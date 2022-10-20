«Сколько стоит создание приложения» — это распространенный вопрос, который может прийти вам в голову, когда вы хотите воплотить идею своего приложения в реальность. Оценка стоимости приложения может помочь вам оптимизировать бюджет на процесс разработки. Допустим, вы покупаете автомобиль, и стоимость покупки автомобиля сильно зависит от элементов, которые вы хотите.

То же самое и со стоимостью разработки приложения, когда речь идет об экономичном создании приложения. Стоимость разработки приложения зависит от функций и других факторов, которые вы хотите добавить в свое приложение. Вам может быть интересно узнать точную стоимость проекта разработки приложения. Если да, не смотрите дальше! В этой статье мы обсудим детали оптимизации стоимости приложения для оценки стоимости разработки приложения. Давайте начнем:

Сколько стоит разработка приложения?

Когда вы планируете создать приложение, часто возникают вопросы о бюджете на разработку приложения. «Сколько стоит разработка приложения» — это самый распространенный вопрос, который вы можете задать, планируя создать приложение в 2022 году. Ответ на этот вопрос заключается в том, что стоимость разработки приложения зависит от функций, которые вы добавляете в него. приложение. Более того, есть и другие варианты оценки стоимости процесса разработки приложения . Подлинный способ получить оценку стоимости бюджета разработки приложения — связаться с разработчиком приложения из первоклассной компании-разработчика приложений.

Кроме того, вы можете использовать калькулятор бюджета, чтобы оценить стоимость процесса разработки приложения. Например, вы можете запросить у компании по разработке приложений оценку стоимости разработки пользовательских приложений без документации. Но если вы хотите ответить на свой вопрос о том, сколько стоит разработка приложения с помощью калькулятора, вам нужно включить несколько услуг по разработке приложений и время. Услуги и время, необходимые для оценки стоимости процесса разработки приложения, следующие:

Сложность дизайна и дизайн UI/UX для приложения

Процесс разработки приложения

Возможности и функции приложения, которые будут добавлены

Сложность функций приложения

Сторонняя интеграция в приложение

Выполнение стандартов безопасности в приложении для соответствия стандартам безопасности HIPAA или GDPR.

Количество разработчиков в команде разработчиков

Небольшое исследование данных

Чтобы получить представление о стоимости разработки мобильных приложений , вы можете просмотреть опросы и статистику ведущих организаций. В последние годы разработка мобильных приложений приобрела огромную популярность во всем мире, и эта шумиха является основным фактором, который помогает определить стоимость разработки мобильных приложений. По оценкам, в магазинах приложений для Android и iOS доступно более 7 миллионов мобильных приложений.

Эти статистические данные дают представление о росте приложений и компаний-разработчиков приложений. Различные опросы и исследования показывают интригующие факты о стоимости разработки мобильных приложений в 2022 году. В этой статье мы представим опросы и исследования о стоимости разработки мобильных приложений ведущими организациями. Давайте начнем:

По данным немецкой исследовательской компании Statista , каждый месяц более 100 000 приложений для Android публикуются в Google Play и более 30 000 приложений в Apple App Store. Бесплатная разработка приложений лидирует в индустрии разработки приложений. Владельцы бизнеса выбирают стратегию ценообразования, которая является бесплатной или предлагает фримиум. Например, бесплатные приложения составляют 92% всех приложений в магазинах Apple Play. Индустрия мобильных приложений растет с каждым годом, а годовой доход в 2020 году составил 581,9 миллиарда долларов. Если индустрия приложений продолжит расти, ее доход в ближайшие годы достигнет почти 1 триллиона долларов.

Согласно маркетинговым исследованиям, посвященным разработке приложений, индустрия разработки приложений вырастет на 18,4% в 2026 году и продолжит полностью раскрывать свой потенциал в размере 407,31 миллиарда долларов в ближайшие годы.

По данным Business of Apps, стоимость разработки простого и сложного приложения составляет до 30 000 и до 40 000 долларов соответственно. Кроме того, в опросе говорится, что стоимость создания сложного приложения составляет до 70 000 долларов США.

