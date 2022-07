Você já usou um aplicativo para rastrear uma localização? Se SIM, então você deve saber sobre os aplicativos de GPS. Existe um aplicativo para tudo neste mundo orientado a dados quase automatizado? Precisa de uma receita? Existe um aplicativo para isso. Precisa verificar o clima antes de sair? Há um aplicativo para isso também. Tenho alguns desafios para agendar seus pagamentos mensais e precisa de ajuda? Há um aplicativo para isso também.

Os dados corretos no momento certo dão acesso a soluções tecnológicas ao vivo usando esses aplicativos. Portanto, não é de admirar que houvesse um aplicativo para encontrar a localização de pessoas, lugares e coisas em todo o mundo! Digite os aplicativos baseados em localização, também conhecidos como aplicativos GPS. Este guia compromete todos os processos e exemplos de desenvolvimento de aplicativos GPS.

O que é GPS no Mobile App Development World?

GPS é Geolocalização ou Sistemas de Posicionamento Global, é um sistema de navegação de rádio baseado em localização que é parte integrante de seus usuários para localização, tempo e posicionamento. Aplicativos baseados em localização GPS podem ser encontrados em quase todos os tipos de sistemas de dados de mapas digitais e utilizam uma interface de programação de aplicativos (API) essencial para facilitar a comunicação entre os sistemas de tecnologia.

Essencialmente, o GPS, que utiliza uma API com tecnologia de geolocalização e sistema de dados de mapas, é a maneira como nos encontramos ao redor do mundo no século 21 e para muitos usuários que precisam acessar dados em tempo real da tecnologia de geolocalização e serviços de navegação, um aplicativo de GPS, são aplicativos que eles não podem prescindir! Esses inúmeros serviços de mapas de geolocalização são úteis de várias maneiras para usuários de GPS em todo o mundo e são mais exemplificados pelo popular aplicativo GPS do Google Maps.

Qual é o melhor aplicativo de GPS para Android?

A Tech Giant, Google, criou o Google Maps em seu conjunto de soluções de aplicativos, e agora é facilmente um dos aplicativos mais populares entre os usuários do Android, pois fornece mapas e dados baseados em localização em tempo real para seus usuários. A interface da API do Google Maps também é perfeita, fácil de usar e muito interativa, tornando-a um dos aplicativos de geolocalização mais preferidos disponíveis.

Além de seu conjunto de serviços, o Google Maps é gratuito e integra perfeitamente sua API avançada em várias plataformas! Além dos serviços de localização, o Google Maps é uma excelente ferramenta para os proprietários de empresas conduzirem pessoas ao seu local de trabalho, pois além de fornecer a tecnologia de geolocalização, o Google Maps também exibe rapidamente informações relevantes, como o site da empresa, número, fotos e comentários de clientes.

A API do Google Maps também fornece dados relevantes sobre os locais ou filiais adicionais do seu local de negócios em várias regiões, o que é útil para franqueados ou empreendedores com vários estabelecimentos comerciais em uma área geográfica.

Usos de aplicativos de geolocalização móvel GPS

Para encontrar locais

O recurso de funcionalidade mais comum de um aplicativo GPS é acessar locais, endereços ou mapas para seu usuário. Muitos usuários simplesmente não podem ficar sem serviços de aplicativos baseados em localização e tecnologia de geolocalização de aplicativos baseados em dados, como o muito popular aplicativo Google Maps. Esses serviços de navegação baseados em localização e aplicativos móveis são extremamente úteis para encontrar locais de endereços, ajudam a rastrear uma rota mais eficiente e que economiza tempo e também evitam que um usuário se perca.

O aplicativo do Google Maps é um dos serviços de aplicativos baseados em localização mais úteis que um usuário pode instalar em seu telefone ao ir a locais estranhos pela primeira vez. Ele pode impedir que o usuário de mapas GPS entre em situações perigosas ou embaraçosas, mostrando-lhes os mapas e rotas precisos para chegar com segurança e pontualidade.

Em uma escala maior, o acesso a mapas de dados baseados em localização da API para sistemas de aplicativos de geolocalização é crucial para determinadas áreas de negócios. Isso inclui serviços de restaurante, indústria automotiva avançada, serviços do Google (como a API para carros sem motorista do Google e o aplicativo Google Maps para usuários do Android) e até mesmo a indústria marítima, militar e de aviação. Nesses casos, o acesso a mapas de dados precisos baseados em localização do sistema API utilizado por um aplicativo de geolocalização pode ser a diferença entre não apenas encontrar os locais certos na hora certa, mas também entre a vida e a morte.

