Desenvolver e publicar um aplicativo em lojas móveis como Google Play Store e Apple App Store é apenas metade da batalha do desenvolvimento de aplicativos móveis e torná-lo bem-sucedido. O marketing desempenha um papel crítico no sucesso de qualquer aplicativo. Tornou-se mais importante do que nunca que você se concentre no marketing de seu aplicativo móvel porque o número de aplicativos disponíveis na Internet é enorme.

As estatísticas indicam que o número de aplicativos Android no Google Pay é de 3,3 milhões, enquanto há 2,2 milhões de aplicativos na iOS Store . Mais de 143,6 bilhões de aplicativos e jogos foram baixados em 2021 . Portanto, fica claro que há muita concorrência no setor de aplicativos móveis, portanto, você deve usar estratégias modernas de branding para atingir seu público-alvo. Se você quiser se familiarizar com algumas das etapas mais importantes, você deve executá-las após o lançamento do aplicativo.

O que fazer após o lançamento de um aplicativo móvel?

Depois de lançar um aplicativo nas lojas de aplicativos, você deve se concentrar em sua marca para atingir o público-alvo e fidelizar clientes. Vamos nos familiarizar com a importância das estratégias pós-lançamento do aplicativo antes de discutir as etapas específicas que você deve seguir imediatamente após o lançamento do seu aplicativo nas lojas de aplicativos.

Importância das estratégias pós-lançamento do aplicativo

O planejamento é a chave para o sucesso em todos os tipos de projetos, incluindo o lançamento de um novo aplicativo nas lojas de aplicativos. Assim como você não abriria uma loja tradicional de tijolo e argamassa sem marca, também é importante comercializar seus ativos digitais, como aplicativos.

As estratégias de lançamento de aplicativos também são importantes quando você está levando um aplicativo local para o mercado internacional. Seja qual for a condição, o marketing de aplicativos adequado é essencial para se destacar na concorrência e atrair novos usuários.

Se você deseja que seu aplicativo alcance o público-alvo, siga estas etapas para implementar estratégias de marketing eficazes:

Etapa 1 - Configurar a página de destino do aplicativo

Criar um site para seu novo aplicativo é um dos métodos mais confiáveis e econômicos de marketing de sua empresa. Isso ajudará você a criar reconhecimento de marca e alcançar mais usuários por meio de vários canais de marketing.

O bom de criar uma página de destino para seu aplicativo móvel é que você pode usá-la para comercializar seu aplicativo antes e depois de iniciá-lo. Você deve incluir uma página sobre e capturas de tela do aplicativo móvel. Uma vez que o aplicativo móvel esteja totalmente desenvolvido e tenha uma interface atraente, você pode adicionar um vídeo do aplicativo para mostrar a experiência do usuário.

Você pode exibir algumas das avaliações positivas dos clientes na página de destino para que novos usuários em potencial fiquem impressionados com seu aplicativo para dispositivos móveis. Ele deve ter uma opção de inscrição na lista de e-mails para que os usuários interessados em testar seu aplicativo beta possam se registrar facilmente.

Se você apresentar um blog em seu site, isso pode ajudá-lo a direcionar o tráfego orgânico para a página e criar uma comunidade. No entanto, é compreensível que nem todo mundo queira gerenciar um site completo e um aplicativo móvel, então você também pode optar por criar uma página de destino simples.

Passo 2 - Use Estratégias de Marketing Digital

O marketing digital tornou-se uma parte importante de todos os tipos de negócios e empresas. Há uma longa lista de plataformas de mídia social que gozam de enorme popularidade e alto uso em todo o mundo.

Portanto, é importante ter uma forte presença de mídia social em várias plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e TikTok para alcançar um público mais amplo por meio de estratégias de marketing de mídia social. É também uma forma de marketing acessível, porque quando você usa a mídia social corretamente, há uma grande chance de que as pessoas o encontrem organicamente.

Além de alcançar novos usuários, a mídia social também é útil para informar os usuários atuais sobre os recursos e atualizações mais recentes do seu aplicativo. Estratégias de marketing eficazes ajudam você a aumentar a taxa de engajamento do cliente.

Se você quiser aproveitar ao máximo as plataformas de mídia social, registre seus identificadores e conta de mídia social assim que tiver decidido um nome específico para a marca e o aplicativo móvel.

Você pode usar a mídia social para obter feedback e avaliações dos usuários e implementá-los em sua próxima atualização. Além disso, os dados das mídias sociais são importantes para entender seu público-alvo e refinar as funções do aplicativo. Certifique-se de que suas contas de mídia social estejam vinculadas à página de destino e às lojas móveis de onde os usuários podem baixar facilmente o aplicativo.

Etapa 3 - Otimização da App Store (ASO)

App Store Optimization (ASO ) é uma forma de marketing orgânico. O objetivo de implementar estratégias de ASO é aumentar a visibilidade e o apelo de seus aplicativos móveis nas lojas de aplicativos e aumentar seus downloads.

Hoje em dia, o ASO tornou-se necessário para aplicativos recém-desenvolvidos deixarem sua marca nas lojas móveis. Caso contrário, há uma grande chance de que, quando um aplicativo móvel for publicado na loja de aplicativos, ele possa se perder na longa lista de aplicativos e jogos para dispositivos móveis.

ASO é semelhante à otimização de mecanismos de pesquisa, na qual você precisa usar algumas palavras-chave de destino e imagens de alta qualidade para obter uma classificação mais alta nos resultados da pesquisa. Depois de implementar as melhores práticas de ASO, você poderá atrair um grande número de pessoas organicamente e aumentar sua taxa de conversão também.

