Stworzenie i opublikowanie aplikacji w sklepach mobilnych takich jak Google Play Store czy Apple App Store to tylko połowa sukcesu. Marketing odgrywa kluczową rolę w sukcesie każdej aplikacji. Stało się to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, że skupiasz się na marketingu swojej aplikacji mobilnej, ponieważ liczba aplikacji dostępnych w Internecie jest ogromna.

Statystyki wskazują, że liczba aplikacji na Androida w Google Pay wynosi 3,3 mln, natomiast w iOS Store jest ich 2,2 mln. W 2021 roku pobrano ponad 143,6 miliarda aplikacji i gier. Widać zatem, że w branży aplikacji mobilnych panuje duża konkurencja, dlatego musisz stosować nowoczesne strategie brandingowe, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej. Jeśli chcesz zapoznać się z kilkoma najważniejszymi krokami, powinieneś podjąć je po uruchomieniu aplikacji.

Co zrobić po uruchomieniu aplikacji mobilnej?

Po uruchomieniu aplikacji w sklepach z aplikacjami, musisz skupić się na jej brandingu, aby dotrzeć do grupy docelowej i zdobyć lojalnych klientów. Poznajmy znaczenie strategii po uruchomieniu aplikacji, a następnie omówmy konkretne kroki, które należy podjąć natychmiast po uruchomieniu aplikacji w sklepach z aplikacjami.

Znaczenie strategii po uruchomieniu aplikacji

Planowanie jest kluczem do sukcesu we wszystkich rodzajach projektów, w tym w uruchomieniu nowej aplikacji w sklepach z aplikacjami. Tak jak nie otworzyłbyś tradycyjnego sklepu bez brandingu, tak samo ważny jest marketing Twoich cyfrowych aktywów, takich jak aplikacje.

Strategie uruchamiania aplikacji są również ważne, gdy zabierasz lokalną aplikację na rynek międzynarodowy. Niezależnie od tego, jaki może być stan, właściwy marketing aplikacji jest niezbędny, aby wyróżnić się w konkurencji i przyciągnąć nowych użytkowników.

Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja dotarła do grupy docelowej, powinieneś wykonać poniższe kroki, aby wdrożyć skuteczne strategie marketingowe:

Krok 1 - Skonfiguruj stronę docelową aplikacji (App's Landing Page)

Stworzenie strony internetowej dla Twojej nowej aplikacji jest jedną z najbardziej niezawodnych i opłacalnych metod marketingu Twojej firmy. Pomoże Ci zbudować świadomość marki i dotrzeć do większej liczby użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych.

Dobrą rzeczą w tworzeniu strony docelowej dla aplikacji mobilnej jest to, że możesz ją wykorzystać do marketingu swojej aplikacji przed i po jej uruchomieniu. Powinieneś zawrzeć na niej stronę informacyjną oraz zrzuty ekranu aplikacji mobilnej. Gdy aplikacja mobilna jest w pełni rozwinięta i ma atrakcyjny interfejs, możesz dodać wideo aplikacji, aby pokazać doświadczenie użytkownika.

Możesz wyświetlić niektóre z pozytywnych recenzji od klientów na stronie docelowej, aby nowi potencjalni użytkownicy byli pod wrażeniem Twojej aplikacji mobilnej. Musi mieć opcję zapisu na listę mailingową, aby użytkownicy zainteresowani beta testami Twojej aplikacji mogli się łatwo zarejestrować.

Jeśli na Twojej stronie znajduje się blog, może on pomóc w kierowaniu ruchu organicznego na stronę i budowaniu społeczności. Zrozumiałe jest jednak, że nie każdy chce zarządzać pełnowartościową stroną internetową i aplikacją mobilną, więc możesz również zdecydować się na zbudowanie prostej strony docelowej.

Krok 2 - Wykorzystaj strategie marketingu cyfrowego

Marketing cyfrowy stał się ważną częścią wszystkich typów przedsiębiorstw i firm. Istnieje długa lista platform mediów społecznościowych, które cieszą się ogromną popularnością i wysokim wykorzystaniem na całym świecie.

Dlatego ważne jest, aby mieć silną obecność w mediach społecznościowych na różnych platformach, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i TikTok, aby dotrzeć do szerszej publiczności poprzez strategie marketingowe w mediach społecznościowych. Jest to również przystępna forma marketingu, ponieważ gdy używasz mediów społecznościowych poprawnie, istnieje duża szansa, że ludzie znajdą cię organicznie.

