„Wie viel kostet es, eine App zu erstellen“ ist eine häufige Frage, die Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie Ihre App-Idee in die Realität umsetzen möchten. Die Schätzung der App-Kosten kann Ihnen helfen, Ihr Budget für den Entwicklungsprozess zu optimieren. Angenommen, Sie kaufen ein Auto, und die Kosten für den Autokauf hängen stark von den gewünschten Elementen ab.

Genauso verhält es sich mit den App-Entwicklungskosten, wenn es darum geht, eine App wirtschaftlich zu bauen. Die Kosten für die App-Entwicklung hängen von den Funktionen und anderen Faktoren ab, die Sie Ihrer App hinzufügen möchten. Sie fragen sich vielleicht über die genauen Kosten eines App-Entwicklungsprojekts. Wenn ja, suchen Sie nicht weiter! In diesem Artikel besprechen wir die Details zur Optimierung der App-Kosten, um den App-Entwicklungspreis zu schätzen. Lass uns anfangen:

Wie viel kostet es, eine App zu entwickeln?

Fragen zum App-Entwicklungsbudget werden häufig gestellt, wenn Sie planen, eine App zu erstellen. „Wie viel kostet die Entwicklung einer App?“ ist die häufigste Frage, die Sie stellen könnten, wenn Sie 2022 planen, eine App zu erstellen. Die Antwort auf die Frage lautet, dass die Kosten für die Erstellung einer App von den Funktionen abhängen, die Sie hinzufügen App. Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, die Kosten des App-Entwicklungsprozesses abzuschätzen. Der authentische Weg, um eine Kostenschätzung für ein App-Entwicklungsbudget zu erhalten, besteht darin, sich an einen App-Entwickler eines erstklassigen App-Entwicklungsunternehmens zu wenden.

Darüber hinaus können Sie einen Budgetrechner verwenden, um die Kosten des App-Entwicklungsprozesses abzuschätzen. Beispielsweise können Sie ein App-Entwicklungsunternehmen bitten, die Kosten zu schätzen, die für die Entwicklung benutzerdefinierter Apps ohne Dokumentation erforderlich sind. Wenn Sie jedoch Ihre Frage beantworten möchten, wie viel es kostet, eine App mit dem Rechner zu entwickeln, müssen Sie mehrere App-Entwicklungsdienste und Zeit einbeziehen. Die Dienstleistungen und die Zeit, die erforderlich sind, um die Kosten des App-Entwicklungsprozesses abzuschätzen, sind wie folgt:

Designkomplexität und UI/UX-Design für eine App

Der Prozess für die App-Entwicklung

App-Features und -Funktionen hinzugefügt werden

Die Komplexität der App-Funktionen

Integration von Drittanbietern in die App

Ausführung von Sicherheitsstandards in einer App, um Sicherheitsstandards von HIPAA oder GDPR zu erfüllen

Anzahl der Entwickler in einem Entwicklungsteam

Um sich ein Bild von den Entwicklungskosten für mobile Apps zu machen, können Sie sich Umfragen und Statistiken von Top-Organisationen ansehen. In den letzten Jahren hat die Entwicklung mobiler Apps weltweit enorm an Popularität gewonnen, und dieser Hype ist ein Hauptfaktor, der hilft, die Kosten der Entwicklung mobiler Apps zu bestimmen. Schätzungen zufolge sind über 7 Millionen mobile Apps in den App-Stores für Android und iOS verfügbar.

Diese Statistiken geben Aufschluss über das Wachstum von Apps und App-Entwicklungsunternehmen. Verschiedene Umfragen und Untersuchungen zeigen faszinierende Fakten über die Kosten der Entwicklung mobiler Apps im Jahr 2022. In diesem Artikel werden wir die Umfragen und Studien zu den Kosten der Entwicklung mobiler Apps von Top-Organisationen enthüllen. Lass uns anfangen:

Laut Statista , einem deutschen Umfrageunternehmen, werden jeden Monat über 100.000 Android-Apps bei Google Play und über 30.000 Apps im Apple App Store veröffentlicht. Die kostenlose App-Entwicklung ist führend in der App-Entwicklungsbranche. Geschäftsinhaber wählen die Preisstrategie, die kostenlos ist oder Freemium anbietet. Kostenlose Apps machen beispielsweise 92 % aller Apps in den Apple Play Stores aus. Die Branche der mobilen Apps wächst jedes Jahr und der Jahresumsatz im Jahr 2020 betrug 581,9 Milliarden US-Dollar. Wenn die App-Industrie weiter wächst, wird ihr Umsatz in den kommenden Jahren fast 1 Billion US-Dollar erreichen.

Laut Market Research über App-Entwicklung wird die App-Entwicklungsbranche im Jahr 2026 um 18,4 % florieren und in den kommenden Jahren weiterhin ihr volles Potenzial von 407,31 Milliarden US-Dollar erreichen.

Laut Business of Apps betragen die Kosten für die Entwicklung einer einfachen und einer komplexen App bis zu 30.000 USD bzw. bis zu 40.000 USD. Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass die Kosten für die Erstellung einer komplexen App bis zu 70.000 betragen.

Eine Umfrage von GoodFirms schätzt die durchschnittlichen Kosten für die Erstellung einer App. Laut der Umfrage benötigt ein Geschäftsinhaber 100.000 bis 185.000 US-Dollar, um eine App mit komplexen Funktionen wie Uber zu erstellen.

