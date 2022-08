Em um mundo agitado, onde ninguém tem tempo suficiente para esperar, os visitantes também adoram o site se ele carregar mais rápido. Portanto, tornou-se inevitável otimizar o tempo de carregamento do seu site para converter os visitantes do seu site em vendas. Se você deseja que os visitantes permaneçam em suas páginas da web e aumentem a taxa de conversão, você precisa fornecer uma melhor experiência ao usuário com um site otimizado.

A melhor maneira de melhorar o desempenho do site é usando uma ferramenta que permite identificar e corrigir os problemas da web resultando em melhor desempenho. Você pode estar se perguntando sobre as melhores ferramentas gratuitas para testar o desempenho do seu site em 2022. Se sim, não procure mais! No artigo, discutiremos os motivos pelos quais é crucial melhorar o desempenho do site e as melhores ferramentas para otimizar seu desempenho na web.

Por que é importante verificar o desempenho de um site?

Os proprietários da Web devem entender o valor de uma melhor experiência do usuário para aumentar a taxa de conversão. Os visitantes adoram o site se ele tiver matrizes de desempenho de qualidade. Listamos os principais motivos pelos quais você precisa testar o desempenho do seu site. Vamos começar:

Identifique os recursos da Web que demoram para carregar

A principal razão para testar o desempenho do seu site é identificar os recursos da Web que tornam o carregamento do seu site mais lento. Você pode inserir a URL do site em qualquer ferramenta de teste de desempenho. Essas ferramentas fornecerão um relatório detalhado dos problemas com sugestões para mitigá-los.

Analise a velocidade do site

Com a ajuda de ferramentas de teste de desempenho, você pode verificar seu site ou páginas da web. Se a velocidade for lenta, essas ferramentas fornecerão as soluções para otimizar a velocidade. A otimização de velocidade ajudará você a classificar seu site nos resultados de pesquisa.

Verifique a compatibilidade do site em vários dispositivos

Essas ferramentas permitem que os proprietários da Web verifiquem o desempenho do site em diferentes dispositivos. Testar um site em um desktop e celular fornece informações sobre a aparência de um site em vários dispositivos.

Ofereça uma melhor experiência ao usuário

Verificar o progresso do site permite identificar os principais problemas que levam os usuários a deixar o site. No mundo digital em rápido crescimento, os sites são um ativo das empresas que oferecem produtos/serviços empresariais online. Depois de mitigar os principais problemas da Web, você estará pronto para fornecer uma melhor experiência de usuário aos seus visitantes e elevar seu gráfico de negócios.

O que são ferramentas eficazes de teste de desempenho de sites?

Hoje, as ferramentas de teste de sites são amplamente utilizadas pelos proprietários de sites para otimizar o desempenho. Essas ferramentas de teste ajudam os proprietários de sites a testar o desempenho e aumentar o tempo de carregamento do site.

Depois de passar pela importância do teste de desempenho do site, você pode estar se perguntando sobre a melhor ferramenta para a capacidade de resposta do seu site. Você não precisa se preocupar mais com isso! Estamos revelando as 12 melhores ferramentas para testar o desempenho do seu site e as ferramentas de teste de velocidade em 2022. Vamos nos aprofundar nos detalhes:

Pingdom

Pingdom é uma ferramenta popular de teste de desempenho para otimizar a velocidade de um site. Lançado em 2007, o Pingdom tem sido usado em muitos sites sociais populares, como Facebook, Spotify e Twitter, para disponibilizar seu site para seus usuários. Além das ferramentas de teste de desempenho, o Pingdom oferece um kit de ferramentas de monitoramento para testar um site, mas sua ferramenta de teste de velocidade do site é a mais popular. Além disso, esta ferramenta de teste ajuda os proprietários do site a monitorar o tempo de carregamento do site e verificar o desempenho e a velocidade do site.

