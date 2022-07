API (App Programming Interface) é um programa de software de interface que ajuda a interagir com outro software como uma interface de utilizador (UI). É o principal ponto de entrada para um website e uma aplicação, incluindo a integração de terceiros, facilitando a vida aos programadores. Este artigo é para aqueles que estão a considerar a utilização de APIs nos seus projectos de codificação. Vejamos, o que são APIs?

As APIs fornecem uma forma de uma aplicação interagir umas com as outras. Por exemplo, uma aplicação poderia solicitar dados de outra e obter dados em troca. O componente API (Application Program Interface) também pode permitir a funcionalidade de uma aplicação, e a segunda aplicação pode utilizá-la. O World Wide Web Consortium (W3C) define uma API como "um conjunto de definições, protocolos e serviços de sub-rotinas para construir aplicações de software".

Como posso aprender a integração de API?

As APIs são utilizadas em todo o tipo de aplicações, desde pequenos projectos como projectos escolares até serviços globais de grande escala como o Google Maps ou o Facebook. Por exemplo, o famoso botão Tweet do Twitter é um serviço API que o código executável pode chamar e enviar um tweet em nome do utilizador (embora isto tenha mudado em versões recentes com a maioria das funcionalidades a fazerem parte da página).





Todos estão curiosos em conhecer estas características particulares das APIs e as suas funcionalidades. Para uma melhor compreensão, é necessário aprender as APIs a partir das suas características básicas. A documentação da interface de programação de aplicações é sempre a melhor, mas se tudo o que tem é um website W3C API, ainda pode descobrir muito - e rapidamente!

O W3C tem um ponto de entrada API, onde pode encontrar links para ferramentas, recursos, exemplos, e muitos outros itens valiosos. Se estiver em Windows ou Linux, o W3C tem uma ferramenta de documentação de serviço API online que lhe permite testar API e diferentes APIs. Existem também ferramentas baseadas em HTML5 e aplicações amigas do ambiente móvel. Para além do W3C, o Google tem alguns bons recursos:

O Google fornece muitas APIs para aceder a informações dos seus serviços. Uma dessas APIs é a API do Google Maps. Esta ferramenta é uma óptima forma de aprender sobre as APIs, uma vez que utiliza HTML e JavaScript, que deve ser familiar a qualquer pessoa que desenvolva uma aplicação web para empresas.

Vários passos envolvidos na aprendizagem da integração de APIs são:

Compreenda o que as APIs fazem.



Compreender os diferentes tipos de APIs.



Saiba mais sobre a W3C API e a Google API.



Identificar os serviços disponíveis que podem ser acedidos utilizando uma API.



Integrar as APIs para produzir um sistema ou programa funcional com o seu código e testar a API.



Aprender e compreender as ferramentas, linguagem de script, linguagens de programação, estruturas, e estilo de concepção para integrar o seu sistema com um já existente através da integração de API.



Tente implementar colecções necessárias para interagir com um serviço implementado através de uma API e aprenda a testar colecções de API no seu código, tais como JSON object model ou A<name>Object model, etc.



Como é que eu começo uma API?

Existe uma chave para a criação de uma API. Uma das mais fáceis é utilizar um serviço online. Muitos serviços online permitem-lhe desenvolver e testar a Interface de Programação de Aplicações gratuitamente ou a um custo muito reduzido. Um desses exemplos é o AppMaster sem código, uma plataforma excelente e muito fiável para a construção e execução de APIs. A especificação é fundamental para criar uma chave API enquanto a concebe e documenta. A especificação (ou especificação) dirá a outros programadores como utilizar a sua API e o que precisam de fazer para interagir com ela.

O que preciso de fazer para começar?

Vai precisar de alguns itens para começar com a sua API de teste:

Um nome de domínio

Um lugar para acolher o código, como GitHub ou SourceForge

Um servidor HTTP para que possa executar o seu código localmente

Em que língua deve ser escrito o meu API?

Não existem regras para a criação de uma chave API. Depende das suas necessidades, mas algumas escolhas comuns incluem:

PHP

Java

Rubi

Net

Qual é a vantagem de criar um API?

A criação da sua chave API permite-lhe manter o seu código organizado e versionar o seu trabalho. Faça uma aplicação interna para uma empresa ou instituição. Pode utilizá-la para fornecer um serviço a que outros empregados não podem aceder, a menos que recebam permissão específica para o visualizar. No entanto, muitos outros benefícios vêm com a chave para construir uma chave API do que a maioria das linguagens de programação.

Reduz a quantidade de código repetitivo necessário para criar a sua aplicação

Pode-se criar um ambiente de utilizador mais seguro, uma vez que apenas pessoas específicas podem aceder aos dados à sua discrição.

Pontos finais da API

Ospontos finais API são métodos específicos que um anunciante pode utilizar para interagir com a sua aplicação para extrair informação. Estes métodos podem incluir JSON, XML, e outros. Cada URL deve ter uma técnica que está a ser solicitada, tal como GET ou POST.





