"كم تكلفة إنشاء تطبيق" هو سؤال شائع قد يتبادر إلى ذهنك عندما تريد تحويل فكرة تطبيقك إلى حقيقة. يمكن أن يساعدك تقدير تكلفة التطبيق في تحسين ميزانيتك لعملية التطوير. لنفترض أنك تشتري سيارة ، وأن تكلفة شراء سيارة تعتمد بشكل كبير على العناصر التي تريدها.

الأمر نفسه ينطبق على تكلفة تطوير التطبيق عندما يتعلق الأمر ببناء تطبيق اقتصاديًا. تعتمد تكلفة تطوير التطبيق على الميزات والعوامل الأخرى التي تريد إضافتها إلى تطبيقك. قد تتساءل عن التكلفة الدقيقة لمشروع تطوير التطبيق. إذا كانت الإجابة بنعم ، فلا مزيد من البحث! في هذه المقالة ، سنناقش التفاصيل لتحسين تكلفة التطبيق لتقدير سعر تطوير التطبيق. هيا نبدأ:

ما هي تكلفة تطوير التطبيق؟

الأسئلة المتعلقة بميزانية تطوير التطبيق شائعة عندما تخطط لإنشاء تطبيق. "كم تكلفة تطوير تطبيق" هو السؤال الأكثر شيوعًا الذي قد تطرحه عندما تخطط لإنشاء تطبيق في عام 2022. الإجابة على السؤال هي أن تكلفة إنشاء تطبيق تعتمد على الميزات التي تضيفها إلى تطبيق. علاوة على ذلك ، هناك خيارات أخرى لتقدير تكلفة عملية تطوير التطبيق . الطريقة الأصلية للحصول على تقدير التكلفة لميزانية تطوير التطبيق هي الاتصال بمطور التطبيق من شركة تطوير تطبيقات من الدرجة الأولى.

علاوة على ذلك ، يمكنك استخدام حاسبة الميزانية لتقدير تكلفة عملية تطوير التطبيق. على سبيل المثال ، يمكنك أن تطلب من شركة تطوير تطبيق لتقدير التكلفة المطلوبة لتطوير تطبيق مخصص بدون وثائق. ولكن عندما تريد الإجابة على سؤالك حول تكلفة تطوير تطبيق باستخدام الآلة الحاسبة ، فأنت بحاجة إلى تضمين العديد من خدمات تطوير التطبيقات والوقت. الخدمات والوقت اللازم لتقدير تكلفة عملية تطوير التطبيق هي كما يلي:

تعقيد التصميم وتصميم UI / UX لتطبيق ما

عملية تطوير التطبيق

ميزات التطبيق والوظائف التي سيتم إضافتها

تعقيد ميزات التطبيق

تكامل الطرف الثالث في التطبيق

تنفيذ معايير الأمان في أحد التطبيقات لتلبية معايير أمان HIPAA أو GDPR

عدد المطورين في فريق التطوير

القليل من البحث عن البيانات

للحصول على فكرة حول تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يمكنك استعراض الاستطلاعات والإحصاءات من قبل المؤسسات الكبرى. في السنوات الأخيرة ، اكتسب تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم ، وهذا الضجيج هو عامل رئيسي يساعد في تحديد تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. وفقًا لتقدير ، يتوفر أكثر من 7 ملايين تطبيق للهاتف المحمول في متاجر تطبيقات Android و iOS.

توفر هذه الإحصائيات فكرة عن نمو التطبيقات وشركات تطوير التطبيقات. تُظهر الدراسات الاستقصائية والأبحاث حقائق مثيرة للاهتمام حول تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022. في هذه المقالة ، سنكشف النقاب عن الاستطلاعات والدراسات حول تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة من قبل المؤسسات الكبرى. هيا نبدأ:

وفقًا لشركة Statista ، وهي شركة استقصائية ألمانية ، يتم نشر أكثر من 100،000 تطبيق android شهريًا على Google Play وأكثر من 30،000 تطبيق على Apple App Store. يقود تطوير التطبيقات المجانية صناعة تطوير التطبيقات. يختار أصحاب الأعمال استراتيجية التسعير المجانية أو المجانية. على سبيل المثال ، تمثل التطبيقات المجانية 92٪ من جميع التطبيقات في متاجر Apple Play. تنمو صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة كل عام ، وبلغت الإيرادات السنوية في عام 2020 581.9 مليار دولار. إذا استمرت صناعة التطبيقات في النمو ، فستصل إيراداتها إلى ما يقرب من 1 تريليون دولار في السنوات القادمة.

وفقًا لأبحاث السوق حول تطوير التطبيقات ، ستزدهر صناعة تطوير التطبيقات بنسبة 18.4٪ في عام 2026 وستستمر في الوصول إلى أقصى إمكاناتها البالغة 407.31 مليار دولار في السنوات القادمة.

وفقًا لـ Business of Apps ، فإن تكلفة تطوير تطبيق بسيط ومعقد تصل إلى 30 ألف دولار وتصل إلى 40 ألف دولار على التوالي. علاوة على ذلك ، ذكر الاستطلاع أن تكلفة إنشاء تطبيق معقد تصل إلى 70000.

يقدّر استطلاع أجرته GoodFirms متوسط تكلفة إنشاء تطبيق. وفقًا للاستطلاع ، يحتاج صاحب العمل ما بين 100000 إلى 185000 دولار لإنشاء تطبيق بميزات معقدة مثل Uber.

