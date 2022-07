A criação de uma marca mais forte requer estratégias comerciais eficazes. O conteúdo e o layout de um website desempenham um papel vital na construção de uma marca. Uma marca forte depende da ligação entre o seu funcionário e os clientes. Olhe para a sua marca como um clube, o conteúdo como design, e a experiência como narrativa.

Ver a experiência do sítio web como uma forma complexa de números não o ajudará a desenvolver uma marca melhor. Em vez disso, ver o design da sua aplicação através da janela narrativa irá mudar completamente a sua mentalidade. Narrativas e histórias através do conteúdo da sua aplicação ajudam-nos sempre a conectar-nos com as pessoas.

Como construir uma marca mais forte utilizando ferramentas sem código e conteúdo eficiente?



Tente encontrar o fio emocional e as convenções que a narrativa do seu website deve representar. Consistência, fluxo lógico, e um objectivo claro devem estar na sua narrativa. Além disso, inclua a sua equipa de concepção de conteúdos logo desde o início. Desta forma, eles colaborarão e permanecerão na mesma página. Caso contrário, o conteúdo e os gráficos do seu web design poderão não corresponder.

A seguir estão as coisas que precisa de considerar:

Conteúdo como design:



Fale com o redactor de conteúdos do seu sítio web que representa o seu sítio web usando palavras. Se utilizar a concepção de conteúdo para preencher alguns detalhes como conteúdo, nunca terá uma experiência envolvente no seu sítio web. Por conseguinte, é crucial compreender que o seu conteúdo deve ser qualificado para utilizar palavras como expressão.

Faça com que os escritores de design de conteúdo se sintam livres. Se restringir os seus redactores de design de conteúdo, eles não poderão expressar eficazmente o design da web. Por favor, certifique-se de que permite que os redactores de design de conteúdo se envolvam no layout do sítio web e obtenham feedback dos mesmos. Da mesma forma, a sua equipa gráfica também deve envolver-se no conteúdo. Eles podem dar o melhor feedback sobre se o título do conteúdo exprime ou não a nossa narrativa.

A intenção do site:



Em vez de utilizar os mapas do sítio, utilize um esboço do sítio para expressar o seu propósito. Criar um esboço de sítio ajuda a colocar a equipa na mesma página. Os esboços de sítios são um desafio de compreensão para a pessoa não técnica. Devido a isso, a concepção do seu conteúdo será incapaz de comunicar eficazmente. Pode facilmente expressar a sua intenção de concepção do site ao cliente, utilizando o esboço do site, porque o seu cliente poderá não compreender como funciona um mapa do site. Como resultado, é melhor ligarem-se ao conteúdo da sua marca.

Utilização de design nocional:



Técnicas nocionais de web design, tais como placas de humor, eliminam o lorem ipsum básico (texto de suporte de lugar). Além disso, receberá um texto direccional específico que ajuda a reforçar os escritores de design de conteúdos. Encontrarão a direcção certa para conceber conteúdos eficazes mas envolventes, que descrevam com precisão a intenção do seu produto.

A marca é um clube:



Quando falamos em ver a sua marca como um clube, estamos a forçar o facto de que isso torna a sua marca atractiva para que as pessoas queiram aderir à mesma. Tal como qualquer outro clube que sabe como atrair as pessoas para eles. Compreender que o conceito básico de design é muito complicado. Pode ser dividido em três elementos de simplicidade - vibração, posição, e história.

A vibração é a voz, personalidade, e tom da sua marca. A vibração depende da forma como opera a sua marca e da actividade no seu website. A posição da sua marca é calculada através do cálculo estratégico que obtém dos seus concorrentes, audiência e tendência. A história conta sobre a narrativa que o seu produto representa. O objectivo é misturar-se com estes factores e criar uma história que atraia clientes.

A parte complicada é que as marcas também mudam a sua história e as suas personalidades. Mas infelizmente, a marca normalmente não actualiza isso para mostrar a sua evolução.

Narração consistente:



Para ter uma narrativa consistente, deve assegurar-se de que a sua equipa considera a investigação e a estratégia da marca em cada passo. Desta forma, poderão compreender melhor as suas ideias e dar-lhe feedback sobre como construir melhor a sua estratégia de produto.

A construção de uma concepção de conteúdo ajuda a alcançar uma abordagem de colaboração. Permite que todos contribuam e se envolvam no desenvolvimento de aplicações. Com a mais recente tecnologia e ferramentas sem código, conseguir uma tal mentalidade não requer esforço. A ausência de código desenvolve aplicações de tal forma que ajuda toda a gente a empenhar-se na criação da narrativa. Se os designers trabalharem separadamente, a sua disposição não será atractiva. Os escritores de design de conteúdo irão preencher as palavras em vez de envolver os clientes. Os desenhadores sem código certificam-se de que todos podem ver o trabalho uns dos outros. Isto envolve toda a equipa, e todos tentarão alcançar os mesmos objectivos.

