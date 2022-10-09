“构建一个应用程序需要多少成本”是您想将应用程序创意变为现实时可能会想到的一个常见问题。估算应用程序成本可以帮助您优化开发过程的预算。假设您正在购买汽车，而购买汽车的成本很大程度上取决于您想要的元素。

在经济地构建应用程序时，应用程序开发成本也是如此。应用程序开发成本取决于您要添加到应用程序的功能和其他因素。您可能想知道应用程序开发项目的确切成本。如果是的话，不要再看了！在本文中，我们将讨论优化应用成本以估算应用开发价格的细节。让我们开始：

开发一个应用程序需要多少钱？

当您计划构建应用程序时，有关应用程序开发预算的问题很常见。 “开发一个应用程序的成本是多少”是您计划在 2022 年构建应用程序时可能会问的最常见问题。这个问题的答案是，构建应用程序的成本取决于您添加到应用程序中的功能。应用程序。此外，还有其他选项可以估算应用程序开发过程的成本。获得应用程序开发预算成本估算的真实方法是联系一流应用程序开发公司的应用程序开发人员。

此外，您可以使用预算计算器来估算应用程序开发过程的成本。例如，您可以要求应用程序开发公司在没有文档的情况下估算自定义应用程序开发所需的成本。但是，当您想回答有关使用计算器开发应用程序需要多少成本的问题时，您需要包括多种应用程序开发服务和时间。估算应用程序开发过程成本所需的服务和时间如下：

应用程序的设计复杂性和 UI/UX 设计

应用程序开发流程

待添加的应用程序特性和功能

应用程序功能的复杂性

第三方集成到应用程序

在应用程序中执行安全标准以满足 HIPAA 或 GDPR 的安全标准

开发团队中的开发人员数量

一点数据研究

要了解移动应用程序开发成本，您可以概览顶级组织的调查和统计数据。近年来，移动应用程序开发在全球范围内广受欢迎，这种炒作是帮助确定移动应用程序开发成本的主要因素。据估计，Android 和 iOS 应用商店上有超过 700 万款移动应用。

这些统计数据提供了有关应用程序和应用程序开发公司增长的想法。不同的调查和研究显示了有关 2022 年移动应用程序开发成本的有趣事实。在本文中，我们将公布顶级组织对移动应用程序开发成本的调查和研究。让我们开始：

根据德国调查公司Statista的数据，每个月在 Google Play 上发布超过 100,000 个 Android 应用程序，在 Apple App Store 上发布超过 30,000 个应用程序。免费应用程序开发正在引领应用程序开发行业。企业主选择免费或提供免费增值的定价策略。例如，免费应用程序占 Apple Play 商店中所有应用程序的 92%。移动应用行业每年都在增长，2020 年的年收入为 5819 亿美元。如果应用行业继续增长，其收入将在未来几年达到近 1 万亿美元。

根据有关应用程序开发的市场研究，应用程序开发行业将在 2026 年蓬勃发展 18.4%，并在未来几年继续达到 4073.1 亿美元的最大潜力。

根据 Business of Apps，开发简单和复杂应用程序的成本分别高达 30,000 美元和 40,000 美元。此外，调查表明，制作一个复杂的应用程序的成本高达 70,000 美元。

GoodFirms 的一项调查估计了制作应用程序的平均成本。根据调查，企业主需要 100,000 到 185,000 美元来构建像 Uber 这样具有复杂功能的应用程序。

UpCity 深入研究了每个阶段的应用程序开发预算。根据他们的调查报告，您需要高达 1500 美元用于规划阶段，15,000 美元用于设计阶段，5,000 美元用于构建推送通知等功能，以及 10,000 美元用于测试和应用程序维护。

根据 eMarketer 的一项调查，90% 的人喜欢在手机上使用应用程序。会有一段时间，移动设备的使用时间将达到每天 4 小时，而人们将把 88% 的时间花在移动应用上。

根据 Statista 的研究，66% 的人喜欢从 App Store 下载游戏应用。此外，95% 的人喜欢下载应用程序进行消息传递和交流。

因此，顶级公司的研究广告调查表明，应用程序开发公司将在未来几年发展壮大。开发应用程序的平均成本将取决于应用程序的类型及其功能。

在本文中，我们将进一步揭示影响应用程序开发成本的主要因素。

影响成本的因素

首先，当您开始创建应用程序时，您需要进行深入的业务分析，以指定您的目标受众、竞争对手和应用程序开发团队。“开发一个移动应用程序的成本是多少”是您主要关心的问题。你开始制作一个应用程序。此外，您可能会担心确定移动应用程序开发成本的功能。最后，您担心从顶级应用程序开发公司之一聘请应用程序开发人员以降低其他服务的成本。因此，我们强调了您对开发应用程序成本的所有担忧。首先，我们将展示决定应用程序开发最终成本的主要因素。

