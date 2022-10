"Quanto custa criar um aplicativo" é uma pergunta comum que pode vir à sua mente quando você deseja transformar sua ideia de aplicativo em realidade. Estimar o custo do aplicativo pode ajudar você a otimizar seu orçamento para o processo de desenvolvimento. Digamos que você esteja comprando um carro e o custo de comprar um carro depende muito dos elementos que você deseja.

O mesmo acontece com o custo de desenvolvimento de aplicativos quando se trata de construir um aplicativo economicamente. O custo de desenvolvimento do aplicativo depende dos recursos e de outros fatores que você deseja adicionar ao seu aplicativo. Você pode estar se perguntando sobre o custo exato de um projeto de desenvolvimento de aplicativo. Se sim, não procure mais! Neste artigo, discutiremos os detalhes para otimizar o custo do aplicativo para estimar o preço de desenvolvimento do aplicativo. Vamos começar:

Quanto custa desenvolver um aplicativo?

Perguntas sobre o orçamento de desenvolvimento de aplicativos são comuns quando você planeja criar um aplicativo. "Quanto custa desenvolver um aplicativo" é a pergunta mais comum que você pode fazer quando planeja criar um aplicativo em 2022. A resposta para a pergunta é que o custo para criar um aplicativo depende dos recursos que você adiciona ao aplicativo. Além disso, existem outras opções para estimar o custo do processo de desenvolvimento do aplicativo . A maneira autêntica de obter uma estimativa de custo para um orçamento de desenvolvimento de aplicativos é entrar em contato com um desenvolvedor de aplicativos de uma empresa de desenvolvimento de aplicativos de primeira linha.

Além disso, você pode usar uma calculadora de orçamento para estimar o custo do processo de desenvolvimento do aplicativo. Por exemplo, você pode solicitar que uma empresa de desenvolvimento de aplicativos estime o custo necessário para o desenvolvimento de aplicativos personalizados sem documentação. Mas, quando você quiser responder à sua pergunta sobre quanto custa desenvolver um aplicativo com a calculadora, você precisa incluir vários serviços e tempo de desenvolvimento de aplicativos. Os serviços e o tempo necessários para estimar o custo do processo de desenvolvimento do aplicativo são os seguintes:

Complexidade de design e design de UI/UX para um aplicativo

O processo de desenvolvimento de aplicativos

Recursos e funções do aplicativo a serem adicionados

A complexidade dos recursos do aplicativo

Integração de terceiros ao aplicativo

Execução de padrões de segurança em um aplicativo para atender aos padrões de segurança da HIPAA ou GDPR

Número de desenvolvedores em uma equipe de desenvolvimento

Um pouco de pesquisa de dados

Para ter uma ideia sobre o custo de desenvolvimento de aplicativos móveis , você pode visualizar pesquisas e estatísticas das principais organizações. Nos últimos anos, o desenvolvimento de aplicativos móveis ganhou enorme popularidade em todo o mundo, e esse hype é um fator primordial que ajuda a determinar o custo do desenvolvimento de aplicativos móveis. De acordo com uma estimativa, mais de 7 milhões de aplicativos móveis estão disponíveis nas lojas de aplicativos Android e iOS.

Essas estatísticas fornecem uma ideia sobre o crescimento de aplicativos e empresas de desenvolvimento de aplicativos. Diferentes pesquisas e pesquisas mostram fatos intrigantes sobre o custo do desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022. Neste artigo, vamos revelar as pesquisas e estudos sobre o custo do desenvolvimento de aplicativos móveis pelas principais organizações. Vamos começar:

De acordo com a Statista , uma empresa de pesquisa alemã, todos os meses, mais de 100.000 aplicativos Android são publicados no Google Play e mais de 30.000 aplicativos na Apple App Store. O desenvolvimento de aplicativos gratuitos está liderando o setor de desenvolvimento de aplicativos. Os proprietários de empresas escolhem a estratégia de preços que é gratuita ou oferece freemium. Por exemplo, aplicativos gratuitos são 92% de todos os aplicativos nas Apple Play Stores. A indústria de aplicativos móveis está crescendo a cada ano e a receita anual em 2020 foi de US$ 581,9 bilhões. Se a indústria de aplicativos continuar crescendo, sua receita chegará a quase US$ 1 trilhão nos próximos anos.

De acordo com a Market Research sobre desenvolvimento de aplicativos, o setor de desenvolvimento de aplicativos florescerá 18,4% em 2026 e continuará atingindo seu potencial máximo de US$ 407,31 bilhões nos próximos anos.

De acordo com a Business of Apps, o custo para desenvolver um aplicativo simples e complexo é de até US$ 30.000 e até US$ 40.000, respectivamente. Além disso, a pesquisa afirmou que o custo para fazer um aplicativo complexo é de até 70.000.

