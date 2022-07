Outrora aclamado como o caminho inovador do futuro, o desenvolvimento de software é agora considerado uma necessidade básica que impulsiona todas as indústrias. A dependência da humanidade em computadores para resolver problemas e executar funções de programação aumentou constantemente ao longo da concepção de computadores na sua forma mais básica.

Um Breve Histórico de Desenvolvimento de Software



Desde o início, os computadores e o correspondente desenvolvimento de software experimentaram um enorme avanço tecnológico ao longo do tempo. Estas inovações têm impacto na forma como fazemos negócios e vivemos a nossa vida quotidiana. Também afectam a forma como os computadores processam e divulgam informação. No entanto, estes avanços tecnológicos não seriam possíveis sem o seu predecessor: o cérebro humano!

O cérebro humano, também conhecido como um dos primeiros computadores, foi durante muito tempo capaz de analisar, deduzir, e chegar a soluções lógicas para problemas complexos. De facto, o cérebro humano na sua forma biológica é o exemplo mais puro do poder dos supercomputadores. Mais ainda, o que é ainda mais espantoso é que os humanos ainda não exploraram todo o seu potencial para permutações e raciocínios complicados.

Os computadores físicos imitam a função, a capacidade e os processos de informação do cérebro humano. A CPU ou unidade central de processamento é o 'cérebro' de todos os computadores e é essencial para a programação ou codificação de aplicações de software.

A programação de computadores tornou-se hoje tão avançada que já não temos de confiar na dispendiosa experiência de programadores de software certificados. Os métodos tradicionais de programação de computadores há muito que dependem da escrita por parte dos programadores de uma codificação complexa baseada em texto. Estes programadores de aplicações de software tinham frequentemente a máxima prioridade no orçamento das empresas. A sua perícia era considerada com tanta importância como os computadores dispendiosos de uma empresa e outros bens tecnológicos! Hoje em dia, o desenvolvimento de software moderno conheceu o aumento de codificadores ou programadores cidadãos. Isto significa que o conhecimento profundo de computadores e programação de software já não é necessário, graças à ausência de desenvolvimento de código/baixo código.

Porque é que o Low-Code No-Code é o Futuro?



Com base na proliferação de empresas de desenvolvimento de software numa escala rápida, é evidente que as aplicações sem código de baixo código são o caminho do futuro. O panorama digital tornou-se de ritmo acelerado, resultando numa maior procura de desenvolvimento de software sem código/baixo código. O desenvolvimento de software de baixo código e sem código utiliza plataformas de desenvolvimento visual para soluções de programação móvel para empresas.

Estas plataformas de programação dependem fortemente de funções visuais de arrastar e largar e de modelos prontos para o desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software sem código/baixo código tornou-se simplificado devido às plataformas visuais.

Estas plataformas de desenvolvimento sem código/baixo código minimizam a quantidade de programação necessária para criar uma aplicação móvel. Com os modelos de desenvolvimento de aplicações visuais, as empresas podem construir aplicações sem utilizar um programador de software. Como nenhum desenvolvimento de código/baixo código utiliza uma plataforma visual, os programadores cidadãos exigem capacidades de codificação muito básicas. As plataformas visuais para o desenvolvimento de software reduzem a dependência das empresas em relação aos programadores para a criação de aplicações móveis.

Isto coloca o 'poder' do desenvolvimento de aplicações de volta às mãos de não-codificadores. Como resultado do aumento da procura empresarial de desenvolvimento visual, tem havido um aumento correspondente na necessidade de empresas de desenvolvimento de software. Estas empresas oferecem uma gama de plataformas de desenvolvimento visual sem código/baixo código para as empresas.

Os seus programadores são parte integrante da programação que optimiza estas plataformas de desenvolvimento sem código/baixo código em primeiro lugar! Estas empresas sem código/baixo código de desenvolvimento estão entre as mais populares start-ups tecnológicas nos últimos tempos. O seu rápido crescimento tem resultado em muito mais empresas que dependem de plataformas e aplicações de desenvolvimento de software sem código e de baixo código. Estas plataformas de desenvolvimento sem código/baixo código, utilizando plataformas visuais, são o caminho do futuro.

Porque é que o Não-Código é Importante?