Para encontrar e rastrear propriedades

Um aplicativo móvel de geolocalização por GPS também é útil para localizar e rastrear a posição de uma pessoa ou propriedade. Se houve um roubo de um veículo, um sistema de aplicativo GPS baseado em localização instalado anteriormente possui recursos e funcionalidades de geolocalização da API que permitem rastrear os movimentos do automóvel em tempo real.

Esse recurso de usuário de geolocalização baseado em API foi essencial para esse tipo de aplicativo baseado em localização usado por empresas de segurança, agências de seguros e serviços de aluguel de carros em todo o mundo para a recuperação de bens roubados. A API de tecnologia de geolocalização também é útil para rastrear movimentos e gerenciamento de frota em áreas como serviços postais, ônibus de cortesia e grandes frotas de veículos em muitos setores que dependem de dados baseados em localização.

Para encontrar e rastrear pessoas

A API para serviços de navegação de aplicativos de geolocalização por GPS, como o Google Maps "encontrar meu telefone", possui funcionalidades e recursos baseados em localização que acessam dados para detectar a localização do usuário. Assim, eles permitem uma fácil recuperação em caso de roubo e auxiliam as autoridades no rastreamento dos movimentos dos criminosos em caso de seqüestros ou outros crimes graves. Os serviços de aplicativos GPS baseados em localização foram usados em alguns casos para detectar a localização do usuário e rastrear a localização de muitos adolescentes irresponsáveis ou cônjuges rebeldes!

Para fornecer dados de rastreamento de clientes para empresas

Aplicativos móveis com API com funcionalidade GPS baseada em localização e tecnologia de geolocalização, como o aplicativo Groupon Shopping, provaram ser úteis no fornecimento de dados relevantes baseados em localização que fornecem informações importantes sobre o comportamento de compras e a atividade baseada em localização de seus usuários. Aplicativos móveis para compras e geolocalização podem acessar dados sobre a localização do usuário da maioria dos compradores de uma loja e quais itens eles estão mais propensos a comprar em determinados locais.

A faixa de renda dos usuários de aplicativos de um local específico, serviços utilizados por esses usuários e até com que frequência eles visitaram esses locais! Isso ajuda os empreendedores a usar os dados para tomar decisões relevantes de gerenciamento de negócios com base na localização em relação a preços, demografia do cliente, programas de fidelidade e marketing.

Para estimar a hora de chegada

Em um mundo onde tempo e dados precisos são dinheiro, os aplicativos baseados em localização estão aqui para ficar, pois seus recursos de API orientados a dados os tornam bastante úteis para modelos de negócios sensíveis ao tempo. Isso inclui serviços de entrega que detectam a localização do usuário e dependem do tempo estimado de chegada (ETA) preciso do pessoal de entrega para manter seu modelo de negócios confiável e confiável.

Esse acesso a dados de geolocalização também é essencial nos modelos internacionais de remessa e logística, pois o usuário ansioso rastreia suas encomendas on-line até a hora de buscá-las. Não deve ser esquecida a API para serviços de transporte e compartilhamento de viagens baseados em localização, como Uber ou a frota estatal de ônibus ou transporte de metrô que movem milhares de usuários ocupados de um lugar para outro e para quem o acesso baseado em localização a informações precisas Dados ETA em seu trajeto, é essencial!

Provedores de serviço

Os recursos da API de geolocalização do aplicativo dependem de dados para fornecer informações sobre os provedores disponíveis de serviços essenciais baseados em localização. Eles utilizam dados baseados em localização de sistemas avançados de API que permitem que seus usuários selecionem provedores desses serviços mais próximos de sua localização. Isso inclui serviços como Task Rabbit e Angie's List que permitem que você verifique no aplicativo, não apenas os serviços do contratante que deseja contratar, mas também os dados de localização do usuário, para encontrar um prestador de serviços, seja babá, encanador ou assistente pessoal mais próximo de você.

Recreação e entretenimento

Os aplicativos baseados em localização GPS têm um lugar no mundo do entretenimento das redes sociais. Esses aplicativos sociais incorporam API em suas plataformas que usam a tecnologia GPS para fornecer acesso a informações para redes sociais como o Tinder. A API para aplicativos baseados em localização para encontros e jogos acessam os extensos serviços de dados e geolocalização para encontrar pessoas disponíveis nas proximidades para encontros recreativos. Esses aplicativos de GPS móveis informam a localização e possuem recursos avançados de API baseados em localização que acessam e fazem referência cruzada a dados de redes sociais, dados demográficos de namoro e interesses dos usuários em potencial.

