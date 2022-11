"Quanto costa costruire un'app" è una domanda comune che potrebbe venirvi in mente quando volete trasformare la vostra idea di app in realtà. Stimare il costo dell'app può aiutarvi a ottimizzare il budget per il processo di sviluppo. Supponiamo che stiate acquistando un'auto, il cui costo dipende in larga misura dagli elementi che desiderate.

Lo stesso vale per il costo di sviluppo di un'app quando si tratta di costruire un'applicazione in modo economico. Il costo di sviluppo di un'app dipende dalle funzionalità e dagli altri fattori che si desidera aggiungere alla propria applicazione. Forse vi state chiedendo quale sia il costo esatto di un progetto di sviluppo di un'app. Se è così, non cercate oltre! In questo articolo discuteremo i dettagli per ottimizzare il costo dell'app per stimare il prezzo di sviluppo dell'app. Iniziamo:

Quanto costa sviluppare un'app?

Le domande sul budget per lo sviluppo di un'app sono frequenti quando si pianifica la realizzazione di un'applicazione. "Quanto costa sviluppare un'app" è la domanda più comune che ci si può porre quando si intende realizzare un'app nel 2022. La risposta a questa domanda è che il costo di realizzazione di un'app dipende dalle funzionalità che si aggiungono all'applicazione. Inoltre, esistono altre opzioni per stimare il costo del processo di sviluppo dell'app. Il modo migliore per ottenere una stima dei costi per lo sviluppo di un'app è contattare uno sviluppatore di app di un'azienda di alto livello.

Inoltre, è possibile utilizzare un calcolatore di budget per stimare il costo del processo di sviluppo dell'app. Ad esempio, si può chiedere a un'azienda di sviluppo app di stimare il costo necessario per lo sviluppo di un'app personalizzata senza documentazione. Tuttavia, quando si vuole rispondere alla domanda su quanto costa sviluppare un'app con il calcolatore, è necessario includere più servizi di sviluppo dell'app e il tempo. I servizi e i tempi necessari per stimare il costo del processo di sviluppo di un'app sono i seguenti:

Complessità del design e progettazione UI/UX di un'app

Il processo di sviluppo dell'app

Caratteristiche e funzioni dell'app da aggiungere

La complessità delle funzioni dell'app

Integrazione di terze parti nell'app

Esecuzione di standard di sicurezza in un'app per soddisfare gli standard di sicurezza HIPAA o GDPR

Numero di sviluppatori in un team di sviluppo

Un po' di ricerca sui dati

Per farsi un'idea dei costi di sviluppo di un'app mobile, è possibile consultare i sondaggi e le statistiche delle migliori organizzazioni. Negli ultimi anni, lo sviluppo di app per dispositivi mobili ha acquisito una grande popolarità in tutto il mondo e questo entusiasmo è il fattore principale che contribuisce a determinare il costo dello sviluppo di un'app per dispositivi mobili. Secondo una stima, oltre 7 milioni di app mobili sono disponibili sugli app store di Android e iOS.

Queste statistiche danno un'idea della crescita delle app e delle aziende di sviluppo di app. Diversi sondaggi e ricerche mostrano fatti interessanti sul costo dello sviluppo di app per dispositivi mobili nel 2022. In questo articolo, sveleremo le indagini e gli studi sul costo dello sviluppo di app per dispositivi mobili condotti dalle migliori organizzazioni. Iniziamo:

Secondo Statista, una società di sondaggi tedesca, ogni mese vengono pubblicate oltre 100.000 app per Android su Google Play e oltre 30.000 app su Apple App Store. Lo sviluppo di app gratuite sta guidando il settore dello sviluppo di app. I proprietari di aziende scelgono la strategia di prezzo gratuita o freemium. Ad esempio, le app gratuite sono il 92% di tutte le app su Apple Play Store. Il settore delle app per dispositivi mobili cresce di anno in anno e il fatturato annuale nel 2020 è stato di 581,9 miliardi di dollari. Se il settore delle app continuerà a crescere, il suo fatturato raggiungerà quasi 1.000 miliardi di dollari nei prossimi anni.

Secondo una ricerca di mercato sullo sviluppo di app, il settore dello sviluppo di app crescerà del 18,4% nel 2026 e continuerà a raggiungere il suo massimo potenziale di 407,31 miliardi di dollari nei prossimi anni.

Secondo Business of Apps, il costo per sviluppare un'applicazione semplice e complessa è rispettivamente di 30.000 e 40.000 dollari. Inoltre, l'indagine afferma che il costo per realizzare un'applicazione complessa è di 70.000 dollari.

