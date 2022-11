"Hoeveel kost het om een app te bouwen" is een veel voorkomende vraag die bij u opkomt wanneer u uw app idee wilt realiseren. Het schatten van de app kosten kan u helpen uw budget voor het ontwikkelingsproces te optimaliseren. Laten we zeggen dat je een auto koopt, en de kosten van het kopen van een auto hangen sterk af van de elementen die je wilt.

Hetzelfde is het geval met de app ontwikkelingskosten als het gaat om het economisch bouwen van een app. De ontwikkelingskosten van een app hangen af van de functies en andere factoren die u aan uw app wilt toevoegen. Misschien vraagt u zich af wat de exacte kosten zijn van een app ontwikkelingsproject. Zo ja, zoek dan niet verder! In dit artikel bespreken we de details om de app kosten te optimaliseren om de app ontwikkeling prijs te schatten. Laten we beginnen:

Hoeveel kost het om een app te ontwikkelen?

Vragen over app ontwikkelingsbudget komen vaak voor wanneer je van plan bent een app te bouwen. "Hoeveel kost het om een app te ontwikkelen" is de meest voorkomende vraag die je zou kunnen stellen wanneer je van plan bent een app te bouwen in 2022. Het antwoord op de vraag is dat de kosten om een app te bouwen afhankelijk zijn van de functies die je toevoegt aan de app. Bovendien zijn er andere opties om de kosten van het app-ontwikkelingsproces te schatten. De authentieke manier om een kostenraming te krijgen voor een app ontwikkelingsbudget is om contact op te nemen met een app ontwikkelaar van een top-notch app ontwikkelingsbedrijf.

Bovendien kunt u een budget calculator gebruiken om de kosten van het app ontwikkelingsproces te schatten. U kunt bijvoorbeeld een app ontwikkelingsbedrijf vragen om de kosten te schatten die nodig zijn voor aangepaste app ontwikkeling zonder documentatie. Maar, wanneer u uw vraag wilt beantwoorden over hoeveel het kost om een app te ontwikkelen met de calculator, moet u meerdere app-ontwikkelingsdiensten en tijd opnemen. De diensten en tijd die nodig zijn om de kosten van het app ontwikkelingsproces te schatten zijn als volgt:

Ontwerpcomplexiteit en UI/UX ontwerp voor een app

Het proces voor app ontwikkeling

App features en functies die moeten worden toegevoegd

De complexiteit van app functies

Integratie van derden in de app

Uitvoering van beveiligingsstandaarden in een app om te voldoen aan beveiligingsstandaarden van HIPAA of GDPR

Aantal ontwikkelaars in een ontwikkelteam

Een beetje gegevensonderzoek

Om een idee te krijgen van de kosten van mobiele app-ontwikkeling, kunt u onderzoeken en statistieken van toporganisaties bekijken. De laatste jaren is mobiele app ontwikkeling wereldwijd enorm populair geworden, en deze hype is een belangrijke factor die helpt bij het bepalen van de kosten van mobiele app ontwikkeling. Volgens een schatting zijn er meer dan 7 miljoen mobiele apps beschikbaar in Android en iOS app stores.

Deze statistieken geven een idee van de groei van apps en app-ontwikkelingsbedrijven. Verschillende enquêtes en onderzoeken tonen intrigerende feiten over de kosten van mobiele app ontwikkeling in 2022. In dit artikel onthullen we de onderzoeken en studies over de kosten van mobiele app ontwikkeling door toporganisaties. Laten we beginnen:

Volgens Statista, een Duits onderzoeksbedrijf, worden elke maand meer dan 100.000 android apps gepubliceerd op Google Play en meer dan 30.000 apps op Apple App Store. Gratis app ontwikkeling leidt de app ontwikkeling industrie. Ondernemers kiezen voor de prijsstrategie die gratis is of freemium biedt. Gratis apps zijn bijvoorbeeld 92% van alle apps op Apple Play Stores. De mobiele app-industrie groeit elk jaar, en de jaarlijkse inkomsten in 2020 bedroegen 581,9 miljard dollar. Als de app-industrie blijft groeien, zullen de inkomsten de komende jaren oplopen tot bijna 1 biljoen dollar.

Volgens Market Research over app-ontwikkeling zal de app-ontwikkelingsindustrie in 2026 met 18,4% bloeien en in de komende jaren zijn volle potentieel van 407,31 miljard dollar blijven bereiken.

Volgens Business of Apps bedragen de kosten om een eenvoudige en complexe app te ontwikkelen respectievelijk 30.000 en 40.000 dollar. Bovendien stelt het onderzoek dat de kosten om een complexe app te maken tot 70.000 bedragen.

