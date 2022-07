Começar a trabalhar num projecto apenas com uma vaga ideia da sua criação só irá complicar o procedimento. O mesmo acontece com a criação de sitemaps e wireframes. Uma vez identificado o objectivo e analisado o âmbito do seu negócio, é necessário criar um mapa do site e uma wireframe para o seu site. Será suficiente para lhe dar uma orientação sobre a organização e estratégia do sítio para a criação de conteúdos. Poderá estar a pensar como criar um mapa do sítio para o seu sítio web. Neste artigo, revelaremos as melhores formas de criar um mapa do sítio e uma wireframe, o processo de design da web, as quatro fases do design da web, e a diferença entre sitemaps e wireframes.

Vamos começar com a criação do mapa do sítio:

Criação do mapa do sítio:

Pode escolher a concepção do seu mapa do site de várias maneiras diferentes, de acordo com as suas necessidades comerciais. Por outras palavras, o mapa do sítio pode comunicar claramente a informação da forma que pretende entregar ao seu público. Existem três maneiras de criar um mapa do sítio, juntamente com a informação. Cada uma é a melhor forma de comunicar com os seus clientes.

A lista

A lista é uma estrutura simples que pode ser ordenada ou não ordenada. Utiliza o aninhamento para representar a hierarquia. Eis um exemplo de um mapa do sítio da lista:

Índice

Sítio Web

Desenvolvedores

Designers

Editores

Clientes

Visitantes

Conteúdo

Hierarquia

Complexo

Negócios online

A lista é excelente para representar tópicos de páginas e hierarquia relativa. Pode visitar instantaneamente as páginas para o Desenvolvedor, Editor, e Clientes, uma vez que todos recebem um nível igual de prestígio.

Diagrama horizontal

O site da Hillary Pitt oferece o layout mais popular do mapa do site. Aumenta a visibilidade do sítio sob a forma de uma lista, indicando a direcção das páginas. Além disso, é uma ferramenta mais útil para transmitir a hierarquia e navegar no site aos clientes. O site da Pitts é uma loja de comércio electrónico que não oferece um inventário completo das páginas do site. Pode haver uma ou mil páginas de produtos diversos. As páginas de produtos são quase controladas através de modelos dinâmicos. O fluxo do índice de produtos ao detalhe do produto será diferente de produto para produto. É necessário descrever claramente os seus intervenientes onde se encontram neste processo.

Diagrama vertical

O diagrama vertical é apenas um diagrama horizontal listado de lado, uma vez que o fluxo da esquerda para a direita não pode progredir. Os esquemas verticais são mais úteis para mapear mais conhecimento organizado, tal como a disposição de uma área de sítio mais precisa.

Ferramentas de criação do mapa do sítio:

Qualquer ferramenta de desenho que ofereça capacidades de edição de texto, caixas e setas pode ajudá-lo a realizar o trabalho.

AppMaster

Eixo

Slickplan

Acima estão algumas ferramentas que apoiam a criação do mapa do sítio. Recomendamos que experimente o AppMaster para uma criação mais rápida e mais barata de mapas de sítios.

O que é wireframing na concepção de sítios web?

Esperamos que seja claro sobre a criação de sitesmaps. Vamos aprofundar para compreender os wireframes. Um mapa do site funciona como um plano para todo o seu site, mas uma wireframe retrata o plano para uma única página ou grupo de páginas. Pegue no seu mapa do sítio e amplie para melhorar uma única página nessa estrutura de fios de alto nível. Tal como o mapa do sítio, uma estrutura de fios agarra a hierarquia de uma forma excelente. Mas essa hierarquia restringe-se a uma única página e descreve o significado comparativo do conteúdo enquanto percorre a página.

As wireframes podem estar numa variedade de níveis de dedicação. Alguns wireframes podem ser o desenho final, criado com os estilos de texto final, o dimensionamento, e a amostragem de fotos. Outros são muito mais sistemáticos, anexando uma colecção de caixas monocromáticas onde o conteúdo aparecerá de forma apropriada. Ferramentas para criar uma estrutura de arame eficaz:

AppMaster é a melhor ferramenta disponível para criar wireframes que desenham perfeitamente as ideias do seu website. Esta plataforma de construção de aplicações sem código oferece características ilimitadas que o podem ajudar na criação de wireframes sem investimento pesado.

Qual é o processo de design da web?

Os web designers consideram frequentemente o processo de design da web complexo e técnico, como a utilização de códigos, a adição de wireframes, ou a gestão de conteúdos. Mas o design fantástico não tem a ver com o carregamento de imagens apelativas ou com a integração do botão das redes sociais. O design fantástico segue um processo de desenvolvimento de sítios web com uma abordagem autocrática e comandante.

