"Combien coûte la création d'une application" est une question courante qui peut vous venir à l'esprit lorsque vous souhaitez concrétiser votre idée d'application . L'estimation du coût de l'application peut vous aider à optimiser votre budget pour le processus de développement. Disons que vous achetez une voiture et que le coût d'achat d'une voiture dépend fortement des éléments que vous souhaitez.

Il en va de même pour le coût de développement de l'application lorsqu'il s'agit de créer une application de manière économique. Le coût de développement d'une application dépend des fonctionnalités et d'autres facteurs que vous souhaitez ajouter à votre application. Vous vous interrogez peut-être sur le coût exact d'un projet de développement d'application. Si oui, ne cherchez pas plus loin ! Dans cet article, nous discuterons des détails pour optimiser le coût de l'application afin d'estimer le prix de développement de l'application. Commençons:

Combien coûte le développement d'une application ?

Les questions sur le budget de développement d'applications sont courantes lorsque vous envisagez de créer une application. "Combien coûte le développement d'une application" est la question la plus courante que vous pourriez vous poser lorsque vous envisagez de créer une application en 2022. La réponse à la question est que le coût de création d'une application dépend des fonctionnalités que vous ajoutez au application. De plus, il existe d'autres options pour estimer le coût du processus de développement d'applications . Le moyen authentique d'obtenir une estimation des coûts pour un budget de développement d'applications consiste à contacter un développeur d'applications d'une société de développement d'applications de premier ordre.

De plus, vous pouvez utiliser un calculateur de budget pour estimer le coût du processus de développement de l'application. Par exemple, vous pouvez demander à une société de développement d'applications d'estimer le coût requis pour le développement d'applications personnalisées sans documentation. Mais, lorsque vous souhaitez répondre à votre question sur le coût du développement d'une application avec la calculatrice, vous devez inclure plusieurs services de développement d'applications et du temps. Les services et le temps requis pour estimer le coût du processus de développement de l'application sont les suivants :

Complexité de conception et conception UI/UX pour une application

Le processus de développement d'applications

Fonctionnalités et fonctions de l'application à ajouter

La complexité des fonctionnalités de l'application

Intégration tierce à l'application

Exécution des normes de sécurité dans une application pour répondre aux normes de sécurité HIPAA ou GDPR

Nombre de développeurs dans une équipe de développement

Une petite recherche de données

Pour avoir une idée du coût de développement d'une application mobile , vous pouvez consulter les enquêtes et les statistiques des principales organisations. Ces dernières années, le développement d'applications mobiles a gagné en popularité dans le monde entier, et ce battage médiatique est un facteur primordial qui aide à déterminer le coût du développement d'applications mobiles. Selon une estimation, plus de 7 millions d'applications mobiles sont disponibles sur les magasins d'applications Android et iOS.

Ces statistiques donnent une idée de la croissance des applications et des sociétés de développement d'applications. Différentes enquêtes et recherches montrent des faits intrigants sur le coût du développement d'applications mobiles en 2022. Dans cet article, nous dévoilerons les enquêtes et études sur le coût du développement d'applications mobiles par les meilleures organisations. Commençons:

Selon Statista , une société de sondage allemande, chaque mois, plus de 100 000 applications Android sont publiées sur Google Play et plus de 30 000 applications sur l'App Store d'Apple. Le développement d'applications gratuites est à la tête de l'industrie du développement d'applications. Les propriétaires d'entreprise choisissent la stratégie de tarification qui est gratuite ou qui offre du freemium. Par exemple, les applications gratuites représentent 92 % de toutes les applications sur les Apple Play Stores. L'industrie des applications mobiles se développe chaque année et le chiffre d'affaires annuel en 2020 était de 581,9 milliards de dollars. Si l'industrie des applications continue de croître, ses revenus atteindront près de 1 000 milliards de dollars dans les années à venir.

Selon Market Research sur le développement d'applications, l'industrie du développement d'applications prospérera de 18,4% en 2026 et continuera d'atteindre son plein potentiel de 407,31 milliards de dollars dans les années à venir.

Selon Business of Apps, le coût de développement d'une application simple et complexe peut atteindre 30 000 $ et 40 000 $, respectivement. De plus, l'enquête a indiqué que le coût de création d'une application complexe peut atteindre 70 000.

Une enquête de GoodFirms estime le coût moyen de création d'une application. Selon l'enquête, un propriétaire d'entreprise a besoin de 100 000 à 185 000 dollars pour créer une application avec des fonctionnalités complexes comme Uber.