استغرق UpCity مزيدًا من التعمق لتقدير ميزانية تطوير التطبيق لكل مرحلة. وفقًا لتقرير الاستطلاع الخاص بهم ، تحتاج إلى ما يصل إلى 1500 دولار لمرحلة التخطيط ، و 15000 دولار لمرحلة التصميم ، و 5000 دولار لبناء ميزات مثل دفع الإشعارات ، و 10000 دولار للاختبار وصيانة التطبيقات.

وفقًا لمسح أجرته eMarketer ، يحب 90٪ من الأشخاص استخدام التطبيقات على هواتفهم. سيكون هناك وقت يكون فيه استخدام الأجهزة المحمولة 4 ساعات في اليوم ، وسيقضي الأشخاص 88٪ من هذا الوقت على تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وفقًا لبحث أجرته Statista ، يحب 66٪ من الأشخاص تنزيل تطبيقات الألعاب من متاجر التطبيقات. علاوة على ذلك ، يحب 95٪ من الأشخاص تنزيل تطبيقات المراسلة والتواصل.

لذلك ، يشير استطلاع إعلان البحث الذي أجرته الشركات الكبرى إلى أن شركات تطوير التطبيقات ستنمو في السنوات القادمة. يعتمد متوسط تكلفة تطوير التطبيق على نوع التطبيق وميزاته.

علاوة على ذلك في هذه المقالة ، سنكشف النقاب عن أهم العوامل التي تؤثر على تكاليف تطوير التطبيق.

العوامل المؤثرة على التكاليف

أولاً ، عندما تبدأ في إنشاء تطبيق ، تحتاج إلى إجراء تحليل متعمق للأعمال لتحديد جمهورك المستهدف ، والمنافسين ، وفريق تطوير التطبيق. "كم يكلف تطوير تطبيق جوال" هو شاغلك الرئيسي عندما تبدأ في إنشاء تطبيق. علاوة على ذلك ، قد تكون قلقًا بشأن الميزات لتحديد تكاليف تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. أخيرًا ، أنت قلق بشأن التعاقد مع مطور تطبيقات من إحدى أكبر شركات تطوير التطبيقات لتقليل تكلفة الخدمات الأخرى. لذلك ، قمنا بتسليط الضوء على جميع مخاوفك بشأن تكلفة تطوير التطبيق. أولاً ، سنعرض أهم العوامل لتحديد التكلفة النهائية لتطوير التطبيق.

تعقيد التطبيق

يعد تعقيد التطبيق هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على تكلفة مشروع تطوير التطبيق. إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق أساسي بميزات بسيطة ، فسيتطلب تطوير التطبيق وقتًا وتكلفة أقل. لتحديد وقت تطوير التطبيق ، تحتاج إلى توضيح حجم عملك المستقبلي. سيزداد مستوى التعقيد في إنشاء تطبيق مع إضافة الميزات والتكاملات المتقدمة. نحن هنا نناقش تفاصيل تعقيد التطبيق لتقدير تكلفة تطوير التطبيق. هيا نبدأ:

تطبيق بسيط

التطبيق البسيط هو تطبيق يحتاج إلى وظائف وميزات بسيطة. يحتوي التطبيق البسيط على ميزات أساسية مع تصميم أنيق للتطبيق. مثال على تطبيق بسيط هو التقويم. لا يتطلب إنشاء تطبيق بميزات أساسية ميزات وأنظمة أساسية متقدمة. لذا ، فإن تكلفة تطوير تطبيق بميزات بسيطة منخفضة جدًا.

تطبيق متوسط المستوى

يندرج تطوير تطبيق ببعض الميزات المتقدمة ضمن فئة تطبيقات المستوى المتوسط. تحتوي التطبيقات متوسطة المستوى على بعض الميزات المتقدمة لتقدمها. إنه تطبيق لعملك يتطلب تكامل واجهات برمجة التطبيقات المتقدمة والمزيد من الشاشات باستخدام الذكاء الاصطناعي المخصص. لذا ، فإن تكلفة التطبيق الذي يحتوي على بعض الميزات المتقدمة أعلى من تكلفة تطوير تطبيق بميزات بسيطة.

تطبيق معقد

Autor - Kajetan Iżycki / مصدر الصورة - Dribbble

يحتوي التطبيق المعقد على ميزات أكثر تقدمًا وتعقيدًا وتكاملًا بين الأنظمة الأساسية التي تتطلب مزامنة في الوقت الفعلي. تكلفة إنشاء تطبيق بميزات أكثر تقدمًا أعلى من جميع الأنواع الأخرى. مثال على التطبيق المعقد هو برنامج الدردشة وتطبيق الفيديو المستخدم للتواصل في الوقت الفعلي.

بصرف النظر عن هذه العوامل ، تساعد أنواع تعقيد التطبيق أيضًا في تحديد ميزانية التطبيق. لنكشف النقاب عن:

1- تعقيد التطبيق البسيط

يوفر التعقيد البسيط للتطبيق ميزات أساسية بدون تخزين البيانات ولا يدعم الأنظمة الأساسية المشتركة. قد تتساءل عن الميزة الأساسية التي يمكن أن يحتوي عليها تطبيق بسيط. نحن نكشف عن هذه الميزات الأساسية. لنلق نظرة عامة:

زر تسجيل الدخول

زر التسجيل

خيارات لإنشاء ملف التعريف وتحريره

رسائل

لوحة القيادة

يبحث

دفع الإخطارات

ستحدد الميزات المذكورة أعلاه تكلفة تطوير البرامج. من أمثلة التطبيقات البسيطة الآلة الحاسبة ومتعقب الوقت والتطبيقات الاجتماعية.