Un sondaggio di GoodFirms stima il costo medio di realizzazione di un'app. Secondo il sondaggio, un imprenditore ha bisogno di 100.000-185.000 dollari per costruire un'app con funzioni complesse come Uber.

UpCity ha fatto un'immersione più profonda per stimare il budget per lo sviluppo di un'app per ogni fase. Secondo il rapporto del sondaggio, sono necessari fino a 1.500 dollari per la fase di pianificazione, 15.000 dollari per la fase di progettazione, 5.000 dollari per realizzare funzionalità come le notifiche push e 10.000 dollari per i test e la manutenzione dell'app.

Secondo un'indagine di eMarketer, il 90% delle persone ama utilizzare le app sul proprio telefono. Ci sarà un momento in cui l'uso dei dispositivi mobili sarà di 4 ore al giorno e le persone trascorreranno l'88% di questo tempo sulle app mobili.

Secondo una ricerca di Statista, il 66% delle persone ama scaricare applicazioni di gioco dagli App Store. Inoltre, il 95% delle persone ama scaricare applicazioni per la messaggistica e la comunicazione.

Le ricerche e i sondaggi condotti dalle aziende più importanti indicano quindi che le società di sviluppo di app cresceranno nei prossimi anni. Il costo medio per lo sviluppo di un'applicazione dipende dal tipo di applicazione e dalle sue caratteristiche.

In questo articolo sveleremo i principali fattori che incidono sui costi di sviluppo delle app.

Fattori che incidono sui costi

Innanzitutto, quando si inizia a creare un'applicazione, è necessario eseguire un'analisi aziendale approfondita per specificare il pubblico di destinazione, i concorrenti e il team di sviluppo dell'applicazione. "Quanto costa sviluppare un'applicazione mobile" è la preoccupazione principale quando si inizia a creare un'applicazione. Inoltre, potreste essere preoccupati delle caratteristiche per determinare i costi di sviluppo di un'app mobile. Infine, siete preoccupati di assumere uno sviluppatore di app da una delle migliori società di sviluppo di app per ridurre il costo di altri servizi. Abbiamo quindi messo in evidenza tutti i vostri dubbi sui costi di sviluppo di un'app. Per prima cosa, illustreremo i principali fattori che determinano il costo finale dello sviluppo di un'app.

Complessità dell'app

La complessità dell'app è il fattore principale che incide sul costo del progetto di sviluppo di un'app. Se si desidera creare un'applicazione di base con funzioni semplici, lo sviluppo dell'app richiederà meno tempo e costi. Per specificare il tempo di sviluppo dell'applicazione, è necessario chiarire l'entità del lavoro futuro. Il livello di complessità della realizzazione di un'applicazione aumenterà con l'aggiunta di funzionalità avanzate e integrazioni. Qui discutiamo i dettagli della complessità dell'app per la stima dei costi di sviluppo dell'app. Iniziamo:

App semplice

Un'app semplice è un'app che necessita di funzionalità e caratteristiche semplici. Un'app semplice ha caratteristiche di base con un design elegante. Un esempio di app semplice è un calendario. La creazione di un'app con funzioni di base non richiede funzionalità e piattaforme avanzate. Pertanto, il costo di sviluppo di un'app con funzioni semplici è piuttosto basso.

App di medio livello

Lo sviluppo di un'app con alcune funzioni avanzate rientra nella categoria delle app di medio livello. Le app di medio livello hanno alcune funzioni avanzate da offrire. Si tratta di un'app per la vostra azienda che richiede l'integrazione di APIavanzate e di più schermate con intelligenza artificiale personalizzata. Pertanto, il costo di un'app con alcune funzionalità avanzate è superiore al costo di sviluppo di un'app con funzionalità semplici.

App complesse

Autore - Kajetan Iżycki/Fonte immagine - Dribbble

Un'app complessa presenta funzionalità più avanzate e complesse e l'integrazione di più piattaforme che richiedono la sincronizzazione in tempo reale. Il costo di creazione di un'app con funzioni più avanzate è più elevato rispetto a tutti gli altri tipi. Un esempio di app complessa è un'app per chatbot e video utilizzata per la comunicazione in tempo reale.

Oltre a questi fattori, i tipi di complessità delle app contribuiscono a determinare il budget per le app. Scopriamolo:

1. Complessità dell'app semplice

La complessità dell'app semplice offre funzionalità di base senza archiviazione di dati e non supporta la multipiattaforma. Forse vi starete chiedendo quali sono le funzionalità di base che un'app semplice può avere al suo interno. Vi sveliamo queste caratteristiche di base. Vediamo una panoramica:

Pulsante di accesso

Pulsante di iscrizione

Opzioni per la creazione e la modifica del profilo

Messaggi

Cruscotto

Ricerca

Notifiche push

Le caratteristiche sopra elencate determinano il costo dello sviluppo del software. Esempi di app semplici sono la calcolatrice, il time tracker e le app sociali.