Een onderzoek van GoodFirms schat de gemiddelde kosten van het maken van een app. Volgens het onderzoek heeft een ondernemer 100.000 tot 185.000 dollar nodig om een app te bouwen met complexe functies zoals Uber.

UpCity nam een diepere duik om het budget voor app-ontwikkeling voor elke fase te schatten. Volgens hun onderzoeksrapport heb je tot $1500 nodig voor de planningsfase, $15.000 voor de ontwerpfase, $5.000 om functies zoals pushmeldingen te bouwen, en $10.000 voor testen en app-onderhoud.

Volgens een onderzoek van eMarketer gebruikt 90% van de mensen graag apps op hun telefoon. Er komt een tijd dat het gebruik van mobiele apparaten 4 uur per dag zal bedragen, en mensen zullen 88% van deze tijd besteden aan mobiele apps.

Volgens onderzoek van Statista downloadt 66% van de mensen graag game-apps uit App Stores. Bovendien downloadt 95% van de mensen graag apps voor berichten en communicatie.

Het onderzoek van topbedrijven geeft dus aan dat app-ontwikkelingsbedrijven de komende jaren zullen groeien. De gemiddelde kosten voor het ontwikkelen van een app hangen af van het type app en de functies ervan.

Verder in dit artikel zullen we de top factoren onthullen die de kosten van app ontwikkeling beïnvloeden.

Factoren die de kosten beïnvloeden

Ten eerste, wanneer u begint met het maken van een app, moet u een diepgaande bedrijfsanalyse uitvoeren om uw doelgroep, concurrenten en app ontwikkeling, team te specificeren."Hoeveel het kost om een mobiele app te ontwikkelen" is uw belangrijkste zorg wanneer u begint met het maken van een app. Bovendien bent u misschien bezorgd over de functies om de kosten voor de ontwikkeling van een mobiele app te bepalen. Ten slotte bent u bezorgd over het inhuren van een app ontwikkelaar van een van de top app ontwikkeling bedrijven om de kosten van andere diensten te verminderen. Dus, we hebben al uw zorgen over de kosten van de ontwikkeling van een app belicht. Eerst laten we de top factoren zien die de uiteindelijke kosten van app ontwikkeling bepalen.

App complexiteit

De complexiteit van de app is de belangrijkste factor die de kosten van een app ontwikkelingsproject beïnvloedt. Als u een basis app wilt maken met eenvoudige functies, zal het minder tijd en kosten vergen voor app ontwikkeling. Om de tijd voor applicatie ontwikkeling te specificeren, moet u de omvang van uw toekomstige werk verduidelijken. Het complexiteitsniveau van het maken van een app zal toenemen met de toevoeging van geavanceerde functies en integraties. Hier bespreken we de details van de app complexiteit voor de app ontwikkeling kostenraming. Laten we beginnen:

Eenvoudige app

Een eenvoudige app is een app die eenvoudige functionaliteit en functies nodig heeft. Een eenvoudige app heeft basisfuncties met een strak app design. Een voorbeeld van een eenvoudige app is een kalender. Het maken van een app met basisfuncties vereist geen geavanceerde functies en platforms. De kosten voor het ontwikkelen van een app met eenvoudige functies zijn dus vrij laag.

Mid-level app

Het ontwikkelen van een app met enkele geavanceerde functies valt onder de categorie mid-level apps. Mid-level apps hebben enkele geavanceerde functies te bieden. Het is een app voor uw bedrijf die de integratie van geavanceerde API'sen meer schermen met aangepaste AI vereist. De kosten van een app met enkele geavanceerde functies zijn dus hoger dan de kosten van de ontwikkeling van een app met eenvoudige functies.

Complexe app

Auteur - Kajetan Iżycki/Image Source - Dribbble

Een complexe app heeft meer geavanceerde en complexe functies en integratie van cross-platform die real-time synchronisatie vereisen. De kosten voor het maken van een app met meer geavanceerde functies zijn hoger dan alle andere typen. Een voorbeeld van een complexe app is een chatbot en video app gebruikt voor real-time communicatie.

Afgezien van deze factoren helpen app-complexiteitstypen ook bij het bepalen van het app-budget. Laten we onthullen:

1.Eenvoudige app complexiteit

Eenvoudige app complexiteit biedt basisfuncties zonder gegevensopslag en ondersteunt geen cross-platform. U vraagt zich misschien af welke basisfuncties een eenvoudige app kan hebben. We onthullen deze basisfuncties. Laten we een overzicht nemen:

Inloggen

Aanmelden knop

Opties voor het maken en bewerken van profielen

Berichten

Dashboard

Zoeken op

Push meldingen

Bovenstaande functies bepalen de kosten van softwareontwikkeling. Voorbeelden van eenvoudige apps zijn een rekenmachine, time tracker en sociale apps.