2- التعقيد الأساسي للتطبيق

دائمًا ما يكون لإنشاء طائرة تكلفة عالية. السبب هو الاختلاف في الميزات. وبالمثل ، فإن إضافة المزيد من الميزات إلى التطبيق سيزيد من تكلفة تطوير التطبيق. يكمن إنشاء تطبيق مع تكامل قاعدة البيانات وواجهة برمجة التطبيقات في إطار التعقيد الأساسي للتطبيق وله سعر مرتفع لتطوير التطبيق. في تطبيقات الهاتف المحمول هذه ، تحتاج إلى إضافة بعض الميزات الإضافية التي ستضيف المزيد من التكلفة لإنشاء تطبيق. تشمل ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه:

خيار الشراء داخل التطبيق

آلية الدفع

الوسائط الاجتماعية وتكامل API

GPS

بروتوكولات الأمان

دفع الإخطارات

علاوة على ذلك ، توفر هذه التطبيقات إطار عمل قويًا لاستخدام وإمكانية وصول أفضل. تتطلب تطبيقات الهاتف المحمول هذه آليات تخزين لقاعدة البيانات والمزامنة. لإنشاء تطبيق من هذا النوع ، تحتاج إلى فهم جمهورك المستهدف لتقدير تكلفة تطوير التطبيق. لذا ، فإن زيادة تعقيد التطبيق ستزيد من تكلفة إنشاء التطبيق. من أمثلة التطبيقات عالية التعقيد تطبيقات الطعام أو سيارات الأجرة.

3- درجة عالية من التعقيد في التطبيق

ستزداد تكلفة تطوير التطبيق مع إضافة الميزات المعقدة. تتضمن التطبيقات المعقدة تطبيقات عالية النطاق لعمليات الأعمال المعقدة. تتطلب معظم الشركات تطوير البرامج بميزات مخصصة وعمليات تكامل عبر الأنظمة الأساسية. هذه التطبيقات عالية النطاق هي الأنسب إذا كنت ترغب في إنشاء نظام قديم بتكاليف تطوير تطبيقات عالية. عند تطوير تطبيق معقد ، قد يتجاوز متوسط تكلفة إنشاء تطبيق توقعاتك. دعنا نلقي نظرة على سبب زيادة تكلفة هذه التطبيقات:

مزامنة البيانات المتقدمة لأجهزة متعددة

الميزات المخصصة

تدفق

خيار مكالمة الفيديو

المراسلة

يتطلب تطوير مثل هذا التطبيق المعقد للهاتف المحمول تخطيطًا وبحثًا مكثفين لتقدير التكلفة. علاوة على ذلك ، تكون تكاليف تطوير التطبيقات أعلى عند إضافة لوحة معلومات وقاعدة بيانات. سيزداد متوسط التكلفة لمشاريع التطبيقات المعقدة بسبب المشاركة الواسعة لمطوري التطبيقات.

والسبب هو أن هذه التطبيقات تتطلب ميزات مخصصة ، ويستثمر مطورو التطبيقات الكثير من الوقت في كتابة كود مخصص لتطوير البرامج المخصصة. لذلك ، يجد تطوير البرامج المخصصة صعوبة في تحديد تقدير التكلفة التقديرية لتطبيق الهاتف المحمول. من أمثلة التطبيقات المعقدة البرامج على مستوى المؤسسة ، والتداول ، وتطبيقات الألعاب.

أوتور - بوجدان نيكيتين / مصدر الصورة - Dribbble

تعقيد تصميم التطبيق

لذا ، فإن العامل الثاني في تكلفة تطوير التطبيق هو تعقيد تصميم تطبيقات Android و iOS للجوال.

مرحلة التصميم هي مرحلة حاسمة في تطوير البرمجيات ، وتلعب دورًا حيويًا في تقدير تكلفة المشروع. لا يمكنك تقدير تكلفة تطوير التطبيق دون تحديد تصميم التطبيق. يزيد تصميم التطبيق من تكلفة التطبيق تمامًا مثل إضافة المزيد من الميزات.

وبالمثل ، سيتم تحديد تكلفة تطوير التطبيق مسبقًا إذا كنت تريد استخدام قالب مضمن. لكن استخدام تطوير تصميم مخصص سيزيد من تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

قبل اختيار تصميم التطبيق ، عليك مراعاة الأمور التالية:

تقديم تجربة مستخدم أفضل

تحدد واجهة المستخدم وظائف تطبيق android. إذا كنت ترغب في إنشاء واجهة مستخدم تفاعلية ، فإن أفضل ممارسة هي رسم الشاشات على ورق أو برنامج تصميم. في النهاية ، سيساعدك تصميم التطبيق على تحديد ميزانية تطوير التطبيق. عندما تخطط لتطوير البرامج ، فإن هدفك النهائي هو إنشاء تطبيق يوفر تجربة مستخدم أفضل. لذلك ، يعد إنشاء تصميم UX / UI يلبي احتياجات جمهورك المستهدف أمرًا ضروريًا.

علاوة على ذلك ، يختلف متوسط تكلفة تطوير التطبيق باختلاف عناصر التصميم. تؤثر عناصر التصميم بشكل مباشر على ميزانية تطوير التطبيق ، مثل موضع الزر ونظام الألوان ونمط العين التالي.

المرئيات وواجهة المستخدم (UI)

هناك العديد من الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها حول تصميم التطبيق. ومع ذلك ، تلعب واجهة المستخدم (UI) والمرئيات دورًا حيويًا في جعل التطبيق أكثر جاذبية للمشاهدين. يمكن أن يساعدك استخدام هذه العناصر المرئية في تقدير متوسط تكلفة تطوير التطبيق. علاوة على ذلك ، فإنه يساعد أيضًا في تقدير تكلفة تصميم MVP . إذا اخترت تصميم تطبيق أفضل ، فسيساعدك ذلك على إنشاء تطبيق يمكنه جذب انتباه جمهورك المستهدف.