UpCity hat tiefer eingetaucht, um das App-Entwicklungsbudget für jede Phase zu schätzen. Laut ihrem Umfragebericht benötigen Sie bis zu 1500 US-Dollar für die Planungsphase, 15.000 US-Dollar für die Designphase, 5.000 US-Dollar für die Erstellung von Funktionen wie Push-Benachrichtigungen und 10.000 US-Dollar für Tests und App-Wartung.

Laut einer Umfrage von eMarketer nutzen 90 % der Menschen gerne Apps auf ihren Handys. Es wird eine Zeit geben, in der die Nutzung mobiler Geräte 4 Stunden pro Tag betragen wird und die Menschen 88 % dieser Zeit mit mobilen Apps verbringen werden.

Laut einer Studie von Statista lieben es 66 % der Menschen, Spiele-Apps aus den App Stores herunterzuladen. Darüber hinaus lieben es 95 % der Menschen, Apps für Messaging und Kommunikation herunterzuladen.

Die Umfrage zu Forschungsanzeigen von Top-Unternehmen zeigt also, dass App-Entwicklungsunternehmen in den kommenden Jahren wachsen werden. Die durchschnittlichen Kosten für die Entwicklung einer App hängen von der Art der App und ihren Funktionen ab.

Weiter unten in diesem Artikel werden wir die wichtigsten Faktoren enthüllen, die sich auf die Kosten für die App-Entwicklung auswirken.

Kostenbeeinflussende Faktoren

Wenn Sie mit der Erstellung einer App beginnen, müssen Sie zunächst eine eingehende Geschäftsanalyse durchführen, um Ihre Zielgruppe, Konkurrenten und Ihr Team für die App-Entwicklung zu spezifizieren. „Wie viel es kostet, eine mobile App zu entwickeln“, ist Ihr Hauptanliegen Sie beginnen, eine App zu erstellen. Darüber hinaus sind Sie möglicherweise besorgt über die Funktionen zur Ermittlung der Entwicklungskosten für mobile Apps. Schließlich sind Sie besorgt darüber , einen App-Entwickler von einem der führenden App-Entwicklungsunternehmen einzustellen, um die Kosten für andere Dienstleistungen zu senken. Daher haben wir alle Ihre Bedenken hinsichtlich der Kosten für die Entwicklung einer App hervorgehoben. Zunächst stellen wir die wichtigsten Faktoren vor, um die endgültigen Kosten der App-Entwicklung zu bestimmen.

App-Komplexität

Die App-Komplexität ist der Hauptfaktor, der die Kosten eines App-Entwicklungsprojekts beeinflusst. Wenn Sie eine einfache App mit einfachen Funktionen erstellen möchten, erfordert dies weniger Zeit und Kosten für die App-Entwicklung. Um die Zeit für die Anwendungsentwicklung festzulegen, müssen Sie den Umfang Ihrer zukünftigen Arbeit klären. Die Komplexität der Erstellung einer App wird durch das Hinzufügen erweiterter Funktionen und Integrationen zunehmen. Hier diskutieren wir die Details der App-Komplexität für die Kostenschätzung der App-Entwicklung. Lass uns anfangen:

Einfache Anwendung

Eine einfache App ist eine App, die einfache Funktionen und Features benötigt. Eine einfache App verfügt über grundlegende Funktionen mit einem eleganten App-Design. Ein Beispiel für eine einfache App ist ein Kalender. Das Erstellen einer App mit grundlegenden Funktionen erfordert keine erweiterten Funktionen und Plattformen. Die Kosten für die Entwicklung einer App mit einfachen Funktionen sind also ziemlich gering.

Mittelklasse-App

Die Entwicklung einer App mit einigen erweiterten Funktionen liegt in der Kategorie der Apps auf mittlerer Ebene. Apps auf mittlerer Ebene haben einige erweiterte Funktionen zu bieten. Es ist eine App für Ihr Unternehmen, die die Integration von erweiterten APIs und mehr Bildschirmen mit benutzerdefinierter KI erfordert. Die Kosten für eine App mit einigen erweiterten Funktionen sind also höher als die Kosten für die Entwicklung einer App mit einfachen Funktionen.

Komplexe Anwendung

Autor - Kajetan Iżycki/Bildquelle - Dribbble

Eine komplexe App verfügt über fortgeschrittenere und komplexere Funktionen und eine plattformübergreifende Integration, die eine Echtzeitsynchronisierung erfordern. Die Kosten für die Erstellung einer App mit erweiterten Funktionen sind höher als bei allen anderen Typen. Ein Beispiel für eine komplexe App ist ein Chatbot und eine Video-App, die für die Echtzeitkommunikation verwendet werden.

Abgesehen von diesen Faktoren helfen auch App-Komplexitätstypen bei der Bestimmung des App-Budgets. Enthüllen wir:

1. Einfache App-Komplexität

Die einfache App-Komplexität bietet grundlegende Funktionen ohne Datenspeicherung und unterstützt keine plattformübergreifende Nutzung. Sie wundern sich vielleicht über die grundlegenden Funktionen, die eine einfache App enthalten kann. Wir enthüllen diese grundlegenden Funktionen. Verschaffen wir uns einen Überblick:

Login-Schaltfläche

Anmeldeschaltfläche

Optionen für die Profilerstellung und -bearbeitung

Mitteilungen

Armaturenbrett

Suchen

Mitteilungen

Die oben genannten Merkmale bestimmen die Kosten der Softwareentwicklung. Beispiele für einfache Apps sind Taschenrechner, Zeiterfassung und soziale Apps.

