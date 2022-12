Wiele rzeczy się zmieniło od czasu, gdy musieliśmy stawić czoła, każdy na swój sposób, pandemii i jej konsekwencjom. Niektóre konsekwencje były bardzo poważne; inne miały związek z naszymi nawykami: nasze nawyki się zmieniły, a wiele z tych zmian ma związek z technologią: technologia sprawia, że wszyscy jesteśmy połączeni, zachowując jednocześnie dystans społeczny. Zmienił się nasz sposób robienia zakupów, nasz sposób pracy i nasz sposób komunikowania się: rozmowy na czacie wideo stały się coraz bardziej powszechne, a z czasem coraz bardziej zaawansowane, pozwalając na wideokonferencje bez zmuszania ludzi do podróży.

Co to oznacza dla deweloperów lub przedsiębiorców? Że aplikacja do czatu wideo może być świetną okazją biznesową. W tym artykule omówimy, jak zrobić aplikację do czatu wideo, ale także analizujemy rynek, aby zrozumieć, dlaczego i jak można uruchomić ten nowy biznes.

Dlaczego warto inwestować w aplikacje do czatów wideo?

Mówiąc najprościej, teraz nadszedł czas, aby zainwestować w aplikacje do czatu wideo, ponieważ zapotrzebowanie na tego rodzaju aplikację do rozmów wideo rośnie. Już w pierwszych miesiącach pandemii wyszukiwanie aplikacji do wideokonferencji wzrosło o 500%, a globalne liczby ruchu na mobilnych czatach wideo rosną od 2020 roku. Do 2028 roku mają rosnąć jeszcze bardziej! Oznacza to, że nie jest jeszcze za późno, aby wejść w ten biznes! Konkurencja jest oczywiście już wysoka, ale jeśli zawęzisz swoją niszę i zrozumiesz, czego potrzebują Twoi odbiorcy w zakresie wideokonferencji i rozmów wideo, jest miejsce, aby z powodzeniem wejść na rynek!

Dodawanie funkcji czatu wideokonferencyjnego w istniejącej aplikacji

Rośnie również popyt na aplikacje do rozmów wideo. Korzystanie z istniejących aplikacji można poprawić poprzez dodanie do nich funkcji czatu wideo. Inwestowanie w aplikacji czatu wideo, to jest, nie tylko oznacza, że trzeba stworzyć nową aplikację konferencji, na przykład, może to również oznaczać, że można stworzyć funkcję czatu wideo dla istniejącej aplikacji lub funkcji czatu wideo, że inni deweloperzy mogą łatwo zintegrować z ich aplikacji.

Aplikacje do prowadzenia rozmów wideo i aplikacje do prowadzenia wideokonferencji

Technologia połączeń wideo jest ważna nie tylko dlatego, że pozwala użytkownikom rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi na odległość. Wręcz przeciwnie, połączenia wideo są jeszcze bardziej istotne w środowisku biznesowym.

Aplikacje wideokonferencyjne stają się wyjątkowo ważne: ludzie nie wydają się gotowi na powrót do starych nawyków, kiedy to jeździliśmy na konferencje lub fizycznie chodziliśmy do klasy, aby uczestniczyć w kursie. Aplikacje do wideokonferencji pozwalają ludziom z całego świata dzielić wirtualne środowisko i prowadzić wideokonferencje w wirtualnym biurze. Jest to jeszcze jeden powód, aby zainwestować w aplikacje do wideokonferencji na czacie w tych dniach: technologia, którą rozwijasz, może mieć tak wiele zastosowań.

Zastosowania funkcji czatu wideo

Wywoływanie wideo: pierwszą rzeczą, o której wszyscy myślimy, gdy myślimy o aplikacji do rozmów wideo, jest wspólne wywoływanie wideo. Wszyscy używaliśmy aplikacji do rozmów wideo podczas pandemii, aby skontaktować się z naszą rodziną i przyjaciółmi, i wszyscy nadal ich używamy.



