"Uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?", uygulama fikrinizi gerçeğe dönüştürmek istediğinizde aklınıza gelebilecek yaygın bir sorudur. Uygulama maliyetini tahmin etmek, geliştirme süreci için bütçenizi optimize etmenize yardımcı olabilir. Diyelim ki bir araba satın alıyorsunuz ve bir araba satın almanın maliyeti büyük ölçüde istediğiniz unsurlara bağlı.

Bir uygulamayı ekonomik olarak oluşturmaya gelince, uygulama geliştirme maliyeti için de durum aynıdır. Uygulama geliştirme maliyeti, uygulamanıza eklemek istediğiniz özelliklere ve diğer faktörlere bağlıdır. Bir uygulama geliştirme projesinin tam maliyetini merak ediyor olabilirsiniz. Evet ise, başka yere bakmayın! Bu makalede, uygulama geliştirme fiyatını tahmin etmek için uygulama maliyetini optimize etme ayrıntılarını tartışacağız. Hadi başlayalım:

Bir uygulama geliştirmenin maliyeti nedir?

Bir uygulama oluşturmayı planladığınızda, uygulama geliştirme bütçesiyle ilgili sorular yaygındır. "Bir uygulama geliştirmenin maliyeti nedir?" 2022'de bir uygulama geliştirmeyi planladığınızda sorabileceğiniz en yaygın sorudur. Sorunun cevabı, bir uygulama geliştirmenin maliyetinin uygulamaya eklediğiniz özelliklere bağlı olduğudur. uygulama. Ayrıca, uygulama geliştirme sürecinin maliyetini tahmin etmek için başka seçenekler de vardır. Bir uygulama geliştirme bütçesi için bir maliyet tahmini almanın gerçek yolu, birinci sınıf bir uygulama geliştirme şirketinden bir uygulama geliştiricisiyle iletişime geçmektir.

Ayrıca, uygulama geliştirme sürecinin maliyetini tahmin etmek için bir bütçe hesaplayıcı kullanabilirsiniz. Örneğin, bir uygulama geliştirme şirketinden, belge olmadan özel uygulama geliştirme için gereken maliyeti tahmin etmesini isteyebilirsiniz. Ancak hesap makinesiyle bir uygulama geliştirmenin maliyeti ne kadar sorusuna cevap vermek istediğinizde, birden fazla uygulama geliştirme hizmeti ve zaman eklemeniz gerekir. Uygulama geliştirme sürecinin maliyetini tahmin etmek için gereken hizmetler ve süre aşağıdaki gibidir:

Bir uygulama için tasarım karmaşıklığı ve UI/UX tasarımı

Uygulama geliştirme süreci

Eklenecek uygulama özellikleri ve işlevleri

Uygulama özelliklerinin karmaşıklığı

Uygulamaya üçüncü taraf entegrasyonu

HIPAA veya GDPR'nin güvenlik standartlarını karşılamak için bir uygulamada güvenlik standartlarının yürütülmesi

Bir geliştirme ekibindeki geliştirici sayısı

Küçük bir veri araştırması

Mobil uygulama geliştirme maliyeti hakkında fikir edinmek için önde gelen kuruluşların anketlerini ve istatistiklerini inceleyebilirsiniz. Son yıllarda, mobil uygulama geliştirme dünya çapında büyük bir popülerlik kazanmıştır ve bu hype, mobil uygulama geliştirme maliyetini belirlemeye yardımcı olan başlıca faktördür. Bir tahmine göre, Android ve iOS uygulama mağazalarında 7 milyondan fazla mobil uygulama bulunuyor.

Bu istatistikler, uygulamaların ve uygulama geliştirme şirketlerinin büyümesi hakkında bir fikir sağlar. Farklı anketler ve araştırmalar, 2022'de mobil uygulama geliştirmenin maliyeti hakkında ilginç gerçekler gösteriyor. Bu yazıda, önde gelen kuruluşlar tarafından mobil uygulama geliştirmenin maliyeti hakkında yapılan anketleri ve çalışmaları açıklayacağız. Hadi başlayalım:

Bir Alman anket şirketi olan Statista'ya göre, her ay Google Play'de 100.000'den fazla android uygulaması ve Apple App Store'da 30.000'den fazla uygulama yayınlanıyor. Ücretsiz uygulama geliştirme, uygulama geliştirme endüstrisine liderlik ediyor. İşletme sahipleri, ücretsiz veya freemium sunan fiyatlandırma stratejisini seçer. Örneğin, ücretsiz uygulamalar Apple Play Store'daki tüm uygulamaların %92'sini oluşturur. Mobil uygulama endüstrisi her yıl büyüyor ve 2020'deki yıllık gelir 581.9 Milyar Dolar oldu. Uygulama endüstrisi büyümeye devam ederse, önümüzdeki yıllarda geliri neredeyse 1 trilyon dolara ulaşacak.

Uygulama geliştirmeyle ilgili Pazar Araştırmasına göre, uygulama geliştirme sektörü 2026'da %18,4 büyüyecek ve önümüzdeki yıllarda 407.31 milyar dolarlık tam potansiyeline ulaşmaya devam edecek.

Business of Apps'a göre, basit ve karmaşık bir uygulama geliştirmenin maliyeti sırasıyla 30.000 ABD Dolarına ve 40.000 ABD Dolarına kadardır. Ayrıca anket, karmaşık bir uygulama yapmanın maliyetinin 70.000'e kadar çıktığını belirtti.