2. Grundlegende App-Komplexität

Die Herstellung eines Flugzeugs ist immer mit hohen Kosten verbunden. Der Grund ist der Unterschied in den Funktionen. Ebenso erhöht das Hinzufügen weiterer Funktionen zu einer App die Kosten für die Anwendungsentwicklung. Das Erstellen einer App mit Datenbank- und API-Integration liegt unter der grundlegenden App-Komplexität und hat einen hohen App-Entwicklungspreis. In diesen mobilen Anwendungen müssen Sie einige zusätzliche Funktionen hinzufügen, die die Erstellung einer App verteuern. Zu den Funktionen dieser mobilen Apps gehören:;

In-App-Kaufoption

Zahlungsmechanismus

Social-Media- und API-Integration

Geographisches Positionierungs System

Sicherheitsprotokolle

Mitteilungen

Darüber hinaus bieten diese Apps ein robustes Framework für eine bessere Nutzung und Zugänglichkeit. Diese mobilen Anwendungen benötigen Speichermechanismen für Datenbank und Synchronisation. Um eine App dieser Art zu erstellen, müssen Sie Ihre Zielgruppe verstehen, um die Kosten für die Anwendungsentwicklung abzuschätzen. Die höhere App-Komplexität erhöht also die Kosten für die Erstellung einer App. Beispiele für hochkomplexe Apps sind Essens- oder Taxianwendungen.

3.Hohe App-Komplexität

Die Kosten für die Entwicklung einer App steigen mit dem Hinzufügen komplexer Funktionen. Komplexe Apps umfassen High-Range-Anwendungen für komplexe Geschäftsabläufe. Die meisten Unternehmen benötigen eine Softwareentwicklung mit benutzerdefinierten Funktionen und plattformübergreifenden Integrationen. Diese High-Range-Anwendungen eignen sich am besten, wenn Sie ein Legacy-System mit hohen App-Entwicklungskosten erstellen möchten. Bei der Entwicklung einer komplexen App könnten die durchschnittlichen Kosten für die Erstellung einer App Ihre Erwartungen übersteigen. Sehen wir uns an, warum die Kosten für diese Apps gestiegen sind:

Erweiterte Datensynchronisierung für mehrere Geräte

Benutzerdefinierte Funktionen

Streamen

Option für Videoanrufe

Nachrichten

Die Entwicklung einer so komplexen mobilen Anwendung erfordert umfangreiche Planung und Recherche für eine Kostenschätzung. Darüber hinaus sind die App-Entwicklungskosten höher, wenn ein Dashboard und eine Datenbank hinzugefügt werden. Die durchschnittlichen Kosten für komplexe App-Projekte werden aufgrund der umfangreichen Einbindung von App-Entwicklern steigen.

Der Grund dafür ist, dass diese Apps benutzerdefinierte Funktionen erfordern und App-Entwickler viel Zeit in das Schreiben von benutzerdefiniertem Code für die benutzerdefinierte Softwareentwicklung investieren. Daher ist es für die kundenspezifische Softwareentwicklung schwierig, die Kostenschätzung der mobilen App zu bestimmen. Beispiele für komplexe Apps sind Unternehmenssoftware, Handels- und Gaming-Apps.

Autor - Bogdan Nikitin/Bildquelle - Dribbble

Entwurfskomplexität einer Anwendung

Der zweite Faktor bei den Kosten für die Entwicklung einer App ist also die Designkomplexität von mobilen Android- und iOS-Anwendungen.

Die Designphase ist eine entscheidende Phase der Softwareentwicklung und spielt eine entscheidende Rolle bei der Kostenschätzung eines Projekts. Sie können die Kosten der App-Entwicklung nicht abschätzen, ohne das Design einer App festzulegen. Das Design einer App erhöht die App-Kosten ebenso wie das Hinzufügen weiterer Funktionen.

Ebenso werden die App-Entwicklungskosten vordefiniert, wenn Sie eine integrierte Vorlage verwenden möchten. Die Verwendung einer benutzerdefinierten Designentwicklung erhöht jedoch die Entwicklungskosten für mobile Apps.

Bevor Sie ein App-Design auswählen, müssen Sie die folgenden Dinge berücksichtigen:

Bieten Sie eine bessere Benutzererfahrung

Die Benutzeroberfläche spezifiziert die Funktionalität einer Android-App. Wenn Sie eine interaktive Benutzeroberfläche erstellen möchten, ist es am besten, die Bildschirme auf Papier oder in einer Designsoftware zu skizzieren. Letztendlich hilft Ihnen das App-Design dabei, das Budget für die App-Entwicklung zu bestimmen. Wenn Sie Softwareentwicklung planen, besteht Ihr ultimatives Ziel darin, eine App zu erstellen, die eine bessere Benutzererfahrung bietet . Daher ist es unerlässlich, ein UX/UI-Design zu erstellen, das den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe entspricht.

Darüber hinaus variieren die durchschnittlichen Kosten der App-Entwicklung mit der Auswahl der Designelemente. Designelemente wirken sich direkt auf das App-Entwicklungsbudget aus, z. B. Schaltflächenposition, Farbschema und das folgende Augenmuster .