Utilização de Endpoints API

Um ponto final API é um local digital onde a API obtém pedido de recursos. Portanto, o endpoint é essencialmente um URL (Uniform Resource Locator) que fornece informações sobre recursos. Seguem-se alguns pontos importantes sobre as características do endpoint da API.

Defina e utilize o nome do URL do ponto final



Definir e utilizar o método HTTP



Definir o organismo de pedido e os seus parâmetros



Definir estratégia de autenticação, se necessário



Um parâmetro adicional é anexado a cada ponto final por conveniência. Tal como faria ao criar uma função em outras linguagens de programação, deve incluir os parâmetros ou estes parâmetros com o seu código-fonte, por isso não se esqueça de declarar os seus parâmetros ou parâmetros num ficheiro de cabeçalho no topo do seu código-fonte.



Qual é o ponto final da API?



O ponto final é um componente da API

O ponto final é a localização do recurso

API recupera recursos usando URLs de pontos finais

O ponto final é uma extremidade do canal de comunicação

O que é um API para um principiante?

Uma chave API para principiantes é um conjunto de métodos e funções que uma aplicação ou programa utiliza para comunicar com outra aplicação ou programa. São também conhecidos como "métodos" na ciência da computação.

Os utilizadores podem utilizar uma API para obter informações de outros programas, obter dados, e muito mais. Por exemplo, no mundo do iPhone, pode utilizar uma API disponível na sua aplicação para receber dados de outra aplicação, tais como as criadas pelo Facebook, Twitter, etc., através da App Store da Apple.

Seguem-se alguns dos diferentes tipos de APIs:

APIs baseadas em XML

Estes são também conhecidos como Web Services APIs e REST APIs (transferência representativa do estado). A única diferença entre as APIs baseadas em XML e as APIs de serviços Web é a sua sintaxe. As APIs baseadas em XML suportam todos os principais navegadores Web, incluindo Internet Explorer, Safari, Chrome, e Firefox em Windows, OSX, e Linux; Internet Explorer 9+ em Windows Phone e outros navegadores Web. - APIs RESTful s: Este é um tipo de API moderno. Utiliza menos largura de banda do que outros formatos como SOAP. NET.

SOAP APIs





Estes são tipos mais antigos para testar o API. Utiliza XML, mas tem a sua sintaxe. Os serviços Web são carregados e descarregados com HTTP como o protocolo. O HTTP é um dos protocolos mais utilizados na maioria dos dispositivos ligados à Internet, desde computadores a smartphones.

Chamadas de Procedimento Remoto (RPC)

As chamadas de procedimento remoto utilizam SOAP em cima de HTTP para comunicação entre o cliente e o servidor numa chave API. É uma forma relativamente nova de criar APIs. Inclui pontos finais remotos para o cliente enviar e receber detalhes e passar comandos.

Linguagem Generalizada de Modelação de Objectos (GOML): Este é um formato mais recente para a criação de APIs que não mantêm detalhes de pedidos anteriores. Em vez disso, o método é chamado uma função em outras linguagens de programação. A única desvantagem é que não tem um sistema de eventos, mas a Apple utilizou-o para fazer o "swoosh" no serviço de aplicação iPhone e Camera.

Integra-se com uma API?

Depois de ter descoberto, concebido e criado uma API para uma nova aplicação, o passo seguinte é integrar a aplicação no resto do seu sistema. Uma vez que o faça, é altura de começar a programação.

Antes de começar a integrar uma chave API no seu projecto, há duas coisas que tem de fazer:

Saiba como utilizar e criar os modelos de dados necessários.

Aprenda a trabalhar com todos os vários tipos de dados.



Uma vez que aprenda a fazer isto com sucesso, o passo seguinte é realmente começar a criar a sua aplicação para o projecto. Tem de considerar que tipo de informação pretende recolher e como a quer apresentar nos pontos finais da API.

Ao conceber o seu sistema, é essencial pensar sobre as informações necessárias e que tipo de relações existem entre elas.

Seguem-se alguns exemplos:

Criar um sistema online que rastreia o conteúdo de um website.

O sítio web tem vários artigos com títulos e autores (conjunto de dados).

O sítio Web tem miniaturas para cada artigo (conjunto de dados).

O utilizador selecciona um artigo a partir da página inicial (comando).

O comando passa pelo seu programa e solicita um artigo específico a partir da base de dados.

A API é fácil de aprender?

Se decidir construir uma aplicação utilizando uma chave API (Application Program Interface Key) como ponto de partida, então sim! Há uma nova aplicação todos os dias. Os pontos finais da API são concebidos e criados com uma complexidade crescente, tornando-os fáceis de utilizar e compreender. Com o número de APIs no mercado, é fácil para os programadores encontrar o que precisam.

Além disso, quando aprender a utilizar a sua API (Application Program Interface), a criação de uma aplicação com a mesma tecnologia será essencial. O desenvolvedor sem código da plataforma AppMaster é um exemplo de tal serviço para construir rapidamente a sua API. Os pontos finais da API são essenciais durante a aprendizagem da API (Interface de Programa de Aplicação). Os pontos finais da API são muitos e variados.

