut layanan web) yang membentuk platform komputasi awan yang ditawarkan oleh Amazon.com . Layanan ini beroperasi dari 12 wilayah geografis di seluruh dunia dan menyediakan berbagai layanan, seperti daya komputasi, penyimpanan, database, dan analitik, sehingga memudahkan bisnis untuk mengukur dan menjalankan aplikasi dan layanan. Pelanggan AWS mendapat manfaat dari keamanan, keandalan, dan skalabilitas yang ditawarkan oleh platform komputasi awan terbesar di dunia dan berbagai alat untuk memantau dan mengelola sumber daya mereka.

AppMaster adalah platform no-code yang memberikan solusi mudah bagi individu dan bisnis untuk mengembangkan dan meluncurkan aplikasi mereka tanpa harus menulis kode. Platform inovatif ini menggunakan infrastruktur AWS yang tangguh untuk menghosting aplikasi pengguna dan server produknya. Platform ini memanfaatkan kekuatan server AWS yang dilengkapi dengan prosesor Graviton3 terbaru berdasarkan arsitektur ARM, memastikan kinerja yang andal dan efisien. Kombinasi teknologi mutakhir dan antarmuka yang ramah pengguna menjadikan AppMaster aset berharga bagi siapa pun yang ingin meluncurkan aplikasi dengan cepat dan efisien. Dengan kemampuannya untuk menyederhanakan proses pengembangan, AppMaster merupakan pilihan ideal bagi mereka yang memiliki sedikit atau tanpa pengalaman pengkodean.

Sejarah AWS

Amazon Web Services ( AWS) diluncurkan pada Maret 2006, menawarkan pengembang dan bisnis akses ke rangkaian layanan web infrastruktur Amazon yang ekstensif. Awalnya, layanan ini berfokus untuk menawarkan solusi penyimpanan yang sederhana, dapat diskalakan, dan hemat biaya kepada pengembang. Seiring waktu, AWS memperluas penawarannya untuk menyertakan berbagai layanan, termasuk komputasi, database, analitik, pembelajaran mesin, seluler, keamanan, dan lainnya. Saat ini, AWS adalah platform komputasi awan terbesar di dunia, dengan jutaan pelanggan mulai dari perusahaan rintisan hingga perusahaan besar, termasuk perusahaan besar seperti Netflix , Airbnb, dan Twitter. AWS terus berinovasi dan memperluas penawarannya, memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri komputasi awan.

Bagaimana cara kerja AWS?

AWS ( Amazon Web Services) beroperasi sebagai platform komputasi awan, menyediakan akses jarak jauh ke berbagai sumber daya TI melalui internet. Layanan yang ditawarkan oleh AWS mencakup daya komputasi, penyimpanan, database, dan berbagai alat dan layanan untuk pengembangan , penerapan, dan manajemen aplikasi. Untuk menggunakan AWS, pelanggan mendaftar akun AWS, lalu mengakses sumber daya yang mereka perlukan melalui AWS Management Console, API , atau alat baris perintah. Pelanggan dapat memilih layanan yang mereka butuhkan dan hanya membayar untuk sumber daya yang mereka konsumsi, memberikan solusi yang hemat biaya dan fleksibel.

AWS beroperasi secara global, dengan pusat data yang berlokasi di beberapa wilayah geografis di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memilih lokasi penyimpanan data mereka, memberikan kontrol tambahan atas privasi dan keamanan data. AWS juga menawarkan serangkaian sertifikasi keamanan dan kepatuhan, seperti SOC, PCI, dan HIPAA , yang membantu pelanggan memastikan bahwa data mereka aman dan mematuhi peraturan yang relevan. AWS memberikan solusi yang dapat diskalakan, fleksibel, dan hemat biaya untuk mengakses berbagai sumber daya TI melalui internet tanpa perlu memelihara dan mengelola infrastruktur dasar.

Keuntungan AWS

Skalabilitas : AWS menawarkan akses sesuai permintaan ke berbagai sumber daya komputasi, memudahkan bisnis untuk menskalakan infrastruktur TI sesuai kebutuhan.

: menawarkan akses sesuai permintaan ke berbagai sumber daya komputasi, memudahkan bisnis untuk menskalakan infrastruktur TI sesuai kebutuhan. Efektivitas biaya : Pelanggan AWS hanya membayar untuk sumber daya yang mereka konsumsi, memberikan solusi hemat biaya tanpa biaya di muka atau komitmen jangka panjang.