Uma pesquisa da GoodFirms estima o custo médio de fazer um aplicativo. De acordo com a pesquisa, um empresário precisa de US$ 100.000 a US$ 185.000 para criar um aplicativo com recursos complexos como o Uber.

A UpCity se aprofundou para estimar o orçamento de desenvolvimento de aplicativos para cada fase. De acordo com o relatório da pesquisa, você precisa de até US$ 1.500 para a fase de planejamento, US$ 15.000 para a fase de design, US$ 5.000 para criar recursos como notificações push e US$ 10.000 para testes e manutenção de aplicativos.

De acordo com uma pesquisa da eMarketer, 90% das pessoas adoram usar aplicativos em seus telefones. Haverá um momento em que o uso de dispositivos móveis será de 4 horas por dia, e as pessoas passarão 88% desse tempo em aplicativos móveis.

De acordo com uma pesquisa da Statista, 66% das pessoas adoram baixar aplicativos de jogos das App Stores. Além disso, 95% das pessoas adoram baixar aplicativos para mensagens e comunicação.

Portanto, a pesquisa de anúncios das principais empresas indica que as empresas de desenvolvimento de aplicativos crescerão nos próximos anos. O custo médio para desenvolver um aplicativo dependerá do tipo de aplicativo e de seus recursos.

Ainda neste artigo, revelaremos os principais fatores que afetam os custos de desenvolvimento de aplicativos.

Fatores que afetam os custos

Primeiro, quando você começa a criar um aplicativo, você precisa executar uma análise de negócios aprofundada para especificar seu público-alvo, concorrentes e equipe de desenvolvimento de aplicativos. "Quanto custa desenvolver um aplicativo móvel" é sua principal preocupação ao você começa a fazer um aplicativo. Além disso, você pode estar preocupado com os recursos para determinar os custos de desenvolvimento de aplicativos móveis. Por fim, você está preocupado em contratar um desenvolvedor de aplicativos de uma das principais empresas de desenvolvimento de aplicativos para reduzir o custo de outros serviços. Por isso, destacamos todas as suas preocupações sobre o custo de desenvolvimento de um aplicativo. Primeiro, mostraremos os principais fatores para determinar o custo final do desenvolvimento do aplicativo.

Complexidade do aplicativo

A complexidade do aplicativo é o principal fator que afeta o custo de um projeto de desenvolvimento de aplicativo. Se você deseja criar um aplicativo básico com recursos simples, isso exigirá menos tempo e custo para o desenvolvimento do aplicativo. Para especificar o tempo para o desenvolvimento de aplicativos, você precisa esclarecer a escala de seu trabalho futuro. O nível de complexidade de criar um aplicativo aumentará com a adição de recursos e integrações avançadas. Aqui estamos discutindo os detalhes da complexidade do aplicativo para a estimativa de custo de desenvolvimento do aplicativo. Vamos começar:

Aplicativo simples

Um aplicativo simples é um aplicativo que precisa de funcionalidades e recursos simples. Um aplicativo simples tem recursos básicos com um design de aplicativo elegante. Um exemplo de um aplicativo simples é um calendário. A criação de um aplicativo com recursos básicos não requer recursos e plataformas avançados. Portanto, o custo de desenvolver um aplicativo com recursos simples é bastante baixo.

Aplicativo de nível médio

O desenvolvimento de um aplicativo com alguns recursos avançados está na categoria de aplicativos de nível médio. Os aplicativos de nível médio têm alguns recursos avançados para oferecer. É um aplicativo para o seu negócio que exige a integração de APIs avançadas e mais telas com IA personalizada. Portanto, o custo de um aplicativo com alguns recursos avançados é maior do que o custo de desenvolvimento de um aplicativo com recursos simples.

Aplicativo complexo

Autor - Kajetan Iżycki/Fonte da Imagem - Dribbble

Um aplicativo complexo possui recursos mais avançados e complexos e integração de plataforma cruzada que exigem sincronização em tempo real. O custo de criar um aplicativo com recursos mais avançados é maior do que todos os outros tipos. Um exemplo de aplicativo complexo é um chatbot e um aplicativo de vídeo usado para comunicação em tempo real.

Além desses fatores, os tipos de complexidade do aplicativo também ajudam a determinar o orçamento do aplicativo. Vamos desvendar:

1. Complexidade do aplicativo simples

A complexidade simples do aplicativo oferece recursos básicos sem armazenamento de dados e não oferece suporte a várias plataformas. Você pode estar se perguntando sobre o recurso básico que um aplicativo simples pode ter nele. Estamos revelando esses recursos básicos. Vamos a uma visão geral:

Botão de login

Botão de inscrição

Opções para criação e edição de perfil

Mensagens

Painel

Procurando

Notificações via push

Os recursos mencionados acima determinarão o custo do desenvolvimento de software. Exemplos de aplicativos simples são uma calculadora, um rastreador de tempo e aplicativos sociais.

