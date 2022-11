Kiedyś okrzyknięta jako innowacyjna droga przyszłości, rozwój oprogramowania jest obecnie uważany za podstawową konieczność, która napędza każdy przemysł. Poleganie ludzkości na komputerach w celu rozwiązywania problemów i wykonywania funkcji programistycznych stale wzrasta od momentu powstania komputerów w ich najbardziej podstawowej formie.

Krótka historia rozwoju oprogramowania

Od samego początku, komputery i związany z nimi rozwój oprogramowania doświadczyły ogromnego postępu technologicznego. Te innowacje wpływają na sposób, w jaki prowadzimy biznes i żyjemy na co dzień. Wpływają również na sposób, w jaki komputery przetwarzają i rozpowszechniają informacje. Jednak te osiągnięcia technologiczne nie byłyby możliwe bez ich poprzednika: ludzkiego mózgu!

Ludzki mózg, znany również jako jeden z najwcześniejszych komputerów, od dawna potrafił analizować, wnioskować i dochodzić do logicznych rozwiązań złożonych problemów. W rzeczywistości ludzki mózg w swojej biologicznej formie jest najczystszym przykładem mocy superkomputerów. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że ludzie nie wykorzystali jeszcze w pełni swojego potencjału w zakresie skomplikowanych permutacji i rozumowania.

Fizyczne komputery naśladują funkcje, pojemność i procesy informacyjne ludzkiego mózgu. Procesor lub centralna jednostka obliczeniowa jest "mózgiem" wszystkich komputerów i jest niezbędna do programowania lub kodowania aplikacji.

Programowanie komputerów stało się dziś tak zaawansowane, że nie musimy już polegać na kosztownej wiedzy certyfikowanych programistów. Tradycyjne metody programowania komputerów przez długi czas zależały od programistów piszących złożone kodowanie oparte na tekście. Ci programiści aplikacji często dowodzili najwyższego priorytetu w budżecie firm. Ich wiedza była traktowana z taką samą wagą jak kosztowne komputery i inne aktywa techniczne firmy! Dzisiaj, nowoczesny rozwój oprogramowania doświadczył wzrostu liczby koderów obywatelskich lub programistów. Oznacza to, że dogłębna wiedza o komputerach i programowaniu nie jest już wymagana, dzięki rozwojowi no code/low code.

Dlaczego Low-Code No-Code jest przyszłością?

W oparciu o proliferację firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania na szybką skalę, jasne jest, że aplikacje typu low-code no-code są drogą przyszłości. Krajobraz cyfrowy stał się szybki, co spowodowało większe zapotrzebowanie na rozwój oprogramowania typu no-code/low-code. Rozwój oprogramowania typu low-code, no-code wykorzystuje wizualne platformy programistyczne dla mobilnych rozwiązań programistycznych dla firm.

Te platformy programistyczne polegają w dużej mierze na wizualnych funkcjach przeciągania i upuszczania oraz gotowych szablonach do tworzenia oprogramowania. No code/low code development stał się uproszczony dzięki platformom wizualnym.

Te platformy programistyczne no code / low code minimalizują ilość programowania wymaganą do stworzenia aplikacji mobilnej. Dzięki wizualnym szablonom do tworzenia aplikacji, firmy mogą tworzyć aplikacje bez korzystania z usług programisty. Ponieważ nie ma kodu/niskiego kodu rozwój wykorzystuje platformę wizualną, deweloperzy obywatelskie wymagają bardzo podstawowych umiejętności kodowania. Wizualne platformy do tworzenia oprogramowania zmniejszają zależność firmy od programistów do tworzenia aplikacji mobilnych.

Dzięki temu "władza" nad rozwojem aplikacji wraca w ręce osób nie zajmujących się kodowaniem. W wyniku zwiększonego zapotrzebowania biznesu na rozwój wizualny, nastąpił odpowiedni wzrost zapotrzebowania na firmy zajmujące się rozwojem oprogramowania. Firmy te oferują szereg platform rozwoju wizualnego no-code/low-code dla firm.