: Pelanggan hanya membayar untuk sumber daya yang mereka konsumsi, memberikan solusi hemat biaya tanpa biaya di muka atau komitmen jangka panjang. Keandalan : AWS mengoperasikan jaringan global pusat data yang sangat aman dan andal, memberikan ketersediaan tinggi dan kemampuan pemulihan bencana.

: mengoperasikan jaringan global pusat data yang sangat aman dan andal, memberikan ketersediaan tinggi dan kemampuan pemulihan bencana. Fleksibilitas : AWS menawarkan berbagai layanan, termasuk komputasi, penyimpanan, database, dan analitik, memungkinkan pelanggan membangun dan menjalankan berbagai aplikasi dan layanan.

: menawarkan berbagai layanan, termasuk komputasi, penyimpanan, database, dan analitik, memungkinkan pelanggan membangun dan menjalankan berbagai aplikasi dan layanan. Inovasi : AWS banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, secara rutin merilis layanan dan fitur baru dan inovatif serta memberi pelanggan akses ke teknologi terbaru.

: banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, secara rutin merilis layanan dan fitur baru dan inovatif serta memberi pelanggan akses ke teknologi terbaru. Keamanan : AWS menerapkan berbagai langkah keamanan dan sertifikasi untuk membantu melindungi data pelanggan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

: menerapkan berbagai langkah keamanan dan sertifikasi untuk membantu melindungi data pelanggan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Jangkauan global : Dengan pusat data yang terletak di beberapa wilayah geografis, AWS memungkinkan pelanggan menyimpan data lebih dekat dengan pelanggan mereka, meningkatkan kinerja, dan mengurangi latensi.

AWS memberikan solusi yang fleksibel, hemat biaya, dan aman untuk mengakses berbagai sumber daya TI, memungkinkan bisnis untuk menskalakan dan berinovasi dengan lebih efisien.

Kekurangan AWS

Kompleksitas : AWS menawarkan berbagai layanan dan fitur, yang mungkin rumit untuk dikelola dan dinavigasi, terutama untuk organisasi yang baru mengenal komputasi cloud.

: menawarkan berbagai layanan dan fitur, yang mungkin rumit untuk dikelola dan dinavigasi, terutama untuk organisasi yang baru mengenal komputasi cloud. Biaya : Meskipun AWS memberikan solusi hemat biaya, model penetapan harganya bisa menjadi mahal untuk bisnis dengan penggunaan tinggi atau persyaratan khusus.

: Meskipun memberikan solusi hemat biaya, model penetapan harganya bisa menjadi mahal untuk bisnis dengan penggunaan tinggi atau persyaratan khusus. Ketergantungan pada internet : AWS mengandalkan koneksi internet yang stabil dan cepat, dan gangguan apa pun dapat memengaruhi kinerja dan ketersediaan layanan.

: mengandalkan koneksi internet yang stabil dan cepat, dan gangguan apa pun dapat memengaruhi kinerja dan ketersediaan layanan. Penguncian vendor : Setelah bisnis berinvestasi di AWS , beralih ke penyedia lain bisa jadi sulit dan mahal, membuat vendor terkunci.

: Setelah bisnis berinvestasi di , beralih ke penyedia lain bisa jadi sulit dan mahal, membuat vendor terkunci. Masalah keamanan : Meskipun AWS mengimplementasikan serangkaian tindakan keamanan, masih ada risiko dan masalah keamanan yang terkait dengan penyimpanan data sensitif di cloud.

: Meskipun mengimplementasikan serangkaian tindakan keamanan, masih ada risiko dan masalah keamanan yang terkait dengan penyimpanan data sensitif di cloud. Kurangnya kontrol : Pelanggan AWS harus memercayai Amazon untuk mengelola dan memelihara infrastruktur dan layanan yang mendasarinya, yang dapat mengurangi kontrol dan visibilitas mereka atas sumber daya TI mereka.

AWS memberikan banyak manfaat, juga dilengkapi dengan kerugiannya, termasuk kompleksitas, biaya, ketergantungan pada internet, vendor lock-in, masalah keamanan, dan kurangnya kontrol. Bisnis harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan hati-hati saat mengevaluasi AWS dan opsi komputasi cloud lainnya.