2. Complexidade básica do aplicativo

Criar um avião sempre tem um custo alto. O motivo é a diferença nas características. Da mesma forma, adicionar mais recursos a um aplicativo aumentará o custo de desenvolvimento de aplicativos. A criação de um aplicativo com integração de banco de dados e API está na complexidade básica do aplicativo e tem um alto preço de desenvolvimento de aplicativo. Nesses aplicativos móveis, você precisa adicionar alguns recursos extras que adicionarão mais custo para criar um aplicativo. Os recursos desses aplicativos móveis incluem:;

Opção de compra no aplicativo

Mecanismo de pagamento

Integração de mídia social e API

GPS

Protocolos de segurança

Notificações via push

Além disso, esses aplicativos oferecem uma estrutura robusta para melhor uso e acessibilidade. Esses aplicativos móveis exigem mecanismos de armazenamento para banco de dados e sincronização. Para construir um aplicativo desse tipo, você precisa entender seu público-alvo para estimar o custo do desenvolvimento do aplicativo. Portanto, a maior complexidade do aplicativo aumentará o custo de criação de um aplicativo. Exemplos de aplicativos de alta complexidade são aplicativos de comida ou táxi.

3. Alta complexidade do aplicativo

O custo de desenvolvimento de um aplicativo aumentará com a adição de recursos complexos. Aplicativos complexos incluem aplicativos de alto alcance para operações comerciais complexas. A maioria das empresas exige desenvolvimento de software com recursos personalizados e integrações entre plataformas. Esses aplicativos de alto alcance são os mais adequados se você deseja criar um sistema legado com altos custos de desenvolvimento de aplicativos. Ao desenvolver um aplicativo complexo, o custo médio para criar um aplicativo pode exceder suas expectativas. Vejamos por que o custo desses aplicativos aumentou:

Sincronização de dados avançada para vários dispositivos

Recursos personalizados

Transmissão

Opção de videochamada

Mensagens

O desenvolvimento de um aplicativo móvel tão complexo requer um extenso planejamento e pesquisa para uma estimativa de custo. Além disso, os custos de desenvolvimento de aplicativos são maiores ao adicionar um painel e um banco de dados. O custo médio para projetos de aplicativos complexos aumentará devido ao amplo envolvimento dos desenvolvedores de aplicativos.

O motivo é que esses aplicativos exigem recursos personalizados e os desenvolvedores de aplicativos investem muito tempo escrevendo código personalizado para desenvolvimento de software personalizado. Assim, o desenvolvimento de software personalizado tem dificuldade em determinar a estimativa de custo do aplicativo móvel. Exemplos de aplicativos complexos são software de nível empresarial, aplicativos de negociação e jogos.

Autor - Bogdan Nikitin/Fonte da Imagem - Dribbble

Complexidade de design de um aplicativo

Portanto, o segundo fator de quanto custa desenvolver um aplicativo é a complexidade do design dos aplicativos móveis Android e iOS.

A fase de projeto é uma etapa crucial do desenvolvimento de software e desempenha um papel vital na estimativa de custo de um projeto. Você não pode estimar o custo do desenvolvimento de aplicativos sem especificar o design de um aplicativo. O design de um aplicativo aumenta o custo do aplicativo, assim como a adição de mais recursos.

Da mesma forma, o custo de desenvolvimento do aplicativo será predefinido se você quiser usar um modelo integrado. Mas usar um desenvolvimento de design personalizado aumentará o custo de desenvolvimento de aplicativos móveis.

Antes de selecionar um design de aplicativo, você precisa considerar o seguinte:

Ofereça uma melhor experiência ao usuário

A interface do usuário especifica a funcionalidade de um aplicativo Android. Se você deseja criar uma interface de usuário interativa, a melhor prática é esboçar as telas em papel ou software de design. Por fim, o design do aplicativo ajudará você a determinar o orçamento de desenvolvimento do aplicativo. Quando você planeja o desenvolvimento de software, seu objetivo final é criar um aplicativo que proporcione uma melhor experiência ao usuário . Portanto, criar um design de UX/UI que atenda às necessidades do seu público-alvo é essencial.

Além disso, o custo médio de desenvolvimento de aplicativos varia com a seleção de elementos de design. Os elementos de design afetam diretamente o orçamento de desenvolvimento do aplicativo, como a posição do botão, o esquema de cores e o padrão de olho a seguir .