2.Complessità dell'app di base

La creazione di un'app ha sempre un costo elevato. Il motivo è la differenza di funzioni. Allo stesso modo, l'aggiunta di ulteriori funzionalità a un'applicazione aumenterà il costo di sviluppo della stessa. La creazione di un'applicazione con integrazione di database e API rientra nella complessità di base dell'applicazione e ha un prezzo di sviluppo elevato. In queste applicazioni mobili, è necessario aggiungere alcune funzionalità extra che aumentano il costo di realizzazione dell'applicazione. Le caratteristiche di queste applicazioni mobili includono:;

Opzione di acquisto in-app

Meccanismo di pagamento

Integrazione disocial media e API

GPS

Protocolli di sicurezza

Notifiche push

Inoltre, queste applicazioni offrono una struttura robusta per un uso e un'accessibilità migliori. Queste applicazioni mobili richiedono meccanismi di archiviazione per il database e la sincronizzazione. Per creare un'applicazione di questo tipo, è necessario comprendere il pubblico di destinazione per stimare il costo di sviluppo dell'applicazione. Quindi, la maggiore complessità dell'applicazione aumenterà il costo della sua creazione. Esempi di app ad alta complessità sono le applicazioni per il cibo o per i taxi.

3.Elevata complessità dell'app

Il costo di sviluppo di un'app aumenterà con l'aggiunta di funzionalità complesse. Le app complesse comprendono applicazioni di alto livello per operazioni commerciali complesse. La maggior parte delle aziende richiede lo sviluppo di software con funzionalità personalizzate e integrazioni multipiattaforma. Queste applicazioni di fascia alta sono le più adatte se si vuole creare un sistema legacy con costi di sviluppo elevati. Quando si sviluppa un'applicazione complessa, il costo medio di realizzazione di un'applicazione potrebbe superare le vostre aspettative. Vediamo perché il costo di queste applicazioni è aumentato:

Sincronizzazione avanzata dei dati per più dispositivi

Funzioni personalizzate

Streaming

Opzione divideochiamata

Messaggistica

Lo sviluppo di un'applicazione mobile così complessa richiede un'ampia pianificazione e ricerca per una stima dei costi. Inoltre, i costi di sviluppo dell'applicazione sono più elevati quando si aggiungono una dashboard e un database. Il costo medio per i progetti di applicazioni complesse aumenterà a causa dell'ampio coinvolgimento degli sviluppatori di applicazioni.

Il motivo è che queste applicazioni richiedono funzionalità personalizzate e gli sviluppatori di app investono molto tempo nella scrittura di codice personalizzato per lo sviluppo di software personalizzato. Pertanto, per lo sviluppo di software personalizzato è difficile determinare la stima dei costi dell'applicazione mobile. Esempi di applicazioni complesse sono il software aziendale, il trading e le applicazioni di gioco.

Autore - Bogdan Nikitin/Fonte immagine - Dribbble

Complessità di progettazione di un'applicazione

Il secondo fattore che determina il costo dello sviluppo di un'applicazione è la complessità della progettazione delle applicazioni mobili Android e iOS.

La fase di progettazione è uno stadio cruciale dello sviluppo del software e gioca un ruolo fondamentale nella stima dei costi di un progetto. Non è possibile stimare il costo dello sviluppo di un'app senza specificarne il design. Il design di un'applicazione aumenta il suo costo proprio come l'aggiunta di altre funzionalità.

Allo stesso modo, il costo di sviluppo dell'app sarà predefinito se si desidera utilizzare un modello integrato. Ma l'utilizzo di un design personalizzato aumenterà il costo di sviluppo dell'app mobile.

Prima di scegliere il design di un'app, è necessario considerare i seguenti aspetti:

Offrire una migliore esperienza all'utente

L'interfaccia utente specifica la funzionalità di un'applicazione Android. Se si desidera creare un'interfaccia utente interattiva, la pratica migliore è quella di abbozzare le schermate su carta o su un software di progettazione. In definitiva, la progettazione dell'app vi aiuterà a determinare il budget per lo sviluppo dell'applicazione. Quando si pianifica lo sviluppo di un software, l'obiettivo finale è costruire un'applicazione che offra una migliore esperienza all'utente. Pertanto, è essenziale creare un design UX/UI che soddisfi le esigenze del pubblico target.