Опрос GoodFirms оценивает среднюю стоимость создания приложения. Согласно опросу, владельцу бизнеса требуется от 100 000 до 185 000 долларов, чтобы создать приложение со сложными функциями, такими как Uber.

UpCity углубился, чтобы оценить бюджет разработки приложения для каждого этапа. Согласно их отчету об опросе, вам потребуется до 1500 долларов на этапе планирования, 15 000 долларов на этапе проектирования, 5000 долларов на создание таких функций, как push-уведомления, и 10 000 долларов на тестирование и обслуживание приложения.

Согласно опросу eMarketer, 90% людей любят использовать приложения на своих телефонах. Придет время, когда использование мобильных устройств будет составлять 4 часа в день, и 88% этого времени люди будут проводить в мобильных приложениях.

Согласно исследованию Statista, 66% людей любят скачивать игровые приложения из App Store. Более того, 95% людей любят скачивать приложения для обмена сообщениями и общения.

Таким образом, опрос ведущих компаний по рекламе показывает, что компании-разработчики приложений будут расти в ближайшие годы. Средняя стоимость разработки приложения будет зависеть от типа приложения и его функций.

Далее в этой статье мы раскроем основные факторы, влияющие на стоимость разработки приложений.

Факторы, влияющие на затраты

Во-первых, когда вы начинаете создавать приложение, вам необходимо провести глубокий бизнес-анализ, чтобы определить вашу целевую аудиторию, конкурентов и команду разработчиков приложения. «Сколько стоит разработка мобильного приложения» вы начинаете делать приложение. Кроме того, вас могут беспокоить функции для определения затрат на разработку мобильных приложений. Наконец, вы обеспокоены наймом разработчика приложений из одной из ведущих компаний по разработке приложений, чтобы снизить стоимость других услуг. Итак, мы подчеркнули все ваши опасения по поводу стоимости разработки приложения. Во-первых, мы продемонстрируем основные факторы, определяющие окончательную стоимость разработки приложения.

Сложность приложения

Сложность приложения является основным фактором, влияющим на стоимость проекта разработки приложения. Если вы хотите создать базовое приложение с простыми функциями, для его разработки потребуется меньше времени и средств. Для уточнения времени разработки приложения необходимо уточнить масштаб вашей будущей работы. Уровень сложности создания приложения будет увеличиваться с добавлением расширенных функций и интеграций. Здесь мы обсуждаем детали сложности приложения для оценки стоимости разработки приложения. Давайте начнем:

Простое приложение

Простое приложение — это приложение, которое нуждается в простых функциях и функциях. Простое приложение имеет базовые функции с элегантным дизайном. Примером простого приложения является календарь. Создание приложения с базовыми функциями не требует расширенных функций и платформ. Таким образом, стоимость разработки приложения с простыми функциями довольно низкая.

Приложение среднего уровня

Разработка приложения с некоторыми расширенными функциями относится к категории приложений среднего уровня. Приложения среднего уровня могут предложить некоторые дополнительные функции. Это приложение для вашего бизнеса, которое требует интеграции расширенных API и дополнительных экранов с пользовательским искусственным интеллектом . Таким образом, стоимость приложения с некоторыми расширенными функциями выше, чем стоимость разработки приложения с простыми функциями.

Комплексное приложение

Автор - Kajetan Iżycki/Источник изображения - Dribbble

Сложное приложение имеет более продвинутые и сложные функции и кроссплатформенную интеграцию, требующую синхронизации в реальном времени. Стоимость создания приложения с более продвинутыми функциями выше, чем у всех других типов. Примером сложного приложения является чат-бот и видеоприложение, используемое для общения в реальном времени.

Помимо этих факторов, типы сложности приложений также помогают определить бюджет приложения. Давайте раскроем:

1.Простая сложность приложения

Простая сложность приложения предлагает базовые функции без хранения данных и не поддерживает кроссплатформенность. Вам может быть интересно узнать об основной функции, которую может иметь простое приложение. Мы раскрываем эти основные функции. Давайте сделаем обзор:

Кнопка входа

Кнопка регистрации

Варианты создания и редактирования профиля

Сообщения

Приборная доска

Идет поиск

Всплывающее уведомление

Вышеупомянутые функции будут определять стоимость разработки программного обеспечения. Примерами простых приложений являются калькулятор, счетчик времени и социальные приложения.

