Czy kiedykolwiek używałeś aplikacji do śledzenia lokalizacji? Jeśli TAK, to być może wiesz o aplikacjach GPS. Czy istnieje aplikacja na wszystko w tym prawie zautomatyzowanym świecie napędzanym danymi? Potrzebujesz przepisu? Jest na to aplikacja. Potrzebujesz sprawdzić pogodę przed wyruszeniem w drogę? Jest aplikacja do tego również. Mam jakieś wyzwania planowania płatności miesięcznych i potrzebują pomocy? Jest aplikacja do tego też.

Prawidłowe dane w odpowiednim czasie daje dostęp do żywych rozwiązań technologicznych za pomocą tych aplikacji. Tak więc, to nic dziwnego, że nie byłoby aplikacji do znalezienia lokalizacji ludzi, miejsc i rzeczy na całym świecie! Wprowadź aplikacje oparte na lokalizacji, znany również jako aplikacje GPS. Ten przewodnik kompromituje wszystkie procesy rozwoju aplikacji GPS i przykłady.

Co to jest GPS w świecie rozwoju aplikacji mobilnych?

GPS to Geolocation lub Global Positioning Systems, to lokalizacyjny system nawigacji radiowej, który jest integralną częścią jego użytkowników do lokalizacji, czasu i pozycjonowania. Aplikacje oparte na lokalizacji GPS można znaleźć w prawie każdym rodzaju systemu danych map cyfrowych i wykorzystują interfejs programowania aplikacji (API) niezbędny do ułatwienia komunikacji między systemami technologicznymi.

Zasadniczo, GPS, który wykorzystuje API z technologii geolokalizacji i map systemu danych, jest sposób, w jaki znajdujemy naszą drogę na świecie w 21 wieku, a dla wielu użytkowników, którzy potrzebują dostępu do danych w czasie rzeczywistym z technologii geolokalizacji i usług nawigacyjnych, aplikacja GPS, są aplikacje nie mogą zrobić bez! Te liczne usługi map geolokalizacyjnych są przydatne na wiele sposobów dla użytkowników GPS na całym świecie i są najbardziej przykład popularnej aplikacji GPS Google Maps.

Co to jest najlepszy GPS App dla Androida?

Tech Giant, Google, stworzył Mapy Google w swoim pakiecie rozwiązań aplikacji, a teraz jest łatwo jednym z najbardziej popularnych aplikacji wśród użytkowników Androida, jak to zapewnia w czasie rzeczywistym lokalizacyjnych map i danych dla swoich użytkowników. Interfejs API Map Google jest również bezproblemowy, łatwy w użyciu i bardzo interaktywny, co czyni go jednym z najbardziej preferowanych aplikacji geolokalizacyjnych dostępnych.

Oprócz pakietu usług, Mapy Google są bezpłatne i bezproblemowo integrują swój zaawansowany interfejs API na różnych platformach! Poza usługami lokalizacyjnymi Mapy Google są doskonałym narzędziem dla właścicieli firm, którzy chcą przyciągnąć osoby do swojego miejsca pracy, ponieważ nie tylko zapewniają technologię geolokalizacji, ale także wyświetlają na pierwszy rzut oka istotne informacje, takie jak strona internetowa firmy, numer, zdjęcia i opinie klientów.

Interfejs API Map Google dostarcza również istotnych danych na temat dodatkowych lokalizacji lub oddziałów Twojego miejsca biznesowego w różnych regionach, co jest pomocne dla franczyzobiorców lub przedsiębiorców posiadających wiele placówek biznesowych na danym obszarze geograficznym.

Zastosowania mobilnych aplikacji geolokalizacyjnych GPS

Aby znaleźć lokalizacje

Najczęstszą cechą funkcjonalności aplikacji GPS jest dostęp do lokalizacji, adresów lub map dla jej użytkownika. Wielu użytkowników po prostu nie może obejść się bez usług lokalizacyjnych aplikacji i technologii geolokalizacji aplikacji opartych na danych, takich jak bardzo popularna aplikacja Google Maps. Te oparte na lokalizacji usługi nawigacyjne i aplikacje mobilne są niezwykle pomocne w znajdowaniu lokalizacji adresów, pomagają śledzić bardziej wydajną i oszczędzającą czas trasę, a także zapobiegają zgubieniu się użytkownika.