Etapa 4 - Use o software de marketing e análise de aplicativos

Os dados são a moeda da era digital. É importante considerar várias métricas por meio de uma análise de dados abrangente para garantir que seu aplicativo móvel seja atraente para os clientes. Ferramentas modernas de marketing e análise podem analisar um aplicativo e uma página de destino de acordo com diferentes métricas para garantir que você use as estratégias de branding e marketing perfeitas.

Depois de lançar um aplicativo nas lojas de aplicativos, você deve começar a usar um forte software de marketing e análise de aplicativos para capturar o nível de progresso de sua empresa. Por fim, analisar diferentes conjuntos de métricas facilitará a melhoria de suas campanhas de marketing e atrairá mais pessoas para seu aplicativo.

O software de marketing e análise também é importante para projetar e executar campanhas de marketing personalizadas usando insights de dados adequados. O sucesso do marketing personalizado é muito mais do que campanhas gerais.

Etapa 5 - Considere o feedback

Considerar o feedback dos usuários do aplicativo é uma das etapas mais importantes a serem seguidas após o lançamento do aplicativo. Você pode perguntar diretamente aos primeiros usuários o que eles acham do aplicativo e quais melhorias eles gostariam de ver em termos de funcionalidade específica e interface geral do usuário. Confiar nas classificações do aplicativo e nas métricas de marketing pode ajudá-lo a promover seu aplicativo para mais pessoas.

Além disso, analise como os usuários estão usando seu aplicativo. É possível que os usuários comecem a usar os recursos de forma diferente das suas expectativas. Fique de olho nos comentários e avaliações do aplicativo nas lojas de aplicativos para garantir que os clientes estejam satisfeitos com o aplicativo.

Coletar avaliações e analisar o feedback ajudará você a considerar as métricas críticas de sucesso do aplicativo e garantir que você esteja no caminho certo. Você pode usar esses dados para atrair novos usuários e satisfazer os clientes existentes.

Muitos usuários também julgam o aplicativo com base em suas classificações. Portanto, certifique-se de considerar o feedback dos usuários para manter altas classificações nas lojas de aplicativos.

Prestar atenção ao feedback dos clientes também significa remover quaisquer bugs que os testadores beta ou os primeiros usuários relatam em um aplicativo. Se o aplicativo apresentar alguma falha grave, o usuário provavelmente deixará de usar o aplicativo. Portanto, livrar-se de todos os tipos de bugs e falhas o mais rápido possível é importante para garantir a máxima satisfação do cliente.

Conclusão

Essas etapas apontam para o fato de que o desenvolvimento e a marca do aplicativo são um processo contínuo. Você precisa acompanhar as métricas críticas do aplicativo móvel para garantir que ele alcance o público-alvo. Para garantir que você não fique frustrado com todo esse processo, você deve confiar em construtores de aplicativos sem código, como o AppMaster, para criar aplicativos da Web e aplicativos móveis de maneira rápida e eficiente.

O AppMaster acelera todo o processo de desenvolvimento, permitindo que você crie um aplicativo com recursos de arrastar e soltar e um back-end eficiente gerado por IA. Em última análise, isso ajudará você a tornar seu aplicativo bem-sucedido, pois o processo de desenvolvimento será concluído rapidamente e você terá mais tempo, energia e recursos para se concentrar na marca e no marketing do aplicativo.

Perguntas frequentes sobre estratégias pós-lançamento do aplicativo

As pessoas estão bem cientes das diferentes maneiras pelas quais podem desenvolver um aplicativo. No entanto, ainda há muito espaço para melhorias quando se trata de implementar estratégias de branding e marketing de aplicativos após o lançamento em lojas móveis.

Veja a seguir as perguntas comuns associadas às estratégias de lançamento pós-aplicativo:

Como faço para iniciar um aplicativo da App Store?

Como o número de downloads mensais do aplicativo é enorme, você precisa usar todos os recursos e estratégias disponíveis para atingir o público-alvo. O lançamento e o branding de um aplicativo em lojas móveis pode ser bastante trabalhoso para novos desenvolvedores.

No entanto, a programação visual como AppMaster permite que você crie aplicativos fáceis de usar com um poderoso back-end gerado por IA.

A seguir está o resumo das principais etapas envolvidas no lançamento de um aplicativo da App Store:

Registre uma conta de desenvolvedor. Conecte sua conta de desenvolvimento à sua conta de comerciante. Desenvolva um aplicativo móvel. Carregue a versão do APK para a versão do aplicativo. Certifique-se de fornecer classificações de conteúdo adequadas. Adicione preços. Confirme a liberação para iniciar seu aplicativo na App Store.

Como você anuncia o lançamento de um novo aplicativo?

Há muitas maneiras diferentes de anunciar que você está lançando um aplicativo. Você pode fazer isso por meio de um e-mail bem elaborado ou por meio de suas contas de mídia social. As estratégias de lançamento ajudarão você a ganhar a atenção de clientes em potencial. Certifique-se de usar imagens e vídeos atraentes para fazer as pessoas se interessarem pelo seu aplicativo.

O lançamento de um aplicativo é gratuito?

Não há uma quantia específica de dinheiro que você precise gastar para desenvolver e lançar um aplicativo. No entanto, a Apple e a Google Play Store têm certas cobranças. Você precisará do Programa de Desenvolvedor de Aplicativos para carregar seu aplicativo. Custa $ 99 por ano. Depois de se registrar no Apple Developer Program, você poderá acessar o App Store Connect e gerenciar seus aplicativos. Por outro lado, o Google Play Console tem um custo único de $ 25 no momento do registro. Uma vez conectado a ambas as plataformas, você pode publicar e iniciar facilmente seu aplicativo móvel.