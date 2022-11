"Ile kosztuje zbudowanie aplikacji" to częste pytanie, które może przyjść do głowy, gdy chcesz przekształcić swój pomysł na aplikację w rzeczywistość. Oszacowanie kosztów aplikacji może pomóc Ci zoptymalizować budżet na proces rozwoju. Załóżmy, że kupujesz samochód, a koszt zakupu samochodu w dużej mierze zależy od elementów, które chcesz.

To samo jest w przypadku kosztów rozwoju aplikacji, jeśli chodzi o budowę aplikacji ekonomicznie. Koszt rozwoju aplikacji zależy od funkcji i innych czynników, które chcesz dodać do swojej aplikacji. Być może zastanawiasz się nad dokładnym kosztem projektu rozwoju aplikacji. Jeśli tak, nie szukaj dalej! W tym artykule omówimy szczegóły, aby zoptymalizować koszt aplikacji, aby oszacować cenę rozwoju aplikacji. Zacznijmy:

Ile kosztuje opracowanie aplikacji?

Pytania o budżet rozwoju aplikacji są powszechne, gdy planujesz zbudować aplikację. "Ile kosztuje opracowanie aplikacji" to najczęstsze pytanie, które możesz zadać, gdy planujesz zbudować aplikację w 2022 roku. Odpowiedź na pytanie brzmi, że koszt budowy aplikacji zależy od funkcji, które dodajesz do aplikacji. Co więcej, istnieją inne opcje szacowania kosztów procesu rozwoju aplikacji. Autentycznym sposobem na uzyskanie oszacowania kosztów budżetu rozwoju aplikacji jest skontaktowanie się z deweloperem aplikacji z najwyższej klasy firmy zajmującej się rozwojem aplikacji.

Ponadto, możesz użyć kalkulatora budżetu, aby oszacować koszt procesu rozwoju aplikacji. Na przykład możesz poprosić firmę zajmującą się tworzeniem aplikacji o oszacowanie kosztów wymaganych do rozwoju aplikacji na zamówienie bez dokumentacji. Ale, gdy chcesz odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje opracowanie aplikacji za pomocą kalkulatora, musisz uwzględnić wiele usług rozwoju aplikacji i czas. Usługi i czas wymagane do oszacowania kosztów procesu rozwoju aplikacji są następujące:

Złożoność projektu i projekt UI/UX dla aplikacji

Proces tworzenia aplikacji

Cechy i funkcje aplikacji, które należy dodać

Złożoność funkcji aplikacji

Integracja stron trzecich z aplikacją

Realizacja standardów bezpieczeństwa w aplikacji w celu spełnienia standardów bezpieczeństwa HIPAA lub GDPR

Liczba programistów w zespole deweloperskim

Małe badanie danych

Aby mieć pojęcie o kosztach rozwoju aplikacji mobilnych, możesz przejrzeć ankiety i statystyki najlepszych organizacji. W ostatnich latach rozwój aplikacji mobilnych zyskał ogromną popularność na całym świecie, a ten szum jest głównym czynnikiem, który pomaga określić koszt rozwoju aplikacji mobilnych. Według szacunków, ponad 7 milionów aplikacji mobilnych jest dostępnych w sklepach z aplikacjami na Androida i iOS.

Statystyki te dają wyobrażenie o rozwoju aplikacji i firm zajmujących się ich tworzeniem. Różne ankiety i badania pokazują intrygujące fakty dotyczące kosztów tworzenia aplikacji mobilnych w 2022 roku. W tym artykule ujawnimy ankiety i badania dotyczące kosztów rozwoju aplikacji mobilnych przez najlepsze organizacje. Zacznijmy:

Według Statista, niemieckiej firmy badawczej, każdego miesiąca ponad 100 000 aplikacji androidowych jest publikowanych w Google Play i ponad 30 000 aplikacji w Apple App Store. Darmowe tworzenie aplikacji wiedzie prym w branży tworzenia aplikacji. Właściciele firm wybierają strategię cenową, która jest darmowa lub oferuje freemium. Na przykład darmowe aplikacje stanowią 92% wszystkich aplikacji w Apple Play Stores. Przemysł aplikacji mobilnych rośnie każdego roku, a roczny przychód w 2020 roku wyniósł 581,9 miliarda dolarów. Jeśli branża aplikacji będzie nadal rosła, to w najbliższych latach jej przychody osiągną prawie 1 bilion dolarów.

Według Market Research o rozwoju aplikacji, branża rozwoju aplikacji rozkwitnie o 18,4% w 2026 roku i nadal będzie osiągać swój najpełniejszy potencjał 407,31 miliardów dolarów w nadchodzących latach.

Według Business of Apps, koszt opracowania prostej i złożonej aplikacji wynosi odpowiednio do 30 000 USD i do 40 000 USD. Ponadto w badaniu stwierdzono, że koszt wykonania złożonej aplikacji wynosi do 70 000.

Badanie przeprowadzone przez GoodFirms szacuje średni koszt wykonania aplikacji. Według badania, właściciel firmy potrzebuje od 100 000 do 185 000 dolarów, aby zbudować aplikację ze złożonymi funkcjami, takimi jak Uber.