2. Базовая сложность приложения

Создание самолета всегда имеет высокую стоимость. Причина в разнице характеристик. Точно так же добавление дополнительных функций в приложение увеличит стоимость разработки приложения. Создание приложения с интеграцией базы данных и API лежит в основе базовой сложности приложения и требует высокой стоимости разработки приложения. В эти мобильные приложения вам нужно добавить некоторые дополнительные функции, которые повысят стоимость создания приложения. Особенности этих мобильных приложений включают в себя:;

Возможность покупки в приложении

Платежный механизм

Интеграция с социальными сетями и API

GPS

Протоколы безопасности

Всплывающее уведомление

Кроме того, эти приложения предлагают надежную основу для лучшего использования и доступности. Этим мобильным приложениям требуются механизмы хранения для базы данных и синхронизации. Чтобы создать приложение такого типа, вам необходимо понять свою целевую аудиторию, чтобы оценить стоимость разработки приложения. Таким образом, более высокая сложность приложения увеличивает стоимость его создания. Примерами приложений высокой сложности являются приложения для еды или такси.

3. Высокая сложность приложения

Стоимость разработки приложения будет увеличиваться с добавлением сложных функций. Сложные приложения включают высокопроизводительные приложения для сложных бизнес-операций. Большинству предприятий требуется разработка программного обеспечения с пользовательскими функциями и межплатформенной интеграцией. Эти высокопроизводительные приложения лучше всего подходят, если вы хотите создать устаревшую систему с высокими затратами на разработку приложений. При разработке сложного приложения средняя стоимость его создания может превзойти ваши ожидания. Давайте посмотрим, почему стоимость этих приложений увеличилась:

Расширенная синхронизация данных для нескольких устройств

Пользовательские функции

Потоковое

Вариант видеозвонка

Обмен сообщениями

Разработка такого сложного мобильного приложения требует обширного планирования и исследований для оценки стоимости. Кроме того, затраты на разработку приложений выше при добавлении панели мониторинга и базы данных. Средняя стоимость сложных проектов приложений увеличится из-за широкого участия разработчиков приложений.

Причина в том, что для этих приложений требуются настраиваемые функции, а разработчики приложений тратят много времени на написание пользовательского кода для разработки пользовательского программного обеспечения. Таким образом, разработка программного обеспечения на заказ затрудняет определение сметы расходов на мобильное приложение. Примерами сложных приложений являются программное обеспечение корпоративного уровня, торговые и игровые приложения.

Автор - Богдан Никитин/Источник изображения - Dribbble

Сложность дизайна приложения

Итак, второй фактор, влияющий на стоимость разработки приложения, — это сложность дизайна мобильных приложений для Android и iOS.

Этап проектирования является важным этапом разработки программного обеспечения и играет жизненно важную роль в оценке стоимости проекта. Вы не можете оценить стоимость разработки приложения, не указав дизайн приложения. Дизайн приложения увеличивает стоимость приложения точно так же, как и добавление дополнительных функций.

Точно так же стоимость разработки приложения будет заранее определена, если вы хотите использовать встроенный шаблон. Но использование разработки индивидуального дизайна увеличит стоимость разработки мобильного приложения.

Перед тем, как выбрать дизайн приложения, необходимо учесть следующие моменты:

Обеспечьте лучший пользовательский опыт

Пользовательский интерфейс определяет функциональность приложения для Android. Если вы хотите создать интерактивный пользовательский интерфейс, лучше всего сделать наброски экранов на бумаге или в программе для разработки. В конечном счете, дизайн приложения поможет вам определить бюджет разработки приложения. Когда вы планируете разработку программного обеспечения, вашей конечной целью является создание приложения, обеспечивающего лучший пользовательский интерфейс . Таким образом, создание дизайна UX / UI , отвечающего потребностям вашей целевой аудитории, имеет важное значение.

Более того, средняя стоимость разработки приложения зависит от выбора элементов дизайна. Элементы дизайна напрямую влияют на бюджет разработки приложения, например расположение кнопок, цветовая схема и следующий рисунок глаз .