Visuals und Benutzeroberfläche (UI)

Beim App-Design sind viele wichtige Dinge zu beachten. Die Benutzeroberfläche (UI) und die visuelle Darstellung spielen jedoch eine entscheidende Rolle, um die App für die Zuschauer attraktiver zu machen. Die Verwendung dieser Visualisierungen kann Ihnen dabei helfen, die durchschnittlichen Kosten für die App-Entwicklung abzuschätzen. Darüber hinaus hilft es auch bei der Schätzung der Kosten für das MVP -Design. Wenn Sie sich für ein besseres App-Design entscheiden, hilft es Ihnen, eine App zu erstellen, die die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe auf sich ziehen kann.

Letztendlich können Sie Ihre App-Ziele in Bezug auf Benutzerinteraktion, hohe Konversionsrate und Informationen erreichen. Darüber hinaus spielt der App-Typ auch eine Rolle bei der Schätzung des App-Entwicklungsbudgets. Der Grund dafür ist, dass verschiedene App-Typen eine einzigartige Designlösung verwenden. Wie andere Faktoren betonen wir auch das App-Design, um die durchschnittlichen Kosten für die Entwicklung einer App abzuschätzen. Zu den Designelementen einer App gehören Layout, Farbschema, Elemente, Formen, Typografie und vieles mehr.

App-Branding

Haben Sie schon einmal an Apple, Nike, McDonald und Reebok gedacht? Was fällt Ihnen ein? Die Marke mit dem Wert wird Ihre Antwort sein. Zweifellos haben alle diese Marken Wert und stehen unter ihren Konkurrenten hoch. Sie fragen sich vielleicht, warum diese Marken auffallen. Der Grund ist, dass sie in Branding investiert haben. Dasselbe gilt, wenn Sie eine mobile Anwendung entwickeln.

Aufgrund des erhöhten App-Entwicklungsbudgets investieren Sie möglicherweise zunächst nicht in Branding. Aber um den Markenwert Ihrer App zu steigern, ist Branding für Ihr Geschäftsmodell unerlässlich. Das Hinzufügen von Branding zu Ihrem App-Entwicklungsprozess ist also unvermeidlich, um mehr Zielgruppen zu gewinnen.

Die App-Kosten zum Erstellen einer App hängen jedoch stark vom App-Branding ab, sodass Sie dies zu Beginn berücksichtigen müssen, um die App-Entwicklungskosten abzuschätzen. Nachdem Sie Ihre Zielgruppe kennen, können Sie planen, Ihre App durch Branding zu bewerben. Sie können beispielsweise damit beginnen, ein App-Logo und andere Marketingtaktiken zu erstellen.

Werbetexten

Wenn Sie die Kosten für die App-Entwicklung schätzen, müssen Sie die Kosten für das Verfassen von Texten zu den Gesamtkosten hinzurechnen. Copywriting ist das Schreiben von Texten, die mehr Benutzer dazu bringen, Ihre App zu verwenden. Ein guter Text und ein benutzerfreundliches Design sind eine Killer-Kombination für den Erfolg Ihrer Business-App . Sie müssen jedoch verstehen, dass eine gute App-Kopie mehr kostet.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel es kostet, im Entwicklungsprozess wirkungsvolle Texte zu schreiben, können Sie Ihren App-Entwickler bitten, einen Texter auszuwählen oder sich selbst einzustellen. Die Auswahl eines Texters und die Kenntnis der Schreibraten helfen Ihnen, die Kosten für die App-Entwicklung abzuschätzen. Wir empfehlen Ihnen, einen Autor aus dem globalen Autorenpool auszuwählen, der eine kostengünstige Schreiblösung bietet. Die bemerkenswerte Tatsache ist, dass die Einstellung eines Autors aus einem Heimatland die App-Kosten des Entwicklungsprozesses erhöht. Beispiele für das Verfassen von Texten sind die Zielseite einer Website, E- Mails und das Verfassen von Newslettern.

App-Plattform

Bisher haben wir diskutiert, wie viel es kostet, eine App nach Komplexität und Design der App zu erstellen. Jetzt enthüllen wir die Auswirkungen der App-Plattform auf die App-Kosten.

Um sich für die App-Plattform zu entscheiden, müssen Sie zwei Tipps berücksichtigen:

Erstellen Sie eine Hybrid-App

Eine hybride oder plattformübergreifende App ist eine mobile Anwendung, die eine iOS- oder Android-App sein wird. In der Planungsphase besteht Ihr Hauptanliegen darin, sich für eine App-Plattform zu entscheiden, um die Kosten für die App-Entwicklung abzuschätzen. Bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden, sollten Sie Ihren Marktanteil, die Gerätefragmentierung und die Allgegenwärtigkeit berücksichtigen. All diese Faktoren hängen von Ihrem Zielmarkt ab und helfen bei der Schätzung der App-Kosten. Bevor Sie eine Plattform für Ihre App auswählen, müssen Sie die Szenarien herausfinden, in denen die Android-App allgegenwärtiger ist als eine iOS-App, und das Gleiche gilt für iOS-Geräte.