Migrasi

Migrasi mengacu pada pemindahan data, aplikasi, atau sumber daya TI lainnya dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti dari lingkungan lokal ke cloud atau dari satu lingkungan cloud ke cloud lainnya. AWS menawarkan berbagai layanan dan alat migrasi untuk membantu pelanggan memindahkan sumber daya TI mereka ke cloud AWS. Beberapa manfaat bermigrasi ke AWS mencakup peningkatan skalabilitas, pengurangan biaya, serta peningkatan keamanan dan kinerja.

Layanan dan alat migrasi AWS meliputi:

AWS Migration Hub : Lokasi pusat untuk melacak kemajuan migrasi dan memantau kesehatan aplikasi yang dimigrasikan.

: Lokasi pusat untuk melacak kemajuan migrasi dan memantau kesehatan aplikasi yang dimigrasikan. AWS Application Discovery Service : Membantu pelanggan mengidentifikasi dan menilai aplikasi dan infrastruktur mereka secara lokal, sehingga memudahkan untuk merencanakan dan melaksanakan migrasi.

: Membantu pelanggan mengidentifikasi dan menilai aplikasi dan infrastruktur mereka secara lokal, sehingga memudahkan untuk merencanakan dan melaksanakan migrasi. AWS Database Migration Service : Memungkinkan pelanggan untuk memigrasikan database ke AWS dengan waktu henti minimal dengan mudah.

: Memungkinkan pelanggan untuk memigrasikan database ke dengan waktu henti minimal dengan mudah. AWS Server Migration Service : Mengotomatiskan migrasi mesin virtual lokal ke cloud AWS .

: Mengotomatiskan migrasi mesin virtual lokal ke cloud . AWS Snowball : Layanan transfer data yang aman dan hemat biaya yang memungkinkan pelanggan mentransfer data dalam jumlah besar ke dalam dan ke luar AWS .

AWS menyediakan berbagai opsi migrasi untuk membantu pelanggan memindahkan sumber daya TI mereka ke cloud, memberikan peningkatan skalabilitas, pengurangan biaya, serta peningkatan keamanan dan kinerja.

Aplikasi AWS

AWS menyediakan berbagai layanan dan alat untuk bisnis, pengembang, dan organisasi dari semua ukuran. Berikut adalah beberapa aplikasi utama AWS:

Penyimpanan dan cadangan

AWS menyediakan berbagai opsi penyimpanan, termasuk penyimpanan objek, penyimpanan file, dan penyimpanan blok, memudahkan bisnis untuk menyimpan, mencadangkan, dan memulihkan data mereka. Selain itu, AWS menawarkan berbagai layanan pencadangan dan pemulihan bencana, memberikan pelanggan solusi andal dan aman untuk melindungi data mereka.

Situs web

AWS memudahkan bisnis untuk menghosting dan mengelola situs web mereka, menyediakan solusi hosting web yang dapat diskalakan dan sangat tersedia. Dengan AWS, pelanggan dapat membangun dan menerapkan situs web mereka dengan cepat dan mudah tanpa khawatir mengelola infrastruktur yang mendasarinya.

Game

AWS menyediakan berbagai layanan dan alat untuk pengembang game, memungkinkan mereka membangun, menerapkan, dan menskalakan aplikasi game berkinerja tinggi. AWS menawarkan infrastruktur yang diperlukan, seperti komputasi dan penyimpanan, untuk mendukung game multipemain skala besar, memberikan solusi yang andal dan dapat diskalakan untuk pengembang game.

Aplikasi seluler, web, dan sosial

AWS menyediakan berbagai layanan dan alat untuk membangun, menerapkan, dan menskalakan aplikasi seluler, web, dan sosial. Dari infrastruktur backend hingga analitik dan pembelajaran mesin, AWS memudahkan bisnis untuk membangun dan menjalankan aplikasi mereka, menyediakan alat yang diperlukan untuk berhasil di dunia yang mengutamakan seluler.

Manajemen dan analitik data besar

AWS menyediakan berbagai layanan dan alat untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar, memudahkan bisnis untuk mendapatkan wawasan dan membuat keputusan yang tepat. Dengan AWS, pelanggan dapat menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar serta menggunakan pembelajaran mesin dan layanan analitik untuk mengungkap pola dan tren tersembunyi.