2.Basis app complexiteit

Het maken van een vliegtuig heeft altijd hoge kosten. De reden is het verschil in functies. Ook het toevoegen van meer functies aan een app verhoogt de kosten van applicatieontwikkeling. Het maken van een app met database en API integratie valt onder de basis app complexiteit en heeft een hoge app ontwikkelingsprijs. In deze mobiele applicaties moet je een aantal extra functies toevoegen die meer kosten met zich meebrengen om een app te maken. De functies van deze mobiele apps omvatten:;

In-app aankoop optie

Betalingsmechanisme

Sociale media en API integratie

GPS

Beveiligingsprotocollen

Pushmeldingen

Bovendien bieden deze apps een robuust kader voor beter gebruik en toegankelijkheid. Deze mobiele toepassingen vereisen opslagmechanismen voor database en synchronisatie. Om een app van dit type te bouwen, moet u uw doelgroep begrijpen om de kosten van applicatieontwikkeling in te schatten. Dus, hoe hoger de complexiteit van de app, hoe hoger de kosten voor het maken van een app. Voorbeelden van apps met een hoge complexiteit zijn voedsel- of taxi-applicaties.

3.Hoge app complexiteit

De kosten van de ontwikkeling van een app zullen toenemen naarmate complexe functies worden toegevoegd. Complexe apps omvatten toepassingen met een hoog bereik voor complexe bedrijfsvoering. De meeste bedrijven vereisen softwareontwikkeling met aangepaste functies en platformoverschrijdende integraties. Deze high-range applicaties passen het best bij een legacy systeem met hoge app ontwikkelingskosten. Bij de ontwikkeling van een complexe app kunnen de gemiddelde kosten om een app te maken uw verwachtingen overtreffen. Laten we eens kijken waarom de kosten van deze apps zijn gestegen:

Geavanceerde gegevenssynchronisatie voor meerdere apparaten

Aangepaste functies

Streaming

Optie voorvideogesprekken

Messaging

Het ontwikkelen van een dergelijke complexe mobiele applicatie vereist uitgebreide planning en onderzoek voor een kostenraming. Bovendien zijn de app ontwikkelingskosten hoger wanneer een dashboard en database worden toegevoegd. De gemiddelde kosten voor complexe app projecten zullen stijgen door de uitgebreide betrokkenheid van app ontwikkelaars.

De reden is dat deze apps aangepaste functies vereisen, en app ontwikkelaars investeren veel tijd in het schrijven van aangepaste code voor aangepaste software ontwikkeling. Maatwerk software ontwikkeling vindt het dus moeilijk om de kostenraming van de mobiele app te bepalen. Voorbeelden van complexe apps zijn software op bedrijfsniveau, trading en gaming apps.

Auteur - Bogdan Nikitin/Beeldbron - Dribbble

Ontwerpcomplexiteit van een applicatie

De tweede factor in hoeveel het kost om een app te ontwikkelen is dus de ontwerpcomplexiteit van mobiele Android- en iOS-applicaties.

De ontwerpfase is een cruciale fase van softwareontwikkeling, en het speelt een vitale rol in de kostenraming van een project. Je kunt de kosten van app ontwikkeling niet schatten zonder het ontwerp van een app te specificeren. Het ontwerp van een app verhoogt de app kosten net zoals het toevoegen van meer functies dat doet.

Evenzo zullen de app ontwikkelingskosten vooraf worden bepaald als u een ingebouwd sjabloon wilt gebruiken. Maar het gebruik van een aangepast ontwerp verhoogt de mobiele app ontwikkelingskosten.

Voordat u een app ontwerp selecteert, moet u de volgende dingen overwegen:

Zorg voor een betere gebruikerservaring

De gebruikersinterface bepaalt de functionaliteit van een android app. Als u een interactieve gebruikersinterface wilt creëren, kunt u de schermen het beste schetsen op papier of ontwerpsoftware. Uiteindelijk zal het app-ontwerp u helpen om het app-ontwikkelingsbudget te bepalen. Wanneer u softwareontwikkeling plant, is uw uiteindelijke doel een app te bouwen die een betere gebruikerservaring biedt. Het maken van een UX/UI ontwerp dat voldoet aan de behoeften van uw doelgroep is dus essentieel.

Bovendien variëren de gemiddelde kosten van app ontwikkeling met de selectie van ontwerpelementen. Ontwerpelementen hebben rechtstreeks invloed op het budget voor app-ontwikkeling, zoals de positie van knoppen, het kleurenschema en het volgende oogpatroon.