As plataformas sem código/baixo código evoluíram para se tornarem uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações de software cada vez mais importante para as empresas. Estas plataformas de desenvolvimento sem código e de baixo código deram às empresas mais flexibilidade para criarem as suas próprias aplicações móveis para os utilizadores. Com a reduzida dependência de programadores de software especializados, as empresas podem responder rapidamente às novas tendências comerciais no mercado. As plataformas de desenvolvimento de aplicações visuais sem código/baixo código também facilitam aos não-desenvolvedores a satisfação das necessidades dos seus utilizadores com mais agilidade e rapidez.

Também ajudam a racionalizar os fluxos de trabalho que normalmente requerem a perícia de programação de uma equipa de programadores de software. As plataformas de desenvolvimento de aplicações de produtividade, tais como FreshDesk, apresentam características de automatização melhoradas que permitem às empresas acompanhar melhor o apoio ao cliente e os fluxos de trabalho dos empregados.

Outras plataformas de desenvolvimento de aplicações tais como AppMaster utilizam desenvolvimento sem código, de baixo código, o que ajuda as empresas a gerar as suas aplicações móveis e web de forma mais eficiente. Isto ajuda os gestores empresariais com pouca capacidade técnica a criar aplicações e a fornecer soluções empresariais para a sua clientela a um ritmo mais rápido.

No mundo do desenvolvimento de aplicações de software, a velocidade a que as empresas são capazes de responder às tendências do mercado pode fazê-las ou quebrá-las. As plataformas de desenvolvimento visual sem código/baixo código são importantes para ajudar as empresas a responder mais rapidamente a estas necessidades.

Com funções simples de desenvolvimento visual, plataformas sem código/baixo código reduzem a necessidade de software de codificação complexo ou de programadores de software. Plataformas de desenvolvimento sem código/baixo código também reduzem os custos operacionais das empresas porque há menos necessidade de contratar programadores de software para criar programação a partir do zero.

Quais são os benefícios associados à adopção de uma plataforma de desenvolvimento sem código?



Existem muitas vantagens para as empresas que optam por adoptar uma plataforma de desenvolvimento sem código para a criação de aplicações móveis.

Resolução Eficiente de Problemas

Os empregados de uma empresa podem ter diferentes níveis de competências e capacidades de resolução de problemas. A ausência de código/ baixo código permite que estes indivíduos tenham mais autonomia sobre a resolução de problemas nos seus departamentos. Isto porque a própria natureza do desenvolvimento sem código, de baixo código, descentraliza o processo de resolução de problemas.

Isto dá aos solucionadores de problemas que podem não ter a formação formal de um programador de software tradicional um maior controlo. Como resultado, plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código e de baixo código facilitam a resolução de problemas e a colaboração entre equipas mais eficientes.

Identifica os solucionadores de problemas

Plataformas sem código, de baixo código, permitem às equipas de gestão identificar os solucionadores de problemas dentro da organização. Dentro da empresa, os gestores que podem identificar os solucionadores de problemas aumentam o seu pool de recursos humanos disponíveis. Como resultado, as organizações têm uma maior base de conhecimentos dentro da organização para a resolução de problemas.

Isto facilita muito mais a tarefa dos solucionadores de problemas residentes para desenvolver ou organizar fluxos de trabalho e processos utilizando plataformas de aplicação empresarial. Os solucionadores de problemas efectivos sem código também podem beneficiar de maiores oportunidades para promover o talento a partir do interior. Plataformas de desenvolvimento sem código, de baixo código, reduzem a necessidade de externalizar os programadores externos de software para a resolução de problemas.

Implantação mais rápida



As plataformas sem código de baixo código contribuem para as capacidades de resolução de problemas das empresas através da rápida implementação de aplicações. Esta rápida implementação facilita aos criadores de software cidadão dentro da empresa a criação mais rápida de soluções para os seus clientes. As plataformas de desenvolvimento de software sem código e de baixo código permitem o lançamento no mercado de aplicações móveis a um ritmo mais rápido.

Isto reduz o tempo que de outra forma teria sido gasto na procura da equipa certa de programadores de software. A implantação mais rápida de aplicações empresariais criadas com plataformas de desenvolvimento de aplicações visuais permite às empresas adaptarem-se rapidamente às mudanças do mercado. A sua flexibilidade e rapidez com que as suas aplicações são implantadas pode significar uma maior vantagem sobre a sua concorrência e um maior lucro!