Aplikacja Mapy Google jest jedną z najbardziej przydatnych usług lokalizacyjnych, które użytkownik może zainstalować na swoim telefonie, gdy po raz pierwszy udaje się do dziwnych miejsc. Może ona zapobiec wejściu użytkownika map GPS w niebezpieczne lub kłopotliwe sytuacje, pokazując mu dokładne mapy i trasy, aby przybyć bezpiecznie i na czas.

Na większą skalę, dostęp do map danych lokalizacyjnych z API dla systemów aplikacji geolokalizacyjnych jest kluczowy dla niektórych obszarów biznesu. Należą do nich usługi restauracyjne, zaawansowany przemysł motoryzacyjny, usługi Google (takie jak API dla samochodów bez kierowcy Google i aplikacja Google Maps dla użytkowników systemu Android), a nawet przemysł morski, wojskowy i lotniczy. W tych przypadkach dostęp do dokładnych map danych lokalizacyjnych z systemu API wykorzystywanego przez aplikację geolokalizacyjną może stanowić różnicę między nie tylko znalezieniem właściwych miejsc we właściwym czasie, ale także życiem i śmiercią.

Aby znaleźć i śledzić własność

Mobilna aplikacja geolokalizacyjna GPS jest również przydatna w lokalizowaniu i śledzeniu pozycji osoby lub mienia. Jeśli doszło do kradzieży pojazdu, wcześniej zainstalowany system lokalizacyjny GPS app ma skomplikowane funkcje geolokalizacji API i funkcjonalność, która pozwala na śledzenie ruchów motoryzacyjnych w czasie rzeczywistym.

Ta oparta na API funkcja użytkownika geolokalizacji była integralną częścią tego typu aplikacji lokalizacyjnej wykorzystywanej przez firmy ochroniarskie, agencje ubezpieczeniowe i wypożyczalnie samochodów na całym świecie do odzyskiwania skradzionych dóbr. API technologii geolokalizacji jest również przydatny do śledzenia ruchów i zarządzania flotą w takich obszarach, jak usługi pocztowe, wahadła grzecznościowe i duże floty pojazdów w wielu branżach, które zależą od danych opartych na lokalizacji.

Aby znaleźć i śledzić ludzi

API do usług nawigacyjnych aplikacji geolokalizacyjnych GPS, takich jak Google Maps "znajdź mój telefon", mają funkcje oparte na lokalizacji i funkcje, które uzyskują dostęp do danych w celu wykrycia lokalizacji użytkownika. Umożliwiają one zatem łatwe odzyskiwanie w przypadku kradzieży i pomagają organom ścigania w śledzeniu ruchów przestępców w przypadku porwań lub innych poważnych przestępstw. Oparte na lokalizacji usługi GPS app zostały nawet wykorzystane w niektórych przypadkach do wykrywania lokalizacji użytkownika i śledzenia lokalizacji wielu nieodpowiedzialnych nastolatków lub małżonków wayward!

Aby zapewnić dane śledzenia klientów dla firm

Aplikacje mobilne z API wyposażone w funkcję GPS opartą na lokalizacji i technologię geolokalizacji, takie jak aplikacja Groupon Shopping, okazały się pomocne w dostarczaniu odpowiednich danych opartych na lokalizacji, które zapewniają ważny wgląd w zachowania zakupowe i aktywność użytkowników opartą na lokalizacji. Aplikacje mobilne do robienia zakupów i geolokalizacji mogą uzyskać dostęp do danych na temat lokalizacji użytkownika większości kupujących w danym sklepie oraz tego, jakie przedmioty są najbardziej skłonne kupować w określonych miejscach.

Można też sprawdzić przedział dochodów użytkowników aplikacji z danej lokalizacji, usługi, z których korzystają ci użytkownicy, a nawet to, jak często odwiedzali te miejsca! Pomaga to przedsiębiorcom wykorzystać dane do podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zarządzania firmą w oparciu o lokalizację w odniesieniu do cen, demografii klientów, programów lojalnościowych i marketingu.

Aby oszacować czas przybycia

W świecie, w którym czas i dokładne dane to pieniądz, aplikacje oparte na lokalizacji są tutaj, aby pozostać, ponieważ ich funkcje API oparte na danych sprawiają, że są one dość przydatne dla modeli biznesowych, w których czas jest wrażliwy. Należą do nich usługi dostawcze, które wykrywają lokalizację użytkownika i zależą od dokładnego szacowanego czasu przybycia (ETA) personelu dostawczego, aby ich model biznesowy był wiarygodny i godny zaufania.