pierwszą rzeczą, o której wszyscy myślimy, gdy myślimy o aplikacji do rozmów wideo, jest wspólne wywoływanie wideo. Wszyscy używaliśmy aplikacji do rozmów wideo podczas pandemii, aby skontaktować się z naszą rodziną i przyjaciółmi, i wszyscy nadal ich używamy. Edukacja: technologia połączeń wideo stała się bardzo ważna w czasie pandemii, aby umożliwić studentom dalsze uczestnictwo w zajęciach. Oczywiście, tego typu aplikacje do rozmów wideo są bardziej złożone niż proste aplikacje do rozmów wideo: muszą zarządzać większą liczbą użytkowników w ramach jednego połączenia. Mimo to, jak zaraz omówimy, są one łatwiejsze w zarządzaniu niż aplikacja do wideokonferencji.



technologia połączeń wideo stała się bardzo ważna w czasie pandemii, aby umożliwić studentom dalsze uczestnictwo w zajęciach. Oczywiście, tego typu aplikacje do rozmów wideo są bardziej złożone niż proste aplikacje do rozmów wideo: muszą zarządzać większą liczbą użytkowników w ramach jednego połączenia. Mimo to, jak zaraz omówimy, są one łatwiejsze w zarządzaniu niż aplikacja do wideokonferencji. Konferencje: jak wspomniano, rozmowy wideo stały się bardzo ważne w środowisku pracy i biznesu, umożliwiając kolegom i współpracownikom najbardziej efektywny kontakt. Aplikacje do wideokonferencji są jeszcze bardziej złożone niż te używane do edukacji, ponieważ nie tylko muszą pozwolić wielu użytkownikom w tym samym połączeniu, ale także muszą pozwolić im wszystkim na efektywny udział w rozmowie.

Jak tworzyć aplikacje do czatów wideo i funkcje

Teraz, gdy omówiliśmy, jak opłacalne może być tworzenie aplikacji do rozmów wideo i wideokonferencji jako pomysł na biznes, możemy przejść do omówienia, jak to zrobić. Istnieją dwa główne sposoby tworzenia aplikacji do wideokonferencji i czatów wideo: robienie tego od podstaw lub używanie narzędzia do rozwoju aplikacji do czatów wideo. Rozwój aplikacji do wideokonferencji może być bardzo trudny i zaraz odkryjemy, dlaczego; z tego powodu użycie narzędzia do rozwoju aplikacji do rozmów wideo może ułatwić proces, czyniąc go bardziej wydajnym i optymalizując koszty.

Tworzenie aplikacji wideo od podstaw: wyzwania

Zasoby

Jeśli tworzysz aplikację do rozmów wideo od podstaw, będziesz potrzebował mnóstwa zasobów w zakresie infrastruktury i budżetu. Wymagania dotyczące zasobów będą jeszcze wyższe, jeśli Twoja aplikacja jest aplikacją do wideokonferencji. W szczególności, będziesz potrzebował dużego i potężnego serwera zlokalizowanego gdzieś na świecie, z przepustowością i wydajnością zdolną do zarządzania całym ruchem przychodzącym i wychodzącym przez Twoją aplikację do wideokonferencji. Taka infrastruktura ma bardzo wysoką cenę!

Długi proces rozwoju

Stworzenie aplikacji do rozmów wideo od podstaw wymagałoby więcej czasu niż użycie narzędzia do rozwoju aplikacji do rozmów wideo. Kiedy proces rozwoju zaczyna się od zera, po wszystkim, zawsze wymaga więcej czasu, energii i umiejętności, niż gdy używasz narzędzia do rozwoju aplikacji do rozmów wideo. Ponadto, dłuższy czas rozwoju oznacza również wyższe koszty.

Tworzenie aplikacji wideo za pomocą narzędzia do tworzenia aplikacji: zalety

Niższe koszty

Korzystanie z narzędzia do rozwoju aplikacji do czatów wideo ma niższe koszty niż zmierzenie się z procesem rozwoju od podstaw. Powodów jest kilka:

Czas jest optymalizowany, a mniej czasu oznacza niższe koszty

Będziesz potrzebował mniejszej liczby programistów: to również oznacza niższe koszty.

Będziesz potrzebował mniej współpracowników (innych niż deweloperzy): najwyższej jakości narzędzia do tworzenia aplikacji do czatów wideo mają zintegrowane funkcje, które pozwalają zaplanować, wprowadzić na rynek i spieniężyć aplikację do czatów wideo, którą z nimi stworzysz. Oznacza to, że możesz wziąć wszystko pod kontrolą, potrzebując zatrudnić mniej ekspertów w różnych dziedzinach.