应用程序复杂性

应用程序复杂性是影响应用程序开发项目成本的主要因素。如果您想创建具有简单功能的基本应用程序，则应用程序开发所需的时间和成本将更少。要指定应用程序开发的时间，您需要明确未来工作的规模。随着高级功能和集成的增加，制作应用程序的复杂程度将会增加。在这里，我们正在讨论应用程序开发成本估算的应用程序复杂性的详细信息。让我们开始：

简单的应用程序

简单的应用程序是需要简单功能和特性的应用程序。一个简单的应用程序具有基本功能和时尚的应用程序设计。一个简单应用程序的示例是日历。创建具有基本功能的应用程序不需要高级功能和平台。因此，开发具有简单功能的应用程序的成本非常低。

中级应用

开发具有一些高级功能的应用程序属于中级应用程序的范畴。中级应用程序提供了一些高级功能。这是一款适合您的业务的应用程序，需要将高级API和更多屏幕与自定义AI集成。因此，具有一些高级功能的应用程序的成本高于开发具有简单功能的应用程序的成本。

复杂的应用程序

Autor - Kajetan Iżycki/图片来源 - Dribbble

复杂的应用程序具有更高级和复杂的功能以及需要实时同步的跨平台集成。创建具有更高级功能的应用程序的成本高于所有其他类型。一个复杂应用程序的示例是用于实时通信的聊天机器人和视频应用程序。

除了这些因素之外，应用程序复杂性类型也有助于确定应用程序预算。让我们揭晓：

1.简单的应用复杂度

简单的应用程序复杂性提供了没有数据存储的基本功能，并且不支持跨平台。您可能想知道一个简单的应用程序可以具有的基本功能。我们正在揭开这些基本功能的面纱。让我们来回顾一下：

登录按钮

注册按钮

配置文件创建和编辑选项

留言

仪表板

搜索

推送通知

上述特性将决定软件开发的成本。简单应用程序的示例包括计算器、时间跟踪器和社交应用程序。

2.基本应用复杂度

制造一架飞机的成本总是很高。原因是特征的不同。同样，向应用程序添加更多功能会增加应用程序开发的成本。创建具有数据库和 API 集成的应用程序属于基本应用程序复杂性，并且具有高应用程序开发成本。在这些移动应用程序中，您需要添加一些额外的功能，这些功能会增加制作应用程序的成本。这些移动应用程序的功能包括：

应用内购买选项

支付机制

社交媒体和 API 集成

全球定位系统

安全协议

推送通知

此外，这些应用程序提供了一个强大的框架，可以更好地使用和访问。这些移动应用程序需要用于数据库和同步的存储机制。要构建这种类型的应用程序，您需要了解您的目标受众来估算应用程序开发的成本。因此，较高的应用程序复杂性将增加创建应用程序的成本。高复杂度应用程序的示例是食品或出租车应用程序。

3.应用复杂度高

开发应用程序的成本会随着复杂功能的增加而增加。复杂应用程序包括用于复杂业务运营的大型应用程序。大多数企业需要具有自定义功能和跨平台集成的软件开发。如果您想创建具有高应用程序开发成本的遗留系统，这些高端应用程序是最合适的。在开发复杂的应用程序时，制作应用程序的平均成本可能会超出您的预期。让我们来看看为什么这些应用程序的成本会增加：

多设备的高级数据同步

自定义功能

流媒体

视频通话选项

消息传递

开发如此复杂的移动应用程序需要对成本估算进行广泛的规划和研究。此外，添加仪表板和数据库时，应用程序开发成本更高。由于应用程序开发人员的广泛参与，复杂应用程序项目的平均成本将增加。

原因是这些应用程序需要自定义功能，而应用程序开发人员会花费大量时间编写自定义代码以进行自定义软件开发。因此，定制软件开发很难确定移动应用程序的成本估算。复杂应用程序的示例是企业级软件、交易和游戏应用程序。