UpCity a approfondi l'estimation du budget de développement d'applications pour chaque phase. Selon leur rapport d'enquête, vous avez besoin de jusqu'à 1 500 $ pour la phase de planification, 15 000 $ pour la phase de conception, 5 000 $ pour créer des fonctionnalités telles que les notifications push et 10 000 $ pour les tests et la maintenance des applications.

Selon une enquête réalisée par eMarketer, 90 % des personnes aiment utiliser des applications sur leur téléphone. Il y aura un moment où l'utilisation des appareils mobiles sera de 4 heures par jour, et les gens passeront 88 % de ce temps sur les applications mobiles.

Selon une étude de Statista, 66 % des personnes aiment télécharger des applications de jeux depuis les App Stores. De plus, 95 % des personnes aiment télécharger des applications pour la messagerie et la communication.

Ainsi, l'enquête sur les annonces de recherche menée par les meilleures entreprises indique que les entreprises de développement d'applications vont se développer dans les années à venir. Le coût moyen de développement d'une application dépendra du type d'application et de ses fonctionnalités.

Plus loin dans cet article, nous dévoilerons les principaux facteurs affectant les coûts de développement d'applications.

Facteurs influant sur les coûts

Tout d'abord, lorsque vous commencez à créer une application, vous devez effectuer une analyse commerciale approfondie pour spécifier votre public cible, vos concurrents et votre équipe de développement d'applications. "Combien coûte le développement d'une application mobile" est votre principale préoccupation lorsque vous commencez à créer une application. De plus, vous pourriez être préoccupé par les fonctionnalités permettant de déterminer les coûts de développement d'applications mobiles. Enfin, vous êtes préoccupé par l'embauche d'un développeur d'applications de l'une des meilleures sociétés de développement d'applications pour réduire le coût des autres services. Nous avons donc mis en évidence toutes vos préoccupations concernant le coût de développement d'une application. Tout d'abord, nous présenterons les principaux facteurs permettant de déterminer le coût final du développement d'applications.

Complexité de l'application

La complexité des applications est le principal facteur affectant le coût d'un projet de développement d'applications. Si vous souhaitez créer une application de base avec des fonctionnalités simples, le développement de l'application nécessitera moins de temps et d'argent. Pour spécifier le temps de développement de l'application, vous devez clarifier l'ampleur de vos travaux futurs. Le niveau de complexité de la création d'une application augmentera avec l'ajout de fonctionnalités et d'intégrations avancées. Nous discutons ici des détails de la complexité de l'application pour l'estimation des coûts de développement de l'application. Commençons:

Application simple

Une application simple est une application qui nécessite des fonctionnalités et des fonctionnalités simples. Une application simple a des fonctionnalités de base avec une conception d'application élégante. Un exemple d'application simple est un calendrier. La création d'une application avec des fonctionnalités de base ne nécessite pas de fonctionnalités ni de plates-formes avancées. Ainsi, le coût de développement d'une application avec des fonctionnalités simples est assez faible.

Application de niveau intermédiaire

Le développement d'une application avec certaines fonctionnalités avancées relève de la catégorie des applications de niveau intermédiaire. Les applications de niveau intermédiaire ont des fonctionnalités avancées à offrir. C'est une application pour votre entreprise qui nécessite l'intégration d' API avancées et de plus d'écrans avec une IA personnalisée. Ainsi, le coût d'une application avec certaines fonctionnalités avancées est plus élevé que le coût de développement d'une application avec des fonctionnalités simples.

Application complexe

Auteur - Kajetan Iżycki/Image Source - Dribbble

Une application complexe a des fonctionnalités plus avancées et complexes et une intégration multiplateforme qui nécessite une synchronisation en temps réel. Le coût de création d'une application avec des fonctionnalités plus avancées est plus élevé que tous les autres types. Un exemple d'application complexe est un chatbot et une application vidéo utilisés pour la communication en temps réel.

Outre ces facteurs, les types de complexité des applications aident également à déterminer le budget de l'application. Dévoilons :

1. Complexité simple de l'application

La complexité simple des applications offre des fonctionnalités de base sans stockage de données et ne prend pas en charge la multiplateforme. Vous vous interrogez peut-être sur la fonctionnalité de base qu'une simple application peut avoir. Nous vous dévoilons ces fonctionnalités de base. Faisons un tour d'horizon :

Bouton de connexion

Bouton d'inscription

Options de création et de modification de profil

messages

Tableau de bord

Recherche

Notifications push

Les caractéristiques mentionnées ci-dessus détermineront le coût du développement du logiciel. Des exemples d'applications simples sont une calculatrice, un suivi du temps et des applications sociales.