Kecerdasan buatan

AWS menyediakan berbagai layanan kecerdasan buatan , termasuk pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan visi komputer, memungkinkan bisnis membangun dan menerapkan aplikasi cerdas. AWS menyediakan infrastruktur dan alat yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dan penerapan AI, memberikan solusi andal bagi bisnis yang ingin memanfaatkan AI.

Pesan dan pemberitahuan

AWS menyediakan berbagai layanan perpesanan dan notifikasi, memudahkan bisnis untuk mengirim dan menerima pesan dan notifikasi secara real time. AWS menyediakan solusi yang dapat diskalakan, aman, dan andal untuk bisnis yang membangun dan menerapkan aplikasi perpesanan dan notifikasi.

Realitas tertambah dan realitas maya

AWS menyediakan berbagai layanan dan alat untuk membangun dan menerapkan aplikasi augmented reality dan virtual. AWS menyediakan alat untuk membangun dan menskalakan aplikasi AR dan VR berkinerja tinggi, dari infrastruktur backend hingga pembelajaran mesin dan visi komputer.

Pengembangan permainan

AWS menyediakan berbagai layanan dan alat untuk pengembang game, memungkinkan mereka membangun, menerapkan, dan menskalakan aplikasi game berkinerja tinggi. Dengan AWS, pengembang game memiliki akses ke infrastruktur dan alat yang diperlukan untuk membangun dan menskalakan game mereka, menyediakan solusi yang andal dan dapat diskalakan untuk pengembangan game.

Internet untuk segala

AWS menyediakan berbagai layanan dan alat untuk membangun dan menerapkan aplikasi IoT , memudahkan bisnis untuk menghubungkan dan mengelola perangkat serta memproses dan menganalisis data. Dengan AWS, bisnis dapat membangun dan menskalakan aplikasi IoT mereka dengan cepat dan mudah, memberikan solusi andal untuk Internet of Things.

AWS menyediakan berbagai layanan dan alat untuk bisnis, pengembang, dan organisasi dari semua ukuran, menyediakan solusi andal untuk membangun, menerapkan, dan menskalakan berbagai aplikasi dan layanan.

Model Harga AWS

Model penetapan harga AWS didasarkan pada pendekatan bayar sesuai penggunaan, artinya pelanggan hanya membayar untuk layanan dan sumber daya yang mereka gunakan. AWS menawarkan berbagai pilihan harga untuk layanannya, termasuk:

Instans Sesuai Permintaan : Pelanggan dapat membayar sumber daya komputasi setiap jam tanpa biaya di muka atau komitmen jangka panjang.

: Pelanggan dapat membayar sumber daya komputasi setiap jam tanpa biaya di muka atau komitmen jangka panjang. Instans Spot : Pelanggan dapat menawar kapasitas komputasi Amazon EC2 cadangan dan menjalankan aplikasi dengan biaya lebih rendah daripada harga sesuai permintaan.

: Pelanggan dapat menawar kapasitas komputasi cadangan dan menjalankan aplikasi dengan biaya lebih rendah daripada harga sesuai permintaan. Instans Cadangan : Pelanggan dapat melakukan pembayaran satu kali yang rendah untuk kapasitas cadangan dan menerima diskon yang signifikan dibandingkan dengan harga sesuai permintaan dengan imbalan komitmen 1 atau 3 tahun.

: Pelanggan dapat melakukan pembayaran satu kali yang rendah untuk kapasitas cadangan dan menerima diskon yang signifikan dibandingkan dengan harga sesuai permintaan dengan imbalan komitmen 1 atau 3 tahun. Host Khusus : Pelanggan dapat menjalankan aplikasi mereka di server khusus penyewa tunggal dan membayar tarif per jam yang lebih rendah daripada harga sesuai permintaan.

: Pelanggan dapat menjalankan aplikasi mereka di server khusus penyewa tunggal dan membayar tarif per jam yang lebih rendah daripada harga sesuai permintaan. Paket Hemat : Pelanggan dapat berkomitmen pada jumlah penggunaan komputasi yang konsisten dan menerima diskon tarif per jam untuk penggunaan Amazon EC2 dan Fargate.