UpCity wzięło głębsze nurkowanie, aby oszacować budżet rozwoju aplikacji dla każdej fazy. Według raportu z badania, potrzebujesz do 1500 dolarów na fazę planowania, 15 000 dolarów na fazę projektowania, 5000 dolarów na budowę funkcji, takich jak powiadomienia push i 10 000 dolarów na testowanie i utrzymanie aplikacji.

Według badania przeprowadzonego przez eMarketer, 90% ludzi uwielbia korzystać z aplikacji na swoich telefonach. Nastąpi czas, kiedy korzystanie z urządzeń mobilnych będzie wynosiło 4 godziny dziennie, a ludzie będą spędzać 88% tego czasu na aplikacjach mobilnych.

Według badań Statista, 66% ludzi uwielbia pobierać aplikacje do gier z App Store. Ponadto 95% ludzi uwielbia pobierać aplikacje do przesyłania wiadomości i komunikacji.

Tak więc, badania ad survey przez najlepsze firmy wskazują, że firmy zajmujące się rozwojem aplikacji będą rosły w nadchodzących latach. Średni koszt rozwoju aplikacji będzie zależał od rodzaju aplikacji i jej funkcji.

Dalej w tym artykule, będziemy odsłaniać główne czynniki wpływające na koszty rozwoju aplikacji.

Czynniki wpływające na koszty

Po pierwsze, kiedy zaczynasz tworzyć aplikację, musisz przeprowadzić dogłębną analizę biznesową, aby określić docelowych odbiorców, konkurentów i rozwój aplikacji, zespół. "Ile kosztuje rozwój aplikacji mobilnej" jest twoim głównym zmartwieniem, kiedy zaczynasz tworzyć aplikację. Ponadto, możesz być zaniepokojony o cechy, aby określić koszty rozwoju aplikacji mobilnej. Wreszcie, jesteś zaniepokojony zatrudnieniem programisty aplikacji z jednej z najlepszych firm zajmujących się rozwojem aplikacji, aby zmniejszyć koszty innych usług. Tak więc, podkreśliliśmy wszystkie twoje obawy dotyczące kosztów rozwoju aplikacji. Najpierw przedstawimy topowe czynniki, które określają ostateczny koszt rozwoju aplikacji.

Złożoność aplikacji

Złożoność aplikacji jest głównym czynnikiem wpływającym na koszt projektu rozwoju aplikacji. Jeśli chcesz stworzyć podstawową aplikację z prostymi funkcjami, będzie ona wymagała mniej czasu i kosztów rozwoju aplikacji. Aby określić czas na rozwój aplikacji, musisz wyjaśnić skalę swojej przyszłej pracy. Poziom złożoności tworzenia aplikacji wzrośnie wraz z dodaniem zaawansowanych funkcji i integracji. Tutaj omawiamy szczegóły złożoności aplikacji dla kosztorysu rozwoju aplikacji. Zacznijmy:

Prosta aplikacja

Prosta aplikacja to aplikacja, która potrzebuje prostej funkcjonalności i funkcji. Prosta aplikacja ma podstawowe funkcje z eleganckim projektem aplikacji. Przykładem prostej aplikacji jest kalendarz. Tworzenie aplikacji z podstawowymi funkcjami nie wymaga zaawansowanych funkcji i platform. Tak więc, koszt stworzenia aplikacji z prostymi funkcjami jest dość niski.

Aplikacja średniej klasy

Tworzenie aplikacji z zaawansowanymi funkcjami należy do kategorii aplikacji średniego poziomu. Aplikacje średniego poziomu mają do zaoferowania kilka zaawansowanych funkcji. Jest to aplikacja dla Twojej firmy, która wymaga integracji zaawansowanych APIi więcej ekranów z niestandardową AI. Tak więc, koszt aplikacji z niektórymi zaawansowanymi funkcjami jest wyższy niż koszt rozwoju aplikacji z prostymi funkcjami.

Złożona aplikacja

Autor - Kajetan Iżycki/Image Source - Dribbble

Złożona aplikacja ma bardziej zaawansowane i złożone funkcje oraz integrację cross-platform, które wymagają synchronizacji w czasie rzeczywistym. Koszt stworzenia aplikacji z bardziej zaawansowanymi funkcjami jest wyższy niż wszystkich innych typów. Przykładem złożonej aplikacji jest chatbot i aplikacja wideo używana do komunikacji w czasie rzeczywistym.

Oprócz tych czynników, typy złożoności aplikacji pomagają również określić budżet aplikacji. Odsłońmy:

1.Prosta złożoność aplikacji

Prosta złożoność aplikacji oferuje podstawowe funkcje bez przechowywania danych i nie obsługuje cross-platform. Być może zastanawiasz się nad podstawową funkcją, którą prosta aplikacja może mieć w nim. Odsłaniamy te podstawowe funkcje. Zróbmy przegląd:

Przycisk logowania

Przycisk Signup

Opcje tworzenia i edycji profilu

Wiadomości

Tablica rozdzielcza

Wyszukiwanie

Powiadomienia push

Powyższe cechy będą decydować o kosztach tworzenia oprogramowania. Przykłady prostych aplikacji to kalkulator, tracker czasu i aplikacje społecznościowe.