Łatwiejsze wdrożenie

Jak już wspomnieliśmy, ważne jest nie tylko tworzenie aplikacji do konferencji audio-wideo, ale także wdrażanie narzędzi do wideokonferencji w istniejących aplikacjach: to wszystko jest łatwiejsze dzięki narzędziu do tworzenia aplikacji do czatów wideo.

Łatwiejszy marketing

Ponieważ narzędzia do tworzenia aplikacji do czatów wideo mają wiele zintegrowanych funkcji, zarządzasz aspektami innymi niż rozwój: marketing jest jednym z nich.

Łatwiejsza monetyzacja

Proces rozwoju aplikacji czatu wideo nigdy nie dzieje się dla samego siebie: jest to pomysł na biznes, co oznacza, że monetyzacja jest jednym z twoich wyzwań. Jak faktycznie zarabiać pieniądze z aplikacji lub narzędzia do wideokonferencji? Pomogłoby, gdybyś ją spieniężył: możesz udostępnić plan abonamentowy lub wyświetlać użytkownikom reklamy podczas korzystania z aplikacji. W obu przypadkach musisz wdrożyć modele monetyzacji, a łatwiej jest to zrobić za pomocą narzędzia do tworzenia aplikacji do czatów wideo.

Lepsza możliwość aktualizacji

Do tej pory nie mówimy o możliwości aktualizacji. Jest to temat, który ma wiele wspólnego z konkurencją: ponieważ konkurencja w aplikacji czatu wideokonferencyjnego jest tak wysoka, twoja praca rozwojowa nigdy nie jest zakończona. Musisz stale aktualizować funkcje, aby utrzymać aplikację w wydajny sposób i zapewnić użytkownikom nowe funkcje, które mogą uznać za przydatne. Oczywiście, jeśli używasz narzędzia do rozwoju aplikacji do czatów wideo, aktualizacja funkcji i kodu byłaby łatwiejsza niż w przypadku braku platformy wsparcia.

Bonus: najbardziej polecane narzędzie do tworzenia aplikacji

Narzędzie programistyczne do tworzenia aplikacji do czatu wideo, które pozwala wykorzystać wszystkie zalety, które wymieniliśmy powyżej, to AppMaster.io. Oprócz posiadania wszystkich wymienionych funkcji, ma również przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia i usprawnia proces rozwoju i zarządzania, planowania i marketingu.

Tworzenie aplikacji do czatu wideo: wszystko, co musisz wziąć pod uwagę

Po podjęciu decyzji między rozwojem od podstaw a rozwojem za pomocą narzędzia programistycznego, nadszedł czas, aby rozpocząć planowanie podróży rozwojowej i przekształcić swój pomysł na biznes w rzeczywisty biznes. W przypadku aplikacji do czatu wideo należy rozważyć dwa główne aspekty: infrastrukturę, której potrzebujesz i funkcje, które należy zapewnić.

Sprzęt

Jeśli chodzi o infrastrukturę, istnieje jedna główna decyzja, którą musisz podjąć przed rozpoczęciem rozwoju. Musisz wybrać pomiędzy:

Tworzenie infrastruktury w chmurze (as-a-service)



Self-hosted infrastrukturą punktów końcowych. Samodzielna infrastruktura ma wyższy koszt i będzie wymagała dedykowanego zespołu tylko do jej utrzymania. Infrastruktura w chmurze może zoptymalizować koszty i ułatwić proces.

Oprogramowanie

To jest prawdopodobnie rdzeń twojego procesu rozwoju. Najlepiej byłoby, gdybyś rozpoczął tworzenie aplikacji z pewnymi dostępnymi funkcjami. Jakie funkcje musiałbyś wdrożyć?

Cechy obowiązkowe aplikacji do prowadzenia wideokonferencji i rozmów wideo

Podstawowe cechy

Aplikacja do wideorozmów to przede wszystkim aplikacja, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie ze sobą połączeń wideo. Jest to pierwsza rzecz, którą musisz opracować; następnie możesz zacząć dodawać funkcje, aby Twoja aplikacja do wideokonferencji była wyjątkowa. A jakie są te funkcje?

