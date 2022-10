"Berapa biaya untuk membuat aplikasi" adalah pertanyaan umum yang mungkin muncul di benak Anda saat ingin mewujudkan ide aplikasi . Memperkirakan biaya aplikasi dapat membantu Anda mengoptimalkan anggaran untuk proses pengembangan. Katakanlah Anda membeli mobil, dan biaya membeli mobil sangat tergantung pada elemen yang Anda inginkan.

Sama halnya dengan biaya pengembangan aplikasi dalam hal membangun aplikasi secara ekonomis. Biaya pengembangan aplikasi tergantung pada fitur dan faktor lain yang ingin Anda tambahkan ke aplikasi Anda. Anda mungkin bertanya-tanya tentang biaya pasti dari proyek pengembangan aplikasi. Jika ya, tidak perlu mencari lagi! Dalam artikel ini, kita akan membahas detail untuk mengoptimalkan biaya aplikasi untuk memperkirakan harga pengembangan aplikasi. Mari kita mulai:

Berapa biaya untuk mengembangkan aplikasi?

Pertanyaan tentang anggaran pengembangan aplikasi sering muncul saat Anda berencana membuat aplikasi. "Berapa biaya untuk mengembangkan aplikasi" adalah pertanyaan paling umum yang mungkin Anda tanyakan ketika Anda berencana untuk membangun sebuah aplikasi pada tahun 2022. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa biaya untuk membangun sebuah aplikasi tergantung pada fitur yang Anda tambahkan ke aplikasi. Selain itu, ada opsi lain untuk memperkirakan biaya proses pengembangan aplikasi . Cara otentik untuk mendapatkan perkiraan biaya untuk anggaran pengembangan aplikasi adalah dengan menghubungi pengembang aplikasi dari perusahaan pengembang aplikasi terkemuka.

Selain itu, Anda dapat menggunakan kalkulator anggaran untuk memperkirakan biaya proses pengembangan aplikasi. Misalnya, Anda dapat meminta perusahaan pengembangan aplikasi untuk memperkirakan biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi khusus tanpa dokumentasi. Namun, ketika Anda ingin menjawab pertanyaan Anda tentang berapa biaya untuk mengembangkan aplikasi dengan kalkulator, Anda perlu menyertakan beberapa layanan dan waktu pengembangan aplikasi. Layanan dan waktu yang dibutuhkan untuk memperkirakan biaya proses pengembangan aplikasi adalah sebagai berikut:

Kompleksitas desain dan desain UI/UX untuk aplikasi

Proses pengembangan aplikasi

Fitur dan fungsi aplikasi akan ditambahkan

Kompleksitas fitur aplikasi

Integrasi pihak ketiga ke aplikasi

Eksekusi standar keamanan dalam aplikasi untuk memenuhi standar keamanan HIPAA atau GDPR

Jumlah pengembang dalam tim pengembangan

Sedikit riset data

Untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pengembangan aplikasi seluler , Anda dapat meninjau survei dan statistik oleh organisasi teratas. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan aplikasi seluler telah mendapatkan popularitas besar di seluruh dunia, dan hype ini adalah faktor utama yang membantu menentukan biaya pengembangan aplikasi seluler. Menurut perkiraan, lebih dari 7 juta aplikasi seluler tersedia di toko aplikasi Android dan iOS.

Statistik ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan aplikasi dan perusahaan pengembang aplikasi. Berbagai survei dan penelitian menunjukkan fakta menarik tentang biaya pengembangan aplikasi seluler pada tahun 2022. Pada artikel ini, kami akan mengungkap survei dan studi tentang biaya pengembangan aplikasi seluler oleh organisasi teratas. Mari kita mulai:

Menurut Statista , sebuah perusahaan survei Jerman, setiap bulan, lebih dari 100.000 aplikasi android diterbitkan di Google Play dan lebih dari 30.000 aplikasi di Apple App Store. Pengembangan aplikasi gratis memimpin industri pengembangan aplikasi. Pemilik bisnis memilih strategi penetapan harga yang gratis atau menawarkan freemium. Misalnya, aplikasi gratis adalah 92% dari semua aplikasi di Apple Play Store. Industri aplikasi seluler tumbuh setiap tahun, dan pendapatan tahunan pada tahun 2020 adalah $581,9 Miliar. Jika industri aplikasi terus tumbuh, pendapatannya akan mencapai hampir $ 1 triliun di tahun-tahun mendatang.

Menurut Riset Pasar tentang pengembangan aplikasi, industri pengembangan aplikasi akan berkembang sebesar 18,4% pada tahun 2026 dan terus mencapai potensi penuhnya sebesar $407,31 miliar di tahun-tahun mendatang.

Menurut Business of Apps, biaya untuk mengembangkan aplikasi sederhana dan kompleks masing-masing mencapai $30.000 dan hingga $40.000. Apalagi survei menyebutkan bahwa biaya untuk membuat aplikasi yang kompleks mencapai 70.000.

Sebuah survei oleh GoodFirms memperkirakan biaya rata-rata pembuatan aplikasi. Menurut survei, pemilik bisnis membutuhkan $100.000 hingga $185.000 untuk membangun aplikasi dengan fitur kompleks seperti Uber.