2.Podstawowa złożoność aplikacji

Tworzenie aplikacji zawsze wiąże się z wysokim kosztem. Powodem jest różnica w funkcjach. Podobnie, dodanie większej ilości funkcji do aplikacji zwiększy koszt rozwoju aplikacji. Tworzenie aplikacji z bazą danych i integracją API leży pod podstawową złożonością aplikacji i ma wysoką cenę rozwoju aplikacji. W tych aplikacjach mobilnych musisz dodać kilka dodatkowych funkcji, które dodadzą więcej kosztów do tworzenia aplikacji. Cechy tych aplikacji mobilnych obejmują:;

Opcja zakupu w aplikacji

Mechanizm płatności

Media społecznościowe i integracja API

GPS

Protokoły bezpieczeństwa

Powiadomienia push

Ponadto aplikacje te oferują solidne ramy dla lepszego wykorzystania i dostępności. Te aplikacje mobilne wymagają mechanizmów przechowywania dla bazy danych i synchronizacji. Aby zbudować aplikację tego typu, musisz zrozumieć swoją grupę docelową, aby oszacować koszt rozwoju aplikacji. Tak więc, wyższa złożoność aplikacji zwiększy koszt tworzenia aplikacji. Przykładami aplikacji o wysokiej złożoności są aplikacje spożywcze lub taksówkowe.

3.Wysoka złożoność aplikacji

Koszt opracowania aplikacji wzrośnie wraz z dodaniem złożonych funkcji. Złożone aplikacje obejmują aplikacje o wysokim zasięgu dla złożonych operacji biznesowych. Większość firm wymaga rozwoju oprogramowania z niestandardowymi funkcjami i integracjami międzyplatformowymi. Te aplikacje o wysokim zasięgu są najlepiej dopasowane, jeśli chcesz stworzyć system dziedzictwa z wysokimi kosztami rozwoju aplikacji. Podczas opracowywania złożonej aplikacji, średni koszt wykonania aplikacji może przekroczyć Twoje oczekiwania. Przyjrzyjmy się, dlaczego koszt tych aplikacji wzrósł:

Zaawansowana synchronizacja danych dla wielu urządzeń

Niestandardowe funkcje

Przesyłanie strumieniowe

Opcjapołączeń wideo

Wiadomości

Opracowanie tak złożonej aplikacji mobilnej wymaga obszernego planowania i badań w celu uzyskania kosztorysu. Ponadto koszty rozwoju aplikacji są wyższe, gdy dodamy pulpit nawigacyjny i bazę danych. Średni koszt dla złożonych projektów aplikacji wzrośnie ze względu na szerokie zaangażowanie deweloperów aplikacji.

Powodem jest to, że te aplikacje wymagają niestandardowych funkcji, a programiści aplikacji inwestują dużo czasu w pisanie niestandardowego kodu dla niestandardowego rozwoju oprogramowania. Tak więc, rozwój oprogramowania na zamówienie utrudnia określenie kosztorysu aplikacji mobilnej. Przykłady złożonych aplikacji to oprogramowanie na poziomie przedsiębiorstwa, handel i aplikacje do gier.

Autor - Bogdan Nikitin/Image Source - Dribbble

Złożoność projektu aplikacji

Drugim czynnikiem wpływającym na to, ile kosztuje stworzenie aplikacji jest złożoność projektowa aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS.

Faza projektowania jest kluczowym etapem tworzenia oprogramowania i odgrywa istotną rolę w kosztorysie projektu. Nie można oszacować kosztów tworzenia aplikacji bez określenia jej projektu. Projekt aplikacji zwiększa jej koszt tak samo, jak dodawanie kolejnych funkcji.

Podobnie, koszt rozwoju aplikacji będzie wstępnie zdefiniowany, jeśli chcesz użyć wbudowanego szablonu. Jednak użycie niestandardowego projektu zwiększy koszt rozwoju aplikacji mobilnej.

Przed wyborem projektu aplikacji, musisz rozważyć następujące rzeczy:

Zapewnij lepsze wrażenia użytkownika

Interfejs użytkownika określa funkcjonalność aplikacji android. Jeśli chcesz stworzyć interaktywny interfejs użytkownika, najlepszą praktyką jest szkicowanie ekranów na papierze lub oprogramowanie do projektowania. Ostatecznie, projekt aplikacji pomoże Ci określić budżet rozwoju aplikacji. Kiedy planujesz rozwój oprogramowania, twoim ostatecznym celem jest zbudowanie aplikacji, która zapewnia lepsze wrażenia użytkownika. Tak więc stworzenie projektu UX/UI, który spełnia potrzeby docelowych odbiorców, jest niezbędne.

Ponadto, średni koszt rozwoju aplikacji różni się w zależności od wyboru elementów projektowych. Elementy projektu mają bezpośredni wpływ na budżet rozwoju aplikacji, takie jak pozycja przycisku, schemat kolorów i następujący wzór oka.