Powiadomienie push

Jeśli nadejdzie rozmowa wideo na czacie lub wiadomość tekstowa, użytkownik musi wiedzieć z powiadomieniem: potrzebujesz swojej aplikacji, aby powiadomić o przychodzących połączeniach wideo i tekstach.

Grupowy czat wideo

Jest to niezbędne w aplikacjach do wideokonferencji. Grupowy czat wideo pozwala wielu użytkownikom być w tej samej rozmowie wideo. Istnieją dwa główne typy grupowych połączeń wideo czatu:

Jeden, w którym jest jeden główny mówca, a inni użytkownicy są głównie słuchaczami: jest to łatwiejsze do uzyskania (jest to rodzaj strumienia na żywo, z wyjątkiem tego, że jest prywatny), i jest to ten, który jest używany w środowiskach edukacyjnych, gdzie jest nauczyciel mówiący i student słuchający. Użytkownicy słuchający, podobnie jak studenci, muszą mieć jednak możliwość interakcji: może to być wideorozmowa lub możliwość ingerencji w rozmowę.

Wideorozmowa, w której jest wielu użytkowników, wszyscy aktywnie mówiący i słuchający. Tego właśnie potrzebujesz, jeśli tworzysz aplikację do wideokonferencji dla pracowników biznesowych. Wideokonferencja oznacza przecież współdzielenie wirtualnej wspólnej przestrzeni, w której każdy może uczestniczyć w rozmowie (to byłaby podstawowa cecha, ale jest wiele innych rzeczy, jak zaraz zobaczymy, które możesz umożliwić swoim użytkownikom podczas wideokonferencji).

Współdzielenie ekranu

Funkcja współdzielenia ekranu to ta, która pozwala wszystkim uczestnikom rozmowy wideokonferencyjnej lub zwykłego czatu wideo dzielić ekran: jeden (lub więcej) ekran będzie wyświetlany i widziany przez wszystkich uczestników. Ta funkcja jest niemal podstawowa dla aplikacji do wideokonferencji: użytkownicy, którzy współpracują nad projektem, muszą dzielić się zawartością, czy to prezentacją, dokumentem, czy czymś innym. Poza aplikacjami do wideokonferencji, współdzielenie ekranu jest również podstawą w celach edukacyjnych.

Lista kontaktów

Jest to kolejna niezbędna funkcja we wszystkich aplikacjach do wideorozmów. Aplikacje wideokonferencyjne, wspólny czat wideo lub platformy e-learningowe będą potrzebowały listy kontaktów. Listy kontaktów nie są tak skomplikowane w implementacji: ale musisz uczynić je wydajnymi. Kiedy użytkownicy przewijają swoją listę kontaktów, muszą stuknąć w jedno nazwisko i móc do niego zadzwonić. W ten sam sposób, gdy rozmowa na czacie wideo już się odbywa, otwarcie listy kontaktów i dodanie kolejnego użytkownika do rozmowy na czacie wideo powinno być równie łatwe.

Wirtualna redukcja hałasu

Jest to szczególnie ważne w przypadku aplikacji do wideokonferencji: praca zdalna może stać się bardzo stresująca, jeśli rozmowa nie jest wyraźna - wirtualne usuwanie szumów to algorytm, który może oddzielić głosy użytkowników od hałasu otoczenia, obniżając ten ostatni, aby rozmowa była wyraźniejsza. Jeśli chcesz przenieść swoją aplikację do wideokonferencji na inny poziom, wdrożenie wirtualnej eliminacji szumów jest sposobem na to.

Wiadomości tekstowe

Czaty wideo są nazywane tak, ponieważ poza tym, że widzą się nawzajem i mówią do siebie; użytkownicy mogą również wysyłać sobie teksty. Jednak ta funkcja staje się jeszcze ważniejsza w aplikacjach do wideokonferencji i czatach wideo używanych w edukacji, gdzie użytkownicy mogą interweniować w rozmowę za pomocą wiadomości tekstowej i współdziałać za pośrednictwem czatu bez przerywania osoby, która mówi.

Niestandardowa maska i efekty

Dla rekreacyjnego rozwoju aplikacji audio-wideo, to znaczy, gdy aplikacja, którą tworzysz, jest jednym użytkownikiem, aby po prostu porozmawiać z przyjaciółmi i rodziną, użycie niestandardowych masek lub efektów może sprawić, że połączenie audio-wideo będzie bardziej zabawne. Jest to coś, co może sprawić, że Twoja aplikacja wideo będzie wyróżniać się na tle konkurencji, a to zawsze jest ważne z biznesowego punktu widzenia.