GoodFirms tarafından yapılan bir anket, bir uygulama yapmanın ortalama maliyetini tahmin ediyor. Ankete göre, bir işletme sahibinin Uber gibi karmaşık özelliklere sahip bir uygulama geliştirmek için 100.000 ila 185.000 ABD Doları arasında bir ihtiyacı var.

UpCity, her aşama için uygulama geliştirme bütçesini tahmin etmek için daha derine indi. Anket raporlarına göre, planlama aşaması için 1500 dolara, tasarım aşaması için 15.000 dolara, anında iletme bildirimleri gibi özellikler oluşturmak için 5.000 dolara ve test ve uygulama bakımı için 10.000 dolara ihtiyacınız var.

eMarketer tarafından yapılan bir ankete göre, insanların %90'ı telefonlarında uygulama kullanmayı seviyor. Mobil cihazların kullanımının günde 4 saat olacağı bir zaman gelecek ve insanlar bu zamanın %88'ini mobil uygulamalarda geçirecekler.

Statista'nın araştırmasına göre, insanların %66'sı App Store'lardan oyun uygulamaları indirmeyi seviyor. Ayrıca, insanların %95'i mesajlaşma ve iletişim için uygulama indirmeyi seviyor.

Bu nedenle, önde gelen şirketler tarafından yapılan araştırma ve reklam anketi, uygulama geliştirme şirketlerinin önümüzdeki yıllarda büyüyeceğini gösteriyor. Bir uygulama geliştirmenin ortalama maliyeti, uygulamanın türüne ve özelliklerine bağlı olacaktır.

Bu makalede ayrıca, uygulama geliştirme maliyetlerini etkileyen en önemli faktörleri açıklayacağız.

Maliyetleri etkileyen faktörler

Öncelikle, bir uygulama oluşturmaya başladığınızda, hedef kitlenizi, rakiplerinizi ve uygulama geliştirme ekibinizi belirlemek için derinlemesine bir iş analizi yapmanız gerekir. bir uygulama yapmaya başlarsınız. Ayrıca, mobil uygulama geliştirme maliyetlerini belirleyecek özellikler konusunda endişeleriniz olabilir. Son olarak, diğer hizmetlerin maliyetini azaltmak için en iyi uygulama geliştirme şirketlerinden birinden bir uygulama geliştiricisi tutma konusunda endişelisiniz. Bu nedenle, bir uygulama geliştirmenin maliyetiyle ilgili tüm endişelerinizi vurguladık. İlk olarak, uygulama geliştirmenin nihai maliyetini belirlemek için en önemli faktörleri göstereceğiz.

Uygulama karmaşıklığı

Uygulama karmaşıklığı, bir uygulama geliştirme projesinin maliyetini etkileyen ana faktördür. Basit özelliklere sahip temel bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, uygulama geliştirme için daha az zaman ve maliyet gerektirecektir. Uygulama geliştirme zamanını belirlemek için gelecekteki çalışmalarınızın ölçeğini netleştirmeniz gerekir. Gelişmiş özelliklerin ve entegrasyonların eklenmesiyle bir uygulama yapmanın karmaşıklığı artacaktır. Burada, uygulama geliştirme maliyeti tahmini için uygulama karmaşıklığının ayrıntılarını tartışıyoruz. Hadi başlayalım:

Basit uygulama

Basit bir uygulama, basit işlevsellik ve özelliklere ihtiyaç duyan bir uygulamadır. Basit bir uygulama, şık bir uygulama tasarımı ile temel özelliklere sahiptir. Basit bir uygulamaya örnek bir takvimdir. Temel özelliklere sahip bir uygulama oluşturmak, gelişmiş özellikler ve platformlar gerektirmez. Bu nedenle, basit özelliklere sahip bir uygulama geliştirmenin maliyeti oldukça düşüktür.

Orta seviye uygulama

Bazı gelişmiş özelliklere sahip bir uygulama geliştirmek, orta seviye uygulamalar kategorisinin altındadır. Orta düzey uygulamalar, sunacak bazı gelişmiş özelliklere sahiptir. Özel AI ile gelişmiş API'lerin ve daha fazla ekranın entegrasyonunu gerektiren, işletmeniz için bir uygulamadır. Bu nedenle, bazı gelişmiş özelliklere sahip bir uygulamanın maliyeti, basit özelliklere sahip bir uygulama geliştirmenin maliyetinden daha yüksektir.

Karmaşık uygulama

Yazar - Kajetan Iżycki/Image Source - Dribbble

Karmaşık bir uygulama, gerçek zamanlı senkronizasyon gerektiren daha gelişmiş ve karmaşık özelliklere ve çapraz platform entegrasyonuna sahiptir. Daha gelişmiş özelliklere sahip bir uygulama oluşturmanın maliyeti, diğer tüm türlerden daha yüksektir. Karmaşık bir uygulamaya bir örnek, gerçek zamanlı iletişim için kullanılan bir sohbet robotu ve video uygulamasıdır.

Bu faktörlerin dışında, uygulama karmaşıklığı türleri de uygulama bütçesinin belirlenmesine yardımcı olur. Açıklayalım:

1. Basit uygulama karmaşıklığı

Basit uygulama karmaşıklığı, veri depolama olmadan temel özellikler sunar ve çapraz platformları desteklemez. Basit bir uygulamanın sahip olabileceği temel özelliği merak ediyor olabilirsiniz. Bu temel özellikleri ortaya çıkarıyoruz. Bir genel bakış yapalım:

Giriş düğmesi

Kaydol düğmesi

Profil oluşturma ve düzenleme seçenekleri

Mesajlar

Gösterge Paneli

Aranıyor

Push bildirimleri

Yukarıda belirtilen özellikler yazılım geliştirmenin maliyetini belirleyecektir. Basit uygulamalara örnek olarak bir hesap makinesi, zaman izleyici ve sosyal uygulamalar verilebilir.

