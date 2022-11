Stworzenie silniejszej marki wymaga skutecznych strategii biznesowych. Treść i układ strony internetowej odgrywają istotną rolę w budowaniu marki. Silna marka zależy od połączenia pomiędzy Twoim pracownikiem a klientem. Spójrz na swoją markę jak na klub, treść jak na projekt, a doświadczenie jak na narrację.

Postrzeganie doświadczenia strony internetowej jako złożonej formy liczb nie pomoże Ci w stworzeniu lepszej marki. Zamiast tego, widząc swój projekt aplikacji przez okno narracyjne, całkowicie zmienisz swój sposób myślenia. Narracje i historie poprzez zawartość twojej aplikacji zawsze pomagają nam połączyć się z ludźmi.

Jak zbudować silniejszą markę za pomocą narzędzi no-code i wydajnych treści?

Spróbuj znaleźć emocjonalny wątek i konwencje, które powinna reprezentować narracja Twojej strony internetowej. Spójność, logiczny przepływ i jasny cel powinny być w Twojej narracji. Co więcej, włącz swój zespół projektujący treści już na samym początku. W ten sposób będą oni współpracować i pozostaną na tej samej stronie. W przeciwnym razie, twoje treści i grafiki mogą nie pasować do siebie.

Poniżej przedstawiamy rzeczy, które musisz mieć na uwadze:

Treść jako projekt:

Porozmawiaj z pisarzem treści witryny, który reprezentuje twoją witrynę za pomocą słów. Jeśli używasz projektowania treści do wypełnienia niektórych szczegółów jako treści, nigdy nie będziesz miał angażującego doświadczenia na swojej stronie internetowej. Dlatego kluczowe jest zrozumienie, że twoja treść powinna być zakwalifikowana do użycia słów jako wyrazu.

Spraw, aby pisarze projektujący treści czuli się swobodnie. Jeśli ograniczysz swoich pisarzy projektujących treści, nie mogą oni skutecznie wyrazić projektu strony internetowej. Upewnij się, że pozwalasz pisarzom projektującym treści angażować się w układ strony internetowej i uzyskać od nich informacje zwrotne. Podobnie, twój zespół graficzny powinien również zaangażować się w treść. Mogą dać najlepszą informację zwrotną na temat tego, czy nagłówek treści wyraża naszą narrację, czy nie.

Intencje strony:

Zamiast używać sitemap, użyj konspektu strony, aby wyrazić swój cel. Stworzenie zarysu strony pomaga zespołowi znaleźć się na tej samej stronie. Sitemapy są trudne do zrozumienia dla osób nietechnicznych. Z tego powodu, Twój projekt treści nie będzie w stanie skutecznie się komunikować. Możesz łatwo wyrazić swój zamiar projektowania stron internetowych do klienta za pomocą zarysu strony, ponieważ twój klient może nie rozumieć, jak działa sitemapa. W rezultacie, lepiej łączą się z treścią Twojej marki.

Korzystanie z notional design:

Notionalne techniki projektowania stron internetowych, takie jak mood boards, eliminują podstawowe lorem ipsum (tekst placeholder). Ponadto, otrzymasz konkretny tekst kierunkowy, który pomaga wzmocnić pisarzy projektujących treści. Znajdą oni właściwy kierunek, aby zaprojektować skuteczną, a zarazem angażującą treść, która precyzyjnie opisuje intencję Twojego produktu.

Marka to klub:

Kiedy mówimy o postrzeganiu swojej marki jako klubu, forsujemy fakt, który czyni Twoją markę atrakcyjną, tak aby ludzie chcieli do niej dołączyć. Tak jak każdy inny klub, który wie, jak przyciągnąć do siebie ludzi. Zrozumienie tej podstawowej koncepcji projektowania jest bardzo skomplikowane. Dla uproszczenia można ją podzielić na trzy elementy - vibe, position i story.

Vibe to głos, osobowość i ton Twojej marki. Vibe zależy od tego, jak operujesz swoją marką i od aktywności na Twojej stronie. Pozycja Twojej marki jest obliczana poprzez strategiczne obliczenia, które otrzymujesz od konkurencji, odbiorców i trendu. Historia opowiada o narracji, jaką reprezentuje Twój produkt. Celem jest wtopienie się w te czynniki i stworzenie historii, która przyciąga klientów.

Zdradliwą częścią jest to, że marki zmieniają swoją historię i osobowość również. Ale niestety, marka zazwyczaj nie aktualizuje tego, aby pokazać swoją ewolucję.

Spójna narracja:

Aby mieć spójną narrację, musisz upewnić się, że twój zespół rozważa badania i strategię marki na każdym kroku. W ten sposób będą w stanie lepiej zrozumieć Twoje pomysły i daje Ci informację zwrotną, jak lepiej budować strategię produktu.

Budowanie projektu treści pomaga w osiągnięciu podejścia opartego na współpracy. Pozwala wszystkim wnieść wkład i zaangażować się w rozwój aplikacji. Z najnowszą technologią i narzędziami no-code osiągnięcie takiego sposobu myślenia jest bezproblemowe. No-code rozwija aplikacje w taki sposób, że pomaga wszystkim zaangażować się w tworzenie narracji. Jeśli projektanci pracują osobno, ich układ nie będzie atrakcyjny. Pisarze projektujący treści będą zapełniać słowa, zamiast angażować klientów. Projektanci no-code dbają o to, by wszyscy mogli wzajemnie widzieć swoją pracę. To angażuje całą załogę i wszyscy będą starali się osiągnąć te same cele.