Autor - Bogdan Nikitin/图片来源 - Dribbble

应用程序的设计复杂性

因此，开发应用程序成本的第二个因素是 Android 和 iOS 移动应用程序的设计复杂性。

设计阶段是软件开发的关键阶段，在项目成本估算中起着至关重要的作用。如果不指定应用程序的设计，您就无法估计应用程序开发的成本。应用程序的设计会增加应用程序的成本，就像添加更多功能一样。

同样，如果您想使用内置模板，应用程序开发成本将被预先定义。但是使用定制设计开发会增加移动应用程序的开发成本。

在选择应用程序设计之前，您需要考虑以下事项：

提供更好的用户体验

用户界面指定 android 应用程序的功能。如果您想创建交互式用户界面，最佳做法是在纸上或设计软件上绘制屏幕草图。最终，应用程序设计将帮助您确定应用程序开发预算。当您计划软件开发时，您的最终目标是构建一个提供更好用户体验的应用程序。因此，创建满足目标受众需求的UX/UI 设计至关重要。

此外，应用程序开发的平均成本因设计元素的选择而异。设计元素直接影响应用开发预算，例如按钮位置、 配色方案和以下眼图。

视觉效果和用户界面 (UI)

关于应用程序设计，有许多重要的事情需要考虑。然而，用户界面 (UI) 和视觉效果在使应用程序对观众更具吸引力方面发挥着至关重要的作用。使用这些视觉效果可以帮助您估算平均应用程序开发成本。此外，它还有助于估算MVP设计的成本。如果您选择更好的应用程序设计，它将帮助您创建一个可以吸引目标受众注意力的应用程序。

最终，您将能够实现用户参与度、高转化率和信息量的应用目标。此外，应用程序类型也在估算应用程序开发预算方面发挥作用。原因是不同的应用程序类型使用独特的设计解决方案。就像其他因素一样，我们同样强调应用程序设计来估算开发应用程序的平均成本。应用程序的设计元素包括布局、配色方案、元素、形状、排版等等。

应用品牌

你有没有想过苹果、耐克、麦当劳和锐步？你会想到什么？具有价值的品牌将是您的答案。毫无疑问，所有这些品牌都具有价值并在竞争对手中名列前茅。您可能想知道为什么这些品牌会脱颖而出。原因是他们在品牌方面进行了投资。在开发移动应用程序时也是如此。

最初，由于应用程序开发预算增加，您可能不会投资于品牌推广。但要增加应用的品牌价值，品牌对于您的商业模式至关重要。因此，在您的应用程序开发过程中添加品牌是赢得更多受众的必然。

但是，构建应用程序的应用程序成本将高度依赖于应用程序品牌，因此您需要在开始时考虑它来估算应用程序开发成本。了解您的目标受众后，您可以计划通过品牌推广您的应用程序。例如，您可以从创建应用徽标和其他营销策略开始。

文案

在估算应用程序开发成本时，您需要将文案成本添加到总成本中。文案写作是写迫使更多用户使用你的应用程序的文案。一个好的文案和用户友好的设计是你商业应用成功的杀手锏。但是，您需要了解良好的应用复制成本更高。

要了解在开发过程中编写有影响力的副本需要多少成本，您可以要求您的应用程序开发人员选择一名文案或雇用自己。选择文案并了解写作率将帮助您估算应用程序开发成本。我们建议您从提供具有成本效益的写作解决方案的全球作家库中选择一位作家。值得注意的事实是，从本国聘请作家将增加开发过程的应用程序成本。文案的例子包括网站的登陆页面、 电子邮件和时事通讯写作。

应用平台

到目前为止，我们已经讨论了根据应用程序的复杂性和设计制作应用程序的成本。现在，我们将揭示应用平台对应用成本的影响。

要决定应用程序平台，您需要考虑两个提示：

制作一个混合应用程序

混合或跨平台应用程序是一种移动应用程序，它将成为 iOS 或 Android 应用程序。在规划阶段，您主要关心的是确定应用平台以估算应用开发成本。在决定选择一个平台之前，请考虑您的市场份额、设备碎片化和普遍性。所有这些因素都取决于您的目标市场，并有助于估算应用成本。在为您的应用选择平台之前，您需要弄清楚android应用比iOS应用更普遍的场景，iOS设备也是如此。

