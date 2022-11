API (App Programming Interface) to oprogramowanie interfejsu, które pomaga w interakcji z innym oprogramowaniem jak interfejs użytkownika (UI). Jest to podstawowy punkt wejścia dla strony internetowej i aplikacji, w tym integracji stron trzecich, co ułatwia życie programistom. Ten artykuł jest dla tych, którzy rozważają użycie API w swoich projektach kodowania. Zobaczmy, czym są interfejsy API?

Interfejsy API zapewniają sposób, w jaki aplikacja może wchodzić w interakcje ze sobą. Na przykład, jedna aplikacja może zażądać danych od innej aplikacji i otrzymać dane w zamian. Komponent API (Application Program Interface) może również umożliwić jednej aplikacji funkcjonalność, a druga aplikacja może z niej korzystać. World Wide Web Consortium (W3C) definiuje API jako "zestaw definicji podprogramów, protokołów i usług do budowania aplikacji programowych."

Jak nauczyć się integracji API?

API są używane we wszystkich rodzajach aplikacji, od małych projektów, takich jak projekty szkolne, do dużych globalnych usług, takich jak Google Maps lub Facebook. Na przykład słynny przycisk Twittera Tweet jest usługą API, którą kod wykonywalny może wywołać i wysłać tweeta w imieniu użytkownika (chociaż zmieniło się to w ostatnich wersjach, gdzie większość funkcjonalności jest częścią strony).

Każdy jest ciekawy, czy zna te szczególne cechy interfejsów API i ich funkcjonalności. Aby lepiej zrozumieć, musisz nauczyć się interfejsów API od ich podstaw. Dokumentacja interfejsu programowania aplikacji jest zawsze najlepsza, ale jeśli wszystko, co masz, to strona W3C API, nadal możesz dowiedzieć się dużo - i szybko!

W3C ma punkt wejścia do API, gdzie można znaleźć linki do narzędzi, zasobów, przykładów i wielu innych wartościowych rzeczy. Jeśli jesteś w systemie Windows lub Linux, W3C ma narzędzie do dokumentacji usług API online, które pozwala przetestować API i różne API. Istnieją również narzędzia oparte na HTML5 i aplikacje przyjazne dla urządzeń mobilnych. Oprócz W3C, Google ma kilka dobrych zasobów:

Google zapewnia wiele interfejsów API umożliwiających dostęp do informacji z ich usług. Jednym z tych interfejsów API jest interfejs Google Maps API. To narzędzie jest świetnym sposobem na poznanie API, ponieważ używa HTML i JavaScript, które powinny być znane każdemu, kto rozwija aplikację internetową dla biznesu.

Różne kroki zaangażowane w naukę integracji API to:

Zrozum, co robią interfejsy API.



Poznaj różne typy interfejsów API.



Dowiedz się o W3C API i Google API.



Zidentyfikuj dostępne usługi, które mogą być dostępne za pomocą API.



Zintegruj API, aby stworzyć działający system lub program z twoim kodem i testowym API.



Poznaj i zrozum narzędzia, język skryptowy, języki programowania, frameworki i styl projektowania, aby zintegrować swój system z istniejącym poprzez integrację API.



Spróbuj wdrożyć kolekcje potrzebne do interakcji z usługą zaimplementowaną za pośrednictwem interfejsu API i naucz się testować kolekcje API w swoim kodzie, takie jak model obiektowy JSON lub model A<name>Object itp.



Jak rozpocząć API?

Istnieje klucz do stworzenia interfejsu API. Jednym z najłatwiejszych jest użycie usługi online. Wiele usług online pozwala rozwijać i testować App Programing Interface za darmo lub za niewielką cenę. Jednym z takich przykładów jest no-code AppMaster, doskonała i bardzo niezawodna platforma do budowania i wykonywania interfejsów API. Specyfikacja jest integralną częścią tworzenia klucza API podczas projektowania i dokumentowania. Specyfikacja (lub spec) powie innym programistom, jak używać twojego API i co muszą zrobić, aby wejść z nim w interakcję.

Czego potrzebuję, aby zacząć?

Będziesz potrzebował kilku elementów, aby rozpocząć pracę z testowym API:

Nazwa domeny

Miejsce do przechowywania kodu, takie jak GitHub lub SourceForge

Serwer HTTP, abyś mógł uruchomić swój kod lokalnie

W jakim języku powinno być napisane moje API?