Inoltre, il costo medio dello sviluppo di un'app varia in base alla scelta degli elementi di design. Gli elementi di design hanno un impatto diretto sul budget di sviluppo dell'app, come la posizione dei pulsanti, la combinazione di colori e il seguente schema di visualizzazione.

Immagini e interfaccia utente (UI)

Ci sono molti aspetti importanti da considerare nel design dell'app. Tuttavia, l'interfaccia utente (UI) e le immagini giocano un ruolo fondamentale nel rendere l'app più attraente per gli utenti. L'uso di queste immagini può aiutare a stimare il costo medio di sviluppo dell'app. Inoltre, aiuta anche a stimare il costo del design dell'MVP. Se scegliete un design di app migliore, vi aiuterà a creare un'app in grado di catturare l'attenzione del vostro pubblico di riferimento.

In definitiva, sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi di coinvolgimento degli utenti, alto tasso di conversione e informazioni. Inoltre, il tipo di app gioca un ruolo importante nella stima del budget per lo sviluppo dell'app. Il motivo è che i diversi tipi di app utilizzano una soluzione di design unica. Come per altri fattori, anche per stimare il costo medio di sviluppo di un'app, si dà importanza al design dell'applicazione. Gli elementi di design di un'app includono il layout, la combinazione di colori, gli elementi, le forme, la tipografia e molto altro.

Marchio dell'app

Avete mai pensato a Apple, Nike, McDonald e Reebok? Cosa vi viene in mente? La vostra risposta sarà il marchio con più valore. Senza dubbio, tutti questi marchi hanno un valore e si distinguono dalla concorrenza. Forse vi starete chiedendo perché questi marchi si distinguono. Il motivo è che hanno investito nel branding. Lo stesso vale per lo sviluppo di un'applicazione mobile.

Inizialmente, potreste non investire nel branding a causa dell'aumento del budget per lo sviluppo dell'applicazione. Ma per aumentare il valore del marchio della vostra applicazione, il branding è essenziale per il vostro modello di business. Quindi, aggiungere il branding al processo di sviluppo dell'app è inevitabile per conquistare più pubblico.

Tuttavia, il costo di realizzazione di un'app dipende in larga misura dal branding dell'applicazione, quindi è necessario considerarlo all'inizio per stimare il costo di sviluppo dell'app. Dopo aver conosciuto il vostro pubblico di riferimento, potete pianificare la promozione della vostra app attraverso il branding. Ad esempio, si può iniziare creando un logo per l'app e altre tattiche di marketing.

Scrittura di testi

Quando si stimano i costi di sviluppo di un'app, è necessario aggiungere il costo del copywriting al costo totale. Il copywriting consiste nella stesura di testi che spingano un maggior numero di utenti a utilizzare la vostra app. Un buon copywriting e un design user-friendly sono una combinazione vincente per il successo della vostra app aziendale. Tuttavia, è necessario capire che un buon copywriting per app costa di più.

Per avere un'idea di quanto costi scrivere un copy d'impatto durante il processo di sviluppo, potete chiedere allo sviluppatore dell'app di selezionare un copywriter o di assumere voi stessi. Scegliere un copywriter e conoscere le tariffe di scrittura vi aiuterà a stimare il costo di sviluppo dell'app. Vi consigliamo di scegliere uno scrittore dal pool di scrittori globale che offre una soluzione di scrittura economicamente vantaggiosa. Il fatto evidente è che l'assunzione di uno scrittore proveniente da un paese nativo aggiungerà un costo maggiore al processo di sviluppo dell'app. Esempi di copywriting sono la landing page di un sito web, la scrittura di e-mail e newsletter.

Piattaforma dell'app

Finora abbiamo discusso quanto costa realizzare un'app in base alla sua complessità e al suo design. Ora sveliamo l'impatto della piattaforma dell'app sul suo costo.

Per decidere la piattaforma dell'app, è necessario considerare due suggerimenti:

Creare un'app ibrida

Un'applicazione ibrida o multipiattaforma è un'applicazione mobile che sarà un'applicazione iOS o Android. Nella fase di pianificazione, la preoccupazione principale è quella di decidere la piattaforma dell'app per stimare il costo di sviluppo dell'app. Prima di scegliere una piattaforma, considerate la vostra quota di mercato, la frammentazione dei dispositivi e l'ubiquità. Tutti questi fattori dipendono dal mercato di destinazione e aiutano a stimare il costo dell'app. Prima di scegliere una piattaforma per la vostra applicazione, dovete capire quali sono gli scenari in cui l'applicazione Android è più diffusa di un'applicazione iOS, e lo stesso vale per i dispositivi iOS.