Esses sistemas de API são essenciais para permitir que esses aplicativos funcionem perfeitamente, colocando os usuários em contato com as pessoas mais adequadas às suas preferências. Para os jogadores, os mapas dos sistemas de API de geolocalização de aplicativos são tão avançados que podem ajudá-los ao fazer desafios de missões em tempo real (ou seja, Pokémon Go, Dungeons & Dragons etc.) e localizar membros da equipe em todo o mundo em tempo real. Isso inclui jogos de tiro em primeira pessoa baseados em localização ou jogos de fantasia, como The World of Warcraft, em que se pode recrutar membros da equipe por meio de um aplicativo de GPS com base em locais, idioma e habilidades, entre outros dados de mapas relevantes, incorporados em sua API .

Como você faz o aplicativo GPS?

Existem 5 fases envolvidas no processo de desenvolvimento para fazer um aplicativo GPS.

Agora que identificamos alguns dos inúmeros usos de um aplicativo móvel GPS baseado em localização, precisamos considerar: O que é necessário para criar um aplicativo GPS com serviços de geolocalização? Como se cria um aplicativo GPS? Quais são as 5 fases do processo de desenvolvimento de aplicativos?

Design de Projeto de Aplicativo GPS

Para desenvolver serviços de aplicativos GPS baseados em localização usando o sistema de API apropriado, é preciso considerar os recursos mais importantes do aplicativo para os usuários em potencial do aplicativo. Com base nos detalhes do projeto do aplicativo, você decidiria o tipo de API com base na escala e no escopo da configuração do projeto. Além disso, você precisaria reunir os mapas e recursos de dados baseados em localização relevantes antes de iniciar o desenvolvimento deste sistema de aplicativo GPS.

Esses recursos incluem que tipo de tecnologias de aplicativos de geolocalização seriam empregadas, para quais plataformas esse aplicativo de GPS será otimizado (ou seja, Android, web ou iOS), a disponibilidade de estruturas tecnológicas de API de suporte (como torres de celular etc.), e também que tipo de equipe de desenvolvimento de aplicativos GPS você precisaria. É claro que dados baseados em localização, funcionalidade de API de matriz de distância e recursos incorporados a este serviço de aplicativo GPS dependeriam muito do orçamento alocado para este projeto.

Especificações do aplicativo GPS

Agora que você determinou os recursos relevantes da funcionalidade do aplicativo baseado em localização em relação aos recursos disponíveis, estrutura tecnológica, orçamento e equipe de desenvolvimento do aplicativo GPS, você precisaria ajustar as especificações do aplicativo com base no usuário-alvo para este serviço. Este aplicativo GPS baseado em localização incorporará a API mais funcional para o setor de restaurantes? Ele usará uma estrutura de geolocalização de API estática?

Em aplicativos de GPS, os dados de geolocalização e os recursos de aplicativos de rastreamento de tempo baseados em localização do design da API serão de extrema importância. Dessa forma, o usuário pode obter mapas de dados relevantes sobre a localização de um entregador com sua compra ou acompanhar seu ETA usando o aplicativo de geolocalização. O serviço de aplicativo GPS baseado em localização deve ser usado por uma empresa de compartilhamento de viagens? Nesse caso, os recursos da API da matriz de distância devem incorporar recursos de rastreamento de tempo de ETA baseados em localização e um sistema de relatórios de usuários que permita que os usuários enviem relatórios ao aplicativo por meio de uma revisão de serviço, localização em tempo real e outros dados úteis.

Outras considerações podem incluir se esses aplicativos móveis baseados em localização devem ser desenvolvidos especificamente para fornecer dados precisos em tempo real sobre possíveis condições da estrada. Por exemplo, o aplicativo do Google Maps tem um recurso de API que fornece dados atualizados em tempo real sobre o tráfego incomum na área. Este aplicativo GPS baseado em localização incorporará uma API que permite aos usuários fornecer feedback útil em tempo real para outros usuários do aplicativo?

Aplicativos baseados em localização móvel GPS, como o Waze, por exemplo, permitem que os usuários não apenas obtenham serviços de geolocalização deste aplicativo, mas também tenham a capacidade de relatar as condições da estrada que ajudarão outros usuários com detalhes úteis, como atalhos, paradas de trânsito , reparação de estradas e até buracos!

Quão amigáveis são os recursos do sistema de mapas nas soluções de aplicativos GPS para o usuário médio? Por exemplo, um aplicativo que possui ótimos recursos de dados de geolocalização tecnológica, além de um painel visual fácil de usar com interface de aplicativo de cores vivas, fontes fáceis de ler e funcionalidade perfeita, integrações de plataforma de tecnologia e layout visual é uma vantagem para o usuário do aplicativo! Um aplicativo de geolocalização que considere esses recursos fáceis de usar, além da facilidade de navegação, provavelmente será o aplicativo GPS de escolha para muitos usuários de aplicativos GPS.