Visuais e interface do usuário (IU)

Há muitas coisas importantes a serem consideradas sobre o design do aplicativo. No entanto, a interface do usuário (UI) e os recursos visuais desempenham um papel vital para tornar o aplicativo mais atraente para os espectadores. O uso desses recursos visuais pode ajudá-lo a estimar o custo médio de desenvolvimento de aplicativos. Além disso, também ajuda a estimar o custo do projeto MVP . Se você escolher um design de aplicativo melhor, ele o ajudará a criar um aplicativo que pode atrair a atenção do seu público-alvo.

Por fim, você poderá atingir as metas do seu aplicativo de engajamento do usuário, alta taxa de conversão e informações. Além disso, o tipo de aplicativo também desempenha um papel na estimativa do orçamento de desenvolvimento de aplicativos. O motivo é que diferentes tipos de aplicativos usam uma solução de design exclusiva. Assim como outros fatores, também enfatizamos o design do aplicativo para estimar o custo médio de desenvolvimento de um aplicativo. Os elementos de design de um aplicativo incluem layout, esquema de cores, elementos, formas, tipografia e muito mais.

Marca do aplicativo

Você já pensou em Apple, Nike, McDonald e Reebok? O que vem à sua mente? A marca com o valor será a sua resposta. Sem dúvida, todas essas marcas têm valor e se destacam entre seus concorrentes. Você pode estar se perguntando por que essas marcas se destacam. A razão é que eles investiram em branding. O mesmo acontece quando você está desenvolvendo um aplicativo móvel.

Inicialmente, você pode não investir em branding devido ao aumento do orçamento de desenvolvimento de aplicativos. Mas para aumentar o valor da marca do seu aplicativo, o branding é essencial para o seu modelo de negócios. Portanto, adicionar branding ao seu processo de desenvolvimento de aplicativos é inevitável para conquistar mais públicos.

No entanto, o custo do aplicativo para criar um aplicativo dependerá muito da marca do aplicativo, portanto, você precisa considerá-lo no início para estimar o custo de desenvolvimento do aplicativo. Depois de conhecer seu público-alvo, você pode planejar a promoção do seu aplicativo por meio do branding. Por exemplo, você pode começar criando um logotipo de aplicativo e outras táticas de marketing.

Redação

Ao estimar os custos de desenvolvimento de aplicativos, você precisa adicionar o custo de direitos autorais ao custo total. Copywriting é escrever uma cópia que compele mais usuários a usar seu aplicativo. Uma boa cópia e um design amigável são uma combinação matadora para o sucesso do seu aplicativo de negócios . No entanto, você precisa entender que uma boa cópia de aplicativo custa mais caro.

Para ter uma ideia de quanto custa escrever uma cópia impactante no processo de desenvolvimento, você pode pedir ao desenvolvedor do seu aplicativo para selecionar um redator ou contratar você mesmo. Escolher um redator e conhecer as taxas de redação ajudará você a estimar o custo de desenvolvimento do aplicativo. Recomendamos que você escolha um escritor do pool global de escritores que forneça uma solução de escrita econômica. O fato notável é que contratar um escritor de um país nativo adicionará mais ao custo do aplicativo do processo de desenvolvimento. Exemplos de redação incluem a página de destino de um site, e- mail e redação de boletim informativo.

Plataforma de aplicativos

Até agora, discutimos quanto custa criar um aplicativo por complexidade e design do aplicativo. Agora, estamos revelando o impacto da plataforma do aplicativo no custo do aplicativo.

Para decidir sobre a plataforma do aplicativo, você precisa considerar duas dicas:

Faça um aplicativo híbrido

Um aplicativo híbrido ou multiplataforma é um aplicativo móvel que será um aplicativo iOS ou Android. Na fase de planejamento, sua principal preocupação é decidir a plataforma do aplicativo para estimar o custo de desenvolvimento do aplicativo. Antes de decidir sobre uma plataforma, considere sua participação de mercado, fragmentação de dispositivos e onipresença. Todos esses fatores dependem do seu mercado-alvo e ajudam a estimar o custo do aplicativo. Antes de selecionar uma plataforma para seu aplicativo, você precisa descobrir os cenários em que o aplicativo Android é mais onipresente do que um aplicativo iOS, e o mesmo é o caso de dispositivos iOS.