Obwohl beide Plattformen den gleichen App-Entwicklungsprozess haben, sind die Kosten für die Erstellung einer mobilen App unterschiedlich. Daher variieren die App-Entwicklungskosten für beide Plattformen. Der Vorteil einer plattformübergreifenden App besteht darin, dass sie ihre plattformspezifischen Operationen auf allen Geräten reibungslos ausführt. Die Entwicklung einer App, die plattformübergreifend unterstützt, kann Ihnen helfen, eine bessere Benutzererfahrung zu bieten und zu beantworten, wie viel es kostet, eine App zu erstellen. Auffällig ist, dass die App-Kosten für die native App-Entwicklung im Jahr 2022 höher sind als für die Hybrid-App. Der Grund dafür ist, dass Sie doppelte App-Entwickler einstellen müssen, um zwei Apps zu erstellen.

Erstellen Sie eine native App

Im Gegensatz zu einer hybriden oder plattformübergreifenden App unterstützt eine native App nur eine einzige Plattform, entweder Android oder iOS. Wenn Sie also planen, eine App für beide Plattformen zu erstellen, stellen Sie zwei Entwicklungsteams ein. Da Sie für beide Plattformen unterschiedliche App-Entwickler einstellen, verdoppeln sich die Kosten für die App-Entwicklung. Sie wundern sich vielleicht über die App-Kosten für ein iPhone oder ein Android-Telefon.

Die Antwort lautet, dass die App-Kosten zum Erstellen einer App für beide Plattformen gleich sind, unabhängig von unterschiedlichen Software Development Kits (SDKs), Frameworks und Datenbanken. Wir hoffen, dass Sie sich über die Faktoren im Klaren sind, die die Kosten für die Erstellung einer App beeinflussen.

Wartungskosten der App

Die App-Wartung ist ein entscheidender Faktor, der Ihnen helfen kann, die App-Kosten abzuschätzen. Laut der Umfrage von Top-Organisationen kostet die App-Wartung 20 % der Gesamtkosten eines App-Entwicklungsprojekts. Sie fragen sich vielleicht, welche Dinge in der App-Wartung enthalten sind und die App-Entwicklungskosten erhöhen. Lass uns anfangen:

App-Hosting

App-Hosting ist eine Quelle der Datenspeicherung auf dem Server. Daher müssen Sie möglicherweise die Kostenschätzung für das Hosting berücksichtigen, die jährlich 800 bis 4000 US-Dollar betragen kann.

App-Analyse

Sobald Sie Ihre mobile App gestartet haben, besteht der nächste Schritt darin, ihre Leistung zu verfolgen. Zu diesem Zweck können Sie sich bei jeder Analyseplattform anmelden, aber Sie können die Servicekosten nicht im Voraus berechnen. Der Grund dafür ist, dass der Preis je nach Anzahl der App-Benutzer variiert.

App-Marketing

Die Kosten für App-Marketing hängen von den verwendeten Tools und Plattformen ab. Eine Schätzung des App-Entwicklungsbudgets legt nahe, dass iOS-Apps 3,6 $ pro Installation und Android-Apps 1,22 $ kosten.

App-Updates

Die Änderungskosten hängen von der Art der Änderung ab, die Sie Ihrer App hinzufügen. Angenommen, Sie beheben ein Minimum in Ihrer App, und es kostet weniger als das Hinzufügen einer Funktion. Das Beheben von Fehlern kostet 2000 US-Dollar, während das Hinzufügen einer Funktion mehr als 6000 US-Dollar in der App-Entwicklung kostet.

Gehälter eines App-Entwicklungsteams

Abgesehen von diesen Faktoren hängen die Kosten eines App-Entwicklungsprojekts stark von den Kosten für die Einstellung eines App-Entwicklungsteams ab. Das Personal, das eine mobile App für Ihr Unternehmen entwickelt, kann Folgendes umfassen:

UI/UX-Entwickler

Projektmanager

Android- oder iOS-Entwickler

Entwickler für Benutzeroberflächen

Backend-Entwickler

Ingenieur für Qualitätssicherung (QA).

Die Beauftragung dieser Experten kann Ihnen helfen, die Kosten einer App abzuschätzen. App-Entwickler arbeiten mit einem Projektmanager für das Gesamtprojektmanagement zusammen und stellen sicher, dass eine App mit Qualitätssicherung entwickelt wird.

Die Zeit für die Erstellung einer App ist entscheidend für die Schätzung des Budgets für die Softwareentwicklung. Hier besprechen wir, wie sich die Laufzeit eines App-Projekts direkt auf das App-Budget auswirkt. Die Softwareentwicklung für eine einfache App nimmt einen Zeitraum von 2 bis 4 Monaten in Anspruch. Der App-Entwicklungsprozess für die Mid-Level-App dauert 6-10 Monate, und die Entwicklungsdauer komplexer mobiler Anwendungen beträgt ein Jahr. Der Projektumfang, das Personal und die Zeit können Ihnen also helfen, die durchschnittlichen Kosten für die App-Entwicklung abzuschätzen.

Darüber hinaus können Sie eine Aufschlüsselung der App-Entwicklungskosten durchführen, um die App-Entwicklungskosten zu schätzen. Der Grund dafür ist, dass die Aufschlüsselung der App-Entwicklungskosten jeden Faktor berücksichtigt, der sich auf die App-Entwicklungskosten auswirkt.

Wie viel kostet es, eine iOS- oder Android-App in den USA, Europa, Japan und Korea zu erstellen?