Visuals en gebruikersinterface (UI)

Er zijn veel belangrijke dingen te overwegen over het app ontwerp. User Interface (UI) en visuals spelen echter een vitale rol bij het aantrekkelijker maken van de app voor de kijkers. Het gebruik van deze visuals kan u helpen bij het inschatten van de gemiddelde app ontwikkelingskosten. Verder helpt het ook bij het inschatten van de kosten van MVP design. Als u een beter app ontwerp kiest, zal het u helpen om een app te maken die de aandacht van uw doelgroep kan trekken.

Uiteindelijk zult u in staat zijn om uw app doelen van betrokkenheid van de gebruiker, hoge conversie, en informatie te bereiken. Verder speelt het type app ook een rol bij het inschatten van het budget voor app-ontwikkeling. De reden hiervoor is dat verschillende app types een unieke ontwerpoplossing gebruiken. Net als andere factoren benadrukken we ook het app design om de gemiddelde kosten van de ontwikkeling van een app in te schatten. De ontwerpelementen van een app omvatten lay-out, kleurenschema, elementen, vormen, typografie, en nog veel meer.

App branding

Heeft u ooit gedacht aan Apple, Nike, McDonald en Reebok? Wat komt er in je op? Het merk met de waarde zal uw antwoord zijn. Geen twijfel, al deze merken hebben waarde en staan hoog tussen hun concurrenten. U vraagt zich misschien af waarom deze merken eruit springen. De reden is dat ze hebben geïnvesteerd in branding. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een mobiele applicatie.

In eerste instantie investeert u misschien niet in branding vanwege het hogere app-ontwikkelingsbudget. Maar om de merkwaarde van uw app te verhogen, is branding essentieel voor uw bedrijfsmodel. Het toevoegen van branding aan uw app ontwikkelingsproces is dus onvermijdelijk om meer publiek te winnen.

Echter, de kosten om een app te bouwen zullen sterk afhangen van app branding, dus je moet het aan het begin overwegen om de app ontwikkelingskosten te schatten. Nadat u uw doelgroep kent, kunt u plannen maken om uw app te promoten door middel van branding. U kunt bijvoorbeeld beginnen met het creëren van een app logo en andere marketing tactieken.

Copywriting

Bij het schatten van de app ontwikkelingskosten, moet u de kosten van copywriting toevoegen aan de totale kosten. Copywriting is het schrijven van tekst die meer gebruikers dwingt je app te gebruiken. Een goede tekst en een gebruiksvriendelijk ontwerp zijn een killer combinatie voor het succes van uw zakelijke app. Je moet echter begrijpen dat goede app-copy hogere kosten met zich meebrengt.

Om een idee te krijgen hoeveel het kost om impactvolle copy te schrijven in het ontwikkelingsproces, kun je je app-ontwikkelaar vragen een copywriter te selecteren of jezelf inhuren. Het kiezen van een copywriter en het kennen van de schrijftarieven zal je helpen bij het inschatten van de app-ontwikkelingskosten. Wij raden u aan een schrijver te kiezen uit de wereldwijde schrijverspool die een kosteneffectieve schrijfoplossing biedt. Het merkbare feit is dat het inhuren van een schrijver uit een eigen land meer zal toevoegen aan de app kosten van het ontwikkelingsproces. Voorbeelden van copywriting zijn de landingspagina van een website, e-mail en nieuwsbrief schrijven.

App-platform

Tot nu toe hebben we besproken hoeveel het kost om een app te maken per app complexiteit en ontwerp. Nu onthullen we de impact van het app platform op de app kosten.

Om te beslissen over het app platform, moet je twee tips overwegen:

Maak een hybride app

Een hybride of cross-platform app is een mobiele applicatie die een iOS of Android app wordt. In de planningsfase is uw eerste zorg om te beslissen over het app-platform om de ontwikkelingskosten van de app te schatten. Voordat u beslist over een platform, moet u rekening houden met uw marktaandeel, de fragmentatie van apparaten en de alomtegenwoordigheid. Al deze factoren zijn afhankelijk van uw doelmarkt en helpen bij het schatten van de app kosten. Voordat u een platform voor uw app kiest, moet u uitzoeken in welke scenario's de Android app alomtegenwoordiger is dan een iOS app, en hetzelfde geldt voor iOS apparaten.

