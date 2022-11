Ze względu na rozszerzenie roli interfejsów przeciągania i upuszczania, ich popularność również znacznie wzrosła. Więcej osób jest teraz zainteresowanych nauką rozwoju i tworzeniem niestandardowego oprogramowania bez uczenia się kodu, więc w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele niezawodnych interfejsów przeciągania i upuszczania.

Jednak istnieje wiele wspólnych obaw związanych z interfejsami przeciągania i upuszczania oraz ich niezawodnością w budowaniu wydajnego oprogramowania niestandardowego. W tym artykule dowiesz się wszystkiego o platformach drag-and-drop i jak mogą one pomóc w budowaniu szerokiej gamy niestandardowego oprogramowania, które obejmuje strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i bazy danych.

Poznajmy podstawy drag-and-drop najpierw przed przejściem do tych wspólnych pytań.

Co to jest Drag-and-Drop?

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) jest formą interfejsu, który wykorzystuje przeciąganie i upuszczanie. Audiowizualne wskazówki są często używane w GUI, aby ułatwić interakcję użytkownik-komputer. Przykładami GUI są ikony programów na pulpicie, możliwość zmiany układu widżetów w telefonie oraz możliwość połączenia dwóch plików. Te wizualne wskazówki pozwalają użytkownikowi zaangażować się w pracę z komputerem, aby osiągnąć swoje cele bez konieczności wprowadzania choćby jednego słowa tekstu.

Możemy myśleć o drag-and-drop jako rozszerzeniu GUI, w którym użytkownicy są w stanie tworzyć relacje pomiędzy obiektami charakteryzowanymi przez obiekty wizualne. Celem nowoczesnych narzędzi drag-and-drop jest umożliwienie wszystkim typom użytkowników, w tym niekoderom, tworzenia niestandardowego oprogramowania za pomocą przyjaznego interfejsu.

Znaczenie narzędzi drag-and-drop można ocenić na podstawie ogromnego wzrostu rynku oprogramowania. W 2019 roku Drag & Drop App Builder Software Market Report stwierdził, że rynek oprogramowania dla narzędzi drag-and-drop wynosił 790,39 mln USD i oczekuje się, że do 2027 roku osiągnie 1 128,82 mln USD.

Czy drag and drop zastąpi kodowanie?

Użytkownicy i firmy, które nie posiadają umiejętności kodowania, mają alternatywną opcję korzystania z drag-and-drop app builders do tworzenia niestandardowego oprogramowania. Co więcej, narzędzia drag-and-drop pozwalają również na szybkie tworzenie aplikacji i stron internetowych zamiast ręcznego budowania strony internetowej od podstaw.

Nowoczesne drag-and-drop website builders nie wymagają również żadnego kodowania i ręcznego projektowania witryny. Platformy takie jak Webflow czy Wix posiadają duży wybór wtyczek wspierających szybkie tworzenie nawet skomplikowanej strony internetowej metodą drag-and-drop. W rezultacie nawet osoby niekodujące są w stanie budować strony internetowe z powodów zawodowych i osobistych, a to napędza popularność drag-and-drop app builders.

Jednak narzędzia drag-and-drop niekoniecznie zastąpią kodowanie. Kreatory stron internetowych typu "przeciągnij i upuść" zapewniają niezrównaną dostępność, ale kosztem elastyczności, niezależności i pewnego poziomu zawiłości w projektowaniu stron internetowych. Firmy korzystające z tych narzędzi nie są w stanie stworzyć projektów tak skomplikowanych jak te oferowane przez web developerów, ponieważ nie kodują i tworzą swoje strony od podstaw.

W celu rozszerzenia ich obecności w Internecie i świadczenia usług w ramach ograniczeń tych budowniczych stron internetowych, hobbystów i właścicieli małych firm mogą korzystać z tych ogólnych stron internetowych. Strony te nie będą w stanie konkurować z w pełni działającymi stronami internetowymi stworzonymi przez wykwalifikowanych twórców stron internetowych w zakresie sprzedaży, ruchu i funkcjonalności.

