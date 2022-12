Ecommerce mobile app store oznacza handel produktami handlowymi i towarami poprzez forum internetowe, które służy jako punkt kontaktowy. Rynek internetowy jest bardziej trendy w dzisiejszych czasach, ponieważ pandemia ograniczyła ruch ludzi. Większość ludzi woli zakupy online z telefonu, a do tego niezbędne są aplikacje eCommerce. Firmy w tych dniach są również coraz online w zależności od preferencji klientów. System zakupów online rośnie ze względu na rosnącą technologię i globalizację, aby mieć lepsze doświadczenie. Popyt na tworzenie sklepów eCommerce app rośnie, ponieważ rynek przesuwa się z cegły sklepów do sklepów internetowych. Więc upewnij się, że wybrałeś nowe trendy i technologię, aby wyróżnić się wśród konkurencji.

Dlaczego potrzebujesz aplikacji e-commerce?

E-commerce jest trendy i preferowany wśród firm, więc przejście na mobilne doświadczenie online jest lepsze dla prowadzenia konkurencji. Kilka marek na rynku zdecydowało się na nową technologię i trendy, więc konieczne jest opracowanie systemu online, aby skutecznie konkurować. Jeśli szukasz powodów, dla których musisz stworzyć aplikację eCommerce, oto kilka istotnych powodów, aby przekonać swoje myśli. Zwiększone wykorzystanie smartfonów jest jednym z głównych powodów posiadania aplikacji eCommerce, ponieważ ludzie wolą kupować towary za pomocą jednego dotknięcia ekranu smartfona.

Sklep internetowy pozwala konsumentom pozostać w kontakcie z Twoją marką przez cały czas. Tempo wzrostu wzrasta ze względu na zbieranie informacji o klientach i powiadomienia push. Zwiększa się lojalność klientów i uznanie dla marki. Rozwój sklepu z aplikacjami mobilnymi zwiększa wzrost przychodów wśród wszystkich urządzeń. Covid-19 zmienił preferencje klientów po ograniczeniach w blokadach. Aplikacje e-commerce są łatwe i poręczne, co daje fantastyczne doświadczenie zakupowe.

Jak zbudowana jest aplikacja mobilna e-commerce?

Wszyscy wiemy i rozumiemy konieczność stworzenia aplikacji eCommerce, aby zwiększyć biznes i lepiej konkurować na rynku. Jeśli szukasz najprostszego sposobu na stworzenie aplikacji eCommerce dla swojej firmy, otrzymasz odpowiedź w tym artykule. Oto kilka kroków, które musisz wykonać, aby stworzyć skuteczny obiekt internetowy dla swojej firmy.

Właściwe badania rynku

Aby zbudować odpowiedni sklep z aplikacjami eCommerce, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań rynku i ostatnich trendów. Musisz lepiej zrozumieć strategie konkurencji, aby ustalić swoją strategię jako najlepszą. Odpowiednie badania strategii i praktyk konkurencji pomogą Twojej firmie wyróżnić się i zebrać więcej ruchu mobilnego i powtarzalnych zakupów. Dodatkowo, obowiązkowe są badania dotyczące zainteresowań, zachowań i wzorców odbiorców. Pomaga to zaprojektować sklep internetowy zgodnie z wymaganiami konsumentów, aby zapewnić powtarzalne zakupy. Odgrywa to ważną rolę w zwiększaniu lojalności klientów i zaufania między klientami a markami.

Określ cele dla swojej aplikacji

Kiedy pracujesz nad rozwojem obiektu online, konieczne jest zrozumienie, czego chcesz, kim są twoi klienci i jak sukces jest mierzony według ciebie. Twoja wiedza na temat tych rzeczy wyraża się w projektach, układach i funkcjach aplikacji eCommerce. Przed stworzeniem aplikacji na zamówienie, konieczne jest poznanie Twojego obecnego poziomu sukcesu i pozycji na rynku wśród konkurencji. Jeśli jedynym wymogiem jest stworzenie obiektu online dla Twojej firmy, zostanie rozwiązany przez tylko projektowanie doskonałej aplikacji bespoke. Jeśli jednak jesteś już właścicielem obiektu online i nie masz wymaganego ruchu mobilnego, musisz pracować więcej nad procesem rozwoju funkcji.

Wybór odpowiedniej platformy



W zależności od charakteru Twojej firmy i przychodów, upewnij się, że wybrałeś odpowiednią platformę do uruchomienia aplikacji eCommerce. Mając szczegółowe informacje na temat zapasów, CMS, bazy danych i kosztów, będziesz mógł zdecydować o uruchomieniu go na Androida lub iOS. Tech stack umożliwia przekształcenie Twojego genialnego pomysłu w produkt. Składa się on z kompleksowych komponentów, w tym front-end, back-end, proces rozwoju i wsparcie. Podczas projektowania aplikacji eCommerce na Androida, musisz szukać natywnego języka programowania, Android UI i narzędzi programistycznych, które są specjalnie zaprojektowane jako aplikacje natywne. Natomiast, aby stworzyć aplikację eCommerce dla iOS, musisz poszukać natywnego języka, narzędzi programistycznych iOS oraz frameworków UI.