Desenvolvimento Autónomo de Software



As empresas são capazes de desenvolver, testar, receber feedback dos utilizadores e implementar actualizações de desenvolvimento de software nas suas aplicações. Este processo é significativamente racionalizado aos talentos internos, o que dá às empresas um maior controlo sobre o processo. A maior autonomia do seu processo de desenvolvimento de software permite às empresas renunciar ao custo adicional de contratar programadores de software. Ao reduzir a necessidade de programadores de software externos, as organizações têm um maior envolvimento nos processos técnicos e criativos back-end do seu negócio.

Como é que o Low-Code No-Code funciona?



Os não-desenvolvedores devem compreender as suas diferenças para fornecer as melhores soluções de software para o seu negócio. Plataformas de desenvolvimento de software de código baixo e sem código não são uma solução 'mágica' para os seus problemas de codificação. Nem são uma solução "única" para todas as necessidades de programação dos programadores cidadãos. Na realidade, estas ferramentas de desenvolvimento visual reduzem significativamente a necessidade de escrever a codificação. Também reduzem a dependência dos programadores não codificadores em linguagens de programação complexas para criar aplicações móveis e web.

No entanto, para compreender a melhor forma de implementar o desenvolvimento sem código de baixo código, será necessário ter algum conhecimento sobre o seu funcionamento. Embora muito semelhantes, os princípios de desenvolvimento de software comum e sem código não são exactamente os mesmos. Muitos programadores descobrem que as plataformas de desenvolvimento de código baixo e sem código funcionam para se complementarem umas às outras, em vez de funcionarem sozinhas. Algum conhecimento de codificação básica é necessário para plataformas de desenvolvimento de código baixo. No entanto, nenhuma aplicação de desenvolvimento de código não requer qualquer conhecimento de programação.

As empresas podem simplesmente utilizar as funcionalidades de arrastar e largar dos modelos visuais sem código para criar aplicações empresariais. Ferramentas de desenvolvimento sem código, de baixo código, ajudam os programadores cidadãos a reduzir a sua dependência de programadores especializados em software. Devido a estas vantagens, as empresas são capazes de gerar e lançar novas aplicações móveis num período de tempo mais curto. Nenhum desenvolvimento de código baixo aumenta o ritmo a que uma organização pode implementar melhorias tecnológicas. Com poucos conhecimentos técnicos, permite às empresas criar aplicações móveis a um custo reduzido.

De facto, os criadores de software são necessários desde o início para criar estas aplicações de desenvolvimento de software visual no primeiro caso. No entanto, plataformas de desenvolvimento sem código e de baixo código proporcionam um ambiente ágil para o desenvolvimento móvel. Estas ferramentas de desenvolvimento de aplicações visuais ajudam as empresas a pivotar rapidamente para satisfazer as suas necessidades.

Limitações da ausência de código de baixo código

Embora sem código, as ferramentas de aplicação de desenvolvimento de baixo código podem resolver muitos problemas para as empresas, elas têm algumas limitações. Como resultado, a conveniência de utilizar aplicações visuais sem código/de baixo código pode criar uma ligeira desvantagem.

Perturbação



Plataformas de desenvolvimento de baixo código sem código podem criar problemas de segurança de software para as empresas. Devido à relativa simplicidade de uma solução sem código ou de baixo código, funcionários maliciosos podem manipular processos na parte de trás destas aplicações. Este indivíduo é referido pelos programadores de software como 'T.I. sombra' e pode criar problemas para uma empresa! A perturbação das aplicações de desenvolvimento de software para empresas pode perturbar significativamente o fluxo de trabalho dos funcionários.

Esta perturbação também causa problemas nos processos dos clientes e interrompe as funções das aplicações estabelecidas pelos utilizadores finais. Em alguns casos, estes empregados não tinham realmente más intenções, mas eram simplesmente descuidados ou curiosos. No entanto, o comportamento "sombra de T.I." pode ainda afectar negativamente as ferramentas de aplicação da empresa e criar problemas para os seus resultados.

O AppMaster adopta uma abordagem completamente diferente. Gera aplicações, compila, e executa-as. Devido a isto, o código permanece inalterado; por outras palavras, as aplicações compiladas não podem ser alteradas durante o seu funcionamento, a menos que o processo de publicação de uma nova versão tenha passado. Isto assegura que a aplicação não muda durante o funcionamento e que os scripts não mudam. Tudo isto proporciona um elevado nível de segurança.