Визуальные эффекты и пользовательский интерфейс (UI)

Есть много важных вещей, которые следует учитывать при разработке приложения. Однако пользовательский интерфейс (UI) и визуальные эффекты играют жизненно важную роль в том, чтобы сделать приложение более привлекательным для зрителей. Использование этих изображений может помочь вам оценить среднюю стоимость разработки приложения. Кроме того, это также помогает оценить стоимость разработки MVP . Если вы выберете лучший дизайн приложения, это поможет вам создать приложение, которое сможет привлечь внимание вашей целевой аудитории.

В конечном счете, вы сможете достичь целей своего приложения по привлечению пользователей, высокому коэффициенту конверсии и информации. Кроме того, тип приложения также играет роль в оценке бюджета разработки приложения. Причина в том, что разные типы приложений используют уникальное дизайнерское решение. Как и другие факторы, мы в равной степени уделяем внимание дизайну приложения для оценки средней стоимости разработки приложения. Элементы дизайна приложения включают макет, цветовую схему, элементы, формы, типографику и многое другое.

Брендинг приложения

Вы когда-нибудь думали об Apple, Nike, McDonald и Reebok? Что приходит вам на ум? Бренд с ценностью будет вашим ответом. Без сомнения, все эти бренды имеют ценность и занимают высокое место среди своих конкурентов. Вам может быть интересно, почему эти бренды выходят из моды. Причина в том, что они инвестировали в брендинг. То же самое в случае, когда вы разрабатываете мобильное приложение.

Первоначально вы можете не инвестировать в брендинг из-за увеличения бюджета на разработку приложения. Но чтобы повысить ценность бренда вашего приложения, брендинг необходим для вашей бизнес-модели. Таким образом, добавление брендинга в процесс разработки вашего приложения неизбежно для завоевания большей аудитории.

Однако стоимость приложения для создания приложения будет сильно зависеть от брендинга приложения, поэтому вам необходимо учитывать это в начале, чтобы оценить стоимость разработки приложения. Зная свою целевую аудиторию, вы можете планировать продвижение своего приложения с помощью брендинга. Например, вы можете начать с создания логотипа приложения и других маркетинговых приемов.

Копирайтинг

При оценке затрат на разработку приложения вам необходимо добавить стоимость копирайтинга к общей стоимости. Копирайтинг — это написание текста, который побуждает больше пользователей использовать ваше приложение. Хороший текст и удобный дизайн — убийственная комбинация для успеха вашего бизнес-приложения . Однако нужно понимать, что хорошая копия приложения стоит дороже.

Чтобы получить представление о том, сколько стоит написание эффектного текста в процессе разработки, вы можете попросить своего разработчика приложения выбрать копирайтера или нанять себя. Выбор копирайтера и знание расценок помогут вам оценить стоимость разработки приложения. Мы рекомендуем вам выбрать автора из глобального пула авторов, который предлагает экономичное решение для записи. Примечательным фактом является то, что наем писателя из родной страны увеличит стоимость процесса разработки приложения. Примеры копирайтинга включают целевую страницу веб-сайта, электронную почту и написание информационного бюллетеня.

Платформа приложений

До сих пор мы обсуждали, сколько стоит сделать приложение в зависимости от его сложности и дизайна. Теперь мы раскрываем влияние платформы приложения на стоимость приложения.

Чтобы определиться с платформой приложения, нужно учесть два совета:

Сделать гибридное приложение

Гибридное или кроссплатформенное приложение — это мобильное приложение, которое будет приложением для iOS или Android. На этапе планирования вашей основной задачей является выбор платформы приложения для оценки стоимости разработки приложения. Прежде чем выбрать одну платформу, рассмотрите свою долю рынка, фрагментацию устройств и повсеместное распространение. Все эти факторы зависят от вашего целевого рынка и помогают оценить стоимость приложения. Прежде чем выбрать платформу для своего приложения, вам необходимо выяснить сценарии, в которых приложение для Android более распространено, чем приложение для iOS, и то же самое относится к устройствам iOS.