尽管两个平台都有相同的应用程序开发过程，但构建移动应用程序的成本是不同的。因此，两个平台的应用程序开发成本各不相同。跨平台应用程序的好处是它可以在所有设备上顺利运行其特定于平台的操作。开发支持跨平台的应用程序可以帮助您提供更好的用户体验并回答构建应用程序的成本。值得注意的是，2022 年原生应用开发的应用成本高于混合应用。原因是你需要雇佣双应用开发者来构建两个应用。

创建原生应用

与混合或跨平台应用程序相反， 原生应用程序仅支持单一平台，Android 或 iOS。因此，如果您打算为这两个平台制作应用程序，您将雇用两个开发团队。由于您将为两个平台雇用不同的应用程序开发人员，因此应用程序开发成本将翻倍。您可能想知道 iPhone 或 Android 手机的应用程序成本。

答案是，无论软件开发工具包 (SDK)、框架和数据库如何，为两个平台构建应用程序的应用程序成本都是相同的。我们希望您清楚影响构建应用程序成本的因素。

应用维护费用

应用程序维护是可以帮助您估算应用程序成本的关键因素。根据顶级组织的调查，应用程序维护成本占应用程序开发项目总成本的 20%。;您可能想知道应用程序维护中包含的内容会增加应用程序开发成本。让我们开始：

应用托管

应用程序托管是服务器上数据存储的来源。因此，您可能需要考虑托管成本估算，每年可能为 800 至 4000 美元。

应用分析

启动移动应用程序后，下一步就是跟踪其性能。为此，您可以登录任何分析平台，但您将无法提前计算服务成本。原因是价格标签取决于应用程序用户的数量。

应用营销

应用营销的成本取决于您使用的工具和平台。对应用程序开发预算的估计表明，iOS 应用程序的每次安装成本为 3.6 美元，而 Android 应用程序的成本为 1.22 美元。

应用更新

修改成本取决于您添加到应用程序的更改的性质。假设您要在应用程序中修复一个最小值，它的成本将低于添加一个功能。错误修复成本为 2000 美元，而添加一项功能在应用程序开发中的成本超过 6000 美元。

应用程序开发团队的薪水

除了这些因素之外，应用程序开发项目的成本很大程度上取决于雇用应用程序开发团队的成本。为您的企业开发移动应用程序的人员可能包括：

UI/UX 开发人员

专案经理

Android 或 iOS 开发者

前端开发人员

后端开发人员

质量保证 (QA) 工程师

聘请这些专家可以帮助您估算应用程序的成本。应用程序开发人员与项目经理协作进行整体项目管理，并确保开发具有质量保证的应用程序。

制作应用程序的时间对于估算软件开发预算至关重要。在这里，我们将讨论应用项目的期限如何直接影响应用预算。一个简单的应用程序的软件开发需要 2 到 4 个月的时间。中级应用的应用开发过程需要6-10个月的时间，复杂的移动应用开发需要一年的时间。因此，项目范围、人员和时间可以帮助您估算平均应用程序开发成本。

此外，您可以执行应用程序开发成本细分来估算应用程序开发成本。原因是应用程序开发成本细分解决了影响应用程序开发成本的每个因素。

在美国、欧洲、日本和韩国构建 iOS 或 Android 应用程序的成本是多少？

您可能会担心在不同地点构建移动应用程序的成本。答案是应用程序预算因位置而异。因此，我们将讨论美国、欧洲、日本和韩国等国家/地区的应用程序成本。如果您正在寻找更便宜的应用程序解决方案，那么东欧的应用程序开发成本低于 50 美元/小时。

在印度之后，东欧以经济的应用程序价格提供应用程序解决方案，因为那里的移动应用程序成本较低。如果您想外包海外应用程序开发商的服务，您将以更便宜的小时费率获得优质的移动应用程序。但是您可能面临的挑战是阻碍与您的应用程序开发团队进行有效沟通的语言障碍。

当您知道美国每小时的应用程序开发成本高于其他国家/地区时，您可能会感到惊讶。如果您从美国聘请了应用程序开发人员，您将需要支付 150 美元/小时的费用。有效应用程序解决方案的最佳实践是聘请可以与您进行面对面交流的本地应用程序开发人员。

但是聘请本地开发人员可能会为移动应用程序带来高昂的成本。这个成本挺高的吧？因此，我们建议您使用像 AppMaster 这样的无代码应用程序开发平台以实惠的价格构建应用程序，而不是聘请应用程序开发人员。这些无代码平台的应用程序预算较低，并提供快速的应用程序解决方案。