Hoewel beide platforms hetzelfde app-ontwikkelingsproces hebben, is het verschillend hoeveel het u zal kosten om een mobiele app te bouwen. De app-ontwikkelingskosten voor beide platforms variëren dus. Het voordeel van een cross-platform app is dat het zijn platform-specifieke operaties soepel uitvoert op alle apparaten. Door een app te ontwikkelen die cross-platform ondersteunt, kunt u een betere gebruikerservaring bieden en beantwoorden hoeveel het kost om een app te bouwen. Wat opvalt is dat de app kosten voor native app ontwikkeling hoger zijn dan de hybride in 2022. De reden is dat u dubbele app-ontwikkelaars moet inhuren om twee apps te bouwen.

Een native app maken

In tegenstelling tot een hybride of cross-platform app, ondersteunt een native app slechts één platform, Android of iOS. Dus, als u van plan bent een app voor beide platforms te maken, zult u twee ontwikkelingsteams inhuren. Aangezien u voor beide platforms verschillende app-ontwikkelaars inhuurt, zullen de app-ontwikkelingskosten verdubbelen. U vraagt zich misschien af wat de app kost voor een iPhone of een Android-telefoon.

Het antwoord is dat de app kosten om een app te bouwen voor beide platforms hetzelfde zijn, ongeacht de verschillende Software Development Kits (SDK's), frameworks, en databases.We hopen dat u duidelijk bent over de factoren die van invloed zijn op hoeveel het kost om een app te bouwen.

App onderhoudskosten

App onderhoud is een cruciale factor die u kan helpen om de app kosten in te schatten. Volgens het onderzoek van toporganisaties, kost app onderhoud 20% van de totale kosten van een app ontwikkelingsproject.;U vraagt zich misschien af welke zaken in het app onderhoud zijn inbegrepen die meer toevoegen aan de app ontwikkelingskosten. Laten we beginnen:

App Hosting

App hosting is een bron van gegevensopslag op de server. U moet dus rekening houden met de geschatte kosten voor hosting, die $800-$4000 per jaar kunnen bedragen.

App Analyse

Zodra u uw mobiele app hebt gelanceerd, is de volgende stap het bijhouden van de prestaties ervan. Voor dit doel kunt u zich aanmelden bij elk analyseplatform, maar u zult niet in staat zijn om de kosten van de dienst op voorhand te berekenen. De reden hiervoor is dat het prijskaartje varieert afhankelijk van het aantal gebruikers van de app.

App marketing

De kosten van app marketing hangen af van de tools en platforms die u gebruikt. Volgens een schatting van het budget voor app-ontwikkeling kosten iOS-apps 3,6 dollar per installatie en Android-apps 1,22 dollar.

App-updates

De wijzigingskosten hangen af van de aard van de verandering die u aan uw app toevoegt. Laten we zeggen dat u een minimale fout in uw app oplost, dan kost dat minder dan het toevoegen van een functie. Bug fixing kost $2000 terwijl het toevoegen van een feature meer dan $6000 kost in app ontwikkeling.

Salarissen van een app ontwikkelingsteam

Naast deze factoren zijn de kosten van een app ontwikkelingsproject sterk afhankelijk van de kosten van het inhuren van een app ontwikkelings team. Het personeel om een mobiele app voor uw bedrijf te ontwikkelen kan bestaan uit:

UI/UX ontwikkelaar

Project Manager

Android of iOS ontwikkelaar

Frontend Ontwikkelaar

Backend ontwikkelaar

Kwaliteitsborging (QA) ingenieur

Het inhuren van deze experts kan u helpen de kosten van een app in te schatten. App-ontwikkelaars werken samen met een projectmanager voor algemeen projectbeheer en zorgen ervoor dat een app met kwaliteitsgarantie wordt ontwikkeld.

De tijd om een app te maken is van vitaal belang bij het schatten van het budget voor softwareontwikkeling. Hier bespreken we hoe de looptijd van een app project direct van invloed is op het app budget. De software ontwikkeling voor een eenvoudige app duurt 2 tot 4 maanden. Het app ontwikkelingsproces voor de mid-level app kost de tijd van 6-10 maanden, en de duur van de ontwikkeling van complexe mobiele applicaties kost de tijd van een jaar. Dus, de omvang van het project, het personeel en de tijd kunnen u helpen om de gemiddelde app ontwikkelingskosten te schatten.

Bovendien kunt u een app ontwikkeling kostenverdeling uitvoeren om de app ontwikkeling kosten te schatten. De reden hiervoor is dat de app ontwikkeling kostenverdeling elke factor aanpakt die van invloed is op de app ontwikkeling kosten.

Hoeveel kost het om een iOS of Android app te bouwen in de VS, Europa, Japan en Korea?