Selain itu, AWS menawarkan berbagai alat dan kalkulator untuk membantu pelanggan memperkirakan biaya bulanan dan mengoptimalkan penggunaan AWS mereka. AWS memberikan transparansi dalam penetapan harganya, memudahkan pelanggan untuk memahami dan mengontrol biaya mereka.

Perusahaan yang menggunakan AWS

Banyak perusahaan di berbagai industri menggunakan Amazon Web Services ( AWS) sebagai platform komputasi awan mereka. Beberapa perusahaan terkenal yang menggunakan AWS meliputi:

Netflix: Penyedia konten video dan film streaming terkemuka, menggunakan AWS untuk memperkuat infrastruktur globalnya yang sangat besar dan menskalakan layanannya ke jutaan pelanggan.

untuk memperkuat infrastruktur globalnya yang sangat besar dan menskalakan layanannya ke jutaan pelanggan. Airbnb: Platform berbagi rumah yang populer mengandalkan AWS untuk menangani basis pelanggannya yang berkembang pesat dan mengelola data dalam jumlah besar.

untuk menangani basis pelanggannya yang berkembang pesat dan mengelola data dalam jumlah besar. Dropbox: Layanan hosting file populer menggunakan AWS untuk menyimpan dan mengelola file dan data pelanggannya serta untuk menjalankan fitur sinkronisasi dan berbagi.

untuk menyimpan dan mengelola file dan data pelanggannya serta untuk menjalankan fitur sinkronisasi dan berbagi. Twitch : Platform streaming langsung terkemuka untuk para gamer menggunakan AWS untuk menghadirkan streaming video berkualitas tinggi ke jutaan pemirsa dan untuk mengelola basis penggunanya yang terus berkembang.

untuk menghadirkan streaming video berkualitas tinggi ke jutaan pemirsa dan untuk mengelola basis penggunanya yang terus berkembang. ESPN: Perusahaan media olahraga menggunakan AWS untuk mengirimkan kontennya ke jutaan pemirsa dan untuk menangani lalu lintas tinggi dan sejumlah besar data yang dihasilkan selama acara olahraga besar.

untuk mengirimkan kontennya ke jutaan pemirsa dan untuk menangani lalu lintas tinggi dan sejumlah besar data yang dihasilkan selama acara olahraga besar. Slack: Platform komunikasi tempat kerja yang populer menggunakan AWS untuk menangani basis penggunanya yang berkembang pesat dan untuk menyediakan layanan perpesanan dan kolaborasi real-time kepada pelanggannya.

untuk menangani basis penggunanya yang berkembang pesat dan untuk menyediakan layanan perpesanan dan kolaborasi real-time kepada pelanggannya. Capital One: Perusahaan jasa keuangan menggunakan AWS untuk mendukung aplikasi dan layanan yang berhubungan dengan pelanggan dan untuk mendukung analitik data dan inisiatif pembelajaran mesinnya.

Ini hanyalah beberapa contoh dari banyak perusahaan yang telah memilih AWS sebagai platform komputasi awan mereka. Dengan infrastruktur yang dapat diskalakan, fleksibel, dan aman, AWS telah menjadi pilihan populer bagi perusahaan dari semua ukuran dan industri.

layanan AWS

Layanan komputasi

AWS menyediakan berbagai layanan komputasi untuk memenuhi tuntutan berbagai aplikasi dan beban kerja. Salah satu layanan paling populer adalah Elastic Compute Cloud ( EC2).

AWS EC2

EC2 adalah kapasitas komputasi terukur yang memungkinkan Anda meluncurkan mesin virtual (VM) dengan cepat dengan berbagai sistem operasi. Ini memberikan kontrol penuh atas konfigurasi VM Anda dan memungkinkan Anda untuk menaikkan atau menurunkan skala sesuai kebutuhan Anda dengan mudah. Anda juga dapat memilih dari berbagai instans prakonfigurasi yang dioptimalkan untuk beban kerja tertentu, seperti instans tujuan umum, komputasi yang dioptimalkan, memori yang dioptimalkan, atau akselerasi GPU.