في النهاية ، ستتمكن من تحقيق أهداف تطبيقك المتمثلة في إشراك المستخدم ، ومعدل التحويل العالي ، والمعلومات. علاوة على ذلك ، يلعب نوع التطبيق أيضًا دورًا في تقدير ميزانية تطوير التطبيق. والسبب هو أن أنواع التطبيقات المختلفة تستخدم حل تصميم فريدًا. تمامًا مثل العوامل الأخرى ، نؤكد أيضًا على تصميم التطبيق لتقدير متوسط تكلفة تطوير التطبيق. تتضمن عناصر تصميم التطبيق التخطيط ونظام الألوان والعناصر والأشكال والطباعة وغير ذلك الكثير.

العلامة التجارية للتطبيق

هل فكرت يومًا في Apple و Nike و McDonald و Reebok؟ ماذا يخطر ببالك؟ ستكون العلامة التجارية ذات القيمة هي إجابتك. لا شك أن كل هذه العلامات التجارية لها قيمة وتحتل مكانة عالية بين منافسيها. قد تتساءل عن سبب ظهور هذه العلامات التجارية. السبب هو أنهم استثمروا في العلامات التجارية. نفس الشيء هو الحال عند تطوير تطبيق الهاتف المحمول.

في البداية ، لا يجوز لك الاستثمار في العلامات التجارية بسبب زيادة ميزانية تطوير التطبيق. ولكن لزيادة قيمة العلامة التجارية لتطبيقك ، فإن العلامة التجارية ضرورية لنموذج عملك. لذلك ، فإن إضافة العلامة التجارية إلى عملية تطوير التطبيق الخاص بك أمر لا مفر منه لكسب المزيد من الجماهير.

ومع ذلك ، ستعتمد تكلفة إنشاء التطبيق بشكل كبير على العلامة التجارية للتطبيق ، لذلك عليك التفكير في ذلك في البداية لتقدير تكلفة تطوير التطبيق. بعد معرفة جمهورك المستهدف ، يمكنك التخطيط للترويج لتطبيقك من خلال العلامة التجارية. على سبيل المثال ، يمكنك البدء بإنشاء شعار تطبيق وأساليب تسويق أخرى.

تأليف

عند تقدير تكاليف تطوير التطبيق ، تحتاج إلى إضافة تكلفة كتابة الإعلانات إلى التكلفة الإجمالية. Copywriting هي كتابة نسخة تجبر المزيد من المستخدمين على استخدام تطبيقك. تعد النسخة الجيدة والتصميم سهل الاستخدام مزيجًا قاتلًا لنجاح تطبيق عملك . ومع ذلك ، يجب أن تفهم أن تكلفة نسخ التطبيق الجيدة أعلى.

للحصول على فكرة حول تكلفة كتابة نسخة مؤثرة في عملية التطوير ، يمكنك أن تطلب من مطور التطبيق الخاص بك اختيار مؤلف الإعلانات أو تعيين نفسك. سيساعدك اختيار مؤلف الإعلانات ومعرفة معدلات الكتابة على تقدير تكلفة تطوير التطبيق. نوصيك باختيار كاتب من مجموعة المؤلفين العالمية التي توفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة للكتابة. الحقيقة الملحوظة هي أن توظيف كاتب من بلد أصلي سيضيف المزيد إلى تكلفة التطبيق لعملية التطوير. تتضمن أمثلة كتابة الإعلانات الصفحة المقصودة لموقع الويب والبريد الإلكتروني وكتابة الرسائل الإخبارية.

النظام الأساسي للتطبيق

لقد ناقشنا حتى الآن تكلفة إنشاء تطبيق حسب تعقيد التطبيق وتصميمه. الآن ، نكشف عن تأثير النظام الأساسي للتطبيق على تكلفة التطبيق.

لاتخاذ قرار بشأن النظام الأساسي للتطبيق ، عليك التفكير في نصيحتين:

أنشئ تطبيقًا مختلطًا

التطبيق الهجين أو عبر الأنظمة الأساسية هو تطبيق جوال سيكون تطبيق iOS أو Android. في مرحلة التخطيط ، يكون شاغلك الأساسي هو تحديد النظام الأساسي للتطبيق لتقدير تكلفة تطوير التطبيق. قبل اتخاذ قرار بشأن نظام أساسي واحد ، ضع في اعتبارك حصتك في السوق وتجزئة الأجهزة وانتشارها في كل مكان. تعتمد كل هذه العوامل على السوق المستهدف وتساعد في تقدير تكلفة التطبيق. قبل اختيار نظام أساسي لتطبيقك ، تحتاج إلى معرفة السيناريوهات التي يكون فيها تطبيق android أكثر انتشارًا من تطبيق iOS ، وينطبق الشيء نفسه على أجهزة iOS.

على الرغم من أن كلا النظامين الأساسيين لهما نفس عملية تطوير التطبيق ، إلا أن تكلفة إنشاء تطبيق جوال مختلف. لذلك ، تختلف تكاليف تطوير التطبيقات لكلا النظامين. تتمثل فائدة التطبيق عبر الأنظمة الأساسية في أنه يدير عملياته الخاصة بالنظام الأساسي بسلاسة على جميع الأجهزة. يمكن أن يساعدك تطوير تطبيق يدعم الأنظمة الأساسية المتعددة على توفير تجربة مستخدم أفضل والإجابة على تكلفة إنشاء تطبيق. الشيء الملحوظ هو أن تكلفة تطوير التطبيق المحلي أعلى من تكلفة التطبيق الهجين في عام 2022. والسبب هو أنك تحتاج إلى توظيف مطوري تطبيقات مزدوجين لبناء تطبيقين.