Embora ambas as plataformas tenham o mesmo processo de desenvolvimento de aplicativos, quanto custará para você criar um aplicativo móvel é diferente. Portanto, os custos de desenvolvimento de aplicativos para ambas as plataformas variam. O benefício de um aplicativo multiplataforma é que ele executa suas operações específicas de plataforma sem problemas em todos os dispositivos. O desenvolvimento de um aplicativo compatível com várias plataformas pode ajudá-lo a fornecer uma melhor experiência ao usuário e responder quanto custa criar um aplicativo. O notável é que o custo do aplicativo para desenvolvimento de aplicativos nativos é maior do que o híbrido em 2022. O motivo é que você precisa contratar desenvolvedores de aplicativos duplos para criar dois aplicativos.

Criar um aplicativo nativo

Ao contrário de um aplicativo híbrido ou multiplataforma, um aplicativo nativo suporta apenas uma única plataforma, Android ou iOS. Portanto, se você planeja fazer um aplicativo para ambas as plataformas, contratará duas equipes de desenvolvimento. Como você contratará desenvolvedores de aplicativos diferentes para ambas as plataformas, o custo de desenvolvimento de aplicativos dobrará. Você pode estar se perguntando sobre o custo do aplicativo para um iPhone ou um telefone Android.

A resposta é que o custo do aplicativo para criar um aplicativo para ambas as plataformas é o mesmo, independentemente dos diferentes kits de desenvolvimento de software (SDKs), estruturas e bancos de dados.

Custo de manutenção do aplicativo

A manutenção do aplicativo é um fator crucial que pode ajudá-lo a estimar o custo do aplicativo. De acordo com a pesquisa das principais organizações, a manutenção de aplicativos custa 20% do custo total de um projeto de desenvolvimento de aplicativos. Você pode estar se perguntando sobre as coisas incluídas na manutenção de aplicativos que adicionam mais ao custo de desenvolvimento de aplicativos. Vamos começar:

Hospedagem de aplicativos

A hospedagem de aplicativos é uma fonte de armazenamento de dados no servidor. Portanto, talvez seja necessário considerar a estimativa de custo para hospedagem, que pode ser de US $ 800 a US $ 4.000 por ano.

Análise de aplicativos

Depois de lançar seu aplicativo para dispositivos móveis , a próxima etapa é acompanhar seu desempenho. Para isso, você pode entrar em qualquer plataforma de análise, mas não poderá calcular antecipadamente o custo do serviço. O motivo é que o preço varia dependendo do número de usuários do aplicativo.

Marketing de aplicativos

O custo do marketing de aplicativos depende das ferramentas e plataformas que você está usando. Uma estimativa do orçamento de desenvolvimento de aplicativos sugere que os aplicativos iOS custam US$ 3,6 para cada instalação e os aplicativos Android custam US$ 1,22.

Atualizações de aplicativos

O custo da modificação depende da natureza da alteração que você está adicionando ao seu aplicativo. Digamos que você esteja corrigindo um mínimo em seu aplicativo e custará menos do que adicionar um recurso. A correção de bugs custa US$ 2.000, enquanto a adição de um recurso custa mais de US$ 6.000 no desenvolvimento de aplicativos.

Salários de uma equipe de desenvolvimento de aplicativos

Além desses fatores, o custo de um projeto de desenvolvimento de aplicativos depende muito do custo de contratação de uma equipe de desenvolvimento de aplicativos. O pessoal para desenvolver um aplicativo móvel para sua empresa pode incluir:

Desenvolvedor de UI/UX

Gestor de projeto

Desenvolvedor Android ou iOS

Desenvolvedor Front-end

Desenvolvedor de back-end

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Contratar esses especialistas pode ajudá-lo a estimar o custo de um aplicativo. Os desenvolvedores de aplicativos trabalham de forma colaborativa com um gerente de projeto para o gerenciamento geral do projeto e certifique-se de desenvolver um aplicativo com garantia de qualidade.

O tempo para fazer um aplicativo é vital para estimar o orçamento de desenvolvimento de software. Aqui, discutiremos como o prazo de um projeto de aplicativo afeta diretamente o orçamento do aplicativo. O desenvolvimento de software para um aplicativo simples leva de 2 a 4 meses. O processo de desenvolvimento de aplicativos para o aplicativo de nível médio leva de 6 a 10 meses, e a duração do desenvolvimento de aplicativos móveis complexos leva o tempo de um ano. Portanto, o escopo, a equipe e o tempo do projeto podem ajudá-lo a estimar o custo médio de desenvolvimento de aplicativos.

Além disso, você pode realizar um detalhamento de custos de desenvolvimento de aplicativos para estimar o custo de desenvolvimento de aplicativos. O motivo é que o detalhamento do custo de desenvolvimento do aplicativo aborda todos os fatores que afetam o custo de desenvolvimento do aplicativo.

Quanto custa criar um aplicativo iOS ou Android nos EUA, Europa, Japão e Coréia?