按类型划分的应用程序开发成本

应用程序类型会影响应用程序开发的平均成本。在这里，我们将讨论流行的应用程序类型和构建它们的平均成本。因此，您已准备好根据应用类型估算构建移动应用的成本。让我们开始：

1. 基础应用

如果应用程序开发人员开发具有基本功能的移动应用程序，它位于基本应用程序之下，是最便宜的解决方案。基本移动应用程序的示例包括计算器、待办事项应用程序、测验应用程序和易于开发的小游戏。这些应用类型不需要互联网连接或后端开发。此外，开发一个移动应用程序需要一个月的时间。值得注意的是，这些移动应用程序这些天并没有大肆宣传。应用程序成本为 10,000 至 15,000 美元。

2. 数据驱动的应用

顾名思义，数据驱动的应用程序收集和解释信息，并根据收集的数据提供结果。数据驱动应用程序的示例是天气预报应用程序、日历和地图。如今，这些移动应用程序的用途有限，许多企业将它们用作副产品。您可能想知道开发一个处理数据的移动应用程序需要多少成本。因此，数据数据驱动应用程序的应用程序开发项目可能会花费您 15,000 至 20,000 美元。

3.个性化应用

个性化应用程序需要用户数据才能访问移动应用程序。个性化应用的一个例子是品牌忠诚度应用。这些移动应用程序收集、存储用户数据并在多个设备之间共享信息。这种类型的移动应用程序开发成本高于平均应用程序开发成本。个性化应用的应用开发成本为 40,000 至 80,000 美元。

4. 社交网络应用

Autor - Tushar/图片来源 - Dribbble

顾名思义，社交网络应用程序帮助用户建立社交联系。社交媒体应用程序的最佳示例是 Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram 等。因为社交媒体应用程序允许数百万用户进行交互，因此这个大型应用程序开发项目的应用程序开发成本很高。

要构建这种类型的应用程序，您需要为后端开发投入高昂的代价。在计划开发社交应用程序时，您可能会担心开发用于社交网络构建的应用程序的成本。因此，为社交网络构建应用程序的成本为 60,000 至 300,000 美元。

5.电子商务应用

电子商务应用程序更复杂，需要目录、产品描述、用户交互和定价选项等高级功能。电子商务移动应用程序的最佳示例是 Shopify、亚马逊、Eastbay 和其他市场。您可能担心为电子商务构建应用程序的成本估算。构建小型电子商务应用程序的应用程序开发预算为 60,000 至 300,000 美元。

6.点播应用

Autor - Daria Kravets/图片来源 - Dribbble

按需服务应用程序弥合了服务和用户需求之间的差距。按需服务应用程序的最佳示例是 Uber 和 Grubhub，它们允许服务提供商与最终用户进行通信以满足他们的需求。这些服务应用程序是社交和电子商务应用程序的组合。您可能会担心为按需服务制作应用程序的成本。因此，按需服务应用的应用预算高达 150,000 美元。

7.市场应用

市场应用程序是一种应用程序，您可以在其中帮助用户获得他们选择的服务。市场应用程序的最佳示例是 Fiverr、TripAdvisor 和 Freelacer.com。这些移动应用程序结合了按需服务和电子商务应用程序的功能。如果您计划为市场构建一个应用程序，那么您需要估算一个应用程序的成本。这个应用程序的应用程序开发预算为 150,000 - 300,000 美元。

应用开发流程

我们希望您清楚应用类型如何影响应用开发成本。在浏览了应用程序类型之后，您可能想知道为您的初创公司开发应用程序的成本估算。在为应用程序成本指定数字之前，您需要通过应用程序开发过程中涉及的步骤来分解应用程序开发成本。我们将公布应用程序开发流程的步骤，以估算应用程序开发成本。让我们更深入地研究成本估算的前四个步骤：

第 1 步：项目分解

估算应用程序预算的第一步是将应用程序开发项目划分为小而可行的任务。项目分解后，将这些任务分配给参与应用开发团队的团队成员。向团队成员分配任务是您的应用程序开发人员的责任。此外，这些步骤还需要跟踪任务完成的持续时间和每小时速率。除了任务分配之外，此步骤还涉及容量规划，以确保有能力的团队成员能够完成任务。因此，您可以根据应用程序开发项目的性质聘请应用程序开发人员和 QA 专家。为了降低应用开发成本，我们建议您聘请自由职业者或尝试像 AppMaster 这样的无代码平台。