UpCity melakukan penyelaman lebih dalam untuk memperkirakan anggaran pengembangan aplikasi untuk setiap fase. Menurut laporan survei mereka, Anda memerlukan hingga $1500 untuk tahap perencanaan, $15.000 untuk tahap desain, $5.000 untuk membangun fitur seperti pemberitahuan push, dan $10.000 untuk pengujian dan pemeliharaan aplikasi.

Menurut survei oleh eMarketer, 90% orang suka menggunakan aplikasi di ponsel mereka. Akan ada saatnya penggunaan perangkat seluler akan menjadi 4 jam sehari, dan orang akan menghabiskan 88% dari waktu ini untuk aplikasi seluler.

Menurut penelitian Statista, 66% orang suka mengunduh aplikasi game dari App Store. Selain itu, 95% orang suka mengunduh aplikasi untuk perpesanan dan komunikasi.

Jadi, survei iklan penelitian oleh perusahaan papan atas menunjukkan bahwa perusahaan pengembang aplikasi akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Biaya rata-rata untuk mengembangkan aplikasi akan bergantung pada jenis aplikasi dan fitur-fiturnya.

Lebih lanjut dalam artikel ini, kami akan mengungkap faktor utama yang memengaruhi biaya pengembangan aplikasi.

Faktor yang mempengaruhi biaya

Pertama, ketika Anda mulai membuat aplikasi, Anda perlu menjalankan analisis bisnis yang mendalam untuk menentukan audiens target, pesaing, dan tim pengembangan aplikasi Anda. "Berapa biaya untuk mengembangkan aplikasi seluler" adalah perhatian utama Anda saat Anda mulai membuat aplikasi. Selain itu, Anda mungkin khawatir tentang fitur untuk menentukan biaya pengembangan aplikasi seluler. Terakhir, Anda khawatir tentang mempekerjakan pengembang aplikasi dari salah satu perusahaan pengembang aplikasi teratas untuk mengurangi biaya layanan lainnya. Jadi, kami telah menyoroti semua kekhawatiran Anda tentang biaya pengembangan aplikasi. Pertama, kami akan menampilkan faktor teratas untuk menentukan biaya akhir pengembangan aplikasi.

Kompleksitas aplikasi

Kompleksitas aplikasi adalah faktor utama yang memengaruhi biaya proyek pengembangan aplikasi. Jika Anda ingin membuat aplikasi dasar dengan fitur sederhana, itu akan membutuhkan lebih sedikit waktu dan biaya untuk pengembangan aplikasi. Untuk menentukan waktu pengembangan aplikasi, Anda perlu mengklarifikasi skala pekerjaan Anda di masa depan. Tingkat kerumitan pembuatan aplikasi akan meningkat dengan penambahan fitur dan integrasi lanjutan. Di sini kita membahas rincian kompleksitas aplikasi untuk perkiraan biaya pengembangan aplikasi. Mari kita mulai:

Aplikasi sederhana

Aplikasi sederhana adalah aplikasi yang membutuhkan fungsionalitas dan fitur sederhana. Aplikasi sederhana memiliki fitur dasar dengan desain aplikasi yang ramping. Contoh aplikasi sederhana adalah kalender. Membuat aplikasi dengan fitur dasar tidak memerlukan fitur dan platform lanjutan. Jadi, biaya mengembangkan aplikasi dengan fitur sederhana cukup rendah.

Aplikasi tingkat menengah

Mengembangkan aplikasi dengan beberapa fitur lanjutan berada di bawah kategori aplikasi tingkat menengah. Aplikasi tingkat menengah memiliki beberapa fitur lanjutan untuk ditawarkan. Ini adalah aplikasi untuk bisnis Anda yang memerlukan integrasi API tingkat lanjut dan lebih banyak layar dengan AI khusus . Jadi, biaya aplikasi dengan beberapa fitur lanjutan lebih tinggi daripada biaya mengembangkan aplikasi dengan fitur sederhana.

Aplikasi kompleks

Autor - Kajetan Iżycki/Sumber Gambar - Dribbble

Aplikasi yang kompleks memiliki fitur yang lebih canggih dan kompleks serta integrasi lintas platform yang memerlukan sinkronisasi waktu nyata. Biaya pembuatan aplikasi dengan fitur yang lebih canggih lebih tinggi daripada semua jenis lainnya. Contoh aplikasi kompleks adalah chatbot dan aplikasi video yang digunakan untuk komunikasi waktu nyata.

Terlepas dari faktor-faktor ini, jenis kompleksitas aplikasi juga membantu menentukan anggaran aplikasi. Mari kita mengungkap:

1. Kompleksitas aplikasi sederhana

Kompleksitas aplikasi sederhana menawarkan fitur dasar tanpa penyimpanan data dan tidak mendukung lintas platform. Anda mungkin bertanya-tanya tentang fitur dasar yang dapat dimiliki aplikasi sederhana di dalamnya. Kami meluncurkan fitur dasar ini. Mari kita lihat gambarannya:

Tombol masuk

tombol daftar

Opsi untuk pembuatan dan pengeditan profil

Pesan

Dasbor

Mencari

Pemberitahuan push

Fitur yang disebutkan di atas akan menentukan biaya pengembangan perangkat lunak. Contoh aplikasi sederhana adalah kalkulator, pelacak waktu, dan aplikasi sosial.