Equipe de desenvolvimento de aplicativos GPS

Os aplicativos baseados em localização GPS têm recursos de usuário que incorporam mapas de API especificados no conceito inicial de design do aplicativo e, portanto, você precisaria contratar uma equipe de desenvolvimento de projeto de soluções de aplicativo capaz para construí-lo. Essa equipe técnica forneceria as soluções de aplicativos de geolocalização e recursos de projeto necessários e compreenderia engenheiros de software de mapas de API, programadores, designers de aplicativos móveis de UI / UX, engenheiros de controle de qualidade, testadores de experiência do usuário final e gerentes de projeto capazes de manter as soluções de aplicativos GPS de geolocalização projeto na pista até seu lançamento ou lançamento.

Lançamento do aplicativo GPS

O lançamento final do desenvolvimento do aplicativo de geolocalização envolverá a promoção do aplicativo de geolocalização para o público-alvo composto pelos usuários do serviço de aplicativo GPS pretendido. Esses usuários de aplicativos de geolocalização incluem uma variedade de empreendedores em vários setores e também usuários finais do aplicativo de geolocalização. A atividade promocional em torno da funcionalidade, recursos e usos deste projeto de soluções de aplicativos móveis baseados em localização seria útil para que os usuários comprassem seu conceito antes da data de lançamento real.

A utilização de uma campanha de marketing de SEO que poderia até rivalizar com o Google Maps pela ampla promoção do aplicativo móvel baseado em localização também seria essencial para garantir a popularidade do aplicativo móvel de geolocalização. Um soft launch do projeto de soluções de aplicativos de geolocalização móvel seria uma ótima maneira de testar a experiência do usuário e verificar possíveis erros nos mapas do aplicativo de geolocalização.

Comentários do aplicativo GPS

Com base no feedback dos usuários para o lançamento do aplicativo de geolocalização móvel, você terá uma ideia da funcionalidade real dos recursos do aplicativo para os usuários finais e também terá a oportunidade de fazer as atualizações de API necessárias, atualizações de aplicativos e corrigir quaisquer bugs que possam criar um problema com os recursos de funcionalidade do aplicativo móvel de geolocalização.

Talvez os dados de geolocalização do aplicativo dentro do aplicativo GPS precisem ser melhor simplificados, ou sua API melhor aprimorada para interagir com dispositivos móveis Android, IOS ou mesmo plataformas baseadas na Web (como o Google Maps) sem problemas de funcionalidade do aplicativo, como vacilar ou se mover também lento. O Google Maps é uma das soluções de aplicativos de geolocalização mais usadas e preferidas por usuários de todo o mundo por esse motivo! Quanto mais suave for o desempenho do seu aplicativo, maior a probabilidade de os usuários desejarem utilizar seus serviços de aplicativos de geolocalização com a maior frequência possível.

Quanto custa criar um aplicativo GPS?

O custo de desenvolvimento da API para o aplicativo de mapas GPS de geolocalização móvel, com todos os serviços de dados, recursos e funcionalidades relevantes que os usuários finais esperam que um aplicativo GPS moderno tenha, irá variar. O desenvolvimento de aplicativos de geolocalização depende da funcionalidade que um usuário requer dos recursos do aplicativo. Isso significa que, se você preferir criar um aplicativo de geolocalização com o produto variável mínimo ou um aplicativo móvel com mapas menos avançados e recursos de API estáticos, você seria:

O pagamento à sua equipe de desenvolvimento de aplicativos de geolocalização na extremidade inferior da escala começa em aproximadamente US$ 28 por hora por pessoa na equipe de desenvolvimento de aplicativos.

Lembre-se de que, se você fornecer ao usuário o mínimo necessário ao embarcar em um projeto de soluções de aplicativos de geolocalização para dispositivos móveis, talvez não obtenha um retorno de investimento tão alto dos usuários quanto obteria se integrasse recursos de funcionalidade de geolocalização de aplicativos.

Investir em uma equipe experiente e capaz de soluções de aplicativos de geolocalização por GPS e profissionais de projeto garantiria um grande retorno sobre seu investimento na criação de um aplicativo de mapas funcional com recursos avançados de API e uma interface de usuário intuitiva. Obter um aplicativo de geolocalização construído adequadamente, como o popular aplicativo do Google Maps, exigiria um orçamento compatível com a escala deste projeto.

Na extremidade superior, desenvolvedores e gerentes de projeto cobrarão uma taxa inicial de até US$ 75 por hora por pessoa na equipe de desenvolvimento.

No entanto, o investimento em uma API de mapas totalmente construída valeria a pena, pois seu aplicativo móvel de geolocalização por GPS receberia um retorno maior do seu investimento. Com uma equipe de desenvolvimento de aplicativos qualificada, um orçamento viável e um ótimo conceito de aplicativo móvel de geolocalização de API, você pode encontrar o caminho para o mundo da criação de serviços móveis GPS!