Nie ma żadnych zasad dotyczących tworzenia klucza API. To zależy od twoich potrzeb, ale niektóre powszechne wybory obejmują:

PHP

Java

Ruby

Net

Jaka jest korzyść z utworzenia API?

Stworzenie klucza API pozwala na utrzymanie porządku w kodzie i wersjonowanie swojej pracy. Zrób wewnętrzną aplikację dla firmy lub instytucji. Możesz go użyć, aby zapewnić usługę, do której inni pracownicy nie mogą uzyskać dostępu, chyba że otrzymają konkretne pozwolenie na przeglądanie. Jednak wiele innych korzyści przychodzi z kluczem do budowania klucza API niż większość języków programowania.

Zmniejszasz ilość powtarzalnego kodu potrzebnego do stworzenia aplikacji

Możesz stworzyć bardziej bezpieczne środowisko użytkowników, ponieważ tylko określone osoby mogą uzyskać dostęp do danych według własnego uznania.

Punkty końcowe API

Punkty końcoweAPI to konkretne metody, których reklamodawca może użyć do interakcji z Twoją aplikacją, aby wyodrębnić informacje. Te metody mogą obejmować JSON, XML i inne. Każdy adres URL musi mieć technikę, która jest żądana, taką jak GET lub POST.

Korzystanie z punktów końcowych API

Punkt końcowy API to cyfrowa lokalizacja, w której API dostaje żądanie zasobów. Tak więc, punkt końcowy jest zasadniczo adresem URL (Uniform Resource Locator), który daje informacje o zasobach. Poniżej znajduje się kilka ważnych punktów o charakterystyce punktów końcowych API.

Zdefiniuj i użyj nazwy adresu URL punktu końcowego



Zdefiniuj i użyj metody HTTP



Zdefiniuj ciało żądania i jego parametry



Zdefiniuj strategię uwierzytelniania, jeśli to konieczne



Dodatkowy parametr jest dołączany do każdego punktu końcowego dla wygody. Podobnie jak podczas tworzenia funkcji w innych językach programowania, musisz dołączyć punkty końcowe lub te punkty końcowe do swojego kodu źródłowego, więc pamiętaj, aby zadeklarować swoje punkty końcowe lub punkty końcowe w pliku nagłówkowym na górze swojego kodu źródłowego.



Co to jest punkt końcowy API?

Punkt końcowy jest komponentem API

Punkt końcowy jest lokalizacją zasobu

API pobiera zasoby za pomocą adresów URL punktów końcowych

Punkt końcowy jest jednym z końców kanału komunikacyjnego

Czym jest API dla początkującego?

Klucz API dla początkujących to zestaw metod i funkcji, których aplikacja lub program używa do komunikacji z inną aplikacją lub programem. Są one również znane jako "metody" w informatyce.

Użytkownicy mogą korzystać z API, aby uzyskać informacje od innych programów, uzyskać dane i więcej. Na przykład w świecie iPhone'a możesz użyć API dostępnego w Twojej aplikacji, aby otrzymać dane z innej aplikacji, takiej jak te stworzone przez Facebook, Twitter itp. za pośrednictwem App Store firmy Apple.

Poniżej przedstawiono niektóre z różnych typów interfejsów API:

API oparte na XML-u.

Są one również znane jako interfejsy API Web Services i interfejsy API REST (reprezentacyjny transfer stanu). Jedyną różnicą między interfejsami API opartymi na XML i Web Service jest ich składnia. Interfejsy API oparte na XML obsługują wszystkie główne przeglądarki internetowe, w tym Internet Explorer, Safari, Chrome i Firefox w systemach Windows, OSX i Linux; Internet Explorer 9+ w systemie Windows Phone i inne przeglądarki internetowe. - RESTful API s: Jest to rodzaj nowoczesnego API. Wykorzystuje mniejszą przepustowość niż inne formaty, takie jak SOAP . NET.

SOAP APIs

Są to starsze typy do testowania API. Używa XML, ale ma swoją składnię. Usługi internetowe są przesyłane i pobierane za pomocą HTTP jako protokołu. HTTP jest jednym z najczęściej używanych protokołów w większości urządzeń podłączonych do Internetu, od komputerów po smartfony.