Os pontos finais da API são os métodos essenciais e valiosos ao integrar a API num projecto. Ao desenvolver uma chave API, tem de pensar em vários métodos, tais como criar, ler, actualizar e apagar (CRUD) juntamente com parâmetros. Tem de descrever todos estes parâmetros antes de trabalhar no seu projecto. Seguem-se alguns dos diferentes métodos que pode utilizar para interagir com os pontos finais da API:

GET

Este método é utilizado para recuperar dados a partir de um URL. É também utilizado para obter o conteúdo completo de uma página HTML numa API. Por exemplo, se quiser obter toda a informação sobre um determinado utilizador numa API, irá solicitar o seu perfil no servidor. O servidor devolverá então a resposta.

POST

Se quiser enviar dados de volta para o seu servidor e tê-los guardados, então este método é o que precisa. É utilizado para criar uma nova entrada na sua API. Para o fazer, especifique o tipo de pedido na sua API (por exemplo, um post no blog).

PUT

Este método é utilizado para actualizar dados numa base de dados. Numa API, se desejar alterar a informação numa determinada base de dados, utilizará este método. O servidor enviará então uma notificação dizendo se os dados foram actualizados com sucesso ou não.

DELETE

Este método remove uma entrada da sua base de dados. Para fazer este pedido, precisa de chamar o URL correspondente no seu programa API. Para compreender como estes métodos são executados pelo seu navegador, deve estudar os pontos finais API e API.

Posso criar a minha API?

Sim, pode criar a sua API a partir da vasta escolha de APIs disponíveis, e é fácil de criar uma nova. Tem de carregar o código para o GitHub ou descarregar um SDK multiplataforma e começar a desenvolver a sua API. Também se pode obter ajuda de uma plataforma bem conhecida, AppMaster, para criar a sua API.





Criar um tipo de dados ou filtro personalizado é também possível mas não necessário. Se quiser trabalhar com um tipo de dados único ou funcionalidade de filtro, então precisa de um Provedor de Identidade para fornecer esta funcionalidade aos seus clientes quando testar a API (Application Program Interface).

A aprendizagem é demorada e levará tempo a compreender o assunto sem instruções ou explicações adequadas. É precisamente aplicável ao desenvolvimento de API; por conseguinte, seria melhor verificar como outros programadores conceberam as suas APIs. Quando estiver familiarizado com o assunto, depois com o AppMaster, poderá começar a construir a sua aplicação Interface de Programa de Aplicação (API) para o seu projecto. Se quiser utilizar uma chave API existente, então vá em frente. Mas, se quiser criar a sua própria e pô-la ao corrente dos tempos, tente o AppMaster para desenvolver a aplicação para o seu negócio.

Com a ajuda de APIs, pode construir tantas aplicações quantas quiser. Além disso, pode começar a programar com qualquer linguagem de programação que satisfaça as suas necessidades. No entanto, como as APIs são construídas de forma muito diferente de outros tipos de programas, uma pessoa com experiência em programação deve começar a aprender o processo a partir do zero. AppMaster torna a tarefa de programação muito mais fácil e ajuda-o a criar uma aplicação mais fiável e criativa para o seu negócio.

Há muitos benefícios que podemos obter com o desenvolvimento de uma chave API. Para começar, a sua aplicação tornar-se-á mais atractiva para os seus utilizadores porque pode fornecer informação de recursos. Além disso, pode facilmente gerir melhor os seus dados porque uma aplicação pode aceder facilmente a eles em qualquer lugar. As questões de segurança relacionadas com o teste da API (Application Program Interface) também são resolvidas não tendo de enviar quaisquer dados sensíveis através da rede. Assegura que ninguém tem acesso ao API (Interface de Programa de Aplicação) de teste, o que de outra forma poderia causar problemas mais tarde.

Pensamentos finais

Os APIs podem ser muito úteis para o seu negócio porque enviam e recebem dados da nuvem e actuam como uma chave. É flexível para testar API (Application Program Interface), para que possa utilizá-los para criar uma aplicação com facilidade. Além disso, não é necessário que o seu serviço de aplicação móvel se ligue ao seu back-end, pois a sua API (Interface de Programa de Aplicação) fá-lo-á por si. Se quiser construir uma aplicação que recolha dados, comece a procurar desenvolver e testar as funcionalidades API (Interface de Programa Aplicativo) oferecidas pela AppMaster. AppMaster é uma plataforma destinada a ajudar as empresas a construir a sua API em minutos, sem qualquer experiência. O objectivo da plataforma é simplificar os processos de criação e teste da API num instante.

A plataforma fornece todas as funcionalidades chave para testar a API e desenvolver a execução da API. Depois de ter criado uma API (Application Program Interface), pode utilizá-la como ponto de partida para criar as suas aplicações. Depois disso, pode promover os seus serviços e obter mais clientes. Visite AppMaster para mais informações sobre aplicações sem código e desenvolvimento de API.