2.Temel uygulama karmaşıklığı

Bir uçak yaratmanın her zaman yüksek bir maliyeti vardır. Bunun nedeni, özelliklerdeki farklılıktır. Benzer şekilde, bir uygulamaya daha fazla özellik eklemek, uygulama geliştirme maliyetini artıracaktır. Veritabanı ve API entegrasyonu ile bir uygulama oluşturmak, temel uygulama karmaşıklığının altında yatar ve uygulama geliştirme fiyatı yüksektir. Bu mobil uygulamalarda, bir uygulama yapmak için daha fazla maliyet katacak bazı ekstra özellikler eklemeniz gerekiyor. Bu mobil uygulamaların özellikleri şunları içerir:;

Uygulama içi satın alma seçeneği

Ödeme mekanizması

Sosyal medya ve API entegrasyonu

Küresel Konumlama Sistemi

Güvenlik Protokolleri

Push bildirimleri

Ayrıca, bu uygulamalar daha iyi kullanım ve erişilebilirlik için sağlam bir çerçeve sunar. Bu mobil uygulamalar, veritabanı ve senkronizasyon için depolama mekanizmaları gerektirir. Bu tür bir uygulama oluşturmak için uygulama geliştirme maliyetini tahmin etmek için hedef kitlenizi anlamanız gerekir. Dolayısıyla, daha yüksek uygulama karmaşıklığı, bir uygulama oluşturma maliyetini artıracaktır. Yüksek karmaşıklıktaki uygulamalara örnek olarak yiyecek veya taksi uygulamaları verilebilir.

3. Yüksek uygulama karmaşıklığı

Bir uygulama geliştirmenin maliyeti, karmaşık özelliklerin eklenmesiyle artacaktır. Karmaşık uygulamalar, karmaşık iş operasyonları için yüksek kapsamlı uygulamaları içerir. Çoğu işletme, özel özelliklere ve platformlar arası entegrasyonlara sahip yazılım geliştirme gerektirir. Yüksek uygulama geliştirme maliyetlerine sahip eski bir sistem oluşturmak istiyorsanız, bu geniş kapsamlı uygulamalar en uygunudur. Karmaşık bir uygulama geliştirirken, bir uygulama yapmanın ortalama maliyeti beklentilerinizi aşabilir. Bu uygulamaların maliyetinin neden arttığına bir göz atalım:

Birden fazla cihaz için gelişmiş veri senkronizasyonu

Özel özellikler

Yayın Akışı

Görüntülü görüşme seçeneği

mesajlaşma

Böyle karmaşık bir mobil uygulama geliştirmek, bir maliyet tahmini için kapsamlı bir planlama ve araştırma gerektirir. Ayrıca, bir gösterge panosu ve veritabanı eklerken uygulama geliştirme maliyetleri daha yüksektir. Uygulama geliştiricilerinin kapsamlı katılımı nedeniyle karmaşık uygulama projelerinin ortalama maliyeti artacaktır.

Bunun nedeni, bu uygulamaların özel özellikler gerektirmesi ve uygulama geliştiricilerinin özel yazılım geliştirme için özel kod yazmaya çok zaman ayırmasıdır. Bu nedenle, özel yazılım geliştirme, mobil uygulamanın maliyet tahminini belirlemeyi zor buluyor. Karmaşık uygulamalara örnek olarak kurumsal düzeyde yazılım, ticaret ve oyun uygulamaları verilebilir.

Yazar - Bogdan Nikitin/Image Source - Dribbble

Bir uygulamanın tasarım karmaşıklığı

Dolayısıyla, bir uygulama geliştirmenin maliyetindeki ikinci faktör, Android ve iOS mobil uygulamalarının tasarım karmaşıklığıdır.

Tasarım aşaması, yazılım geliştirmenin çok önemli bir aşamasıdır ve bir projenin maliyet tahmininde hayati bir rol oynar. Bir uygulamanın tasarımını belirtmeden uygulama geliştirme maliyetini tahmin edemezsiniz. Bir uygulamanın tasarımı, daha fazla özellik eklemek gibi uygulama maliyetini artırır.

Benzer şekilde, yerleşik bir şablon kullanmak istiyorsanız uygulama geliştirme maliyeti önceden tanımlanacaktır. Ancak özel bir tasarım geliştirme kullanmak, mobil uygulama geliştirme maliyetini artıracaktır.

Bir uygulama tasarımı seçmeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurmanız gerekir:

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayın

Kullanıcı arayüzü, bir android uygulamasının işlevselliğini belirtir. Etkileşimli bir kullanıcı arayüzü oluşturmak istiyorsanız, en iyi uygulama ekranları kağıt veya tasarım yazılımı üzerine çizmektir. Sonuç olarak, uygulama tasarımı, uygulama geliştirme bütçesini belirlemenize yardımcı olacaktır. Yazılım geliştirmeyi planlarken nihai hedefiniz daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayan bir uygulama oluşturmaktır. Bu nedenle, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşılayan bir UX/UI tasarımı oluşturmak çok önemlidir.