Acima de tudo, o Pingdom é mais fácil de usar quando se trata de seu uso. Tudo o que você precisa é inserir o URL do site para realizar um teste de velocidade e desempenho do site. Depois disso, você pode escolher um local entre os 7 locais fornecidos. Depois de selecionar um local, os resultados exibirão o tempo de carregamento do site, o tamanho de uma página da Web e o número de solicitações feitas para acessar essas páginas. O fato interessante sobre a ferramenta de teste de desempenho do Pingdom é que ela permite testar seu site desempenho de qualquer parte do mundo. Digamos que você esteja na América, mas depois de algum tempo, você se mudará para o Canadá. Nesse caso, esta ferramenta de teste de desempenho permitirá que você teste o desempenho do seu site em ambos os locais.

Depois de inserir a URL do seu site no Pingdom, você receberá uma pontuação do Pingdom que varia de 0 a 100, que mostra o desempenho do seu site em comparação com os outros sites. Depois de obter uma pontuação, o Pingdom sugerirá ações instantâneas para melhorar o desempenho do seu site. Após realizar um teste com o Pingdom, você terá conhecimento sobre os redirecionamentos sem causa, diversas requisições e imagens que requerem compactações. Além disso, você conhecerá o elemento em seu site que leva mais tempo de carregamento. O Pingdom também oferece planos de assinatura para monitorar seu site sempre que ele não estiver funcionando bem.

Local 24 x 7

Site24x7 é uma ferramenta gratuita para testes de desempenho de sites e substitui amplamente o Pingdom. Se você é proprietário de um site de pequena empresa, esta ferramenta de teste é a melhor escolha para você. Esta ferramenta é capaz o suficiente para testar o site em 110 locais. Tudo o que você precisa é inserir a URL do site e obter um relatório detalhado sobre as métricas do site.

Informações do Google PageSpeed

O Google percorreu um longo caminho para fornecer uma melhor experiência ao usuário e introduziu muitas ferramentas para melhorar o desempenho do site. Acima de tudo, o Google PageSpeed Insights é uma das ferramentas gratuitas de teste de desempenho que fornecem informações detalhadas sobre a velocidade de carregamento do site e recomendam as práticas recomendadas para melhorar o desempenho do site. O Google lançou sua ferramenta de teste de desempenho em 2018 que oferece uma pontuação de site que varia de 0 a 100.

Se você obtiver uma pontuação de desempenho mais alta, seu site funcionará melhor com uma melhor experiência do usuário. Você pode estar se perguntando como usar a ferramenta de desempenho do Google para verificar a velocidade e o desempenho do site. Tudo o que você precisa é visitar o site PageSpeed Insights e inserir a URL do seu site. Depois de inserir a URL, pressione o botão "Analisar". Esta ferramenta de teste de desempenho do Google verificará o site e fornecerá uma pontuação de acordo com o desempenho do seu site. Usar o PageSpeed Insights é uma ótima ideia para monitorar o desempenho do site e acessar os Web Core Vitals do Google.

Esses Web Core Vitals do Google permitem que os proprietários de sites testem o desempenho do site na SERP (página de resultados do mecanismo de pesquisa). Além disso, o Google PageSpeed Insights fornece sugestões para reduzir o tempo de carregamento do site e melhorar o desempenho do site. Essa ferramenta de monitoramento do Google pode recomendar a compactação de imagens ou reduzir o JavaScript para aumentar a capacidade de resposta do site. Além disso, esta ferramenta apoiada pelo Google é gratuita e tende a testar sites ilimitados. Quando o teste de desempenho é concluído, o Google PageSpeed Insight também fornece um relatório de diagnóstico do site.

GTmetrix

GTmetrix é uma das melhores ferramentas de monitoramento de um site e está disponível para testar o desempenho do site em qualquer lugar. Assim como outras ferramentas de desempenho do site, o GTmetrix também atribui uma nota após realizar o teste de desempenho do site. Depois de inserir o URL do seu site, esta ferramenta de teste de desempenho fornecerá um relatório detalhado sobre o desempenho do seu site. Com a ajuda desta ferramenta de monitoramento, você pode monitorar a velocidade do site, os principais problemas na capacidade de resposta do site e sugestões sobre como mitigar esses problemas com esta ferramenta de teste.