U maakt zich misschien zorgen over hoeveel het kost om een mobiele app te bouwen op verschillende locaties. Het antwoord is dat het app budget varieert met de locatie. Daarom bespreken we de app kosten in landen als de VS, Europa, Japan en Korea. Als u op zoek bent naar een goedkopere app oplossing, dan liggen de app ontwikkelingskosten in Oost-Europa onder de $50/uur.

Na India biedt Oost-Europa de app oplossingen tegen economische app prijzen omdat de mobiele app kosten daar laag zijn. Als u de diensten van een overzeese app-ontwikkelaar wilt uitbesteden, krijgt u hoogwaardige mobiele apps tegen een goedkoper uurtarief. Maar de uitdaging waarmee u te maken kunt krijgen is een taalbarrière die een effectieve communicatie met uw app-ontwikkelteam belemmert.

U zult misschien verbaasd zijn als u weet dat de kosten voor app-ontwikkeling per uur in de VS hoger zijn dan in andere landen. U zult $150/uur moeten betalen als u app-ontwikkelaars uit de VS hebt ingehuurd. De beste praktijk voor een effectieve app-oplossing is het inhuren van een native app-ontwikkelaar met wie u face-to-face kunt communiceren.

Maar het inhuren van een native ontwikkelaar kan hoge kosten met zich meebrengen voor mobiele apps. Deze kosten zijn behoorlijk hoog, toch? Dus, in plaats van een app-ontwikkelaar in te huren, raden wij u aan een no-code app-ontwikkelingsplatform zoals AppMaster te gebruiken om een app te bouwen tegen een betaalbare prijs. Deze no-code platforms hebben lage app-budgetten en bieden snelle app-oplossingen.

Kosten van app-ontwikkeling per type

Het type applicatie heeft invloed op de gemiddelde kosten van app ontwikkeling. Hier bespreken we de populaire app types en de gemiddelde kosten om ze te bouwen. U bent dus helemaal klaar om de kosten van het bouwen van een mobiele app in te schatten op basis van het type app. Laten we beginnen:

1. Basis app

Als app-ontwikkelaars een mobiele app met basisfuncties ontwikkelen, valt deze onder basis-apps en is de goedkoopste oplossing. Voorbeelden van mobiele basis-apps zijn rekenmachines, doe-apps, quiz-apps en kleine spelletjes die eenvoudig te ontwikkelen zijn. Deze app types hebben geen internetverbinding of backend ontwikkeling nodig. Verder kost het een maand om een mobiele app te ontwikkelen. Het opvallende is dat deze mobiele apps tegenwoordig geen hype zijn. De app kosten hiervoor zijn $10.000 - 15.000.

2. Datagedreven app

Zoals de naam al doet vermoeden, verzamelt en interpreteert een data-driven app informatie en levert resultaten op basis van de verzamelde gegevens. Voorbeelden van datagestuurde apps zijn apps voor weersvoorspellingen, kalenders en kaarten. Tegenwoordig worden deze mobiele apps beperkt gebruikt en veel bedrijven gebruiken ze als bijproduct. U vraagt zich misschien af hoeveel het kost om een mobiele app te ontwikkelen die gegevens verwerkt. Zo kan het app-ontwikkelingsproject voor een datagedreven app je $15.000 - $20.000 kosten.

3. Gepersonaliseerde apps

Een gepersonaliseerde app vereist de gegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot mobiele apps. Een voorbeeld van een gepersonaliseerde app is een app voor merkentrouw. Deze mobiele applicaties verzamelen gebruikersgegevens, slaan deze op en delen informatie over meerdere apparaten. Dit type mobiele app ontwikkeling kost meer dan de gemiddelde app ontwikkelingskosten. De app ontwikkelingskosten voor een gepersonaliseerde app zijn $ 40.000 - $ 80.000.

4. Sociaal netwerk app

Auteur - Tushar/Beeldbron - Dribbble

Zoals de naam al doet vermoeden, helpen sociale netwerk-apps gebruikers bij het opbouwen van sociale connecties. De beste voorbeelden van sociale media-apps zijn Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, enz. Aangezien een sociale media-app miljoenen gebruikers in staat stelt tot interactie, zijn de app-ontwikkelingskosten voor dit grootschalige app-ontwikkelingsproject hoog.

Om een app van dit type te bouwen, moet u een hoge prijs investeren voor de backend-ontwikkeling. Wanneer u van plan bent een sociale app te ontwikkelen, maakt u zich misschien zorgen over hoeveel het kost om een app te ontwikkelen voor het bouwen van sociale netwerken. Dus, de kosten om een app te bouwen voor het bouwen van sociale netwerken kosten $ 60.000 - $ 300.000.