AWS Lambda

AWS Lambda adalah layanan komputasi tanpa server yang memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server. Dengan Lambda, Anda dapat menjalankan kode sebagai respons terhadap kejadian, seperti perubahan pada data di bucket S3 atau permintaan API baru, dan secara otomatis menskalakan aplikasi Anda berdasarkan permintaan. Layanan ini ideal untuk membangun layanan mikro dan aplikasi berbasis peristiwa.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) adalah layanan penyimpanan objek yang memungkinkan Anda menyimpan, mengambil, dan mengelola data dalam jumlah besar, seperti dokumen, gambar, dan video. S3 sangat terukur dan memberikan solusi yang sangat tahan lama dan tersedia untuk penyimpanan data. Ini dapat digunakan sebagai danau data untuk analitik data besar atau sebagai penyimpanan utama untuk aplikasi cloud-native.

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store ( EBS) menyediakan volume penyimpanan tingkat blok yang persisten untuk digunakan dengan instans EC2. Ini menawarkan kinerja tinggi, latensi rendah, dan kemampuan untuk menyesuaikan ukuran penyimpanan Anda secara dinamis sesuai kebutuhan Anda. EBS juga menyediakan berbagai opsi untuk perlindungan data, seperti snapshot dan replikasi.

Basis data

AWS menyediakan berbagai layanan database terkelola untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis aplikasi dan beban kerja. Dua layanan populer di antaranya adalah DynamoDB dan RDS.

DynamoDB

DynamoDB adalah layanan database NoSQL yang menyediakan penyimpanan data yang cepat dan fleksibel untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja yang konsisten dan dapat diprediksi. Ini mendukung model data dokumen dan nilai kunci dan menawarkan penskalaan tak terbatas. DynamoDB juga menyediakan solusi terkelola dan sangat tersedia, menjadikannya ideal untuk aplikasi cloud-native.

RDS

Amazon Relational Database Service ( RDS) adalah layanan database relasional terkelola yang memudahkan penyiapan, pengoperasian, dan penskalaan database relasional di cloud. RDS mendukung beberapa mesin basis data, termasuk Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL , dan MySQL . Ini menyediakan pencadangan otomatis, penambalan perangkat lunak, dan deteksi dan pemulihan kegagalan otomatis, menjadikannya solusi yang sangat tersedia dan dapat diskalakan untuk basis data relasional.

Jaringan dan pengiriman konten

AWS menyediakan berbagai jaringan dan layanan pengiriman konten untuk membantu Anda mengirimkan konten secara aman dan efisien ke pelanggan Anda. Dua layanan populer adalah Virtual Private Cloud ( VPC) dan Route 53.

VPC

Amazon Virtual Private Cloud ( VPC) memungkinkan Anda untuk meluncurkan sumber daya AWS ke bagian AWS Cloud yang terisolasi secara logis, tempat Anda dapat menyimpan data dengan aman dan mengaksesnya melalui jaringan Anda. VPC mengontrol lingkungan jaringan virtual Anda, termasuk rentang alamat IP, subnet, tabel perutean, dan gateway jaringan.

Route 53

Amazon Route 53 adalah layanan Domain Name System (DNS) yang sangat tersedia dan dapat diskalakan. Ini memungkinkan Anda untuk merutekan lalu lintas ke aplikasi atau situs web Anda melalui berbagai jenis perutean, seperti perutean sederhana, berbobot, berbasis latensi, atau berbasis geolokasi. Route 53 juga menyediakan layanan pendaftaran domain, memungkinkan Anda mengelola nama domain dan data DNS dengan mudah di satu tempat.

Alat pengembang

AWS menyediakan berbagai alat pengembangan dan penerapan perangkat lunak, seperti CodeStar dan CodeBuild.

CodeStar

AWS CodeStar adalah layanan terkelola penuh yang memudahkan pengembangan, pembuatan, dan penerapan aplikasi di AWS. CodeStar menyediakan lingkungan pengembangan pra-konfigurasi untuk berbagai bahasa dan kerangka kerja pemrograman, termasuk Java , .NET, Node.js, Python , dan Ruby. Ini juga menyediakan pipeline continuous integration and delivery (CI/CD), membuatnya mudah untuk mengotomatiskan penerapan aplikasi Anda.

CodeBuild

AWS CodeBuild adalah layanan build terkelola penuh yang mengompilasi kode sumber, menjalankan pengujian, dan menghasilkan paket perangkat lunak yang siap diterapkan. CodeBuild terintegrasi dengan repositori kode sumber populer, seperti AWS CodeCommit, GitHub , dan Bitbucket, dan menyediakan lingkungan build prakonfigurasi untuk berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja. CodeBuild juga menyediakan infrastruktur build yang dapat diskalakan dan sangat tersedia, menjadikannya ideal untuk beban kerja build dan pengujian skala besar.