Desenvolvedores de aplicações externas



Todos podemos concordar que as plataformas de aplicação de código baixo e sem código proporcionam às empresas um grande grau de autonomia. No entanto, também é evidente que os criadores de aplicações teriam feito a programação informática inicial. Estes criadores de software teriam criado o software inicial de codificação e programação da plataforma de aplicação visual e estariam na posse da sua codificação original. Isto pode criar problemas quando a empresa deseja personalizar a sua aplicação.

Os programadores de software podem criar aplicações com características que são 'bloqueadas'. Este software é criado de uma forma que os utilizadores não podem editar ou actualizar a aplicação sem o seu consentimento. Uma vez que os programadores externos criaram o software da aplicação, as empresas também ficariam à sua mercê quando desejassem aumentar a sua pilha de tecnologia.

Estes programadores podem cobrar taxas exorbitantes pelo acesso a funcionalidades de desenvolvimento de software 'premium'. As empresas também podem ser restringidas pelos acordos de licenciamento dos criadores de aplicações e pela política de fornecedores. Estas lacunas legais podem criar problemas às empresas que desejem aumentar a sua tecnologia ou personalizar as suas aplicações.

Ao contrário das soluções descritas acima, a AppMaster gera o código fonte para cada aplicação e pode fornecer ao cliente binários e conjuntos de códigos fonte compilados para cada plataforma. A AppMaster está a desenvolver-se dinamicamente; novas linguagens estão a ser adicionadas, o que significa que quando aparecem novos geradores, o cliente pode criar uma aplicação em qualquer outra pilha tecnológica ou linguagem de programação sem alterar as aplicações dos clientes.

O desenvolvimento sem código é bom?



Apesar das suas limitações, há muitos benefícios na utilização de soluções sem código dentro do seu negócio. Entre as vantagens distintas das soluções sem código estão o facto de os seus modelos de software sem código de base visual serem fáceis de utilizar. As soluções sem código ajudam as empresas a desenvolver aplicações sem conhecimentos técnicos e não exigem que os programadores programem o software.

Mais barato



As plataformas de desenvolvimento sem código e de baixo código são mais baratas de implementar do que obter os serviços dos programadores de software de pilha cheia. Estas soluções sem código dão às empresas uma alternativa mais barata à utilização de programadores de software, programação tradicional, ou linguagens de codificação complexas. As soluções sem código são perfeitas para as pequenas e médias empresas porque utilizam menos dinheiro e recursos tecnológicos. Em vez de uma equipa dedicada de programadores de software, as plataformas de software sem código fornecem uma solução mais rentável para a construção de aplicações empresariais.

Mais Seguro



Os projectos que são demasiado sensíveis para serem externalizados podem agora ser tratados internamente. Uma empresa pode estar a trabalhar numa aplicação de alto risco para a qual a concorrência é elevada. Utilizando uma solução sem código, eles podem controlar quantos indivíduos têm conhecimento do desenvolvimento de software da aplicação. Como resultado, são capazes de manter a informação sobre o projecto tão privada e confidencial quanto possível. Isto contrasta fortemente com os projectos que têm grandes equipas de programadores de software a trabalhar numa tarefa em qualquer altura.

Maior Controlo



Com projectos de desenvolvimento de software de grande escala, é quase inevitável que haja fugas não autorizadas de detalhes ultra-secretos sobre uma aplicação móvel que se avizinha. Plataformas sem código dão aos empresários uma maior paz de espírito. Isto porque eles podem desenvolver o seu software e supervisionar directamente a criação da aplicação.

Plataformas sem código reduzem a necessidade de contratar programadores externos, dando assim às empresas mais poder sobre o seu processo de desenvolvimento de software. Um maior controlo sobre o processo de desenvolvimento de software permite às empresas manter um controlo mais apertado sobre os detalhes dos seus projectos. Isto também ajuda a manter as suas informações confidenciais seguras dos seus concorrentes.

Vantagens da utilização do desenvolvimento sem código



Tempo de resposta mais rápido



As empresas confiam em plataformas de software que suportam soluções tecnológicas ágeis. Isto porque o mercado digital é de ritmo acelerado e competitivo. As empresas que esperam manter-se competitivas devem adaptar-se às novas exigências e necessidades do mercado em que operam. Como resultado, a inovação tecnológica e o desenvolvimento de software já não é uma opção, mas sim uma necessidade.