5.eCommerce app

eCommerce apps zijn complexer en vereisen geavanceerde functies zoals catalogi, productbeschrijvingen, gebruikersinteracties en prijsopties. De beste voorbeelden van eCommerce mobiele apps zijn Shopify, Amazon, Eastbay en andere marktplaatsen. U maakt zich misschien zorgen over de kostenraming om een app voor eCommerce te bouwen. Het app ontwikkelingsbudget om een kleine eCommerce app te bouwen is $60.000 - $300.000.

6. On-demand app

Auteur - Daria Kravets/Image Source - Dribbble

On-demand service apps overbruggen de kloof tussen diensten en gebruikersbehoeften. De beste voorbeelden van on-demand service apps zijn Uber en Grubhub, waardoor dienstverleners kunnen communiceren met eindgebruikers om aan hun behoeften te voldoen. Deze service apps zijn een combinatie van sociale en eCommerce apps. Je maakt je misschien zorgen over hoeveel het kost om een app voor on-demand diensten te maken. Het app budget voor een on-demand service app is dus maximaal 150.000 dollar.

7. Marktplaats app

Een marktplaats-app is een type app waarbij je gebruikers kunt helpen om de dienst van hun keuze te krijgen. De beste voorbeelden van marktplaats-apps zijn Fiverr, TripAdvisor en Freelacer.com. Deze mobiele apps combineren de functies van diensten op aanvraag en e-commerce-apps. Als u van plan bent een app voor de marktplaats te bouwen, dan moet u de kosten van een app schatten.Het ontwikkelingsbudget voor deze app is $150.000 - $300.000.

App ontwikkelingsproces

We hopen dat het je duidelijk is hoe app type de app ontwikkelingskosten kan beïnvloeden. Na het doornemen van de app types, vraag je je misschien af wat de kostenraming is om een app voor je startup te ontwikkelen. Voordat u een getal opgeeft voor de app kosten, moet u de app ontwikkelingskosten opsplitsen in de stappen van het app ontwikkelingsproces. Wij onthullen de stappen voor het app ontwikkelingsproces om de app ontwikkelingskosten te schatten. Laten we dieper ingaan op de top vier stappen voor kostenraming:

Stap 1: Project Breakdown

De eerste stap voor het schatten van het app budget is het opdelen van een app ontwikkelingsproject in kleine en haalbare taken. Na de projectverdeling wijst u deze taken toe aan de betrokken teamleden van het app-ontwikkelteam. Het toewijzen van taken aan de teamleden is de verantwoordelijkheid van uw app ontwikkelaar. Bovendien vereisen deze stappen ook het bijhouden van de duur en het uurtarief van de taakvoltooiing. Afgezien van het toewijzen van taken, omvat deze stap ook capaciteitsplanning om de beschikbaarheid van competente teamleden voor het voltooien van taken te garanderen. U kunt dus app-ontwikkelaars en QA-experts inhuren op basis van de aard van uw app-ontwikkelingsproject. Om de app-ontwikkelingskosten te drukken, raden wij u aan een freelancer in te huren of een no-code platform zoals AppMaster te proberen.

Stap 2: Gebruik een schattingsmethode voor kostenberekening

Er zijn verschillende schattingsmethoden beschikbaar om te helpen bij het berekenen van de app-ontwikkelingskosten. Wij onthullen de top drie schattingsmethoden die u kunnen helpen bij het schatten van de gemiddelde kosten voor uw mobiele app.

Methode 1: Ballpark kosten schattingsmethode;

Ballpark is een schattingsmethode die veel gebruikt wordt om de gemiddelde app ontwikkelingskosten te berekenen. Deze methode berekent de gemiddelde kosten op basis van ervaring en aannames. U kunt dus een ruw idee krijgen van de app kosten met behulp van deze methode, maar het geeft misschien geen exact getal voor het ontwikkelen van een app. Voor een ruwe schatting kunt u een beroep doen op de diensten van een ervaren app-ontwikkelaar van een gerenommeerd softwarebedrijf.

Methode 2: Op parameters gebaseerde kostenramingsmethode

De tweede methode om de app ontwikkelingskosten te schatten is de op parameters gebaseerde methode. In tegenstelling tot de ballpark methoden, gebruiken parameters werkelijke gegevens met de eerdere gegevens voor de kostenraming. Deze methode duurt iets langer, maar levert een meer authentieke kostenraming op voor een app-ontwikkelingsproject.