أنشئ تطبيقًا محليًا

على عكس التطبيق المختلط أو متعدد الأنظمة الأساسية ، يدعم التطبيق المحلي نظامًا أساسيًا واحدًا فقط ، إما Android أو iOS. لذلك ، إذا كنت تخطط لإنشاء تطبيق لكلا النظامين الأساسيين ، فستعين فريقين للتطوير. نظرًا لأنك ستوظف مطوري تطبيقات مختلفين لكلا النظامين الأساسيين ، فستتضاعف تكلفة تطوير التطبيق. قد تتساءل عن تكلفة التطبيق لجهاز iPhone أو هاتف Android.

الإجابة هي أن تكلفة التطبيق لإنشاء تطبيق لكلا النظامين هي نفسها بغض النظر عن مجموعات تطوير البرامج (SDK) وأطر العمل وقواعد البيانات المختلفة ، ونأمل أن تكون واضحًا بشأن العوامل التي تؤثر على تكلفة إنشاء التطبيق.

تكلفة صيانة التطبيق

تعد صيانة التطبيق عاملاً حاسمًا يمكن أن يساعدك في تقدير تكلفة التطبيق. وفقًا للاستطلاع الذي أجرته المؤسسات الكبرى ، تكلف صيانة التطبيقات 20٪ من التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير التطبيق. ؛ قد تتساءل عن الأشياء المضمنة في صيانة التطبيق التي تضيف المزيد إلى تكلفة تطوير التطبيق. هيا نبدأ:

استضافة التطبيقات

استضافة التطبيق هي مصدر لتخزين البيانات على الخادم. لذلك ، قد تضطر إلى التفكير في تقدير التكلفة للاستضافة ، والذي قد يتراوح بين 800 دولار و 4000 دولار سنويًا.

تحليل التطبيق

بمجرد تشغيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ، فإن الخطوة التالية هي متابعة أدائه. لهذا الغرض ، يمكنك تسجيل الدخول إلى أي منصة تحليلات ، لكنك لن تتمكن من حساب تكلفة الخدمة مقدمًا. والسبب هو أن السعر يختلف باختلاف عدد مستخدمي التطبيق.

تسويق التطبيقات

تعتمد تكلفة تسويق التطبيق على الأدوات والأنظمة الأساسية التي تستخدمها. يشير تقدير ميزانية تطوير التطبيق إلى أن تكلفة تطبيقات iOS تبلغ 3.6 دولار لكل تثبيت وتكلفة تطبيقات Android 1.22 دولار.

تحديثات التطبيق

تعتمد تكلفة التعديل على طبيعة التغيير الذي تضيفه إلى تطبيقك. لنفترض أنك تقوم بإصلاح الحد الأدنى في تطبيقك ، وستتكلف أقل من إضافة ميزة. تبلغ تكلفة إصلاح الأخطاء 2000 دولارًا أمريكيًا بينما تكلف إضافة ميزة أكثر من 6000 دولار في تطوير التطبيق.

رواتب فريق تطوير التطبيق

بصرف النظر عن هذه العوامل ، تعتمد تكلفة مشروع تطوير التطبيق بشكل كبير على تكلفة تعيين فريق تطوير التطبيق. قد يشمل الموظفون لتطوير تطبيق جوال لعملك ما يلي:

مطور UI / UX

مدير المشروع

مطور Android أو iOS

مطور الواجهة الأمامية

مطور الواجهة الخلفية

مهندس ضمان الجودة

يمكن أن يساعدك تعيين هؤلاء الخبراء في تقدير تكلفة التطبيق. يعمل مطورو التطبيقات بشكل تعاوني مع مدير المشروع لإدارة المشروع بشكل عام والتأكد من تطوير تطبيق مع ضمان الجودة.

يعد وقت إنشاء التطبيق أمرًا حيويًا في تقدير ميزانية تطوير البرامج. هنا ، سنناقش كيف يؤثر مصطلح مشروع التطبيق بشكل مباشر على ميزانية التطبيق. يستغرق تطوير البرنامج لتطبيق بسيط فترة من شهرين إلى أربعة أشهر. تستغرق عملية تطوير التطبيق للتطبيق متوسط المستوى من 6 إلى 10 أشهر ، وتستغرق مدة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المعقدة عامًا واحدًا. لذلك ، يمكن أن يساعدك نطاق المشروع والموظفين والوقت في تقدير متوسط تكلفة تطوير التطبيق.

علاوة على ذلك ، يمكنك إجراء تحليل لتكلفة تطوير التطبيق لتقدير تكلفة تطوير التطبيق. والسبب هو أن تفاصيل تكلفة تطوير التطبيق تعالج كل العوامل التي تؤثر على تكلفة تطوير التطبيق.

ما تكلفة إنشاء تطبيق iOS أو Android في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وكوريا؟

قد تكون قلقًا بشأن تكلفة إنشاء تطبيق جوّال عبر مواقع مختلفة. الجواب هو أن ميزانية التطبيق تختلف باختلاف الموقع. لذلك ، سنناقش تكلفة التطبيق عبر دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وكوريا. إذا كنت تبحث عن حل تطبيق أرخص ، فإن تكلفة تطوير التطبيق في أوروبا الشرقية أقل من 50 دولارًا في الساعة.