2. Complexité de base de l'application

Créer un avion a toujours un coût élevé. La raison est la différence dans les fonctionnalités. De même, ajouter plus de fonctionnalités à une application augmentera le coût de développement de l'application. La création d'une application avec intégration de base de données et d'API relève de la complexité de base de l'application et a un prix de développement d'application élevé. Dans ces applications mobiles, vous devez ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui augmenteront les coûts de création d'une application. Les fonctionnalités de ces applications mobiles incluent : ;

Option d'achat dans l'application

Mécanisme de paiement

Intégration des médias sociaux et de l'API

GPS

Protocoles de sécurité

Notifications push

De plus, ces applications offrent un cadre robuste pour une meilleure utilisation et accessibilité. Ces applications mobiles nécessitent des mécanismes de stockage pour la base de données et la synchronisation. Pour créer une application de ce type, vous devez comprendre votre public cible afin d'estimer le coût de développement de l'application. Ainsi, la plus grande complexité de l'application augmentera le coût de création d'une application. Des exemples d'applications très complexes sont les applications alimentaires ou de taxi.

3. Grande complexité de l'application

Le coût de développement d'une application augmentera avec l'ajout de fonctionnalités complexes. Les applications complexes incluent des applications haut de gamme pour des opérations commerciales complexes. La plupart des entreprises ont besoin de développement de logiciels avec des fonctionnalités personnalisées et des intégrations multiplateformes. Ces applications haut de gamme sont idéales si vous souhaitez créer un système hérité avec des coûts de développement d'applications élevés. Lors du développement d'une application complexe, le coût moyen de création d'une application peut dépasser vos attentes. Voyons pourquoi le coût de ces applications a augmenté :

Synchronisation avancée des données pour plusieurs appareils

Fonctionnalités personnalisées

Diffusion

Possibilité d'appel vidéo

Messagerie

Le développement d'une application mobile aussi complexe nécessite une planification et des recherches approfondies pour une estimation des coûts. De plus, les coûts de développement d'applications sont plus élevés lors de l'ajout d'un tableau de bord et d'une base de données. Le coût moyen des projets d'applications complexes augmentera en raison de la forte implication des développeurs d'applications.

La raison en est que ces applications nécessitent des fonctionnalités personnalisées et que les développeurs d'applications investissent beaucoup de temps dans l'écriture de code personnalisé pour le développement de logiciels personnalisés. Ainsi, le développement de logiciels personnalisés a du mal à déterminer l'estimation du coût de l'application mobile. Des exemples d'applications complexes sont les applications logicielles, commerciales et de jeu au niveau de l'entreprise.

Auteur - Bogdan Nikitin/Image Source - Dribbble

Complexité de conception d'une application

Ainsi, le deuxième facteur du coût de développement d'une application est la complexité de conception des applications mobiles Android et iOS.

La phase de conception est une étape cruciale du développement logiciel, et elle joue un rôle primordial dans l'estimation des coûts d'un projet. Vous ne pouvez pas estimer le coût du développement d'une application sans spécifier la conception d'une application. La conception d'une application augmente le coût de l'application, tout comme l'ajout de fonctionnalités supplémentaires.

De même, le coût de développement de l'application sera prédéfini si vous souhaitez utiliser un modèle intégré. Mais l'utilisation d'un développement de conception personnalisé augmentera le coût de développement de l'application mobile.

Avant de sélectionner une conception d'application, vous devez tenir compte des éléments suivants :

Offrir une meilleure expérience utilisateur

L'interface utilisateur spécifie la fonctionnalité d'une application Android. Si vous souhaitez créer une interface utilisateur interactive, la meilleure pratique consiste à dessiner les écrans sur papier ou sur un logiciel de conception. En fin de compte, la conception de l'application vous aidera à déterminer le budget de développement de l'application. Lorsque vous planifiez le développement d'un logiciel, votre objectif ultime est de créer une application qui offre une meilleure expérience utilisateur . Il est donc essentiel de créer une conception UX/UI qui réponde aux besoins de votre public cible.

De plus, le coût moyen du développement d'applications varie en fonction de la sélection des éléments de conception. Les éléments de conception ont un impact direct sur le budget de développement de l'application, tels que la position des boutons, le jeu de couleurs et le motif des yeux suivant .