Ayrıca, uygulama geliştirmenin ortalama maliyeti, tasarım öğelerinin seçimine göre değişir. Tasarım öğeleri, düğme konumu, renk şeması ve aşağıdaki göz deseni gibi uygulama geliştirme bütçesini doğrudan etkiler.

Görseller ve Kullanıcı Arayüzü (UI)

Uygulama tasarımı hakkında dikkate alınması gereken birçok önemli nokta vardır. Ancak, Kullanıcı Arayüzü (UI) ve görseller, uygulamayı izleyiciler için daha çekici hale getirmede hayati bir rol oynamaktadır. Bu görsellerin kullanılması, ortalama uygulama geliştirme maliyetini tahmin etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, MVP tasarımının maliyetini tahmin etmede de yardımcı olur. Daha iyi bir uygulama tasarımı seçerseniz, hedef kitlenizin dikkatini çekebilecek bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olur.

Sonuç olarak, uygulamanızın kullanıcı katılımı, yüksek dönüşüm oranı ve bilgi hedeflerine ulaşabileceksiniz. Ayrıca, uygulama türü, uygulama geliştirme bütçesinin tahmin edilmesinde de rol oynar. Bunun nedeni, farklı uygulama türlerinin benzersiz bir tasarım çözümü kullanmasıdır. Tıpkı diğer faktörler gibi, bir uygulama geliştirmenin ortalama maliyetini tahmin etmek için uygulama tasarımına eşit derecede önem veriyoruz. Bir uygulamanın tasarım öğeleri; düzen, renk şeması, öğeler, şekiller, tipografi ve çok daha fazlasını içerir.

Uygulama markası

Apple, Nike, McDonald ve Reebok hakkında hiç düşündünüz mü? Aklına ne geliyor? Değeri olan marka cevabınız olacak. Şüphesiz, tüm bu markaların değeri var ve rakipleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Bu markaların neden markalaştığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, markalaşmaya yatırım yapmalarıdır. Aynı durum bir mobil uygulama geliştirirken de geçerlidir.

Başlangıçta, artan uygulama geliştirme bütçesi nedeniyle marka bilinci oluşturmaya yatırım yapmayabilirsiniz. Ancak uygulamanızın marka değerini artırmak için marka bilinci oluşturma, iş modeliniz için çok önemlidir. Bu nedenle, uygulama geliştirme sürecinize marka bilincini eklemek, daha fazla kitle kazanmak için kaçınılmazdır.

Bununla birlikte, bir uygulama oluşturmanın uygulama maliyeti, büyük ölçüde uygulama markasına bağlı olacaktır, bu nedenle uygulama geliştirme maliyetini tahmin etmek için başlangıçta bunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Hedef kitlenizi tanıdıktan sonra markalaşma yoluyla uygulamanızı tanıtmayı planlayabilirsiniz. Örneğin, bir uygulama logosu ve diğer pazarlama taktikleri oluşturarak başlayabilirsiniz.

metin yazarlığı

Uygulama geliştirme maliyetlerini tahmin ederken, metin yazarlığı maliyetini toplam maliyete eklemeniz gerekir. Metin Yazarlığı, daha fazla kullanıcıyı uygulamanızı kullanmaya zorlayan bir metin yazmaktır. İyi bir kopya ve kullanıcı dostu tasarım, iş uygulamanızın başarısı için harika bir kombinasyondur. Ancak, iyi bir uygulama kopyalama maliyetinin daha yüksek olduğunu anlamanız gerekir.

Geliştirme sürecinde etkili bir metin yazmanın maliyeti hakkında bir fikir edinmek için uygulama geliştiricinizden bir metin yazarı seçmesini veya kendinizi işe almasını isteyebilirsiniz. Bir metin yazarı seçmek ve yazma oranlarını bilmek, uygulama geliştirme maliyetini tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Uygun maliyetli bir yazma çözümü sağlayan küresel yazar havuzundan bir yazar seçmenizi öneririz. Göze çarpan gerçek şu ki, yerel bir ülkeden bir yazar işe almak, geliştirme sürecinin uygulama maliyetine daha fazla katkıda bulunacaktır. Metin yazarlığı örnekleri, bir web sitesinin açılış sayfasını, e-postayı ve bülten yazısını içerir.

Uygulama Platformu

Şimdiye kadar, uygulama karmaşıklığına ve tasarımına göre bir uygulama yapmanın ne kadara mal olduğunu tartıştık. Şimdi, uygulama platformunun uygulama maliyeti üzerindeki etkisini açıklıyoruz.

Uygulama platformuna karar vermek için iki ipucunu göz önünde bulundurmanız gerekir:

Hibrit bir uygulama yapın

Karma veya platformlar arası uygulama, iOS veya Android uygulaması olacak bir mobil uygulamadır. Planlama aşamasında, birincil endişeniz, uygulama geliştirme maliyetini tahmin etmek için uygulama platformuna karar vermektir. Tek bir platforma karar vermeden önce pazar payınızı, cihaz parçalanmanızı ve her yerde bulunabilmenizi göz önünde bulundurun. Tüm bu faktörler hedef pazarınıza bağlıdır ve uygulama maliyetini tahmin etmeye yardımcı olur. Uygulamanız için bir platform seçmeden önce, android uygulamasının bir iOS uygulamasından daha yaygın olduğu senaryoları bulmanız gerekir ve aynı durum iOS cihazları için de geçerlidir.