Você pode estar preocupado com quanto custa criar um aplicativo móvel em vários locais. A resposta é que o orçamento do aplicativo varia de acordo com o local. Portanto, discutiremos o custo do aplicativo em países como EUA, Europa, Japão e Coréia. Se você estiver procurando por uma solução de aplicativo mais barata, o custo de desenvolvimento de aplicativos na Europa Oriental está abaixo de US$ 50/hora.

Depois da Índia, a Europa Oriental fornece as soluções de aplicativos a preços econômicos porque o custo do aplicativo móvel é baixo lá. Se você deseja terceirizar os serviços de um desenvolvedor de aplicativos no exterior, obterá aplicativos móveis de qualidade a uma taxa horária mais barata. Mas o desafio que você pode enfrentar é uma barreira de idioma que dificulta a comunicação eficaz com sua equipe de desenvolvimento de aplicativos.

Você pode se surpreender ao saber que o custo de desenvolvimento de aplicativos por hora nos EUA é maior do que em outros países. Você terá que pagar US$ 150/hora se tiver contratado desenvolvedores de aplicativos dos EUA. A melhor prática para uma solução de aplicativo eficaz é contratar um desenvolvedor de aplicativo nativo com quem você possa se comunicar pessoalmente.

Mas contratar um desenvolvedor nativo pode ter um alto custo para aplicativos móveis. Esse custo é muito alto, certo? Portanto, em vez de contratar um desenvolvedor de aplicativos, recomendamos que você use uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código, como o AppMaster, para criar um aplicativo a um preço acessível. Essas plataformas sem código têm orçamentos de aplicativos baixos e fornecem soluções de aplicativos rápidas.

Custo de desenvolvimento de aplicativos por tipo

O tipo de aplicativo afeta o custo médio de desenvolvimento de aplicativos. Aqui vamos discutir os tipos de aplicativos populares e o custo médio para construí-los. Portanto, você está pronto para estimar o custo de criação de um aplicativo móvel com base no tipo de aplicativo. Vamos começar:

1. Aplicativo básico

Se os desenvolvedores de aplicativos desenvolverem um aplicativo móvel com recursos básicos, ele estará em aplicativos básicos e será a solução mais barata. Exemplos de aplicativos móveis básicos são calculadoras, aplicativos do-to, aplicativos de quiz e pequenos jogos fáceis de desenvolver. Esses tipos de aplicativos não precisam de uma conexão com a Internet ou desenvolvimento de back-end. Além disso, requer um mês para desenvolver um aplicativo móvel. O notável é que esses aplicativos móveis não estão em alta nos dias de hoje. O custo do aplicativo para isso é de US $ 10.000 a 15.000.

2. Aplicativo orientado a dados

Como o nome sugere, um aplicativo orientado a dados coleta e interpreta informações e fornece resultados com base nos dados coletados. Exemplos de aplicativos baseados em dados são aplicativos de previsão do tempo, calendários e mapas. Hoje, esses aplicativos móveis têm uso limitado e muitas empresas os usam como subprodutos. Você pode estar se perguntando quanto custa desenvolver um aplicativo móvel que processe dados. Portanto, o projeto de desenvolvimento de um aplicativo baseado em dados pode custar de US$ 15.000 a US$ 20.000.

3. Aplicativos personalizados

Um aplicativo personalizado exige que os dados dos usuários acessem aplicativos móveis. Um exemplo de aplicativo personalizado é um aplicativo de fidelidade à marca. Esses aplicativos móveis coletam dados do usuário, armazenam e compartilham informações em vários dispositivos. Esse tipo de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis custa mais do que o custo médio de desenvolvimento de aplicativos. O custo de desenvolvimento de um aplicativo personalizado é de US$ 40.000 a US$ 80.000.

4. Aplicativo de rede social

Autor - Tushar/Fonte da Imagem - Dribbble

Como o nome sugere, os aplicativos de redes sociais ajudam os usuários na construção de conexões sociais. Os melhores exemplos de aplicativos de mídia social são Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.o interagir, então o custo de desenvolvimento de aplicativos para este projeto de desenvolvimento de aplicativos em larga escala é alto.

Para construir um aplicativo desse tipo, você precisa investir um preço alto no desenvolvimento de back-end. Ao planejar o desenvolvimento de um aplicativo social, você pode estar preocupado com quanto custa desenvolver um aplicativo para a criação de redes sociais. Portanto, o custo para criar um aplicativo para criação de redes sociais custa de US$ 60.000 a US$ 300.000.