2. Kompleksitas aplikasi dasar

Membuat pesawat selalu membutuhkan biaya tinggi. Penyebabnya adalah perbedaan fitur. Demikian pula, menambahkan lebih banyak fitur ke aplikasi akan meningkatkan biaya pengembangan aplikasi. Membuat aplikasi dengan database dan integrasi API terletak di bawah kompleksitas aplikasi dasar dan memiliki harga pengembangan aplikasi yang tinggi. Dalam aplikasi seluler ini, Anda perlu menambahkan beberapa fitur tambahan yang akan menambah biaya lebih untuk membuat aplikasi. Fitur dari aplikasi seluler ini meliputi:;

Opsi pembelian dalam aplikasi

Mekanisme pembayaran

Integrasi media sosial dan API

GPS

Protokol Keamanan

Pemberitahuan push

Selain itu, aplikasi ini menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk penggunaan dan aksesibilitas yang lebih baik. Aplikasi mobile ini membutuhkan mekanisme penyimpanan untuk database dan sinkronisasi. Untuk membangun aplikasi jenis ini, Anda perlu memahami audiens target Anda untuk memperkirakan biaya pengembangan aplikasi. Jadi, semakin tinggi kompleksitas aplikasi akan meningkatkan biaya pembuatan aplikasi. Contoh aplikasi dengan kompleksitas tinggi adalah aplikasi makanan atau taksi.

3. Kompleksitas aplikasi yang tinggi

Biaya pengembangan aplikasi akan meningkat dengan penambahan fitur yang kompleks. Aplikasi kompleks mencakup aplikasi rentang tinggi untuk operasi bisnis yang kompleks. Sebagian besar bisnis memerlukan pengembangan perangkat lunak dengan fitur khusus dan integrasi lintas platform. Aplikasi rentang tinggi ini paling cocok jika Anda ingin membuat sistem lama dengan biaya pengembangan aplikasi yang tinggi. Saat mengembangkan aplikasi yang kompleks, biaya rata-rata untuk membuat aplikasi bisa melebihi ekspektasi Anda. Mari kita lihat mengapa biaya aplikasi ini meningkat:

Sinkronisasi data lanjutan untuk beberapa perangkat

Fitur khusus

Mengalir

Opsi panggilan video

Perpesanan

Mengembangkan aplikasi seluler yang sedemikian kompleks memerlukan perencanaan dan penelitian yang ekstensif untuk perkiraan biaya. Selain itu, biaya pengembangan aplikasi lebih tinggi saat menambahkan dasbor dan database. Biaya rata-rata untuk proyek aplikasi yang kompleks akan meningkat karena keterlibatan ekstensif pengembang aplikasi.

Alasannya adalah bahwa aplikasi ini memerlukan fitur khusus, dan pengembang aplikasi menginvestasikan banyak waktu dalam menulis kode khusus untuk pengembangan perangkat lunak khusus. Jadi, pengembangan perangkat lunak khusus merasa sulit untuk menentukan perkiraan biaya aplikasi seluler. Contoh aplikasi kompleks adalah perangkat lunak tingkat perusahaan, aplikasi perdagangan, dan game.

Penulis - Bogdan Nikitin/Sumber Gambar - Dribbble

Kompleksitas desain aplikasi

Jadi, faktor kedua dalam biaya pengembangan aplikasi adalah kompleksitas desain aplikasi seluler Android dan iOS.

Tahap desain adalah tahap penting dari pengembangan perangkat lunak, dan memainkan peran penting dalam perkiraan biaya proyek. Anda tidak dapat memperkirakan biaya pengembangan aplikasi tanpa menentukan desain aplikasi. Desain aplikasi meningkatkan biaya aplikasi seperti halnya menambahkan lebih banyak fitur.

Demikian pula, biaya pengembangan aplikasi akan ditentukan sebelumnya jika Anda ingin menggunakan template bawaan. Tetapi menggunakan pengembangan desain khusus akan meningkatkan biaya pengembangan aplikasi seluler.

Sebelum memilih desain aplikasi, Anda perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

Berikan pengalaman pengguna yang lebih baik

Antarmuka pengguna menentukan fungsionalitas aplikasi android. Jika Anda ingin membuat antarmuka pengguna yang interaktif, praktik terbaik adalah membuat sketsa layar di atas kertas atau perangkat lunak desain. Pada akhirnya, desain aplikasi akan membantu Anda menentukan anggaran pengembangan aplikasi. Saat Anda merencanakan pengembangan perangkat lunak, tujuan akhir Anda adalah membuat aplikasi yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik . Jadi, membuat desain UX/UI yang memenuhi kebutuhan audiens target Anda sangat penting.

Selain itu, biaya rata-rata pengembangan aplikasi bervariasi dengan pemilihan elemen desain. Elemen desain berdampak langsung pada anggaran pengembangan aplikasi, seperti posisi tombol, skema warna , dan pola mata berikut .