Visuels et interface utilisateur (UI)

Il y a beaucoup de choses importantes à considérer concernant la conception de l'application. Cependant, l'interface utilisateur (UI) et les visuels jouent un rôle essentiel pour rendre l'application plus attrayante pour les téléspectateurs. L'utilisation de ces visuels peut vous aider à estimer le coût moyen de développement d'une application. En outre, cela aide également à estimer le coût de la conception du MVP . Si vous choisissez une meilleure conception d'application, cela vous aidera à créer une application capable d'attirer l'attention de votre public cible.

En fin de compte, vous serez en mesure d'atteindre les objectifs de votre application en matière d'engagement des utilisateurs, de taux de conversion élevé et d'informations. De plus, le type d'application joue également un rôle dans l'estimation du budget de développement de l'application. La raison en est que différents types d'applications utilisent une solution de conception unique. Tout comme d'autres facteurs, nous mettons également l'accent sur la conception de l'application pour estimer le coût moyen de développement d'une application. Les éléments de conception d'une application incluent la mise en page, la palette de couleurs, les éléments, les formes, la typographie et bien plus encore.

Image de marque de l'application

Avez-vous déjà pensé à Apple, Nike, McDonald et Reebok ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? La marque avec la valeur sera votre réponse. Sans aucun doute, toutes ces marques ont de la valeur et se classent parmi leurs concurrents. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces marques se démarquent. La raison en est qu'ils ont investi dans l'image de marque. Il en va de même lorsque vous développez une application mobile.

Au départ, vous ne pouvez pas investir dans l'image de marque en raison de l'augmentation du budget de développement d'applications. Mais pour augmenter la valeur de marque de votre application, l'image de marque est essentielle pour votre modèle commercial. Il est donc inévitable d'ajouter une image de marque à votre processus de développement d'applications pour gagner plus d'audience.

Cependant, le coût de l'application pour créer une application dépendra fortement de la marque de l'application, vous devez donc en tenir compte au début pour estimer le coût de développement de l'application. Après avoir connu votre public cible, vous pouvez planifier la promotion de votre application par le biais de l'image de marque. Par exemple, vous pouvez commencer par créer un logo d'application et d'autres tactiques de marketing.

Rédaction

Lors de l'estimation des coûts de développement d'applications, vous devez ajouter le coût de la rédaction au coût total. Le copywriting consiste à rédiger une copie qui oblige davantage d'utilisateurs à utiliser votre application. Une bonne copie et une conception conviviale sont une combinaison parfaite pour le succès de votre application d'entreprise . Cependant, vous devez comprendre qu'une bonne copie d'application coûte plus cher.

Pour avoir une idée du coût de la rédaction d'une copie percutante dans le processus de développement, vous pouvez demander à votre développeur d'application de sélectionner un rédacteur ou de vous embaucher. Choisir un rédacteur et connaître les tarifs d'écriture vous aidera à estimer le coût de développement de l'application. Nous vous recommandons de choisir un rédacteur dans le pool mondial de rédacteurs qui offre une solution d'écriture rentable. Le fait notable est que l'embauche d'un écrivain d'un pays d'origine augmentera davantage le coût de l'application du processus de développement. Les exemples de rédaction incluent la page de destination d'un site Web, la rédaction d'e- mails et de newsletters.

Plate-forme d'application

Jusqu'à présent, nous avons discuté du coût de la création d'une application par complexité et conception d'application. Maintenant, nous dévoilons l'impact de la plate-forme d'application sur le coût de l'application.

Pour choisir la plate-forme d'application, vous devez tenir compte de deux conseils :

Créer une application hybride

Une application hybride ou multiplateforme est une application mobile qui sera une application iOS ou Android. Dans la phase de planification, votre principale préoccupation est de décider de la plate-forme d'application pour estimer le coût de développement de l'application. Avant de choisir une plate-forme, tenez compte de votre part de marché, de la fragmentation des appareils et de l'ubiquité. Tous ces facteurs dépendent de votre marché cible et aident à estimer le coût de l'application. Avant de sélectionner une plate-forme pour votre application, vous devez déterminer les scénarios dans lesquels l'application Android est plus omniprésente qu'une application iOS, et il en va de même pour les appareils iOS.