Taki dostęp do danych geolokalizacyjnych jest również niezbędny w międzynarodowych modelach wysyłkowych i logistycznych, ponieważ chętny użytkownik śledzi swoje paczki online do czasu ich odebrania. Nie należy zapominać o API dla opartych na lokalizacji usług rideshare i transportowych, takich jak Uber lub państwowa flota autobusów czy metro, które przewożą tysiące zapracowanych użytkowników z jednego miejsca do drugiego, i dla których oparty na lokalizacji dostęp do dokładnych danych ETA dotyczących ich dojazdów jest niezbędny!

Dostawcy usług

Funkcje API geolokalizacji aplikacji opierają się na danych dających informacje o dostępnych dostawcach istotnych usług opartych na lokalizacji. Wykorzystują one dane oparte na lokalizacji z zaawansowanych systemów API, które umożliwiają swoim użytkownikom wybór dostawców tych usług znajdujących się najbliżej ich lokalizacji. Należą do nich usługi takie jak Task Rabbit i Angie's List, które umożliwiają sprawdzenie w aplikacji nie tylko usług wykonawcy, który chce się zaangażować, ale także ich danych lokalizacyjnych użytkownika, aby znaleźć dostawcę usług, czy to opiekunka do dziecka, hydraulik lub osobisty asystent najbliżej Ciebie.

Rekreacja i rozrywka

Aplikacje oparte na lokalizacji GPS mają swoje miejsce w rozrywkowym świecie sieci społecznościowych. Te aplikacje społecznościowe osadzają API w swoich platformach, które wykorzystują technologię GPS w celu zapewnienia dostępu do informacji dla sieci społecznościowych, takich jak Tinder. API dla aplikacji lokalizacyjnych do randek i gier uzyskują dostęp do rozległych danych i usług geolokalizacyjnych w celu znalezienia dostępnych osób w pobliżu do rekreacyjnych meetupów. Takie mobilne aplikacje GPS informują o lokalizacji i mają zaawansowane funkcje API oparte na lokalizacji, które uzyskują dostęp do danych z sieci społecznościowych, danych demograficznych dotyczących randek i zainteresowań potencjalnych użytkowników, a także je porównują.

Te systemy API są integralną częścią umożliwiającą płynne działanie tych aplikacji, dzięki czemu użytkownicy kontaktują się z osobami najbardziej odpowiadającymi ich preferencjom. W przypadku graczy, mapy systemów API geolokalizacji aplikacji są tak zaawansowane, że mogą pomóc im podczas wykonywania wyzwań questowych w czasie rzeczywistym (tj. Pokémon Go, Dungeons & Dragons itp.) i lokalizowania członków zespołu na całym świecie w czasie rzeczywistym. Obejmują one lokalizację, gry first-person shooter lub gry fantasy, takie jak The World of Warcraft, gdzie można rekrutować członków zespołu poprzez aplikację GPS w oparciu o lokalizacje, język i umiejętności, wśród innych istotnych danych mapowych, osadzonych w jego API.

Jak zrobić aplikację GPS?

Istnieje 5 etapów zaangażowanych w proces rozwoju do tworzenia aplikacji GPS.

Teraz, gdy zidentyfikowaliśmy niektóre z licznych zastosowań aplikacji mobilnej GPS opartej na lokalizacji, musimy rozważyć: Co idzie do tworzenia aplikacji GPS z usługami geolokalizacyjnymi? W jaki sposób tworzy się aplikację GPS? Jakie są 5 etapów procesu rozwoju aplikacji?

GPS App Project Design

Aby opracować lokalizacyjne usługi aplikacji GPS z wykorzystaniem odpowiedniego systemu API, należy rozważyć najważniejsze cechy aplikacji dla jej potencjalnych użytkowników. Na podstawie szczegółów projektu aplikacji, można zdecydować się na typ API w oparciu o skalę i zakres konfiguracji projektu. Ponadto, trzeba by złożyć odpowiednie mapy danych lokalizacyjnych i zasobów przed rozpoczęciem rozwoju tego systemu GPS aplikacji.

Zasoby te obejmują, jaki rodzaj technologii aplikacji geolokalizacji będzie zatrudniony, jakie platformy będzie ta aplikacja GPS być zoptymalizowane dla (tj. android, web, lub iOS), dostępność wspierających API ram technologicznych (takich jak wieże komórkowe, itp.), a także jaki rodzaj zespołu rozwoju aplikacji GPS trzeba będzie. Oczywiście, dane oparte na lokalizacji, odległość funkcji API matrycy i funkcje włączone do tej usługi GPS app będzie w dużej mierze zależy od budżetu przeznaczonego na ten projekt.