Visual dan Antarmuka Pengguna (UI)

Ada banyak hal penting yang perlu dipertimbangkan tentang desain aplikasi. Namun, User Interface (UI) dan visual memainkan peran penting dalam membuat aplikasi lebih menarik bagi pemirsa. Penggunaan visual ini dapat membantu Anda memperkirakan biaya pengembangan aplikasi rata-rata. Selain itu, ini juga membantu dalam memperkirakan biaya desain MVP . Jika Anda memilih desain aplikasi yang lebih baik, ini akan membantu Anda membuat aplikasi yang dapat menarik perhatian audiens target Anda.

Pada akhirnya, Anda akan dapat mencapai sasaran aplikasi Anda tentang keterlibatan pengguna, rasio konversi tinggi, dan informasi. Selain itu, jenis aplikasi juga berperan dalam memperkirakan anggaran pengembangan aplikasi. Alasannya adalah bahwa jenis aplikasi yang berbeda menggunakan solusi desain yang unik. Sama seperti faktor lainnya, kami sama-sama menekankan desain aplikasi untuk memperkirakan biaya rata-rata pengembangan aplikasi. Elemen desain aplikasi mencakup tata letak, skema warna, elemen, bentuk, tipografi, dan banyak lagi.

Pencitraan merek aplikasi

Pernahkah Anda memikirkan Apple, Nike, McDonald, dan Reebok? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Merek dengan nilai akan menjadi jawaban Anda. Tidak diragukan lagi, semua merek ini memiliki nilai dan berdiri tinggi di antara para pesaingnya. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa merek-merek ini keluar. Alasannya adalah bahwa mereka telah berinvestasi dalam branding. Hal yang sama terjadi ketika Anda mengembangkan aplikasi seluler.

Awalnya, Anda mungkin tidak berinvestasi dalam branding karena anggaran pengembangan aplikasi yang meningkat. Namun untuk meningkatkan nilai merek aplikasi Anda, pencitraan merek sangat penting untuk model bisnis Anda. Jadi, menambahkan branding ke proses pengembangan aplikasi Anda tidak dapat dihindari untuk memenangkan lebih banyak audiens.

Namun, biaya aplikasi untuk membangun aplikasi akan sangat bergantung pada branding aplikasi, jadi Anda perlu mempertimbangkannya di awal untuk memperkirakan biaya pengembangan aplikasi. Setelah mengetahui audiens target Anda, Anda dapat merencanakan untuk mempromosikan aplikasi Anda melalui branding. Misalnya, Anda dapat memulai dengan membuat logo aplikasi dan taktik pemasaran lainnya.

Copywriting

Saat memperkirakan biaya pengembangan aplikasi, Anda perlu menambahkan biaya copywriting ke total biaya. Copywriting adalah menulis salinan yang memaksa lebih banyak pengguna untuk menggunakan aplikasi Anda. Salinan yang baik dan desain yang ramah pengguna adalah kombinasi yang sangat baik untuk kesuksesan aplikasi bisnis Anda . Namun, Anda perlu memahami bahwa salinan aplikasi yang baik membutuhkan biaya lebih tinggi.

Untuk mendapatkan gambaran tentang berapa biaya untuk menulis salinan yang berdampak dalam proses pengembangan, Anda dapat meminta pengembang aplikasi Anda untuk memilih seorang copywriter atau mempekerjakan diri Anda sendiri. Memilih copywriter dan mengetahui tingkat penulisan akan membantu Anda memperkirakan biaya pengembangan aplikasi. Kami menyarankan Anda memilih penulis dari kumpulan penulis global yang menyediakan solusi penulisan hemat biaya. Fakta nyata adalah bahwa mempekerjakan seorang penulis dari negara asal akan menambah lebih banyak biaya aplikasi dari proses pengembangan. Contoh copywriting termasuk halaman arahan situs web, email , dan penulisan buletin.

Platform Aplikasi

Sejauh ini, kita telah membahas berapa biaya untuk membuat aplikasi berdasarkan kompleksitas dan desain aplikasi. Sekarang, kami mengungkap dampak platform aplikasi pada biaya aplikasi.

Untuk memutuskan platform aplikasi, Anda perlu mempertimbangkan dua tips:

Buat aplikasi hibrida

Aplikasi hybrid atau lintas platform adalah aplikasi seluler yang akan menjadi aplikasi iOS atau Android. Pada fase perencanaan, perhatian utama Anda adalah memutuskan platform aplikasi untuk memperkirakan biaya pengembangan aplikasi. Sebelum memutuskan satu platform, pertimbangkan pangsa pasar Anda, fragmentasi perangkat, dan di mana-mana. Semua faktor ini bergantung pada target pasar Anda dan membantu memperkirakan biaya aplikasi. Sebelum memilih platform untuk aplikasi Anda, Anda perlu mencari tahu skenario di mana aplikasi Android lebih banyak digunakan daripada aplikasi iOS, dan hal yang sama berlaku untuk perangkat iOS.