Wykorzystanie platformy no-code:

Platforma no-code odnosi sukces, ponieważ jest zbudowana z uwzględnieniem końca użytkownika. Przed platformą no-code, większość kodowania oprogramowania została stworzona tylko dla programistów. To kodowanie oprogramowania polega całkowicie na kodowaniu zespołu programistów, a reszta zespołu, jak pisarze, zależy od programistów. Projektanci no-code angażują cały zespół i przyspieszają cykl życia rozwoju oprogramowania (SDLC). W rezultacie cykl życia rozwoju oprogramowania jest przyspieszony, ponieważ nie trzeba poświęcać dużo czasu na budżet, koordynację deweloperów i zasobów kapitału ludzkiego.

Oprogramowanie no-code ma wbudowane funkcje kodowania, takie jak funkcje "przeciągnij i upuść", szablony i natychmiastowe rozwiązania typowych problemów. Te funkcjonalności no-code pomagają dodać wiele warstw funkcyjnych do Twojej marki.

Korzyści płynące z no-code

Projektanci no-code mają obiecującą przyszłość. Dzieje się tak dlatego, że działają jako pomost między rozwojem IT, inżynierią i różnymi potrzebami kodowania.

Dostosowanie do innych procesów biznesowych:

No-code pozwala innym osobowościom biznesowym, takim jak menedżerowie, zaangażować się w proces. Karierowicze biznesowi nie rozumieją wysoce zaawansowanego języka technicznego lub kodowania. No-code dostarcza różnych statystyk, które każdy biznesmen może zrozumieć.

Oczyszczanie zaległości IT:

Narzędzia no-code pozwalają przypisać kogoś do biletów na stronę backlogu, lub możesz poprosić programistów no-code o zarządzanie biletem backlogu. To uwolni twój zespół IT, który może skupić się na istotnych zadaniach.

Niski koszt:

Narzędzia no-code pozwalają na rozszerzenie siły deweloperów kodowania. Stąd, używając no-code, możesz zbudować aplikację z mniejszą liczbą deweloperów. Z drugiej strony, bez no-code, musisz zatrudnić więcej programistów, aby zwiększyć swój budżet.

Zarządzanie projektem:

Aplikacja no-code zapewnia Ci narzędzia do zarządzania projektami. Narzędzia te pozwalają na realizację zadania i dzielenie się aktualnym statusem postępu ze swoim zespołem.

Techniki marketingowe

Marketing jest niezbędną częścią każdej marki. Bez marketingu Twój produkt nie może dokonać znaczącego przełomu. No-code posiada wiele narzędzi dedykowanych do różnych rodzajów marketingu. Marketing projektowania treści w mediach społecznościowych, marketing e-mailowy i narzędzia marketingu konwersacyjnego.

Obsługa klienta

Obsługa klienta jest bardzo istotna podczas budowania marki. Narzędzia no-code posiadają narzędzie obsługi klienta pozwalające na wygodne zarządzanie obsługą klienta. Dobra obsługa klienta zdobędzie Ci nowych klientów.

FAQ's

Co mogę zbudować za pomocą no-code?

Platforma służy do budowania trzech rodzajów aplikacji.

Aplikacja webowa.

Aplikacja mobilna.

Aplikacja bazodanowa.

Jak mogę założyć firmę technologiczną bez pisania kodu?

Budowanie firmy technologicznej bez kodowania nie jest w dzisiejszych czasach problemem. Możesz zbudować dowolny rodzaj aplikacji za pomocą no-code. Musisz jednak zrozumieć, jak korzystać z platformy i jakie funkcje są wymagane w Twojej aplikacji. Konieczne jest również dostosowanie aplikacji, aby przyciągnąć klientów.

Czy musisz kodować, aby zrobić Startup?

Narzędzia bez kodu są doskonałe, jeśli chcesz uruchomić swój biznes. Zaleca się jednak, że jeśli opracowujesz złożoną aplikację, powinieneś mieć kogoś, kto rozumie kodowanie i protokoły rozwoju oprogramowania.

Jak kodować bez kodowania?

Platformy no-code mają graficzny interfejs użytkownika. Graficzny interfejs pozwala na stworzenie aplikacji za pomocą kilku kliknięć i poleceń. Możesz łatwo dodać funkcje, tekst, filmy i edytować kolory. Wszystko, co musisz zrobić, to mieć strategię i jesteś dobry, aby przejść.

Czy przedsiębiorcy powinni uczyć się kodowania?

Nauka kodowania jest bardzo trudna. W dzisiejszych czasach nie trzeba być profesjonalnym programistą, aby stworzyć aplikację. Platformy projektantów no-code pozwalają na sprawdzenie stanu aplikacji i podjęcie decyzji zgodnie z nim. Jeśli przedsiębiorca chce zająć się kodowaniem, musi poświęcić mu dużo czasu. Zamiast tego może skorzystać z aplikacji no-code i skupić się na rozwoju biznesu.

AppMaster oferuje projektantom no-code kilka opcji i narzędzi do tworzenia responsywnych aplikacji. Wypróbuj go teraz, aby rozwinąć fabułę swojego produktu za pomocą narzędzia, które zapewnia dostępność, przejrzystość i przepływ treści internetowych z ukierunkowaniem na publiczność.