Jego deweloperzy są integralną częścią programowania, które optymalizuje te no code / low code platform rozwoju w pierwszej kolejności! Te bez kodu / niskie firmy rozwoju kodu są jednymi z najbardziej popularnych startupów technologicznych w ostatnich czasach. Ich szybki wzrost spowodował wiele więcej firm polegających na no-code, low-code platform rozwoju oprogramowania i aplikacji. Te no code/low code development z wykorzystaniem platform wizualnych to droga przyszłości.

Dlaczego No-Code jest ważny?

No-code/low-code platformy ewoluowały, aby stać się coraz ważniejszym narzędziem rozwoju aplikacji dla firm. Te platformy do tworzenia bez kodu i z niskim kodem dały firmom większą elastyczność w tworzeniu własnych aplikacji mobilnych dla użytkowników. Dzięki zmniejszonej zależności od ekspertów w dziedzinie oprogramowania, firmy mogą szybko reagować na nowe trendy biznesowe na rynku. Platformy do tworzenia aplikacji wizualnych typu no-code/low-code ułatwiają również osobom niebędącym programistami zaspokajanie potrzeb użytkowników z większą zwinnością i szybkością.

Pomagają one również usprawnić przepływy pracy, które normalnie wymagają wiedzy programistycznej zespołu programistów. Platformy do tworzenia aplikacji produktywnościowych, takie jak FreshDesk, posiadają rozszerzone funkcje automatyzacji, które pozwalają firmom lepiej śledzić obsługę klienta i przepływy pracy pracowników.

Inne platformy do tworzenia aplikacji, takie jak AppMaster, wykorzystują rozwój bez kodu, low-code, który pomaga firmom generować swoje aplikacje mobilne i internetowe bardziej efektywnie. Pomaga to menedżerom biznesowym o niewielkich umiejętnościach technicznych tworzyć aplikacje i dostarczać rozwiązania biznesowe dla swoich klientów w szybszym tempie.

W świecie rozwoju aplikacji, szybkość, z jaką firmy są w stanie reagować na trendy rynkowe, może je uczynić lub złamać. Platformy do tworzenia wizualnych aplikacji bez kodu i z niskim kodem są ważne, aby pomóc firmom szybciej reagować na te potrzeby.

Dzięki prostym funkcjom projektowania wizualnego platformy no-code/ low-code zmniejszają zapotrzebowanie na skomplikowane oprogramowanie do kodowania lub programistów. Platformy programistyczne typu "no-code/ low-code" zmniejszają również koszty operacyjne przedsiębiorstw, ponieważ nie ma potrzeby zatrudniania programistów do tworzenia oprogramowania od podstaw.

Jakie są korzyści związane z przyjęciem platformy rozwoju bez kodu?

Istnieje wiele korzyści dla firm, które decydują się na przyjęcie platformy programistycznej no-code do tworzenia aplikacji mobilnych.

Skuteczne rozwiązywanie problemów

Pracownicy w firmie mogą mieć różne poziomy kompetencji i umiejętności rozwiązywania problemów. No-code/ low-code pozwala tym osobom na większą autonomię w rozwiązywaniu problemów w ich działach. Dzieje się tak dlatego, że sama natura rozwoju no-code, low-code decentralizuje proces rozwiązywania problemów.

Daje to osobom rozwiązującym problemy, które mogą nie mieć formalnego wykształcenia tradycyjnego programisty, większą kontrolę. W rezultacie, platformy do tworzenia aplikacji typu no-code i low-code ułatwiają bardziej efektywne rozwiązywanie problemów i współpracę między zespołami.

Identyfikuje osoby rozwiązujące problemy

No-code, platformy low-code pozwalają zespołom zarządzającym zidentyfikować osoby rozwiązujące problemy w organizacji. W ramach działalności, menedżerowie, którzy mogą zidentyfikować rozwiązywaczy problemów zwiększyć istniejącą pulę dostępnych zasobów ludzkich. W rezultacie, organizacje mają zwiększoną bazę wiedzy w organizacji do rozwiązywania problemów.