Specyfikacja aplikacji GPS

Teraz, że jeden określił odpowiednie funkcje lokalizacyjne aplikacji dotyczące dostępnych zasobów, ramy technologiczne, budżet i zespół rozwoju aplikacji GPS, trzeba by dostroić specyfikacje aplikacji w oparciu o użytkownika docelowego dla tej usługi. Czy ta aplikacja GPS oparta na lokalizacji osadzić najbardziej funkcjonalny API dla przemysłu restauracyjnego? Czy będzie używać statycznych ram geolokalizacji API?

W aplikacjach GPS dane geolokalizacyjne i lokalizacyjne funkcje aplikacji do śledzenia czasu z projektu API będą miały ogromne znaczenie. W ten sposób użytkownik może uzyskać odpowiednie mapy danych na temat lokalizacji kierowcy dostawczego z ich zakupem lub być w stanie śledzić ich ETA za pomocą aplikacji geolokalizacyjnej. Czy usługa aplikacji GPS oparta na lokalizacji ma być używana dla firmy ride-sharingowej? W takim przypadku funkcje API macierzy odległości powinny obejmować oparte na lokalizacji możliwości śledzenia czasu ETA oraz system raportowania użytkowników, który umożliwia użytkownikom wysyłanie raportów do aplikacji za pomocą przeglądu usług, lokalizacji w czasie rzeczywistym i innych pomocnych danych.

Inne względy mogą obejmować to, czy te mobilne aplikacje oparte na lokalizacji mają być specjalnie opracowane w celu dostarczania dokładnych danych w czasie rzeczywistym na temat potencjalnych warunków drogowych. Na przykład aplikacja Google Maps posiada funkcję API, która dostarcza aktualnych danych w czasie rzeczywistym na temat nietypowego ruchu drogowego w danym obszarze. Czy ta aplikacja GPS oparta na lokalizacji będzie zawierać API, które umożliwia użytkownikom przekazywanie w czasie rzeczywistym pomocnych informacji zwrotnych innym użytkownikom aplikacji?

Mobilne aplikacje GPS oparte na lokalizacji, takie jak Waze, na przykład, pozwalają użytkownikom nie tylko uzyskać usługi geolokalizacji z tej aplikacji, ale są również podane zdolność do zgłaszania warunków drogowych, które pomogą innych użytkowników z pomocnych szczegółów, takich jak skróty, przystanki ruchu, naprawy dróg, a nawet wybojów!

Jak przyjazne dla użytkownika są funkcje systemu map w rozwiązaniach GPS app dla przeciętnego użytkownika? Na przykład, aplikacja, która ma wielkie technologiczne funkcje danych geolokalizacyjnych oprócz przyjaznego dla użytkownika panelu wizualnego z jasnym kolorowym interfejsem aplikacji, łatwe do odczytania czcionki i bezproblemową funkcjonalność, integracje platformy tech, a układ wizualny jest plusem dla użytkownika aplikacji! Aplikacja geolokalizacyjna, która uważa te przyjazne dla użytkownika funkcje, oprócz łatwości nawigacji, będzie bardziej prawdopodobne, aby być GPS app wyboru dla wielu użytkowników GPS app.

Zespół ds. rozwoju aplikacji GPS

Aplikacje GPS oparte na lokalizacji mają funkcje użytkownika, które osadzają mapy API określone w początkowej koncepcji projektu aplikacji, a więc trzeba by zakontraktować zdolny zespół rozwoju projektu rozwiązań aplikacji, aby go zbudować. Ten zespół techniczny zapewni niezbędne rozwiązania aplikacji geolokalizacji i zasobów projektu i będzie składać się z map API inżynierów oprogramowania, programistów, UI / UX projektantów aplikacji mobilnych, inżynierów QA, testerów doświadczenia użytkownika końcowego i zdolnych menedżerów projektu, aby utrzymać geolokalizacji GPS projekt rozwiązań aplikacji na torze aż do jego rollout lub uruchomienia.