Хотя обе платформы имеют одинаковый процесс разработки приложений, стоимость создания мобильного приложения будет разной. Таким образом, стоимость разработки приложений для обеих платформ различается. Преимущество кроссплатформенного приложения заключается в том, что оно без проблем выполняет свои платформенные операции на всех устройствах. Разработка приложения, поддерживающего кроссплатформенность, может помочь вам улучшить взаимодействие с пользователем и узнать, сколько стоит создание приложения. Примечательно, что стоимость разработки нативного приложения в 2022 году выше, чем гибридной. Причина в том, что вам нужно нанять двойных разработчиков приложений для создания двух приложений.

Создайте нативное приложение

В отличие от гибридного или кроссплатформенного приложения, нативное приложение поддерживает только одну платформу — Android или iOS. Итак, если вы планируете сделать приложение для обеих платформ, вы наймете две команды разработчиков. Поскольку вы будете нанимать разных разработчиков приложений для обеих платформ, стоимость разработки приложения удвоится. Возможно, вас интересует стоимость приложения для iPhone или телефона Android.

Ответ заключается в том, что стоимость создания приложения для обеих платформ одинакова, независимо от различных пакетов разработки программного обеспечения (SDK), фреймворков и баз данных. Мы надеемся, что вы понимаете факторы, влияющие на стоимость создания приложения.

Стоимость обслуживания приложения

Обслуживание приложения — важный фактор, который может помочь вам оценить стоимость приложения. Согласно опросу, проведенному ведущими организациями, стоимость обслуживания приложения составляет 20% от общей стоимости проекта разработки приложения. Возможно, вам интересно узнать, какие вещи, включенные в обслуживание приложения, увеличивают стоимость разработки приложения. Давайте начнем:

Хостинг приложений

Хостинг приложений — это источник хранения данных на сервере. Таким образом, вам, возможно, придется учитывать смету расходов на хостинг, которая может составлять от 800 до 4000 долларов в год.

Анализ приложений

После того как вы запустили мобильное приложение , следующим шагом будет отслеживание его производительности. Для этого вы можете авторизоваться на любой аналитической платформе, но вы не сможете заранее рассчитать стоимость услуги. Причина в том, что ценник варьируется в зависимости от количества пользователей приложения.

Маркетинг приложений

Стоимость маркетинга приложений зависит от инструментов и платформ, которые вы используете. Оценка бюджета на разработку приложений показывает, что приложения для iOS стоят 3,6 доллара за каждую установку, а приложения для Android — 1,22 доллара.

Обновления приложений

Стоимость модификации зависит от характера изменения, которое вы добавляете в свое приложение. Допустим, вы исправляете минимум в своем приложении, и это будет стоить меньше, чем добавление функции. Исправление ошибок стоит 2000 долларов, а добавление функции стоит более 6000 долларов при разработке приложения.

Заработная плата команды разработчиков приложений

Помимо этих факторов, стоимость проекта разработки приложений сильно зависит от стоимости найма команды разработчиков приложений. Персонал для разработки мобильного приложения для вашего бизнеса может включать в себя:

UI/UX-разработчик

Руководитель проекта

Android- или iOS-разработчик

Фронтенд-разработчик

Бэкенд-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Наем этих экспертов может помочь вам оценить стоимость приложения. Разработчики приложений совместно работают с руководителем проекта для общего управления проектом и обеспечивают разработку приложения с гарантией качества.

Время на создание приложения имеет жизненно важное значение для оценки бюджета разработки программного обеспечения. Здесь мы обсудим, как срок проекта приложения напрямую влияет на бюджет приложения. Разработка программного обеспечения для простого приложения занимает от 2 до 4 месяцев. Процесс разработки приложения среднего уровня занимает от 6 до 10 месяцев, а продолжительность разработки сложных мобильных приложений — от одного года. Таким образом, объем проекта, персонал и время могут помочь вам оценить среднюю стоимость разработки приложения.

Кроме того, вы можете выполнить разбивку затрат на разработку приложения, чтобы оценить стоимость разработки приложения. Причина в том, что разбивка стоимости разработки приложения учитывает все факторы, влияющие на стоимость разработки приложения.

Сколько стоит создание приложения для iOS или Android в США, Европе, Японии и Корее?