To sprawia, że znacznie łatwiejsze jest zadanie rezydentów problem solvers do opracowania lub zorganizowania przepływów pracy i procesów przy użyciu platform aplikacji biznesowych. Skuteczne osoby rozwiązujące problemy bez kodu mogą również korzystać z większych możliwości promowania talentów od wewnątrz. Platformy programistyczne typu "no-code" i "low-code" zmniejszają potrzebę zlecania rozwiązywania problemów zewnętrznym programistom.

Szybsze wdrażanie

No-code, low-code przyczynia się do zwiększenia zdolności przedsiębiorstw do rozwiązywania problemów poprzez szybkie wdrażanie aplikacji. To szybkie wdrażanie ułatwia obywatelskim programistom w firmie szybsze tworzenie rozwiązań dla swoich klientów. Platformy do tworzenia oprogramowania o niskim kodzie umożliwiają szybsze wprowadzanie aplikacji mobilnych na rynek.

Skraca to czas, który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na poszukiwanie odpowiedniego zespołu programistów. Szybsze wdrażanie aplikacji biznesowych tworzonych za pomocą wizualnych platform do tworzenia aplikacji pozwala firmom szybko dostosować się do zmian rynkowych. Ich elastyczność i szybkość wdrażania aplikacji może oznaczać większą przewagę nad konkurencją i większe zyski!

Autonomiczne tworzenie oprogramowania

Firmy są w stanie rozwijać, testować, otrzymywać opinie użytkowników i wdrażać aktualizacje oprogramowania w swoich aplikacjach. Proces ten jest znacznie usprawniony dzięki talentom wewnętrznym, co daje firmom większą kontrolę nad procesem. Zwiększona autonomia procesu rozwoju oprogramowania pozwala firmom zrezygnować z dodatkowych kosztów zatrudniania programistów. Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na zewnętrznych programistów, organizacje mają większe zaangażowanie w techniczne i kreatywne procesy back-end swojej działalności.

Jak działa Low-Code No-Code?

Nie-programiści muszą zrozumieć różnice między nimi, aby zapewnić najlepsze rozwiązania programowe dla swojej firmy. Platformy do tworzenia oprogramowania typu low-code, no-code nie są "magicznym" rozwiązaniem problemów z kodowaniem. Nie są też "jednym rozmiarem" rozwiązania dla potrzeb programistycznych deweloperów obywatelskich. W rzeczywistości te wizualne narzędzia programistyczne znacznie zmniejszają potrzebę pisania kodu. Zmniejszają również zależność niekodujących programistów od złożonych języków programowania w celu tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych.

Jednak, aby zrozumieć, jak najlepiej wdrożyć rozwój no-code low code, musisz mieć pewną wiedzę o tym, jak działają. Chociaż bardzo podobne, zasady rozwoju oprogramowania wspólnego i bez kodu nie są dokładnie takie same. Wielu deweloperów uważa, że platformy rozwojowe no-code, no-code działają, aby się uzupełniać, zamiast samodzielnie. Pewna znajomość podstawowego kodowania jest wymagana w przypadku platform rozwojowych typu low-code. Jednak aplikacje rozwojowe bez kodu nie wymagają żadnej wiedzy programistycznej.

Firmy mogą po prostu korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania wizualnych szablonów no-code, aby tworzyć aplikacje biznesowe. Narzędzia rozwojowe typu no-code, low-code pomagają deweloperom obywatelskim zmniejszyć zależność od ekspertów w dziedzinie oprogramowania. Ze względu na te zalety, firmy są w stanie wygenerować i uruchomić nowe aplikacje mobilne w krótszym czasie. No-code rozwój low-code zwiększa tempo, w jakim organizacja może wdrażać ulepszenia technologiczne. Przy niewielkiej wiedzy technicznej, pozwala firmom tworzyć aplikacje mobilne przy obniżonych kosztach.