Vantagem Competitiva



Num esforço para acompanhar os seus concorrentes, as empresas precisam de ser capazes de criar e lançar as suas aplicações móveis a um ritmo mais rápido do que os seus concorrentes. O desenvolvimento sem código torna isto possível, uma vez que as empresas podem criar aplicações prontas para o mercado em menos tempo do que o desenvolvimento tradicional. Estas plataformas de aplicações visuais sem código ajudam os não-codificadores a criar e lançar aplicações móveis que podem competir com a tecnologia dos seus concorrentes. Mais importante ainda, são capazes de responder mais rapidamente às crescentes exigências dos utilizadores finais e de se manterem à frente das tendências do mercado.

Simples de usar



As plataformas de desenvolvimento sem código são relativamente fáceis de utilizar e simples de utilizar. Isto permite aos criadores cidadãos com capacidades básicas de codificação utilizar estes softwares e ferramentas de desenvolvimento de aplicações. Esta simplicidade reduz a necessidade de contratar programadores externos de software e, para os não-codificadores, reduz as suas ansiedades sobre o desenvolvimento tecnológico. As plataformas sem código ajudam as empresas a redireccionar as suas energias das operações tecnológicas de back-end para a gestão efectiva da sua empresa.

Em comparação com outras opções, o desenvolvimento sem código é uma das alternativas mais viáveis, rápidas e baratas à criação de aplicações empresariais. Como resultado, podemos dizer que as soluções sem código não só estão aqui para ficar, mas também, são o caminho do futuro.

O Futuro do Desenvolvimento de Software



Não é um feito barato que tenhamos podido beneficiar dos avanços modernos em soluções tecnológicas de software hoje em dia. Sem dúvida, isto tem evoluído constantemente e continua a ser uma fonte de inovação tecnológica à medida que avançamos para o futuro. As empresas têm beneficiado e continuarão a beneficiar destes avanços tecnológicos. Estes avanços têm tido um impacto significativo na escolha da pilha de tecnologia utilizada nas plataformas de desenvolvimento de aplicações.

Têm também impacto nos custos de desenvolvimento de software das empresas e nas despesas globais. Além disso, o método de desenvolvimento de software escolhido afecta a flexibilidade e a competitividade da empresa. Isto é normalmente determinado pela rapidez com que é capaz de lançar no mercado as suas aplicações sem código e de baixo código.

Obviamente, estas soluções de desenvolvimento sem código/baixo código estão aqui para ficar. Estes métodos ágeis e reactivos de desenvolvimento de software são o caminho do futuro digital! Nenhum código/baixo desenvolvimento automatiza processos, tem uma curva de aprendizagem inferior, e é mais barato, mais rápido, e mais eficiente do que os métodos tradicionais de programação.

Também poupam tempo, dinheiro, e energia, que são recursos valiosos num negócio. Estas soluções de desenvolvimento de software são escaláveis e podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do seu negócio, independentemente da sua dimensão. A fim de escolher as melhores soluções de software para o seu negócio, faz sentido explorar as vantagens de não utilizar ferramentas de desenvolvimento sem código de baixo código.

Conclusão

Quando comparadas com a abordagem mais tradicional e dispendiosa do desenvolvimento de software, estas ferramentas são anos-luz para o futuro! Nenhum código/ baixo código oferece às empresas de hoje alternativas viáveis para melhorar as suas ofertas de aplicações móveis aos seus clientes. Também fornecem às empresas uma alternativa viável para racionalizar as suas operações e desenvolver soluções de software de uma forma mais barata, mais rápida e mais eficiente.

A plataforma de desenvolvimento de aplicações AppMaster pode fornecer alternativas de software sem código de confiança para o seu negócio. A nossa plataforma é fiável, rentável, e conhecedora no desenvolvimento de aplicações sem código. Quaisquer que sejam as necessidades do seu negócio, a AppMaster pode lidar com isso tal como está, soluções integradas de desenvolvimento de software sem código para o seu negócio.

A plataforma AppMaster pode facilitar a sua construção de software completo com aplicações de back-end, frontend, e avançadas aplicações móveis nativas fornecidas. Teremos todo o prazer em agendar uma consulta consigo para explorar as características da nossa plataforma e os planos de preços!