Meskipun kedua platform memiliki proses pengembangan aplikasi yang sama, berapa biaya yang Anda keluarkan untuk membangun aplikasi seluler berbeda. Jadi, biaya pengembangan aplikasi untuk kedua platform berbeda-beda. Manfaat aplikasi lintas platform adalah menjalankan operasi khusus platformnya dengan lancar di semua perangkat. Mengembangkan aplikasi yang mendukung lintas platform dapat membantu Anda memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan menjawab berapa biaya untuk membangun aplikasi. Hal yang mencolok adalah biaya aplikasi untuk pengembangan aplikasi asli lebih tinggi daripada yang hibrida pada tahun 2022. Alasannya adalah Anda perlu menyewa pengembang aplikasi ganda untuk membangun dua aplikasi.

Buat aplikasi asli

Berlawanan dengan aplikasi hybrid atau lintas platform, aplikasi asli hanya mendukung satu platform, baik Android atau iOS. Jadi, jika Anda berencana membuat aplikasi untuk kedua platform, Anda akan mempekerjakan dua tim pengembangan. Karena Anda akan mempekerjakan pengembang aplikasi yang berbeda untuk kedua platform, biaya pengembangan aplikasi akan berlipat ganda. Anda mungkin bertanya-tanya tentang biaya aplikasi untuk iPhone atau ponsel Android.

Jawabannya adalah bahwa biaya aplikasi untuk membangun aplikasi untuk kedua platform adalah sama, terlepas dari Kit Pengembangan Perangkat Lunak (SDK), kerangka kerja, dan basis data yang berbeda. Kami harap Anda memahami dengan jelas tentang faktor-faktor yang memengaruhi berapa biaya untuk membangun aplikasi.

Biaya pemeliharaan aplikasi

Pemeliharaan aplikasi adalah faktor penting yang dapat membantu Anda memperkirakan biaya aplikasi. Sesuai survei oleh organisasi teratas, biaya pemeliharaan aplikasi 20% dari keseluruhan biaya proyek pengembangan aplikasi.;Anda mungkin bertanya-tanya tentang hal-hal yang termasuk dalam pemeliharaan aplikasi yang menambah lebih banyak biaya pengembangan aplikasi. Mari kita mulai:

Hosting Aplikasi

Hosting aplikasi adalah sumber penyimpanan data di server. Jadi, Anda mungkin harus mempertimbangkan perkiraan biaya untuk hosting, yang mungkin $800-$4000 per tahun.

Analisis Aplikasi

Setelah Anda meluncurkan aplikasi seluler , langkah selanjutnya adalah melacak kinerjanya. Untuk tujuan ini, Anda dapat masuk ke platform analitik apa pun, tetapi Anda tidak akan dapat menghitung biaya layanan sebelumnya. Pasalnya, banderol harganya bervariasi tergantung jumlah pengguna aplikasi.

Pemasaran Aplikasi

Biaya pemasaran aplikasi bergantung pada alat dan platform yang Anda gunakan. Perkiraan anggaran pengembangan aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi iOS berharga $3,6 untuk setiap pemasangan dan aplikasi Android berharga $1,22.

Pembaruan Aplikasi

Biaya modifikasi bergantung pada sifat perubahan yang Anda tambahkan ke aplikasi Anda. Katakanlah Anda memperbaiki minimal di aplikasi Anda, dan biayanya lebih murah daripada menambahkan fitur. Biaya perbaikan bug $2000 sementara menambahkan fitur biaya lebih dari $6000 dalam pengembangan aplikasi.

Gaji tim pengembangan aplikasi

Terlepas dari faktor-faktor ini, biaya proyek pengembangan aplikasi sangat bergantung pada biaya perekrutan tim pengembangan aplikasi. Personil untuk mengembangkan aplikasi seluler untuk bisnis Anda dapat mencakup:

Pengembang UI/UX

Manajer proyek

Pengembang Android atau iOS

Pengembang Frontend

Pengembang Backend

Insinyur Jaminan Kualitas (QA)

Mempekerjakan pakar ini dapat membantu Anda memperkirakan biaya aplikasi. Pengembang aplikasi secara kolaboratif bekerja dengan manajer proyek untuk manajemen proyek secara keseluruhan dan memastikan untuk mengembangkan aplikasi dengan jaminan kualitas.

Waktu untuk membuat aplikasi sangat penting dalam memperkirakan anggaran pengembangan perangkat lunak. Di sini, kita akan membahas bagaimana jangka waktu proyek aplikasi secara langsung memengaruhi anggaran aplikasi. Pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi sederhana membutuhkan waktu 2 hingga 4 bulan. Proses pengembangan aplikasi untuk aplikasi tingkat menengah membutuhkan waktu 6-10 bulan, dan durasi pengembangan aplikasi seluler yang kompleks membutuhkan waktu satu tahun. Jadi, cakupan proyek, personel, dan waktu dapat membantu Anda memperkirakan biaya pengembangan aplikasi rata-rata.

Selain itu, Anda dapat melakukan perincian biaya pengembangan aplikasi untuk memperkirakan biaya pengembangan aplikasi. Alasannya adalah perincian biaya pengembangan aplikasi menangani setiap faktor yang memengaruhi biaya pengembangan aplikasi.

Berapa biaya untuk membuat aplikasi iOS atau Android di AS, Eropa, Jepang, dan Korea?