Her iki platform da aynı uygulama geliştirme sürecine sahip olsa da, bir mobil uygulama oluşturmanın size ne kadara mal olacağı farklıdır. Bu nedenle, her iki platform için uygulama geliştirme maliyetleri farklılık gösterir. Platformlar arası bir uygulamanın yararı, platforma özel işlemlerini tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde yürütmesidir. Çapraz platformları destekleyen bir uygulama geliştirmek, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamanıza ve bir uygulama oluşturmanın maliyetini yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Göze çarpan şey, yerel uygulama geliştirme için uygulama maliyetinin 2022'deki hibrit olandan daha yüksek olmasıdır. Bunun nedeni, iki uygulama oluşturmak için çift uygulama geliştiricisi kiralamanız gerektiğidir.

Yerel bir uygulama oluşturun

Karma veya platformlar arası bir uygulamanın aksine, yerel bir uygulama , Android veya iOS olmak üzere yalnızca tek bir platformu destekler. Bu nedenle, her iki platform için de bir uygulama yapmayı planlıyorsanız, iki geliştirme ekibi kiralayacaksınız. Her iki platform için de farklı uygulama geliştiricileri tutacağınız için uygulama geliştirme maliyeti iki katına çıkacaktır. Bir iPhone veya Android telefon için uygulama maliyetini merak ediyor olabilirsiniz.

Cevap, farklı Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK'lar), çerçeveler ve veritabanlarından bağımsız olarak her iki platform için bir uygulama oluşturmanın uygulama maliyetinin aynı olmasıdır. Bir uygulama oluşturmanın maliyetini etkileyen faktörler konusunda net olduğunuzu umarız.

Uygulama bakım maliyeti

Uygulama bakımı, uygulama maliyetini tahmin etmenize yardımcı olabilecek çok önemli bir faktördür. En iyi kuruluşlar tarafından yapılan ankete göre, uygulama bakımı, bir uygulama geliştirme projesinin toplam maliyetinin %20'sine mal olur.;Uygulama bakımına dahil olan ve uygulama geliştirme maliyetine daha fazla katkıda bulunan şeyleri merak ediyor olabilirsiniz. Hadi başlayalım:

Uygulama Barındırma

Uygulama barındırma, sunucudaki bir veri depolama kaynağıdır. Bu nedenle, barındırma için yıllık 800-4000 ABD Doları arasında olabilecek maliyet tahminini göz önünde bulundurmanız gerekebilir.

Uygulama Analizi

Mobil uygulamanızı başlattıktan sonraki adım, performansını takip etmektir. Bu amaçla herhangi bir analiz platformuna giriş yapabilirsiniz ancak hizmet maliyetini önceden hesaplayamazsınız. Bunun nedeni, fiyat etiketinin uygulama kullanıcılarının sayısına bağlı olarak değişmesidir.

Uygulama Pazarlama

Uygulama pazarlamasının maliyeti, kullandığınız araçlara ve platformlara bağlıdır. Uygulama geliştirme bütçesine ilişkin bir tahmin, iOS uygulamalarının her kurulum için 3,6 ABD Doları ve Android uygulamalarının 1,22 ABD Doları tutarında olduğunu gösteriyor.

Uygulama Güncellemeleri

Değişiklik maliyeti, uygulamanıza eklediğiniz değişikliğin niteliğine bağlıdır. Diyelim ki uygulamanızda bir minimum sorunu düzeltiyorsunuz ve bu, bir özellik eklemekten daha ucuza mal olacak. Hata düzeltme maliyeti 2000 ABD Doları iken, uygulama geliştirmede bir özellik ekleme maliyeti 6000 ABD Dolarından fazladır.

Bir uygulama geliştirme ekibinin maaşları

Bu faktörlerin dışında, bir uygulama geliştirme projesinin maliyeti, büyük ölçüde bir uygulama geliştirme ekibini işe almanın maliyetine bağlıdır. İşletmeniz için bir mobil uygulama geliştirecek personel şunları içerebilir:

UI/UX geliştiricisi

Proje Müdürü

Android veya iOS geliştiricisi

Ön Uç Geliştirici

Arka Uç Geliştirici

Kalite Güvence (QA) Mühendisi

Bu uzmanları işe almak, bir uygulamanın maliyetini tahmin etmenize yardımcı olabilir. Uygulama geliştiricileri, genel proje yönetimi için bir proje yöneticisiyle işbirliği içinde çalışır ve kalite güvencesi olan bir uygulama geliştirdiğinizden emin olun.

Bir uygulama yapma zamanı, yazılım geliştirme bütçesini tahmin etmede hayati önem taşır. Burada, bir uygulama projesinin süresinin uygulama bütçesini doğrudan nasıl etkilediğini tartışacağız. Basit bir uygulama için yazılım geliştirme 2 ila 4 aylık bir süre alır. Orta seviye uygulama için uygulama geliştirme süreci 6-10 ay, karmaşık mobil uygulamaların geliştirme süresi ise bir yıl sürmektedir. Dolayısıyla proje kapsamı, personel ve zaman, ortalama uygulama geliştirme maliyetini tahmin etmenize yardımcı olabilir.

Ayrıca, uygulama geliştirme maliyetini tahmin etmek için bir uygulama geliştirme maliyeti dökümü gerçekleştirebilirsiniz. Bunun nedeni, uygulama geliştirme maliyeti dökümünün, uygulama geliştirme maliyetini etkileyen her faktörü ele almasıdır.

ABD, Avrupa, Japonya ve Kore'de bir iOS veya Android uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?