Wizualizacje i interfejs użytkownika (UI)

Istnieje wiele ważnych rzeczy do rozważenia na temat projektu aplikacji. Jednak interfejs użytkownika (UI) i wizualizacje odgrywają istotną rolę w uatrakcyjnianiu aplikacji dla widzów. Korzystanie z tych wizualizacji może pomóc w oszacowaniu średniego kosztu rozwoju aplikacji. Co więcej, pomaga również w oszacowaniu kosztu projektu MVP. Jeśli wybierzesz lepszy projekt aplikacji, pomoże Ci to stworzyć aplikację, która może chwycić uwagę docelowych odbiorców.

Ostatecznie będziesz w stanie osiągnąć swoje cele aplikacji w zakresie zaangażowania użytkowników, wysokiego współczynnika konwersji i informacji. Ponadto, typ aplikacji odgrywa również rolę w szacowaniu budżetu rozwoju aplikacji. Powodem jest to, że różne typy aplikacji używają unikalnych rozwiązań projektowych. Podobnie jak w przypadku innych czynników, tak i w tym przypadku kładziemy nacisk na projekt aplikacji, aby oszacować średni koszt jej stworzenia. Elementy projektu aplikacji obejmują układ, schemat kolorów, elementy, kształty, typografię i wiele innych.

Branding aplikacji

Czy kiedykolwiek myślałeś o Apple, Nike, McDonald i Reebok? Co przychodzi Ci do głowy? Twoją odpowiedzią będzie marka z wartością. Bez wątpienia wszystkie te marki mają wartość i stoją wysoko wśród konkurencji. Być może zastanawiasz się, dlaczego te marki wyróżniają się. Powodem jest to, że zainwestowali w branding. Tak samo jest w przypadku, gdy tworzysz aplikację mobilną.

Początkowo możesz nie inwestować w branding z powodu zwiększonego budżetu na rozwój aplikacji. Ale aby zwiększyć wartość marki swojej aplikacji, branding jest niezbędny dla Twojego modelu biznesowego. Tak więc, dodanie brandingu do procesu rozwoju aplikacji jest nieuniknione, aby zdobyć więcej odbiorców.

Jednak koszt budowy aplikacji będzie w dużym stopniu zależał od brandingu aplikacji, więc musisz wziąć go pod uwagę na początku, aby oszacować koszt rozwoju aplikacji. Po poznaniu docelowych odbiorców, możesz zaplanować promocję swojej aplikacji poprzez branding. Na przykład, możesz zacząć od stworzenia logo aplikacji i innych taktyk marketingowych.

Copywriting

Szacując koszty rozwoju aplikacji, musisz dodać koszt copywritingu do całkowitego kosztu. Copywriting to pisanie kopii, która zmusza więcej użytkowników do korzystania z Twojej aplikacji. Dobra kopia i przyjazny dla użytkownika projekt to zabójcza kombinacja dla sukcesu Twojej aplikacji biznesowej. Musisz jednak zrozumieć, że dobra kopia aplikacji kosztuje więcej.

Aby zorientować się, ile kosztuje napisanie efektownej kopii w procesie rozwoju, możesz poprosić dewelopera aplikacji o wybranie copywritera lub zatrudnić siebie. Wybór copywritera i poznanie stawek za pisanie pomoże Ci oszacować koszty rozwoju aplikacji. Zalecamy wybranie pisarza z globalnej puli pisarzy, który zapewnia opłacalne rozwiązania w zakresie pisania. Zauważalnym faktem jest, że zatrudnianie pisarza z rodzimego kraju doda więcej do kosztów aplikacji w procesie rozwoju. Przykłady copywritingu obejmują stronę docelową strony internetowej, e-mail i pisanie newslettera.

Platforma aplikacji

Do tej pory omówiliśmy, ile kosztuje wykonanie aplikacji według złożoności aplikacji i projektu. Teraz, jesteśmy odsłaniając wpływ platformy aplikacji na koszt aplikacji.

Aby zdecydować się na platformę aplikacji, musisz wziąć pod uwagę dwie wskazówki:

Zrób aplikację hybrydową

Aplikacja hybrydowa lub cross-platformowa to aplikacja mobilna, która będzie aplikacją na iOS lub Android. W fazie planowania, twoim głównym problemem jest podjęcie decyzji o platformie aplikacji, aby oszacować koszt rozwoju aplikacji. Przed podjęciem decyzji o jednej platformie, rozważ swój udział w rynku, fragmentację urządzeń i wszechobecność. Wszystkie te czynniki zależą od rynku docelowego i pomagają oszacować koszt aplikacji. Przed wyborem platformy dla swojej aplikacji, trzeba dowiedzieć się scenariusze, w których android app jest bardziej wszechobecny niż iOS app, a to samo dotyczy urządzeń z systemem iOS.