Zdefiniuj wymagane funkcje i wymagania

Kiedy już skończysz z gromadzeniem informacji i ustalaniem celów poprzez zbieranie opinii i informacji o konkurencji, nadszedł czas, aby zapisać niezbędne i natywne wymagania dotyczące funkcji dla Twojej aplikacji eCommerce. Musisz burza mózgów pomysły i funkcje, aby sklep internetowy bardziej wciągająca i mieć powtarzające się zakupy. Niektóre funkcje mogą być wiadomości push, łatwe kasy, lookbooks i wiele opcji płatności. Inne rzeczy, które również przykuwają uwagę klientów to niestandardowe projekty i branding, synchronizacja back-end, ocena lub system informacji zwrotnej i współpracy z mediami społecznościowymi. Te podstawowe wymagania dotyczące funkcji sprawiają, że Twoja platforma internetowa wyróżnia się wśród konkurencji, ponieważ większość klientów szuka łatwych i atrakcyjnych platform do zakupów.

Tworzenie projektu UX/UI

Doświadczenie użytkownika i projekty interfejsu użytkownika są niezbędne do chwytania uwagi klientów, a to staje się bardziej wciągająca, jeśli są one wbudowane. Projekt wyraźnie wyjaśnia Twoją markę i tożsamość firmy, aby zebrać docelowych klientów. Korzystanie z animacji, schematów kolorów, płynne przejścia i urzekające wizualizacje z podstawowym dotyku dodaje więcej możliwości angażowania do swoich rodzimych aplikacji. Te projekty mogą skutecznie pomóc Ci uzyskać więcej ruchu na swojej aplikacji eCommerce i mieć powtarzające się zakupy.

Stwórz MVP

Tworzenie MVP, czyli minimum viable product, jest konieczne, aby zapewnić, że odwiedzający na pewno staną się stałymi klientami Twojej marki. Zawiera on nadmierną liczbę funkcji produktu, które opierają się odwiedzającym przed odejściem od platformy bez zakupu produktu. Podczas tworzenia MVP dla swojego produktu, konieczne jest głębokie zrozumienie tego, co użytkownicy myślą o Twoim produkcie. To również zmniejsza ryzyko, minimalizuje czas procesu rozwoju i efektywnie dystrybuuje zasoby.

Zbieranie informacji zwrotnych

Kiedy skończysz wypuszczać MVP, musisz zebrać opinie od swoich konsumentów. Pomaga to ulepszyć Twoje aplikacje natywne zgodnie z opiniami potencjalnych użytkowników. Daje pojęcie o tym, jak bardzo odbiorcy są zadowoleni z Twoich aplikacji natywnych i jakie ulepszenia chcieliby w nich zobaczyć. To pomoże Ci zidentyfikować podstawowe zmiany w wymaganiach podstawowych funkcji i potrzebach Twoich konsumentów.

Podsumuj

Upewnij się, że projekt, który stworzyłeś dla swoich mobilnych aplikacji natywnych nie pozostaje cały czas taki sam. Konsumenci zawsze lubią pozytywne zmiany w funkcjach. Nie ma na rynku aplikacji eCommerce, która pozostaje niezmienna przez dłuższy czas. Dlatego też zmiana i aktualizacja projektów aplikacji eCommerce prowadzi do utrzymania starszych konsumentów i przyciągnięcia ich więcej.

FAQs

Jak stworzyć aplikację e-Commerce od podstaw?

Wraz z rozwojem technologii rośnie również zapotrzebowanie na sklepy internetowe, dlatego każda firma musi stworzyć mobilną aplikację na miarę. Potrzebuje tylko pomysłu i strategii, aby zaprojektować aplikację mobilną. Musisz ustalić konkretny cel dla swojego smartfona bespoke app i zapisać wymagania funkcji w zależności od rodzaju marki. Włącz UX / UI projekty, animacje i wiadomości push w platformie, aby uczynić go bardziej wciągająca. Utwórz MVP zgodnie z wymaganiami klientów, szczegółowo opisując wystarczająco dużo podstawowych funkcji produktu. Daj możliwość wyrażenia opinii, aby publiczność mogła przekazać swoje pomysły i opinie w celu pozytywnego ulepszenia aplikacji.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji e-commerce?

Badanie Clutch donosi, że koszty rozwoju aplikacji wahają się od 30 000 do 700 000 dolarów. Mediana kosztów rozwoju wynosi 171 450 dolarów. Jednak eksperci w dziedzinie rozwoju aplikacji twierdzą, że średni koszt rozwoju aplikacji wynosi od 5 000 do 7 000 dolarów zarówno dla systemu iOS, jak i Android.

Czym jest aplikacja mobilna e-Commerce?

Aplikacja mobilna eCommerce to sklep internetowy lub punkty dotykowe, które pomagają klientom robić zakupy online za pośrednictwem aplikacji mobilnej marki. Ludzie w dzisiejszych czasach są bardziej skłonni do opcji online ze względu na doświadczenie mobilne, czy to w przypadku zakupów, czy rezerwacji samochodu lub biletu na film. Każda firma w tym opartym na technologii świecie musi zbudować aplikację mobilną eCommerce, aby zebrać więcej tłumów i wyróżnić się wśród konkurencji.

Jak przekształcić moją stronę internetową w aplikację e-Commerce?

Konwersja istniejącej strony internetowej eCommerce na aplikację mobilną eCommerce nie jest trudnym zadaniem do wykonania. Musisz wykonać kilka kroków w tym celu, które są następujące: