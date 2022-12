Przeciętna liczba osób zatrudnionych w USA ma tendencję do spędzania około 1/4 swojej zmiany na zajmowaniu się e-mailami. Statystyki na rok 2019 pokazują, że globalna liczba osób, które dodają adres e-mail jako kontakt, wynosi obecnie 3,9 miliarda. Obecna dynamika zmieniła łańcuch dostaw, a większość jednostek decyduje się na pracę z domu. Również kierunek stworzył zmianę w wykorzystaniu e-maili. Ludzie mają tendencję do kontaktu poprzez e-maile więcej, nawet z tej intensywnej zmiany w zapotrzebowaniu na e-maile. Mamy tendencję do nie radzenia sobie z etykiety e-mail i jak generować jeden etycznie.

Nie tylko intensywne ilości e-maili z tematów marketingowych są udostępniane stawiając ludzi w pozycji, w której mają tendencję do ignorowania niepotrzebnych błędów. Te drobne błędy prowadzą do błędów, takich jak kwestie zgodności. Te kwestie mogą okazać się twoje znaczące konsekwencje zawodowe. W tym artykule, mamy zamiar omówić pięć podstawowych etykiety e-maili, że każda osoba musi być świadoma, zanim odpowie na każde zapytanie swojego klienta:

Jak być inteligentnym w profesjonalnej komunikacji?

Umiejętności komunikacyjne odgrywają znaczącą rolę w wymyślaniu swojego życia zawodowego i osobistego. Jeśli chcesz, aby. Należące do Ciebie do współpracy, musisz prowadzić skuteczną komunikację. Można to zrobić tylko wtedy, gdy twoje wiadomości są jasne i zwięzłe. Upewnij się, że projektujesz inteligentne cele i rozwijasz to, co jest realistyczne i skupione na wyzwaniach, które są osobiste dla Twojej organizacji. To zapewni Ci możliwość przestrzegania etykiety e-mailowej.

Poprawa umiejętności pisania notatek i e-maili

Załóżmy, że chcesz poprawić jakość pisania swoich e-maili. Głównym celem powinno być wyznaczenie celu SMART. W przypadku etykiety e-mailowej, musisz wymyślić zarys swojej idei dotyczącej e-maila. Twoim celem powinno być posiadanie zwięzłych zdań w mailu, jeśli uczynisz ten nawyk formą swojego pisania. Twoje cele mogą być konkretne i mierzalne tylko wtedy, gdy wstępnie zdecydowałeś się na tę strategię. Wstępnym krokiem do tego jest opracowanie kryterium, które pomoże ocenić Twój proces pisania.

Używaj profesjonalnego adresu e-mail

Większość pracy urządzeń wymaga dodania adresu e-mail. Stąd znaczenie profesjonalnego adresu e-mail nie może być zintensyfikowane. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi zadbać o to, aby jej maile nigdy nie zostały usunięte. Jeśli chcesz uniknąć wszelkich okoliczności tego słowa, musisz założyć konto na niemarkowym lub nieopisowym adresie.

Za każdym razem, gdy pracujesz z firmą, dostajemy cię zarejestrowany dotyczące firmy, aby wysłać spersonalizowaną odpowiedź do odbiorców. Wszystkie związane dostęp jest dostarczany do Ciebie dotyczące danych, praw człowieka, itp. Ten e-mail jest sugerowany do użycia przez cały czas. Zwłaszcza jeśli robisz marketing B2B, upewnij się, że twój biznesowy e-mail ma swoją nazwę dołączoną do niego i linię tematu, aby twój końcowy konsument wiedział, z kim rozmawia.

Dodaj profesjonalną sygnaturę emaila

Posiadanie profesjonalnego podpisu na swoim e-mailu może dodać wskaźniki ROI. Jeśli aktywnie angażujesz się w kampanie marketingowe, będziesz w stanie prowadzić biznes. Podpis i temat zapewniają Twojemu użytkownikowi końcowemu podstawowe informacje o biznesie.