Вы можете быть обеспокоены тем, сколько стоит создание мобильного приложения в разных местах. Ответ заключается в том, что бюджет приложения зависит от местоположения. Итак, мы обсудим стоимость приложения в таких странах, как США, Европа, Япония и Корея. Если вы ищете более дешевое решение для приложений, то стоимость разработки приложения в Восточной Европе составляет менее 50 долларов в час.

После Индии Восточная Европа предоставляет решения для приложений по экономичным ценам, потому что стоимость мобильных приложений там низкая. Если вы хотите отдать на аутсорсинг услуги зарубежного разработчика приложений, вы получите качественные мобильные приложения по более низкой почасовой ставке. Но проблема, с которой вы можете столкнуться, — это языковой барьер, который мешает эффективному общению с вашей командой разработчиков приложений.

Вы можете быть удивлены, узнав, что почасовая стоимость разработки приложений в США выше, чем в других странах. Вам придется платить 150 долларов в час, если вы наняли разработчиков приложений из США. Лучшей практикой для эффективного решения для приложений является найм нативного разработчика приложений, с которым вы можете общаться лицом к лицу.

Но наем нативного разработчика может иметь высокую стоимость для мобильных приложений. Эта стоимость довольно высока, не так ли? Таким образом, вместо того, чтобы нанимать разработчика приложений, мы рекомендуем вам использовать платформу разработки приложений без кода, такую как AppMaster, чтобы создать приложение по доступной цене. Эти платформы без кода имеют небольшие бюджеты приложений и предоставляют быстрые решения для приложений.

Стоимость разработки приложения по типу

Тип приложения влияет на среднюю стоимость разработки приложения. Здесь мы обсудим популярные типы приложений и среднюю стоимость их создания. Итак, вы готовы оценить стоимость создания мобильного приложения в зависимости от типа приложения. Давайте начнем:

1. Основное приложение

Если разработчики приложений разрабатывают мобильное приложение с базовыми функциями, оно лежит в основе базовых приложений и является самым дешевым решением. Примерами базовых мобильных приложений являются калькуляторы, практические приложения, приложения-викторины и небольшие игры, которые легко разработать. Эти типы приложений не требуют подключения к Интернету или серверной разработки. Кроме того, на разработку мобильного приложения требуется месяц. Примечательно, что в наши дни эти мобильные приложения не пользуются популярностью. Стоимость приложения для этого составляет 10 000–15 000 долларов.

2. Приложение, управляемое данными

Как следует из названия, приложение, управляемое данными, собирает и интерпретирует информацию и предоставляет результаты на основе собранных данных. Примерами приложений, управляемых данными, являются приложения для прогнозирования погоды, календари и карты. Сегодня эти мобильные приложения имеют ограниченное применение, и многие предприятия используют их как побочный продукт. Вам может быть интересно, сколько стоит разработка мобильного приложения, которое обрабатывает данные. Таким образом, проект разработки приложения, управляемого данными, может стоить вам от 15 000 до 20 000 долларов.

3. Персонализированные приложения

Персонализированному приложению требуются данные пользователей для доступа к мобильным приложениям. Примером персонализированного приложения является приложение лояльности к бренду. Эти мобильные приложения собирают пользовательские данные, хранят их и обмениваются информацией между несколькими устройствами. Этот тип разработки мобильного приложения стоит выше, чем средняя стоимость разработки приложения. Стоимость разработки персонализированного приложения составляет от 40 000 до 80 000 долларов.

4. Приложение для социальных сетей

Автор - Тушар/Источник изображения - Dribbble

Как следует из названия, приложения для социальных сетей помогают пользователям устанавливать социальные связи. Лучшими примерами приложений для социальных сетей являются Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и т. д. Поскольку приложение для социальных сетей позволяет миллионам пользователейне позволяет взаимодействовать, поэтому стоимость разработки приложения для этого крупномасштабного проекта разработки приложений высока.

Чтобы создать приложение такого типа, вам нужно вложить большие деньги в разработку бэкэнда. Планируя разработку социального приложения, вы можете быть обеспокоены тем, сколько стоит разработка приложения для создания социальной сети. Таким образом, стоимость создания приложения для создания социальной сети составляет от 60 000 до 300 000 долларов.