بعد الهند ، تقدم أوروبا الشرقية حلول التطبيقات بأسعار التطبيقات الاقتصادية لأن تكلفة تطبيق الهاتف المحمول منخفضة هناك. إذا كنت ترغب في الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات مطور تطبيقات خارجي ، فستحصل على تطبيقات جوال عالية الجودة بسعر أرخص بالساعة. لكن التحدي الذي قد تواجهه هو حاجز اللغة الذي يعيق التواصل الفعال مع فريق تطوير التطبيق الخاص بك.

قد تتفاجأ بعد معرفة أن تكلفة تطوير التطبيق بالساعة في الولايات المتحدة أعلى منها في البلدان الأخرى. سيتعين عليك دفع 150 دولارًا في الساعة إذا كنت قد وظفت مطوري تطبيقات من الولايات المتحدة الأمريكية. أفضل ممارسة لحل التطبيق الفعال هي توظيف مطور تطبيقات محلي يمكنك التواصل معه وجهًا لوجه.

لكن تعيين مطور محلي قد يكون له تكلفة عالية لتطبيقات الأجهزة المحمولة. هذه التكلفة مرتفعة جدًا ، أليس كذلك؟ لذلك ، بدلاً من التعاقد مع مطور تطبيقات ، نوصيك باستخدام نظام أساسي لتطوير التطبيقات بدون رمز مثل AppMaster لإنشاء تطبيق بسعر مناسب. تتمتع هذه الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز بميزانيات تطبيقات منخفضة وتوفر حلول تطبيقات سريعة.

تكلفة تطوير التطبيق حسب النوع

يؤثر نوع التطبيق على متوسط تكلفة تطوير التطبيق. سنناقش هنا أنواع التطبيقات الشائعة ومتوسط تكلفة إنشائها. لذلك ، أنت مستعد تمامًا لتقدير تكلفة إنشاء تطبيق جوال بناءً على نوع التطبيق. هيا نبدأ:

1. التطبيق الأساسي

إذا قام مطورو التطبيقات بتطوير تطبيق جوال بميزات أساسية ، فإنه يقع ضمن التطبيقات الأساسية وهو الحل الأرخص. ومن أمثلة تطبيقات الأجهزة المحمولة الأساسية ، الآلات الحاسبة وتطبيقات المهام وتطبيقات الاختبارات والألعاب الصغيرة التي يسهل تطويرها. لا تحتاج أنواع التطبيقات هذه إلى اتصال بالإنترنت أو تطوير الواجهة الخلفية. علاوة على ذلك ، يتطلب الأمر شهرًا لتطوير تطبيق جوال. الشيء الملحوظ هو أن تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه ليست في حالة ضجيج هذه الأيام. تكلفة التطبيق لهذا هو 10000 - 15000 دولار.

2. التطبيق القائم على البيانات

كما يوحي الاسم ، يجمع التطبيق المستند إلى البيانات المعلومات ويفسرها ويوفر النتائج بناءً على البيانات التي تم جمعها. من أمثلة التطبيقات المستندة إلى البيانات تطبيقات التنبؤ بالطقس والتقويمات والخرائط. اليوم ، تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه محدودة الاستخدام ، والعديد من الشركات تستخدمها كمنتجات ثانوية. قد تتساءل عن تكلفة تطوير تطبيق جوال يعالج البيانات. لذلك ، يمكن أن يكلفك مشروع تطوير التطبيق لتطبيق يعتمد على البيانات ما بين 15000 - 20000 دولار.

3. تطبيقات شخصية

يتطلب التطبيق المخصص بيانات المستخدمين للوصول إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة. مثال على التطبيق المخصص هو تطبيق الولاء للعلامة التجارية. تقوم تطبيقات الهاتف المحمول هذه بجمع بيانات المستخدم وتخزينها ومشاركة المعلومات عبر أجهزة متعددة. هذا النوع من تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة يكلف أعلى من متوسط تكلفة تطوير التطبيق. تبلغ تكلفة تطوير التطبيق لتطبيق مخصص ما بين 40 ألف دولار و 80 ألف دولار.

4. تطبيق الشبكة الاجتماعية

Autor - Tushar / مصدر الصورة - Dribbble

كما يوحي الاسم ، تساعد تطبيقات الشبكات الاجتماعية المستخدمين في بناء الاتصال الاجتماعي. أفضل الأمثلة على تطبيقات الوسائط الاجتماعية هي Facebook و Twitter و LinkedIn و Instagram وما إلى ذلك ، نظرًا لأن تطبيق الوسائط الاجتماعية يسمح لملايين المستخدمين بالتفاعل ، وبالتالي فإن تكلفة تطوير التطبيق لمشروع تطوير التطبيقات واسع النطاق هذا مرتفعة.

لإنشاء تطبيق من هذا النوع ، تحتاج إلى استثمار سعر مرتفع لتطوير الواجهة الخلفية. عند التخطيط لتطوير تطبيق اجتماعي ، قد تكون قلقًا بشأن تكلفة تطوير تطبيق لبناء شبكة اجتماعية. لذا ، فإن تكلفة إنشاء تطبيق لبناء شبكة اجتماعية تكلف ما بين 60 ألف دولار و 300 ألف دولار.

