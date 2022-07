Um chatbot é uma excelente ferramenta para os negócios, tornando a interacção com os utilizadores mais fácil e mais eficiente. Hoje em dia, é sem esforço criar chatbots. Construtores e frameworks de chatbot sem código permitem criar bots de conversação sem escrever uma única linha de código.

O que é necessário exactamente para criar chatbots? Preparámos um guia rápido com informações importantes: instrumentos para construir um bot, a diferença entre construtores de bot e frameworks, os benefícios dos chatbots, e porque criar um.

O que é um chatbot?

Um chatbot é um programa que simula diálogos da vida real permitindo aos utilizadores interagir com dispositivos como com um humano real. Os chatbots são altamente utilizados nos segmentos B2C e B2B onde é necessária uma interacção constante com os clientes.

Provavelmente já viu chatbots em diferentes websites e plataformas. Normalmente, quando se procura um produto ou serviço, abre-se um pop-up que oferece assistência. Pode escrever aí a sua pergunta e obter uma resposta imediata. Sim, foi um chatbot.

Benefícios de criar um chatbot

Se está a pensar em criar um chatbot mas tem dúvidas, verifique os benefícios de chatbots ao vivo e o seu impacto positivo nos negócios.

> forte>Custo-eficácia. Embora o desenvolvimento de um chatbot possa exigir o dispêndio de alguns recursos, a sua implementação nos processos empresariais irá poupar-lhe dinheiro e tempo. Os chatbots podem realizar a quantidade de trabalho que uma equipa de apoio média realiza. Em vez de dez assistentes de clientes, lidando com o recrutamento, e alocando recursos, pode criar um chatbot e processar ainda mais pedidos de utilizadores de forma mais rápida e fácil.

>forte>Comprometimento com o cliente. Um dos benefícios mais significativos dos chatbots - é a sua capacidade de melhorar as interacções com os utilizadores. Os chatbots podem processar centenas de consultas de diferentes clientes em simultâneo sem abrandar o desempenho. Eles mantêm os clientes satisfeitos e aumentam a retenção.

>forte> Automatização dos processos empresariais. Sendo responsáveis por muitas tarefas, os chatbots optimizam e automatizam significativamente os processos. Em vez de processar manualmente cada pedido, é possível libertar algum tempo com bots e gastá-lo em tarefas mais importantes. Os bots podem recolher os dados necessários dos utilizadores e melhorar a experiência do cliente.

Comunicação personalizada. Chatbots certificam-se de que cada utilizador recebe um serviço. Os clientes receberão respostas personalizadas e interacção um-a-um com o assistente de bot. Mesmo que seja um pedido encontrado na secção FAQ, um utilizador pode obtê-lo de forma mais conveniente, aumentando a sua satisfação.

>forte>Geração de leads.É possível utilizar a informação sobre clientes recolhida pelo bot durante a comunicação para gerar leads. Por exemplo, é possível construir funis de vendas mais personalizados e atrair mais leads.

Tipos de chatbots

chatbots baseados em regras; AI chatbots.

chatbots baseados em regras

>p>Chatbots podem ser divididos em dois grandes grupos, dependendo da sua funcionalidade:>p> Tais chatbots são mais simples. Utiliza a lógica if/else e responde às consultas seguindo os cenários pré-definidos. A sua interacção com um cliente é baseada em palavras-chave. O bot não pode aprender com a experiência anterior. Todas as melhorias são feitas manualmente.

Pros:

Fácil de criar;

>ul>>li>li>Suficiente para realizar tarefas simples, tais como responder a perguntas frequentes;li>li>Baixo custo de desenvolvimento.

Cons:

AI chatbots

>ul>>>li>Sem auto-aprendizagem;>li>li> Capacidade de responder apenas a um conjunto pré-definido de perguntas;>li>li>Requer melhoria manual.

AI bots são software mais complexo que é amplamente utilizado devido às suas possibilidades de auto-aprendizagem. Tais chatbots utilizam redes neurais para reconhecimento da fala, processamento de linguagem natural, e análise de texto. Podem fornecer respostas mesmo para pedidos invulgares.

A capacidade de auto-aprendizagem;

Como construir um chatbot em 5 passos fáceis?

>p>Pros:>ul><>li>li>Pode processar pedidos não-padronizados mais complexos;>li>li>Propor uma comunicação mais realista.>p>Cons:>ul>>li>Li>O custo de desenvolvimento é mais elevado;Li>Li>A construção de chatbots é mais complexa e mais demorada.p> Parece que os chatbots da IA ganham a batalha. No entanto, tudo depende do objectivo do bot. Os chatbots baseados em regras são mais do que suficientes para as pequenas empresas automatizarem alguns processos. Além disso, será necessário ter uma base de dados adequada para construir um robot de IA e fornecê-lo com dados para aprender em.

Para tornar o desenvolvimento do chatbot mais simples, divida-o em cinco passos.

Definir a finalidade do seu chatbot e seleccionar onde colocá-lo

Responder à pergunta principal, "o que fará o seu chatbot? Quer que o seu bot responda às perguntas, gere pistas, ou dirija perguntas para apoiar os gestores? Tente ser específico, pois irá ajudá-lo a decidir mais tarde sobre as características do bot.

Segundamente, identifique onde colocar o chatbot. Identifique o seu canal de comunicação principal e defina onde interage mais com os utilizadores. Pode colocar o bot no seu sítio, em mensageiros, em perfis sociais.

Desenhar a conversa do chatbot e pensar na mensagem de boas-vindas

Definir a primeira mensagem no seu chatbot. Use-a como um gatilho para iniciar a comunicação, como, por exemplo, começar com saudações e oferecer a um utilizador alguma ajuda.

Então, é fundamental criar um fluxo de conversação no bot. Ajudará a criar o chatbot de uma forma mais organizada. Pode também pensar nos tipos de perguntas, quer para utilizar perguntas de escolha múltipla, deixar os utilizadores seleccionar a consulta clicando com o botão de pergunta ou escrever no pedido.

Seleccionar a plataforma para construção de chatbot

Neste passo, é necessário definir a pilha de tecnologia. Como mencionámos anteriormente, pode utilizar várias ferramentas para criar chatbots.

Uma delas são os construtores de chatbot prontos a utilizar, permitindo criar chatbots sem código. Esses construtores de bot e plataformas de chatbot são semelhantes aos construtores. Pode facilmente utilizá-lo e construir um bot num instante. Verifique os construtores populares: ChatBot, Chatfuel.

Outra opção é utilizar um quadro . Se a sua escolha é criar um chatbot utilizando uma estrutura, é melhor delegar este trabalho à equipa de desenvolvimento. As estruturas servem como bibliotecas. Os programadores utilizam-nas e codificam o software chatbot. Estruturas populares: Microsoft Bot Framework, IBM Watson.

A sua escolha, como sempre, depende do objectivo. Vá com uma estrutura se quiser criar um chatbot que será uma solução personalizada com características mais complexas. Se a velocidade e simplicidade de desenvolvimento do chatbot forem importantes - as plataformas chatbot são a melhor escolha.

Treinar o seu bot

Esta etapa só é necessária para um chatbot AI. Prepare o chatbot para compreender melhor as intenções dos utilizadores. Como fazer isto? Pode utilizar os seus conjuntos de dados de e-mails recebidos ou consultas de suporte e ensinar o seu bot a compreender as várias formas como os clientes podem enviar os seus pedidos.

Testar o chatbot

Como qualquer outro software, deve testar o chatbot. Experimente diferentes cenários de conversação para ver como o bot se irá comportar e melhorar, se necessário.

Soluções sem código para desenvolvimento de chatbot

Recomendamos a utilização de uma solução sem código como AppMaster.io para criar um chatbot. As ferramentas sem código combinam o melhor de ambas as opções: simplicidade das plataformas chatbot; capacidade de criar estruturas de formulários de soluções complexas e personalizadas.

Benefícios das ferramentas sem código para a criação de um chatbot

Não há necessidade de codificar. Sem dúvida, a principal vantagem é não precisar de codificar enquanto se cria um chatbot. Tudo é criado utilizando o editor drag & drop editor. Por exemplo, no AppMaster.io, um editor de processos empresariais permite-lhe trabalhar com blocos. li> Soluções à medida. Ao contrário dos construtores de chatbot, ferramentas sem código proporcionam a oportunidade de criar bots personalizados e complexos com sequências de conversação originais. Integrações de serviços de terceiros. Plataformas sem código, e AppMaster.io em particular, permitem a ligação de chatbots com outras aplicações e serviços tais como Google Sheets ou base de dados para proporcionar um melhor desempenho do bot e funcionalidades mais diversas. >li>Custo-eficácia. O não-código é uma opção mais barata do que utilizar uma estrutura e contratar um programador. Pode-se poupar recursos, dinheiro e tempo e ainda obter o chatbot perfeitamente funcional.

Para resumir

>p>Chatbots tornar-se-á uma grande adição às operações comerciais. Pode utilizá-lo para optimizar os processos empresariais, proporcionar uma experiência personalizada ao utilizador, acelerar o trabalho e processar muito mais pedidos simultaneamente.

As para o desenvolvimento de chatbot - sugerimos a utilização de uma ferramenta sem código para tornar a construção do bot simples e ainda obter uma solução personalizada.