Sítios web bem concebidos proporcionam muito mais do que apenas estética. Influenciam os visitantes a compreender o item, a firmeza e a marca através de diferentes setas, adicionando texto, imagens e navegações. Isto significa que cada componente do seu sítio deve ter um objectivo específico. Mas como é que realizam essa síntese equilibrada de segmentos? Através de um processo abrangente e integrado de web design, pode concluir um sítio web bem concebido que requer apenas sete passos.

1. Definição do objectivo: Nesta fase inicial, o criador precisa de reconhecer o objectivo final do design do sítio web através da comunicação com o cliente. Pedir consultas para analisar o conceito central do design do sítio web.

2. Medição do âmbito de aplicação: Depois de identificar o objectivo, é necessário medir o âmbito do projecto. Quantas páginas com características definidas são necessárias para atingir o objectivo do sítio, e o período para o desenhar.

3. Criação de Sitemap e wireframe: O Sitemap funciona como uma base para qualquer site bem desenhado. Fornece aos web designers uma imagem clara da arquitectura do site e define as associações entre as diferentes páginas e características de conteúdo. Também wireframe actua como um directório para o aspecto final do sítio.

4. Gestão de conteúdos: A gestão de conteúdos é vital na criação de websites. Envolve os visitantes para atingir os objectivos necessários do sítio. Pode ser afectada tanto pelo próprio conteúdo como pela forma como este é apresentado.

5. Componentes visuais: Os elementos visuais ajudam a aumentar os cliques, a atenção, e o dinheiro. Software como ilustrador, Photoshop, ladrilhos de estilo, colagens de elementos, e placas de humor podem apoiar este processo.

6. Teste: Está pronto para testar depois de o site ter todos os seus elementos visuais e conteúdo.

Verificador de ligações W3C

Aranha SEO

As ferramentas de teste acima referidas podem ajudar a executar testes.

7. Lançamento: Depois de tudo funcionar bem, é necessário planear e executar o lançamento do seu sítio. Tem de considerar tanto o tempo de lançamento como as tácticas de comunicação.

Quais são as quatro fases do design do site?

Hoje em dia, a criação de sítios web não é complexa como no passado. Utilizando ferramentas e tecnologias modernas, pode conceber um grande sítio web sem ser um especialista em codificação.

Para obter os melhores resultados, deve planear cada passo e assegurar-se de que tem a aparência que deseja. Os programadores Web dividem geralmente o procedimento em quatro fases distintas. Isto permite manter as coisas sistematizadas e também permite criar o seu site de forma apropriada, para que tudo tenha um aspecto fantástico.

Basta aguardar; neste artigo, irá explorar as quatro fases principais do design do sítio web.

Etapa 1: Layout do sítio web

A disposição geral do site funciona como a sua base. Aqui, precisa de seleccionar e registar o seu domínio. A selecção do melhor alojamento web é outra tarefa importante. Escolha uma plataforma de criação de sítio web e Planeie o layout do seu sítio.

Etapa 2: Criação do conteúdo

Tecnicamente, a fase 2 nunca termina. Tem sempre de trabalhar na criação de novos conteúdos e na gestão da optimização SEO do seu conteúdo. Envolve os visitantes para atingir os objectivos necessários do site.

Etapa 3: Definição de Multimédia

A preferência pelas cores e visuais certas influencia o desejo do visitante de permanecer no seu site, por isso gaste o tempo adequado para tornar esta etapa apropriada.

Etapa 4: Lançar o site

Depois de gerir as coisas, da forma que quiser nas três primeiras fases, é altura de lançar o seu sítio web ao público.

Diferença entre Sitemap e Wireframe

Mapa do site e wireframe referem-se ambos ao layout de um site, mas são muito diferentes. A wireframe é tal como uma estrutura do seu site será parecida quando concluída. Ao contrário de uma wireframe, um mapa do site é o roteiro do seu site que fornece o layout da informação do site.

Um mapa do sítio é como uma planta do sítio que representa todos os segmentos principais desse sítio. Por exemplo, um índice permite que o site seja fácil de navegar. Um mapa do sítio consiste numa lista de páginas web ligadas para serem indexadas mais rapidamente pelos motores de busca. É exactamente como um fluxograma do seu sítio indicando quais as páginas que vão para onde. Por outro lado, o wireframe é como um representante de um único layout de página que fornece uma visão de como será cada página quando concluída. Uma estrutura de arame é na sua maioria construída de caixas e linhas.

Conclusão

Esperamos que seja claro sobre a diferença entre sitemaps e wireframes. Depois de passar pelo nosso guia final, poderá executar com sucesso o processo de concepção da web, criação do mapa do site, e criação de wireframes. Recomendamos que experimente o AppMaster para criar sitesmaps para navegação de conteúdos e wireframes para a representação estética do seu site.