Ponieważ istnieje tylko kilka szablonów dostępnych do wyboru i edycji, nie ma wielu opcji dla strony internetowej utworzonej przy użyciu drag and drop builders wyróżnić się od innych w swoim rodzaju. Natomiast, gdy strona jest zbudowana przez projektanta stron internetowych lub dewelopera, wszystko, co korporacja wyobraziła sobie, niezależnie od tego, jak ambitne, mogą być konwertowane do formatu strony internetowej.

W związku z tym, aż do następnych kilku lat, drag and drop website builders nie będzie całkowicie wyeliminować konieczność dla web developerów i projektantów stron internetowych. Chociaż drag and drop website builders są prekursorami dostępności tworzenia stron internetowych, nie są w stanie zastąpić pracy wykwalifikowanego web developera.

Rozwój sieci jako zawód jest już od dawna. Niemniej jednak, jak te web builders postępu, będą one w stanie zapewnić funkcje i złożoność, które mogą kiedyś konkurować z ludzkiej budowy sieci.

Wszystko powyższe jest prawdą dla większości platform z wyjątkiem AppMaster. AppMaster jest jedną z najpotężniejszych platform typu drag drop, które naśladują zespół programistów. Tworząc swój projekt na AppMasterze, możesz liczyć na dokładnie taką samą jakość i zakres funkcjonalności, jaką przedstawiają Ci deweloperzy. Możesz stworzyć panel administracyjny dla swojej witryny, który spełni wszystkie Twoje wymagania.

Jakie są najlepsze konstruktory aplikacji typu drag and drop?

Istnieje długa lista drag-and-drop app builders dostępnych na rynku. Te platformy mają swój własny zestaw zalet i wad. Omówmy 7 najlepszych konstruktorów aplikacji typu "przeciągnij i upuść", których możesz użyć do stworzenia wydajnego i bezpiecznego oprogramowania niestandardowego.

AppyPie

Z pomocą znanego twórcy aplikacji Appy Pie, początkujący mogą tworzyć aplikacje, aby osiągnąć swoje cele zawodowe lub osobiste. Użytkownicy są w stanie zaangażować się w witrynę za nic. Użytkownicy mogą wybrać dowolny plan członkowski, który odpowiada ich potrzebom po tym, jak są świadomi procesu rozwoju.

Ponadto ten konstruktor aplikacji oferuje lekcje, aby pomóc użytkownikom w tworzeniu funkcji in-app. Dodatkowo masz dostęp do funkcji czatu na żywo, aby rozwiązać wszelkie problemy, które możesz napotkać podczas tworzenia aplikacji.

AppyPie ma trzy różne opcje miesięcznego abonamentu, które obejmują plan podstawowy (36 dolarów za aplikację), złoty plan (72 dolarów za aplikację) i plan platynowy (120 dolarów za aplikację).

Mobincube

Użytkownicy mogą tworzyć aplikacje za pomocą Mobincube, darmowej platformy, która nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w kodowaniu. Mobincube jest top app builder, który dostarcza wartość, większość darmowych app builderów nie zapewnia wysokiej jakości aplikacji. Ten konstruktor aplikacji oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia użytkownikom tworzenie różnych aplikacji, od gier po biznes, edukację domową i wiele innych. Możesz stworzyć aplikację za pomocą app builder i możesz ją uruchomić za darmo.

BuildFire

BuildFire to jedno z najbardziej niezawodnych narzędzi typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia niestandardowego oprogramowania i aplikacji. Możesz opublikować swoją aplikację, aby zapewnić dostęp do swoich użytkowników za pomocą ich renomowanej platformy do budowania aplikacji. BuildFire odnotował ogromny wzrost popularności w ostatnich latach ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs, szybkie tworzenie aplikacji i szerokie możliwości dostosowywania.