5.aplicativo de comércio eletrônico

Os aplicativos de comércio eletrônico são mais complexos e exigem recursos avançados, como catálogos, descrições de produtos, interações do usuário e opções de preços. Os melhores exemplos de aplicativos móveis de comércio eletrônico são Shopify, Amazon, Eastbay e outros mercados. Você pode estar preocupado com a estimativa de custo para criar um aplicativo para comércio eletrônico. O orçamento de desenvolvimento de aplicativos para criar um pequeno aplicativo de comércio eletrônico é de US$ 60.000 a US$ 300.000.

6. Aplicativo sob demanda

Autor - Daria Kravets/Fonte da imagem - Dribbble

Os aplicativos de serviço sob demanda preenchem a lacuna entre os serviços e as necessidades do usuário. Os melhores exemplos de aplicativos de serviço sob demanda são Uber e Grubhub, permitindo que os provedores de serviços se comuniquem com os usuários finais para atender às suas necessidades. Esses aplicativos de serviço são uma combinação de aplicativos sociais e de comércio eletrônico. Você pode estar preocupado com quanto custa criar um aplicativo para serviços sob demanda. Portanto, o orçamento de um aplicativo de serviço sob demanda é de até US$ 150.000.

7. Aplicativo do mercado

Um aplicativo de mercado é um tipo de aplicativo em que você pode ajudar os usuários a obter o serviço de sua escolha. Os melhores exemplos de aplicativos de mercado são Fiverr, TripAdvisor e Freelacer.com. Esses aplicativos móveis combinam os recursos de serviços sob demanda e aplicativos de comércio eletrônico. Se você planejou criar um aplicativo para o mercado, precisará estimar o custo de um aplicativo. O orçamento de desenvolvimento de aplicativo para este aplicativo é de US$ 150.000 a US$ 300.000.

Processo de desenvolvimento de aplicativos

Esperamos que você tenha entendido como o tipo de aplicativo pode afetar os custos de desenvolvimento de aplicativos. Depois de analisar os tipos de aplicativos, você pode estar se perguntando sobre a estimativa de custo para desenvolver um aplicativo para sua startup. Antes de especificar um número para o custo do aplicativo, você precisa detalhar o custo de desenvolvimento do aplicativo com as etapas envolvidas no processo de desenvolvimento do aplicativo. Estamos revelando as etapas do processo de desenvolvimento de aplicativos para estimar o custo de desenvolvimento de aplicativos. Vamos nos aprofundar nas quatro principais etapas da estimativa de custos:

Etapa 1: detalhamento do projeto

O primeiro passo para estimar o orçamento do aplicativo é dividir um projeto de desenvolvimento de aplicativo em tarefas pequenas e viáveis. Após o detalhamento do projeto, atribua essas tarefas aos membros da equipe envolvidos na equipe de desenvolvimento do aplicativo. A atribuição de tarefas aos membros da equipe é de responsabilidade do desenvolvedor do seu aplicativo. Além disso, essas etapas também exigem o rastreamento da duração e da taxa horária de conclusão da tarefa. Além da atribuição de tarefas, essa etapa também envolve o planejamento de capacidade para garantir a disponibilidade dos membros competentes da equipe para a conclusão das tarefas. Assim, você pode contratar desenvolvedores de aplicativos e especialistas em controle de qualidade com base na natureza do seu projeto de desenvolvimento de aplicativos. Para reduzir os custos de desenvolvimento de aplicativos, recomendamos que você contrate um freelancer ou experimente uma plataforma sem código como o AppMaster.

Etapa 2: use um método de estimativa para cálculo de custos

Existem vários métodos de estimativa disponíveis para ajudar a calcular os custos de desenvolvimento de aplicativos. Estamos revelando os três principais métodos de estimativa que podem ajudá-lo na estimativa de custo médio para seu aplicativo móvel.

Método 1: Método de estimativa de custo aproximado;

Ballpark é um método de estimativa amplamente utilizado para calcular o custo médio de desenvolvimento de aplicativos. Este método calcula o custo médio com base na experiência e premissas. Portanto, você pode ter uma ideia aproximada sobre o custo do aplicativo usando esse método, mas pode não fornecer um número exato para desenvolver um aplicativo. Para estimativa aproximada, você pode obter os serviços de um desenvolvedor de aplicativos experiente de uma empresa de software de renome.

Método 2: Método de estimativa de custo baseado em parâmetros

O segundo método para estimar o custo de desenvolvimento do aplicativo é o método baseado em parâmetros. Ao contrário dos métodos de estimativa, os parâmetros usam dados reais com os dados anteriores para estimativa de custos. Esse método demora um pouco mais, mas fornece uma estimativa de custo mais autêntica para um projeto de desenvolvimento de aplicativo.