Rzeczywiście, programiści są potrzebni na początku, aby stworzyć te wizualne aplikacje rozwoju oprogramowania w pierwszym przypadku. Jednak platformy programistyczne typu no-code, low-code zapewniają zwinne środowisko dla rozwoju mobilnego. Te wizualne narzędzia do tworzenia aplikacji pomagają firmom szybko pivotować, aby sprostać ich potrzebom.

Ograniczenia No Code Low Code

Chociaż narzędzia do tworzenia aplikacji typu no-code, low-code mogą rozwiązać wiele problemów dla firm, mają pewne ograniczenia. W rezultacie, wygoda korzystania z aplikacji wizualnych no-code / low-code może stworzyć niewielką wadę.

Zakłócenia

Platformy programistyczne typu no-code mogą tworzyć problemy związane z bezpieczeństwem oprogramowania dla przedsiębiorstwa. Ze względu na względną prostotę rozwiązania no-code lub low-code, złośliwi pracownicy mogą manipulować procesami na back-end tych aplikacji. Ta osoba jest określana przez twórców oprogramowania jako "shadow I.T" i może stworzyć problemy dla firmy! Zakłócenie działania aplikacji do tworzenia oprogramowania biznesowego może znacząco zakłócić przepływ pracy pracowników.

Zakłócenia te powodują również problemy z procesami klientów i przerywają ustalone funkcje aplikacji dla użytkowników końcowych. W niektórych przypadkach pracownicy ci nie mieli złych zamiarów, ale byli po prostu nieuważni lub ciekawscy. Jednak zachowanie "shadow I.T" może nadal negatywnie wpływać na narzędzia aplikacyjne firmy i tworzyć problemy dla jej dolnej linii.

AppMaster stosuje zupełnie inne podejście. Generuje aplikacje, kompiluje je i uruchamia. Dzięki temu kod pozostaje niezmieniony; innymi słowy, skompilowane aplikacje nie mogą być zmieniane w trakcie działania, chyba że minie proces publikacji nowej wersji. Dzięki temu aplikacja nie zmienia się w trakcie działania, a skrypty nie ulegają zmianie. Wszystko to zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zewnętrzni programiści aplikacji

Wszyscy możemy się zgodzić, że platformy aplikacyjne typu low-code i no-code zapewniają przedsiębiorstwom duży stopień autonomii. Jednak nie ulega również wątpliwości, że programiści aplikacji wykonaliby początkowe programowanie komputerowe. Ci programiści stworzyliby początkowe oprogramowanie kodujące i programowanie wizualnej platformy aplikacji i byliby w posiadaniu jej oryginalnego kodowania. To może stworzyć problemy, gdy firma chce dostosować swoją aplikację.

Twórcy oprogramowania mogą tworzyć aplikacje z funkcjami, które są "zablokowane". Takie oprogramowanie jest tworzone w taki sposób, że użytkownicy nie mogą edytować ani aktualizować aplikacji bez ich zgody. Ponieważ zewnętrzni programiści stworzyli oprogramowanie użytkowe, firmy byłyby również na ich łasce, gdy chcą skalować swój stos technologiczny.

Ci deweloperzy mogą pobierać wygórowane opłaty za dostęp do "premium" funkcji rozwoju oprogramowania. Przedsiębiorstwa mogą być również ograniczone przez umowy licencyjne twórców aplikacji i politykę sprzedawców. Te luki prawne mogą stwarzać problemy dla firm, które chcą skalować swoją technologię lub dostosowywać aplikacje.

W przeciwieństwie do rozwiązań opisanych powyżej, AppMaster generuje kod źródłowy dla każdej aplikacji i może dostarczyć klientowi gotowe skompilowane binaria aplikacji oraz zestawy kodów źródłowych dla każdej platformy. AppMaster rozwija się dynamicznie; dodawane są nowe języki, co oznacza, że gdy pojawią się nowe generatory, klient może stworzyć aplikację w każdym innym stosie technologicznym lub języku programowania bez konieczności zmiany aplikacji klienta.