Sebbene entrambe le piattaforme abbiano lo stesso processo di sviluppo delle app, il costo di realizzazione di un'app mobile è diverso. Pertanto, i costi di sviluppo delle app per entrambe le piattaforme variano. Il vantaggio di un'app multipiattaforma è che le operazioni specifiche della piattaforma vengono eseguite senza problemi su tutti i dispositivi. Lo sviluppo di un'app che supporta la multipiattaforma può aiutarvi a fornire una migliore esperienza utente e a rispondere a quanto costa costruire un'app. La cosa evidente è che il costo dello sviluppo di un'app nativa è superiore a quello di un'app ibrida nel 2022. Il motivo è che è necessario assumere due sviluppatori per realizzare due app.

Creare un'app nativa

A differenza di un'app ibrida o multipiattaforma, un'app nativa supporta solo una singola piattaforma, Android o iOS. Pertanto, se si intende creare un'app per entrambe le piattaforme, è necessario assumere due team di sviluppo. Dal momento che assumerete sviluppatori di app diversi per entrambe le piattaforme, il costo di sviluppo dell'app raddoppierà. Potreste chiedervi quale sia il costo dell'app per un iPhone o un telefono Android.

La risposta è che il costo di realizzazione di un'app per entrambe le piattaforme è lo stesso, indipendentemente dai diversi kit di sviluppo software (SDK), dai framework e dai database.

Costo di manutenzione dell'app

La manutenzione dell'app è un fattore cruciale che può aiutare a stimare il costo dell'app. Secondo un sondaggio condotto dalle migliori organizzazioni, la manutenzione delle app costa il 20% del costo complessivo di un progetto di sviluppo di un'applicazione. Cominciamo:

Hosting dell'app

L'hosting delle app è una fonte di archiviazione dei dati sul server. Pertanto, è necessario considerare il costo stimato per l'hosting, che può essere di 800-4000 dollari all'anno.

Analisi dell'app

Una volta lanciata la vostra applicazione mobile, il passo successivo è tenere traccia delle sue prestazioni. A questo scopo, potete accedere a qualsiasi piattaforma di analisi, ma non sarete in grado di calcolare in anticipo il costo del servizio. Il motivo è che il prezzo varia a seconda del numero di utenti dell'app.

Marketing delle app

Il costo del marketing dell'app dipende dagli strumenti e dalle piattaforme utilizzate. Una stima del budget per lo sviluppo di un'app indica che le app iOS costano 3,6 dollari per ogni installazione, mentre le app Android costano 1,22 dollari.

Aggiornamenti dell'app

Il costo delle modifiche dipende dalla natura del cambiamento che state aggiungendo alla vostra app. Supponiamo che stiate correggendo un problema minimo nella vostra app, e questo costerà meno dell'aggiunta di una funzione. La correzione di un bug costa 2000 dollari, mentre l'aggiunta di una funzionalità costa più di 6000 dollari nello sviluppo di un'app.

Stipendi del team di sviluppo di un'app

Oltre a questi fattori, il costo di un progetto di sviluppo di un'app dipende molto dal costo dell'assunzione di un team di sviluppo. Il personale che si occupa dello sviluppo di un'app mobile per la vostra azienda può includere:

Sviluppatore UI/UX

Responsabile di progetto

Sviluppatore Android o iOS

Sviluppatore Frontend

Sviluppatore backend

Ingegnere di garanzia della qualità (QA)

L'assunzione di questi esperti può aiutarvi a stimare il costo di un'app. Gli sviluppatori di app collaborano con un project manager per la gestione complessiva del progetto e si assicurano di sviluppare un'app con garanzia di qualità.

Il tempo di realizzazione di un'app è fondamentale per stimare il budget di sviluppo del software. Qui discuteremo di come la durata di un progetto di app influisca direttamente sul budget dell'app. Lo sviluppo del software per un'app semplice richiede un periodo compreso tra i 2 e i 4 mesi. Il processo di sviluppo di un'applicazione di medio livello richiede 6-10 mesi, mentre lo sviluppo di applicazioni mobili complesse richiede un anno. Pertanto, l'ambito del progetto, il personale e il tempo possono aiutare a stimare il costo medio di sviluppo di un'applicazione.

Inoltre, è possibile eseguire una ripartizione dei costi di sviluppo dell'applicazione per stimare il costo di sviluppo dell'applicazione. Il motivo è che la ripartizione dei costi di sviluppo dell'app affronta tutti i fattori che influiscono sul costo di sviluppo dell'app.