Método 3: Método de estimativa de custo de três pontos

O método de estimativa de custo de três pontos é o melhor método e também considera a análise de risco. Usando esse método, o desenvolvedor do seu aplicativo pode estimar o custo médio para os cenários melhores, piores e reais. O pior valor de custo incorpora todas as incertezas e riscos em um cenário de pior caso. Para o melhor cenário, esse método de estimativa de custo fornece um baixo custo e pressupõe que o projeto continue sem problemas. Mas, o caso real está entre o melhor e o pior caso.

Etapa 3: acompanhar os orçamentos de desenvolvimento de aplicativos

Depois que o projeto de desenvolvimento do aplicativo for iniciado, você precisará acompanhar todas as despesas no orçamento de desenvolvimento do aplicativo. Para isso, você pode utilizar um software de acompanhamento de custos que irá monitorar seus gastos e te auxiliar em futuras tomadas de decisões. Caso você queira se concentrar 100% em uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, seu gerente de projeto assumirá a responsabilidade de acompanhar o custo do desenvolvimento de aplicativos.

Etapa 4: linha do tempo para desenvolver um aplicativo

Quanto tempo um desenvolvedor de aplicativos leva para criar um aplicativo é a etapa crucial para estimar o custo médio do desenvolvimento de aplicativos. Essa é a pergunta que os empresários fazem principalmente às empresas de desenvolvimento de aplicativos. A resposta que as empresas de desenvolvimento de aplicativos dão é que o custo do desenvolvimento de aplicativos depende muito do tipo de aplicativo que você deseja criar e dos recursos disponíveis.

Se você deseja um aplicativo para o seu negócio em pouco tempo, pode procurar ajuda de dois desenvolvedores de uma equipe de desenvolvimento de aplicativos. A contratação de dois desenvolvedores de aplicativos ajudará você a concluir seu projeto de aplicativo em pouco tempo, pois eles dividirão as tarefas do aplicativo. Portanto, o tempo para concluir seu projeto de aplicativo depende muito da complexidade do aplicativo.

Hora de desenvolver um aplicativo com base na complexidade do aplicativo

Você pode estar se perguntando sobre a hora de fazer um aplicativo. Portanto, o tempo para o desenvolvimento de aplicativos móveis depende muito da complexidade do aplicativo. Vamos desvendar quanto tempo leva para concluir o desenvolvimento de aplicativos de diferentes complexidades:

Se você deseja criar um aplicativo como o MVP, pode levar de 2 a 3 semanas. Ao mesmo tempo, um aplicativo com recursos básicos pode levar um mês. Ao mesmo tempo, um aplicativo de nível empresarial, aplicativo de consumidor e mapas levam de 2 a 3 meses.

Além disso, os aplicativos sob demanda levam mais de quatro meses para serem concluídos. Depois de passar o tempo para criar um aplicativo, você pode se perguntar sobre o efeito do tempo nos custos de desenvolvimento de aplicativos. Se um aplicativo demorar mais para ser concluído, seu custo de desenvolvimento será maior. Então, tudo que você precisa é usar maneiras de reduzir os custos de desenvolvimento de aplicativos .

Criando um aplicativo gratuitamente

Até agora, você passou por todos os fatores que afetam o custo de desenvolvimento do aplicativo. Mas se você está apenas começando seu negócio, pode estar procurando uma fonte para criar um aplicativo gratuitamente em vez de contratar uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. Então, a melhor notícia para você é que é possível construir um aplicativo sem gastar um único centavo. Interessante, certo?

Nos últimos anos, as plataformas de desenvolvimento de aplicativos sem código ganharam muita atenção e estão prosperando continuamente para transformar as ideias de muitas startups em realidade. Portanto, se você deseja transformar sua ideia em realidade gratuitamente, recomendamos que experimente o AppMaster. AppMaster é uma plataforma popular sem código que permite que proprietários de pequenas empresas criem um aplicativo gratuitamente.

Pensamentos finais

Depois de ler nosso guia detalhado sobre estimativa de custo de desenvolvimento de aplicativos, esperamos que você tenha entendido os fatores que afetam o orçamento do aplicativo. Depois de analisar todos os fatores que afetam os custos, você precisa usar as formas de reduzir o custo de desenvolvimento de aplicativos móveis. Como proprietário de uma nova empresa, talvez você não invista muito ao planejar criar um aplicativo para sua empresa.

Para reduzir o custo do desenvolvimento de aplicativos, recomendamos que você experimente o AppMaster em vez de contratar uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. AppMaster é uma plataforma popular sem código que ajuda novos empresários a criar um aplicativo, reduzindo o custo de contratação de um desenvolvedor de aplicativos. Além disso, a beleza de usar essa plataforma sem código é que ela fornece o código-fonte. Então, experimente esta incrível ferramenta de desenvolvimento de aplicativos e reduza o orçamento de desenvolvimento de aplicativos.