Bien que les deux plates-formes aient le même processus de développement d'applications, le coût de création d'une application mobile est différent. Ainsi, les coûts de développement d'applications pour les deux plates-formes varient. L'avantage d'une application multiplateforme est qu'elle exécute ses opérations spécifiques à la plateforme de manière fluide sur tous les appareils. Le développement d'une application prenant en charge plusieurs plates-formes peut vous aider à offrir une meilleure expérience utilisateur et à déterminer le coût de la création d'une application. La chose notable est que le coût de l'application pour le développement d'applications natives est plus élevé que celui de l'hybride en 2022. La raison en est que vous devez embaucher des développeurs d'applications doubles pour créer deux applications.

Créer une application native

Contrairement à une application hybride ou multiplateforme, une application native ne prend en charge qu'une seule plate-forme, Android ou iOS. Ainsi, si vous envisagez de créer une application pour les deux plates-formes, vous embaucherez deux équipes de développement. Étant donné que vous embaucherez différents développeurs d'applications pour les deux plates-formes, le coût de développement de l'application doublera. Vous vous interrogez peut-être sur le coût de l'application pour un iPhone ou un téléphone Android.

La réponse est que le coût de création d'une application pour les deux plates-formes est le même, quels que soient les kits de développement logiciel (SDK), les frameworks et les bases de données. Nous espérons que vous avez compris les facteurs affectant le coût de création d'une application.

Coût de maintenance de l'application

La maintenance des applications est un facteur crucial qui peut vous aider à estimer le coût de l'application. Selon l'enquête menée par les meilleures organisations, la maintenance des applications coûte 20 % du coût global d'un projet de développement d'applications. Vous vous demandez peut-être quels éléments inclus dans la maintenance des applications augmentent le coût de développement des applications. Commençons:

Hébergement d'applications

L'hébergement d'applications est une source de stockage de données sur le serveur. Ainsi, vous devrez peut-être tenir compte de l'estimation des coûts d'hébergement, qui peut être de 800 $ à 4 000 $ par an.

Analyse d'application

Une fois que vous avez lancé votre application mobile , l'étape suivante consiste à suivre ses performances. À cette fin, vous pouvez vous connecter à n'importe quelle plate-forme d'analyse, mais vous ne pourrez pas calculer le coût du service à l'avance. La raison en est que le prix varie en fonction du nombre d'utilisateurs de l'application.

Marketing d'applications

Le coût du marketing d'applications dépend des outils et des plates-formes que vous utilisez. Une estimation du budget de développement d'applications suggère que les applications iOS coûtent 3,6 $ pour chaque installation et les applications Android coûtent 1,22 $.

Mises à jour de l'application

Le coût de la modification dépend de la nature de la modification que vous ajoutez à votre application. Disons que vous corrigez un minimum dans votre application, et cela coûtera moins cher que d'ajouter une fonctionnalité. La correction de bogues coûte 2 000 $ tandis que l'ajout d'une fonctionnalité coûte plus de 6 000 $ en développement d'applications.

Salaires d'une équipe de développement d'applications

En dehors de ces facteurs, le coût d'un projet de développement d'applications dépend fortement du coût d'embauche d'une équipe de développement d'applications. Le personnel chargé de développer une application mobile pour votre entreprise peut inclure :

Développeur UI/UX

Chef de projet

Développeur Android ou iOS

Développeur frontal

Développeur back-end

Ingénieur Assurance Qualité (AQ)

L'embauche de ces experts peut vous aider à estimer le coût d'une application. Les développeurs d'applications travaillent en collaboration avec un chef de projet pour la gestion globale du projet et s'assurent de développer une application avec une assurance qualité.

Le temps nécessaire pour créer une application est essentiel pour estimer le budget de développement logiciel. Ici, nous allons discuter de la façon dont la durée d'un projet d'application affecte directement le budget de l'application. Le développement logiciel d'une application simple prend de 2 à 4 mois. Le processus de développement d'applications pour l'application de niveau intermédiaire prend du temps de 6 à 10 mois, et la durée de développement d'applications mobiles complexes prend le temps d'un an. Ainsi, la portée, le personnel et le temps du projet peuvent vous aider à estimer le coût moyen de développement d'une application.

De plus, vous pouvez effectuer une ventilation des coûts de développement d'applications pour estimer le coût de développement d'applications. La raison en est que la répartition des coûts de développement d'applications aborde tous les facteurs qui ont un impact sur le coût de développement d'applications.

Combien coûte la création d'une application iOS ou Android aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Corée ?