Choć obie platformy mają ten sam proces tworzenia aplikacji, to ile będzie Cię kosztować zbudowanie aplikacji mobilnej jest inne. Tak więc, koszty rozwoju aplikacji dla obu platform różnią się. Zaletą aplikacji cross-platform jest to, że działa ona płynnie na wszystkich urządzeniach. Opracowanie aplikacji, która obsługuje cross-platform, może pomóc w zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownika i odpowiedzieć, ile kosztuje zbudowanie aplikacji. Zauważalną rzeczą jest to, że koszt aplikacji dla natywnego rozwoju aplikacji jest wyższy niż hybrydowy w 2022 roku. Powodem jest to, że musisz zatrudnić podwójnych programistów aplikacji, aby zbudować dwie aplikacje.

Tworzenie aplikacji natywnej

W przeciwieństwie do aplikacji hybrydowej lub cross-platformowej, aplikacja nat ywna obsługuje tylko jedną platformę, albo Android, albo iOS. Tak więc, jeśli planujesz stworzyć aplikację dla obu platform, zatrudnisz dwa zespoły programistów. Ponieważ będziesz zatrudniać różnych programistów aplikacji dla obu platform, koszt rozwoju aplikacji będzie podwójny. Być może zastanawiasz się nad kosztem aplikacji dla iPhone'a lub telefonu z Androidem.

Odpowiedź brzmi: koszt budowy aplikacji dla obu platform jest taki sam, niezależnie od różnych zestawów programistycznych (SDK), frameworków i baz danych.Mamy nadzieję, że masz jasność co do czynników wpływających na to, ile kosztuje zbudowanie aplikacji.

Koszt utrzymania aplikacji

Utrzymanie aplikacji jest kluczowym czynnikiem, który może pomóc w oszacowaniu kosztów aplikacji. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez najlepsze organizacje, utrzymanie aplikacji kosztuje 20% całkowitego kosztu projektu rozwoju aplikacji.;Możesz zastanawiać się nad rzeczami zawartymi w utrzymaniu aplikacji, które dodają więcej do kosztów rozwoju aplikacji. Zacznijmy od tego:

Hosting aplikacji

Hosting aplikacji jest źródłem przechowywania danych na serwerze. Tak więc, być może trzeba wziąć pod uwagę szacunkowy koszt hostingu, który może wynosić $800-$4000 rocznie.

Analiza aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji mobilnej, następnym krokiem jest śledzenie jej wydajności. W tym celu możesz zalogować się do dowolnej platformy analitycznej, ale nie będziesz w stanie obliczyć kosztów usługi z góry. Wynika to z faktu, że ceny różnią się w zależności od liczby użytkowników aplikacji.

App Marketing

Koszt marketingu aplikacji zależy od narzędzi i platform, z których korzystasz. Szacunkowy budżet rozwoju aplikacji sugeruje, że aplikacje iOS kosztują 3,6$ za każdą instalację, a aplikacje Android kosztują 1,22$.

Aktualizacje aplikacji

Koszt modyfikacji zależy od charakteru zmiany, którą dodajesz do swojej aplikacji. Powiedzmy, że naprawiasz minimum w swojej aplikacji, a to będzie kosztować mniej niż dodanie funkcji. Naprawa błędów kosztuje 2000 dolarów, podczas gdy dodanie funkcji kosztuje więcej niż 6000 dolarów w rozwoju aplikacji.

Wynagrodzenie zespołu rozwoju aplikacji

Oprócz tych czynników, koszt projektu rozwoju aplikacji w dużym stopniu zależy od kosztów zatrudnienia zespołu rozwoju aplikacji. Personel do opracowania aplikacji mobilnej dla Twojej firmy może obejmować:

UI/UX developer

Kierownik projektu

Programista Android lub iOS

Frontend Developer

Programista backendowy

Inżynier ds. zapewnienia jakości (QA)

Zatrudnienie tych ekspertów może pomóc w oszacowaniu kosztów aplikacji. Programiści aplikacji współpracują z kierownikiem projektu w zakresie ogólnego zarządzania projektem i upewniają się, że aplikacja jest tworzona z zapewnieniem jakości.

Czas wykonania aplikacji jest kluczowy w szacowaniu budżetu na rozwój oprogramowania. Tutaj omówimy, jak termin projektu aplikacji bezpośrednio wpływa na budżet aplikacji. Rozwój oprogramowania dla prostej aplikacji zajmuje okres od 2 do 4 miesięcy. Proces rozwoju aplikacji dla średniej klasy aplikacji trwa od 6 do 10 miesięcy, a czas rozwoju złożonych aplikacji mobilnych trwa rok. Tak więc, zakres projektu, personel i czas mogą pomóc w oszacowaniu średniego kosztu rozwoju aplikacji.

Ponadto, możesz wykonać podział kosztów rozwoju aplikacji, aby oszacować koszty rozwoju aplikacji. Powodem jest to, że podział kosztów rozwoju aplikacji zajmuje się każdym czynnikiem, który wpływa na koszt rozwoju aplikacji.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji na iOS lub Android w USA, Europie, Japonii i Korei?

