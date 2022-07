O número médio de pessoas empregadas nos EUA tende a gastar aproximadamente 1/4 do seu turno a lidar com e-mails. As estatísticas para 2019 mostram que o número global de pessoas que acrescentam um endereço de correio electrónico como contacto é agora de 3,9 mil milhões. A dinâmica actual alterou a cadeia de fornecimento, e a maioria dos indivíduos opta por trabalhar a partir de casa. Além disso, a direcção criou uma mudança na utilização das mensagens de correio electrónico. As pessoas tendem a contactar mais através de emails, mesmo com esta intensa mudança na procura de emails. Tendemos a ser incapazes de lidar com a etiqueta do correio electrónico e como gerar um eticamente.

Não só a intensa quantidade de emails com assuntos de marketing a serem partilhados coloca as pessoas numa posição em que tendem a ignorar erros desnecessários. Estes pequenos erros conduzem a erros, tais como questões de conformidade. Estas questões podem revelar-se como a sua consequência profissional significativa. Neste artigo, vamos discutir cinco etiquettes básicas de e-mails que cada indivíduo precisa de conhecer antes de responder a qualquer pergunta do seu cliente:

Como ser inteligente na comunicação profissional?

Melhorar as capacidades de escrita de memorandos e e-mails

>>h3>p>Se quiser melhorar a qualidade de escrita do seu correio electrónico. O foco principal deve ser a nomeação de um objectivo SMART. Para a etiqueta do correio electrónico, é necessário apresentar um esboço da sua ideia por detrás do correio electrónico. O seu objectivo deve ser ter frases concisas no seu e-mail se fizer deste hábito uma forma da sua escrita. Os seus objectivos só podem ser específicos e mensuráveis se tiver pré-decidido sobre esta estratégia. O passo inicial para o fazer é desenvolver um critério que ajude a avaliar o seu processo de escrita. Utilizar um endereço de correio electrónico profissional

p>A maior parte do trabalho dos dispositivos requer que acrescente um endereço de correio electrónico. Assim, a importância de um endereço de correio electrónico profissional não pode ser intensificada. Qualquer pessoa que dirija uma empresa deve certificar-se de que os seus e-mails nunca sejam apagados. Se quiser evitar qualquer circunstância desta palavra, precisa de criar uma conta num endereço sem marca ou sem descrição. >p> Cada vez que trabalha com uma empresa, registamo-lo em relação à empresa para enviar uma resposta personalizada ao seu público. Todo o acesso relacionado é-lhe fornecido no que diz respeito aos dados, direitos humanos, etc. Este e-mail é sugerido para ser utilizado em qualquer altura. Especialmente se estiver a fazer marketing B2B, certifique-se de que o seu e-mail comercial tem o seu nome anexado e uma linha de assunto para que o seu consumidor final saiba com quem está a falar. Adicionar uma assinatura profissional de e-mail

p>p>Ainda de uma assinatura profissional no seu e-mail pode adicionar taxas de ROI. Se estiver activamente envolvido em campanhas de marketing, será capaz de liderar o negócio. Uma assinatura e um assunto fornecem ao seu utilizador final informações básicas sobre o negócio. >p>Por vezes as pessoas tendem a adicionar os seus slogans ou taglines às assinaturas enquanto respondem. Isto faz sentido com a publicidade. Sugerimos que mantenha a assinatura curta para que um cliente não seja incomodado pela mesma informação. Cuidado com a exclamação excessiva

>

p>As capacidades de comunicação desempenham um papel significativo na invenção da sua vida profissional e pessoal. Se quiser, você. Pertencentes a uma colaboração consigo, é necessário que conduza uma comunicação eficaz. Isto só pode ser feito quando as suas mensagens são claras e concisas. Certifique-se de conceber objectivos inteligentes e desenvolver o que é realista e centrado em desafios que são pessoais para a sua organização. Isto proporciona-lhe a capacidade de seguir a etiqueta do correio electrónico.

Bem compreensivelmente, eles estão a tentar mostrar entusiasmo e excitação na sua mensagem. Contudo, os pontos de exclamação devem ser evitados, e as pessoas não devem introduzir muitas exclamações nas suas declarações. O uso excessivo da pontuação poderia levar a mensagens pouco claras. Tais mensagens ficam excessivamente ansiosas ou imaturas para a audiência. Sugerimos que a utilize apenas quando é essencial ao escrever uma resposta.

Segmentar as suas comunicações

<

Segmentar a sua lista de correio electrónico fornece-lhe o melhor método de comunicação possível na etiqueta do correio electrónico. Uma característica de segmentação do correio electrónico é essencial para as pessoas que estão a fazer marketing através dele. uma vez que submeta a sua lista de correio electrónico, a selecção dos seus clientes é mais fácil com base na campanha que está disposto a executar.

Veredicto Final:

Embora muitas empresas utilizem vários métodos de comunicação para trabalharem eficientemente, um endereço de correio electrónico profissional continua a ser um dos métodos mais eficazes e populares. Face à epidemia da COVID-19, a recente mudança do mundo empresarial para um trabalho predominantemente remoto apenas aumentou a necessidade de correio electrónico para trocar, organizar e preservar informação. Embora os sistemas de correio electrónico modernos forneçam mais capacidades e serviços para responder do que nunca à colaboração de equipas, os fundamentos da etiqueta do correio electrónico permanecem os mesmos: ser educado, preciso e profissional. AppMaster permite-lhe criar formulários de marketing e outras aplicações sem contratar um programador para o seu negócio.

>h2>FAQs:

>>forte>Quais são as cinco directrizes de cortesia para e-mail?>>br>>

ul>>>li>Utilize a saudação apropriada para o seu destinatário no seu e-mail.>>li>Salutações de cortesia e comentários finais devem ser utilizados.<>li>Utilize a formatação apropriada no seu e-mail.>li>Evite usar TODOS os CAPS.>/li>>li>li>Reduzir o tamanho de ficheiros enormes.

>forte>Qual é a regra mais básica e essencial do e-mail que deve seguir?>>br>Uma linha de assunto forte é sempre sublinhada, principalmente se o seu endereço de e-mail profissional for direccionado para uma perspectiva de marketing. Certifique-se de que o seu e-mail inclui uma linha de assunto cada vez que é empurrado para o seu público do negócio.

>forte>Qual é a regra de ouro da etiqueta do e-mail?>br>A regra de ouro da etiqueta do e-mail. Com base em três palavras, modos, educação, e a própria regra de ouro. Deve assegurar-se de que a sua conversa flui suavemente, evitando qualquer erro ou má comunicação. Além disso, ajudaria se compreendesse sempre que o uso excessivo de pontos de exclamação deve ser evitado para conseguir uma boa etiqueta de e-mail.

é forte>Qual é a definição de etiqueta profissional?>br>Etiqueta profissional é uma regra de comportamento não escrita que rege a forma como os membros de uma corporação interagem. Quando uma boa etiqueta profissional é seguida, todos se sentem mais à vontade, e as coisas tendem a correr mais suavemente. Isto é aplicado directamente em qualquer e-mail.