Vous pourriez être préoccupé par le coût de la création d'une application mobile à différents endroits. La réponse est que le budget de l'application varie en fonction de l'emplacement. Nous discuterons donc du coût de l'application dans des pays comme les États-Unis, l'Europe, le Japon et la Corée. Si vous recherchez une solution d'application moins chère, le coût de développement d'applications en Europe de l'Est est inférieur à 50 $/heure.

Après l'Inde, l'Europe de l'Est fournit les solutions d'application à des prix d'application économiques car le coût de l'application mobile y est faible. Si vous souhaitez externaliser les services d'un développeur d'applications étranger, vous obtiendrez des applications mobiles de qualité à un tarif horaire moins cher. Mais le défi auquel vous pouvez être confronté est une barrière linguistique qui entrave une communication efficace avec votre équipe de développement d'applications.

Vous pourriez être surpris après avoir appris que le coût horaire de développement d'applications aux États-Unis est plus élevé que dans d'autres pays. Vous devrez payer 150 $/heure si vous avez embauché des développeurs d'applications aux États-Unis. La meilleure pratique pour une solution d'application efficace consiste à embaucher un développeur d'application natif avec lequel vous pouvez communiquer en face à face.

Mais l'embauche d'un développeur natif peut avoir un coût élevé pour les applications mobiles. Ce coût est assez élevé, non ? Ainsi, au lieu d'embaucher un développeur d'applications, nous vous recommandons d'utiliser une plate-forme de développement d'applications sans code comme AppMaster pour créer une application à un prix abordable. Ces plates -formes sans code ont de faibles budgets d'application et fournissent des solutions d'application rapides.

Coût du développement d'applications par type

Le type d'application a un impact sur le coût moyen de développement d'une application. Ici, nous discuterons des types d'applications populaires et du coût moyen pour les créer. Vous êtes donc prêt à estimer le coût de création d'une application mobile en fonction du type d'application. Commençons:

1. Application de base

Si les développeurs d'applications développent une application mobile avec des fonctionnalités de base, elle se trouve sous les applications de base et constitue la solution la moins chère. Des exemples d'applications mobiles de base sont les calculatrices, les applications de bricolage, les applications de quiz et les petits jeux faciles à développer. Ces types d'applications n'ont pas besoin d'une connexion Internet ou d'un développement backend. De plus, il faut un mois pour développer une application mobile. La chose notable est que ces applications mobiles ne sont pas à la mode ces jours-ci. Le coût de l'application pour cela est de 10 000 à 15 000 $.

2. Application basée sur les données

Comme son nom l'indique, une application basée sur les données collecte et interprète les informations et fournit des résultats basés sur les données collectées. Des exemples d'applications basées sur les données sont les applications de prévision météorologique, les calendriers et les cartes. Aujourd'hui, ces applications mobiles ont une utilisation limitée et de nombreuses entreprises les utilisent comme sous-produits. Vous vous demandez peut-être combien coûte le développement d'une application mobile qui traite des données. Ainsi, le projet de développement d'une application basée sur les données peut vous coûter entre 15 000 et 20 000 dollars.

3. Applications personnalisées

Une application personnalisée nécessite les données des utilisateurs pour accéder aux applications mobiles. Un exemple d'application personnalisée est une application de fidélité à la marque. Ces applications mobiles collectent les données des utilisateurs, les stockent et partagent des informations sur plusieurs appareils. Ce type de développement d'applications mobiles coûte plus cher que le coût moyen de développement d'applications. Le coût de développement d'une application personnalisée est de 40 000 $ à 80 000 $.

4. Application de réseau social

Auteur - Tushar/Image Source - Dribbble

Comme leur nom l'indique, les applications de réseaux sociaux aident les utilisateurs à créer des liens sociaux.ling. Les meilleurs exemples d'applications de médias sociaux sont Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Étant donné qu'une application de médias sociaux permet à des millions d'utilisateurs d'interagir, le coût de développement d'applications pour ce projet de développement d'applications à grande échelle est élevé.

Pour créer une application de ce type, vous devez investir un prix élevé dans le développement du backend. Lorsque vous envisagez de développer une application sociale, vous vous demandez peut-être combien coûte le développement d'une application pour la création de réseaux sociaux. Ainsi, le coût de création d'une application pour la création de réseaux sociaux coûte entre 60 000 et 300 000 dollars.