Być może zastanawiasz się, ile kosztuje stworzenie aplikacji mobilnej w różnych lokalizacjach. Odpowiedź brzmi: budżet aplikacji różni się w zależności od lokalizacji. Omówimy więc koszty aplikacji w takich krajach jak USA, Europa, Japonia i Korea. Jeśli szukasz tańszego rozwiązania, to koszt tworzenia aplikacji w Europie Wschodniej wynosi poniżej 50$/h.

Po Indiach, Europa Wschodnia zapewnia rozwiązania aplikacji w cenach ekonomicznych aplikacji, ponieważ koszt aplikacji mobilnych jest tam niski. Jeśli chcesz zlecić usługi zagranicznego dewelopera aplikacji, otrzymasz wysokiej jakości aplikacje mobilne w tańszej stawce godzinowej. Ale wyzwaniem, z którym możesz się zmierzyć, jest bariera językowa, która utrudnia skuteczną komunikację z zespołem rozwoju aplikacji.

Możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że godzinowy koszt tworzenia aplikacji w USA jest wyższy niż w innych krajach. Będziesz musiał zapłacić 150$/h, jeśli zatrudniłeś programistów z USA. Najlepszą praktyką dla skutecznego rozwiązania aplikacji jest zatrudnienie rodzimego dewelopera aplikacji, z którym można komunikować się twarzą w twarz.

Ale zatrudnianie natywnego dewelopera może mieć wysoki koszt dla aplikacji mobilnych. Ten koszt jest dość wysoki, prawda? Więc zamiast zatrudniać dewelopera aplikacji, zalecamy korzystanie z platformy rozwoju aplikacji bez kodu, takiej jak AppMaster, aby zbudować aplikację w przystępnej cenie. Te platformy no-code mają niskie budżety aplikacji i zapewniają szybkie rozwiązania aplikacji.

Koszt tworzenia aplikacji według typu

Typ aplikacji wpływa na średni koszt rozwoju aplikacji. Tutaj omówimy popularne typy aplikacji i średni koszt ich budowy. Tak więc, jesteś gotowy, aby oszacować koszt budowy aplikacji mobilnej w oparciu o typ aplikacji. Zaczynajmy:

1. Aplikacja podstawowa

Jeśli deweloperzy aplikacji tworzą aplikację mobilną z podstawowymi funkcjami, leży ona w kategorii aplikacji podstawowych i jest najtańszym rozwiązaniem. Przykładami podstawowych aplikacji mobilnych są kalkulatory, aplikacje typu "zrób to", aplikacje typu "quiz" oraz małe gry, które są łatwe do stworzenia. Te typy aplikacji nie wymagają połączenia z internetem ani rozwoju backendu. Ponadto, opracowanie aplikacji mobilnej wymaga miesiąca. Zauważalną rzeczą jest to, że te aplikacje mobilne nie są na hype te dni. Koszt aplikacji dla tego jest 10.000 dolarów - 15.000 dolarów.

2. Aplikacja napędzana danymi

Jak sama nazwa wskazuje, data-driven app zbiera i interpretuje informacje i dostarcza wyniki na podstawie zebranych danych. Przykładami aplikacji napędzanych danymi są aplikacje prognozujące pogodę, kalendarze i mapy. Obecnie te aplikacje mobilne mają ograniczone zastosowanie, a wiele firm używa ich jako produktów ubocznych. Być może zastanawiasz się, ile kosztuje opracowanie aplikacji mobilnej, która przetwarza dane. Tak więc, projekt rozwoju aplikacji dla aplikacji opartej na danych może kosztować 15 000 - 20 000 dolarów.

3. Aplikacje spersonalizowane

Spersonalizowana aplikacja wymaga danych użytkowników, aby uzyskać dostęp do aplikacji mobilnych. Przykładem spersonalizowanej aplikacji jest aplikacja lojalnościowa marki. Te aplikacje mobilne zbierają dane użytkownika, przechowują je i udostępniają informacje na wielu urządzeniach. Ten typ rozwoju aplikacji mobilnej kosztuje więcej niż przeciętny koszt rozwoju aplikacji. Koszt rozwoju aplikacji dla spersonalizowanej aplikacji wynosi 40 000 - 80 000 USD.

4. Aplikacja sieci społecznościowej

Autor - Tushar/Image Source - Dribbble

Jak sama nazwa wskazuje, aplikacje społecznościowe pomagają użytkownikom w budowaniu połączeń społecznych. Najlepszymi przykładami aplikacji społecznościowych są Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram itp. Ponieważ aplikacja mediów społecznościowych pozwala milionom użytkowników na interakcję, więc koszt rozwoju aplikacji dla tego projektu rozwoju aplikacji na dużą skalę jest wysoki.

Aby zbudować aplikację tego typu, musisz zainwestować wysoką cenę za rozwój backendu. Planując rozwój aplikacji społecznościowej, możesz być zaniepokojony tym, ile kosztuje rozwój aplikacji do budowania sieci społecznościowych. Tak więc, koszt budowy aplikacji do budowania sieci społecznych kosztuje 60 000 - 300 000 USD.