Zdalne wywołania procedur (RPC)

Zdalne wywołania procedur używają SOAP na szczycie HTTP do komunikacji między klientem a serwerem w kluczu API. Jest to stosunkowo nowy sposób tworzenia interfejsów API. Zawiera punkty końcowe zdalnie dla klienta do wysyłania i odbierania danych i przekazywania poleceń.

Generalized Object Modeling Language (GOML): Jest to nowszy format tworzenia interfejsów API, które nie zachowują szczegółów z poprzednich żądań. Zamiast tego metoda jest nazywana funkcją w innych językach programowania. Jedyną wadą jest to, że nie ma systemu zdarzeń, ale Apple użył go do wykonania "swoosh" w iPhone'ie i obsłudze aplikacji Camera.

Czy integrujesz się z interfejsem API?

Po odkryciu, zaprojektowaniu i stworzeniu interfejsu API dla nowej aplikacji, następnym krokiem jest zintegrowanie aplikacji z resztą systemu. Kiedy już to zrobisz, czas zacząć programować.

Zanim zaczniesz integrować klucz API ze swoim projektem, są dwie rzeczy, które musisz zrobić:

Dowiedz się, jak używać i tworzyć wymagane modele danych.

Dowiedz się, jak pracować ze wszystkimi różnymi typami danych.

Po pomyślnym nauczeniu się, jak to zrobić, następnym krokiem jest właściwie rozpoczęcie tworzenia aplikacji dla projektu. Musisz zastanowić się, jaki rodzaj informacji chcesz zebrać i jak chcesz, aby był on prezentowany w punktach końcowych API.

Projektując swój system, należy pomyśleć o wymaganych informacjach i o tym, jakie zależności istnieją między nimi.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

Stwórz system online, który śledzi treści na stronie internetowej.

Na stronie internetowej znajduje się kilka artykułów z tytułami i autorami (zbiór danych).

Na stronie znajdują się miniatury każdego artykułu (dataset).

Użytkownik wybiera artykuł ze strony głównej (polecenie).

Polecenie przechodzi przez twój program i żąda konkretnego artykułu z bazy danych.

Czy API jest łatwe do nauczenia?

Jeśli zdecydujesz się zbudować aplikację używając (Application Program Interface key) API jako punktu wyjścia, to tak! Każdego dnia pojawia się nowa aplikacja. Punkty końcowe API są projektowane i tworzone z coraz większą złożonością, dzięki czemu są łatwe do użycia i zrozumienia. Dzięki liczbie interfejsów API na rynku, łatwo jest programistom znaleźć to, czego potrzebują.

Ponadto, gdy nauczysz się korzystać z interfejsu API (Application Program Interface), tworzenie aplikacji w tej samej technologii będzie niezbędne. Deweloper platformy no-code AppMaster jest przykładem takiej usługi do szybkiego budowania swojego API. Punkty końcowe API są niezbędne podczas nauki API (Application Program Interface). Punkty końcowe API są liczne i zróżnicowane.

Punkty końcowe API są podstawowymi i cennymi metodami podczas integracji API w projekcie. Podczas tworzenia klucza API, musisz myśleć o różnych metodach, takich jak tworzenie, czytanie, aktualizowanie i usuwanie (CRUD) wraz z parametrami. Musisz opisać wszystkie te parametry przed rozpoczęciem pracy nad projektem. Poniżej przedstawiono niektóre z różnych metod, których można użyć do interakcji z punktami końcowymi API:

GET

Ta metoda jest używana do pobierania danych z adresu URL. Jest również używana do uzyskania pełnej zawartości strony HTML w API. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać wszystkie informacje o konkretnym użytkowniku w API, zażądasz jego profilu na serwerze. Serwer następnie odeśle odpowiedź.

POST

Jeśli chcesz wysłać dane z powrotem do swojego serwera i mieć je zapisane, to ta metoda jest tym, czego potrzebujesz. Jest ona używana do tworzenia nowego wpisu w twoim API. Aby to zrobić, określ typ żądania w swoim API (na przykład - wpis na blogu).

PUT

Ta metoda jest używana do aktualizacji danych w bazie danych. W API, jeśli chcesz zmienić informacje w konkretnej bazie danych, użyjesz tej metody. Serwer odeśle wtedy powiadomienie o tym, czy dane zostały pomyślnie zaktualizowane czy nie.