5. Приложение электронной коммерции

Приложения электронной коммерции более сложны и требуют расширенных функций, таких как каталоги, описания продуктов, взаимодействие с пользователем и параметры ценообразования. Лучшими примерами мобильных приложений электронной коммерции являются Shopify, Amazon, Eastbay и другие торговые площадки. Вы можете быть обеспокоены оценкой стоимости создания приложения для электронной коммерции. Бюджет разработки приложения для создания небольшого приложения для электронной коммерции составляет от 60 000 до 300 000 долларов.

6. Приложение по запросу

Автор - Дарья Кравец/Источник изображения - Dribbble

Сервисные приложения по запросу ликвидируют разрыв между услугами и потребностями пользователей. Лучшими примерами сервисных приложений по запросу являются Uber и Grubhub, позволяющие поставщикам услуг общаться с конечными пользователями для удовлетворения их потребностей. Эти служебные приложения представляют собой комбинацию приложений для социальных сетей и электронной коммерции. Вы можете быть обеспокоены тем, сколько стоит сделать приложение для услуг по запросу. Таким образом, бюджет приложения-сервиса по требованию составляет до 150 000 долларов.

7. Приложение Marketplace

Приложение Marketplace — это тип приложения, в котором вы можете помочь пользователям получить услугу по их выбору. Лучшими примерами рыночных приложений являются Fiverr, TripAdvisor и Freelacer.com. Эти мобильные приложения сочетают в себе функции службы по требованию и приложений электронной коммерции. Если вы запланировали создать приложение для торговой площадки, вам необходимо оценить стоимость приложения. Бюджет разработки приложения для этого приложения составляет 150 000–300 000 долларов США.

Процесс разработки приложения

Мы надеемся, что вы понимаете, как тип приложения может повлиять на стоимость его разработки. Изучив типы приложений, вы можете задаться вопросом о смете затрат на разработку приложения для вашего стартапа. Прежде чем указать число для стоимости приложения, вам необходимо разбить стоимость разработки приложения на этапы, связанные с процессом разработки приложения. Мы раскрываем этапы процесса разработки приложения для оценки стоимости разработки приложения. Давайте углубимся в четыре основных шага оценки стоимости:

Шаг 1: Разбивка проекта

Первым шагом к оценке бюджета приложения является разделение проекта разработки приложения на небольшие и выполнимые задачи. После разбивки проекта назначьте эти задачи членам команды, участвующим в группе разработки приложений. За постановку задач членам команды отвечает разработчик вашего приложения. Кроме того, эти шаги также требуют отслеживания продолжительности и почасовой скорости выполнения задачи. Помимо назначения задач, этот шаг также включает планирование ресурсов, чтобы обеспечить доступность компетентных членов команды для выполнения задачи. Таким образом, вы можете нанять разработчиков приложений и экспертов по контролю качества в зависимости от характера вашего проекта разработки приложений. Чтобы сократить расходы на разработку приложений, мы рекомендуем вам нанять фрилансера или попробовать платформу без кода, например AppMaster.

Шаг 2. Используйте метод оценки для расчета стоимости

Существует несколько методов оценки, которые могут помочь в расчете затрат на разработку приложений. Мы представляем три лучших метода оценки, которые могут помочь вам в оценке средней стоимости вашего мобильного приложения.

Метод 1: Метод приблизительной оценки затрат;

Ballpark — это метод оценки, широко используемый для расчета средней стоимости разработки приложения. Этот метод рассчитывает среднюю стоимость на основе опыта и предположений. Таким образом, вы можете получить приблизительное представление о стоимости приложения, используя этот метод, но он может не дать точного числа для разработки приложения. Для примерной оценки вы можете воспользоваться услугами опытного разработчика приложений известной фирмы-разработчика программного обеспечения.

Метод 2: Метод оценки стоимости на основе параметров

Второй метод оценки стоимости разработки приложения — метод, основанный на параметрах. В отличие от приблизительных методов, параметры используют фактические данные с предыдущими данными для оценки стоимости. Этот метод занимает немного больше времени, но обеспечивает более достоверную оценку стоимости проекта разработки приложения.