Czy No-Code Development jest w ogóle dobry?

Pomimo swoich ograniczeń, istnieje wiele korzyści z używania rozwiązań no-code w Twojej firmie. Wśród wyraźnych zalet rozwiązań no-code jest to, że ich wizualne szablony oprogramowania no-code są łatwe w użyciu. Rozwiązania no-code pomagają firmom rozwijać aplikacje bez wiedzy technicznej i nie wymagają od programistów programowania oprogramowania.

Taniej

Platformy programistyczne no-code, low-code są tańsze do wdrożenia niż uzyskanie usług programistów full-stack. Te rozwiązania no-code dają firmom tańszą alternatywę dla korzystania z usług programistów, tradycyjnego programowania lub skomplikowanych języków kodowania. Rozwiązania no-code są idealne dla małych i średnich firm, ponieważ wykorzystują mniej środków pieniężnych i zasobów technologicznych. Zamiast dedykowanego zespołu programistów, platformy oprogramowania no-code zapewniają bardziej opłacalne rozwiązanie do tworzenia aplikacji biznesowych.

Większe bezpieczeństwo

Projekty, które są zbyt wrażliwe, aby zlecać je na zewnątrz, mogą być teraz obsługiwane we własnym zakresie. Firma może pracować nad aplikacją o wysokiej stawce, w której konkurencja jest duża. Korzystając z rozwiązania no-code, może kontrolować, ile osób ma dostęp do rozwoju oprogramowania aplikacji. W rezultacie, są w stanie utrzymać informacje o projekcie tak prywatne i poufne, jak to tylko możliwe. Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do projektów, w których nad zadaniem pracują duże zespoły programistów w danym czasie.

Większa kontrola

W przypadku dużych projektów rozwoju oprogramowania, jest prawie nieuniknione, że pojawią się nieautoryzowane wycieki ściśle tajnych szczegółów na temat nadchodzącej aplikacji mobilnej. Platformy no-code dają właścicielom firm większy spokój. Dzieje się tak, ponieważ mogą oni rozwijać swoje oprogramowanie i bezpośrednio nadzorować tworzenie aplikacji.

Platformy No-code zmniejszają potrzebę zatrudniania zewnętrznych programistów, dając firmom więcej władzy nad procesem tworzenia oprogramowania. Większa kontrola nad procesem rozwoju oprogramowania pozwala firmom zachować ściślejszą kontrolę nad szczegółami swoich projektów. Pomaga to również w zabezpieczeniu poufnych informacji przed konkurencją.

Korzyści wynikające z korzystania z rozwoju bez kodu

Szybszy czas realizacji

Firmy polegają na platformach oprogramowania, które wspierają zwinne rozwiązania technologiczne. Dzieje się tak dlatego, że rynek cyfrowy jest szybko rozwijający się i konkurencyjny. Firmy, które chcą pozostać konkurencyjne, muszą dostosować się do zmieniających się wymagań i potrzeb rynku, na którym działają. W rezultacie innowacje technologiczne i rozwój oprogramowania nie są już opcją, ale raczej koniecznością.

Konkurencyjność

Aby dotrzymać kroku konkurencji, firmy muszą być w stanie tworzyć i uruchamiać swoje aplikacje mobilne w szybszym tempie niż konkurencja. Tworzenie aplikacji bez kodu umożliwia to, ponieważ firmy mogą tworzyć gotowe do wprowadzenia na rynek aplikacje w krótszym czasie niż w przypadku tradycyjnego rozwoju. Platformy aplikacji wizualnych no-code pomagają niekodującym tworzyć i uruchamiać aplikacje mobilne, które mogą rywalizować z technologią konkurencji. Co ważniejsze, są oni w stanie szybciej reagować na rosnące wymagania użytkowników końcowych i wyprzedzać trendy rynkowe.

