Os produtos estão em todos os lugares!

Todo produto que você ouviu falar ou talvez usa diariamente já foi uma ideia antes de ganhar popularidade no mercado. Uma vez que uma ideia surge, uma série de etapas segue no processo de desenvolvimento do produto para torná-lo pronto para o mercado.

O que é Desenvolvimento de Produto?

O processo de desenvolvimento de produto refere-se à estratégia de negócios utilizada pelas empresas quando lançam um novo produto ou retrabalham o produto existente já em uso. À medida que a receita cresce, o produto eventualmente acelera as alturas.

Muitas empresas, geralmente startups, desenvolvem e constroem produtos do zero. Essas empresas se concentram em fornecer aos seus usuários finais um produto exclusivo com características diferenciadas e funcionalidades excepcionais. No entanto, muitas empresas escolhem o processo de desenvolvimento de produtos para reconstruir produtos existentes com recursos atraentes, diferenciados e destacados. Eles visam renomear o produto ou lançar um novo produto complementar aos existentes.

Categorias de Processo de Desenvolvimento de Produto

A categorização é essencial, independentemente da estratégia que você preferir para o processo de criação do produto – introduzir um novo produto ou redefinir um produto existente. Mergulhe no resumo da lista de categorias de desenvolvimento de produtos:

Padronização Padronização é um processo de criação de produtos de fabricação e venda de produtos de forma consistente. Implica garantir que um produto atenda a um conjunto específico de critérios em cada mercado, como qualidade do item, entrega de serviço ou estética.

Simplificação

A arte de compactar o máximo de funcionalidade possível no menor número de partes, usando os processos de design e fabricação mais eficientes e econômicos, é conhecida como simplificação do produto.

Especialização

Quando a empresa concentra seu marketing em uma marca específica, ela é categorizada em especialidade. Aqui, o foco principal está nos benefícios e na qualidade da pós-produção do produto.

Diversificação

A diversificação é uma técnica usada para aumentar a lucratividade e aumentar as vendas do produto recém-lançado ou reformulado.

Estágios de Desenvolvimento de Produto

O desenvolvimento de produtos é um processo passo a passo. Cada fase de desenvolvimento de produto requer esforços intensos, foco e atenção. As empresas que não pularem qualquer estágio de desenvolvimento de produtos provavelmente morrerão mais rapidamente do que seus pares que o seguem.

Pesquisa e desenvolvimento

P&D, também conhecido como desenvolvimento de mercado, é o estágio inicial, porém mais crucial, do ciclo de vida de desenvolvimento do produto, especialmente se você estiver construindo um produto com especificações técnicas. Testes de mercado, pesquisas e análises de concorrentes, para citar alguns, são excelentes maneiras de tornar esse estágio inicial um sucesso.

Estágio de Introdução

A fase introdutória de desenvolvimento do produto é o ponto em que o produto chega ao mercado. No entanto, as vendas são bastante baixas porque o produto está em seu estágio inicial. As despesas de marketing são altas porque é necessário muito esforço para conscientizar o mercado. Estratégias são montadas para estabelecer um mercado e gerar demanda.

Estágio de crescimento

Ao lado do estágio introdutório do produto, segue o estágio de crescimento. Aqui, o foco principal está no crescimento do produto, aprimoramento e aumento da penetração no mercado. As empresas podem manter os clientes engajados introduzindo novos recursos, descontos e designs, porque esse é o momento mais lucrativo para a empresa.

Dica: À medida que mais pessoas usarem seu produto, você precisará aumentar seus servidores, processamento em nuvem e bancos de dados. Você está construindo planos de negócios e pronto para o grande show para evitar perturbações ao lidar com o público em massa.

Estagio de maturidade

A empresa está começando a perceber resultados estáveis ao longo do tempo. Usando as estatísticas, a empresa pode dizer se está passando por uma zona vermelha e se é hora de inovar um novo produto. Nesse ponto, o produto justificou sua taxa de sucesso e a empresa pode aprender com o modelo. Mesmo que a empresa decida investir mais em P&D de produtos, resultados positivos não são garantidos.

Declínio do mercado

Talvez, a última etapa do desenvolvimento do produto. O produto está passando por uma fase de declínio. Produtos comparativamente melhores superaram os produtos no mercado, não deixando espaço para a concorrência. A empresa passa por uma diminuição nos lucros e receitas. O marketing adicional não ajuda a empresa. A melhor solução é deixar o produto fora de serviço e reformular os investimentos no desenvolvimento do produto.

O lançamento do produto é sempre bem-sucedido?

Não! Nem todos os produtos lançados e lançados no mercado alcançam sucesso. Apenas 10% dos produtos lançados no mercado qualificam o gráfico de sucesso, e o restante, 90%, falham. Construir ótimos produtos que atendem às necessidades dos clientes é difícil de quebrar, especialmente se você é uma startup desenvolvendo algo novo do zero.