Метод 3: метод трехточечной оценки стоимости

Трехточечный метод оценки стоимости является лучшим методом, который также учитывает анализ рисков. Используя этот метод, разработчик вашего приложения может оценить среднюю стоимость для лучшего, худшего и реального сценариев. Наихудшее значение затрат включает в себя все неопределенности и риски в наихудшем сценарии. В лучшем случае этот метод оценки стоимости обеспечивает низкую стоимость и предполагает, что проект идет гладко. Но реальный случай лежит между лучшим и худшим случаем.

Шаг 3. Следите за бюджетом на разработку приложений

После запуска проекта разработки приложения вам необходимо отслеживать все расходы в бюджете разработки приложения. Для этой цели вы можете использовать программное обеспечение для отслеживания затрат, которое будет отслеживать ваши расходы и поможет вам в принятии решений в будущем. Если вы хотите на 100% положиться на компанию по разработке приложений, ваш менеджер проекта возьмет на себя ответственность за отслеживание стоимости разработки приложения.

Шаг 4. Сроки разработки приложения

Сколько времени разработчик приложения тратит на создание приложения, является важным шагом в оценке средней стоимости разработки приложения. Это вопрос, который владельцы бизнеса чаще всего задают компаниям, занимающимся разработкой приложений. Ответ, который дают компании-разработчики приложений, заключается в том, что стоимость разработки приложений сильно зависит от типа приложения, которое вы хотите создать, и доступных ресурсов.

Если вам нужно приложение для вашего бизнеса в короткие сроки, вы можете обратиться за помощью к двум разработчикам из команды разработчиков приложений. Наем двух разработчиков приложений поможет вам завершить проект приложения за короткое время, поскольку они разделят задачи приложения. Таким образом, время завершения вашего проекта приложения сильно зависит от сложности приложения.

Время разработки приложения на основе сложности приложения

Вы можете задаться вопросом о времени, чтобы сделать приложение. Таким образом, время разработки мобильного приложения сильно зависит от сложности приложения. Давайте раскроем, сколько времени требуется для завершения разработки приложений различной сложности:

Если вы хотите создать приложение, подобное MVP, это может занять 2-3 недели. В то же время приложение с базовыми функциями может занять один месяц. В то же время приложение корпоративного уровня, потребительское приложение и карты занимают 2-3 месяца.

Более того, разработка приложений по запросу занимает более четырех месяцев. Потратив время на создание приложения, вы можете задаться вопросом о влиянии времени на затраты на разработку приложения. Если разработка приложения занимает больше времени, стоимость его разработки будет выше. Итак, все, что вам нужно, — это использовать способы снижения затрат на разработку приложений .

Создание приложения бесплатно

До сих пор вы рассмотрели все факторы, влияющие на стоимость разработки приложения. Но если вы только начинаете свой бизнес, возможно, вы ищете источник для создания бесплатного приложения вместо того, чтобы заключать контракт с компанией-разработчиком приложений. Итак, лучшая новость для вас заключается в том, что можно создать приложение, не потратив ни копейки. Интересно, правда?

В последние годы платформы для разработки приложений без кода привлекли к себе огромное внимание и постоянно процветают, воплощая идеи многих стартапов в реальность. Итак, если вы хотите бесплатно воплотить свою идею в жизнь, рекомендуем вам попробовать AppMaster. AppMaster — популярная платформа без кода, которая позволяет владельцам малого бизнеса бесплатно создавать приложения.

Последние мысли

Мы надеемся, что после изучения нашего подробного руководства по оценке стоимости разработки приложения вы поняли факторы, влияющие на бюджет приложения. После рассмотрения всех факторов, влияющих на стоимость, вам необходимо использовать способы сокращения стоимости разработки мобильного приложения. Как новый владелец бизнеса, вы можете не вкладывать слишком много средств, планируя создать приложение для своего бизнеса.

Чтобы сократить расходы на разработку приложений, мы рекомендуем вам попробовать AppMaster, а не заключать контракт с компанией-разработчиком приложений. AppMaster — популярная платформа без кода, которая помогает новым владельцам бизнеса создавать приложения, сокращая расходы на найм разработчика приложений. Более того, прелесть использования этой платформы без кода заключается в том, что она предоставляет исходный код. Итак, попробуйте этот замечательный инструмент для разработки приложений и сократите бюджет на разработку приложений.