Swiftic

Swiftic to narzędzie online, które umożliwia zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom przeniesienie swojej działalności do sfery cyfrowej. Liczba aplikacji stworzonych na tej platformie może być wykorzystana do oceny wiarygodności twórcy aplikacji. Swiftic podjął mądrą decyzję, skupiając się zarówno na dużych, jak i małych przedsiębiorstwach. Swiftic oferuje pomoc na ekranie, aby pomóc nowicjuszom dowiedzieć się, jak stworzyć aplikację za pomocą ich platformy i pozwala klientom wziąć wycieczkę z przewodnikiem po ich edytorze. Nawet początkujący może stworzyć aplikację wykorzystując przyjazny interfejs użytkownika platformy do tworzenia aplikacji w celach komercyjnych.

AppMaster

AppMaster jest konstruktorem aplikacji bez kodu, który wspiera ekspansję przedsiębiorstw od małego do dużego poziomu poprzez wydajne aplikacje i potężne zaplecze. Ten konstruktor aplikacji produkuje kod źródłowy, dzięki czemu jest czymś więcej niż tylko platformą bez kodu. Użytkownicy otrzymują więc w pełni funkcjonalną aplikację natywną z możliwością eksportu kodu źródłowego, tak jak w przypadku konwencjonalnego rozwoju, ale znacznie szybciej, taniej i łatwiej w utrzymaniu.

AppMaster łączy zatem zalety no-code i konwencjonalnego rozwoju. Platforma zapewnia kompleksową dokumentację techniczną, co znacznie przyspiesza krzywą uczenia się. Elastyczność w tworzeniu niestandardowego oprogramowania, darmowa próba, nieograniczona skalowalność i przyjazne dla użytkownika narzędzia do edycji metodą "przeciągnij i upuść" to tylko niektóre z wielu korzyści płynących z korzystania z AppMaster.

AppInstitute

Z pomocą funkcji przeciągania i upuszczania, darmowy konstruktor aplikacji AppInstitute umożliwia właścicielom małych firm reklamowanie swoich usług online. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, ten konstruktor aplikacji bez kodu pomaga firmom w tworzeniu aplikacji bez konieczności zatrudniania personelu programistycznego. Dodatkowo, ta platforma rozwoju aplikacji zapewnia darmowe szablony aplikacji dla 20 różnych kategorii firm.

Appery

Appery to elastyczny kreator aplikacji bez kodu, który zapewnia możliwość budowania aplikacji metodą "przeciągnij i upuść". Ten oparty na chmurze konstruktor aplikacji ułatwia tworzenie aplikacji dla Windows Phone, iOS, a nawet Androida. Użytkownicy tej platformy nie muszą niczego pobierać ani instalować, ponieważ jest ona oparta na chmurze. Więc można szybko rozpocząć tworzenie aplikacji. Gdy aplikacja jest już stworzona, możesz ją natychmiast rozpowszechniać wśród klientów i właścicieli firm. Początkujący mogą nawet korzystać z tej platformy no-code, ponieważ interfejs użytkownika został zaprojektowany za pomocą przeciągania i upuszczania wyborów. Dodatkowo, ta platforma daje początkującym szkolenia i instrukcje, jak stworzyć prostą aplikację.

Kto wymyślił klikanie i przeciąganie?

Jef Raskin, najbardziej znany z konceptualizacji i uruchomienia pierwszego projektu Macintosh dla Apple w latach 70-tych, jest wynalazcą przeciągania i upuszczania. Paradygmat przeciągania i upuszczania od tego czasu zastąpił to, co po raz pierwszy nazwał paradygmatem "kliknij i przeciągnij". To on ustanowił paradygmat, ale Bill Atkinson, jego protegowany, jest głównie odpowiedzialny za włączenie tej technologii do oprogramowania Macintosha. Mówi się, że Jef został zainspirowany do stworzenia drag and drop po tym, jak zobaczył, jak Star Information System w Xerox PARC wykorzystuje technikę "click-move-click".

Czy trudno jest stworzyć aplikację?

