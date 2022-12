Produkty są wszędzie!

Każdy produkt, o którym słyszałeś lub którego używasz na co dzień, był kiedyś pomysłem, zanim zdobył popularność na rynku. Gdy pomysł już się pojawi, w procesie rozwoju produktu następuje szereg etapów, które sprawiają, że produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek.

Czym jest rozwój produktu?

Proces rozwoju produktu odnosi się do strategii biznesowej stosowanej przez firmy przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu lub przerabianiu już istniejącego. Wraz ze wzrostem przychodów, produkt ostatecznie przyspiesza wysokość.

Wiele firm, na ogół startupów, rozwija i buduje produkty od podstaw. Firmy te skupiają się na dostarczeniu swoim użytkownikom końcowym unikalnego produktu z wyróżniającymi się cechami i wyjątkowymi funkcjonalnościami. Jednak wiele firm wybiera proces rozwoju produktu, aby przebudować istniejące produkty z atrakcyjnymi, wyróżniającymi się cechami. Ich celem jest zmiana marki produktu lub wprowadzenie na rynek nowego produktu uzupełniającego istniejące.

Kategorie procesu rozwoju produktu

Kategoryzacja jest niezbędna niezależnie od preferowanej strategii procesu tworzenia produktu - wprowadzania nowego produktu lub redefiniowania istniejącego. Zanurz się w liście kategorii rozwoju produktu krótko:

StandaryzacjaStandaryzacja to proces tworzenia produktu polegający na wytwarzaniu i sprzedawaniu produktów w sposób spójny. Pociąga za sobą zapewnienie, że produkt spełnia określony zestaw kryteriów na każdym rynku, takich jak jakość przedmiotu, świadczenie usług lub estetyka.

Uproszczenie

Sztuka kompresji jak największej liczby funkcji w jak najmniejszej liczbie części przy jednoczesnym zastosowaniu najbardziej efektywnych i opłacalnych procesów projektowania i produkcji jest znana jako upraszczanie produktu.

Specjalizacja

Kiedy firma koncentruje swój marketing na konkretnej marce, jest ona zaliczana do kategorii specjalizacji. Tutaj główny nacisk kładzie się na korzyści i jakość produktu po jego wyprodukowaniu.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja jest techniką stosowaną w celu zwiększenia rentowności i zwiększenia sprzedaży z nowo wprowadzonego lub zmienionego produktu.

Etapy rozwoju produktu

Rozwój produktu jest procesem stopniowym. Każda faza rozwoju produktu wymaga wytężonego wysiłku, skupienia i uwagi. Firmy, które nie pominą żadnego etapu rozwoju produktu, prawdopodobnie szybko zginą w porównaniu do swoich rówieśników, którzy podążają za nimi.

Badania i rozwój

Badania i rozwój, znane również jako rozwój rynku, to początkowy, a zarazem najbardziej kluczowy etap cyklu życia produktu, zwłaszcza jeśli budujesz produkt o specyfikacji technicznej. Testy rynkowe, badania i analiza konkurencji, aby wymienić tylko kilka, to doskonałe sposoby, aby ten początkowy etap zakończył się sukcesem.

Etap wprowadzenia

Wstępna faza rozwoju produktu to moment, w którym produkt trafia na rynek. Jednak sprzedaż jest dość niska, ponieważ produkt jest w początkowej fazie. Wydatki na marketing są wysokie, ponieważ potrzeba wiele wysiłku, aby wprowadzić świadomość na rynek. Tworzone są strategie, aby ustanowić rynek i wygenerować popyt.

Etap wzrostu

Obok etapu produktu wprowadzającego następuje etap wzrostu. Tutaj główny nacisk kładzie się na rozwój produktu, udoskonalanie i zwiększanie penetracji rynku. Firmy mogą utrzymywać zaangażowanie klientów poprzez wprowadzanie nowych funkcji, rabatów i projektów, ponieważ jest to najbardziej dochodowy okres dla firmy.