GPS APP Launch

Ostateczny rollout rozwoju aplikacji geolokalizacji będzie obejmować promocję aplikacji geolokalizacji do grupy docelowej składającej się z zamierzonych użytkowników usług GPS app. Te użytkownicy aplikacji geolokalizacji obejmują szereg przedsiębiorców w różnych branżach, a także użytkowników końcowych aplikacji geolokalizacji. Działalność promocyjna wokół funkcjonalności, cech i zastosowań tego projektu rozwiązań mobilnych aplikacji opartych na lokalizacji byłoby przydatne w posiadaniu użytkowników kupić do jego koncepcji przed rzeczywistą datą uruchomienia.

Wykorzystanie kampanii marketingowej SEO, która mogłaby nawet rywalizować z Google Maps poprzez szeroką promocję opartej na lokalizacji aplikacji mobilnej, byłoby również integralną częścią zapewnienia popularności mobilnej aplikacji geolokalizacyjnej. Miękkie uruchomienie projektu rozwiązań mobilnych aplikacji geolokalizacyjnych byłoby doskonałym sposobem na przetestowanie doświadczenia użytkownika i sprawdzenie wszelkich potencjalnych błędów w mapach aplikacji geolokalizacyjnej.

GPS App Feedback

Na podstawie informacji zwrotnej od użytkowników do uruchomienia mobilnej aplikacji geolokalizacji, będziesz miał pomysł na rzeczywistą funkcjonalność funkcji aplikacji dla użytkowników końcowych, a także mają możliwość dokonania niezbędnych aktualizacji API, aktualizacje aplikacji i naprawić wszelkie błędy, które mogą tworzyć problem z funkcji geolokalizacji mobilnej aplikacji.

Być może aplikacja dane geolokalizacyjne w aplikacji GPS musi być lepiej usprawnione, lub jego API lepiej wzmocnione do interfejsu z mobilnych android, IOS, a nawet platform internetowych (takich jak Google Maps) bez problemów z funkcjonalnością aplikacji, takich jak flinching lub porusza się zbyt wolno. Google Maps jest jednym z najczęściej używanych rozwiązań geolokalizacyjnych aplikacji preferowanych przez użytkowników na całym świecie z tego powodu! Im bardziej płynnie działa Twoja aplikacja, tym bardziej prawdopodobne jest, że użytkownicy będą chcieli korzystać z jej usług aplikacji geolokalizacyjnych tak często, jak to możliwe.

Ile to kosztuje, aby utworzyć aplikację GPS?

Koszt rozwoju API dla mobilnych map geolokalizacji GPS app, z wszystkich odpowiednich usług danych, cechy i funkcje, że użytkownicy końcowi oczekują nowoczesnej aplikacji GPS mieć, będzie się różnić. Rozwój aplikacji geolokalizacji zależy od funkcjonalności, które użytkownik wymaga od funkcji aplikacji. Oznacza to, że jeśli wolisz stworzyć aplikację geolokalizacyjną z gołym minimum zmiennym produktem lub aplikacją mobilną z mniej zaawansowanymi mapami i statycznymi funkcjami API, to będziesz:

Płacenie twojego zespołu rozwoju aplikacji geolokalizacyjnej na niższym końcu skali zaczyna się od około 28 USD za godzinę na osobę w zespole rozwoju aplikacji.

Należy pamiętać, że jeśli zapewnić użytkownikowi gołe minimum, gdy rozpoczynając projekt rozwiązań mobilnych aplikacji geolokalizacji, może nie dostać tak wysoki zwrot z inwestycji od użytkowników, jak byś, jeśli zintegrować funkcje geolokalizacji aplikacji funkcje.

Inwestowanie w kompetentny i zdolny zespół rozwiązań aplikacji geolokalizacji GPS i profesjonalistów projektu zapewni, że otrzymasz wielki zwrot z inwestycji w tworzenie funkcjonalnych map aplikacji z zaawansowanych funkcji API i intuicyjny interfejs użytkownika. Uzyskanie prawidłowo zbudowany aplikacji geolokalizacji, takich jak na skalę popularnej aplikacji Google Maps wymagałoby budżetu, który jest zgodny ze skalą tego projektu.

Na wyższym poziomie, deweloperzy i kierownicy projektów będą pobierać stawkę początkową w wysokości do 75 USD za godzinę na osobę w zespole programistów.

Jednak inwestycja w pełni zbudowany API map byłoby warto, jak geolokalizacja GPS aplikacja mobilna otrzyma wyższy zwrot z inwestycji. Z wykwalifikowanego zespołu rozwoju aplikacji, wykonalne budżetu, a wielki API geolocation koncepcji aplikacji mobilnej, można znaleźć drogę do świata tworzenia usług mobilnych GPS!