Tworzenie aplikacji audio-wideo do rozmów wideo: przewodnik krok po kroku

Badania rynku

Dostarczyliśmy już kilka spostrzeżeń na temat rynku czatów audio-wideo, ale to, co musisz zrobić w tym pierwszym etapie podróży rozwoju aplikacji biznesowej, to szukać swoich użytkowników. Jak widzieliśmy, istnieją różne rodzaje aplikacji do czatów wideo, z których każda jest używana przez pewne kategorie ludzi (studenci, pracownicy biznesowi, nastolatki, rodziny...). Musisz wiedzieć, do kogo będziesz kierować swoją działalność, abyś wiedział, jaki kierunek obierze Twój proces tworzenia aplikacji.

Rozważ swój budżet

Przede wszystkim musisz oszacować koszty, ponieważ w przeciwnym razie nie będziesz w stanie ocenić rentowności swojego biznesu. Następnie, budżet wpłynie na zasoby, którymi dysponujesz: liczbę programistów, których możesz zatrudnić, infrastrukturę, którą możesz zakupić, i tak dalej.

Zaplanuj proces tworzenia aplikacji

Ten artykuł jest bardzo przydatny do tego celu: gdy już wiesz, do jakiej grupy odbiorców skierować swój pomysł na biznes, wiesz, jakich funkcji będzie potrzebować Twoja aplikacja do czatowania wideo.

Faza rozwoju aplikacji

Teraz nadszedł czas, aby wdrożyć wszystkie funkcje w swojej aplikacji wideo czatu lub narzędzi do wideokonferencji w istniejącej aplikacji. Nie zapominaj, że Twoim pomysłem na biznes może być również dostarczanie narzędzi do wideokonferencji osobom trzecim. Popyt jest tak duży, że ten rodzaj rozwoju aplikacji może być opłacalny.

Wybierz model monetyzacji

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w trakcie tego wideo, Twój proces tworzenia aplikacji jest zorientowany na biznes, ponieważ, oczywiście, chcesz na nim zarabiać pieniądze.

Dlatego musisz zrozumieć, jak zmonetyzować swoją aplikację wideo do czatu lub narzędzie do wideokonferencji. Masz trzy główne opcje:

Dostarczanie aplikacji za darmo i wyświetlanie reklam podczas dzwonienia (nie jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji do rozmów wideo, ponieważ reklamy zakłócają samą rozmowę)

Prośba o zapłatę za pobranie aplikacji lub narzędzia. Jest to idealny model monetyzacji, jeśli dostarczasz innym programistom narzędzie do wideokonferencji.

Wymaganie miesięcznej subskrypcji: jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji do połączeń wideo. Wymaga, aby użytkownicy płacili niewielką opłatę co miesiąc, aby korzystać z aplikacji

Wprowadzaj na rynek swoją aplikację do czatu wideo

Kiedy Twoja aplikacja do czatowania na wideo jest gotowa, Twój model monetyzacji jest wdrożony i nadszedł czas, aby dać użytkownikom znać o Twojej aplikacji. Marketing jest podstawą biznesu: jeśli ktokolwiek wie, że Twoja aplikacja do czatowania wideo istnieje, nikt jej nie pobierze. Co więcej, załóżmy, że ktokolwiek wie, w jaki sposób jest lepszy, zabawniejszy, bardziej odpowiedni do celów wideokonferencji lub - ogólnie - co czyni go wyjątkowym lub lepszym od konkurencji. W takim przypadku nikt nie będzie go pobierał.

Podsumowanie

W tym artykule nie tylko pokazaliśmy Ci, jak tworzyć aplikacje do rozmów wideo, ale także jak przekształcić je w dochodowy biznes. Dostarczyliśmy również informacji o optymalizacji procesu rozwoju i kosztów. W tym względzie warto powtórzyć, że korzystanie z narzędzia do tworzenia aplikacji może być kluczem do zwiększenia efektywności procesu, obniżenia kosztów i bycia wkrótce gotowym do rozpoczęcia zarabiania.