5.Aplikacja eCommerce

Aplikacje eCommerce są bardziej złożone i wymagają zaawansowanych funkcji, takich jak katalogi, opisy produktów, interakcje z użytkownikiem i opcje cenowe. Najlepszymi przykładami aplikacji mobilnych eCommerce są Shopify, Amazon, Eastbay i inne marketplaces. Możesz być zaniepokojony kosztorysem, aby zbudować aplikację dla eCommerce. Budżet rozwoju aplikacji, aby zbudować małą aplikację eCommerce, wynosi 60 000 USD - 300 000 USD.

6. Aplikacja na żądanie

Autor - Daria Kravets/Image Source - Dribbble

Aplikacje usługowe na żądanie wypełniają lukę między usługami a potrzebami użytkowników. Najlepszymi przykładami aplikacji usługowych na żądanie są Uber i Grubhub, umożliwiające usługodawcom komunikację z użytkownikami końcowymi w celu zaspokojenia ich potrzeb. Te aplikacje usługowe są połączeniem aplikacji społecznościowych i eCommerce. Możesz być zaniepokojony tym, ile kosztuje stworzenie aplikacji dla usług na żądanie. Tak więc, budżet aplikacji dla aplikacji do usług na żądanie wynosi do 150 000 USD.

7. Aplikacja Marketplace

Aplikacja marketplace to rodzaj aplikacji, w której możesz pomóc użytkownikom w uzyskaniu wybranej przez nich usługi. Najlepszymi przykładami aplikacji marketplace są Fiverr, TripAdvisor i Freelacer.com. Te aplikacje mobilne łączą w sobie cechy usług na żądanie i aplikacji eCommerce. Jeśli zaplanowałeś zbudowanie aplikacji dla marketplace, to musisz oszacować koszt aplikacji.Budżet rozwoju aplikacji dla tej aplikacji wynosi 150 000 - 300 000 USD.

Proces rozwoju aplikacji

Mamy nadzieję, że masz jasność, jak typ aplikacji może wpłynąć na koszty rozwoju aplikacji. Po przejściu przez typy aplikacji, możesz zastanawiać się nad kosztorysem opracowania aplikacji dla Twojego startupu. Przed określeniem liczby dla kosztów aplikacji, trzeba rozbić koszt rozwoju aplikacji z kroków zaangażowanych w proces rozwoju aplikacji. Jesteśmy odsłaniając kroki dla procesu rozwoju aplikacji do oszacowania kosztów rozwoju aplikacji. Zagłębmy się w czterech najważniejszych krokach do oszacowania kosztów:

Krok 1: Podział projektu

Pierwszym krokiem do oszacowania budżetu aplikacji jest podzielenie projektu rozwoju aplikacji na małe i wykonalne zadania. Po podziale projektu, przydziel te zadania członkom zespołu zaangażowanym w rozwój aplikacji. Przydzielanie zadań członkom zespołu jest obowiązkiem Twojego dewelopera aplikacji. Ponadto, kroki te wymagają również śledzenia czasu trwania i stawki godzinowej za wykonanie zadania. Oprócz przydzielania zadań, ten krok obejmuje również planowanie zdolności, aby zapewnić kompetentnym członkom zespołu dostępność do realizacji zadań. Tak więc, możesz zatrudnić programistów aplikacji i ekspertów QA w oparciu o charakter projektu rozwoju aplikacji. Aby obniżyć koszty tworzenia aplikacji, zalecamy zatrudnienie freelancera lub wypróbowanie platformy bez kodu, takiej jak AppMaster.

Krok 2: Użyj metody szacowania do obliczenia kosztów

Istnieje kilka metod szacowania dostępnych, aby pomóc w obliczaniu kosztów rozwoju aplikacji. Odsłaniamy trzy najlepsze metody szacowania, które mogą pomóc w średnim oszacowaniu kosztów dla Twojej aplikacji mobilnej.

Metoda 1: Metoda szacowania kosztów Ballpark;

Ballpark to metoda szacowania szeroko stosowana do obliczania średniego kosztu rozwoju aplikacji. Ta metoda oblicza średni koszt w oparciu o doświadczenie i założenia. Tak więc, można uzyskać przybliżony pomysł na temat kosztów aplikacji za pomocą tej metody, ale może nie dostarczyć dokładnej liczby do opracowania aplikacji. Aby uzyskać szacunek kuli, możesz skorzystać z usług doświadczonego programisty aplikacji renomowanej firmy programistycznej.

Metoda 2: Metoda szacowania kosztów oparta na parametrach

Druga metoda szacowania kosztów rozwoju aplikacji to metoda oparta na parametrach. W przeciwieństwie do metod ballpark, parametry używają rzeczywistych danych z poprzednimi danymi do oszacowania kosztów. Ta metoda trwa nieco dłużej, ale zapewnia bardziej autentyczne oszacowanie kosztów dla projektu rozwoju aplikacji.

Metoda 3: Metoda trzypunktowego szacowania kosztów

Metoda trzypunktowego szacowania kosztów jest najlepszą metodą i uwzględnia również analizę ryzyka. Korzystając z tej metody, Twój programista aplikacji może oszacować średni koszt dla najlepszych, najgorszych i rzeczywistych scenariuszy. Najgorsza wartość kosztów uwzględnia wszystkie niepewności i ryzyka w najgorszym scenariuszu. Dla najlepszego scenariusza, ta metoda szacowania kosztów zapewnia niski koszt i zakłada, że projekt idzie gładko. Ale, prawdziwy przypadek leży pomiędzy najlepszym i najgorszym przypadkiem.