5- تطبيق eCommerce

تعد تطبيقات التجارة الإلكترونية أكثر تعقيدًا وتتطلب ميزات متقدمة مثل الكتالوجات وأوصاف المنتجات وتفاعلات المستخدم وخيارات التسعير. أفضل الأمثلة على تطبيقات التجارة الإلكترونية على الأجهزة المحمولة هي Shopify و Amazon و Eastbay وغيرهاالاسواق إيه. قد تكون قلقًا بشأن تقدير التكلفة لإنشاء تطبيق للتجارة الإلكترونية. تبلغ ميزانية تطوير التطبيق لإنشاء تطبيق صغير للتجارة الإلكترونية ما بين 60 ألف دولار و 300 ألف دولار.

6. التطبيق عند الطلب

Autor - داريا كرافيتس / مصدر الصورة - Dribbble

تعمل تطبيقات الخدمة عند الطلب على سد الفجوة بين الخدمات واحتياجات المستخدم. أفضل الأمثلة على تطبيقات الخدمة عند الطلب هي Uber و Grubhub ، مما يسمح لمقدمي الخدمة بالتواصل مع المستخدمين النهائيين لتلبية احتياجاتهم. تطبيقات الخدمة هذه عبارة عن مزيج من التطبيقات الاجتماعية وتطبيقات التجارة الإلكترونية. قد تكون قلقًا بشأن تكلفة إنشاء تطبيق للخدمات عند الطلب. لذا ، فإن ميزانية التطبيق لتطبيق خدمة عند الطلب تصل إلى 150 ألف دولار.

7. تطبيق السوق

تطبيق السوق هو نوع من التطبيقات حيث يمكنك مساعدة المستخدمين في الحصول على الخدمة التي يختارونها. أفضل أمثلة تطبيقات السوق هي Fiverr و TripAdvisor و Freelacer.com. تجمع تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه بين ميزات الخدمة عند الطلب وتطبيقات التجارة الإلكترونية. إذا كنت قد خططت لإنشاء تطبيق للسوق ، فأنت بحاجة إلى تقدير تكلفة التطبيق. تبلغ ميزانية تطوير التطبيق لهذا التطبيق 150 ألف دولار - 300 ألف دولار.

عملية تطوير التطبيق

نأمل أن تكون واضحًا بشأن كيفية تأثير نوع التطبيق على تكاليف تطوير التطبيق. بعد الاطلاع على أنواع التطبيقات ، قد تتساءل عن تقدير التكلفة لتطوير تطبيق لبدء التشغيل. قبل تحديد رقم لتكلفة التطبيق ، تحتاج إلى تقسيم تكلفة تطوير التطبيق بالخطوات المتضمنة في عملية تطوير التطبيق. نكشف عن خطوات عملية تطوير التطبيق لتقدير تكلفة تطوير التطبيق. دعنا نتعمق أكثر في أهم أربع خطوات لتقدير التكلفة:

الخطوة 1: تفصيل المشروع

تتمثل الخطوة الأولى لتقدير ميزانية التطبيق في تقسيم مشروع تطوير التطبيق إلى مهام صغيرة ومجدية. بعد تقسيم المشروع ، قم بتعيين هذه المهام لأعضاء الفريق المشاركين في فريق تطوير التطبيق. تقع مسؤولية تعيين المهام لأعضاء الفريق على عاتق مطور التطبيق. علاوة على ذلك ، تتطلب هذه الخطوات أيضًا تعقب المدة والمعدل بالساعة لإكمال المهمة. بصرف النظر عن تعيين المهام ، تتضمن هذه الخطوة أيضًا تخطيط السعة لضمان توافر أعضاء الفريق الأكفاء لإكمال المهمة. لذلك ، يمكنك توظيف مطوري التطبيقات وخبراء ضمان الجودة بناءً على طبيعة مشروع تطوير التطبيق الخاص بك. لخفض تكاليف تطوير التطبيق ، نوصيك بتعيين موظف مستقل أو تجربة نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster.

الخطوة 2: استخدم طريقة تقدير لحساب التكلفة

هناك العديد من طرق التقدير المتاحة للمساعدة في حساب تكاليف تطوير التطبيق. نحن نكشف عن أفضل ثلاث طرق تقدير قد تساعدك في تقدير متوسط التكلفة لتطبيق الجوال الخاص بك.

الطريقة 1: طريقة تقدير تكلفة الملعب ؛

Ballpark هي طريقة تقدير تُستخدم على نطاق واسع لحساب متوسط تكلفة تطوير التطبيق. تحسب هذه الطريقة متوسط التكلفة بناءً على الخبرة والافتراضات. لذلك ، يمكنك الحصول على فكرة تقريبية حول تكلفة التطبيق باستخدام هذه الطريقة ، ولكنها قد لا توفر رقمًا دقيقًا لتطوير التطبيق. لتقدير الملعب ، يمكنك الحصول على خدمات مطور تطبيقات متمرس لشركة برمجيات مشهورة.

الطريقة 2: طريقة تقدير التكلفة المستندة إلى المعلمات

الطريقة الثانية لتقدير تكلفة تطوير التطبيق هي الطريقة القائمة على المعلمات. على عكس طرق الملعب ، تستخدم المعلمات البيانات الفعلية مع البيانات السابقة لتقدير التكلفة. تستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول قليلاً ولكنها توفر تقديرًا أكثر موثوقية للتكلفة لمشروع تطوير التطبيق.