Czasami ludzie mają tendencję do dodawania swoich sloganów lub taglines do podpisów podczas odpowiedzi. To dodaje się do rozgłosu. Sugerujemy, aby sygnatura była krótka, aby klient nie był nękany przez te same informacje.

Uważaj na nadmierne wykrzykniki

Co zrozumiałe, starają się pokazać entuzjazm i podniecenie w swojej wiadomości. Jednak należy unikać wykrzykników, a ludzie nie powinni wprowadzać wielu wykrzykników w swoich wypowiedziach. Nadużywanie interpunkcji może prowadzić do niejasnych komunikatów. Takie komunikaty stają się dla odbiorców zbyt gorliwe lub niedojrzałe. Sugerujemy, abyś używał jej tylko wtedy, gdy jest to niezbędne podczas wpisywania odpowiedzi.

Segmentuj swoją komunikację

Segmentacja Twojej listy e-mailowej zapewni Ci najlepszą możliwą metodę komunikacji w etykiecie e-mailowej. Funkcja segmentacji dla poczty elektronicznej jest niezbędna dla osób, które prowadzą marketing za jej pośrednictwem. Po przesłaniu listy e-mailowej, kierowanie klientów jest łatwiejsze w oparciu o kampanię, którą chcesz przeprowadzić.

Werdykt końcowy:

Podczas gdy wiele firm korzysta z różnych metod komunikacji w celu efektywnej pracy, profesjonalny adres e-mail pozostaje jedną z najbardziej skutecznych i popularnych metod. W obliczu epidemii COVID-19, niedawne przejście świata korporacji na pracę zdalną tylko zwiększyło zapotrzebowanie na pocztę elektroniczną w celu wymiany, organizacji i przechowywania informacji. Chociaż nowoczesne systemy poczty elektronicznej zapewniają więcej możliwości i usług do odpowiedzi niż kiedykolwiek wcześniej, aby wspomóc współpracę w zespole, podstawy etykiety e-mail pozostają takie same: bądź uprzejmy, precyzyjny i profesjonalny.

FAQs:

Jakie jest pięć zasad grzecznościowych dotyczących poczty elektronicznej?



Używaj w swoim mailu odpowiedniego pozdrowienia dla swojego odbiorcy.



Należy stosować odpowiednie pozdrowienia i uwagi końcowe.



Używaj właściwego formatowania w emailu.



Unikaj używania ALL CAPS.



Zmniejszaj rozmiar ogromnych plików.



Jaka jest najbardziej podstawowa i zasadnicza zasada dotycząca poczty elektronicznej, której powinieneś przestrzegać?

Silna linia tematu jest zawsze podkreślana, przede wszystkim jeśli Twój profesjonalny adres e-mail jest skierowany do perspektywy marketingowej. Upewnij się, że twój e-mail zawiera linię tematyczną za każdym razem, gdy są one popychane w kierunku odbiorców twojego biznesu.

Jaka jest złota zasada etykiety e-mailowej?

Złota zasada etykiety e-mailowej. Opiera się na trzech słowach, manierach, grzeczności i samej złotej zasadzie. Musisz upewnić się, że Twoja rozmowa płynie płynnie, jednocześnie unikając wszelkich błędów i nieporozumień. Ponadto, pomocne byłoby, gdybyś zawsze rozumiał, że należy unikać nadużywania wykrzykników, aby osiągnąć dobrą etykietę e-mailową.

Jaka jest definicja etykiety zawodowej?

Etykieta zawodowa jest niepisaną zasadą zachowania, która reguluje sposób interakcji między członkami korporacji. Kiedy przestrzegana jest dobra etykieta zawodowa, wszyscy czują się bardziej swobodnie i sprawy toczą się bardziej płynnie. Ma to bezpośrednie zastosowanie w każdej wiadomości e-mail.