Oprócz docierania do nowych użytkowników, media społecznościowe są również przydatne w informowaniu obecnych użytkowników o najnowszych funkcjach i aktualizacjach Twojej aplikacji. Skuteczne strategie marketingowe pomagają w zwiększeniu wskaźnika zaangażowania klientów.

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać platformy mediów społecznościowych, powinieneś zarejestrować swoje uchwyty i konto w mediach społecznościowych, jak tylko zdecydujesz się na konkretną nazwę dla marki i aplikacji mobilnej.

Możesz wykorzystać media społecznościowe, aby uzyskać opinie i recenzje od użytkowników i wdrożyć je w kolejnej aktualizacji. Co więcej, dane z mediów społecznościowych są ważne dla zrozumienia Twojej grupy docelowej i dopracowania funkcji aplikacji. Upewnij się, że Twoje konta w mediach społecznościowych są połączone ze stroną docelową i sklepami mobilnymi, z których użytkownicy mogą łatwo pobrać aplikację.

Krok 3 - App Store Optimization (ASO)

App Store Optimization (ASO) jest formą marketingu organicznego. Celem wdrożenia strategii ASO jest zwiększenie widoczności i atrakcyjności Twoich aplikacji mobilnych w sklepach z aplikacjami oraz zwiększenie liczby pobrań.

W dzisiejszych czasach ASO stało się niezbędne dla nowo powstałych aplikacji, aby mogły one zaistnieć w sklepach mobilnych. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że po opublikowaniu aplikacji mobilnej w sklepie z aplikacjami, może ona zgubić się na długiej liście aplikacji i gier mobilnych.

ASO jest podobne do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, w której musisz użyć kilku docelowych słów kluczowych i wysokiej jakości obrazów, aby uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. Po wdrożeniu najlepszych praktyk ASO, będziesz w stanie przyciągnąć dużą liczbę osób organicznie i zwiększyć swój współczynnik konwersji, jak również.

Krok 4 - Wykorzystaj oprogramowanie do marketingu aplikacji i analizy

Dane są walutą ery cyfrowej. Ważne jest, aby rozważyć różne metryki poprzez kompleksową analizę danych, aby upewnić się, że Twoja aplikacja mobilna jest atrakcyjna dla klientów. Nowoczesne narzędzia marketingowe i analityczne mogą analizować aplikację i stronę docelową w oparciu o różne metryki, aby upewnić się, że używasz idealnych strategii brandingowych i marketingowych.

Po uruchomieniu aplikacji w sklepach z aplikacjami, powinieneś zacząć używać silnego marketingu aplikacji i oprogramowania analitycznego, aby uchwycić poziom postępu swojej firmy. Ostatecznie, analizowanie różnych zestawów metryk ułatwi Ci ulepszenie kampanii marketingowych i przyciągnięcie większej liczby osób do Twojej aplikacji.

Oprogramowanie marketingowe i analityczne jest również ważne, aby zaprojektować i uruchomić spersonalizowane kampanie marketingowe przy użyciu odpowiednich wglądów w dane. Sukces spersonalizowanego marketingu to znacznie więcej niż kampanie ogólne.

Krok 5 - Rozważ opinie użytkowników

Rozważenie opinii użytkowników aplikacji jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć po uruchomieniu aplikacji. Możesz bezpośrednio zapytać pierwszych użytkowników, co sądzą o aplikacji i jakie ulepszenia chcieliby zobaczyć w zakresie konkretnych funkcjonalności i ogólnego interfejsu użytkownika. Opieranie się na ocenach aplikacji i metrykach marketingowych może pomóc Ci wypromować Twoją aplikację wśród większej liczby osób.

Ponadto przeanalizuj, jak użytkownicy korzystają z Twojej aplikacji. Możliwe, że użytkownicy zaczną korzystać z funkcji w sposób odmienny od Twoich oczekiwań. Śledź uważnie opinie o aplikacji i recenzje w sklepach z aplikacjami, aby upewnić się, że klienci są zadowoleni z aplikacji.