Quanto costa costruire un'applicazione iOS o Android negli Stati Uniti, in Europa, Giappone e Corea?

Potreste essere preoccupati di quanto costa costruire un'applicazione mobile in diverse località. La risposta è che il budget per le app varia a seconda della località. Per questo motivo, parleremo dei costi delle app in paesi come gli Stati Uniti, l'Europa, il Giappone e la Corea. Se siete alla ricerca di una soluzione più economica, il costo di sviluppo di un'app in Europa orientale è inferiore a 50 dollari/ora.

Dopo l'India, l'Europa dell'Est offre soluzioni di app a prezzi economici perché il costo delle app mobili è basso. Se volete esternalizzare i servizi di uno sviluppatore di app all'estero, otterrete applicazioni mobili di qualità a una tariffa oraria più conveniente. Ma il problema che potreste incontrare è la barriera linguistica che impedisce una comunicazione efficace con il team di sviluppo dell'app.

Potreste rimanere sorpresi nel sapere che il costo orario di sviluppo di un'app negli Stati Uniti è più alto che in altri Paesi. Se avete assunto sviluppatori di app dagli Stati Uniti, dovrete pagare 150 dollari l'ora. La pratica migliore per una soluzione efficace è quella di assumere uno sviluppatore di app nativo con il quale si possa comunicare faccia a faccia.

Ma assumere uno sviluppatore nativo può avere un costo elevato per le app mobili. Questo costo è piuttosto elevato, giusto? Quindi, invece di assumere uno sviluppatore di app, vi consigliamo di utilizzare una piattaforma di sviluppo di app no-code come AppMaster per costruire un'app a un prezzo accessibile. Queste piattaforme no-code hanno budget ridotti per le app e forniscono soluzioni rapide.

Costo dello sviluppo di un'applicazione per tipo

Il tipo di applicazione influisce sul costo medio dello sviluppo di un'app. Qui discuteremo i tipi di app più diffusi e il costo medio per la loro realizzazione. Quindi, siete pronti a stimare il costo di realizzazione di un'applicazione mobile in base al tipo di applicazione. Iniziamo:

1. App di base

Se gli sviluppatori di app sviluppano un'applicazione mobile con funzioni di base, questa rientra tra le app di base ed è la soluzione più economica. Esempi di app mobili di base sono le calcolatrici, le app "fai da te", le app di quiz e i piccoli giochi facili da sviluppare. Questi tipi di app non richiedono una connessione a Internet o lo sviluppo di un backend. Inoltre, lo sviluppo di un'app mobile richiede un mese. L'aspetto più evidente è che queste app per dispositivi mobili non sono di moda al giorno d'oggi. Il costo dell'app è di 10.000-15.000 dollari.

2. Applicazione basata sui dati

Come suggerisce il nome, un'app data-driven raccoglie e interpreta le informazioni e fornisce risultati in base ai dati raccolti. Esempi di app data-driven sono le app per le previsioni del tempo, i calendari e le mappe. Oggi queste app mobili hanno un uso limitato e molte aziende le utilizzano come sottoprodotti. Vi starete chiedendo quanto costa sviluppare un'app mobile che elabora dati. Il progetto di sviluppo di un'app basata sui dati può costare 15.000-20.000 dollari.

3. Applicazioni personalizzate

Un'app personalizzata richiede i dati degli utenti per accedere alle applicazioni mobili. Un esempio di app personalizzata è un'app di fidelizzazione al marchio. Queste applicazioni mobili raccolgono i dati degli utenti, li memorizzano e condividono le informazioni su più dispositivi. Questo tipo di sviluppo di applicazioni mobili ha un costo superiore a quello medio. Il costo di sviluppo di un'app personalizzata è di 40.000-80.000 dollari.

4. App per social network

Autore - Tushar/Fonte immagine - Dribbble

Come suggerisce il nome, le app per i social network aiutano gli utenti a creare connessioni sociali. I migliori esempi di app per social network sono Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ecc. Poiché un'app per social network consente a milioni di utenti di interagire, il costo di sviluppo di un'app su larga scala è elevato.

Per realizzare un'app di questo tipo, è necessario investire un prezzo elevato per lo sviluppo del backend. Quando si progetta di sviluppare un'app sociale, ci si potrebbe preoccupare di quanto costa sviluppare un'app per la creazione di un social network. Il costo di realizzazione di un'app per la creazione di reti sociali è di 60.000 - 300.000 dollari.