Möglicherweise machen Sie sich Sorgen darüber, wie viel es kostet, eine mobile App an verschiedenen Standorten zu erstellen. Die Antwort ist, dass das App-Budget mit dem Standort variiert. Daher werden wir die App-Kosten in Ländern wie den USA, Europa, Japan und Korea diskutieren. Wenn Sie nach einer günstigeren App-Lösung suchen, liegen die Kosten für die App-Entwicklung in Osteuropa unter 50 $/Stunde.

Nach Indien bietet Osteuropa die App-Lösungen zu günstigen App-Preisen an, da die Kosten für mobile Apps dort niedrig sind. Wenn Sie die Dienste eines ausländischen App-Entwicklers auslagern möchten, erhalten Sie hochwertige mobile Apps zu einem günstigeren Stundensatz. Aber die Herausforderung, der Sie möglicherweise gegenüberstehen, ist eine Sprachbarriere, die eine effektive Kommunikation mit Ihrem App-Entwicklungsteam behindert.

Sie werden überrascht sein, nachdem Sie wissen, dass die stündlichen Kosten für die App-Entwicklung in den USA höher sind als in anderen Ländern. Sie müssen 150 $/Stunde bezahlen, wenn Sie App-Entwickler aus den USA eingestellt haben. Die beste Vorgehensweise für eine effektive App-Lösung besteht darin, einen nativen App-Entwickler einzustellen, mit dem Sie persönlich kommunizieren können.

Aber die Einstellung eines nativen Entwicklers kann für mobile Apps mit hohen Kosten verbunden sein. Diese Kosten sind ziemlich hoch, oder? Anstatt also einen App-Entwickler einzustellen, empfehlen wir Ihnen, eine No-Code-App-Entwicklungsplattform wie AppMaster zu verwenden, um eine App zu einem erschwinglichen Preis zu erstellen. Diese No-Code- Plattformen haben niedrige App-Budgets und bieten schnelle App-Lösungen.

Kosten der App-Entwicklung nach Typ

Der Anwendungstyp wirkt sich auf die durchschnittlichen Kosten der App-Entwicklung aus. Hier werden wir die beliebten App-Typen und die durchschnittlichen Kosten für deren Erstellung besprechen. Sie können also die Kosten für die Erstellung einer mobilen App basierend auf dem App-Typ schätzen. Lass uns anfangen:

1. Basis-App

Wenn App-Entwickler eine mobile App mit Basisfunktionen entwickeln, liegt sie unter Basis-Apps und ist die günstigste Lösung. Beispiele für einfache mobile Apps sind Taschenrechner, Aufgaben-Apps, Quiz-Apps und kleine Spiele, die einfach zu entwickeln sind. Diese App-Typen benötigen keine Internetverbindung oder Backend-Entwicklung. Darüber hinaus dauert es einen Monat, um eine mobile App zu entwickeln. Das Auffällige ist, dass diese mobilen Apps heutzutage keinen Hype haben. Die App-Kosten dafür betragen 10.000 – 15.000 US-Dollar.

2. Datengesteuerte App

Wie der Name schon sagt, sammelt und interpretiert eine datengesteuerte App Informationen und liefert Ergebnisse basierend auf den gesammelten Daten. Beispiele für datengesteuerte Apps sind Wettervorhersage-Apps, Kalender und Karten. Heutzutage haben diese mobilen Apps nur eine begrenzte Verwendung und viele Unternehmen verwenden sie als Nebenprodukt. Sie fragen sich vielleicht, wie viel es kostet, eine mobile App zu entwickeln, die Daten verarbeitet. Das App-Entwicklungsprojekt für eine datengesteuerte App kann Sie also zwischen 15.000 und 20.000 US-Dollar kosten.

3. Personalisierte Apps

Eine personalisierte App benötigt Benutzerdaten, um auf mobile Apps zugreifen zu können. Ein Beispiel für eine personalisierte App ist eine Markentreue-App. Diese mobilen Anwendungen sammeln Benutzerdaten, speichern sie und teilen Informationen über mehrere Geräte hinweg. Diese Art der Entwicklung mobiler Apps kostet mehr als die durchschnittlichen App-Entwicklungskosten. Die App-Entwicklungskosten für eine personalisierte App betragen 40.000 bis 80.000 US-Dollar.

4. App für soziale Netzwerke

Autor - Tushar/Bildquelle - Dribbble

Wie der Name schon sagt, helfen Apps für soziale Netzwerke Benutzern beim Aufbau sozialer Verbindungen. Die besten Beispiele für Social-Media-Apps sind Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram usw. Da eine Social-Media-App Millionen von Benutzern die Interaktion ermöglicht, sind die App-Entwicklungskosten für dieses groß angelegte App-Entwicklungsprojekt hoch.

Um eine solche App zu bauen, müssen Sie einen hohen Preis für die Backend-Entwicklung investieren. Bei der Planung zu deWenn Sie eine soziale App entwickeln, machen Sie sich vielleicht Sorgen darüber, wie viel es kostet, eine App für den Aufbau sozialer Netzwerke zu entwickeln. Die Kosten für die Erstellung einer App für den Aufbau sozialer Netzwerke belaufen sich also auf 60.000 bis 300.000 US-Dollar.

5. E-Commerce-App

E-Commerce-Apps sind komplexer und erfordern erweiterte Funktionen wie Kataloge, Produktbeschreibungen, Benutzerinteraktionen und Preisoptionen. Die besten Beispiele für mobile E-Commerce-Apps sind Shopify, Amazon, Eastbay und andere Marktplätze. Möglicherweise sind Sie besorgt über die Kostenschätzung zum Erstellen einer App für den E-Commerce. Das App-Entwicklungsbudget zum Erstellen einer kleinen E-Commerce-App beträgt 60.000 bis 300.000 US-Dollar.