الطريقة الثالثة: طريقة تقدير التكلفة من ثلاث نقاط

تعتبر طريقة تقدير التكلفة المكونة من ثلاث نقاط هي أفضل طريقة كما أنها تأخذ في الاعتبار تحليل المخاطر. باستخدام هذه الطريقة ، يمكن لمطور التطبيق تقدير متوسط التكلفة للسيناريوهات الأفضل والأسوأ والحقيقية. تتضمن قيمة التكلفة الأسوأ جميع أوجه عدم اليقين والمخاطر في سيناريو أسوأ الحالات. بالنسبة لأفضل سيناريو ، توفر طريقة تقدير التكلفة هذه تكلفة منخفضة وتفترض أن المشروع يسير بسلاسة. لكن القضية الحقيقية تكمن بين أفضل وأسوأ حالة.

الخطوة 3: تتبع ميزانيات تطوير التطبيق

بمجرد بدء مشروع تطوير التطبيق ، ستحتاج إلى تتبع جميع النفقات في ميزانية تطوير التطبيق. لهذا الغرض ، يمكنك استخدام برنامج تتبع التكلفة الذي سيراقب إنفاقك ويساعدك في اتخاذ القرار في المستقبل. في حال كنت ترغب في التركيز بنسبة 100٪ على شركة تطوير التطبيقات ، سيتحمل مدير المشروع مسؤولية تتبع تكلفة تطوير التطبيق.

الخطوة 4: الجدول الزمني لتطوير التطبيق

يُعد مقدار الوقت الذي يستغرقه مطور التطبيق لإنشاء تطبيق هو الخطوة الحاسمة في تقدير متوسط تكلفة تطوير التطبيق. هذا هو السؤال الذي يطرحه أصحاب الأعمال في الغالب على شركات تطوير التطبيقات. الإجابة التي تقدمها شركات تطوير التطبيقات هي أن تكلفة تطوير التطبيق تعتمد بشكل كبير على نوع التطبيق الذي ترغب في إنشائه والموارد المتاحة لديك.

إذا كنت تريد تطبيقًا لعملك في وقت قصير ، فيمكنك طلب المساعدة من مطورين اثنين من فريق تطوير التطبيقات. سيساعدك تعيين اثنين من مطوري التطبيقات على إكمال مشروع التطبيق الخاص بك في وقت قصير حيث سيقومان بتقسيم مهام التطبيق. لذا ، فإن وقت إكمال مشروع التطبيق الخاص بك يعتمد بشكل كبير على مدى تعقيد التطبيق.

حان الوقت لتطوير تطبيق بناءً على مدى تعقيد التطبيق

قد تتساءل عن الوقت المناسب لإنشاء تطبيق. لذا ، فإن وقت تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة يعتمد بشكل كبير على مدى تعقيد التطبيق. دعنا نكشف عن مقدار الوقت المستغرق لإكمال تطوير التطبيقات للتطبيقات ذات التعقيدات المختلفة:

إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق مثل MVP ، فقد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. في الوقت نفسه ، يمكن أن يستغرق التطبيق الذي يحتوي على ميزات أساسية شهرًا واحدًا. في الوقت نفسه ، يستغرق التطبيق على مستوى المؤسسة وتطبيق المستهلك والخرائط من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

علاوة على ذلك ، تستغرق التطبيقات عند الطلب أكثر من أربعة أشهر حتى تكتمل. بعد مرور الوقت لإنشاء تطبيق ، قد تتساءل عن تأثير الوقت على تكاليف تطوير التطبيق. إذا استغرق أحد التطبيقات وقتًا أطول حتى يكتمل ، فستكون تكلفة تطويره أعلى. لذلك ، كل ما تحتاجه هو استخدام طرق لتقليل تكاليف تطوير التطبيق .

إنشاء تطبيق مجانًا

لقد مررت حتى الآن بجميع العوامل التي تؤثر على تكلفة تطوير التطبيق. ولكن إذا كنت بدأت عملك للتو ، فقد تبحث عن مصدر لإنشاء تطبيق مجانًا بدلاً من التعاقد مع شركة تطوير تطبيقات. لذا ، فإن أفضل الأخبار بالنسبة لك هي أنه من الممكن إنشاء تطبيق دون إنفاق فلس واحد. ممتع ، أليس كذلك؟

في السنوات الأخيرة ، حظيت منصات تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية باهتمام كبير وتزدهر باستمرار لتحويل أفكار العديد من الشركات الناشئة إلى واقع ملموس. لذا ، إذا كنت ترغب في تحويل فكرتك إلى حقيقة مجانًا ، فننصحك بتجربة AppMaster. AppMaster عبارة عن نظام أساسي مشهور لا يحتوي على رمز يسمح لأصحاب الأعمال الصغيرة بإنشاء تطبيق مجانًا.

افكار اخيرة

بعد الاطلاع على دليلنا التفصيلي حول تقدير تكلفة تطوير التطبيق ، نأمل أن تكون واضحًا بشأن العوامل التي تؤثر على ميزانية التطبيق. بعد مراجعة جميع العوامل التي تؤثر على التكلفة ، تحتاج إلى استخدام طرق لخفض تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. بصفتك مالكًا جديدًا للعمل ، قد لا تستثمر كثيرًا عند التخطيط لإنشاء تطبيق لعملك.

لخفض تكلفة تطوير التطبيق ، نوصيك بتجربة AppMaster بدلاً من التعاقد مع شركة تطوير تطبيقات. AppMaster عبارة عن نظام أساسي مشهور لا يحتوي على رمز يساعد أصحاب الأعمال الجدد على إنشاء تطبيق عن طريق خفض تكلفة التعاقد مع مطور تطبيقات. علاوة على ذلك ، فإن جمال استخدام هذا النظام الأساسي بدون رمز هو أنه يوفر شفرة المصدر. لذا ، جرب هذه الأداة الرائعة لتطوير التطبيق وخفض ميزانية تطوير التطبيق.