5.App per il commercio elettronico

Leapp di eCommerce sono più complesse e richiedono funzionalità avanzate come cataloghi, descrizioni dei prodotti, interazioni con gli utenti e opzioni di prezzo. I migliori esempi di app eCommerce per dispositivi mobili sono Shopify, Amazon, Eastbay e altri marketplace. Potreste essere preoccupati del costo stimato per la realizzazione di un'app per l'eCommerce. Il budget per lo sviluppo di un'app per eCommerce di piccole dimensioni è di 60.000 - 300.000 dollari.

6. App su richiesta

Autore - Daria Kravets/Fonte immagine - Dribbble

Le app di servizi on-demand colmano il divario tra i servizi e le esigenze degli utenti. I migliori esempi di app di servizi on-demand sono Uber e Grubhub, che consentono ai fornitori di servizi di comunicare con gli utenti finali per soddisfare le loro esigenze. Queste app di servizio sono una combinazione di app sociali e di e-commerce. Potreste essere preoccupati di quanto costi realizzare un'app per i servizi on-demand. Il budget per un'app di servizi on-demand può arrivare a 150.000 dollari.

7. App di mercato

Un'app marketplace è un tipo di app in cui è possibile aiutare gli utenti a ottenere il servizio di loro scelta. I migliori esempi di app marketplace sono Fiverr, TripAdvisor e Freelacer.com. Queste applicazioni mobili combinano le caratteristiche di un servizio on-demand e di un'applicazione di commercio elettronico. Se avete pianificato di creare un'app per il marketplace, dovete stimare il costo di un'app. Il budget per lo sviluppo di un'app di questo tipo è di 150.000 - 300.000 dollari.

Processo di sviluppo dell'app

Speriamo che vi sia chiaro come il tipo di app possa influire sui costi di sviluppo. Dopo aver esaminato i tipi di app, potreste chiedervi quale sia il costo stimato per lo sviluppo di un'app per la vostra startup. Prima di specificare un numero per il costo dell'app, è necessario suddividere il costo di sviluppo dell'app con le fasi coinvolte nel processo di sviluppo dell'app. Vi sveliamo le fasi del processo di sviluppo dell'app per stimare il costo di sviluppo dell'app. Approfondiamo le quattro fasi principali per la stima dei costi:

Fase 1: suddivisione del progetto

Il primo passo per stimare il budget dell'app è dividere il progetto di sviluppo di un'applicazione in attività piccole e fattibili. Dopo la suddivisione del progetto, assegnate questi compiti ai membri del team di sviluppo dell'app. L'assegnazione dei compiti ai membri del team è responsabilità dello sviluppatore dell'app. Inoltre, queste fasi richiedono anche il monitoraggio della durata e della tariffa oraria di completamento delle attività. Oltre all'assegnazione dei compiti, questa fase prevede anche la pianificazione delle capacità per garantire la disponibilità di membri del team competenti per il completamento dei compiti. È quindi possibile assumere sviluppatori di app ed esperti di QA in base alla natura del progetto di sviluppo dell'app. Per ridurre i costi di sviluppo delle app, vi consigliamo di assumere un freelance o di provare una piattaforma no-code come AppMaster.

Fase 2: Utilizzare un metodo di stima per il calcolo dei costi

Esistono diversi metodi di stima per calcolare i costi di sviluppo delle app. Vi sveliamo i tre principali metodi di stima che potrebbero aiutarvi a stimare il costo medio della vostra applicazione mobile.

Metodo 1: Metodo di stima dei costi Ballpark;

Il metodo Ballpark è un metodo di stima ampiamente utilizzato per calcolare il costo medio di sviluppo di un'app. Questo metodo calcola il costo medio in base all'esperienza e alle ipotesi. Con questo metodo è possibile farsi un'idea approssimativa del costo di un'app, ma potrebbe non fornire un numero esatto per lo sviluppo di un'applicazione. Per una stima approssimativa, potete rivolgervi a uno sviluppatore di app esperto di una società di software rinomata.

Metodo 2: metodo di stima dei costi basato sui parametri

Il secondo metodo per stimare il costo di sviluppo di un'app è quello basato sui parametri. Contrariamente ai metodi di stima, i parametri utilizzano i dati reali e i dati precedenti per stimare i costi. Questo metodo richiede un po' più di tempo, ma fornisce una stima dei costi più autentica per un progetto di sviluppo di app.