第 2 步：使用估算方法进行成本计算

有几种估算方法可用于帮助计算应用程序开发成本。我们将公布前三种估算方法，它们可能有助于您估算移动应用的平均成本。

方法一：球场成本估算法；

Ballpark 是一种广泛用于计算平均应用程序开发成本的估算方法。该方法根据经验和假设计算平均成本。因此，您可以使用此方法大致了解应用程序的成本，但它可能无法提供开发应用程序的确切数字。对于大致估计，您可以获得知名软件公司的经验丰富的应用程序开发人员的服务。

方法二：基于参数的成本估算法

估算应用程序开发成本的第二种方法是基于参数的方法。与球场方法相反，参数使用实际数据和先前数据进行成本估算。此方法需要更长的时间，但可以为应用程序开发项目提供更真实的成本估算。

方法三：三点成本估算法

三点成本估算法是最好的方法，也考虑了风险分析。使用此方法，您的应用程序开发人员可以估算最佳、最差和真实场景的平均成本。最差成本值包含最坏情况下的所有不确定性和风险。对于最好的情况，这种成本估算方法提供了一个低成本并假设项目顺利进行。但是，真实情况介于最好和最坏情况之间。

第 3 步：跟踪应用程序开发预算

应用程序开发项目启动后，您需要跟踪应用程序开发预算中的所有费用。为此，您可以使用成本跟踪软件来监控您的支出并帮助您做出未来的决策。如果您想 100% 专注于应用程序开发公司，您的项目经理将负责跟踪应用程序开发的成本。

第 4 步：开发应用程序的时间表

应用程序开发人员花费多少时间来构建应用程序是估算应用程序开发平均成本的关键步骤。这是企业主最常问应用程序开发公司的问题。应用程序开发公司给出的答案是，应用程序开发的成本很大程度上取决于您要构建的应用程序类型和可用资源。

如果您想在短时间内为您的企业开发一款应用程序，您可以向一个应用程序开发团队的两名开发人员寻求帮助。雇用两名应用程序开发人员将帮助您在短时间内完成您的应用程序项目，因为他们将拆分应用程序任务。因此，完成应用项目的时间很大程度上取决于应用的复杂性。

是时候根据应用复杂性开发应用了

您可能想知道制作应用程序的时间。因此，移动应用程序的开发时间很大程度上取决于应用程序的复杂性。让我们来看看完成不同复杂度的应用程序的应用程序开发需要多少时间：

如果你想构建一个像 MVP 这样的应用程序，可能需要 2-3 周的时间。同时，具有基本功能的应用程序可能需要一个月的时间。同时，企业级应用、消费者应用和地图需要 2-3 个月。

此外，按需应用程序需要四个多月才能完成。在花费时间构建应用程序之后，您可能想知道时间对应用程序开发成本的影响。如果一个应用程序需要更长的时间来完成，它的开发成本就会更高。因此，您所需要的只是使用降低应用程序开发成本的方法。

免费创建应用程序

到目前为止，您已经了解了影响应用程序开发成本的所有因素。但是，如果您刚刚开始创业，您可能正在寻找免费创建应用程序的来源，而不是与应用程序开发公司签约。因此，对您来说最好的消息是无需花费一分钱即可构建应用程序。很有趣，对吧？

近年来， 无代码应用程序开发平台受到了广泛关注，并不断蓬勃发展，将许多初创公司的想法变为现实。因此，如果您想免费将您的想法变为现实，我们建议您尝试 AppMaster。 AppMaster 是一个流行的无代码平台，允许小企业主免费构建应用程序。

最后的想法

在阅读了我们关于应用程序开发成本估算的详细指南后，我们希望您清楚影响应用程序预算的因素。在审查了所有影响成本的因素之后，您需要使用降低移动应用程序开发成本的方法。作为新的企业主，在计划为您的企业构建应用程序时，您可能不会投入太多。

为了降低应用开发成本，我们建议您尝试 AppMaster 而不是与应用开发公司签约。 AppMaster 是一个流行的无代码平台，可帮助新企业主通过降低雇用应用程序开发人员的成本来制作应用程序。此外，使用这个无代码平台的美妙之处在于它提供了源代码。所以，试试这个神奇的应用程序开发工具，减少应用程序开发预算。