6. On-Demand-App

Autor - Daria Kravets/Bildquelle - Dribbble

On-Demand-Service-Apps schließen die Lücke zwischen Diensten und Benutzeranforderungen. Die besten Beispiele für On-Demand-Service-Apps sind Uber und Grubhub, die es Dienstanbietern ermöglichen, mit Endbenutzern zu kommunizieren, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Service-Apps sind eine Kombination aus Social- und E-Commerce-Apps. Möglicherweise machen Sie sich Sorgen darüber, wie viel es kostet, eine App für On-Demand-Dienste zu erstellen. Das App-Budget für eine On-Demand-Service-App beträgt also bis zu 150.000 US-Dollar.

7. Marktplatz-App

Eine Marktplatz-App ist eine Art von App, mit der Sie Benutzern helfen können, den Dienst ihrer Wahl zu erhalten. Die besten Beispiele für Marktplatz-Apps sind Fiverr, TripAdvisor und Freelacer.com. Diese mobilen Apps kombinieren die Funktionen von On-Demand-Services und E-Commerce-Apps. Wenn Sie geplant haben, eine App für den Marktplatz zu erstellen, müssen Sie die Kosten einer App schätzen. Das App-Entwicklungsbudget für diese App beträgt 150.000 bis 300.000 US-Dollar.

App-Entwicklungsprozess

Wir hoffen, dass Ihnen klar ist, wie sich der App-Typ auf die App-Entwicklungskosten auswirken kann. Nachdem Sie die App-Typen durchgegangen sind, wundern Sie sich vielleicht über die Kostenschätzung für die Entwicklung einer App für Ihr Startup. Bevor Sie eine Zahl für die App-Kosten angeben, müssen Sie die App-Entwicklungskosten mit den Schritten des App-Entwicklungsprozesses aufschlüsseln. Wir stellen die Schritte für den App-Entwicklungsprozess vor, um die App-Entwicklungskosten abzuschätzen. Sehen wir uns die vier wichtigsten Schritte zur Kostenschätzung genauer an:

Schritt 1: Projektaufschlüsselung

Der erste Schritt zur Schätzung des App-Budgets besteht darin, ein App-Entwicklungsprojekt in kleine und durchführbare Aufgaben aufzuteilen. Weisen Sie diese Aufgaben nach dem Projektabbruch den beteiligten Teammitgliedern im App-Entwicklungsteam zu. Die Aufgabenzuweisung an die Teammitglieder liegt in der Verantwortung Ihres App-Entwicklers. Darüber hinaus erfordern diese Schritte auch die Verfolgung der Dauer und des Stundensatzes der Aufgabenerledigung. Neben der Aufgabenzuweisung beinhaltet dieser Schritt auch die Kapazitätsplanung, um sicherzustellen, dass kompetente Teammitglieder für die Aufgabenerledigung zur Verfügung stehen. Sie können also je nach Art Ihres App-Entwicklungsprojekts App-Entwickler und QA-Experten einstellen. Um die Kosten für die App-Entwicklung zu senken, empfehlen wir Ihnen, einen Freiberufler einzustellen oder eine No-Code-Plattform wie AppMaster auszuprobieren.

Schritt 2: Verwenden Sie eine Schätzmethode zur Kostenberechnung

Es stehen mehrere Schätzmethoden zur Verfügung, um die Kosten für die App-Entwicklung zu berechnen. Wir stellen die drei wichtigsten Schätzmethoden vor, die Ihnen bei der durchschnittlichen Kostenschätzung für Ihre mobile App helfen könnten.

Methode 1: Baseballstadion-Kostenschätzungsverfahren;

Ballpark ist eine Schätzmethode, die häufig zur Berechnung der durchschnittlichen App-Entwicklungskosten verwendet wird. Diese Methode berechnet die durchschnittlichen Kosten auf der Grundlage von Erfahrungen und Annahmen. Mit dieser Methode können Sie sich also eine ungefähre Vorstellung von den App-Kosten machen, aber sie liefert möglicherweise keine genaue Zahl für die Entwicklung einer App. Für eine grobe Schätzung können Sie die Dienste eines erfahrenen App-Entwicklers einer renommierten Softwarefirma in Anspruch nehmen.

Methode 2: Parameterbasiertes Kostenschätzungsverfahren

Die zweite Methode zur Schätzung der App-Entwicklungskosten ist die parameterbasierte Methode. Im Gegensatz zu den Ballpark-Methoden verwenden Parameter tatsächliche Daten mit den vorherigen Daten für die Kostenschätzung. Diese Methode dauert etwas länger, liefert aber eine authentischere Kostenschätzung für ein App-Entwicklungsprojekt.

Methode 3: Dreipunkt-Kostenschätzungsverfahren

Die Dreipunkt-Kostenschätzungsmethode ist die beste Methode und berücksichtigt auch die Risikoanalyse. Mit dieser Methode kann Ihr App-Entwickler die durchschnittlichen Kosten für die besten, schlechtesten und realen Szenarien schätzen. Der schlechteste Kostenwert beinhaltet alle Unsicherheiten und Risiken eines Worst-Case-Szenarios. Im besten Fall bietet diese Kostenschätzungsmethode niedrige Kosten und geht von einem reibungslosen Projektablauf aus. Aber der wahre Fall liegt zwischen dem besten und dem schlimmsten Fall.