Metodo 3: metodo di stima dei costi a tre punti

Il metodo di stima dei costi a tre punti è il migliore e tiene conto anche dell'analisi dei rischi. Con questo metodo, lo sviluppatore di app può stimare il costo medio per gli scenari migliore, peggiore e reale. Il valore del costo peggiore incorpora tutte le incertezze e i rischi dello scenario peggiore. Per lo scenario migliore, questo metodo di stima dei costi fornisce un costo basso e presuppone che il progetto proceda senza intoppi. Ma il caso reale si colloca tra il caso migliore e quello peggiore.

Fase 3: Tenere traccia dei budget per lo sviluppo delle app

Una volta avviato il progetto di sviluppo dell'app, è necessario tenere traccia di tutte le spese nel budget di sviluppo dell'app. A questo scopo, potete utilizzare un software di monitoraggio dei costi che vi aiuterà a tenere sotto controllo le spese e a prendere decisioni future. Nel caso in cui vogliate affidarvi al 100% a un'azienda di sviluppo di app, il vostro project manager si assumerà la responsabilità di tenere traccia dei costi di sviluppo dell'app.

Fase 4: tempistica per lo sviluppo di un'app

Il tempo che uno sviluppatore di app impiega per realizzare un'applicazione è il passo cruciale per stimare il costo medio dello sviluppo di un'app. Questa è la domanda che i proprietari di aziende pongono per lo più alle società di sviluppo app. La risposta che le aziende di sviluppo app danno è che il costo dello sviluppo di un'app dipende in larga misura dal tipo di applicazione che si vuole realizzare e dalle risorse disponibili.

Se volete un'app per la vostra azienda in tempi brevi, potete chiedere l'aiuto di due sviluppatori di un team di sviluppo di app. L'assunzione di due sviluppatori di app vi aiuterà a completare il progetto in breve tempo, poiché si divideranno i compiti dell'app. Il tempo necessario per completare il progetto dipende dalla complessità dell'applicazione.

Tempo per sviluppare un'app in base alla complessità dell'applicazione

Forse vi starete chiedendo quanto tempo ci vuole per realizzare un'app. Il tempo di sviluppo di un'app mobile dipende dalla complessità dell'applicazione. Scopriamo quanto tempo occorre per completare lo sviluppo di app di diversa complessità:

Se si vuole costruire un'app come MVP, può essere necessario un tempo di 2-3 settimane. Allo stesso tempo, un'app con funzioni di base può richiedere un mese. Allo stesso tempo, un'app di livello aziendale, un'app per i consumatori e le mappe richiedono 2-3 mesi.

Inoltre, le app on-demand richiedono oltre quattro mesi per essere completate. Dopo aver affrontato i tempi di realizzazione di un'app, ci si potrebbe chiedere quale sia l'effetto del tempo sui costi di sviluppo delle app. Se un'applicazione richiede più tempo per essere completata, il suo costo di sviluppo sarà più alto. Quindi, tutto ciò che serve è utilizzare metodi per ridurre i costi di sviluppo delle app.

Creare un'app gratuitamente

Finora abbiamo analizzato tutti i fattori che incidono sui costi di sviluppo delle app. Ma se avete appena iniziato la vostra attività, potreste essere alla ricerca di una fonte per creare un'app gratuitamente, invece di affidarvi a una società di sviluppo di app. La notizia migliore è che è possibile creare un'app senza spendere un solo centesimo. Interessante, vero?

Negli ultimi anni, le piattaforme di sviluppo di app no-code hanno guadagnato un'attenzione massiccia e stanno continuamente prosperando per trasformare le idee di molte startup in realtà. Se volete trasformare la vostra idea in realtà gratuitamente, vi consigliamo di provare AppMaster. AppMaster è una popolare piattaforma no-code che consente ai proprietari di piccole imprese di creare un'app gratuitamente.

Riflessioni finali

Dopo aver letto la nostra guida dettagliata sulla stima dei costi di sviluppo delle app, speriamo che vi siano chiari i fattori che incidono sul budget delle app. Dopo aver esaminato tutti i fattori che incidono sui costi, è necessario utilizzare i metodi per ridurre i costi di sviluppo delle app mobili. In qualità di nuovi imprenditori, potreste non investire troppo quando progettate di creare un'app per la vostra azienda.

Per ridurre i costi di sviluppo di un'app, vi consigliamo di provare AppMaster invece di affidarvi a una società di sviluppo di app. AppMaster è una famosa piattaforma no-code che aiuta i nuovi imprenditori a creare un'app riducendo i costi di assunzione di uno sviluppatore di app. Inoltre, il bello di utilizzare questa piattaforma no-code è che fornisce il codice sorgente. Quindi, provate questo straordinario strumento di sviluppo di app e riducete il budget per lo sviluppo di un'applicazione.