Çeşitli konumlarda bir mobil uygulama oluşturmanın maliyeti konusunda endişeleriniz olabilir. Cevap, uygulama bütçesinin konuma göre değişmesidir. Bu nedenle, ABD, Avrupa, Japonya ve Kore gibi ülkelerde uygulama maliyetini tartışacağız. Daha ucuz bir uygulama çözümü arıyorsanız, Doğu Avrupa'da uygulama geliştirme maliyeti saatte 50 doların altındadır.

Hindistan'dan sonra Doğu Avrupa, mobil uygulama maliyetinin düşük olması nedeniyle uygulama çözümlerini ekonomik uygulama fiyatlarıyla sunuyor. Bir denizaşırı uygulama geliştiricisinin hizmetlerini dışarıdan temin etmek istiyorsanız, kaliteli mobil uygulamaları daha ucuz bir saatlik ücretle alacaksınız. Ancak karşılaşabileceğiniz zorluk, uygulama geliştirme ekibinizle etkili iletişimi engelleyen bir dil engelidir.

ABD'de saatlik uygulama geliştirme maliyetinin diğer ülkelere göre daha yüksek olduğunu öğrendikten sonra şaşırabilirsiniz. ABD'den uygulama geliştiricileri tuttuysanız, saatte 150 $ ödemeniz gerekecektir. Etkili bir uygulama çözümü için en iyi uygulama, yüz yüze iletişim kurabileceğiniz yerel bir uygulama geliştiricisi kiralamaktır.

Ancak yerel bir geliştiriciyi işe almanın mobil uygulamalar için yüksek bir maliyeti olabilir. Bu maliyet oldukça yüksek, değil mi? Bu nedenle, bir uygulama geliştiricisi kiralamak yerine, uygun bir fiyata bir uygulama oluşturmak için AppMaster gibi kodsuz bir uygulama geliştirme platformu kullanmanızı öneririz. Bu kodsuz platformlar, düşük uygulama bütçelerine sahiptir ve hızlı uygulama çözümleri sunar.

Türe göre uygulama geliştirme maliyeti

Uygulama türü, uygulama geliştirmenin ortalama maliyetini etkiler. Burada popüler uygulama türlerini ve bunları oluşturmanın ortalama maliyetini tartışacağız. Böylece, uygulama türüne göre bir mobil uygulama oluşturmanın maliyetini tahmin etmeye hazırsınız. Hadi başlayalım:

1. Temel uygulama

Uygulama geliştiricileri, temel özelliklere sahip bir mobil uygulama geliştirirse, temel uygulamaların altında yer alır ve en ucuz çözümdür. Temel mobil uygulamalara örnek olarak hesap makineleri, yapılacaklar uygulamaları, test uygulamaları ve geliştirilmesi kolay küçük oyunlar verilebilir. Bu uygulama türlerinin internet bağlantısına veya arka uç geliştirmesine ihtiyacı yoktur. Ayrıca, bir mobil uygulama geliştirmek için bir ay gerekiyor. Dikkat çeken şey, bu mobil uygulamaların bugünlerde çok popüler olmaması. Bunun için uygulama maliyeti 10.000 – 15.000 ABD Dolarıdır.

2. Veriye dayalı uygulama

Adından da anlaşılacağı gibi, veriye dayalı bir uygulama, bilgileri toplar ve yorumlar ve toplanan verilere dayalı olarak sonuçlar sağlar. Veriye dayalı uygulamalara örnek olarak hava tahmini uygulamaları, takvimler ve haritalar verilebilir. Günümüzde bu mobil uygulamaların kullanımı sınırlıdır ve birçok işletme bunları yan ürün olarak kullanmaktadır. Verileri işleyen bir mobil uygulama geliştirmenin ne kadara mal olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu nedenle, veriye dayalı bir uygulama için uygulama geliştirme projesi size 15.000 – 20.000 ABD Dolarına mal olabilir.

3. Kişiselleştirilmiş Uygulamalar

Kişiselleştirilmiş bir uygulama, mobil uygulamalara erişmek için kullanıcıların verilerini gerektirir. Kişiselleştirilmiş bir uygulamaya bir örnek, bir marka sadakati uygulamasıdır. Bu mobil uygulamalar, kullanıcı verilerini toplar, depolar ve birden fazla cihaz arasında bilgi paylaşır. Bu tür mobil uygulama geliştirme maliyeti, ortalama uygulama geliştirme maliyetinden daha yüksektir. Kişiselleştirilmiş bir uygulama için uygulama geliştirme maliyeti 40.000 – 80.000 ABD Dolarıdır.

4. Sosyal ağ uygulaması

Yazar - Tushar/Image Source - Dribbble

Adından da anlaşılacağı gibi, sosyal ağ uygulamaları, kullanıcılara sosyal bağlantı kurma konusunda yardımcı olur. Sosyal medya uygulamalarının en iyi örnekleri Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram vb.'dir. Bir sosyal medya uygulaması milyonlarca kullanıcının etkileşime girmesine izin verdiğinden, bu büyük ölçekli uygulama geliştirme projesinin uygulama geliştirme maliyeti yüksektir.

Bu tür bir uygulama oluşturmak için arka uç geliştirme için yüksek bir fiyat yatırmanız gerekir. Bir sosyal uygulama geliştirmeyi planlarken, bunun ne kadar maliyetli olacağı konusunda endişe duyabilirsiniz.ts sosyal ağ oluşturma için bir uygulama geliştirmek. Bu nedenle, sosyal ağ oluşturma için bir uygulama oluşturma maliyeti 60.000 – 300.000 ABD Doları arasındadır.