Methode 3: Driepuntsmethode voor kostenraming

De driepuntsmethode voor kostenraming is de beste methode en houdt ook rekening met risicoanalyse. Met deze methode kan uw app-ontwikkelaar de gemiddelde kosten schatten voor het beste, slechtste en reële scenario. De slechtste kostenwaarde omvat alle onzekerheden en risico's in een worst-case scenario. Voor het best-case scenario levert deze kostenramingsmethode lage kosten op en gaat ervan uit dat het project probleemloos verloopt. Maar het echte geval ligt tussen het beste en het slechtste geval in.

Stap 3: Houd de budgetten voor app-ontwikkeling bij

Zodra het app ontwikkelingsproject begint, moet u alle uitgaven in het app ontwikkelingsbudget bijhouden. Voor dit doel kunt u kosten-tracking software gebruiken die uw uitgaven zal controleren en u zal helpen bij toekomstige besluitvorming. Als u zich 100% wilt richten op een app-ontwikkelingsbedrijf, zal uw projectmanager de verantwoordelijkheid nemen voor het bijhouden van de kosten van de app-ontwikkeling.

Stap 4: Tijdlijn voor de ontwikkeling van een app

Hoeveel tijd een app ontwikkelaar nodig heeft om een app te bouwen is de cruciale stap bij het schatten van de gemiddelde kosten van app ontwikkeling. Dit is de vraag die ondernemers meestal stellen aan app-ontwikkelingsbedrijven. Het antwoord dat app ontwikkelingsbedrijven geven is dat de kosten van app ontwikkeling sterk afhangen van het type app dat u wilt bouwen en uw beschikbare middelen.

Als u in korte tijd een app voor uw bedrijf wilt, kunt u de hulp inroepen van twee ontwikkelaars van een app development team. Het inhuren van twee app ontwikkelaars zal u helpen om uw app project in een korte tijd te voltooien omdat zij de app taken zullen verdelen. De tijd om uw app project te voltooien hangt dus sterk af van de complexiteit van de app.

Tijd om een app te ontwikkelen op basis van app complexiteit

U vraagt zich misschien af hoeveel tijd het kost om een app te maken. De tijd voor de ontwikkeling van een mobiele app hangt dus sterk af van de complexiteit van de app. Laten we onthullen hoeveel tijd het kost om de ontwikkeling van apps met verschillende complexiteit te voltooien:

Als u een app als MVP wilt bouwen, kan het een tijd van 2-3 weken duren. Tegelijkertijd kan een app met basisfuncties een maand duren. Tegelijkertijd nemen een app op bedrijfsniveau, consumentenapps en kaarten 2-3 maanden in beslag.

Bovendien nemen apps op aanvraag meer dan vier maanden in beslag. Na het doorlopen van de tijd om een app te bouwen, vraag je je misschien af wat het effect is van tijd op de ontwikkelingskosten van een app. Als het langer duurt om een app te voltooien, zijn de ontwikkelingskosten hoger. U hoeft dus alleen maar manieren te gebruiken om de ontwikkelingskosten van een app te drukken.

Gratis een app maken

Tot nu toe heb je alle factoren doorgenomen die de app ontwikkelingskosten beïnvloeden. Maar als je net begint met je bedrijf, ben je misschien op zoek naar een bron om gratis een app te maken in plaats van een app ontwikkelingsbedrijf in te schakelen. Dus, het beste nieuws voor u is dat het mogelijk is om een app te bouwen zonder een cent uit te geven. Interessant, toch?

In de afgelopen jaren hebben no-code app ontwikkelingsplatforms massaal aandacht gekregen en floreren ze voortdurend om de ideeën van veel startups om te zetten in realiteit. Dus, als u uw idee gratis wilt realiseren, raden wij u aan AppMaster te proberen. AppMaster is een populair no-code platform waarmee kleine ondernemers gratis een app kunnen bouwen.

Laatste gedachten

Na het doornemen van onze gedetailleerde gids over het schatten van app ontwikkelingskosten, hopen we dat je duidelijk bent over de factoren die het app budget beïnvloeden. Na het bekijken van alle kosten beïnvloedende factoren, moet je de manieren gebruiken om de mobiele app ontwikkelingskosten te verlagen. Als nieuwe ondernemer investeert u misschien niet te veel wanneer u van plan bent een app voor uw bedrijf te bouwen.

Om de kosten van app-ontwikkeling te drukken, raden wij u aan AppMaster te proberen in plaats van een contract af te sluiten met een app-ontwikkelingsbedrijf. AppMaster is een populair no-code platform dat nieuwe ondernemers helpt een app te maken door de kosten van het inhuren van een app-ontwikkelaar te verlagen. Bovendien is het mooie van het gebruik van dit no-code platform dat het de broncode levert. Dus, probeer deze geweldige app ontwikkeling tool en bezuinigen op de app ontwikkeling budget.