Anda mungkin khawatir tentang berapa biaya untuk membangun aplikasi seluler di berbagai lokasi. Jawabannya adalah anggaran aplikasi bervariasi menurut lokasi. Jadi, kami akan membahas biaya aplikasi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Korea. Jika Anda mencari solusi aplikasi yang lebih murah, maka biaya pengembangan aplikasi di Eropa Timur di bawah $50/jam.

Setelah India, Eropa Timur menyediakan solusi aplikasi dengan harga aplikasi ekonomis karena biaya aplikasi seluler di sana rendah. Jika Anda ingin mengalihdayakan layanan pengembang aplikasi luar negeri, Anda akan mendapatkan aplikasi seluler berkualitas dengan tarif per jam yang lebih murah. Namun tantangan yang mungkin Anda hadapi adalah kendala bahasa yang menghalangi komunikasi yang efektif dengan tim pengembangan aplikasi Anda.

Anda mungkin terkejut setelah mengetahui bahwa biaya pengembangan aplikasi per jam di AS lebih tinggi daripada di negara lain. Anda harus membayar $150/jam jika Anda menyewa pengembang aplikasi dari AS. Praktik terbaik untuk solusi aplikasi yang efektif adalah dengan menyewa pengembang aplikasi asli yang dengannya Anda dapat berkomunikasi secara tatap muka.

Tetapi mempekerjakan pengembang asli mungkin memiliki biaya tinggi untuk aplikasi seluler. Biaya ini cukup tinggi, bukan? Jadi, daripada menyewa pengembang aplikasi, kami sarankan Anda menggunakan platform pengembangan aplikasi tanpa kode seperti AppMaster untuk membuat aplikasi dengan harga terjangkau. Platform tanpa kode ini memiliki anggaran aplikasi yang rendah dan memberikan solusi aplikasi yang cepat.

Biaya pengembangan aplikasi berdasarkan jenis

Jenis aplikasi memengaruhi biaya rata-rata pengembangan aplikasi. Di sini kita akan membahas jenis aplikasi populer dan biaya rata-rata untuk membuatnya. Jadi, Anda sudah siap untuk memperkirakan biaya pembuatan aplikasi seluler berdasarkan jenis aplikasi. Mari kita mulai:

1. Aplikasi dasar

Jika pengembang aplikasi mengembangkan aplikasi seluler dengan fitur dasar, itu terletak di bawah aplikasi dasar dan merupakan solusi termurah. Contoh aplikasi seluler dasar adalah kalkulator, aplikasi do-to, aplikasi kuis, dan game kecil yang mudah dikembangkan. Jenis aplikasi ini tidak memerlukan koneksi internet atau pengembangan backend. Selain itu, dibutuhkan satu bulan untuk mengembangkan aplikasi seluler. Hal yang mencolok adalah bahwa aplikasi seluler ini tidak sedang hype akhir-akhir ini. Biaya aplikasi untuk ini adalah $10.000 – 15.000.

2. Aplikasi berbasis data

Seperti namanya, aplikasi berbasis data mengumpulkan dan menafsirkan informasi dan memberikan hasil berdasarkan data yang dikumpulkan. Contoh aplikasi berbasis data adalah aplikasi prakiraan cuaca, kalender, dan peta. Saat ini, aplikasi seluler ini memiliki penggunaan yang terbatas, dan banyak bisnis menggunakannya sebagai produk sampingan. Anda mungkin bertanya-tanya berapa biaya untuk mengembangkan aplikasi seluler yang memproses data. Jadi, proyek pengembangan aplikasi untuk aplikasi berbasis data dapat menghabiskan biaya $15.000 – $20.000.

3. Aplikasi yang Dipersonalisasi

Aplikasi yang dipersonalisasi memerlukan data pengguna untuk mengakses aplikasi seluler. Contoh aplikasi yang dipersonalisasi adalah aplikasi loyalitas merek. Aplikasi seluler ini mengumpulkan data pengguna, menyimpannya, dan berbagi informasi di beberapa perangkat. Jenis biaya pengembangan aplikasi seluler ini lebih tinggi daripada biaya pengembangan aplikasi rata-rata. Biaya pengembangan aplikasi untuk aplikasi yang dipersonalisasi adalah $40.000 – $80.000.

4. Aplikasi jejaring sosial

Autor - Tushar/Sumber Gambar - Dribbble

Seperti namanya, aplikasi jejaring sosial membantu pengguna dalam membangun koneksi sosial. Contoh terbaik dari aplikasi media sosial adalah Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dll. Karena aplikasi media sosial memungkinkan jutaan pengguna untuk berinteraksi, maka biaya pengembangan aplikasi untuk proyek pengembangan aplikasi skala besar ini tinggi.

Untuk membangun aplikasi jenis ini, Anda perlu menginvestasikan harga tinggi untuk backenpengembangan. Saat merencanakan untuk mengembangkan aplikasi sosial, Anda mungkin khawatir tentang berapa biaya untuk mengembangkan aplikasi untuk membangun jaringan sosial. Jadi, biaya untuk membangun aplikasi untuk membangun jaringan sosial adalah $60.000 – $300.000.