Krok 3: Śledzenie budżetu rozwoju aplikacji

Po rozpoczęciu projektu rozwoju aplikacji, musisz śledzić wszystkie wydatki w budżecie rozwoju aplikacji. W tym celu możesz użyć oprogramowania do śledzenia kosztów, które będzie monitorować wydatki i pomoże Ci w podejmowaniu decyzji w przyszłości. W przypadku, gdy chcesz skupić się w 100% na firmie zajmującej się rozwojem aplikacji, Twój kierownik projektu weźmie odpowiedzialność za śledzenie kosztów rozwoju aplikacji.

Krok 4: Timeline do opracowania aplikacji

Ile czasu zajmuje deweloperowi zbudowanie aplikacji jest kluczowym krokiem w szacowaniu średniego kosztu rozwoju aplikacji. Jest to pytanie, które właściciele firm najczęściej zadają firmom rozwijającym aplikacje. Odpowiedź, jakiej udzielają firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji, jest taka, że koszt tworzenia aplikacji w dużej mierze zależy od rodzaju aplikacji, jaką chcesz zbudować, oraz od dostępnych zasobów.

Jeśli chcesz mieć aplikację dla swojej firmy w krótkim czasie, możesz skorzystać z pomocy dwóch programistów z zespołu rozwoju aplikacji. Zatrudnianie dwóch deweloperów aplikacji pomoże Ci zakończyć projekt aplikacji w krótkim czasie, ponieważ będą one podzielić zadania aplikacji. Tak więc, czas ukończenia projektu aplikacji w dużej mierze zależy od złożoności aplikacji.

Czas tworzenia aplikacji na podstawie złożoności aplikacji

Być może zastanawiasz się nad czasem tworzenia aplikacji. Czas tworzenia aplikacji mobilnej zależy więc w dużej mierze od jej złożoności. Odkryjmy, ile czasu zajmuje ukończenie rozwoju aplikacji o różnej złożoności:

Jeśli chcesz zbudować aplikację jak MVP, może to zająć czas 2-3 tygodni. W tym samym czasie, aplikacja z podstawowymi funkcjami może zająć jeden miesiąc. W tym samym czasie aplikacja na poziomie przedsiębiorstwa, aplikacja konsumencka i mapy zajmują 2-3 miesiące.

Ponadto, aplikacje na żądanie wymagają ponad czterech miesięcy. Po przejściu przez czas budowy aplikacji można się zastanawiać nad wpływem czasu na koszty tworzenia aplikacji. Jeśli aplikacja trwa dłużej, jej koszt rozwoju będzie wyższy. Wystarczy więc, że zastosujesz sposoby na obniżenie kosztów tworzenia aplikacji.

Tworzenie aplikacji za darmo

Do tej pory przeszedłeś przez wszystkie czynniki, które wpływają na koszty rozwoju aplikacji. Ale jeśli dopiero zaczynasz swój biznes, być może szukasz źródła, aby stworzyć aplikację za darmo, zamiast umawiać się z firmą zajmującą się tworzeniem aplikacji. Tak więc, najlepszą wiadomością dla Ciebie jest to, że możliwe jest zbudowanie aplikacji bez wydawania ani jednego grosza. Interesujące, prawda?

W ostatnich latach platformy rozwoju aplikacji no-code zyskały ogromną uwagę i stale rozwijają się, aby przekształcić pomysły wielu startupów w rzeczywistość. Tak więc, jeśli chcesz przekształcić swój pomysł w rzeczywistość za darmo, zalecamy wypróbowanie AppMaster. AppMaster to popularna platforma no-code, która pozwala właścicielom małych firm na zbudowanie aplikacji za darmo.

Końcowe przemyślenia

Po przejściu przez nasz szczegółowy przewodnik o szacowaniu kosztów rozwoju aplikacji, mamy nadzieję, że masz jasność co do czynników wpływających na budżet aplikacji. Po zapoznaniu się z wszystkimi czynnikami wpływającymi na koszty, musisz użyć sposobów na obniżenie kosztów rozwoju aplikacji mobilnej. Jako nowy właściciel firmy, możesz nie inwestować zbyt wiele, gdy planujesz zbudować aplikację dla swojej firmy.

Aby obniżyć koszty rozwoju aplikacji, zalecamy wypróbowanie AppMaster zamiast zawierania umów z firmą zajmującą się tworzeniem aplikacji. AppMaster to popularna platforma bez kodu, która pomaga nowym właścicielom firm w tworzeniu aplikacji poprzez obniżenie kosztów zatrudnienia dewelopera aplikacji. Ponadto piękno korzystania z tej platformy bez kodu polega na tym, że zapewnia ona kod źródłowy. Więc spróbuj tego niesamowitego narzędzia do tworzenia aplikacji i zmniejsz budżet na rozwój aplikacji.