5.eTicaret uygulaması

e-Ticaret uygulamaları daha karmaşıktır ve kataloglar, ürün açıklamaları, kullanıcı etkileşimleri ve fiyatlandırma seçenekleri gibi gelişmiş özellikler gerektirir. E-Ticaret mobil uygulamalarının en iyi örnekleri Shopify, Amazon, Eastbay ve diğer pazar yerleridir. E-Ticaret için bir uygulama oluşturmanın maliyet tahmini konusunda endişeleriniz olabilir. Küçük bir e-ticaret uygulaması oluşturmak için uygulama geliştirme bütçesi 60.000 – 300.000 ABD Dolarıdır.

6. İsteğe bağlı uygulama

Yazar - Daria Kravets/Image Source - Dribbble

İsteğe bağlı hizmet uygulamaları, hizmetler ve kullanıcı ihtiyaçları arasındaki boşluğu doldurur. İsteğe bağlı hizmet uygulamalarının en iyi örnekleri, hizmet sağlayıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için son kullanıcılarla iletişim kurmasına olanak tanıyan Uber ve Grubhub'dır. Bu hizmet uygulamaları, sosyal ve e-ticaret uygulamalarının bir birleşimidir. İsteğe bağlı hizmetler için bir uygulama yapmanın ne kadara mal olacağı konusunda endişeleriniz olabilir. Bu nedenle, isteğe bağlı bir hizmet uygulaması için uygulama bütçesi 150.000 ABD Dolarına kadardır.

7. Pazar yeri uygulaması

Marketplace uygulaması, kullanıcıların istedikleri hizmeti almalarına yardımcı olabileceğiniz bir uygulama türüdür. Marketplace uygulamalarının en iyi örnekleri Fiverr, TripAdvisor ve Freelacer.com'dur. Bu mobil uygulamalar, isteğe bağlı hizmet ve e-Ticaret uygulamalarının özelliklerini birleştirir. Marketplace için bir uygulama oluşturmayı planladıysanız, bir uygulamanın maliyetini tahmin etmeniz gerekir. Bu uygulama için uygulama geliştirme bütçesi 150.000 – 300.000 ABD Dolarıdır.

Uygulama geliştirme süreci

Uygulama türünün uygulama geliştirme maliyetlerini nasıl etkileyebileceği konusunda net olduğunuzu umarız. Uygulama türlerini gözden geçirdikten sonra, girişiminiz için bir uygulama geliştirmenin maliyet tahminini merak ediyor olabilirsiniz. Uygulama maliyeti için bir sayı belirtmeden önce uygulama geliştirme maliyetini uygulama geliştirme sürecindeki adımlara ayırmanız gerekir. Uygulama geliştirme maliyetini tahmin etmek için uygulama geliştirme sürecinin adımlarını açıklıyoruz. Maliyet tahmini için ilk dört adımı daha derinlemesine inceleyelim:

Adım 1: Proje Dökümü

Uygulama bütçesini tahmin etmenin ilk adımı, bir uygulama geliştirme projesini küçük ve uygulanabilir görevlere bölmektir. Proje dökümünden sonra, bu görevleri uygulama geliştirme ekibine dahil olan ekip üyelerine atayın. Ekip üyelerine görev ataması, uygulama geliştiricinizin sorumluluğundadır. Ayrıca, bu adımlar görev tamamlama süresinin ve saatlik hızının izlenmesini de gerektirir. Bu adım, görev atamanın yanı sıra, yetkin ekip üyelerinin görevin tamamlanması için hazır bulunmalarını sağlamak için kapasite planlamasını da içerir. Böylece, uygulama geliştirme projenizin doğasına göre uygulama geliştiricileri ve KG uzmanlarını işe alabilirsiniz. Uygulama geliştirme maliyetlerini azaltmak için bir serbest çalışan kiralamanızı veya AppMaster gibi kodsuz bir platform denemenizi öneririz.

2. Adım: Maliyet hesaplaması için bir tahmin yöntemi kullanın

Uygulama geliştirme maliyetlerinin hesaplanmasına yardımcı olacak çeşitli tahmin yöntemleri vardır. Mobil uygulamanız için ortalama maliyet tahmininde size yardımcı olabilecek ilk üç tahmin yöntemini açıklıyoruz.

Yöntem 1: Ballpark maliyet tahmin yöntemi;

Ballpark, ortalama uygulama geliştirme maliyetini hesaplamak için yaygın olarak kullanılan bir tahmin yöntemidir. Bu yöntem, deneyim ve varsayımlara dayalı olarak ortalama maliyeti hesaplar. Bu nedenle, bu yöntemi kullanarak uygulama maliyeti hakkında kabaca bir fikir edinebilirsiniz, ancak bir uygulama geliştirmek için kesin bir sayı sağlamayabilir. Basketbol sahası tahmini için tanınmış bir yazılım firmasının deneyimli bir uygulama geliştiricisinden hizmet alabilirsiniz.

Yöntem 2: Parametreye dayalı maliyet tahmini yöntemi

Uygulama geliştirme maliyetini tahmin etmenin ikinci yöntemi, parametre tabanlı yöntemdir. Ballpark yöntemlerinin aksine, parametreler maliyet tahmini için önceki verilerle gerçek verileri kullanır. Bu yöntem biraz daha uzun sürer ancak bir uygulama geliştirme projesi için daha özgün bir maliyet tahmini sağlar.