5.aplikasi eCommerce

Aplikasi eCommerce lebih kompleks dan memerlukan fitur lanjutan seperti katalog, deskripsi produk, interaksi pengguna, dan opsi harga. Contoh terbaik aplikasi seluler eCommerce adalah Shopify, Amazon, Eastbay, dan pasar lainnya. Anda mungkin khawatir tentang perkiraan biaya untuk membangun aplikasi untuk eCommerce. Anggaran pengembangan aplikasi untuk membangun aplikasi eCommerce kecil adalah $60.000 – $300.000.

6. Aplikasi sesuai permintaan

Autor - Daria Kravets/Sumber Gambar - Dribbble

Aplikasi layanan sesuai permintaan menjembatani kesenjangan antara layanan dan kebutuhan pengguna. Contoh terbaik dari aplikasi layanan sesuai permintaan adalah Uber dan Grubhub, yang memungkinkan penyedia layanan berkomunikasi dengan pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Aplikasi layanan ini adalah kombinasi dari aplikasi sosial dan eCommerce. Anda mungkin khawatir tentang berapa biaya untuk membuat aplikasi untuk layanan sesuai permintaan. Jadi, anggaran aplikasi untuk aplikasi layanan sesuai permintaan mencapai $150.000.

7. Aplikasi pasar

Aplikasi marketplace adalah jenis aplikasi tempat Anda dapat membantu pengguna mendapatkan layanan pilihan mereka. Contoh terbaik dari aplikasi marketplace adalah Fiverr, TripAdvisor, dan Freelacer.com. Aplikasi seluler ini menggabungkan fitur layanan sesuai permintaan dan aplikasi eCommerce. Jika Anda telah merencanakan untuk membangun aplikasi untuk pasar, maka Anda perlu memperkirakan biaya aplikasi. Anggaran pengembangan aplikasi untuk aplikasi ini adalah $150.000 – $300.000.

Proses pengembangan aplikasi

Kami harap Anda memahami dengan jelas bagaimana jenis aplikasi dapat memengaruhi biaya pengembangan aplikasi. Setelah menelusuri jenis aplikasi, Anda mungkin bertanya-tanya tentang perkiraan biaya untuk mengembangkan aplikasi untuk startup Anda. Sebelum menentukan angka untuk biaya aplikasi, Anda perlu merinci biaya pengembangan aplikasi dengan langkah-langkah yang terlibat dalam proses pengembangan aplikasi. Kami memperkenalkan langkah-langkah untuk proses pengembangan aplikasi untuk memperkirakan biaya pengembangan aplikasi. Mari gali lebih dalam empat langkah teratas untuk estimasi biaya:

Langkah 1: Perincian Proyek

Langkah pertama untuk memperkirakan anggaran aplikasi adalah dengan membagi proyek pengembangan aplikasi menjadi tugas-tugas kecil dan layak. Setelah perincian proyek, tetapkan tugas ini kepada anggota tim yang terlibat dalam tim pengembangan aplikasi. Penugasan tugas kepada anggota tim adalah tanggung jawab pengembang aplikasi Anda. Selain itu, langkah-langkah ini juga memerlukan pelacakan durasi dan tingkat penyelesaian tugas per jam. Selain penetapan tugas, langkah ini juga melibatkan perencanaan kapasitas untuk memastikan ketersediaan anggota tim yang kompeten untuk penyelesaian tugas. Jadi, Anda dapat merekrut pengembang aplikasi dan pakar QA berdasarkan sifat proyek pengembangan aplikasi Anda. Untuk mengurangi biaya pengembangan aplikasi, kami sarankan Anda menyewa pekerja lepas atau mencoba platform tanpa kode seperti AppMaster.

Langkah 2: Gunakan metode estimasi untuk perhitungan biaya

Ada beberapa metode estimasi yang tersedia untuk membantu dalam menghitung biaya pengembangan aplikasi. Kami memperkenalkan tiga metode estimasi teratas yang dapat membantu Anda dalam estimasi biaya rata-rata untuk aplikasi seluler Anda.

Metode 1: Metode estimasi biaya Ballpark;

Ballpark adalah metode estimasi yang banyak digunakan untuk menghitung rata-rata biaya pengembangan aplikasi. Metode ini menghitung biaya rata-rata berdasarkan pengalaman dan asumsi. Jadi, Anda bisa mendapatkan gambaran kasar tentang biaya aplikasi menggunakan metode ini, tetapi mungkin tidak memberikan angka pasti untuk mengembangkan aplikasi. Untuk estimasi rata-rata, Anda bisa mendapatkan layanan dari pengembang aplikasi berpengalaman dari perusahaan perangkat lunak terkenal.

Metode 2: Metode estimasi biaya berbasis parameter

Metode kedua untuk memperkirakan biaya pengembangan aplikasi adalah metode berbasis parameter. Berlawanan dengan metode rata-rata, parameter menggunakan data aktual dengan data sebelumnya untuk estimasi biaya. Metode ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama tetapi memberikan perkiraan biaya yang lebih otentik untuk proyek pengembangan aplikasi.

Metode 3: Metode estimasi biaya tiga titik

Metode estimasi biaya tiga titik adalah metode terbaik dan juga mempertimbangkan analisis risiko. Dengan menggunakan metode ini, pengembang aplikasi Anda dapat memperkirakan biaya rata-rata untuk skenario terbaik, terburuk, dan nyata. Nilai biaya terburuk menggabungkan semua ketidakpastian dan risiko dalam skenario terburuk. Untuk skenario kasus terbaik, metode estimasi biaya ini memberikan biaya rendah dan mengasumsikan bahwa proyek berjalan dengan lancar. Tapi, kasus sebenarnya terletak di antara kasus terbaik dan terburuk.