Principais motivos de falha do produto:

Não entender as necessidades dos clientes

Não resolver o problema existente

A qualidade não está à altura da marca

Política de distribuição defeituosa

Não segmentar o público certo

Dicas de especialistas para melhorar o processo de desenvolvimento de produtos

Aprender com os erros dos empreendedores é uma ótima maneira de se alarmar e agir com sabedoria. Aqui estão as etapas de desenvolvimento de produto que você deve usar para tornar seu produto um sucesso.

Escolha um idioma comum

O uso de uma linguagem comum evita a confusão do jargão usado para se referir ao processo de desenvolvimento do produto. Isso provavelmente é mais benéfico se você estiver projetando um produto de especificações técnicas.

Escolha o processo certo

Você deve saber se está trazendo um novo produto ou melhorando um produto já existente no mercado. O passo mais crucial é ter uma estratégia de desenvolvimento de produto.

Envolva as Partes Relevantes

Cada pessoa em cada departamento deve entender o papel que está desempenhando no desenvolvimento do produto. Idéias de todas as partes devem ser bem-vindas.

Garantir a boa governança do projeto

Você primeiro precisa estabelecer uma meta para o seu negócio e saber quais recursos deseja adicionar ao produto. Os gerentes de produto devem ser líderes fortes que capacitam suas equipes a tomar decisões difíceis. Se você não resolver as dificuldades, os atrasos se acumularão e, como resultado, os esforços de todo o grupo serão prejudicados.

Maneiras orientadas a resultados para simplificar o processo de desenvolvimento de novos produtos

Geração de Ideias

O primeiro passo no desenvolvimento do produto é a geração de uma ideia. Antes de uma empresa iniciar investimentos em desenvolvimento de produtos, ela precisa ter uma visão clara e detalhada de seu projeto e ideias. A empresa precisa definir o problema que vai resolver. Eles precisam olhar para seus concorrentes e os problemas que eles enfrentam, e como eles podem resolver esses problemas. Esta etapa é sobre a geração de ideias que estão prontas para implementação. A empresa precisa saber que as necessidades do usuário que o produto resolve e para quem o produto é especificamente destinado.

Pesquisar

O próximo passo é analisar todas as ideias, filtrá-las e permanecer com as melhores. Para validar uma declaração como a melhor, uma empresa pode optar por enviar pesquisas on-line e pesquisar a demanda on-line abrindo páginas sociais nas quais você pode avaliar o envolvimento do cliente, permitindo que eles façam a pré-encomenda do produto ou se inscrevam para receber e-mails sobre o produto.

Uma análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) também é uma boa abordagem de pesquisa de produtos ao selecionar ideias. É melhor selecionar uma ideia cujos pontos fortes e oportunidades superem as fraquezas e ameaças ao seu produto de plano de negócios.

Pense em um plano de negócios

Se você está construindo planos de negócios antes de projetar o protótipo, ele funciona. O plano de negócios deve incorporar todos os elementos econômicos associados ao desenvolvimento, promoção e venda do produto. É melhor fazer esboços desenhados à mão de como você deseja que o produto fique. Mantenha as ilustrações detalhadas para evitar que se percam nas etapas subsequentes. Seu plano de negócios ajudará na análise dos custos de desenvolvimento, na criação de um pipeline de vendas e nas despesas pós-lançamento relacionadas.

Criar um protótipo

O objetivo de criar um protótipo é criar uma amostra do produto acabado. O protótipo é o que será usado para testar falhas e usabilidade. Uma empresa pode mostrar seu protótipo a possíveis investidores e usá-lo para fins de marketing.

Com os avanços da tecnologia, os protótipos podem ser facilmente criados usando impressoras 3D. As empresas devem procurar tornar seus protótipos o mais atraentes possível, pois são a pedra angular para as etapas subsequentes de desenvolvimento do produto.

Construa sua Cadeia de Suprimentos

Depois de criar um protótipo com o qual você esteja satisfeito, o próximo passo é obter os materiais necessários e procurar parceiros de produção. É melhor procurar fornecedores diferentes para os materiais necessários para comparar os custos. As opções abertas para vários fornecedores oferecem backup se um deles desistir.

Corrigir custos do produto

Fixar o custo do seu projeto é uma etapa essencial que as novas empresas devem seguir ao lançar ou recriar um produto existente. A estimativa do custo total garante que o Custo das Mercadorias Vendidas se agilize com o preço de varejo e a margem bruta. A longo prazo, ajuda se você precisar dividir todos os gastos, como matérias-primas, fabricação e remessa, taxas de importação e impostos. Todas as despesas que você incorre são uma parte significativa do seu custo das mercadorias vendidas.

Depois de criar seu custo dos produtos vendidos, você pode calcular os preços das mercadorias enquanto considera o lucro e a possível margem bruta de cada item vendido.

Prepare-se para o mercado

Talvez este seja o último passo no desenvolvimento do produto que envolve o manuseio do produto do plano de negócios para sua equipe de marketing para fins de marketing. A equipe de marketing pode comercializar o produto nas redes sociais, enviando e-mails aos assinantes, ou até mesmo por meio de anúncios. Esta etapa marca o início do ciclo de vida do produto.