Por exemplo, se seu site tiver um problema de carga útil de rede, essa ferramenta fornecerá uma lista completa de URLs de seu site para mitigar esse problema. Semelhante ao Google PageSpeed Insights, essa ferramenta de teste também exibirá o status dos Web Core Vitals do Google que você está passando ou reprovando. A característica distinta desta ferramenta é que ela permite que você teste o site em diferentes navegadores e dispositivos. Antes de começar com esta ferramenta, você precisará criar uma conta gratuita.

Teste de página da Web

O WebPage Test é uma ferramenta de monitoramento gratuita que permite que os proprietários da web verifiquem o desempenho do site para melhorar as métricas de desempenho. A maior razão para escolher esta ferramenta para testes na web é que ela permite que os usuários da web testem o desempenho do site em vários dispositivos e navegadores. Tudo o que você precisa é inserir a URL do site usando esta ferramenta, e ela medirá a velocidade e o desempenho do site. Você precisa testar seu site em vários dispositivos e redes para ter a ideia certa sobre o desempenho do seu site. Além disso, esta ferramenta de código aberto permite testar um site em 40 locais e atribui notas aos resultados de F a A.

Monitor pontocom

O Dotcom-Monitor é uma ferramenta gratuita de teste de desempenho que ajuda os proprietários da web a monitorar a velocidade e o tempo de carregamento de seus sites. Além disso, essa ferramenta está entre as ferramentas de teste de desempenho que fornecem informações sobre a localização e os dispositivos dos visitantes por meio dos quais acessam o site. Além disso, essa ferramenta usa essas informações para identificar os problemas do site e mitigar esses problemas no momento certo. Essa ferramenta fornece classificação com base na velocidade do seu site e nas respostas do servidor. Além disso, esta ferramenta de teste de desempenho permite que os proprietários do site obtenham informações sobre visitantes repetidos com a ajuda da memória cache.

Ferramentas de laboratório amarelas

O Yellow Lab Tools, lançado em 2014, é uma adição recente às ferramentas de teste de desempenho para monitorar o desempenho do site. Esta ferramenta de teste oferece excelentes recursos para auditar o desempenho do site e fornece sugestões para melhorar o desempenho do site. Depois de inserir a URL do site, essa ferramenta de teste exibe a pontuação do teste com todos os detalhes necessários sobre o desempenho do site, número de solicitações, detalhes de CSS e problemas no desempenho da web. No geral, está entre as melhores ferramentas de teste, mas ainda assim, essa ferramenta carece de recursos detalhados para revelar as métricas de desempenho detalhadas da web.

Ferramenta de Avaliação de Acessibilidade da Web WAVE

Esta ferramenta de teste de desempenho é usada especificamente para verificar a avaliação de acessibilidade na web. Para obter mais visitantes ao seu site, você precisa torná-lo acessível para todos eles. A ferramenta de avaliação de acessibilidade web da WAVE torna o conteúdo web mais acessível para pessoas com deficiência. Você precisa inserir seu site nesta ferramenta de teste para obter informações completas sobre seu desempenho. Usando esta ferramenta, você pode melhorar a acessibilidade do seu site para uma melhor experiência do usuário.

Verificação do site SEO

Se você deseja direcionar tráfego orgânico para o seu site por meio de SEO adequado, o SEO Site Checkup é a ferramenta de teste recomendada. Esta ferramenta de teste identifica os principais problemas de SEO em um site. Tudo o que você precisa é inserir o URL do site, e essa ferramenta de monitoramento sugerirá suas meta tags e meta descrição para classificar o site nos resultados de pesquisa do Google. Além disso, esta ferramenta monitora a capacidade de resposta do site e ajuda a passar os protocolos de segurança.