Langkah 3: Lacak anggaran pengembangan aplikasi

Setelah proyek pengembangan aplikasi dimulai, Anda perlu melacak semua pengeluaran dalam anggaran pengembangan aplikasi. Untuk tujuan ini, Anda dapat menggunakan perangkat lunak pelacakan biaya yang akan memantau pengeluaran Anda dan membantu Anda dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Jika Anda ingin fokus 100% bergantung pada perusahaan pengembangan aplikasi, manajer proyek Anda akan bertanggung jawab untuk melacak biaya pengembangan aplikasi.

Langkah 4: Garis waktu untuk mengembangkan aplikasi

Berapa banyak waktu yang dibutuhkan pengembang aplikasi untuk membangun aplikasi adalah langkah penting dalam memperkirakan biaya rata-rata pengembangan aplikasi. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pemilik bisnis kepada perusahaan pengembang aplikasi. Jawaban yang diberikan oleh perusahaan pengembangan aplikasi adalah bahwa biaya pengembangan aplikasi sangat bergantung pada jenis aplikasi yang ingin Anda buat dan sumber daya yang tersedia.

Jika Anda menginginkan aplikasi untuk bisnis Anda dalam waktu singkat, Anda dapat mencari bantuan dari dua pengembang tim pengembangan aplikasi. Mempekerjakan dua pengembang aplikasi akan membantu Anda menyelesaikan proyek aplikasi Anda dalam waktu singkat karena mereka akan membagi tugas aplikasi. Jadi, waktu untuk menyelesaikan proyek aplikasi Anda sangat bergantung pada kompleksitas aplikasi.

Saatnya mengembangkan aplikasi berdasarkan kompleksitas aplikasi

Anda mungkin bertanya-tanya tentang waktu untuk membuat aplikasi. Jadi, waktu untuk pengembangan aplikasi seluler sangat tergantung pada kompleksitas aplikasi. Mari mengungkap berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengembangan aplikasi aplikasi dengan kompleksitas yang berbeda:

Jika Anda ingin membangun aplikasi seperti MVP, itu bisa memakan waktu 2-3 minggu. Pada saat yang sama, aplikasi dengan fitur dasar dapat memakan waktu satu bulan. Pada saat yang sama, aplikasi tingkat perusahaan, aplikasi konsumen, dan peta membutuhkan waktu 2-3 bulan.

Selain itu, aplikasi sesuai permintaan membutuhkan waktu lebih dari empat bulan untuk diselesaikan. Setelah melalui waktu untuk membangun aplikasi, Anda mungkin bertanya-tanya tentang pengaruh waktu terhadap biaya pengembangan aplikasi. Jika aplikasi membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan, biaya pengembangannya akan lebih tinggi. Jadi, yang Anda butuhkan hanyalah menggunakan cara untuk mengurangi biaya pengembangan aplikasi .

Membuat aplikasi gratis

Sejauh ini, Anda telah melalui semua faktor yang memengaruhi biaya pengembangan aplikasi. Tetapi jika Anda baru memulai bisnis, Anda mungkin mencari sumber untuk membuat aplikasi secara gratis daripada membuat kontrak dengan perusahaan pengembang aplikasi. Jadi, kabar terbaik untuk Anda adalah Anda dapat membuat aplikasi tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Menarik, bukan?

Dalam beberapa tahun terakhir, platform pengembangan aplikasi tanpa kode telah mendapatkan perhatian besar dan terus berkembang untuk mengubah ide-ide banyak startup menjadi kenyataan. Jadi, jika Anda ingin mengubah ide Anda menjadi kenyataan secara gratis, kami sarankan Anda mencoba AppMaster. AppMaster adalah platform tanpa kode populer yang memungkinkan pemilik usaha kecil membuat aplikasi secara gratis.

Pikiran Akhir

Setelah melalui panduan terperinci kami tentang estimasi biaya pengembangan aplikasi, kami harap Anda memahami dengan jelas faktor-faktor yang memengaruhi anggaran aplikasi. Setelah meninjau semua faktor yang mempengaruhi biaya, Anda perlu menggunakan cara untuk mengurangi biaya pengembangan aplikasi seluler. Sebagai pemilik bisnis baru, Anda mungkin tidak berinvestasi terlalu banyak saat berencana membangun aplikasi untuk bisnis Anda.

Untuk mengurangi biaya pengembangan aplikasi, kami sarankan Anda mencoba AppMaster daripada membuat kontrak dengan perusahaan pengembang aplikasi. AppMaster adalah platform tanpa kode populer yang membantu pemilik bisnis baru membuat aplikasi dengan memangkas biaya menyewa pengembang aplikasi. Selain itu, keindahan menggunakan platform tanpa kode ini adalah menyediakan kode sumbernya. Jadi, cobalah alat pengembangan aplikasi yang luar biasa ini dan kurangi anggaran pengembangan aplikasi.