Utilização da plataforma sem código:



A plataforma sem código é bem sucedida porque é construída considerando o fim do utilizador. Antes da plataforma sem código, a maior parte da codificação do software era criada apenas para os programadores. Esta codificação de software depende totalmente da codificação da equipa de programadores, e o resto da equipa, tal como os escritores, depende dos programadores. Os desenhadores sem código envolvem toda a equipa e aceleram o ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC). Como resultado, o ciclo de vida de desenvolvimento de software é acelerado, uma vez que não é necessário gastar muito tempo com um orçamento, coordenando os programadores e os recursos de capital humano.

O software sem código tem uma funcionalidade de codificação incorporada como funcionalidade de arrastar e largar, modelos, e soluções instantâneas para problemas comuns. Estas funcionalidades sem código ajudam-no a adicionar múltiplas camadas de funções à sua marca.

Benefícios da ausência de código



Os desenhadores sem código têm um futuro promissor. Isto porque actua como uma ponte entre o desenvolvimento de TI, engenharia, e diferentes necessidades de codificação.

Alinhamento com outros processos empresariais:



O não-código permite que outras personalidades empresariais, como gestores, se envolvam no processo. Os empresários de carreira não compreendem a linguagem técnica ou de codificação altamente avançada. O não-código fornece estatísticas diferentes que qualquer empresário pode compreender.

Compensação do atraso de TI:



As ferramentas sem código permitem-lhe designar alguém para os seus bilhetes de sítio de reserva, ou pode pedir aos programadores sem código para gerir o bilhete de reserva. Isto irá libertar a sua equipa de TI, que pode concentrar-se em tarefas significativas.

Baixo custo:



As ferramentas sem código permitem-lhe expandir a força dos seus programadores de codificação. Assim, utilizando o no-code, pode construir a aplicação com menos programadores. Por outro lado, sem código, precisa de contratar mais programadores para aumentar o seu orçamento.

Gestão de projectos:



A aplicação sem código fornece-lhe ferramentas de gestão de projectos. Estas ferramentas permitem-lhe realizar a tarefa e partilhar o seu estado actual de progresso com a sua equipa.

Técnicas de marketing



O marketing é uma parte essencial de qualquer marca. Sem marketing, o seu produto não pode fazer um avanço significativo. O no-code tem múltiplas ferramentas dedicadas a diferentes tipos de marketing. Marketing de concepção de conteúdos de meios de comunicação social, e-mail marketing e ferramentas de marketing de conversação.

Serviços ao cliente



O serviço ao cliente é muito vital na construção de uma marca. As ferramentas sem código têm uma ferramenta de serviço ao cliente que lhe permite gerir convenientemente os seus serviços ao cliente. Um bom serviço de atendimento ao cliente irá proporcionar-lhe novos clientes.

FAQ's



O que é que posso construir sem código?



A plataforma é utilizada para construir três tipos de aplicações.

Aplicação Web.

Aplicação móvel.

Aplicação de base de dados.

Como posso criar uma empresa de tecnologia sem escrever qualquer código?



Construir uma empresa de tecnologia sem codificação não é hoje em dia um problema. É possível construir qualquer tipo de aplicação sem código. No entanto, deve compreender como utilizar a plataforma e que características são requeridas na sua aplicação. A personalização da aplicação para atrair clientes é também necessária.

Precisa de codificar para fazer um Startup?



As ferramentas sem código são excelentes se quiser iniciar o seu negócio. No entanto, recomenda-se que se estiver a desenvolver uma aplicação complexa, deve ter alguém que compreenda os protocolos de codificação e desenvolvimento de software.

Como é que codifica sem codificar?



As plataformas sem código têm uma interface gráfica de utilizador. Uma interface gráfica permite-lhe criar uma aplicação com alguns cliques e comandos. Pode facilmente adicionar funções, texto, vídeos, e editar cores. Tudo o que tem de fazer é ter uma estratégia, e está pronto a partir daí.

Os empresários devem aprender a codificar?



A aprendizagem da codificação é muito difícil. Actualmente, não é preciso ser um programador profissional para criar uma aplicação. As plataformas sem código de programação permitem-lhe verificar o estado da sua aplicação e tomar decisões de acordo com ela. Se um empresário quiser fazer a codificação, tem de lhe dar muito tempo. Em vez disso, ele pode utilizar uma aplicação sem código e concentrar-se no desenvolvimento de negócios.

A AppMaster oferece aos designers sem código várias opções e ferramentas para criar aplicações reactivas. Experimente-o agora para desenvolver o seu enredo de produtos com uma ferramenta que proporciona acessibilidade, clareza, e fluxo de conteúdo web com foco no público.