DELETE

Ta metoda usuwa wpis z twojej bazy danych. Aby wykonać to żądanie, musisz wywołać odpowiedni adres URL w swoim programie API. Aby zrozumieć, jak te metody są wykonywane przez przeglądarkę, musisz przestudiować API i punkty końcowe API.

Czy mogę stworzyć swoje API?

Tak, możesz stworzyć swój interfejs API z szerokiego wyboru dostępnych interfejsów API, a utworzenie nowego jest łatwe. Musisz przesłać kod do GitHub lub pobrać cross-platformowy SDK i rozpocząć tworzenie swojego API. Można również skorzystać z pomocy znanej platformy, AppMaster, w celu stworzenia swojego API.

Tworzenie niestandardowego typu danych lub filtra jest również możliwe, ale nie jest konieczne. Jeśli chcesz pracować z unikalnym typem danych lub funkcjonalnością filtra, wtedy potrzebujesz dostawcy tożsamości, aby zapewnić tę funkcjonalność dla swoich klientów podczas testowania API (Application Program Interface).

Nauka jest czasochłonna i zajmie czas, aby zrozumieć temat bez odpowiednich instrukcji lub wyjaśnień. Dokładnie dotyczy to rozwoju API; dlatego lepiej byłoby sprawdzić, jak inni deweloperzy zaprojektowali swoje interfejsy API. Po zapoznaniu się z tematem, a następnie z AppMaster, możesz rozpocząć budowę aplikacji Application Program Interface (API) dla swojego projektu. Jeśli chcesz użyć istniejącego klucza API, to śmiało. Ale jeśli chcesz stworzyć własny i doprowadzić go do czasów, spróbuj AppMaster, aby rozwinąć aplikację dla swojej firmy.

Z pomocą interfejsów API możesz zbudować tyle aplikacji, ile chcesz. Ponadto możesz rozpocząć programowanie z dowolnym językiem programowania, który spełnia Twoje potrzeby. Ponieważ jednak API są zbudowane zupełnie inaczej niż inne rodzaje programów, osoba z doświadczeniem w programowaniu powinna rozpocząć naukę tego procesu od podstaw. AppMaster sprawia, że zadanie programowania jest o wiele łatwiejsze i pomaga stworzyć bardziej niezawodną i kreatywną aplikację dla Twojej firmy.

Istnieje wiele korzyści, które możemy uzyskać z opracowania klucza API. Na początek twoja aplikacja stanie się bardziej atrakcyjna dla twoich użytkowników, ponieważ może zapewnić informacje o zasobach. Ponadto, możesz łatwo zarządzać swoimi danymi lepiej, ponieważ aplikacja może łatwo uzyskać dostęp do nich w dowolnym miejscu. Kwestie bezpieczeństwa związane z testowaniem API (Application Program Interface) są również zadbane, ponieważ nie trzeba wysyłać żadnych wrażliwych danych przez sieć. Zapewnia to, że nikt nie uzyskuje dostępu do testowego API (Application Program Interface), co w przeciwnym razie mogłoby spowodować problemy później.

Końcowe przemyślenia

Interfejsy API mogą być bardzo przydatne dla Twojej firmy, ponieważ wysyłają i odbierają dane z chmury i działają jako klucz. Elastyczne jest testowanie API (Application Program Interface), więc możesz je wykorzystać do stworzenia aplikacji z łatwością. Nie ma też potrzeby, aby Twoja usługa aplikacji mobilnej łączyła się z Twoim back-endem, ponieważ Twój API (Application Program Interface) zrobi to za Ciebie. Jeśli chcesz zbudować aplikację, która zbiera dane, zacznij patrzeć na rozwój i testowanie funkcji API (Application Program Interface) oferowanych przez AppMaster. AppMaster to platforma mająca na celu pomoc firmom w budowaniu ich API w ciągu kilku minut bez żadnego doświadczenia. Celem platformy jest uproszczenie procesów tworzenia i testowania API w krótkim czasie.

Platforma zapewnia wszystkie kluczowe funkcjonalności do testowania API i rozwoju wykonania API. Po utworzeniu API (Application Program Interface), możesz użyć go jako punktu wyjścia do tworzenia aplikacji. Po tym, możesz promować swoje usługi i zdobyć więcej klientów. Odwiedź AppMaster, aby uzyskać więcej informacji na temat no-code Apps i rozwoju API.