Wskazówka: Ponieważ więcej osób korzysta z Twojego produktu, będziesz musiał zwiększyć ilość serwerów, przetwarzania w chmurze i baz danych. Budujesz plany biznesowe i jesteś gotowy na wielkie show, aby uniknąć zakłóceń podczas masowej obsługi publiczności.

Etap dojrzałości

Firma zaczyna realizować stałe wyniki w czasie. Korzystając ze statystyk, firma może powiedzieć, czy przechodzi przez czerwoną strefę i czy nadszedł czas na wprowadzenie innowacji nowego produktu. W tym momencie produkt uzasadnił swój sukces, a firma może uczyć się z modelu. Nawet jeśli firma zdecyduje się zainwestować więcej w badania i rozwój produktu, pozytywne wyniki nie są gwarantowane.

Spadek rynku

Być może, ostatni etap rozwoju produktu. Produkt przechodzi przez fazę spadku. Porównywalnie lepsze produkty prześcignęły produkty na rynku, nie pozostawiając miejsca dla konkurencji. Firma przechodzi przez spadek zysków i przychodów. Dodatkowy marketing nie pomaga firmie. Najlepszym rozwiązaniem jest wypuszczenie produktu na rynek i przeformułowanie inwestycji w rozwój produktu.

Czy wypuszczenie produktu na rynek zawsze kończy się sukcesem?

Nie! Nie wszystkie produkty wprowadzane i wypuszczane na rynek osiągają sukces. Tylko 10% produktów wypuszczonych na rynek kwalifikuje się do wykresu sukcesu, a reszta, 90%, ponosi porażkę. Budowanie wspaniałych produktów, które zaspokajają potrzeby klientów jest trudne, zwłaszcza jeśli jesteś startupem rozwijającym coś nowego od podstaw.

Główne powody niepowodzenia produktu:

Niezrozumienie potrzeb klientów

Nierozwiązanie istniejącego problemu

Jakość nie jest na miarę

Wadliwa polityka dystrybucji

Niewłaściwe dobranie grupy docelowej

Porady ekspertów dotyczące usprawnienia procesu rozwoju produktu

Uczenie się na błędach przedsiębiorców to świetny sposób, aby być czujnym i mądrze wykonywać swoje ruchy. Oto kroki rozwoju produktu, które musisz zastosować, aby Twój produkt odniósł sukces.

Wybierz wspólny język

Używanie wspólnego języka zapobiega zamieszaniu z żargonu używanego w odniesieniu do procesu rozwoju produktu. Jest to prawdopodobnie bardziej korzystne, jeśli projektujesz produkt o specyfikacji technicznej.

Wybierz właściwy proces

Należy wiedzieć, czy wprowadzamy nowy produkt, czy też ulepszamy produkt już istniejący na rynku. Najważniejszym krokiem jest posiadanie strategii rozwoju produktu.

Zaangażuj odpowiednie strony

Każda osoba w każdym dziale musi rozumieć rolę, jaką odgrywa w rozwoju produktu. Pomysły wszystkich stron powinny być mile widziane.

Zapewnienie dobrego zarządzania projektem

Najpierw należy ustalić cel dla swojej firmy i wiedzieć, jakie funkcje chcemy dodać do produktu. Menedżerowie produktu muszą być silnymi liderami, którzy upoważniają swoje zespoły do podejmowania trudnych decyzji. Jeśli nie rozwiążesz trudności, pojawią się opóźnienia, a w rezultacie wysiłki całej grupy będą zagrożone.

Kierowane wynikami sposoby na usprawnienie procesu rozwoju nowego produktu

Generowanie pomysłów

Pierwszym krokiem w rozwoju produktu jest wygenerowanie pomysłu. Zanim firma rozpocznie inwestycje w rozwój produktu, musi mieć jasną i szczegółową wizję swojego projektu i pomysłów. Firma musi zdefiniować problem, który zamierza rozwiązać. Muszą przyjrzeć się swoim konkurentom i problemom, z jakimi borykają się konkurenci oraz jak mogą rozwiązać te problemy. Ten etap polega na generowaniu pomysłów, które są gotowe do wdrożenia. Firma musi wiedzieć, jakie potrzeby użytkowników rozwiązuje produkt i dla kogo jest on konkretnie przeznaczony.