Sematexto

A suíte Sematext introduziu o Synthetics, uma ferramenta de teste de velocidade para monitorar o desempenho do site. Recentemente, esta ferramenta de teste de velocidade tornou-se popular entre os usuários. Essa ferramenta é fácil de usar e permite que os usuários testem a velocidade de carregamento em vários locais e dispositivos diferentes. Além disso, esta ferramenta de teste de desempenho do site fornece uma interface de usuário intuitiva para monitorar o status do seu site. Essa ferramenta também oferece vários gatilhos para notificá-lo quando seu site não estiver com bom desempenho. Esta ferramenta está entre as ferramentas de teste de desempenho de sites que oferecem uma avaliação gratuita para explorar seus recursos. Para recursos mais avançados desta ferramenta, você precisará assinar um plano de assinatura.

Ferramenta de teste de velocidade do site IsItWP

A ferramenta de teste de velocidade de site IsItWP é uma ferramenta de monitoramento popular que fornece dados de desempenho detalhados. Essa ferramenta permite testar a velocidade do site em vários dispositivos. Depois de inserir o URL do seu site, essa ferramenta fornecerá um relatório detalhado sobre o tempo de carregamento do site, grau de desempenho, número de solicitações e outras métricas. Depois de exibir a nota de desempenho, esta ferramenta fornecerá sugestões para melhorar o desempenho.

Tendências de alta

Uptrends é a ferramenta popular de teste de desempenho de sites com um kit de ferramentas completo. Este kit de ferramentas possui várias ferramentas, como teste de velocidade, teste de carregamento, teste de interface do usuário e verificação de rede. As tendências de alta permitem que os usuários verifiquem a velocidade do site em vários locais e em diferentes dispositivos. O teste de desempenho em diferentes dispositivos permite que você veja o site de diferentes perspectivas.

A ferramenta coleta dados do Google PageSpeed Insights e fornece um relatório detalhado sobre o desempenho do site. Uptrends é uma ferramenta que ordena as métricas de desempenho em cascata. Mostrar os elementos do seu site em cascata permitirá que você verifique os elementos que estão afetando o desempenho da web. Além disso, esta ferramenta permite comparar a velocidade da página em diferentes navegadores da web.

As tendências de alta podem testar o site de negócios em vários locais e em diferentes dispositivos, como celulares e desktops. Para executar o teste em um desktop, você pode escolher a resolução da tela em qualquer navegador para testar a velocidade do site de várias maneiras. O notável é que você pode executar um teste de desktop com a avaliação gratuita desta ferramenta.

Pensamentos finais

Esperamos que você tenha entendido a importância de verificar o desempenho do site e as principais ferramentas para testar as métricas de qualidade. Para administrar seu negócio online com sucesso, você precisa de um site que carregue mais rápido para transformar seus visitantes em vendas e aumentar a taxa de conversão. Além disso, um site de negócios com métricas de desempenho de qualidade ajudará você a obter uma melhor classificação nos resultados da pesquisa. Nesse sentido, você precisa usar uma ferramenta de teste de desempenho para verificar o desempenho do seu site.

Neste guia, mencionamos as 12 principais ferramentas que podem ajudá-lo na otimização da web. Com essas ferramentas, você não pode identificar os problemas, mas também obter as melhores sugestões para resolvê-los. A melhor coisa sobre essas ferramentas é que todas elas são gratuitas para usar. Suponha que você esteja procurando uma ferramenta para criar um painel de administração para seu site. Nesse caso, recomendamos que você experimente o AppMaster.

Esta ferramenta de programação visual fornece um back-end que pode criar um painel de administração interativo do seu negócio sem escrever uma única linha de código. O fato notável que você pode integrar com qualquer criador de site sem código , como Adalo ou Bubble. Além disso, você pode verificar o desempenho deste painel de administração usando ferramentas de teste de desempenho.