Yöntem 3: Üç noktalı maliyet tahmini yöntemi

Üç noktalı maliyet tahmini yöntemi en iyi yöntemdir ve risk analizini de dikkate alır. Bu yöntemi kullanarak uygulama geliştiriciniz en iyi, en kötü ve gerçek senaryolar için ortalama maliyeti tahmin edebilir. En kötü maliyet değeri, en kötü durum senaryosundaki tüm belirsizlikleri ve riskleri içerir. En iyi durum senaryosu için bu maliyet tahmin yöntemi düşük bir maliyet sağlar ve projenin sorunsuz devam ettiğini varsayar. Ancak, gerçek durum en iyi ve en kötü durum arasındadır.

3. Adım: Uygulama geliştirme bütçelerini takip edin

Uygulama geliştirme projesi başladığında, uygulama geliştirme bütçesindeki tüm masrafları takip etmeniz gerekir. Bu amaçla harcamalarınızı takip edecek ve gelecekteki kararlarınızda size yardımcı olacak maliyet takip yazılımlarını kullanabilirsiniz. Bir uygulama geliştirme şirketine %100 güvenmek istiyorsanız, proje yöneticiniz uygulama geliştirmenin maliyetini takip etme sorumluluğunu üstlenecektir.

4. Adım: Bir uygulama geliştirmek için zaman çizelgesi

Bir uygulama geliştiricisinin bir uygulama oluşturmak için ne kadar zaman harcadığı, uygulama geliştirmenin ortalama maliyetini tahmin etmede çok önemli bir adımdır. Bu, işletme sahiplerinin uygulama geliştirme şirketlerine en çok sorduğu sorudur. Uygulama geliştirme şirketlerinin verdiği cevap, uygulama geliştirme maliyetinin büyük ölçüde oluşturmak istediğiniz uygulama türüne ve mevcut kaynaklarınıza bağlı olduğudur.

İşletmeniz için kısa sürede bir uygulama istiyorsanız, bir uygulama geliştirme ekibinin iki geliştiricisinden yardım isteyebilirsiniz. İki uygulama geliştiricisi işe almak, uygulama görevlerini bölecekleri için uygulama projenizi kısa sürede tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle, uygulama projenizi tamamlama süresi, büyük ölçüde uygulamanın karmaşıklığına bağlıdır.

Uygulama karmaşıklığına dayalı bir uygulama geliştirme zamanı

Bir uygulama yapmanın zamanını merak ediyor olabilirsiniz. Bu nedenle, mobil uygulama geliştirme süresi, büyük ölçüde uygulamanın karmaşıklığına bağlıdır. Farklı karmaşıklığa sahip uygulamaların uygulama geliştirmesini tamamlamanın ne kadar zaman aldığını açıklayalım:

MVP gibi bir uygulama geliştirmek istiyorsanız 2-3 hafta gibi bir zaman alabilir. Aynı zamanda temel özelliklere sahip bir uygulama bir ayı bulabiliyor. Aynı zamanda kurumsal düzeyde bir uygulama, tüketici uygulaması ve haritalar 2-3 ay sürer.

Ayrıca, isteğe bağlı uygulamaların tamamlanması dört aydan uzun sürer. Bir uygulama oluşturmak için zaman geçtikten sonra, zamanın uygulama geliştirme maliyetleri üzerindeki etkisini merak edebilirsiniz. Bir uygulamanın tamamlanması daha uzun sürerse geliştirme maliyeti daha yüksek olacaktır. Bu nedenle, ihtiyacınız olan tek şey, uygulama geliştirme maliyetlerini azaltmanın yollarını kullanmaktır.

Ücretsiz bir uygulama oluşturma

Şimdiye kadar, uygulama geliştirme maliyetini etkileyen tüm faktörleri gözden geçirdiniz. Ancak işinize yeni başlıyorsanız, bir uygulama geliştirme şirketi ile sözleşme yapmak yerine ücretsiz bir uygulama oluşturmak için bir kaynak arıyor olabilirsiniz. Bu nedenle, sizin için en iyi haber, tek bir kuruş harcamadan bir uygulama oluşturmanın mümkün olmasıdır. İlginç, değil mi?

Son yıllarda, kodsuz uygulama geliştirme platformları büyük ilgi gördü ve birçok girişimin fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için sürekli gelişiyor. Bu yüzden fikrinizi ücretsiz olarak gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız AppMaster'ı denemenizi öneririz. AppMaster, küçük işletme sahiplerinin ücretsiz olarak bir uygulama oluşturmasına olanak tanıyan popüler bir kodsuz platformdur.

Son düşünceler

Uygulama geliştirme maliyeti tahminiyle ilgili ayrıntılı kılavuzumuzu inceledikten sonra, uygulama bütçesini etkileyen faktörler konusunda net olduğunuzu umarız. Maliyeti etkileyen tüm faktörleri inceledikten sonra mobil uygulama geliştirme maliyetini düşürmenin yollarını kullanmanız gerekiyor. Yeni bir işletme sahibi olarak, işletmeniz için bir uygulama geliştirmeyi planlarken çok fazla yatırım yapmayabilirsiniz.

Uygulama geliştirme maliyetini azaltmak için bir uygulama geliştirme şirketi ile sözleşme yapmak yerine AppMaster'ı denemenizi öneririz. AppMaster, yeni işletme sahiplerinin bir uygulama geliştiricisi işe alma maliyetini azaltarak bir uygulama yapmalarına yardımcı olan popüler bir kodsuz platformdur. Ayrıca, bu kodsuz platformu kullanmanın güzelliği, kaynak kodunu sağlamasıdır. Bu harika uygulama geliştirme aracını deneyin ve uygulama geliştirme bütçesini azaltın.