Badania

Kolejnym krokiem jest przyjrzenie się wszystkim pomysłom, przefiltrowanie ich i pozostanie przy najlepszych. Aby zatwierdzić oświadczenie jako najlepszy, firma może zdecydować się na wysyłanie ankiet online i badania popytu online, otwierając strony społeczne, gdzie można zmierzyć zaangażowanie klientów, pozwalając im zamówić produkt w przedsprzedaży lub zapisać się na e-maile o produkcie.

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) jest również dobrym podejściem do badania produktu przy tworzeniu krótkiej listy pomysłów. Najlepiej wybrać pomysł, którego mocne strony i możliwości przeważają nad słabościami i zagrożeniami dla produktu z biznesplanu.

Burza mózgów nad biznesplanem

Jeśli budujesz biznesplan przed zaprojektowaniem prototypu, to działa. Biznesplan powinien zawierać wszystkie elementy ekonomiczne związane z rozwojem produktu, jego promocją i sprzedażą. Najlepiej jest odręcznie narysować szkice tego, jak chcesz, aby produkt wyglądał. Zachowaj szczegółowość ilustracji, aby nie pogubić się w kolejnych etapach. Twój biznesplan pomoże w analizie kosztów rozwoju, tworzeniu linii sprzedaży i związanych z tym wydatków po wprowadzeniu produktu na rynek.

Tworzenie prototypu

Celem stworzenia prototypu jest stworzenie próbki gotowego produktu. Prototyp jest tym, co będzie używane do testowania wad i użyteczności. Firma może pokazać potencjalnym inwestorom swój prototyp i wykorzystać go do celów marketingowych.

Dzięki postępowi w technologii, prototypy mogą być łatwo tworzone przy użyciu drukarek 3D. Firmy powinny dążyć do tego, aby ich prototypy były jak najbardziej atrakcyjne, ponieważ stanowią one podstawę dla kolejnych etapów rozwoju produktu.

Zbuduj swój łańcuch dostaw

Po stworzeniu prototypu, z którego jesteś zadowolony, następnym krokiem jest pozyskanie materiałów, których będziesz potrzebował i szukanie partnerów produkcyjnych. Najlepiej jest poszukać różnych dostawców potrzebnych materiałów, aby porównać koszty. Opcje otwarte dla wielu dostawców oferują wsparcie, jeśli jeden z nich się wycofa.

Ustal koszty produktu

Ustalenie kosztów projektu jest podstawowym krokiem, który nowe firmy muszą wykonać przy wprowadzaniu lub odtwarzaniu istniejącego produktu. Oszacowanie całkowitego kosztu zapewnia, że Cost of Goods Sold usprawnia z ceną detaliczną i marżą brutto. W dłuższej perspektywie, to pomaga, jeśli miał do rozbicia wszystkich wydatków, takich jak surowce, produkcji i wysyłki, opłat importowych i ceł. Wszystkie wydatki, które ponosisz są znaczącą częścią Twojego kosztu sprzedanych towarów.

Po utworzeniu kosztów towarów sprzedanych, można wymyślić z cenami towarów podczas faktoring w zysku i ewentualnej marży brutto na każdej pozycji sprzedanej.

Get Market-Ready

Być może, jest to ostatni krok w rozwoju produktu, który obejmuje obsługę produktu biznes planu nad do zespołu marketingowego dla celów marketingowych. Zespół marketingowy może sprzedawać produkt na mediach społecznościowych, wysyłając e-maile do subskrybentów, a nawet za pomocą reklam. Ten krok oznacza początek cyklu życia produktu.