Keamanan, identitas & kepatuhan

AWS menyediakan berbagai layanan untuk membantu Anda mengamankan dan mematuhi persyaratan keamanan dan peraturan Anda, seperti IAM dan KMS.

IAM

AWS Identity and Access Management ( IAM) adalah layanan web yang memungkinkan pengelolaan akses yang aman ke sumber daya AWS untuk pengguna Anda. IAM memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola pengguna dan grup AWS serta memberikan izin kepada mereka untuk mengakses sumber daya AWS. IAM juga menyediakan opsi autentikasi multi-faktor (MFA) untuk keamanan tambahan.

KMS

AWS Key Management Service ( KMS) adalah layanan terkelola yang memudahkan Anda membuat dan mengontrol kunci enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi data Anda. KMS terintegrasi dengan berbagai layanan AWS, seperti S3, EBS, dan RDS, dan menyediakan kontrol terpusat atas kunci enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi data Anda. KMS juga memberikan solusi yang aman dan sangat tersedia untuk manajemen kunci, menjadikannya ideal untuk enkripsi dan perlindungan data.

Alat manajemen

AWS menyediakan berbagai alat untuk membantu Anda mengelola dan memantau infrastruktur, seperti CloudWatch dan CloudFormation.

CloudWatch

Amazon CloudWatch adalah layanan pemantauan untuk sumber daya AWS dan aplikasi yang Anda jalankan di AWS. CloudWatch menyediakan data dan wawasan operasional untuk berbagai sumber daya AWS, seperti instans EC2, database RDS, dan bucket S3. Ini juga memberikan peringatan dan tindakan otomatis, memungkinkan Anda merespons perubahan di lingkungan Anda dengan cepat.

CloudFormation

AWS CloudFormation adalah layanan yang memungkinkan Anda membuat, memperbarui, dan menghapus sumber daya AWS dengan cara yang dapat diprediksi dan berulang. CloudFormation menyediakan bahasa umum untuk mendeskripsikan dan menyediakan semua sumber daya infrastruktur di aplikasi Anda. Ini juga menyediakan pelacakan versi dan perubahan, membuatnya mudah untuk mengembalikan perubahan atau meluncurkan versi baru infrastruktur Anda.

FAQ

Apa itu Amazon Web Services ( AWS)?

AWS adalah platform komputasi awan yang ditawarkan oleh Amazon yang menyediakan rangkaian layanan dan infrastruktur untuk membangun dan menghosting aplikasi web.

Apa manfaat menggunakan AWS?

Efektivitas biaya, skalabilitas, keamanan, keandalan, dan berbagai layanan.

Bagaimana AWS dibandingkan dengan platform komputasi awan lainnya?

AWS adalah platform cloud terbesar dan paling matang, menawarkan rentang layanan yang lebih luas dan skala yang lebih besar dibandingkan platform lainnya.

Jenis layanan apa yang ditawarkan AWS?

AWS menawarkan lebih dari 200 layanan berbasis cloud, termasuk layanan komputasi, penyimpanan, database, analitik, pembelajaran mesin, seluler, keamanan, dan Internet of Things (IoT).

Apa itu Amazon Machine Image (AMI)?

AMI adalah citra mesin virtual prakonfigurasi yang digunakan untuk membuat instans di AWS cloud.

Bagaimana saya memulai dengan AWS?

Buat akun AWS, pilih layanan yang Anda perlukan, dan mulai gunakan AWS Management Console, API, atau CLI untuk mengakses dan mengelola layanan Anda.

Bagaimana harga AWS?

Layanan AWS dikenai biaya berdasarkan penggunaan, dengan beberapa model harga seperti per jam, per gb, dan per permintaan.

Apakah ada tingkat gratis untuk AWS?

Ya, AWS menawarkan tingkat gratis dengan jumlah layanan terbatas untuk pelanggan baru selama satu tahun.

Apakah AWS aman?

AWS menyediakan infrastruktur yang aman dan menawarkan fitur keamanan seperti enkripsi, manajemen identitas dan akses, serta keamanan jaringan. Namun, keamanan utama data Anda bergantung pada penerapan dan penggunaan Anda.