5. Application de commerce électronique

Les applications de commerce électronique sont plus complexes et nécessitent des fonctionnalités avancées telles que des catalogues, des descriptions de produits, des interactions utilisateur et des options de tarification. Les meilleurs exemples d'applications mobiles de commerce électronique sont Shopify, Amazon, Eastbay et d'autres marchés. Vous pourriez être préoccupé par l'estimation des coûts pour créer une application pour le commerce électronique. Le budget de développement d'applications pour créer une petite application de commerce électronique est de 60 000 à 300 000 dollars.

6. Application à la demande

Auteur - Daria Kravets/Image Source - Dribbble

Les applications de service à la demande comblent le fossé entre les services et les besoins des utilisateurs. Les meilleurs exemples d'applications de services à la demande sont Uber et Grubhub, permettant aux fournisseurs de services de communiquer avec les utilisateurs finaux pour répondre à leurs besoins. Ces applications de service sont une combinaison d'applications sociales et de commerce électronique. Vous pourriez être préoccupé par le coût de la création d'une application pour les services à la demande. Ainsi, le budget d'application pour une application de service à la demande peut atteindre 150 000 $.

7. Application Marketplace

Une application de marché est un type d'application où vous pouvez aider les utilisateurs à obtenir le service de leur choix. Les meilleurs exemples d'applications de marché sont Fiverr, TripAdvisor et Freelacer.com. Ces applications mobiles combinent les fonctionnalités des services à la demande et des applications de commerce électronique. Si vous avez prévu de créer une application pour le marché, vous devez estimer le coût d'une application. Le budget de développement d'application pour cette application est de 150 000 $ à 300 000 $.

Processus de développement d'applications

Nous espérons que vous comprenez clairement comment le type d'application peut affecter les coûts de développement d'applications. Après avoir parcouru les types d'applications, vous vous interrogez peut-être sur l'estimation des coûts pour développer une application pour votre startup. Avant de spécifier un nombre pour le coût de l'application, vous devez décomposer le coût de développement de l'application avec les étapes impliquées dans le processus de développement de l'application. Nous dévoilons les étapes du processus de développement d'applications pour estimer le coût de développement d'applications. Approfondissons les quatre principales étapes de l'estimation des coûts :

Étape 1 : Répartition du projet

La première étape pour estimer le budget de l'application consiste à diviser un projet de développement d'application en petites tâches réalisables. Après la répartition du projet, attribuez ces tâches aux membres de l'équipe impliqués dans l'équipe de développement de l'application. L'attribution des tâches aux membres de l'équipe relève de la responsabilité du développeur de votre application. De plus, ces étapes nécessitent également un suivi de la durée et du taux horaire d'achèvement des tâches. Outre l'attribution des tâches, cette étape implique également la planification des capacités pour garantir la disponibilité des membres compétents de l'équipe pour l'exécution des tâches. Ainsi, vous pouvez embaucher des développeurs d'applications et des experts en assurance qualité en fonction de la nature de votre projet de développement d'applications. Pour réduire les coûts de développement d'applications, nous vous recommandons d'engager un freelance ou d'essayer une plateforme sans code comme AppMaster.

Étape 2 : Utiliser une méthode d'estimation pour le calcul des coûts

Il existe plusieurs méthodes d'estimation disponibles pour aider à calculer les coûts de développement d'applications. Nous dévoilons les trois principales méthodes d'estimation qui pourraient vous aider à estimer le coût moyen de votre application mobile.

Méthode 1 : Méthode d'estimation des coûts approximatifs ;

Ballpark est une méthode d'estimation largement utilisée pour calculer le coût moyen de développement d'une application. Cette méthode calcule le coût moyen sur la base de l'expérience et d'hypothèses. Ainsi, vous pouvez avoir une idée approximative du coût de l'application en utilisant cette méthode, mais il se peut qu'elle ne fournisse pas de chiffre exact pour le développement d'une application. Pour une estimation approximative, vous pouvez obtenir les services d'un développeur d'applications expérimenté d'une société de logiciels réputée.

Méthode 2 : méthode d'estimation des coûts basée sur les paramètres

La deuxième méthode pour estimer le coût de développement de l'application est la méthode basée sur les paramètres. Contrairement aux méthodes approximatives, les paramètres utilisent des données réelles avec les données précédentes pour l'estimation des coûts. Cette méthode prend un peu plus de temps mais fournit une estimation de coût plus authentique pour un projet de développement d'application.