Schritt 3: Behalten Sie die Budgets für die App-Entwicklung im Auge

Sobald das App-Entwicklungsprojekt beginnt, müssen Sie alle Ausgaben im App-Entwicklungsbudget nachverfolgen. Zu diesem Zweck können Sie eine Kostenverfolgungssoftware verwenden, die Ihre Ausgaben überwacht und Ihnen bei zukünftigen Entscheidungen hilft. Falls Sie sich zu 100 % auf ein App-Entwicklungsunternehmen verlassen möchten, übernimmt Ihr Projektmanager die Verantwortung für die Verfolgung der Kosten der App-Entwicklung.

Schritt 4: Zeitplan für die Entwicklung einer App

Wie viel Zeit ein App-Entwickler benötigt, um eine App zu erstellen, ist der entscheidende Schritt bei der Schätzung der durchschnittlichen Kosten der App-Entwicklung. Diese Frage stellen Geschäftsinhaber meist App-Entwicklungsunternehmen. Die Antwort der App-Entwicklungsunternehmen lautet, dass die Kosten für die App-Entwicklung stark von der Art der App abhängen, die Sie erstellen möchten, und von Ihren verfügbaren Ressourcen.

Wenn Sie in kurzer Zeit eine App für Ihr Unternehmen möchten, können Sie sich von zwei Entwicklern eines App-Entwicklungsteams helfen lassen. Die Einstellung von zwei App-Entwicklern hilft Ihnen, Ihr App-Projekt in kurzer Zeit abzuschließen, da sie die App-Aufgaben aufteilen. Die Zeit für die Fertigstellung Ihres App-Projekts hängt also stark von der Komplexität der App ab.

Zeit, eine App basierend auf der App-Komplexität zu entwickeln

Sie fragen sich vielleicht, wann es Zeit ist, eine App zu erstellen. Die Zeit für die Entwicklung mobiler Apps hängt also stark von der Komplexität der App ab. Lassen Sie uns enthüllen, wie viel Zeit es dauert, die App-Entwicklung von Apps mit unterschiedlicher Komplexität abzuschließen:

Wenn Sie eine App wie MVP erstellen möchten, kann dies 2-3 Wochen dauern. Gleichzeitig kann eine App mit grundlegenden Funktionen einen Monat dauern. Gleichzeitig benötigen eine Unternehmens-App, eine Verbraucher-App und Karten zwei bis drei Monate.

Darüber hinaus dauert die Fertigstellung von On-Demand-Apps über vier Monate. Nachdem Sie eine App erstellt haben, fragen Sie sich vielleicht, wie sich die Zeit auf die Kosten der App-Entwicklung auswirkt. Wenn die Fertigstellung einer App länger dauert, sind die Entwicklungskosten höher. Sie müssen also nur Möglichkeiten zur Reduzierung der App-Entwicklungskosten nutzen .

Kostenlos eine App erstellen

Bisher sind Sie alle Faktoren durchgegangen, die sich auf die App-Entwicklungskosten auswirken. Wenn Sie jedoch gerade erst mit Ihrem Unternehmen beginnen, suchen Sie möglicherweise nach einer Quelle, um eine App kostenlos zu erstellen, anstatt einen Vertrag mit einem App-Entwicklungsunternehmen abzuschließen. Die beste Nachricht für Sie ist also, dass es möglich ist, eine App zu erstellen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Interessant, oder?

In den letzten Jahren haben No-Code-App-Entwicklungsplattformen massive Aufmerksamkeit erregt und florieren kontinuierlich, um die Ideen vieler Startups in die Realität umzusetzen. Wenn Sie also Ihre Idee kostenlos in die Realität umsetzen möchten, empfehlen wir Ihnen, AppMaster auszuprobieren. AppMaster ist eine beliebte No-Code-Plattform, die es Kleinunternehmern ermöglicht, kostenlos eine App zu erstellen.

Abschließende Gedanken

Nachdem Sie unseren ausführlichen Leitfaden zur Kostenschätzung für die App-Entwicklung durchgesehen haben, hoffen wir, dass Sie sich über die Faktoren im Klaren sind, die sich auf das App-Budget auswirken. Nachdem Sie alle kostenbeeinflussenden Faktoren überprüft haben, müssen Sie die Möglichkeiten nutzen, um die Entwicklungskosten für mobile Apps zu senken. Als neuer Geschäftsinhaber investieren Sie möglicherweise nicht zu viel, wenn Sie planen, eine App für Ihr Unternehmen zu erstellen.

Um die Kosten für die App-Entwicklung zu senken, empfehlen wir Ihnen, AppMaster auszuprobieren, anstatt einen Vertrag mit einem App-Entwicklungsunternehmen abzuschließen. AppMaster ist eine beliebte No-Code-Plattform, die neuen Geschäftsinhabern hilft, eine App zu erstellen, indem sie die Kosten für die Einstellung eines App-Entwicklers senkt. Darüber hinaus besteht das Schöne an der Verwendung dieser No-Code-Plattform darin, dass sie den Quellcode bereitstellt. Probieren Sie also dieses erstaunliche App-Entwicklungstool aus und reduzieren Sie das Budget für die App-Entwicklung.