Tworzenie aplikacji w tradycyjny sposób, z wykorzystaniem języków programowania i budowania baz danych, jest zdecydowanie trudne, ponieważ wymaga znacznej ilości czasu, cierpliwości, energii i umiejętności analitycznych w celu zrozumienia różnych technologii.

Jednak konstruktorzy aplikacji metodą "przeciągnij i upuść" znacznie ułatwiają użytkownikom bez umiejętności kodowania, drastycznie zmniejszając krzywą uczenia się związaną z poznaniem nowego narzędzia i technologii. Każdy może używać narzędzi typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia i wdrażania niestandardowego oprogramowania z maksymalną dokładnością i zgodnie z wymaganym projektem. Dlatego tworzenie aplikacji stało się dość łatwe dzięki interfejsom typu "przeciągnij i upuść".

Jak stworzyć własną aplikację?

Możesz stworzyć własną aplikację z pomocą drag-and-drop app builder omówione powyżej, jak AppMaster. Ogólne kroki związane z tworzeniem aplikacji za pomocą tych narzędzi "przeciągnij i upuść" to:

Zdobądź swój pomysł

Ważne jest, aby mieć kompleksowe zrozumienie swojej aplikacji przed zatrudnieniem dewelopera aplikacji lub przy użyciu drag-and-drop app builder. Co masz nadzieję uzyskać z tej aplikacji? Do jakiej grupy chcesz się odwołać? Budowanie dokładnej aplikacji ze wszystkimi wymaganymi funkcjami będzie łatwiejsze, jeśli poświęcisz czas na opracowanie jasnej koncepcji aplikacji.

Wybierz odpowiedni szablon

Jesteś teraz przygotowany do wyboru szablonu aplikacji, który najlepiej pasuje do wymagań Twojej firmy po tym, jak masz koncepcję aplikacji. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem restauracji, musisz wybrać szablon aplikacji restauracji, aby zrobić wizualnie atrakcyjną aplikację dla swoich patronów.

Możesz też stworzyć własną, używając bloków i elementów w projektancie.

Dostosuj

Po wybraniu szablonu aplikacji, możesz dalej dostosować ostateczne wyjście, dodając układ, schemat kolorów, osobiste logo i treść. Pamiętaj, że ogólny wygląd i styl aplikacji odgrywa również kluczową rolę w jej brandingu i marketingu. Dlatego powinieneś zwracać szczególną uwagę na styl, spójność i wygląd aplikacji.

Testuj i publikuj

To świetny pomysł, aby przetestować swoją aplikację i uzyskać opinie użytkowników przed wypuszczeniem jej do publicznej wiadomości. Będziesz mógł wprowadzić wymagane poprawki po testach, aby poprawić wrażenia użytkownika. Po dokładnym przetestowaniu, nadszedł czas, aby opublikować program w Google Play lub App Store po zakończeniu wymaganych poprawek.

Podsumowanie

Deweloperzy są coraz bardziej poszukiwani, ponieważ oprogramowanie nadal przenika każdy sektor gospodarki. Zapotrzebowanie na oprogramowanie rośnie szybciej niż jesteśmy w stanie wyprodukować programistów, a ponadto istnieje coraz większe niedopasowanie między podażą a popytem na umiejętności cyfrowe.

Korzystając z prostych, szybkich do nauczenia się platform typu "przeciągnij i upuść" (często określanych jako "platformy bez kodu"), takich jak AppMaster zwykli, niewyspecjalizowani ludzie biznesu mogą teraz tworzyć niestandardowe oprogramowanie i procesy dla siebie zarówno z powodów osobistych, jak i zawodowych. Są w stanie nauczyć się, jak tworzyć aplikacje dokładnie poprzez przystępne funkcje narzędzia drag-and-drop. Dodatkowo, nawet gdy dokonywane są poprawki, mogą je po prostu utrzymać. Dlatego, jeśli chcesz stworzyć niestandardowe oprogramowanie, nie powinieneś wahać się użyć platformy bez kodu.