Zbieranie recenzji i analizowanie opinii pomoże Ci rozważyć krytyczne metryki sukcesu aplikacji i upewnić się, że jesteś na dobrej drodze. Możesz wykorzystać takie dane, aby przyciągnąć nowych użytkowników i zadowolić obecnych klientów.

Wielu użytkowników ocenia również aplikację na podstawie jej ocen. Dlatego upewnij się, że bierzesz pod uwagę opinie użytkowników, aby utrzymać wysokie oceny w sklepach z aplikacjami.

Zwracanie uwagi na opinie klientów oznacza również usuwanie wszelkich błędów, które beta testerzy lub wcześni użytkownicy zgłaszają w aplikacji. Jeśli aplikacja napotka jakiś poważny błąd, użytkownik prawdopodobnie przestanie z niej korzystać. Dlatego też, pozbycie się wszystkich rodzajów błędów i usterek tak szybko jak to możliwe jest ważne, aby zapewnić maksymalną satysfakcję klientów.

Wnioski

Powyższe kroki wskazują na fakt, że rozwój aplikacji i marki to ciągły proces. Musisz śledzić krytyczne metryki aplikacji mobilnej, aby upewnić się, że dociera ona do docelowej grupy odbiorców. Aby upewnić się, że nie jesteś sfrustrowany tym całym procesem, powinieneś polegać na budowniczych aplikacji bez kodu, takich jak AppMaster, aby budować aplikacje internetowe i mobilne szybko i skutecznie.

AppMaster przyspiesza cały proces rozwoju, umożliwiając budowanie aplikacji za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz wydajnego backendu generowanego przez AI. Pomoże Ci to w osiągnięciu sukcesu Twojej aplikacji, ponieważ proces tworzenia zostanie szybko zakończony, a Ty będziesz miał więcej czasu, energii i zasobów, aby skupić się na brandingu i marketingu aplikacji.

FAQs O strategiach po uruchomieniu aplikacji

Ludzie są dobrze świadomi różnych sposobów, dzięki którym mogą rozwijać aplikację. Jednak wciąż jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o wdrażanie strategii marketingowych po uruchomieniu aplikacji w sklepach mobilnych.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania związane ze strategiami uruchamiania aplikacji po jej uruchomieniu:

Jak uruchomić aplikację z App Store?

Ponieważ liczba miesięcznych pobrań aplikacji jest ogromna, musisz wykorzystać wszystkie dostępne zasoby i strategie, aby dotrzeć do grupy docelowej. Uruchomienie i branding aplikacji w sklepach mobilnych może być dość przytłaczające dla nowych deweloperów.

Jednak programowanie wizualne jako AppMaster pozwala budować przyjazne dla użytkownika aplikacje z potężnym backendem generowanym przez AI.

Poniżej znajduje się podsumowanie głównych kroków związanych z uruchomieniem aplikacji z App Store:

Zarejestruj konto deweloperskie. Połącz swoje konto deweloperskie z kontem handlowym. Opracuj aplikację mobilną. Prześlij build APK do App Release. Upewnij się, że zapewniasz odpowiednie oceny treści. Dodaj wycenę. Potwierdź wydanie, aby uruchomić swoją aplikację w App Store.

Jak ogłosić premierę nowej aplikacji?

Istnieje wiele różnych sposobów, aby ogłosić, że uruchamiasz aplikację. Możesz to zrobić poprzez dobrze spreparowany e-mail lub poprzez swoje konta w mediach społecznościowych. Strategie uruchamiania pomogą Ci zdobyć uwagę potencjalnych klientów. Upewnij się, że używasz atrakcyjnych zdjęć i filmów, aby zainteresować ludzi swoją aplikacją.

Czy uruchomienie aplikacji jest darmowe?

Nie ma jednej konkretnej kwoty pieniędzy, którą trzeba wydać, aby opracować i uruchomić aplikację. Jednak zarówno Apple, jak i Google Play Store mają pewne opłaty. Aby wgrać swoją aplikację, będziesz potrzebował App Developer Program. Jego koszt to 99 dolarów za rok. Po zarejestrowaniu się w Apple Developer Program, będziesz mógł uzyskać dostęp do App Store Connect i zarządzać swoimi aplikacjami. Z drugiej strony, Google Play Console ma jednorazowy koszt 25 dolarów w momencie rejestracji. Po podłączeniu do obu platform, możesz łatwo opublikować i uruchomić swoją aplikację mobilną.