Méthode 3 : Méthode d'estimation des coûts en trois points

La méthode d'estimation des coûts en trois points est la meilleure méthode et tient également compte de l'analyse des risques. À l'aide de cette méthode, le développeur de votre application peut estimer le coût moyen des scénarios les meilleurs, les pires et les plus réels. La pire valeur de coût intègre toutes les incertitudes et tous les risques d'un scénario du pire. Dans le meilleur des cas, cette méthode d'estimation des coûts offre un faible coût et suppose que le projet se déroule sans heurts. Mais le cas réel se situe entre le meilleur et le pire des cas.

Étape 3 : Suivre les budgets de développement d'applications

Une fois le projet de développement d'application démarré, vous devez suivre toutes les dépenses dans le budget de développement d'application. À cette fin, vous pouvez utiliser un logiciel de suivi des coûts qui surveillera vos dépenses et vous aidera dans vos futures prises de décision. Si vous souhaitez vous concentrer à 100 % sur une société de développement d'applications, votre chef de projet se chargera de suivre le coût du développement d'applications.

Étape 4 : Chronologie pour développer une application

Le temps qu'un développeur d'application prend pour créer une application est l'étape cruciale dans l'estimation du coût moyen du développement d'une application. C'est la question que les propriétaires d'entreprise posent le plus souvent aux sociétés de développement d'applications. La réponse que donnent les sociétés de développement d'applications est que le coût du développement d'applications dépend fortement du type d'application que vous souhaitez créer et de vos ressources disponibles.

Si vous souhaitez une application pour votre entreprise en peu de temps, vous pouvez demander l'aide de deux développeurs d'une équipe de développement d'applications. L'embauche de deux développeurs d'applications vous aidera à terminer votre projet d'application en peu de temps car ils se répartiront les tâches de l'application. Ainsi, le temps nécessaire pour terminer votre projet d'application dépend fortement de la complexité de l'application.

Il est temps de développer une application basée sur la complexité de l'application

Vous vous demandez peut-être quand il est temps de créer une application. Ainsi, le temps de développement d'une application mobile dépend fortement de la complexité de l'application. Découvrons combien de temps il faut pour terminer le développement d'applications d'applications de complexité différente :

Si vous souhaitez créer une application comme MVP, cela peut prendre 2 à 3 semaines. Dans le même temps, une application avec des fonctionnalités de base peut prendre un mois. Dans le même temps, une application au niveau de l'entreprise, une application grand public et des cartes prennent 2 à 3 mois.

De plus, les applications à la demande prennent plus de quatre mois. Après avoir passé du temps à créer une application, vous vous interrogez peut-être sur l'effet du temps sur les coûts de développement de l'application. Si une application prend plus de temps à se terminer, son coût de développement sera plus élevé. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin est d'utiliser des moyens de réduire les coûts de développement d'applications .

Créer une application gratuitement

Jusqu'à présent, vous avez passé en revue tous les facteurs qui affectent le coût de développement de l'application. Mais si vous venez de démarrer votre entreprise, vous recherchez peut-être une source pour créer une application gratuitement au lieu de passer un contrat avec une société de développement d'applications. Donc, la meilleure nouvelle pour vous est qu'il est possible de créer une application sans dépenser un seul centime. Intéressant, non ?

Ces dernières années, les plates- formes de développement d'applications sans code ont attiré une attention massive et s'efforcent continuellement de concrétiser les idées de nombreuses startups. Donc, si vous voulez concrétiser votre idée gratuitement, nous vous recommandons d'essayer AppMaster. AppMaster est une plate-forme populaire sans code qui permet aux propriétaires de petites entreprises de créer une application gratuitement.

Dernières pensées

Après avoir parcouru notre guide détaillé sur l'estimation des coûts de développement d'applications, nous espérons que vous êtes clair sur les facteurs affectant le budget de l'application. Après avoir examiné tous les facteurs affectant les coûts, vous devez utiliser les moyens de réduire les coûts de développement d'applications mobiles. En tant que nouveau propriétaire d'entreprise, vous n'investirez peut-être pas trop lorsque vous envisagez de créer une application pour votre entreprise.

Pour réduire le coût du développement d'applications, nous vous recommandons d'essayer AppMaster au lieu de passer un contrat avec une société de développement d'applications. AppMaster est une plate-forme sans code populaire qui aide les nouveaux propriétaires d'entreprise à créer une application en réduisant le coût d'embauche d'un développeur d'applications. De plus, la beauté de l'utilisation de cette plate-forme sans code est qu'elle fournit le code source. Alors, essayez cet incroyable outil de développement d'applications et réduisez le budget de développement d'applications.