Prosta obsługa

Platformy programistyczne no-code są stosunkowo przyjazne dla użytkownika i proste w obsłudze. To pozwala deweloperom obywatelskim z podstawowymi umiejętnościami kodowania korzystać z tych narzędzi do tworzenia oprogramowania i aplikacji. Ta prostota zmniejsza potrzebę zatrudniania zewnętrznych programistów, a w przypadku osób niekodujących zmniejsza ich obawy związane z rozwojem technologicznym. Platformy no-code pomagają firmom w przekierowaniu ich energii z operacji technologicznych back-end na rzeczywiste zarządzanie firmą.

W porównaniu do innych opcji, no-code development plasuje się wysoko jako jedna z najbardziej realnych, szybkich i tanich alternatyw tworzenia aplikacji biznesowych. W rezultacie możemy powiedzieć, że rozwiązania typu no-code są nie tylko na czasie, ale także są drogą przyszłości.

Przyszłość rozwoju oprogramowania

To nie jest tani wyczyn, że byliśmy w stanie korzystać z nowoczesnych postępów w rozwiązaniach technologicznych oprogramowania dzisiaj. Bez wątpienia, to stale ewoluował i nadal jest źródłem innowacji technologicznych, jak poruszać się w kierunku przyszłości. Przedsiębiorstwa mają i będą nadal korzystać z tych osiągnięć technologicznych. Postępy te znacząco wpłynęły na wybór stosu technologicznego stosowanego w platformach rozwoju aplikacji.

Wpływa to również na koszty rozwoju oprogramowania i ogólne wydatki firm. Ponadto, wybrana metoda rozwoju oprogramowania wpływa na elastyczność i konkurencyjność firmy. Jest to zwykle określane przez szybkość, z jaką jest ona w stanie wprowadzić swoje aplikacje no-code, low-code na rynek.

Oczywiście, te rozwiązania rozwojowe no code/low code są tutaj, aby pozostać. Te zwinne i responsywne metody tworzenia oprogramowania są drogą cyfrowej przyszłości! No code/low code development automatyzuje procesy, ma niższą krzywą uczenia się, jest tańszy, szybszy i bardziej wydajny niż tradycyjne metody programowania.

Oszczędzają również czas, pieniądze i energię, które są cennymi zasobami w firmie. Te rozwiązania rozwoju oprogramowania są skalowalne i mogą być dostosowane do potrzeb firmy, bez względu na rozmiar. W celu wybrania najlepszych rozwiązań programistycznych dla Twojej firmy, sensowne jest zbadanie zalet korzystania z narzędzi programistycznych no code low code.

Wniosek

W porównaniu z bardziej tradycyjnym i kosztownym podejściem do rozwoju oprogramowania, te narzędzia to lata świetlne w przyszłość! No code / low code zapewnia dzisiejszym firmom realne alternatywy w celu poprawy ich oferty aplikacji mobilnych dla swoich klientów. Zapewniają również firmom realną alternatywę dla usprawnienia ich operacji i rozwoju rozwiązań programowych w sposób, który jest tańszy, szybszy i bardziej wydajny.

Platforma rozwoju aplikacji AppMaster może zapewnić godne zaufania alternatywy oprogramowania bez kodu dla Twojej firmy. Nasza platforma jest niezawodna, efektywna kosztowo i posiada wiedzę na temat tworzenia aplikacji bez kodu. Niezależnie od tego, jakie są potrzeby Twojej firmy, AppMaster może obsługiwać je tak, jak to jest, zintegrowane rozwiązania rozwoju oprogramowania bez kodu dla Twojej firmy.

Platforma AppMaster może ułatwić Ci budowę w pełni funkcjonalnego oprogramowania z back-endem, front-endem i zaawansowanymi natywnymi aplikacjami mobilnymi. Chętnie umówimy się z Tobą na konsultacje, aby poznać funkcje naszej platformy i plany cenowe!